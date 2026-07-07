Guía de la colaboración «Wuthering Waves» en Cyberpunk: cómo conseguir el mejor equipo de Lucy y Rebecca en el parche 3.4

The Olas tempestuosas Cyberpunk La colaboración ha llegado con el parche 3.4, que introduce la ciudad de Night City, bañada en luces de neón, en Solaris-3. La comunidad ya se refiere a esto como el Qué pena Cyberpunk colaboración y cyberpunk Olas tempestuosas El contenido ha ocupado los banners del juego durante toda la duración del evento. El evento «The Dream Not Dreamed» supone la primera colaboración entre propiedades intelectuales del juego (esperemos que haya más en el futuro) y presenta a los queridos personajes del anime de Netflix, Lucy y Rebecca, como Resonadoras de 5 estrellas con las que se puede jugar.

Para sacar el máximo partido a estos banners de colaboraciones de duración limitada es necesario planificar con cuidado, ya que es muy poco probable que las unidades de gacha de colaboraciones se vuelvan a ofrecer en el juego —si es que llegan a hacerlo, será en contadas ocasiones—. Kuro Games ya llevó a cabo una repetición de una colaboración de IP para «Punishing Grey Raven» con NieR: Automata, pero no hay garantía alguna respecto al futuro Olas tempestuosas x Cyberpunk colaboraciones.

En esta guía encontrarás toda la información que necesitas saber sobre este lugar histórico WuWa x Cyberpunk Edgerunners Aprovecha el evento cruzado, saca el máximo partido a tus recompensas y decide dónde invertir tus Astrites, ganados con tanto esfuerzo, antes de que termine la actualización.

En resumen: da prioridad a la temporada 0 de «Lucy» para verla primero con tu «Rebecca» gratuita

Sacar el máximo partido al Olas tempestuosas x Cyberpunk El cruce empieza con una secuencia de tirones clara, no desordenada. Lucy Qué pena Lo primero que necesitan los jugadores al principio, por encima de todo, es asegurarse de tener su copia de «Secuencia 0» antes de gastar en nada más. Se obtiene una copia de Rebecca gratis, así que Tu prioridad principal debería ser destinar toda tu moneda de gacha (Astrites y Dreamcatcher Tides) a conseguir a Lucy en la Secuencia 0. aprovechando exclusivamente su imagen de colaboradora – Soñando bajo la luna.

Esta primera colaboración entre varias IP Olas tempestuosascolaboración conCyberpunk Edgerunners presenta dos personajes de 5 estrellas de primer nivel, pero no es necesario que consigas a los dos. Kuro Games regalará a Rebecca a todos los jugadores que alcancen el nivel 10 de la Unión., lo que significa que tus preciados Astrites se pueden destinar íntegramente al banner limitado de Lucy.

Para los nuevos jugadores: Puedes alcanzar el nivel 10 de la Unión en unas dos o tres horas de juego, o incluso mucho menos si te centras en las misiones de la historia principal y te saltas todas las escenas cinemáticas que se puedan omitir.

Cómo conseguir las ondas al estilo de Rebecca Wuthering

Buscando cómo llegar a Rebecca Olas tempestuosas? No es en absoluto una opción para el banner. Rebecca se obtiene como recompensa gratuita al alcanzar el nivel 10 de la Unión, por lo que todos los Astrite y Dreamcatcher Tide se pueden destinar directamente al banner limitado de Lucy. Los nuevos jugadores pueden alcanzar el nivel 10 de la Unión en dos o tres horas de juego, sobre todo si dan prioridad a las misiones de la historia principal y se saltan las escenas cinemáticas opcionales. No hay que hacer gacha ni gastar tiradas: Rebecca es una recompensa gratuita garantizada, no un personaje al que hay que perseguir en un banner.

Una vez que tengas un ejemplar de cada una (Secuencia 0/S0) de Lucy y Rebecca, hay dos vías principales de inversión puedes optar por, dependiendo de las divisas que te queden y de tu nivel de compromiso con tu Cyberpunk EdgerunnersComposición del equipo:

Todas las opciones de inversión tras conseguir a Lucy S0 Próximas prioridades de retirada Ideal para Ruta 1 (recomendada) El arma característica de Lucy (Disparador espectral) > El duplicado de Lucy (T1) Los jugadores que quieran sacar el máximo partido a su Cyberpunk Edgerunners DPS total del equipo de colaboración Ruta 2 El duplicado de Lucy (T1) > El arma característica de Lucy (Disparador espectral) Los seguidores de Lucy que quieran mejorar su capacidad de supervivencia en el campo de batalla y su utilidad de área de efecto

¿Por qué elegir primero el arma característica de Lucy? Gracias al evento especial «Sweetdream Tuning», los jugadores pueden conseguir gratis un duplicado o una «Waveband» de Lucy o Rebecca tras realizar un total de 160 tiradas en Todo lo de Olas tempestuosas Cyberpunk banners de colaboración, que te permiten mejorar cualquiera de sus nodos de secuencia. Eso es una copia gratuita de «Lucy», temporada 1 justo ahí.

So, el mejor plan de gajos para jugadores F2P o que gastan pocoen realidad es:

Consigue a Lucy S0 > Realiza tiradas para conseguir el arma característica de Lucy > Canjea la recompensa del hito «Sweetdream Tuning» (160 tiradas) por la «Waveband» de Lucy > Utiliza el selector gratuito de «Waveband» para llevar a Lucy a S1

Ahora bien, si pierdes la apuesta al 50/50 por la primera copia de Lucy (S0), haz lo siguiente: not cometer el error de apostar por su arma característica. Sigue tirando de la pancarta de Lucy hasta que la consigas, y solo entonces podrás seguir adelante con los sorteos de su arma exclusiva if no te importa la posibilidad de superar la marca de las 160 tiradas.

La recompensa gratuita de Waveband por alcanzar el hito de 160 tiradas consiste en not No te dará a la propia Lucy como personaje jugable, sino solo una réplica de ella que podrás usar para aumentar su nodo de secuencia. No sirve de nada si aún no la has conseguido en su banner.

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Por qué deberías fijarte como objetivo un total de 160 tirones

The WuWa Cyberpunk Las recompensas por alcanzar hitos en la colaboración fomentan la paciencia y frenan el gasto impulsivo. Realizar un total de 160 tirones en todas las Olas tempestuosas Cyberpunk Se recomienda encarecidamente utilizar banners de colaboración si te dedicas de lleno a tu Cyberpunk Edgerunners equipo de colaboración porque obtienes un Selector de banda de frecuencia gratuito de Lucy o Rebecca. Este selector de banda de onda, cuando se utiliza, actúa como un duplicado que puede aumentar cualquiera de sus nodos de secuencia.

Todo esto es gracias al evento «Sweetdream Tuning», que además te devuelve algunas «Dreamcatcher Tides».

¿Hasta qué punto es realista el objetivo de 160 tirones en total? Tanto si eres un jugador nuevo con montones de Astrites sin reclamar como si eres un veterano que ha ahorrado suficientes Astrites (o te quedan fuentes de Astrites por explotar) para al menos un «pity» completo (80 tiradas) antes de que comience el evento, conseguir 160 tiradas entre el estandarte de Lucy, el estandarte de Rebecca y los estandartes de sus armas exclusivas, es totalmente factible.

Evento «Milestone» de Sweetdream Tuning Hito de «Pull» Recompensas 20 tirones 2x Dreamcatcher Tides 40 tirones 3 ejemplares de «Dreamcatcher Tides» 80 tirones 5 ejemplares de «Dreamcatcher Tides» 120 tirones 5 ejemplares de «Dreamcatcher Tides» 160 tirones 1 selector de banda de frecuencia gratuito (Lucy o Rebecca) 200 tirones 5 ejemplares de «Dreamcatcher Tides» 280 tirones 5 ejemplares de «Dreamcatcher Tides» 360 tirones 5 ejemplares de «Dreamcatcher Tides» 420 tirones 1 selector de banda de frecuencia gratuito (Lucy o Rebecca)

Estas extracciones reembolsadas vuelven directamente a tu inventario una vez reclamadas, lo que reduce considerablemente el coste real de tus sesiones de extracción. Si te detienes unas cuantas tiradas antes de llegar a 160, te vas justo antes de que se produzca el enorme repunte del valor., lo cual es un error, ya que el coste neto de alcanzar el nivel final es, en realidad, inferior al que parece sobre el papel.

Si analizamos las cifras de este hito, al alcanzar la marca de 160 tiradas se devuelven 15 tiradas. Esto significa que un jugador que realiza un total de 160 tiradas, en realidad solo gasta un total neto de 145 tiradas lo cual, si sumas todos los Astrites y Dreamcatcher Tides gratuitos que consigues en los eventos, no resulta tan abrumador.

¿Puede un jugador F2P conseguir tanto a Lucy como a Rebecca?

Jugadores del modo «free-to-play» que están explorando esto Cyberpunk: Olas tempestuosas La productora puede asegurarse con total confianza a ambos personajes, sobre todo porque Rebecca es una incorporación segura.

Esto significa queTu único objetivo real en el gacha es conseguir a Lucy, lo cual es muy factible. Durante la versión 3.4, explorar el nuevo mapa «Somnoire: Ciudad Nocturna» y completar eventos recompensará a todos los jugadores con unos 10 250 Astrites y hasta 22 «Mareas del Atrapasueños», lo que suma un total de aproximadamente ~86 en total, edición limitada Olas tempestuosas Cyberpunk banners de colaboraciones.

Esta generosa distribución significa que, aunque empieces el parche sin ningún Astrite guardado, tanto si eres novato como veterano, Seguro que alcanzarás el umbral de 80 tiradas de «piedad» en el banner de Lucy. if si juegas lo suficiente. Además, esto ni siquiera incluye otras fuentes de Astrite, como las misiones de la historia principal o secundarias, o las recompensas por explorar, de las que puedes sacar el máximo partido si eres nuevo.

La mitad de tuOlas tempestuosas Cyberpunk La mitad del equipo de colaboración te viene servida en bandeja de plata, mientras que la otra mitad requiere una progresión sencilla y constante dentro del juego. ¡Buena suerte!

Todos los banners de la colaboración «Olas tempestuosas Cyberpunk»

The Olas tempestuosas x Cyberpunk Edgerunners funciones de colaboración cuatro banners distintos y de duración limitada que utilizan monedas exclusivas de las colaboraciones en lugar de las habituales «Radiant Tides» o «Forging Tides». Esto es a diferencia de los estandartes de la presidenta Lucilla, que son de tamaño reducido, por ejemplo, que llegó más tarde pero que ahora se muestra al mismo tiempo que estos banners colaborativos.

Olas tempestuosas La versión 3.4 introduce banners totalmente independientes para el Cyberpunk Edgerunners los personajes y sus armas emblemáticas. Estos sorteos de duración limitada duran 32 días, y No te compadezcas de los banners estándar limitados.

Debes utilizar«Dreamcatcher Tides» para los personajes and «Las mareas de Shadowforge» para las armas. Esto significa que cualquier estándar Los «Radiant Tides» y «Forging Tides» que tienes guardados en tu inventario no sirven para nada en este caso. Olas tempestuosas evento colaborativo.

Todos los banners de la colaboración «Olas tempestuosas Cyberpunk» Descripción Soñando bajo la luna El banner principal de personajes de 5 estrellas, en el que aparecen Lucy, la Pistola Spectro, la principal fuente de DPS. Las brasas reavivadas de la ira El banner de personajes secundarios de 5 estrellas que incluye a Rebecca, el sub-DPS de la pistola eléctrica. Pulsación absoluta — Conjunto de armas de disparo espectral El banner de armas de edición limitada para las pistolas emblemáticas de 5 estrellas de Lucy, Disparador espectral. Pulsación absoluta — Skull Thrasher El banner de armas de edición limitada para las pistolas emblemáticas de 5 estrellas de Rebecca, Skull Thrasher.

Dado que estos personajes y armas son unidades de colaboración limitadas, son Es muy poco probable que se vuelvan a emitir en el futuro. Esto hace que planificar tus movimientos sea de vital importancia, ya que Cualquier resto de compasión que pueda quedar hacia estos banners concretos tampoco se trasladará a futuros banners que no sean de colaboración..

Comparación de valores: Lucy S1 frente a Lucy S0 con su arma característica

Para LucyQué pena Para los jugadores, hacerse con su arma característica supone un aumento del daño mucho mayor que ir a por su primer nodo de secuencia.

Si te sobra moneda premium después de conseguir a Lucy, deberías Da prioridad a sus pistolas emblemáticas antes de intentar desbloquear su mejora de la Secuencia 1. «Disparador espectral» proporciona un enorme aumento del daño de los ataques normales y una habilidad pasiva específica que incrementa considerablemente el daño de sus ataques fuertes tras usar una habilidad.

Por otro lado, su actualización del Nodo de Secuencia 1 (S1), «La Luna, un billete y una mirada anhelante», solo ofrece resistencia a las interrupciones durante sus animaciones de «Forte» y un mecanismo de propagación de debuffs menores, lo cual no aumenta de forma significativa el daño real que inflige tu equipo.

Veamos el valor bruto de estas opciones de mejora en la tabla comparativa que aparece a continuación:

Opción de actualización Servicios públicos y mecánica Coste máximo del sorteo (Hard Pity + Lost 50/50) Ideal para Lucy S0 + Disparador espectral + 12 % de ATQ + 20 % de bonificación al daño espectral para el portador durante 14 s al lanzar la habilidad «Resonancia», acumulable hasta 2 veces. + 30 % de amplificación del daño del ataque fuerte para el portador durante 14 s al infligir «Hack — Shifting», durante lo cual el daño del ataque fuerte ignora el 10 % de la DEF del objetivo. 240 tiradas como máximo (+1 secuencia gratis de las recompensas por alcanzar el hito de las 160 tiradas, lo que garantiza a Lucy de la temporada 1) Un aumento más significativo del DPS para Lucy y los Cyberpunk Edgerunnersequipo de colaboración Lucy, temporada 0 > Lucy, temporada 1 + Inmunidad a las interrupciones al lanzar la Habilidad de Resonancia — Carga útil, Habilidad de Resonancia — Interferencia de pulso, Ataque fuerte — Hilo doble y Ataque fuerte — Hilos múltiples+ Al lanzar la Habilidad de introducción — Alucinación obsoleta, aumenta el ATQ en un 20 % durante 14 s+ Área de efecto para los efectos del Programa de suplantación 160 tiradas como máximo (+1 secuencia gratis de las recompensas por alcanzar el hito de las 160 tiradas) Mayor capacidad de supervivencia y eficacia en el daño de área de efecto para Lucy

El arma característica de Lucy —el «Disparador espectral»— está diseñada específicamente para aumentar su potencia de ataque bruta, lo que la convierte en la mejor inversión para cualquier jugador que quiera optimizar su daño en modos de final de partida como la Torre de la Adversidad o la Matriz de Estado Final utilizando el Olas tempestuosas Cyberpunkequipo de colaboración.

RECUERDA, si tienes pensado llegar hasta las 160 tiradas, de todas formas conseguirás a Lucy S1 a través del selector gratuito de Waveband. Así que, si ganas el 50/50 o consigues a Lucy antes, cambiar inmediatamente para apoyar a «Disparador espectral».

Las mejores alternativas de armas para Lucy, aptas para jugadores F2P

Lucy Qué pena Los jugadores que no puedan optar por el arma exclusiva disponen de alternativas viables, ya sean opciones de cuatro estrellas con un alto nivel de refinamiento o selecciones estándar de cinco estrellas:

Homogeneizador fásico (5 estrellas): : La mejor opción de 5 estrellas que puedes conseguir en el banner de armas estándar . Otorga a Lucy una estadística secundaria de daño crítico del 48,6 %, igual que su arma característica. Aumenta el ATQ del usuario y otorga una bonificación del 20 % al daño de todos los atributos durante 14 segundos cuando cualquier miembro del equipo activa un «Tune Break», lo que maximiza las capacidades de Lucy en su doble función.

. Otorga a Lucy una estadística secundaria de daño crítico del 48,6 %, igual que su arma característica. Aumenta el ATQ del usuario y otorga una bonificación del 20 % al daño de todos los atributos durante 14 segundos cuando cualquier miembro del equipo activa un «Tune Break», lo que maximiza las capacidades de Lucy en su doble función. Niebla estática (5 estrellas): Una opción sólida de 5 estrellas, ideal para jugadores F2P, que ofrece unas estadísticas básicas excelentes, una tasa de críticos elevada y un efecto «Outro» que transfiere un aumento de ATK al siguiente personaje que entre en combate.

Una opción sólida de 5 estrellas, ideal para jugadores F2P, que ofrece unas estadísticas básicas excelentes, una tasa de críticos elevada y un efecto «Outro» que transfiere un aumento de ATK al siguiente personaje que entre en combate. Chorro relativista (4 estrellas): Un arma de cuatro estrellas que solo se puede conseguir mediante gacha y que ofrece una excelente regeneración de energía, lo que permite a Lucy lanzar su habilidad definitiva del ciberespacio con mucha más frecuencia.

Estas opciones garantizan que puedas seguir superando los contenidos difíciles de la fase final del juego sin sentirte obligado a gastar dinero real en el banner de armas.

Los mejores equipos para Lucy y Rebecca

El superiorQué pena Cyberpunk La configuración del equipo de colaboración combina a Lucy y Rebecca con personajes que aportan un gran apoyo curativo, como Mornye, Shorekeeper o Verina, para maximizar los multiplicadores de daño sinérgicos. Esto Olas tempestuosas x Cyberpunk Esta combinación funciona porque Lucy y Rebecca comparten desencadenantes de combate que se solapan, en lugar de competir por los mismos recursos. La mayoría Cyberpunk: Olas tempestuosas Los guías de equipo coinciden en esta pareja principal; el desacuerdo solo se centra en quién ocupa el tercer puesto de apoyo.

Lucy y Rebecca están diseñadas para funcionar como un núcleo unificado, en el que un personaje potencia constantemente al otro. La habilidad de final de Rebecca, «Preem Choom», invoca una torreta automática y proporciona «Vínculos Edgerunner» al Resonador que se aproxima.

Este efecto otorga «Amplificación de todo el daño» y acumula «Amplificación del daño de los ataques fuertes». Dado que Lucy es una protagonista en el campo de batalla cuyo daño se concentra en su cadena de ataques fuertes «Single-Thread» y «Multi-Thread», puede alcanzar al instante el máximo de acumulaciones de estas amplificaciones.

Para apoyar a este dúo, lo que más necesitas es un apoyo que pueda mantener al equipo en buena forma and proporcionar bonificaciones persistentes fuera del campo de batalla:

Los mejores equipos premium de la colaboración de «Cyberpunk Edgerunners» DPS principal Sub-DPS Asistencia Lucy Rebecca Mornye

o

Guardián de la costa

Mornye Proporciona una amplificación incondicional del 25 % al daño total durante 30 segundos. Sin embargo, su verdadero potencial se despliega al máximo en equipos especializados en «break». Su «Campo de resonancia» otorga un aumento del 50 % a la velocidad de acumulación de «Off-Tune», y en la Secuencia 1 (S1), desbloquea una enorme bonificación de daño del 40 % que prescinde de sus restricciones mecánicas habituales.

Esto hace que sea unS1 Mornye Es, sin duda, el mejor sanador a la hora de acelerar las ventanas de ruptura y maximizar el daño mientras Lucy y Rebecca alternan sus largos ciclos de habilidades en el campo de batalla, pero que quede claro: S0 Mornye sigue siendo un apoyo de primer nivel para este equipo.

Guardián de la costaSe especializa en el aumento puro e incondicional de las estadísticas. En lugar de depender de desencadenantes elementales o mecánicos específicos como «Tune Break», «Shorekeeper» establece un campo enorme que potencia directamente la tasa de crítico y el daño crítico del personaje activo. Su utilidad es totalmente «plug-and-play», lo que la convierte en una opción más segura si decides sustituir a Lucy o a Rebecca por un DPS que no rompa la formación más adelante.

Los mejores equipos colaborativos gratuitos de «Cyberpunk Edgerunners» DPS principal Sub-DPS Asistencia Lucy Rebecca Volver

o

Baizhi

Volversigue siendo el estándar universal para los apoyos eficientes y compatibles con el modelo F2P. Su habilidad «Outro» otorga a todo el equipo una mejora incondicional del 15 % al «Deepen» de todo el daño durante 30 segundos. Dado que su habilidad definitiva marca a los objetivos para curar a cualquier personaje activo que los ataque, tanto Lucy como Rebecca heredan de forma segura sus mejoras de manera secuencial a medida que se turnan en el campo de batalla.

Baizhi Es totalmente accesible para todos, pero debe considerarse un apoyo provisional. Su habilidad «Outro» otorga un beneficio de «Deepen» del 15 % al daño, que se aplica de forma continua a quienquiera que esté activo en el campo de batalla. PERO su mejora principal secundaria, «Euphonia», cae a sus pies. Esto puede romper el ritmo de tu rotación, ya que Lucy o Rebecca podrían tener que acercarse manualmente para recogerla y obtener el aumento del 15 % en el ataque durante 20 segundos.

Cómo superar el cuello de botella de las monedas en WuWa x Cyberpunk Edgerunners

No hay duda de que el WuWa x Cyberpunk Edgerunners «collab» es uno de los Válido hasta el día del partido son algunos de los eventos cruzados más emblemáticos de todos los tiempos, pero sobrevivir a este parche requiere una disciplina absoluta porque No puedes usar «Radiant Tides» y «Forging Tides» en los banners de colaboración..

La mayor trampa de la versión 3.4 es la introducción de monedas exclusivas de colaboración. Los tirages estándar de personajes limitados que hayas guardado no se pueden convertir en los «Dreamcatcher Tides» necesarios para conseguir a Lucy. Esto supone un enorme obstáculo para los jugadores que acumularon tickets en lugar de Astrites sin procesar.

Todas las monedas exclusivas de la colaboración «Olas tempestuosas Cyberpunk» Uso Dreamcatcher Tides Banners de personajes exclusivos de COLLABSoñando bajo la lunaLas brasas reavivadas de la ira Las mareas de Shadowforge Banners de armas exclusivas de COLLABPulsación absoluta — Disparador espectralPulsación absoluta — Skull Thrasher Corales ilusorios Intercambio de artículos exclusivo de COLLAB

Para sacar el máximo partido a este evento, debes Dirige todos tus Astrites entrantes hacia el Olas tempestuosas Cyberpunkbanners de colaboraciones, sin prestar atención alguna al resto de carteles hasta que consigas, como mínimo, a Lucy.

Si lo haces, no solo alcanzarás de forma natural el objetivo ideal de 160 tiradas, sino que además obtendrás montones de «Corales ilusorios», que luego podrás canjear por más «Mareas de Dreamcatcher» y «Mareas de Shadowforge» en el intercambio de objetos exclusivo de COLLAB.

Cómo conseguir rápidamente Astrites, Dreamcatcher Tides y Las mareas de Shadowforge

Completar la misión episódica «Hacia las estrellas que aún no brillan — Al final del sueño», explorar el mapa de Somnoire: Night City y terminar la misión limitada Olas tempestuosas Cyberpunk Los eventos colaborativos son la forma más rápida de acumular tu moneda de tirada:

Evento «Los regalos de los cazadores de sueños»: Solo tienes que iniciar sesión cada día para canjearlo 15 episodios gratuitos de «Dreamcatcher Tides» a lo largo del evento.

Solo tienes que iniciar sesión cada día para canjearlo a lo largo del evento. Paseos nocturnos por la ciudad: Completa los retos de hitos de tiempo limitado para ganar hasta 5 Dreamcatcher Tides y 120 Astrites .

Completa los retos de hitos de tiempo limitado para ganar . Combate contra el jefe Adam Smasher en «Pesadilla»: Derrota a este jefe del evento especial para conseguir más regalos Astrites y los materiales de mejora exclusivos «Nightmare Flashdrive», necesarios para ascender a tus nuevos personajes.

Derrota a este jefe del evento especial para conseguir más regalos Astrites y los materiales de mejora exclusivos «Nightmare Flashdrive», necesarios para ascender a tus nuevos personajes. Exploración del mapa colaborativo: Abre todos los cofres y supera todos los retos de rompecabezas en las calles iluminadas con luces de neón de Night City para conseguir montones de Astrites gratis.

Una vez que hayas completado todas las ediciones limitadas Olas tempestuosas Cyberpunk eventos colaborativos y has reunido tantos Astrites y Dreamcatcher Tides como has podido, puedes Pasa inmediatamente a las siguientes fuentes de Astrites para farmear todos los que te quedan Olas tempestuosas Cyberpunkcolecciones en colaboración:

Completa las misiones de la historia principal (recomendado): Es, con diferencia, la mejor fuente de Astrites para los nuevos jugadores, ya que, además, a medida que juegas, se desbloquean más fuentes de Astrites. Aunque no lo recomiendo, utiliza la función «Saltar» si tienes prisa. Más adelante podrás volver a ver los momentos clave de la historia en la Galería.

Es, con diferencia, la mejor fuente de Astrites para los nuevos jugadores, ya que, además, a medida que juegas, se desbloquean más fuentes de Astrites. Aunque no lo recomiendo, utiliza la función «Saltar» si tienes prisa. Más adelante podrás volver a ver los momentos clave de la historia en la Galería. Borrar eventos que no sean de colaboración: Supera tantos eventos que no sean de colaboración como puedas. Puede que algunos sean demasiado difíciles o directamente inaccesibles para los jugadores nuevos, pero no dejes de echar un vistazo a la página de eventos para ver si hay alguno que puedas superar. and te daré Astrites.

Supera tantos eventos que no sean de colaboración como puedas. Puede que algunos sean demasiado difíciles o directamente inaccesibles para los jugadores nuevos, pero no dejes de echar un vistazo a la página de eventos para ver si hay alguno que puedas superar. and te daré Astrites. Exploración del mapa: Busca objetos coleccionables por todo el mapa del mundo, como cofres, tesoros de las mareas, blobs y acertijos ambientales.

Estos no son los soloHay varias fuentes de Astrites en el juego, pero estas son las más generosas y accesibles, sobre todo para los principiantes que aún no tienen equipos lo suficientemente fuertes como para afrontar el contenido de las últimas fases del juego.

Pero si estás dispuesto a gastarte algo más en tiradas adicionales, recuerda optar por los paquetes exclusivos de las colaboraciones y la suscripción Lunite (mejor si la contratas pronto durante el Olas tempestuosas Cyberpunk(colaboración), oRecargas de Lunite baratas en sitios de confianza para sacarle el máximo partido a tu dinero.

Por qué convertir previamente tus Astrites puede arruinar tu cuenta

Si conviertes previamente tus Astrites en Radiant Tides estándar, es posible que no puedas volver a participar en el sorteo de Lucy de forma permanente, ya que Olas tempestuosas Cyberpunk Los banners de colaboración requieren «Dreamcatcher Tides» y «Las mareas de Shadowforge», not «Radiant Tides» y «Forging Tides».

Algunos jugadores tienen la mala costumbre de convertir inmediatamente sus Astrites en Radiant Tides en cuanto los consiguen. En la versión 3.4, si haces esto, perderás por completo tu capacidad para atraer jugadores a la colaboración. El juego no te permite canjear tiradas limitadas estándar por Olas tempestuosas Cyberpunkcolecciones en colaboración, lo que significa que cualquier Astrite que gastes para convertir en «Radiant Tides» o «Forging Tides» se perderá para siempre.

Perder a Lucy por un error de conversión es un error devastador (Rebecca es, francamente, not (una unidad de primer nivel sin ella), así que protege tu cartera dejando tu saldo premium en forma de Astrites sin procesar. Convierte a los Astrites únicamente directamente en la pantalla «Convene» cuando el juego te lo indique.

La trampa de «Free Rebecca»: ¿merece la pena intentar conseguir los duplicados y el arma de Rebecca?

Gastar tus tiradas premium en los duplicados de Rebecca o en su arma característica es un cebo enormequela mayoríaque los jugadores deberían evitar a toda costa.

Dado que Rebecca se consigue gratis, hacer uso de su banner para conseguir duplicados es una trampa enorme para los jugadores que gastan poco. Su kit básico en la Secuencia 0 ya es increíblemente completo y ofrece casi todo su valor como apoyo sin necesidad de ninguna inversión adicional.

Su arma característica, el «Skull Thrasher», es poderosa, pero gastar tus tiradas limitadas en ella te dejará sin los recursos que necesitas precisamente para conseguir a Lucy y su arma característica.

Recomendación para juegos F2P: Quédate con su copia gratuita de la Secuencia 0 y equípala con un arma F2P, como «Static Mist» (más DPS para el equipo), «Phasic Homogenizer» (más DPS individual para Rebecca) o «Stopping Smoke».

Quédate con su copia gratuita de la Secuencia 0 y equípala con un arma F2P, como «Static Mist» (más DPS para el equipo), «Phasic Homogenizer» (más DPS individual para Rebecca) o «Stopping Smoke». Estrategia de gasto moderado: Céntrate exclusivamente en conseguir primero a Lucy y su arma, sin prestar ninguna atención a los estandartes de Rebecca. a menos quetienes un excedente de divisas.

Céntrate exclusivamente en conseguir primero a Lucy y su arma, sin prestar ninguna atención a los estandartes de Rebecca. a menos quetienes un excedente de divisas. Estrategia «Delfín/Ballena»: Consigue el arma exclusiva de Rebecca. Solo intenta conseguir las secuencias de Rebecca si tienes pensado invertir mucho en el Olas tempestuosas Cyberpunk equipo de colaboración para conseguir el máximo daño posible.

En definitiva, lo importante es que guardes tus recursos para futuros personajes or El arma estrella de Lucy es un plan a largo plazo mucho más inteligente para tu cuenta, en lugar de gastarte nada en los banners del personaje y las armas de Rebecca.

Paquetes de la tienda con la mejor relación calidad-precio frente a recargas directas para la colaboración «Olas tempestuosas» de Cyberpunk

CompraslimitadoOlas tempestuosas Cyberpunk Los paquetes de colaboración ofrecen una relación calidad-precio por tirada significativamente mejor que la que se obtiene al comprar Lunites sin procesar mediante recargas estándar. – a menos quetodavía tienes el bonificación por primera compra, lo que duplica la cantidad de Lunites que obtienes.

Si tienes pensado gastar dinero real para conseguir a Lucy y su arma, lo mejor es que evites las recargas directas hasta que hayas agotado los paquetes limitados de la tienda. Kuro Games ha añadido paquetes especiales de colaboración que combinan «Dreamcatcher Tides», «Las mareas de Shadowforge» y «Astrites» sin procesar con un descuento enorme.

Analicemos el valor real de las mejores ofertas combinadas de las tiendas para el Olas tempestuosas Cyberpunk colaboración en la tabla comparativa que aparece a continuación:

Paquetes de la tienda Artículos incluidos Coste real Relación entre el número de tirones y el valor en dólares Suscripción a Lunite 90 Astrites por cada inicio de sesión diario (hasta 30 días) 300 Lunites 4,99 USD 3.76 Colección «Shadowforge» de Renegade I 5 «Mareas de la Forja de las Sombras» 4,99 USD 1.00 Colección «Dreamcatcher» de Renegade 10x Dreamcatcher Tides, 400x Astrites 14,99 USD 0.83 Colección Shadowforge II de Renegade 10 «Mareas de la Forja de las Sombras» y 400 «Astritas» 14,99 USD 0.83 Recarga directa de Lunites (con bonificación por primera compra: el doble de Lunites) De 60x lunitas a 6840x lunitas De 0,99 USD a 99,99 USD De 0,76 a 0,81

Como se puede ver en la tabla anterior, La suscripción a Lunite ofrece el mayor número posible de extracciones por dólar y es, con diferencia, la mejor compra que puedes hacer si quieres más sorteos de colaboraciones, pero hay una salvedad: – Solo recibirás el importe completo si inicias sesión y reclamas los Astrites durante 30 días.. Cuanto antes te suscribas durante el Cyberpunk Edgerunner Cuanto más eventos colaborativos, mejor.

The paquetes de tienda en edición limitada de colaboraciones – La Colección Shadowforge I de Renegade, la Colección Dreamcatcher de Renegade y la Colección Shadowforge II de Renegade – son los siguientes artículos de la tienda que más vale la pena comprar en términos de relación calidad-precio, seguidos de las recargas directas de Lunite con la bonificación por primera compra activa.

EVITA los paquetes que no aparecen en esta lista si lo que buscas específicamente son las compras de mayor valor de esta colaboración limitada. Una vez más, solo se pueden utilizar Astrites, Dreamcatcher Tides y Las mareas de Shadowforge en el Olas tempestuosas Cyberpunk Banner de colaboración.

Si quieres ir aún más allá de sacar el máximo partido a tu inversión, hay páginas web fantásticas que te permiten comprar Lunites a un precio más barato. Perfecto si quieres más Olas tempestuosas Cyberpunk no solo conseguirás los banners de colaboración, sino que también ahorrarás más dinero para futuros personajes muy esperados.

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Veredicto final: La mejor estrategia para el sorteo colaborativo «Olas tempestuosas Cyberpunk» para jugadores gratuitos y aquellos que gastan poco

El más inteligenteWuWa Cyberpunk La estrategia de tiradas colaborativas consiste en conseguir a Rebecca de forma gratuita, destinar todos los recursos a la adquisición de Lucy S0 y, a continuación, utilizar la moneda restante para conseguir el arma característica de Lucy. Lo ideal es que tu objetivo total sea realizar 160 tiradas, lo que te permitirá conseguir a Lucy S1 totalmente gratis a través del evento de hitos «Sweetdream Tuning».

Una vez que tengas tanto a Lucy como a Rebecca, asegúrate de conseguir el nuevo conjunto de una pieza de Echo, «Shadow of Shattered Dreams», completando el desafío del jefe Adam Smasher de Pesadilla.

Cuando se equipa en la ranura principal de cualquiera de los dos personajes, este Eco otorga un enorme aumento del 15 % en la tasa de crítico y convierte la habilidad del Eco en ataques específicos del personaje. Cuando activan el efecto «Shatter: Deviation», sus bonificaciones de daño de los ataques normales y fuertes aumentan un 35 % durante 15 segundos, lo que crea un ciclo de combate increíblemente potente en las fases finales del juego.

Paso 1: Alcanza el nivel 10 de la Unión (o simplemente inicia sesión si ya lo has alcanzado) para conseguir tu Rebecca de la Secuencia 0 gratis a través del evento «Linterna instantánea».

Alcanza el nivel 10 de la Unión (o simplemente inicia sesión si ya lo has alcanzado) para conseguir tu Rebecca de la Secuencia 0 gratis a través del evento «Linterna instantánea». Paso 2: Deja todos y cada uno de los «Astrite» y «Dreamcatcher Tides» en casa de Lucy. Soñando bajo la luna banner hasta quela fijas en S0. Lo ideal sería que, Espera a conseguir todos los Dreamcatcher Tides gratuitos de todos los Olas tempestuosas Cyberpunk eventos colaborativos antes de hacer tiradas, para evitar gastar demasiados Astrites, por si tienes suerte y la consigues pronto.

Deja todos y cada uno de los «Astrite» y «Dreamcatcher Tides» en casa de Lucy. Soñando bajo la luna banner hasta quela fijas en S0. Lo ideal sería que, antes de hacer tiradas, para evitar gastar demasiados Astrites, por si tienes suerte y la consigues pronto. Paso 3: Si consigues a Lucy al principio o ganas el 50/50, invierte los Astrites que te queden en el banner de armas para conseguir sus pistolas emblemáticas, las Disparador espectral. Si no, apuesta todo al banner de Lucy hasta que la consigas.

Si consigues a Lucy al principio o ganas el 50/50, invierte los Astrites que te queden en el banner de armas para conseguir sus pistolas emblemáticas, las Disparador espectral. Si no, apuesta todo al banner de Lucy hasta que la consigas. Paso 4:Si alcanzas un total de 160 tiradas, recoge tu recompensa por el hito (el «Selector de bandas de onda» de Lucy o Rebecca) y utilízala para llevar a Lucy al nivel S1.

Si sigues estas sencillas instrucciones, te asegurarás de quellevarse un mercado muy competitivo Olas tempestuosas Cyberpunk colaborar con el equipo sin poner en peligro la salud financiera de tu cuenta. ¡Que te lo pases bien en el evento!