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Cómo convertir clips de videojuegos en cortometrajes en 2026: las mejores herramientas de IA para cada estilo de contenido

Una cosa es averiguar cómo convertir fragmentos de partidas en vídeos cortos, y otra muy distinta es encontrar una herramienta que realmente capte tus mejores momentos. Muchos creadores dan por sentado que cualquier IA simplemente entiéndelo, y acabamos con un resumen en el que faltan todas las jugadas decisivas y se mantienen las pantallas de carga. La diferencia entre un buen vídeo y uno olvidable suele reducirse a lo que la herramienta está diseñada para detectar, y no todas están entrenadas con el mismo tipo de contenido.

Una vez que domines cómo convertir clips de videojuegos en cortometrajes de la forma correcta, los resultados hablan por sí solos: Los vídeos verticales bien editados pueden aumentar el tiempo de visualización hasta en un 30 %. Lo que se considera el mejor creador de vídeos con IA para videojuegos varía en función del tipo de contenido, por lo que he probado varias opciones en situaciones reales. Desde el reconocimiento del HUD y de la jugabilidad hasta la generación de subtítulos y la publicación automática, Esta lista te ayudará a encontrar el generador de clips de videojuegos basado en IA que mejor se adapte a tu flujo de trabajo, y no solo el que tenga la mejor campaña de marketing. .

Puntos clave

Programas de recorte de IA específicos para videojuegos (Eklipse, StreamLadder, etc.) captan momentos visuales del juego. Analizan la actividad visual en pantalla y capturan automáticamente los momentos más emocionantes. Si te has preguntado cómo convertir clips de videojuegos en vídeos cortos sin tener que pasar horas editándolos, este tipo de herramienta es por donde deberías empezar, sobre todo para géneros de ritmo trepidante como los FPS o los MOBA. Cortapelo genérico de IA (OpusClip, Submagic, etc.) están atentos a tu voz, no a tu pantalla. Estos detectan patrones de habla, por lo que resultan más adecuados para partidas con comentarios, tutoriales o retransmisiones al estilo de los podcasts. Para contenidos con mucho diálogo, un generador de clips de videojuegos basado en IA de uso general te resultará mucho más útil que uno diseñado exclusivamente para la detección de jugabilidad. Los streamers profesionales combinan varias herramientas. Por ejemplo, combinando algo como Eclipsewith StreamLadder te ofrece un flujo de trabajo fluido para convertir vídeos de Twitch en clips de TikTok que funciona prácticamente de forma automática. Encontrar el mejor creador de clips con IA para videojuegos depende, en realidad, de qué combinación se adapte mejor a tu estilo de contenido y del grado de participación que quieras tener. Todas las herramientas cuentan con un plan gratuito o un periodo de prueba – Siempre puedes probar estas herramientas de forma gratuita mientras sigues aprendiendo a convertir fragmentos de videojuegos en cortometrajes. Eso sí, ten en cuenta sus limitaciones, como las marcas de agua y la menor resolución de los archivos resultantes.

Nuestras mejores recomendaciones

Descubrir cómo convertir clips de videojuegos en vídeos cortos no tiene por qué ser un proyecto en sí mismo. Existen algunas herramientas de IA realmente impresionantes: algunas son generadores específicos de clips de videojuegos, mientras que otras son más generales, pero funcionan de maravilla para el contenido relacionado con los videojuegos. Antes de entrar en detalle, aquí están las tres que más nos han llamado la atención:

OpusClip – Es la mejor opción para los podcasts sobre videojuegos y, en general, para los creadores que hablan mucho, como los streamers de «Just Chatting» y los autores de vídeos de reacciones y análisis. Aunque tiende a saltarse las secuencias de juego en las que no se oye nada, no tiene rival para los contenidos en los que predomina la conversación. Eclipse – Para los jugadores profesionales que se dedican a crear clips, esta es la mejor herramienta de IA para los momentos destacados de Twitch. Es capaz de detectar automáticamente y grabar eventos importantes del juego, como matanzas múltiples, victorias decisivas y mucho más. StreamLadder – Aunque no es un detector de momentos destacados en sentido estricto, sigue figurando entre los mejores creadores de clips basados en IA gracias a sus potentes herramientas de edición y formato. Destaca por su capacidad para convertir clips sin editar en vídeos pulidos y listos para su visualización en formato vertical, con estilos de subtítulos llamativos y diseños flexibles.

Son opciones muy válidas, pero la lista no acaba aquí. Encontrar el mejor creador de clips con IA para videojuegos depende, en realidad, de tu estilo de contenido, y hay más opciones que podrían adaptarse mejor a ti. Sigue leyendo para ver el análisis completo de todas las herramientas que vale la pena utilizar. Al final, sabrás exactamente cómo crear vídeos cortos sobre videojuegos con IA y qué generador de clips se adapta mejor a tu forma de crear.

¿Por qué convertir los fragmentos de videojuegos en cortometrajes, para empezar?

El contenido vertical de formato corto es oro para los algoritmos de TikTok y YouTube: llega a nuevos espectadores mucho más rápido de lo que jamás lo harán los vídeos largos. Si tienes horas de material grabado de tus partidas, saber cómo convertir los clips de videojuegos en vídeos cortos es, sinceramente, una de las formas más fáciles de hacer crecer tu canal.

¿Cuál es el problema? Revisar manualmente los vídeos bajo demanda (VOD) es una pérdida de tiempo. Precisamente por eso, un generador de clips de videojuegos basado en IA supone un gran ahorro de tiempo: encuentra automáticamente tus mejores momentos y los convierte en clips listos para publicar. Una vez que descubras cómo crear vídeos cortos de videojuegos con IA, convertir un VOD de Twitch en clips de TikTok te llevará minutos, no horas.

He aquí por qué merece la pena hacerlo:

Una retransmisión = una semana de contenido. The El mejor creador de vídeos con IA para videojuegos puede obtener varias operaciones cortas sólidas en una sola sesión.

The puede obtener varias operaciones cortas sólidas en una sola sesión. Más alcance, menos trabajo. Los vídeos cortos aumentan la visibilidad y atraen a espectadores que nunca se verían un vídeo bajo demanda completo.

Los vídeos cortos aumentan la visibilidad y atraen a espectadores que nunca se verían un vídeo bajo demanda completo. Publica en todas partes automáticamente. La mayoría de las herramientas publican directamente en TikTok, Shorts y Reels sin necesidad de pasos adicionales.

Tanto si buscas la mejor herramienta de IA para crear resúmenes de Twitch como si simplemente quieres una forma más rápida de mantener la calidad, hay una herramienta ideal para ti. Aquí tienes ocho de las mejores, clasificadas según su capacidad para gestionar contenido real de videojuegos.

Cada herramienta de esta lista tiene sus puntos fuertes y débiles, y algunas incluso se complementan bien entre sí si de verdad te interesa descubrir cómo convertir clips de videojuegos en cortometrajes a gran escala. Dicho esto, cada generador de clips de videojuegos basado en IA que aparece aquí se evalúa por sus propios méritos; no hay puntuaciones por equipos.

Voy a analizar los aspectos que realmente importan a la hora de elegir el mejor creador de vídeos con IA para videojuegos: detección de jugabilidad y voz, subtítulos automáticos, publicación directa y mucho más. Al final, tendrás una idea clara de qué herramienta se adapta mejor a ti y de cómo crear vídeos cortos sobre videojuegos con IA de una forma que se ajuste realmente a tu estilo de contenido.

Enebameter 5/5

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Tipo de detección Basado en audio o transcripción Precios Gratis: 60 min/mes, marca de agua, caducidad a los 3 días; Starter: 15 $/mes; Pro: 29 $/mes; Business: a medida Ideal para Podcasters de videojuegos, streamers de comentarios, creadores de vídeos de reacciones y contenidos con mucho diálogo

OpusClip es una de las herramientas de recorte con IA más conocidas del mercado, ya que permite generar un gran número de vídeos cortos viables a partir de un único vídeo de larga duración. El único inconveniente real, especialmente para los creadores de contenido sobre videojuegos, es que su sistema de detección se basa principalmente en transcripciones. SuClipAnything Esta función puede utilizarse para detectar el juego, pero requiere una intervención y una revisión manuales.

Dicho esto, sigue siendo el mejor creador de vídeos con IA para podcasts sobre videojuegos, reacciones en primer plano e incluso guías. Prácticamente cualquier creador de contenido para quien las palabras sean su activo más valioso se beneficiará enormemente de OpusClipla detección y selección de voz, sobre todo si utilizas uno de los Los mejores micrófonos para hacer streaming.

Si no sabes cómo convertir fragmentos de partidas en vídeos cortos, introduce una URL de YouTube o Twitch, o incluso sube tu vídeo directamente. A continuación, la plataforma te ofrecerá una serie de fragmentos seleccionados en función de la probabilidad de que se hagan virales, básicamente sustituir las 5-8 horas de visionado de material sin editar por una revisión rápida de clips de una hora o menos a la semana.

Use OpusClipsi creas contenido con mucho diálogo, que incluye podcasts, retransmisiones en directo, vídeos de análisis o incluso guías de juegos. Evítalo si produces contenido con pocos comentarios.

PROS CONS ✅ El mejor sistema de detección de patrones del habla ✅ Puntuación de viralidad basada en datos que sirve de guía para la selección de clips ✅ Increíblemente fácil de usar ✅ Puede publicar automáticamente en YouTube Shorts, TikTok o Reels ❌ La detección basada en el audio puede omitir los momentos destacados del juego que no tengan comentarios ❌ Versión gratuita muy limitada ❌ El precio se dispara rápidamente en el caso de las cortadoras de gran volumen

★ LO MEJOR EN CONTENIDO DE COMENTARIOS SOBRE VIDEOJUEGOS OpusClip Prueba OpusClip

2. Eclipse [El mejor recortador con IA específico para videojuegos para Twitch, Kick y YouTube]

Enebameter 5/5

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Tipo de detección Basado en la jugabilidad y los aspectos visuales Precios Gratis: 15 clips/reproducción, marca de agua, 720p; Starter: 24,99 $ al mes Ideal para Streamers y creadores que producen contenidos centrados principalmente en el juego

Eclipse es el mejor creador de vídeos con IA para contenidos específicos sobre videojuegos. Para aquellos que no saben cómo crear vídeos cortos sobre videojuegos con IA, Esto te ahorrará gran parte del trabajo pesado., así que solo te queda revisar un poco el contenido antes de subirlo.

Con compatibilidad con más de mil videojuegos, entre los que se incluyen títulos populares como Call of Duty and Fortnite, Eclipseestá capacitado paradetectar y guardar todo tipo de momentos sensacionales. Incluso puedes utilizar comandos de voz para guardar tus jugadas más espectaculares, que luego podrás integrar a la perfección en tus comentarios habituales mientras retransmites en directo.

Analiza todas tus transmisiones y transforma YouTube, Convierte vídeos de Kick o Twitch en clips de TikTok en cuestión de minutos. Solo tienes que vincular tus cuentas de streaming y revisar los clips generados en tu panel de control.

Eclipse combina mejor con StreamLadder (analizado más adelante). Eclipse encontrarás todos los mejores momentos, mientras que StreamLadder las prepara para su publicación lo antes posible. Esta combinación te puede ahorrar más de 3 horas a la semana ya que elimina la necesidad de recortar y editar manualmente, lo cual es perfecto para los creadores que aún están aprendiendo a convertir fragmentos de videojuegos en vídeos cortos.

PROS CONS ✅ El mejor sistema de detección de eventos de videojuegos del mercado ✅ Prácticos comandos de voz ✅ Compatibilidad con la publicación directa en varias plataformas ✅ Un plan gratuito realmente útil para los creadores más pequeños ❌ Se echan un poco en falta algunos momentos clave de la jugabilidad ❌ La resolución máxima de la versión no premium es de 720p ❌ No es lo más adecuado para juegos de nicho

★ EL MEJOR RECORTADOR DE IA ESPECÍFICO PARA VIDEOJUEGOS Eclipse Prueba Eclipse

3. StreamLadder [El mejor editor y herramienta de pulido para vídeos de videojuegos]

Enebameter 4,5/5

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Tipo de detección Visuales, de audio y basados en chat Precios Gratis: Editor manual completo, 720p, marca de agua. Plata: 9 $ al mes. Oro: 15 $ al mes. Oro + ClipGPT: 27 $ al mes. Ideal para Creadores que graban vídeos de reacciones con dos cámaras

Uso deLa IA en los videojuegos aún puede dar lugar a algunos errores, sobre todo en lo que respecta a la creación de contenidos. StreamLadder destaca por ayudarte a convertir fragmentos de partidas en vídeos cortos que imitan a la perfección diseños y estilos de edición de probada eficacia.

Its ClipGPT Esta función permite avanzar rápidamente por todo un vídeo bajo demanda y Crea clips listos para su publicación en cuestión de segundos, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes no saben cómo crear vídeos cortos de videojuegos con IA. Incluso puede recortar automáticamente el metraje e integrar perfectamente la cámara frontal en un formato vertical.

Aunque no tengas ni idea de cómo convertir vídeos de videojuegos en cortometrajes, StreamLadder permite crear vídeos verticales con un aspecto profesional con solo unos clics. Incluso te permite elegir distintos efectos y subtítulos estilizados antes de finalizar un clip.

Use StreamLadder si quieres mejorar el estilo de los subtítulos y diseñar sin esfuerzo la disposición de las dos cámaras. Para los streamers que están muy ocupados, ClipGPT Es un complemento fantástico que te permitirá crear rápidamente vídeos cortos sobre videojuegos con IA, y lo único que tendrás que hacer es programar tus publicaciones.

PROS CONS ✅ Las mejores configuraciones automatizadas de doble cámara que apenas requieren intervención manual ✅ Amplia biblioteca de efectos atractivos y subtítulos animados ✅ Programador de publicación de contenido para YouTube, TikTok, and Instagram ❌ Detección de juegos poco eficaz en comparación con otras herramientas ❌ Es relativamente caro si quieres usar ClipGPT de forma ilimitada ❌ Plan gratuito básico

★ EL MEJOR EDITOR DE VÍDEOS DE JUEGOS StreamLadder Prueba StreamLadder

4. Submagic [La mejor herramienta para crear subtítulos para vídeos cortos sobre videojuegos]

Enebameter 4,5/5

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Tipo de detección Basado en audio Precios Gratis: funciones de edición limitadas, marca de agua; Starter: 19 $ al mes; Pro: 39 $ al mes; Business + API: 69 $ al mes Ideal para Subtitulado de vídeos existentes y de vídeo bajo demanda (VOD)

Submagic es un software menos centrado en los videojuegos que te permite convertir vídeos largos en clips con potencial para hacerse virales. Para los creadores noveles que aún están aprendiendo a hacer vídeos cortos sobre videojuegos con IA, esta es una gran alternativa si creas contenido con mucho diálogo, como puede generar subtítulos con una precisión casi impecable.

Submagic pueden transcribir el audio en cuestión de segundos y cuentan con una amplia biblioteca de plantillas de subtítulos animados con las que puedes experimentar para mantener el interés de tus espectadores. Esto reduce en al menos una o dos horas el tiempo dedicado a la edición manual de los subtítulospor semana.

Si quieres convertir un podcast o un vídeo bajo demanda (VOD) de Twitch con muchos comentarios en clips o «shorts» de TikTok, Submagic se encarga de todas las tareas rutinarias y ofrece un sistema de edición simplificado basado en texto. Lo único que tienes que hacer es eliminar palabras de la línea de tiempo de tu clip y ver cómo el programa recorta el vídeo con precisión para que se ajuste al nuevo guion.

OmitirSubmagic si te conformas con otro programa gratuito de subtitulado. SubmagicLa ventaja de «s» es su precisión y rapidez en la transcripción, ya que prácticamente no requiere intervención manual para crear clips de audio listos para su publicación.

PROS CONS ✅ Precisión del 99 % en la transcripción y la generación de subtítulos ✅ Elimina automáticamente las palabras de relleno y los silencios ✅ Compatibilidad con varios idiomas ✅ Gran variedad de plantillas animadas para los pies de foto ❌ No hay sistema de detección de juego ❌ Resulta caro para los creadores con gran volumen de contenido ❌ Prueba gratuita muy limitada

★ LA MEJOR HERRAMIENTA PARA CREAR LEYENDAS EN VÍDEOS CORTOS DE VIDEOJUEGOS Submagic Prueba Submagic

5. Sizzle.gg [La mejor detección multisignal (vídeo + audio + chat)]

Enebameter 4/5

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Tipo de detección Visuales, de audio y basados en chat Precios Gratis: 1 mes de prueba. Plan Starter: 4,99 $ al mes Ideal para Streamers con chats activos

Sizzle.gg Es una de las mejores herramientas de IA para crear resúmenes en Twitch, especialmente para creadores de contenido que realizan retransmisiones prolongadas de más de 8 horas. Esta solución rentable permite una duración ilimitada de los vídeos bajo demanda (VOD) y es compatible de forma nativa con una amplia lista de videojuegos populares del mundo de los esports.

Es un buen punto de partida para quienes no saben cómo convertir fragmentos de partidas en vídeos cortos, ya que su interfaz de usuario basada en navegador es fácil de manejar. Determina qué momentos guardar analizando el vídeo, el audio e incluso el chat (cuando sea aplicable), reducir en unas 2 horas la revisión de contenidos bajo demanda (VOD) a la semana.

Supone un gran ahorro de tiempo para quienes quieren convertir sus largos vídeos grabados (VOD) de YouTube o Twitch en clips de TikTok, Shorts o Reels, ya que se encarga de buscar el fragmento adecuado por ti. El principal inconveniente es que tiene un un editor de vídeo bastante básico.

Use Sizzle.gg junto con mejores programas o servicios de edición. Aunque es muy útil para seleccionar momentos clave de retransmisiones largas, En realidad, no edita los vídeos con el objetivo de que se hagan virales.

PROS CONS ✅ Interfaz web fácil de usar ✅ Utiliza el chat de la retransmisión para detectar momentos destacables dentro del juego ✅ Se le da bien detectar los momentos más emocionantes en los juegos compatibles ✅ Puedes crear recopilaciones de tus mejores momentos de juego ❌ Tiempo de tramitación muy lento (hasta 4 horas) ❌ La función para compartir con un solo clic solo funciona con X/Twitter ❌ Límite de subida de 10 GB por archivo

★ LA MEJOR DETECCIÓN DE SEÑALES MÚLTIPLES Sizzle.gg Prueba Sizzle.gg

6. Medal.tv [El mejor editor de vídeos para consola y resúmenes con IA]

Enebameter 4/5

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Tipo de detección Visual / basado en la jugabilidad Precios Gratis: anuncios en la interfaz de usuario y marca de agua. Premium: 9,99 $ al mes Ideal para Usuarios de plataformas de streaming y de consolas

Medal.tv es un fantástico generador de vídeos de videojuegos basado en IA que es compatible de forma nativa con Windows y dispositivos móviles. Cuenta con una amplia lista de juegos compatibles, que abarca desde populares títulos indie para un solo jugador hasta grandes títulos de esports como League of Legends. Esto te puede ahorrar entre 2 y 3 horas a la semana en la búsqueda manual de momentos destacados.

El software permite grabar clips de cualquier duración, ya sea una jugada rápida o una sesión completa. Los jugadores de consola también pueden utilizar Medal.tv para convertir fragmentos de partidas en vídeos cortos, ya que permite a los jugadores importar las grabaciones de su consola para editarlas manualmente y compartirlas.

Su sistema de detección de eventos lo convierte en una de las mejores herramientas de IA para los momentos destacados de Twitch, ya que… guardar automáticamente los momentos que merecen ser grabados en función de lo que esté pasando en el juego. La función para compartir con un solo clic también te permite convertir rápidamente un vídeo bajo demanda (VOD) de Twitch en clips de TikTok o compartirlo en tus comunidades de Discord.

Use Medal.tv si prefieres editar tus propios vídeos después de dejar que un generador de clips de videojuegos basado en IA busque por ti los momentos más destacados. También es ideal para aquellos jugadores que quizá no tengan una equipo para videojuegos y quieren editar y compartir vídeos de la consola incluso sin un ordenador.

PROS CONS ✅ Detección de juegos y recorte automático basados en IA ✅ Editor de vídeo integrado con una interfaz de usuario sencilla basada en arrastrar y soltar ✅ Compatibilidad con la función de recorte manos libres/activada por voz ✅ Es compatible con juegos para móviles (iOS y Android) ❌ No es compatible con Mac ni Linux ❌ Edición manual ❌ La versión gratuita tiene anuncios por todo el programa

★ EL MEJOR EDITOR DE CLIPS PARA CONSOLA Medal.tv Prueba Medal.tv

7. Vizard [El mejor flujo de trabajo «todo en uno» para la reutilización de contenidos, pensado para creadores híbridos]

Enebameter 3,5/5

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Tipo de detección Basado en audio Precios Gratis: 60 minutos de subidas al mes. Creator: 29 $ al mes. Business: 39 $ al mes. Ideal para Creadores híbridos y contenidos multilingües

Vizard toma vídeos largos y los divide en vídeos cortos, editados profesionalmente, con potencial para hacerse virales. De forma similar a OpusClip, VizardLa herramienta de creación de vídeos de es una buena forma de convertir fragmentos de videojuegos en cortometrajes, especialmente para tutoriales de videojuegos y retransmisiones con muchos comentarios.

La herramienta funciona muy bien a la hora de detectar patrones de habla, y Generará una transcripción completa de tus vídeos. Para los streamers que se dedican a «Just Chatting» y para quienes crean contenido de reacciones, esta es una de las mejores herramientas de IA para crear momentos destacados en Twitch, ya que se encarga de rebobinar y recortar el vídeo por ti, lo que te permite ahorrar hasta 4 horas a la semana.

VizardLa IA propia de la empresa también creará subtítulos llamativos y ajustará automáticamente el formato del vídeo a las plataformas que elijas, ya sea YouTube, TikTok o muchas otras.

Es una herramienta «todo en uno» estupenda para quienes producen contenido mixto (videojuegos y otros temas). Para contenido más centrado en el juego, hay otros generadores de clips de videojuegos basados en IA que lo hacen mejor y a una fracción del precio.

PROS CONS ✅ Transcribe íntegramente los vídeos antes de crear fragmentos ✅ Asistencia multilingüe (más de 30 idiomas para los subtítulos generados por IA) ✅ Compatibilidad con la publicación directa en múltiples plataformas de redes sociales ✅ Reencuadre y subtitulación automáticos ❌ No cuenta con funciones de detección de trampas ❌ Los planes de pago se encarecen rápidamente ❌ Cuesta un crédito por cada minuto de vídeo subido

★ LO MEJOR PARA FLUJOS DE TRABAJO DE CONTENIDO HÍBRIDO Vizard Prueba Vizard

8. CapCut [El mejor editor gratuito con asistencia de IA para clips de videojuegos]

Enebameter 3,5/5

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Tipo de detección Manual Precios Gratis: Editor de vídeo con funciones limitadas, marca de agua. Pro: Varía según la región. Ideal para Contenido para móviles y creadores con poco presupuesto

CapCut Es un editor de vídeo de bajo coste recomendado por la propia TikTok, ya que lo ha desarrollado su empresa matriz, ByteDance. Cuenta con una versión para móvil y otra para ordenador, ambas fáciles de usar incluso sin experiencia previa en edición, lo que lo convierte en una herramienta fantástica para quienes quieran aprender a convertir manualmente clips de videojuegos en vídeos cortos.

Es totalmente compatible con vídeos verticales, y los planes de pago incluyen diversas funciones de inteligencia artificial que pueden acelerar considerablemente el proceso de edición.

Aunque no se trata de un generador de clips para videojuegos basado en IA, sin duda puedes utilizarlo para convertir un vídeo bajo demanda (VOD) de Twitch en clips o «shorts» de TikTok con muy poco esfuerzo. Con el plan Pro, solo tienes que recortar el fragmento que desees y utilizar la función de subtitulado automático para generar subtítulos con plantillas de estilos atractivos.

OmitirCapCut como herramienta principal si necesitas un gran volumen de vídeos. A menos que ya dispongas de tu propia plantilla rápida y personalizada para convertir clips de videojuegos en vídeos cortos, hay herramientas de pago mejores que lo harán más rápido.

PROS CONS ✅ La versión gratuita es suficiente para convertir vídeos de videojuegos en cortos ✅ Versión móvil con numerosas funciones ✅ Amplia selección de herramientas de IA, como los subtítulos automáticos y la eliminación del fondo ❌ Funciones de IA con un acceso muy restringido ❌ Es únicamente un programa de edición, no un generador de clips de videojuegos basado en IA ❌ El sistema de subtítulos automáticos suele cometer errores

★ EL MEJOR EDITOR GRATUITO CapCut Prueba CapCut

También merece la pena probarlo

Para aquellos que aún están descubriendo cómo convertir fragmentos de videojuegos en cortometrajes, existen muchas otras alternativas fáciles de usar que pueden resultaros útiles. Aquí tenéis algunos ejemplos que podéis consultar:

Aplauso – Es una herramienta de recorte basada en IA diseñada principalmente para vídeos largos de entrevistas y podcasts, y es una alternativa bastante buena para convertir rápidamente vídeos bajo demanda (VOD) de Twitch en clips de TikTok.

Es una herramienta de recorte basada en IA diseñada principalmente para vídeos largos de entrevistas y podcasts, y es una alternativa bastante buena para convertir rápidamente vídeos bajo demanda (VOD) de Twitch en clips de TikTok. Cuñado Diseñado principalmente para equipos de redes sociales, Cuñado puede resultar útil para las agencias que aún están averiguando cómo crear cortometrajes de videojuegos con IA.

Diseñado principalmente para equipos de redes sociales, Cuñado puede resultar útil para las agencias que aún están averiguando cómo crear cortometrajes de videojuegos con IA. Descripción – Esta es una de las mejores herramientas de IA para crear momentos destacados en Twitch si eres un streamer de «Just Chatting» o un creador que habla mucho, ya que cuenta con un recortador de clips basado en transcripciones y un editor de vídeo.

– Esta es una de las mejores herramientas de IA para crear momentos destacados en Twitch si eres un streamer de «Just Chatting» o un creador que habla mucho, ya que cuenta con un recortador de clips basado en transcripciones y un editor de vídeo. Kapwing – Para quienes aún están aprendiendo a convertir vídeos de videojuegos en cortometrajes, Kapwing es una herramienta de recorte rápida y flexible que funciona directamente desde tu navegador.

– Para quienes aún están aprendiendo a convertir vídeos de videojuegos en cortometrajes, Kapwing es una herramienta de recorte rápida y flexible que funciona directamente desde tu navegador. MakeShorts – Recorte con IA sin florituras, con subtítulos y reencuadre, ideal para creadores muy ocasionales que solo necesitan un generador rápido de clips de videojuegos con IA y una edición mínima.

Tabla de comparación rápida

Aquí tienes una rápida comparación de todas las opciones mencionadas anteriormente. Si todavía estás pensando en cómo convertir clips de videojuegos en vídeos cortos, esta tabla te ayudará a dar con el mejor creador de clips basado en IA para videojuegos que se adapte a tu configuración y a tu estilo de contenido.

Herramienta Ideal para Tipo de detección ¿Plan gratuito? Precios Valoración OpusClip Podcasts sobre videojuegos y contenidos con abundantes comentarios Basado en audio 60 minutos al mes, marcas de agua, sin edición Desde 15 $ al mes ★★★★★ Eclipse Creadores de contenido en directo y contenido centrado en el juego Basado en la jugabilidad/Visual 720p, marca de agua, almacenamiento limitado y duración del vídeo Desde 24,99 $ al mes ★★★★★ StreamLadder Creación de vídeos de reacciones con dos cámaras Edición asistida por IA (imagen, audio, chat) El editor completo funciona, pero incluye marcas de agua Desde 9 $ al mes ★★★★½ Submagic Subtitulado de vídeos ya existentes Basado en audio Edición limitada con marcas de agua A partir de 19 $ al mes ★★★★½ Sizzle.gg Streamers de videojuegos con chats activos Imágenes, audio y chat en directo Solo prueba gratuita de 1 mes 4,99 $ al mes ★★★★ Medal.tv Usuarios de plataformas de streaming y de consolas Basado en la jugabilidad/Visual + Grabación manual Anuncios en la interfaz de usuario y marcas de agua 9,99 $ al mes ★★★★ Vizard Creadores híbridos y contenidos multilingües Basado en audio 60 minutos de material de vídeo subido al mes Desde 29 $ al mes ★★★½ CapCut Creadores de contenido para móviles y edición con bajo presupuesto Manual Uso gratuito del editor de vídeo, con marcas de agua Varía según la región ★★★½

Cómo elegir la herramienta de recorte con IA adecuada para los videojuegos

No existe un único creador de clips de IA para videojuegos que sea el mejor para todo el mundo; en realidad, todo depende de tu contenido, tu flujo de trabajo y tu presupuesto. Si todavía estás buscando la forma de convertir de manera constante clips de videojuegos en vídeos cortos, estos son los factores que te orientarán en la dirección correcta.

Visual frente a audio frente a multisignal

Lo más importante que hay que tener claro a la hora de aprender a crear cortometrajes sobre videojuegos con IA es tipo de detección. Si te equivocas en eso, ni siquiera la herramienta con más funciones servirá para tu contenido.

Por ejemplo, un canal dedicado exclusivamente a los videojuegos que muestre partidas de alto nivel se beneficiará enormemente de sistemas de detección basados en elementos visuales como Eclipse…; en cambio, alguien que haga muchos comentarios probablemente sacará más partido a herramientas de transcripción automática como OpusClip or Submagic.

Visual – Detección visual (Eclipse, Medal.tv) funciona leyendo los elementos de juego que aparecen en pantalla, como el historial de bajas y el HUD. Es la opción ideal para juegos de disparos en primera persona (FPS), MOBA y otros títulos de deportes electrónicos.

– Detección visual (Eclipse, Medal.tv) funciona leyendo los elementos de juego que aparecen en pantalla, como el historial de bajas y el HUD. Es la opción ideal para juegos de disparos en primera persona (FPS), MOBA y otros títulos de deportes electrónicos. Audio – Para sistemas basados en audio (OpusClip, Submagic), analizan tus sonidos y patrones de habla para determinar qué merece la pena guardar y qué no. Son las mejores herramientas de IA para crear clips, ideales para podcasts sobre videojuegos y, en general, para creadores que hablan mucho.

– Para sistemas basados en audio (OpusClip, Submagic), analizan tus sonidos y patrones de habla para determinar qué merece la pena guardar y qué no. Son las mejores herramientas de IA para crear clips, ideales para podcasts sobre videojuegos y, en general, para creadores que hablan mucho. Multisignal – Estas herramientas de IA combinan vídeo, audio e incluso el chat de la retransmisión (cuando sea aplicable) para decidir qué fragmento seleccionar. Son perfectas para convertir vídeos bajo demanda (VOD) de Twitch en clips de TikTok, especialmente para streamers muy dinámicos con chats muy activos.

El valor del plan gratuito frente al «lock-in» de los planes de pago

Todas las herramientas de esta lista ofrecen planes gratuitos muy diferentes entre sí. Aunque CapCut se puede utilizar totalmente gratis; generadores de clips de videojuegos basados en IA como OpusClip and Eclipse ofrecen un número limitado de clips al mes o cuentan con funciones de automatización muy restringidas.

En cualquier caso, lo mejor es probar un servicio de vídeo bajo demanda (VOD) de verdad en su versión gratuita antes de dar el paso a la hora de pagar, ya que no todos los generadores de vídeos de videojuegos basados en IA se adaptarán a tu forma de jugar y a tu estilo de comentario.

Resolución de salida y marcas de agua

Según se dice, Shorts y TikTok dan prioridad al contenido en 1080p o superior, por lo que es menos probable que cualquier vídeo subido en 720p consiga repercusión. Las marcas de agua pueden suponer otro problema, ya que algunos espectadores las consideran un signo de «pereza» o «descuido».

Para los canales que tengan previsto convertir fragmentos de videojuegos en vídeos cortos monetizados, el nivel de pago de una sola herramienta puede contribuir fácilmente al crecimiento y la retención.

Biblioteca de juegos y precisión de detección

Aunque algunos de los mejores creadores de vídeos con IA para videojuegos afirman ser compatibles con miles de títulos, lo mejor es probarlos tú mismo antes de comprometerte con un plan de pago a largo plazo. Eclipse, por ejemplo, funciona mejor con juegos populares como Valoración or Marvel Rivals, pero es posible que su detección falle en el caso de un juego independiente recién lanzado.

Integración de la publicación y velocidad del flujo de trabajo

Algunas herramientas, como Vizard and StreamLadder, permiten compartir contenido vertical en varias plataformas con un solo clic. Esto es ideal si sueles crear un gran volumen de clips cada semana.

Para los creadores ocasionales, el tiempo que se ahorra con esta función es prácticamente insignificante, y pueden optar por aplicaciones como Medal.tv and Sizzle.gg y publicar manualmente tus vídeos en otras plataformas.

En 2026, los creadores que han descubierto cómo convertir clips de videojuegos en vídeos cortos de forma sistemática suelen utilizar casi siempre más de una herramienta. Un conjunto de dos o tres aplicaciones puede automatizarlo todo, desde los vídeos bajo demanda (VOD) de Twitch hasta los clips de TikTok, pasando por el diseño de los subtítulos y la programación. Estas son las combinaciones por las que apuesta la comunidad de streamers:

Streamer Stack (unos 35 $ al mes) – Eclipsepara la detección,StreamLadder or CapCut para los subtítulos. Es ideal para contenidos con mucha acción de juego que incluyan algunos comentarios o comunicaciones dentro del juego que quieras transcribir.

Eclipsepara la detección,StreamLadder or CapCut para los subtítulos. Es ideal para contenidos con mucha acción de juego que incluyan algunos comentarios o comunicaciones dentro del juego que quieras transcribir. Podcast Stack (~35 $ al mes) – OpusClip + Submagic (or CapCut (para producciones con un presupuesto más reducido) es una combinación muy recomendada por los creadores de comentarios y los podcasters.

OpusClip + Submagic (or CapCut (para producciones con un presupuesto más reducido) es una combinación muy recomendada por los creadores de comentarios y los podcasters. Consola combinada (~9,99 $ al mes) – Medal.tv para la grabación/recorte y CapCut (versión gratuita) para la edición y los subtítulos es un flujo de trabajo rentable pensado específicamente para los jugadores de consola.

Medal.tv para la grabación/recorte y CapCut (versión gratuita) para la edición y los subtítulos es un flujo de trabajo rentable pensado específicamente para los jugadores de consola. Herramienta independiente (15-24,99 $ al mes) – OpusClip and EclipseAmbas opciones funcionan bien por sí solas, dependiendo del tipo de contenido que estés creando. Son ideales para quienes aún están aprendiendo a convertir fragmentos de videojuegos en vídeos cortos.

Para los creadores de contenido que tengan previsto publicar tres o más vídeos cortos a la semana, utilizar un generador de clips de videojuegos basado en IA puede ahorrar fácilmente unas cuantas horas a la semana. Eliminan la necesidad de revisar manualmente tus propias grabaciones, y algunos de los mejores creadores de clips con IA para videojuegos incluso te prepararán contenido listo para publicar.

Para los creadores que cuenten incluso con un número relativamente reducido de seguidores, estas herramientas pueden resultar rentables siempre y cuando ofrezcas constantemente momentos dignos de ser recopilados en clips y sigas aumentando tu base de espectadores de forma orgánica. Las mejores herramientas de creación de clips basadas en IA para videojuegos te ahorrarán horas de trabajo, que podrás dedicar a planificar tu próximo contenido o a retransmitir durante un rato más.

Una vez que hayas aumentado tu número de seguidores, puedes pasar a un flujo de trabajo que combina la inteligencia artificial y la edición manual para convertir tus vídeos de videojuegos en cortometrajes. Esta fórmula híbrida se considera, en general, una forma viable de mantener el control creativo sin dejar de producir contenido para satisfacer las demandas de tu audiencia cada vez mayor.

Opinión de la comunidad: lo que dicen realmente los jugadores

La mayoría de los streamers noveles coinciden en que la combinación de trabajo manual y un poco de ayuda de la inteligencia artificial es la forma ideal de convertir los vídeos bajo demanda (VOD) de Twitch en clips de TikTok, Shorts o Reels.

Para los jugadores más aficionados a los deportes electrónicos, el almacenamiento automático de los «momentos más emocionantes» mediante herramientas como Eclipse ahorra mucho tiempo, aunque sigue siendo necesaria una revisión manual, ya que el La IA tiende a filtrar los falsos positivos. StreamLadder and OpusClip son dos opciones que gozan de una gran popularidad en estos momentos, también debido a que requieren relativamente poco mantenimiento.

En términos generales, aunque estos generadores de clips para videojuegos basados en IA son increíblemente útiles, los creadores recomiendan probarlos y encontrar una herramienta concreta que se adapte a tus necesidades y estilo particulares.

Por ejemplo, no puedes optar por Sizzle.gg si necesitas los vídeos lo antes posible, ya que el tiempo de procesamiento es largo incluso para los usuarios de pago. También deberías Ten en cuenta los límites de subida basados en el saldo, ya que puedes agotar fácilmente tu asignación mensual si produces un gran volumen de vídeos cortos.

Reflexiones finales

En resumen, las ocho herramientas que hemos analizado son algunas de las mejores aplicaciones de IA para crear vídeos de videojuegos. Antes de dar el paso y empezar a convertir tus vídeos de videojuegos en cortos, analiza sus diferencias y descubre cuál se adapta mejor a tus necesidades a la hora de crear contenido.

Si te encantan los juegos multijugador de gran intensidad y compites a alto nivel, opta por una herramienta como Eclipse or Medal.tv para capturar automáticamente esas jugadas decisivas. Por otro lado, los podcasters y otros creadores que se centran principalmente en el diálogo deberían optar por algo como OpusClip or Submagic para subtitular y editar sin complicaciones vídeos cortos que se han vuelto virales.

¿Estás pensando en dar el salto al mundo de los creadores y grabar vídeos de los eSports más populares? ¿Por qué no le das un toque especial a tu cuenta comprando algunos ValoraciónPuntos para conseguir esas skins nuevas, o hazte con un juego nuevo que puedas mostrar a tus espectadores comprando un Tarjeta regalo de PSN.

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