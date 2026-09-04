Los mejores conos luminosos Huohuo HSR 2026

A continuación he recopilado los mejores conos de luz de Huohuo en Honkai Star Rail, desde la mejor opción disponible hasta la mejor alternativa totalmente gratuita.

Huohuo sigue el Camino de la Abundancia, así que ten en cuenta que, aunque técnicamente puede equiparse con un cono de luz de cualquier camino para obtener sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un cono de luz del Camino de la Abundancia.

Clasificación de los mejores conos de luz de Huohuo (resumen)

Puesto Cono de Luz Por qué ocupa este puesto 1 Noche de terror El cono característico de Huohuo, basado en la regeneración de energía y una mejora de ataque acumulable para el aliado al que cura. 2 Conversación postoperatoria Una unidad de 4 estrellas de Warp Banner que cubre prácticamente el mismo nicho de regeneración de energía por una fracción del coste de obtención. 3 Sentimiento compartido Cambia parte de la regeneración de energía por energía para todo el equipo al usar una habilidad, lo que ayuda a los equipos que necesitan muchos SP. 4 Quid Pro Quo La mejor elección para jugadores F2P. Se puede comprar hasta el nivel S5 en la tienda del Salón Olvidado, sin necesidad de realizar tiradas de gacha. 5 El tiempo no espera a nadie Una alternativa decente de 5 estrellas si ya la tienes. Aumenta los PV y la curación proporcionada de Huohuo, y inflige un daño insignificante a un enemigo aleatorio cada vez que un aliado ataca.

Noche de terror: la mejor opción para este puesto

«Noche de terror» merece realmente la pena para Huohuo, pero no es imprescindible. Su pasiva aumenta su tasa de regeneración de energía en un 12 %, lo que le permite alcanzar su habilidad definitiva de alto coste más rápido y con mayor fiabilidad. Cada vez que un aliado utilice su propia habilidad definitiva, Huohuo cura al que tenga el porcentaje de PV más bajo en una cantidad equivalente al 10 % de los PV máximos de ese aliado.

Esa curación también otorga al aliado curado una mejora de ATA acumulable del 2,4 % por acumulación, hasta un máximo de cinco acumulaciones a lo largo de dos turnos. La pega es que esta mejora solo es relevante para equipos que realmente utilicen el ATA para escalar el daño.

Los equipos de «Elation» y otros que no escalan por el ataque obtienen poco beneficio de ella, por lo que el potencial máximo que ofrece este «Light Cone» depende en gran medida de a quién esté curando Huohuo. Se puede obtener en la reedición de su propio banner limitado o a través de la tienda «Stellar Convergence» utilizando «Light Cone Memory Shards».

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Las mejores alternativas a «Noche de terror»

«Conversación postoperatoria» es la opción de 4 estrellas más parecida a la habilidad característica de Huohuo. Aumenta la tasa de regeneración de energía en un 8 % y potencia su curación proporcionada en un 12 % cada vez que utiliza su habilidad definitiva. Dado que está disponible en cualquier banner estándar o limitado, es factible conseguirla pronto sin tener que pasar por un proceso de farm basado en la suerte.

«Sentimiento compartido» adopta un enfoque diferente. Aumenta la curación infligida en un 10 % y regenera 2 de energía por cada aliado del equipo cada vez que Huohuo utiliza su habilidad. Ese goteo de Energía para todo el equipo es una auténtica ventaja en equipos que consumen muchos puntos de habilidad, en los que los aliados están a la espera de sus propias habilidades definitivas, aunque renuncie a parte de la regeneración de Energía personal que ofrece «Conversación postoperatoria».

«El tiempo no espera a nadie» es un objeto que aporta una gran cantidad de PV y un buen potenciador de curación para Huohuo. Sin embargo, al no ofrecer regeneración de energía, ralentiza notablemente la rotación de sus habilidades definitivas y reduce su valor como apoyo ofensivo del equipo.

El mejor cono de luz F2P para Huohuo

El mejor cono de luz gratuito para Huohuo es «Quid pro quo», ya que se puede comprar en la tienda del Salón Olvidado en lugar de depender de la suerte en los teletransportes. Su pasiva regenera 8 de energía a un aliado elegido al azar que tenga menos del 50 % de energía al comienzo del turno de Huohuo.

También se puede obtener como botín de los jefes semanales de «Echo of War», por lo que los jugadores de Honkai Star Rail que completen sus misiones semanales de forma constante podrán ir consiguiendo copias con el tiempo. El hecho de que su efecto de regeneración de energía se aplique a un objetivo aleatorio hace que sea menos constante que «Post-Op Conversation», pero el hecho de que se pueda obtener íntegramente mediante el juego gratuito lo convierte en la recomendación clara para los jugadores F2P en este caso.

Veredicto: ¿Qué Light Cone deberías darle a Huohuo?

«Noche de terror» es la mejor opción general para Huohuo si ya la tienes o no te importa farmear fragmentos de memoria del cono de luz, ya que la curación adicional y la mejora de ATK acumulable tienen el mayor potencial de toda esta lista.

Si prefieres ahorrar tus tiradas, «Conversación postoperatoria» te ofrece prácticamente el mismo beneficio de regeneración de energía que el banner estándar, y «Quid pro quo» es una opción totalmente gratuita que, aun así, resuelve problemas reales de energía en equipos que necesitan mucho ataque. Ninguna de estas opciones supone una inversión en vano, ya que Huohuo puede encajar en la mayoría de las composiciones de equipo como unidad de soporte.

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