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Me pregunto Cómo conseguir gratis «The Last of Us Part II Remastered» ¿sin tener que recurrir a un torrent o a un instalador pirateado de dudosa procedencia? The Last of Us Part II Remasteredse encuentra en€49.99 on Vapor, lo cual supone un verdadero obstáculo para cualquiera que tenga una lista de deseos repleta. La forma más limpia de conseguirlo sin pagar es Snakzy, una aplicación gratuita de recompensas que ofrece pagos reales Vapor tarjetas regalo a cambio del tiempo dedicado a los juegos para móvil de nuestros socios y de breves ofertas dentro de las aplicaciones. Sin tarjeta de crédito, sin suscripción, sin piratería.

Esta guía no trata sobre copias piratas, reempaquetados ni sitios de torrents. Esas vías conllevan un riesgo real de malware y una pérdida permanente de Vapor se bloqueará si Valve marca el archivo. A continuación se ofrece una descripción general completa del juego, el precio actual, la disponibilidad en las distintas plataformas, los requisitos del sistema y las instrucciones paso a paso Snakzyproceso, unTejo oferta especial para los lectores que quieran The Last of Us Part II Remastered Hoy hablaremos de los aspectos legales del método y de una breve sección de preguntas frecuentes. Sigue leyendo.

Información del juego Detalles Precio del juego 49,99 $ en Steam Puntuación en Metacritic 90 (críticos) (PC) / 7,6 (usuarios) (media combinada) Género Acción, Aventura, Con una trama rica, Shooter en tercera persona, Sigilo Desarrolladores Naughty Dog (en colaboración con Iron Galaxy para la versión de PC) Editoriales PlayStation Publishing LLC / Sony Interactive Entertainment Es hora de ganar (Historia principal) ~24 horas Tiempo de juego (Principal + Extras) ~32 horas Tiempo para conseguir (100 % de finalización) ~48 horas

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Cómo conseguir gratis la versión remasterizada de «The Last of Us Part II»: descripción completa del juego

The Last of Us Part II Remastered es la versión mejorada PS5 and PC versión de la secuela de Naughty Dog de 2020, y sigue siendo uno de los juegos para un solo jugador más galardonados de la última década. El lanzamiento original recaudó más de 300 premios al «Juego del Año», entre los que se incluyen el «Juego del Año» de los The Game Awards 2020, el «Juego del Año Definitivo» de los Golden Joystick y el «Mejor Juego» de los BAFTA. La versión remasterizada salió a la venta el PS5 en enero de 2024 y aterrizó en PC via Vapory elEpic Games Store on 3 de abril de 2025. Tiene una puntuación en Metacritic de 90dePC la aclamación de la crítica y un éxito similar entre el público en las consolas.

¿Qué es lo que hace queThe Last of Us Part II Remastered Lo que más llama la atención es la seriedad con la que se toma la narrativa. Naughty Dog ha creado una historia de venganza que obliga a los jugadores a ponerse en la piel de la persona a la que persiguen, dividiendo la campaña entre Ellie y Abby a lo largo de aproximadamente 24 horas del contenido principal de la historia. La edición remasterizada incorpora un modo de supervivencia tipo roguelike llamado Sin vuelta atrás, tres «Lost Levels» restaurados con comentarios de los desarrolladores, una función de «Guitar Free Play», comentarios completos del director y el reparto, y la función háptica del DualSense en PS5. HayPCel puerto desdeIron Galaxy incorpora compatibilidad con pantallas ultraanchas, frecuencias de fotogramas ilimitadas y escalado DLSS y FSR. Además de 10 millonescopias deParte II vendidos solo en PlayStation, y el PC El lanzamiento ha ampliado considerablemente la audiencia.

¿Cuánto cuesta «The Last of Us Part II Remastered»?

La corrienteVaporprecio deThe Last of Us Part II Remastered is €49.99. El precio oficial más bajo en tienda ha sido el vigente €49.99 etiqueta, sin que haya habido todavía ninguna gran rebaja de temporada para el PC versión disponible en la tienda de Valve. Tiendas de terceros autorizadas, como Tejo y otros distribuidores autorizados ofrecen precios más bajos en la región Vapor teclas, a menudo metiendo el dedo en el De 30 a 44 dólares gama, siempre que haya existencias a nivel mundial.

De Sony’sPC Los puertos suelen sufrir sus primeros recortes importantes en torno a la Vapor Rebajas de verano o la campaña anual de la propia editorial PlayStation Promoción de PC. Hasta entonces, el Snakzy La ruta hace que el €49.99 El precio de etiqueta es prácticamente irrelevante, ya que lo pagas con el crédito acumulado en lugar de con dinero en efectivo de tu cartera.

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Disponibilidad de «The Last of Us Part II Remastered» en las distintas plataformas

Plataforma Puntuación en Metacritic PC 90 de la crítica / Aclamación unánime PS5 90 (críticos) / 7,6 (usuarios) Xbox N/A Interruptor N/A

The Last of Us Part II Remastered está disponible en PC via Vapory elEpic Games Store, y elPS5 a través de la PlayStation Store. No hay Xboxpublicación y noNintendo Switch lanzamiento, y no hay ninguna versión nativa para dispositivos móviles, salvo a través de streaming a través de Portal de PS. El originalPS4versión deParte IIse puede jugar enPS5 con compatibilidad con versiones anteriores, pero se requiere la actualización «Remastered» para el modo «No Return», «Lost Levels», las funciones del DualSense y el sesenta fotogramas por segundoobjetivo. Dado queSnakzy Las recompensas se canjean por Vapor tarjetas regalo, las PCversión enVapor es la opción ideal para el Snakzy método que se explica en esta guía.

Requisitos del sistema para «The Last of Us Part II Remastered»

The PC El juego consume muchos recursos de almacenamiento, pero los requisitos de CPU y GPU son razonables para cualquier equipo de gama media de los últimos años. Un Se requiere un SSD incluso con la configuración mínima, así que planifica el espacio de almacenamiento en consecuencia.

Espec. Mínimo Recomendado OS Windows 10 de 64 bits Windows 10 / 11 de 64 bits CPU Intel Core i5-8600K o AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7-10700K o AMD Ryzen 7 5800X RAM 16 GB 16 GB GPU NVIDIA GTX 1070 o AMD RX 5700 NVIDIA RTX 3080 o AMD RX 6800 XT DirectX Versión 12 Versión 12 Almacenamiento SSD de 110 GB SSD de 110 GB

En la práctica, una versión de hace seis años con un GTX 1070 cumple con los requisitos mínimos para 1080p y alcanza los objetivos del nivel recomendado 1440p, calidad alta a 60 FPS con escalado DLSS o FSR. El hardware de gama media ejecuta bien el juego gracias a la Iron Galaxy trabajos portuarios, pero el SSD de 110 GB El espacio que ocupa la instalación es el verdadero escollo en el caso de las máquinas más antiguas.

Mecánicas de «The Last of Us Part II Remastered»

El bucle principal alterna entre Ellie and Abby a lo largo de unos tres días en un Seattle postapocalíptico, con acción sigilosa, combates brutales en tercera persona, búsqueda de recursos y fabricación de objetos entretejidos en cada encuentro. Registras las habitaciones en busca de piezas, fabricas navajas, bombas de alcohol, minas trampa y silenciadores en los bancos de trabajo, para luego adentrarte en zonas de territorio hostil controladas por la WLF, los Serafitas y los Infectados. El combate oscila entre eliminaciones silenciosas con el arco y la pistola con silenciador, y enfrentamientos más ruidosos con escopetas y proyectiles incendiarios una vez que te descubren.

La progresión se basa en las mejoras de armas en los bancos de trabajo y en las ramas de habilidades que se obtienen al encontrar suplementos. La estructura con dos protagonistas cambia el ritmo de la campaña: las secuencias de Ellie se centran en la agilidad, la movilidad y la verticalidad, mientras que las de Abby resultan más intensas y agresivas, con un árbol de mejoras diferente y acceso a herramientas distintas. Ambos personajes se mueven a través de niveles de zonas abiertas interconectadas, en lugar de pasillos lineales, y el desplazamiento boca abajo, las esquivas y la fabricación de objetos se entrelazan en un único sistema cohesionado.

Más allá de la campaña, el RemasterizadoEsta versión incluyeSin vuelta atrás, un modo de supervivencia tipo roguelike con encuentros que se producen en cada partida y personajes desbloqueables, además de tres Niveles perdidos que recuperan el contenido eliminado con comentarios de los desarrolladores. También hay un modo «Guitar Free Play» que te permite componer con el instrumento del juego. Compatibilidad con speedruns, una opción de «permadeath» y escalado completo de la interfaz de usuario en PC completar el paquete.

Características principales de «The Last of Us Part II Remastered»

✅ Campaña con dos protagonistas: Juegas aproximadamente la mitad del juego como Abby y la otra mitad como Ellie; ambos personajes cuentan con armas, animaciones y árboles de mejoras distintos, lo que obliga a un cambio total de estilo de juego a mitad de la historia.

✅ Modo roguelike «No Return»: Un modo de supervivencia basado en carreras que te sumerge en encuentros seleccionados de forma procedural, con una progresión persistente del personaje, personajes desbloqueables y una nueva banda sonora de Mac Quayle.

✅ Niveles perdidos restaurados con comentarios: Se han recuperado tres secuencias completas que se eliminaron de la versión de 2020 y ahora se pueden reproducir; cada una de ellas va acompañada de comentarios del director y del desarrollador en los que explican por qué se eliminaron en su momento.

✅ Versión adaptada para PC de Iron Galaxy: La versión para ordenador de sobremesa incorpora compatibilidad con pantallas ultraanchas, frecuencias de fotogramas ilimitadas, DLSS, FSR, XeSS y control total mediante ratón y teclado, con una mezcla de audio optimizada para equipos domésticos de gama alta.

✅ Conjunto de opciones líder en accesibilidad: Se mantienen más de 60 opciones de accesibilidad personalizables de la versión original, entre las que se incluyen la visualización de alto contraste, la compatibilidad con lectores de pantalla, la ayuda a la navegación y las ayudas de juego, todas ellas activables o desactivables de forma individual.

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Cómo conseguir gratis la versión remasterizada de «The Last of Us Part II» con Snakzy

Snakzy is Tejo«La aplicación de recompensas gratuita para Android and iOS que ofrece pagos reales Vapor, PlayStation, Xbox, yNintendo eShop tarjetas regalo a cambio de completar ofertas dentro de la aplicación. El catálogo varía entre instalaciones gratuitas de juegos, títulos para móvil basados en hitos, encuestas breves y vídeos para ver y ganar. Sin tarjeta de crédito, sin suscripción, sin compra. Intercambias tiempo por monedas y, una vez que tu saldo sea lo suficientemente alto, canjeas las monedas por un Vapor tarjeta regalo que cubre The Last of Us Part II Remastered on Vapor.

A continuación te explicamos cómo conseguir The Last of Us Part II Remastered Gratis, paso a paso:

Descargar Snakzy on iOS or Android y crea una cuenta gratuita en menos de un minuto. Abre la pestaña «Ganar» y elige las ofertas que mejor se adapten a tu disponibilidad de tiempo: encuestas breves para ganar dinero rápido, instalaciones gratuitas de juegos para móvil con recompensas medias o títulos para móvil basados en hitos para obtener las ofertas individuales más lucrativas. Realiza ofertas para depositar monedas: cada oferta completada te da monedas que se añaden a tu Snakzy la cartera, y puedes hacer varias durante el trayecto al trabajo o mientras ves la tele. Canjear monedas por una tarjeta regalo de Steam Wallet en cuanto tu saldo alcance los €35 umbral mínimo de retirada, o seguir acumulando fondos hasta conseguir una cantidad suficiente para cubrir el €49.99precio. Compra «The Last of Us Part II Remastered» en Steam utilizando el código de la tarjeta regalo de la Snakzy Sección de recompensas.

Un consejo Hay un bono de bienvenida disponible al registrarte, así que consulta la aplicación para ver la oferta actual.

El umbral mínimo de retirada es de 35 dólares, que es el saldo mínimo que puedes retirar.

La mayoría de los usuarios obtienen un superávit superior al precio del juego tras alcanzar sus primeros hitos.

Las tasas de ganancia varían según la región, así que consulta las ofertas disponibles en tu país.

De media, los usuarios obtienen su primer €27.70pago en un plazo de6,5 días de instalar la aplicación, y la duración media de las sesiones de juego ronda los 44 minutos. El umbral mínimo de retirada de fondos de €35 Esto sigue siendo válido, y las tasas de acumulación de puntos varían según la región, así que consulta la aplicación para ver qué ofertas están disponibles en tu país antes de fijarte un objetivo.

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Consigue «The Last of Us Part II Remastered» más barato con Eneba

Si hay que esperar aSnakzy las monedas no van contigo, Tejo es la alternativa más inmediata. En la plataforma se ofrecen productos legítimos Vaporteclas paraThe Last of Us Part II Remastered procedentes de distribuidores regionales autorizados. El precio oficial en Vapor is €49.99, y el Global Vaportecla activadaTejoempieza en€43.48, lo que supone un ahorro de aproximadamente 13% sobre el precio actual de la tienda. La clave no tiene restricciones regionales en su variante Global y se canjea directamente en tu Vapor biblioteca, y la licencia es permanente e idéntica a la que obtendrías al comprarla directamente a través de Vapor. Esto no sustituye al Snakzy Método: es una opción alternativa para los lectores que quieren el juego ya y prefieren pagar una cantidad menor en efectivo.

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Tejo Los precios varían en función de las existencias y del vendedor, así que consulta el anuncio en tiempo real antes de comprar. El proceso es sencillo: elige el producto, paga y recibe un Vapor código de clave o de monedero por correo electrónico. Las tres vías conducen a una copia legítima de The Last of Us Part II Remastered: Snakzy (gratis, requiere tiempo), un Tejo Vapor clave (con descuento, inmediata), o una Tejo tarjeta regalo (añade saldo a la cartera de la página web oficial Vaporcompra).

¿Es legal conseguir «The Last of Us Part II Remastered» gratis con Snakzy?

Sí, elSnakzy El método es totalmente legal. La cadena funciona así: Snakzy te paga con monedas por el tiempo que dedicas a las ofertas de nuestros socios, y esas monedas las canjeas por un Vapor Tarjeta regalo de Wallet: introduce el código de la tarjeta regalo en tu Vapor cuenta, y compras The Last of Us Part II Remastered a través de la página web oficial Vaporrealizar el pago en€49.99. PlayStation Publishing LLC and Sony Interactive Entertainment recibirán su parte de la compra exactamente igual que si la hubieras pagado tú mismo en efectivo. La licencia está vinculada a tu Vapor cuenta, igual que cualquier otra compra.

Lo que debes evitar son las páginas no oficiales de «descargas gratuitas», las versiones reempaquetadas, los instaladores pirateados y los servidores de torrents. Esas vías son ilegales y conllevan tres riesgos graves. En primer lugar, casi todos los instaladores pirateados contienen malware incrustado, programas para robar credenciales o cargas útiles de persistencia, y los informes actuales sobre amenazas señalan a Sony PC las versiones piratas figuran entre las más infectadas de este año. En segundo lugar, Vapor Además, Valve bloquea de forma activa las cuentas en las que se detecta el uso de archivos binarios pirateados, y el bloqueo es permanente para toda la biblioteca vinculada a dicha cuenta. En tercer lugar, Naughty Dog and Iron Galaxy pierden ingresos por cada copia pirateada, lo que afecta directamente a los presupuestos futuros para las adaptaciones a PC de Sony.

The Snakzy Este método es una forma legítima de jugar The Last of Us Part II Remastered sin gastar tu propio dinero. De esta forma, apoyas a los desarrolladores, tu Vapor tu cuenta se mantiene a salvo y tu ordenador libre de programas de robo de datos y cargas útiles de acceso remoto.

Mi opinión general sobre cómo conseguir gratis la versión remasterizada de «The Last of Us Part II»

Mi opinión: para cualquiera que haya estado echándole el ojo a The Last of Us Part II Remastereddesde que elPC lanzamiento, pero aún no ha dado el paso en €49.99, elSnakzy Esta es la vía gratuita más sencilla. Es la opción más adecuada para los jugadores que cuidan su presupuesto, para cualquiera que tenga una larga lista de deseos y para aquellos que prefieren invertir 6,5 días de juego informal que esperar a la próxima Vapor venta. A cambio, obtienes una licencia permanente vinculada a tu Vapor cuenta con todas las funciones de la versión Remastered intactas, incluyendo «No Return», «Lost Levels» y el Iron GalaxyLimpiador para ordenadores.

Para empezar, descarga Snakzy, echa un vistazo al «offerwall», elige una oferta bien remunerada que se adapte a tu horario y aumenta tu saldo de monedas por encima de los €35 un mínimo de retirada y lo suficientemente alto como para cubrir The Last of Us Part II Remastered‘s€49.99 Vapor precio y, a continuación, canjear el Vapor Añádela a tu cartera y finaliza la compra. Una vez que tengas lista esa tarjeta regalo, Cómo conseguir gratis «The Last of Us Part II Remastered» solo tienes que pasar por caja.

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