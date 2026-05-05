Las 9 mejores tarjetas gráficas para juegos en 4K: las mejores opciones de 2026

Encontrar la mejor GPU para jugar en 4K consiste en sacar todo el partido a tu equipo: Imágenes de una nitidez excepcional, ajustes al máximo y velocidades de fotogramas que se mantienen fluidas como la seda incluso en los juegos más exigentes.

Si buscas un ray tracing impecable, quieres sacar el máximo partido a un monitor 4K de 120 Hz o más, o estás montando un equipo de gama alta desde cero, elegir la tarjeta adecuada marca la diferencia. En esta guía, Te lo explicaré con detalle las mejores GPU que realmente ofrecen un rendimiento 4K de última generación, para que puedas invertir con confianza y montar un sistema preparado para cualquier cosa.

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Nuestras mejores recomendaciones de tarjetas gráficas para juegos en 4K

Encontrar la tarjeta gráfica 4K perfecta puede resultar complicado, pero yo ya he hecho el trabajo duro por ti. Estas GPU ofrecen potencia, eficiencia y una excelente relación calidad-precio, lo que las convierte en algunas de las mejores tarjetas gráficas 4K para disfrutar de una fluidez óptima, imágenes impresionantes y equipos de gama alta.

ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 – En general, ofrece un rendimiento 4K impresionante con un ray tracing impecable y una capacidad de adaptación al futuro sin igual. XFX Radeon RX 7900 XT – La tarjeta 4K con la mejor relación calidad-precio, que ofrece un excelente rendimiento en juegos a 4K nativo y una generosa memoria de vídeo de 20 GB, sin el precio de los modelos de gama alta. NVIDIA GeForce RTX 4090 – Ideal para un número de fotogramas por segundo (FPS) altísimo; perfecto para sacar el máximo partido a los monitores 4K de alta frecuencia de actualización.

Estas son las mejores opciones, pero la lista no acaba aquí. Desde modelos económicos hasta auténticas potencias, el resto de nuestra selección ofrece ventajas únicas. Sigue leyendo para descubrir las mejores GPU 4K para tu equipo, tu estilo y tu próxima aventura en el mundo de los videojuegos.

Las 9 mejores tarjetas gráficas para juegos en 4K que necesitas para disfrutar de unos gráficos impresionantes

Elegir la tarjeta gráfica adecuada puede marcar la diferencia en tu experiencia de juego en 4K. Te esperan una fluidez de fotogramas impecable y unos gráficos impresionantes, con un montón de opciones entre las que elegir. He probado y comparado las mejores opciones para que puedas mejorar tu equipo. Sigue leyendo para descubrir cuál es la mejor tarjeta gráfica para jugar en 4K.

Enebameter 10/10

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Especificaciones Detalles Arquitectura de la GPU Blackwell Capacidad de VRAM 32 GB de GDDR7 Bus de memoria 512 bits Aumentar la velocidad del reloj ~2,610 MHz (modo OC) / ~2,580 MHz por defecto Aumento de resolución/Generación de fotogramas DLSS 4 (generación de fotogramas múltiples) (según la serie de GPU) Longitud de la tarjeta/ranuras 358 mm, diseño de ~3,8 ranuras

The ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 es el monstruo de gama alta de las GPU: de verdad diseñado para los gamers que quieren dominar el 4K e incluso dar sus primeros pasos en el 8K básico sin ningún esfuerzo. Equipada con la arquitectura Blackwell de última generación, cuenta con 21 760 núcleos CUDA y la impresionante cantidad de 32 GB de memoria GDDR7 ultrarrápida en un bus de 512 bits.

Lo que realmente lo distingue es el DLSS 4 con generación de fotogramas múltiples, que utiliza inteligencia artificial avanzada para generar fotogramas adicionales y mejorar notablemente el rendimiento sin sacrificar la calidad visual. En combinación con sus núcleos RT de cuarta generación, disfrutarás de un trazado de rayos ultrarrealista a un alto número de fotogramas por segundo. Y, por si fuera poco, NVIDIA Reflex 2 reduce la latencia de entrada, por lo que tu experiencia de juego seguirá siendo fluida y ultrarresponsiva.

PROS CONS ✅ Esta GPU ofrece una potencia descomunal con 21 760 núcleos CUDA, lo que le permite manejar con facilidad cargas de trabajo en 4K, 8K y creativas. ✅ Los 32 GB de memoria GDDR7 en un bus de 512 bits gestionan sin problemas texturas de alta resolución y los títulos del futuro. ✅ La refrigeración avanzada, con cámara de vapor, cuatro ventiladores axiales y un diseño de 3,8 ranuras, mantiene la temperatura bajo control. ✅ Su diseño resistente y el revestimiento antihumedad de la placa de circuito impreso garantizan una fiabilidad a largo plazo. ✅ Conectividad moderna con 3 puertos DisplayPort 2.1b y 2 puertos HDMI 2.1b, compatibles con monitores de alta resolución y alta frecuencia de actualización. ✅ Su diseño, ideal para el overclocking, te permite llevar el rendimiento más allá de los límites de fábrica. ✅ Compatible con PCIe 5.0 y con un conector de 16 pines para placas base modernas. ❌ La tarjeta consume hasta 575 W, por lo que se necesita una fuente de alimentación de 1000 W, pero eso es precisamente lo que le permite alcanzar su máximo rendimiento. ❌ Puede resultar ruidoso con cargas elevadas, aunque unos pequeños ajustes en la curva del ventilador lo silencian rápidamente sin afectar al rendimiento.

Con 3 puertos DP 2.1b y 2 puertos HDMI 2.1b, está preparada para cualquier configuración de monitores de alta frecuencia de actualización o alta resolución. Sin embargo, consume bastante energía, unos 575 W, por lo que te recomendamos una fuente de alimentación de alta calidad de 1000 W para garantizar un funcionamiento seguro y estable. Aunque se trata de una inversión de gama alta, el rendimiento que ofrece es, sin duda, de gama alta.

Aun así, elRTX 5090 garantiza que tu equipo seguirá a la vanguardia durante años. Con 32 GB de VRAM, compatibilidad con PCIe Gen 5 y un rendimiento impresionante tanto en los títulos actuales como en los que están por llegar, Esta GPU está diseñada para seguir siendo relevante y dominante.

Mi veredicto: The ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Es ideal para los gamers que buscan un rendimiento 4K sin igual y un ray tracing de última generación, ya que ofrece una experiencia de juego ultrafluida y unas especificaciones preparadas para el futuro. Es una opción de primera categoría para montar un equipo de gama alta capaz de ejecutar con facilidad los últimos juegos AAA.

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2. XFX Radeon RX 7900 XT [La GPU con la mejor relación calidad-precio para juegos en 4K]

Puntuación: 9,5/10

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Especificaciones Detalles Arquitectura de la GPU AMD RDNA 3 Capacidad de VRAM 20 GB de GDDR6 Bus de memoria 320 bits Aumentar la velocidad del reloj Hasta 2.400 MHz Aumento de resolución/Generación de fotogramas AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) Longitud de la tarjeta/ranuras ~276 mm, 2,5–3 ranuras de expansión

Si buscas un rendimiento 4K sólido sin tener que pagar el precio de un modelo de gama alta, el XFX Radeon RX 7900 XT es un rival sorpresa que rinde por encima de lo que cabría esperar. Basada en la arquitectura RDNA 3 de AMD con 20 GB de memoria GDDR6, Esta tarjeta cuenta con una generosa memoria VRAM, ideal para texturas de alta resolución y para estar preparado para el futuro, sobre todo en juegos de mundo abierto y títulos exigentes.

En el mundo real de los videojuegos, el RX 7900 XT ofrece una experiencia de juego fluida, con más de 60 FPS en la mayoría de los casos, a 4K en juegos populares como Call of Duty: Modern Warfare II and Borderlands 3, gracias a su sólido rendimiento en gráficos rasterizados. Gestiona bien el 4K nativo —aunque a veces requiere un pequeño ajuste en los ajustes «ultra» de los títulos más exigentes—, pero eso es de esperar en esta categoría.

PROS CONS ✅ Excelente rendimiento en gráficos 4K con velocidades de fotogramas constantemente altas en exigentes títulos AAA. ✅ 20 GB de memoria VRAM GDDR6, lo que ofrece un amplio margen para texturas de alta calidad y futuros lanzamientos. ✅ Excelente relación calidad-precio en comparación con muchas GPU de gama alta de la competencia. ✅ Diseño de refrigeración fiable con tres ventiladores que mantiene la temperatura estable bajo carga. ✅ Compatibilidad con funciones modernas, como DisplayPort 2.1 y la codificación AV1 para streaming y creación de contenidos. ✅ Gran durabilidad para los próximos juegos AAA gracias a su capacidad de memoria y a su gran rendimiento bruto. ❌ El rendimiento del trazado de rayos es bueno, pero no es el mejor de su clase en comparación con algunas alternativas de Nvidia. ❌ El consumo de energía es bastante elevado a plena carga, aunque es habitual en las GPU de este nivel de rendimiento.

Donde no destaca es en el trazado de rayos; el rendimiento de AMD en este aspecto suele quedar por detrás del de las tarjetas RTX de Nvidia si no se cuenta con una ayuda significativa en la mejora de la resolución, así que, si el trazado de rayos es imprescindible a 4K, prepárate para ajustar la configuración. La refrigeración es excelente gracias al diseño de tres ventiladores, mantener las vibraciones bajo control bajo carga sin que el ruido sea excesivo.

En general, elRX 7900 XT Es una potente tarjeta 4K con mucha memoria y un buen rendimiento en la práctica, sobre todo si lo que buscas es velocidad de renderizado y una tasa de fotogramas estable en los grandes títulos.

Mi veredicto: The XFX Radeon RX 7900 XT Es una elección acertada si buscas la mejor tarjeta gráfica para disfrutar de una experiencia de juego en 4K que sea potente, esté preparada para el futuro gracias a su gran capacidad de VRAM y no te cueste un ojo de la cara, como ocurre con algunos modelos insignia de gama alta. Eso sí, no esperes el máximo rendimiento en trazado de rayos sin tener que hacer algunas concesiones.

★ La GPU con la mejor relación calidad-precio para juegos en 4K XFX Radeon RX 7900 XT Compra en Amazon

3. NVIDIA GeForce RTX 4090 [La mejor GPU para juegos en 4K con una tasa de fotogramas por segundo (FPS) ultraalta]

Enebameter 9/10

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Especificaciones Detalles Arquitectura de la GPU Ada Lovelace Capacidad de VRAM 24 GB de GDDR6X Bus de memoria 384 bits Aumentar la velocidad del reloj 2,520 MHz Aumento de resolución/Generación de fotogramas Generación de fotogramas DLSS 3 (NVIDIA) Longitud de la tarjeta/ranuras 304 mm, tres ranuras

The NVIDIA GeForce RTX 4090 sigue siendo la mejor opción cuando se trata de alcanzar un número de fotogramas por segundo (FPS) altísimo en 4K. Gracias a su enorme potencia de procesamiento y a la tecnología DLSS 3 Frame Generation, puede alcanzar fácilmente velocidades de fotogramas de tres dígitos incluso en los juegos más exigentes, lo que lo convierte en una de las mejores opciones para monitores 4K con altas frecuencias de actualización.

The Los 24 GB de memoria GDDR6X te ofrecen un amplio margen para texturas de alta calidad, y su arquitectura Ada Lovelace ofrece eficiencia y potencia bruta. En el ámbito de los videojuegos, el RTX 4090 es como un cohete: en los juegos de disparos competitivos, superarás con facilidad los 120 FPS, y los grandes títulos de mundo abierto siguen funcionando con fluidez incluso con los ajustes al máximo.

PROS CONS ✅ Rendimiento espectacular: basado en Ada Lovelace, ofrece unas velocidades de fotogramas en 4K alucinantes. ✅ Impresionante memoria de vídeo GDDR6X de 24 GB para cargas de trabajo muy exigentes, texturas de alta resolución y tareas creativas. ✅ La frecuencia de reloj de hasta 2.520 MHz le aporta un gran rendimiento. ✅ La generación de fotogramas DLSS 3 permite disfrutar de una experiencia de juego fluida y con un alto número de fotogramas por segundo, incluso en títulos exigentes. ✅ El diseño de tres ranuras con una potente refrigeración mantiene la temperatura bajo control en condiciones de carga. ✅ Diseñado pensando en el futuro, para flujos de trabajo creativos de última generación en 4K y realidad virtual. ❌ Su elevado consumo energético (450 W TGP) implica que necesitarás una fuente de alimentación muy potente, pero eso es precisamente lo que la convierte en una auténtica bestia en cuanto a rendimiento. ❌ De gran tamaño. Es una tarjeta grande, así que asegúrate de que tu carcasa sea compatible; si lo es, la recompensa merece la pena.

La generación de fotogramas de DLSS 3 supone un cambio revolucionario: genera fotogramas por adelantado, lo que te permite disfrutar de un rendimiento fluido sin sacrificar la calidad visual. Dicho esto, consume muchísimo, así que necesitarás una fuente de alimentación potente (se recomiendan 850 W o más), y la tarjeta en sí es físicamente enorme, así que asegúrate de que cabe en tu caja antes de comprarla.

Si el trazado de rayos y la preparación para el futuro son tus prioridades, esta tarjeta no te decepcionará. Estás viendo algunas de las mejores prestaciones de RT que se pueden conseguir en 4K. Pero para partidas ultracompetitivas o para sacar el máximo partido a un monitor 4K/144 Hz o superior, el RTX 4090 Realmente vale lo que cuesta.

Mi veredicto: The RTX 4090 es la mejor opción para los gamers que buscan velocidades de fotogramas extremas en 4K. Ofrece una velocidad impecable y una gran fidelidad visual, lo que la convierte en la opción perfecta tanto para configuraciones competitivas como para aquellas con altas frecuencias de actualización.

★ La mejor GPU para juegos en 4K con una tasa de fotogramas por segundo (FPS) ultraalta NVIDIA GeForce RTX 4090 Compra en Amazon

4. AMD Radeon RX 7900 XTX [La mejor GPU de AMD para juegos en 4K]

Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Especificaciones Detalles Arquitectura de la GPU AMD RDNA 3 Capacidad de VRAM 24 GB de GDDR6 Bus de memoria 384 bits Aumentar la velocidad del reloj Hasta 2.615 MHz Aumento de resolución/Generación de fotogramas AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) Longitud de la tarjeta/ranuras ~344 mm, diseño de 2,9 ranuras

The AMD Radeon RX 7900 XTX es una auténtica bestia para los videojuegos en 4K y una de las principales opciones para el el mejorAMD GPU. Ofrece un rendimiento de rasterización de primer nivel que a menudo rivaliza con el de las tarjetas de gama alta de NVIDIA. Equipada con 24 GB de memoria GDDR6 y la arquitectura RDNA 3 de AMD, ofrece una gran capacidad de memoria y ancho de banda para texturas de resolución ultraalta, para que tu equipo esté preparado para el futuro durante muchos años.

Los extensos juegos de rol de mundo abierto, los shooters de ritmo trepidante e incluso las retransmisiones de videojuegos funcionan a la perfección con esta tarjeta, gracias a su un rendimiento constante y de alto nivel en todo tipo de partidas. El bus de memoria de 384 bits, junto con una gran cantidad de VRAM, mantiene estables las tasas de fotogramas en juegos exigentes en 4K, incluso con texturas al máximo.

PROS CONS ✅ Los impresionantes 24 GB de memoria GDDR6 te ofrecen un amplio margen para disfrutar de mundos con texturas de alta calidad y una experiencia de juego preparada para el futuro. ✅ La arquitectura RDNA 3 ofrece un gran rendimiento en el procesamiento de ráster y una buena eficiencia energética. ✅ La elevada frecuencia de reloj de turbo (hasta unos 2.615 MHz) garantiza una excelente capacidad de respuesta en juegos exigentes. ✅ El amplio bus de memoria de 384 bits garantiza un rendimiento estable y un gran ancho de banda. ✅ Conectividad moderna con dos puertos DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 e incluso USB-C (en algunos modelos), según las especificaciones del fabricante. ✅ El sistema de refrigeración es relativamente silencioso gracias a un eficaz disipador de doble ranura. ✅ Una fuente de alimentación recomendada de unos 800 W mantiene tu sistema equilibrado y estable bajo carga. ❌ El rendimiento del trazado de rayos no es tan bueno como el de las tarjetas de gama ultraalta de NVIDIA, pero eso se compensa con su excelente rendimiento de rasterización. ❌ Su consumo de 355 W implica que necesitarás una fuente de alimentación de calidad; pero si eliges bien, disfrutarás de una experiencia de juego estable y de alta fidelidad, diseñada para durar.

Aunque su trazado de rayos no es tan potente como el de los productos estrella de NVIDIA, el RX 7900 XTX destaca donde más importa: rendimiento puro e imágenes de alta resolución. Las opciones de conectividad son modernas y versátiles, con DisplayPort 2.1 y HDMI 2.1, lo que te permite sacar el máximo partido a los monitores 4K de alta frecuencia de actualización sin problemas de compatibilidad.

Los requisitos de alimentación son razonables para una tarjeta AMD de gama alta, pero se recomienda utilizar una fuente de alimentación de calidad para garantizar la estabilidad durante las sesiones de juego intensas. La refrigeración y la temperatura están bien controladas, por lo que las sesiones de juego prolongadas no provocarán una reducción del rendimiento, y su eficiencia es impresionante teniendo en cuenta el nivel de rendimiento que ofrece. Esto la convierte en una opción ideal para los gamers que buscan un rendimiento 4K de primera categoría sin tener que pagar los elevados precios de NVIDIA.

Mi veredicto: The RX 7900 XTX Ofrece la mejor experiencia de juego en 4K de AMD, con una enorme cantidad de VRAM y una tasa de fotogramas estable incluso en los títulos más exigentes. Los jugadores que busquen una tarjeta que combine un rendimiento de gama alta, preparación para el futuro y una visualización fluida encontrarán en esta GPU una opción difícil de superar.

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5. NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition [La mejor relación calidad-precio en la gama alta para 4K]

Enebameter 8/10

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Especificaciones Detalles Arquitectura de la GPU Blackwell Capacidad de VRAM 16 GB de GDDR7 Bus de memoria de doscientos cincuenta y seis bits Aumentar la velocidad del reloj ~2 620 MHz Aumento de resolución/Generación de fotogramas DLSS 4 (Generación de fotogramas múltiples) Longitud de la tarjeta/ranuras ~304 mm, diseño de doble ranura

The NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition es la opción ideal de NVIDIA para los gamers que buscan un rendimiento 4K de primera sin tener que pagar el precio de los modelos de gama alta. Basada en la nueva arquitectura Blackwell con memoria GDDR7 de alta velocidad, Ofrece una experiencia de juego fluida y de alta resolución, además de funciones modernas como DLSS 4 con Multi Frame Generation para aumentar la velocidad de fotogramas. Para muchos jugadores, es una opción muy atractiva como la mejor GPU para jugar en 4K sin tener que invertir en modelos de gama alta.

En la práctica, el RTX 5080 soporta juegos exigentes como Cyberpunk 2077 and Dying Light 2 a 4K con unos gráficos impresionantes, sobre todo cuando se recurre al escalado DLSS para alcanzar un mayor número de fotogramas por segundo. En general, supera a su predecesora (la RTX 4080 Super) por un margen notable, lo que hace que merezca la pena dar el salto si vienes de tarjetas más antiguas de las series 30 o 40.

PROS CONS ✅ Excelente relación entre rendimiento 4K y precio, lo que lo convierte en una opción muy recomendable en el segmento de gama alta. ✅ Compatibilidad de hardware con DLSS 4 y Multi-Frame Generation, lo que aumenta la tasa de fotogramas efectiva en los juegos compatibles. ✅ Gran rendimiento en el trazado de rayos en comparación con las generaciones anteriores. ✅ Eficiencia térmica y consumo energético óptimos para su nivel de rendimiento, todo ello en un elegante diseño Founders Edition. ✅ Excelente compatibilidad con pantallas modernas y funciones como DisplayPort 2.1. ✅ Rendimiento fluido en exigentes títulos AAA cuando se combina con la mejora de resolución. ❌ El rendimiento bruto en modo rasterizado no es significativamente superior al de algunos modelos insignia anteriores en todos los títulos. ❌ Su precio elevado hace que no sea la opción más económica para los jugadores que no necesitan todas sus funciones.

Las mejoras en el rendimiento pueden ser modestas si solo se tienen en cuenta las pruebas de rendimiento con datos rasterizados sin procesar, pero donde realmente destaca esta GPU es en la generación de fotogramas mejorada por IA y en la fluidez general a 4K, lo que te garantiza una experiencia fluida en la mayoría de los juegos AAA.

Visualmente, se trata de un diseño elegante de la Founders Edition, con una gestión térmica sólida y un consumo energético eficiente para su categoría. El rendimiento del trazado de rayos es bueno, aunque no espectacular si lo comparamos con los modelos RTX 5090 de gama alta; aun así, la mayoría de los juegos lucirán fantásticos una vez activadas las funciones de escalado.

Mi veredicto: The NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition Es una tarjeta gráfica 4K muy completa que combina excelentes resultados en juegos reales con funciones de IA de vanguardia. Si buscas un rendimiento de gama alta sin tener que pagar el precio de un modelo insignia, esta opción resulta muy práctica.

★ La mejor relación calidad-precio en la gama alta para 4K NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition Compra en Amazon

6. MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC [La GPU con la mejor relación calidad-precio para juegos en 4K de alta calidad]

Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Especificaciones Detalles Arquitectura de la GPU Blackwell Capacidad de VRAM 16 GB de GDDR7 Bus de memoria de doscientos cincuenta y seis bits Aumentar la velocidad del reloj ~2.572 MHz (modo OC) Aumento de resolución/Generación de fotogramas DLSS 4 (Generación de fotogramas múltiples) Longitud de la tarjeta/ranuras ~338 mm, diseño de tres ranuras

Si buscas un gran rendimiento en 4K sin tener que pagar el precio de un modelo de gama alta, el MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC es una de las cartas más interesantes que puedes encontrar en este momento. Basada en la arquitectura Blackwell de NVIDIA y equipada con la generosa cantidad de 16 GB de memoria GDDR7, Esta tarjeta ofrece un excelente equilibrio entre potencia, eficiencia y precio, lo que la convierte en una opción muy recomendable para cualquiera que busque la las mejores tarjetas gráficas para juegos.

En la práctica, el RTX 5070 Ti se adapta a títulos exigentes como Horizon Zero Dawn funciona sorprendentemente bien en 4K cuando se combina con la mejora de resolución de DLSS 4. El 4K nativo sin mejora de resolución puede resultar un poco justo en las escenas más exigentes, pero en cuanto actives DLSS y ajustes algunos parámetros, notarás una fluidez mucho mayor en la velocidad de fotogramas y unos gráficos impresionantes.

PROS CONS ✅ Excelente rendimiento en 4K cuando se combina con DLSS 4, lo que garantiza una fluidez óptima en los títulos AAA más exigentes. ✅ Los 16 GB de memoria VRAM GDDR7 de alta velocidad ofrecen un amplio margen para texturas de alta resolución y futuros lanzamientos. ✅ DLSS 4 con generación de fotogramas múltiples mejora notablemente la sensación de rendimiento en los juegos compatibles. ✅ El sistema de refrigeración con tres ventiladores del MSI Gaming Trio mantiene las temperaturas estables y los niveles de ruido razonables bajo carga. ✅ Conectividad moderna, incluida la compatibilidad con DisplayPort 2.1 para monitores 4K de alta frecuencia de actualización. ✅ Relación calidad-precio equilibrada en comparación con las GPU insignia de gama alta. ❌ La resolución 4K nativa con ajustes «ultra» puede requerir algunas concesiones en los juegos más exigentes. ❌ El diseño de tres ranuras ocupa bastante espacio, por lo que en las carcasas más pequeñas puede ser necesario prever un espacio adicional.

La versión OC de la Gaming Trio de MSI cuenta con un potente sistema de refrigeración de tres ventiladores y un buen overclocking de fábrica, lo que mantiene a raya la temperatura y mejora el rendimiento sin generar mucho ruido.

Una de las cosas que hace que esta tarjeta destaque es lo bien que se adapta a las funciones actuales – desde la generación de fotogramas múltiples DLSS 4 hasta la compatibilidad con DisplayPort 2.1, Está preparado para el futuro y es compatible con pantallas 4K de alta frecuencia de actualización. La calidad de fabricación y el diseño de refrigeración de MSI también lo hacen más silencioso y estable durante las sesiones de juego maratonianas.

Mi veredicto: The MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio OC Es una opción destacada de gama media-alta para los jugadores de 4K que buscan un rendimiento excelente y funciones modernas sin tener que pagar el precio de los modelos de gama alta. Aunque no domina todos los títulos con ajustes al máximo a 4K nativo, ofrece una experiencia fluida y versátil difícil de superar en este nivel.

★ La GPU con la mejor relación calidad-precio para juegos en 4K de alta calidad MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC Compra en Amazon

7. ASUS TUF GeForce RTX 5070 Ti [La mejor opción de gama media-alta para un 4K fluido]

Enebameter 7/10

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Especificaciones Detalles Arquitectura de la GPU Blackwell Capacidad de VRAM 16 GB de GDDR7 Bus de memoria de doscientos cincuenta y seis bits Aumentar la velocidad del reloj ~2,610 MHz (modo OC) / ~2,588 MHz por defecto Aumento de resolución/Generación de fotogramas DLSS 4 (Generación de fotogramas múltiples) Longitud de la tarjeta/ranuras 329 mm, diseño de ~3,125 ranuras

The ASUS TUF GeForce RTX 5070 Ti supera con creces a las tarjetas de su categoría gracias a la arquitectura Blackwell de NVIDIA y a sus 16 GB de memoria GDDR7 de alta velocidad. Fabricada con componentes de grado militar, un sistema de refrigeración Axial-tech de tres ventiladores y un disipador térmico de 3,125 ranuras, ofrece gran resistencia, excelente refrigeración y rendimiento fiable para frecuencias de refresco elevadas Juegos en 1440p y 4K de gama básica.

Su resistente revestimiento de la placa de circuito impreso protege contra la humedad y el polvo, lo que lo convierte en un compañero ideal a largo plazo para tu equipo. Aunque el RTX 5070 Ti Aunque es capaz de manejar resoluciones 4K básicas, ofrece un rendimiento excepcional en 1440p con alta frecuencia de actualización, gracias a velocidades de reloj de hasta 2.610 MHz y 8.960 núcleos CUDA, lo que la convierte en una firme candidata a ser la mejor GPU para 1440p.

PROS CONS ✅ Eficiente GPU con arquitectura Blackwell: 8.960 núcleos CUDA que ofrecen un rendimiento sólido. ✅ 16 GB de memoria GDDR7 de alta velocidad con un ancho de banda de 28 Gbps. ✅ Frecuencia de reloj de hasta ~2.610 MHz en modo OC. ✅ El sistema de refrigeración Axial-tech de tres ventiladores, con un diseño de 3,125 ranuras, resulta ideal para largas sesiones de juego. ✅ Conectores modernos: 3 × DisplayPort 2.1b + 2 × HDMI 2.1b. ✅ Diseñado para ofrecer una gran durabilidad, con componentes de grado militar y una placa de circuito impreso reforzada. ✅ Fuente de alimentación recomendada de 850 W: unos requisitos de potencia más asequibles que los de muchas tarjetas gráficas de gama alta. ❌ Es una tarjeta bastante grande, de tres ranuras, pero eso contribuye a que la refrigeración sea excelente y el rendimiento, alto. ❌ Requiere una fuente de alimentación moderna de alta potencia para sacarle el máximo partido, pero una vez instalada, ofrece un excelente rendimiento por vatio.

Las funciones modernas, como la generación de fotogramas DLSS 4, ayudan a sacar un rendimiento adicional en títulos exigentes, mientras que Una gestión térmica eficaz garantiza que la tarjeta se mantenga fresca y silenciosa durante sesiones maratonianas. En el día a día, disfrutarás de una fluidez de fotogramas óptima tanto en los juegos de rol de mundo abierto como en los shooters de ritmo trepidante y en las partidas multijugador.

La conectividad también está a la última, con salidas DisplayPort 2.1 y HDMI 2.1 que te permiten utilizar monitores de 1440p o 4K con alta frecuencia de actualización sin complicaciones. No es la tarjeta 4K definitiva: el 4K nativo con el trazado de rayos al máximo exigirá mucho a la tarjeta. Pero por su precio, la ASUS TUF RTX 5070 Ti logra un equilibrio fantástico entre rendimiento, durabilidad y relación calidad-precio.

Mi veredicto: The ASUS TUF GeForce RTX 5070 Ti Es ideal para los gamers que buscan prestaciones de última generación, un rendimiento sólido en 4K y un diseño resistente. Ofrece una refrigeración fiable, componentes duraderos y un rendimiento diario impresionante sin tener que pagar el precio de un modelo de gama alta, lo que lo convierte en una opción excelente para un equipo gaming de gama media-alta.

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8. AMD Radeon RX 9070 XT [La mejor GPU con RDNA 4 para un rendimiento en 4K/60]

Puntuación: 6,5/10

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Especificaciones Detalles Arquitectura de la GPU RDNA 4 Capacidad de VRAM 16 GB de GDDR6 Bus de memoria de doscientos cincuenta y seis bits Aumentar la velocidad del reloj ~2 970 MHz Aumento de resolución/Generación de fotogramas AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) Longitud de la tarjeta/ranuras De doble ranura (según la ficha técnica de TPU)

The AMD Radeon RX 9070 XT aporta toda la potencia de RDNA 4, lo que te ofrece una GPU sorprendentemente eficiente y moderna que se mantiene a la altura incluso cuando se le exige al máximo en 4K. Con la tecnología de escalado FSR 4, esta tarjeta puede alcanzar unos sólidos 60 FPS a 4K en muchos juegos. Es una opción ideal para los jugadores que quieran sacar el máximo partido a la última tecnología FSR 4 de AMD.

En el fondo, el RX 9070 XT cuenta con 64 unidades de cómputo, una frecuencia de reloj de impulso cercana a los 2,97 GHz y Aceleradores de IA/RT que le permiten equilibrar rendimiento y eficiencia, lo que lo convierte en un excelente compañero para un CPU de gama alta en un equipo para juegos 4K. Además, es compatible con PCIe 5.0, lo que allana el camino para sistemas que requieren un gran ancho de banda sin cuellos de botella. Los 16 GB de memoria VRAM GDDR6 (20 Gbps, dependiendo de la tarjeta) garantizan un rendimiento óptimo para juegos con gran cantidad de texturas y títulos futuros.

PROS CONS ✅ Basado en la arquitectura RDNA 4 (Navi 48), ofrece una eficiencia y un rendimiento sólidos de última generación. ✅ 16 GB de memoria VRAM GDDR6 en un bus de memoria de 256 bits: memoria más que suficiente para texturas de alta resolución y futuros títulos. ✅ La frecuencia de reloj de hasta ~2.970 MHz ofrece una gran capacidad de respuesta en juegos exigentes. ✅ Es compatible con la tecnología de escalado FSR 4, lo que te ayuda a mantener un buen rendimiento en resoluciones más altas. ✅ Consumo energético razonable (aprox. 304 W), lo que hace que los requisitos de la fuente de alimentación sean más asequibles que en los modelos insignia de gama alta. ✅ El diseño de la placa con dos ranuras facilita la compatibilidad con la carcasa en muchos montajes. ✅ Configurable para mayor eficiencia: los informes de la comunidad indican que se puede reducir la tensión de alimentación para disminuir considerablemente el consumo de energía. ❌ Es posible que el rendimiento del trazado de rayos no esté a la altura de los chips de gama más alta de AMD o NVIDIA, pero obtendrás unos gráficos rasterizados y mejorados de gran calidad con un menor consumo energético. ❌ Requiere una fuente de alimentación de calidad (en las especificaciones se recomienda una de unos 700 W), pero, una vez configurada correctamente, ofrece un excelente rendimiento por vatio.

En la práctica, he comprobado que al activar FSR 4 se consigue una experiencia muy fluida en 4K: La calidad sigue siendo excelente y la fluidez de las imágenes es buena, sin caídas importantes. No va a superar a las GPU de gama muy alta en cuanto a rendimiento puro de trazado de rayos, pero teniendo en cuenta su precio y su consumo energético (alrededor de 304 W), es una combinación imbatible.

Mi veredicto: The RX 9070 XT es una compra inteligente para los gamers que quieran dar el salto al 4K sin arruinarse: es eficiente, cuenta con numerosas funciones y es lo suficientemente potente como para que los títulos modernos se vean y funcionen de maravilla en una pantalla de alta resolución.

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9. AMD Radeon RX 9060 XT [La mejor GPU RDNA 4 asequible para iniciarse en el 4K]

Enebameter 6/10

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Especificaciones Detalles Arquitectura de la GPU RDNA 4 Capacidad de VRAM 16 GB de GDDR6 Bus de memoria De ciento veintiocho bits Aumentar la velocidad del reloj Hasta unos 3.130 MHz (algunas tarjetas gráficas llegan hasta unos 3.230 MHz) Aumento de resolución/Generación de fotogramas AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) Longitud de la tarjeta/ranuras ~281 mm, doble ranura (según las especificaciones de Gigabyte)

The AMD Radeon RX 9060 XT es una GPU sorprendentemente potente que ofrece la eficiencia de la arquitectura RDNA 4, junto con 16 GB de memoria GDDR6, lo que la convierte en una opción sólida para los jugadores que buscan una experiencia fluida a 4K y 60 FPS y características modernas en un diseño compacto y energéticamente eficiente.

Su arquitectura moderna destaca por La tecnología FSR 4 de mejora de resolución, que ayuda a mantener una velocidad de fotogramas aceptable en 4K, especialmente en juegos con trazado de rayos menos exigente. En cuanto a sus especificaciones técnicas, la GPU cuenta con 2.048 procesadores de flujo (32 unidades de computación), una frecuencia de reloj turbo que puede alcanzar hasta unos 3,13 GHz y compatibilidad con PCIe 5.0. Todo ello manteniendo un consumo energético relativamente bajo (alrededor de 160 W en el modelo de 16 GB).

PROS CONS ✅ La arquitectura RDNA 4 (Navi 44) aporta características modernas y eficiencia a una GPU asequible. ✅ Los 16 GB de memoria GDDR6 ofrecen una capacidad sorprendente para juegos exigentes o para realizar varias tareas a la vez. ✅ La alta frecuencia de reloj de impulso (~3.130 MHz) garantiza un rendimiento ágil en juegos de ritmo trepidante o competitivos. ✅ El bus de memoria de 128 bits, junto con la tecnología de escalado FSR 4, proporciona el ancho de banda suficiente para alcanzar una resolución de 4K a más de 60 fps en muchos juegos. ✅ Su bajo consumo energético (aprox. 160 W TGP) hace que sea fácil combinarlo con fuentes de alimentación más modestas. ✅ Las conexiones de E/S modernas incluyen DisplayPort 2.1a y HDMI 2.1b para pantallas de alta resolución. ✅ Es compatible con PCIe 5.0 x16, lo que ofrece buenas perspectivas de actualización en el futuro. ❌ No es la opción ideal para el trazado de rayos intensivo, pero con FSR 4 seguirás disfrutando de una gran calidad visual y eficiencia. ❌ El bus de memoria de capacidad moderada hace que el ancho de banda bruto sea inferior al de las GPU de gama alta, aunque esto se compensa con su VRAM y su eficiencia energética para jugar a 4K/60.

Las pruebas en condiciones reales demuestran que cuando se utiliza el FSR 4, La experiencia de juego en 4K resulta bastante fluida incluso con ajustes gráficos exigentes. Aunque no está pensado para un trazado de rayos al máximo, el RX 9060 XTsigue ofreciendo una experiencia de juego fluida en 4K con unos gráficos impresionantes y un rendimiento excelente.

Su combinación de rendimiento, VRAM y funciones modernas lo convierte en una opción ideal para los jugadores que quieren pasar de resoluciones más bajas o montar un equipo capaz de reproducir en 4K que combina a la perfección con un monitor de gaming de gama alta, lo que te permite disfrutar plenamente de unas imágenes nítidas, altas frecuencias de actualización y una experiencia de juego fluida.

Mi veredicto: The RX 9060 XT Es una opción inteligente y preparada para el futuro, ideal para los jugadores que cuidan su presupuesto y quieren dar sus primeros pasos en los videojuegos en 4K. Ofrece unos gráficos sólidos, un rendimiento eficiente y una gran capacidad de memoria de vídeo sin que parezca que se ha renunciado a nada.

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Aspectos clave a tener en cuenta al comprar una tarjeta gráfica para juegos en 4K

Pasarse a los videojuegos en 4K con GPU es una pasada, pero también supone encontrar el equilibrio adecuado. Antes de darle al botón de «comprar ahora», hay tres cosas a las que debes prestar especial atención, ya que serán las que determinen si tu experiencia con esta resolución es un éxito o un fracaso.

Y si en tu caso el espacio es reducido, busca también las opciones más eficientes: incluso una de las mejores tarjetas gráficas de perfil bajo puede ofrecer un rendimiento sólido en 4K sin necesidad de un chasis de tamaño completo.

Capacidad de VRAM (memoria de vídeo)

El 4K consume la memoria VRAM más rápido de lo que la mayoría de la gente espera. Texturas de alta resolución, sombras detalladas, grandes mapas de mundo abierto: todo se vuelve más pesado a 2160p. Para disfrutar de un rendimiento fluido hoy en día (y estar preparado para el futuro), pretender 12 GB como mínimo, aunque 16 GB o más es lo que realmente te da tranquilidad.

Juegos comoCyberpunk 2077, Horizon: El Oeste Prohibido, y los títulos AAA más recientes pueden disparar el consumo de VRAM hasta niveles sorprendentemente altos, sobre todo si se tienen activados los paquetes de texturas. Si alguna vez has notado tirones durante los movimientos rápidos de la cámara o caídas repentinas al cargar nuevas zonas, suele deberse a que la VRAM se está saturando. Más memoria significa más estabilidad, menos imprevistos y un rendimiento más duradero a medida que los videojuegos siguen evolucionando.

Tecnología de mejora de resolución (DLSS/FSR)

El 4K sin interpolación es posible, pero no siempre resulta práctico a menos que tengas una GPU de gama alta. Ahí es donde entran en juego el DLSS de NVIDIA y el FSR de AMD. Piensa en ellos como multiplicadores inteligentes del rendimiento: te permiten mantener una alta calidad visual al tiempo que aumentan los FPS.

DLSS 3 y FSR 3+ pueden hacer que un juego a 60 FPS parezca que va a más de 100 FPS gracias a la generación de fotogramas, lo cual es fundamental para los shooters de ritmo trepidante o los títulos competitivos. Si vas a comprar una tarjeta gráfica de gama media o media-alta, es prácticamente imprescindible que cuente con una buena compatibilidad con el escalado de resolución para garantizar la reproducción en 4K a largo plazo.

Requisitos de la fuente de alimentación (PSU)

Las GPU 4K no se andan con rodeos en cuanto al consumo. Incluso las tarjetas modernas más eficientes pueden llegar a consumir entre 250 y 350 W bajo carga, y siempre conviene contar con un margen de seguridad. Asegúrate de que tu fuente de alimentación sea fiable, de una buena marca y lo suficientemente resistente. Normalmente de 750 W o más, dependiendo de la tarjeta.

Una fuente de alimentación de calidad garantiza la estabilidad del sistema, evita que se apague y protege los componentes ante picos de tensión importantes. Si eliges la memoria de vídeo adecuada, la tecnología de escalado y la fuente de alimentación correctas, conseguirás una configuración 4K fluida, estable y preparada para el futuro, que no se quedará corta cuando salgan nuevos juegos o los ajustes sean más exigentes.

Mi veredicto general

La elección de la mejor tarjeta gráfica para jugar en 4K depende en realidad de tus prioridades: potencia bruta, relación calidad-precio o alcanzar frecuencias de fotogramas ultraaltas en una pantalla de alta gama. Por suerte, el mercado actual de tarjetas gráficas ofrece buenas opciones en varios niveles, por lo que podrás encontrar una tarjeta que se adapte tanto a tu equipo como a tu presupuesto.

Lo mejor para un rendimiento 4K óptimo → ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090. Ofrece una potencia sin igual, una enorme cantidad de VRAM y compatibilidad con la última tecnología DLSS 4. Si buscas un trazado de rayos de primera categoría y una tarjeta preparada para el futuro a largo plazo, esta es la mejor opción.

La mejor opción para jugar a juegos 4K sin gastar mucho → XFX Radeon RX 7900 XT. Con 20 GB de VRAM y un gran rendimiento de renderizado, ofrece unos resultados impresionantes en 4K sin el precio de las tarjetas de gama alta. Es una opción inteligente y rentable para los juegos AAA.

Ideal para una velocidad de fotogramas ultraalta en 4K → NVIDIA GeForce RTX 4090. Si tu objetivo es alcanzar velocidades de fotogramas de tres dígitos en un monitor 4K de alta frecuencia de actualización, el RTX 4090 ofrece un rendimiento de primer nivel con un trazado de rayos excelente.

La mejor opción de AMD para juegos en 4K → AMD Radeon RX 7900 XTX. Combina una gran cantidad de VRAM con un sólido rendimiento nativo en 4K, lo que la convierte en la mejor opción de gama alta de AMD para disfrutar de una experiencia de juego fluida.

La mejor opción de gama alta en relación calidad-precio → NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition. Combina funciones de última generación, DLSS 4 y un excelente rendimiento en 4K a un precio más asequible que el de los auténticos modelos insignia.

Al fin y al cabo, la mejor tarjeta gráfica para jugar en 4K es aquella que se adapta a tu equipo, tu presupuesto y tus objetivos de rendimiento. Tanto si buscas una potencia extrema como una buena relación calidad-precio, tienes excelentes opciones.

Preguntas frecuentes