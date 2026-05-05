La mejor fuente de alimentación para un ordenador para juegos en 2026: 11 opciones fiables

La mejor fuente de alimentación para los equipos de gaming es la columna vertebral de cualquier sistema estable y de alto rendimiento: garantiza que todos los componentes reciban energía limpia cuando la acción se intensifica. He visto cómo fuentes de alimentación deficientes han lastrado el rendimiento de buenas tarjetas gráficas, y tu hardware se merece algo mejor que eso. La mejor fuente de alimentación proporciona energía limpia, protege tu hardware y deja margen para futuras actualizaciones sin complicaciones.

Esta guía analiza las mejores fuentes de alimentación para gaming, teniendo en cuenta la potencia, los índices de eficiencia y la fiabilidad en el uso diario, con el fin de ayudarte a encontrar la mejor fuente de alimentación para montar un PC para gaming, sea cual sea tu presupuesto. Desde opciones económicas hasta modelos de gama alta diseñados para tarjetas gráficas de gran potencia y overclocking, cada una de las opciones aquí seleccionadas se ha ganado su puesto por su rendimiento, seguridad y valor a largo plazo.

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Las mejores opciones: fuentes de alimentación para ordenadores para juegos

Tras años montando, actualizando y reparando equipos que se merecían algo mejor, estas son las tres unidades que consideraría las mejores fuentes de alimentación para quienes montan PC para juegos y quieren instalarlas una vez y olvidarse de ellas. Ofrecen el equilibrio perfecto entre potencia de salida, calidad de fabricación y fiabilidad a largo plazo: lo que realmente importa cuando tu tarjeta gráfica empieza a consumir una gran cantidad de vatios. Estas son las mejores fuentes de alimentación para equipos de juegos.

CORSAIR HX1500i – Su eficiencia de nivel Platino, el sistema de monitorización digital iCUE y una potencia continua de 1500 W la convierten en la mejor fuente de alimentación para equipos de gaming que requieren un amplio margen de potencia para las tarjetas gráficas de gama alta y el overclocking. Super Flower Leadex III ATX 3.1 – La mejor CPU que combina una eficiencia de primer nivel, componentes internos de alta gama y un amplio margen de rendimiento para las GPU de última generación sin ningún esfuerzo. ASUS ROG Loki SFX-L – Potencia compacta con gran rendimiento: esta unidad SFX-L ofrece un rendimiento estable y una eficiencia ideal para equipos de gaming de formato pequeño sin sacrificar la fiabilidad.

Cada una de ellas se gana su puesto como la mejor fuente de alimentación para PC en función de la intensidad con la que utilices tu sistema. Sigue leyendo para ver la lista completa, en la que analizo cada opción por potencia, uso y relación calidad-precio, para que puedas elegir la fuente de alimentación adecuada para tu equipo sin tener que ir a ciegas.

Las 11 mejores fuentes de alimentación para ordenadores gaming con un rendimiento seguro y constante

La mejor fuente de alimentación garantiza que tu equipo funcione a la perfección cuando los juegos exijan al máximo a tu hardware. Esta guía se centra en un suministro de energía limpio, una potencia preparada para futuras actualizaciones, la fiabilidad, la eficiencia y el rendimiento en condiciones reales. Sigue leyendo para encontrar la mejor fuente de alimentación para tu PC gaming, la que mejor se adapte a tu equipo y a tu presupuesto.

1. CORSAIR HX1500i [La mejor fuente de alimentación de platino para aficionados]

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Especificaciones Detalles Potencia 1500 W (en continuo) Índice de eficiencia 80 PLUS Platino / Cybenetics Platino (aprox. 94 % con un 50 % de carga) Formato ATX Modularidad Totalmente modular Estándar ATX Compatible con ATX 3.1 y PCIe 5.1 Conectores 1× ATX de 24 pines, 2× EPS de 4+4 pines, 2× PCIe de 12 V (2×6), 5× PCIe de 8 pines (6+2), SATA, Molex, USB-C para iCUE

The CORSAIR HX1500i (2025) está pensada para los gamers a los que ya les queda pequeña una fuente típica de 850 W Una fuente de alimentación de 1000 W es más que suficiente. Esta actualización de la 4.ª generación supone un gran avance 1500 W de potencia continua with Eficiencia Cybenetics Platinum, con un rendimiento superior al 94 % a media carga, lo que se traduce en menos calor, una menor actividad de los ventiladores y un sistema notablemente más silencioso en condiciones de gran demanda. Si hasta ahora has estado utilizando una fuente de alimentación de 750 W y tu próximo montaje requiere un aumento considerable de la capacidad de reserva, es aquí donde este cambio cobra sentido.

En esencia, el High-X 1500ifunciona en un plataforma CWT semidigital with Condensadores electrolíticos japoneses con una temperatura nominal de 105 °C, que ofrece una regulación de tensión precisa y una supresión de ondulación que la sitúan entre el 10 % de las mejores unidades probadas por los principales críticos. Al tratarse de una fuente de alimentación ATX totalmente modular, permite mantener un tendido de cables ordenado incluso en montajes densos y con gran cantidad de componentes, donde la ventilación es fundamental.

Por qué lo elegimos Para los ensambladores que necesitan algo más que una fuente de alimentación estándar de 850 W, pero que no quieren pagar el precio de una Titanium, la High-X 1500iEs la mejor fuente de alimentación para equipos de gaming que utilizan hardware de alto rendimiento. Su eficiencia Platino, la supervisión mediante iCUE y los dos conectores nativos de 12 V (2×6) la convierten en una mejora significativa sin llegar a ser excesiva.

La integración del software iCUE te permite supervisar el consumo de energía en tiempo real, crear curvas de ventilación personalizadas y cambiar sobre la marcha entre la protección contra sobrecorriente de un solo carril y la de varios carriles. Es precisamente este nivel de control lo que convierte a esta fuente de alimentación en la mejor opción para equipos de gaming que superan los límites, mientras que los usuarios ocasionales pueden seguir utilizando con total seguridad los ajustes predeterminados, que ya están perfectamente configurados.

El ventilador de 140 mm con cojinete hidrodinámico permanece silencioso a cargas bajas y medias gracias al modo de 0 RPM, y solo aumenta su velocidad de forma gradual cuando se le exige al máximo. Los dos conectores nativos de 12 V (2×6) permiten prescindir de adaptadores para las GPU de última generación, y Corsair lo respalda todo con una garantía de 10 años. Para cualquiera que quiera dar el salto de una buena fuente de alimentación para equipos de gaming al territorio de los auténticos entusiastas, esta es la elección natural.

Ventajas Contras ✅ 1500 W de potencia continua y estable para equipos exigentes y GPU de última generación ✅ La eficiencia Cybenetics Platinum (aprox. 94 % con una carga del 50 %) reduce al mínimo el calor y el ruido ✅ Dos conectores nativos de 12 V (2×6) para las GPU modernas sin necesidad de adaptadores ✅ Monitorización digital iCUE y curvas de ventilador personalizadas para un control directo ✅ El modo de ventilador a 0 RPM y el ventilador FDB garantizan un funcionamiento prácticamente silencioso en la mayoría de las situaciones ❌ Es bastante voluminoso, con 200 mm de profundidad, así que asegúrate de que tu carcasa tenga espacio suficiente

Mi veredicto: The CORSAIR HX1500i Es la mejor fuente de alimentación para los aficionados al montaje de equipos de gama alta que buscan eficiencia Platino, supervisión en tiempo real y un amplio margen de potencia sin tener que pagar el precio de una Titanium. Si tu equipo se calienta mucho y necesitas que funcione de forma silenciosa y estable, esta fuente de alimentación ATX destaca con creces sobre la competencia.

★ La mejor fuente de alimentación de platino para entusiastas CORSAIR HX1500i Compra en Amazon

2. Super Flower Leadex III ATX 3.1 [Fuente de alimentación ATX 3.1 con la mejor relación calidad-precio]

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Especificaciones Detalles Potencia ~1300 W de potencia continua, ideal para sistemas exigentes Índice de eficiencia 80 PLUS Gold con certificación Cybenetics Platinum (alta eficiencia en condiciones reales) Formato ATX Modularidad Totalmente modular Estándar ATX Cumple con las normas ATX 3.1 y EPS 2.92, preparado para las cargas transitorias actuales Conectores 1× ATX de 20+4 pines, 2× CPU de 8 pines (4+4), 4× PCIe de 8 pines (6+2), 8× SATA, 4× Molex, 1× 12 V nativo (2×6); apto para configuraciones de GPU de gama alta

The Super Flower Leadex III ATX 3.1 is diseñado para equipos de gaming modernos que exigen una gran potencia sin sacrificar la estabilidad. Con 1300 W de potencia disponible, está preparada para las GPU más punteras del momento y para la próxima generación de hardware, que consumirá aún más energía.

Gracias a su alto rendimiento y a su reputación de solidez técnica, ofrece una potencia limpia y constante incluso bajo cargas pesadas y prolongadas, lo que lo convierte en una opción ideal para equipos de gaming de gama alta y para aficionados.

En el centro de la Leadex III es uno de los pilares de condensadores japoneses de alta calidad, seleccionados por su durabilidad y su capacidad para mantener la estabilidad del voltaje incluso cuando se le exige al máximo. Esta atención a la calidad de los componentes se traduce en una fiabilidad a largo plazo, especialmente en el caso de sistemas que se someten a frecuentes sesiones de juego con cargas elevadas o a pruebas de estrés.

Por qué lo elegimos Para equipos de última generación que exigen un alto rendimiento, el Leadex III Es una de las mejores fuentes de alimentación para ordenadores gaming que se pueden comprar. Ofrece una gran potencia, estabilidad y un funcionamiento silencioso. Los condensadores japoneses y la compatibilidad con ATX 3.1 la convierten en una opción sólida y fiable para los usuarios más exigentes.

La fuente de alimentación también cuenta con un conector ATX 3.1 nativo, lo que elimina la necesidad de adaptadores y garantiza total compatibilidad con las GPU de última generación que generan picos de consumo de energía repentinos y de gran magnitud.

La refrigeración y el control del ruido se tratan con el mismo esmero. La curva del ventilador está ajustada para funcionar en silencio con cargas moderadas y aumentar su velocidad de forma gradual solo cuando sea necesario, lo que permite mantener el sistema equilibrado en lugar de generar mucho ruido. El cableado totalmente modular facilita la instalación y garantiza una ventilación óptima, algo fundamental en equipos repletos de componentes de alto rendimiento.

De Super Flower La filosofía de diseño se centra en eficiencia y estabilidad en lugar de extras llamativos, y ahí es precisamente donde el Leadex III destaca. La regulación de tensión se mantiene estable incluso bajo una demanda extrema, proteger el costoso hardware y mantener un rendimiento constante durante largas sesiones de juego.

Ventajas Contras ✅ Entre 1200 y 1500 W de potencia bruta y sólida como una roca para hacer frente a las GPU más exigentes y a los equipos de última generación ✅ Los cables totalmente modulares mantienen tu montaje limpio, ordenado y facilitan la circulación del aire ✅ Condensadores japoneses de alta calidad para un rendimiento estable y duradero durante sesiones de juego intensas ✅ Compatible con ATX 3.1 para las GPU más modernas y configuraciones de gama alta sin renunciar a nada ✅ El funcionamiento casi sin ventilador garantiza un silencio absoluto hasta que se le exige al máximo ❌ El precio es un poco elevado, pero a cambio obtienes una potencia increíble, una fiabilidad a toda prueba y una fuente de alimentación diseñada para monstruos

Mi veredicto: The Super Flower Leadex III ATX 3.1 Es la mejor fuente de alimentación para las GPU de última generación y los equipos de alto rendimiento. Con componentes internos de primera calidad, compatibilidad nativa con ATX 3.1 y un amplio margen de potencia, es una elección acertada para los gamers que buscan una fuente de alimentación de gama alta sin concesiones.

★ Fuente de alimentación ATX 3.1 con la mejor relación calidad-precio Super Flower Leadex III ATX 3.1 Compra en Amazon

3. ASUS ROG Loki SFX-L [La mejor fuente de alimentación SFX para equipos compactos]

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Especificaciones Detalles Potencia 1200 W de potencia total Índice de eficiencia 80 PLUS Titanium Formato SFX-L Modularidad Totalmente modular Estándar ATX Ejecución avanzada de tareas 3.1 Conectores 1× conector de 24/20 pines para la placa base, 2× conectores EPS de 4+4 pines para la CPU, 2× conectores PCIe de 16 pines (tanto para la fuente de alimentación como para los componentes), 4× conectores PCIe de 8 pines, 6× conectores SATA, 4× conectores para periféricos/Molex

The ASUS ROG Loki SFX-L está pensado para los jugadores que quieren rendimiento extremo sin tener que optar por una torre de tamaño completo. Diseñada específicamente para sistemas compactos, esta fuente de alimentación ofrece hasta 1200 W de potencia de alta calidad en un formato SFX-L, lo que permite utilizar componentes de gama alta en cajas pequeñas con espacio limitado.

Solo esa combinación ya hace que el Me gusta una categoría aparte en el ámbito de los equipos de gama alta con formato compacto. A pesar de su tamaño, el Me gusta no escatima en calidad. Ofrece rendimiento de alta eficiencia que mantiene bajo control el calor y el desperdicio de energía, incluso cuando se combina con un hardware exigente.

Esto lo convierte en una opción ideal para configuraciones que ejecutan Las mejores GPU para juegos en 4K, donde los picos repentinos de tensión y las cargas prolongadas forman parte del uso diario. La regulación de tensión se mantiene precisa incluso bajo presión, lo que ayuda a proteger los componentes de alto coste y mantener un rendimiento estable durante largas sesiones de juego.

Por qué lo elegimos Si necesitas la mejor fuente de alimentación para montar un PC para juegos en una carcasa compacta, la Loki SFX-L Es ideal para equipos que no renuncian a la potencia. Con hasta 1200 W en un chasis compacto, garantiza que los equipos mini-ITX de gama alta funcionen a pleno rendimiento y con la máxima eficiencia.

ASUS también ha prestado especial atención a la calidad de fabricación y al control térmico. El sistema de refrigeración está optimizado para reducir el ruido, y La fuente de alimentación sigue siendo sorprendentemente silenciosa teniendo en cuenta la potencia que es capaz de suministrar. Los cables totalmente modulares son compactos y flexibles, lo cual es muy importante a la hora de tenderlos en cajas estrechas con una ventilación limitada.

El diseño general da la impresión de haber sido concebido específicamente para sistemas mini-ITX de gama alta y ATX compactos, y no de ser una versión reducida de una fuente de alimentación más grande. Su formato SFX-L es diseñado para carcasas compatibles que dan prioridad al aprovechamiento del espacio, y su elevado precio refleja el nivel de potencia y la ingeniería que encierra.

Esta fuente de alimentación no está pensada para equipos básicos; realmente cobra vida en sistemas de gama alta con potentes CPU y GPU, donde el rendimiento es más importante que la reducción de costes.

Ventajas Contras ✅ Ofrece hasta 1200 W en un formato SFX-L compacto, ideal para equipos pequeños pero potentes ✅ Su alta eficiencia mantiene baja la temperatura y garantiza un suministro de energía constante bajo carga ✅ Los cables totalmente modulares facilitan la gestión en espacios reducidos y garantizan un flujo de aire óptimo ✅ La compatibilidad con ATX 3.1 permite que las GPU modernas reciban alimentación directa y sin interferencias, sin necesidad de adaptadores ✅ Funcionamiento silencioso incluso durante sesiones de juego intensas ❌ Su precio es elevado para una fuente de alimentación pequeña, pero su rendimiento y densidad de potencia lo hacen una buena opción para equipos compactos

Mi veredicto: The ASUS ROG Loki SFX-L es la fuente de alimentación definitiva para equipos compactos sin concesiones. Si buscas una potencia enorme, una alta eficiencia y una fiabilidad de primer nivel en un chasis pequeño, esta unidad es la mejor fuente de alimentación para gaming en formato compacto, lo que hace posible crear equipos compactos de élite.

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4. be quiet! Pure Power 12 M [La mejor fuente de alimentación silenciosa para juegos]

Puntuación: 9,5/10

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Especificaciones Detalles Potencia 1000 W Índice de eficiencia 80 PLUS Gold Formato ATX Modularidad Totalmente modular Estándar ATX ATX 3.1, compatible con PCIe 5.1 Conectores ATX de 20+4 pines, 12 V (2×6) y 12 VHPWR, 4× PCIe de 6+2 pines, conectores SATA y para periféricos

The be quiet! Pure Power 12 M es la mejor fuente de alimentación para los gamers que dan tanta importancia al nivel de ruido como al rendimiento. Al tratarse de una fuente de alimentación de 1000 W diseñada para el gaming de alto nivel, ofrece una alimentación fiable, al tiempo que se centra en reducir el ruido al mínimo sin comprometer la estabilidad. Es una base excelente para los ordenadores modernos destinados a los videojuegos, que cuentan con un hardware potente pero que, aun así, buscan una configuración sin distracciones.

Lo más destacado aquí es el funcionamiento excepcionalmente silencioso. Un ventilador grande y de alta calidad, combinado con un modo semipasivo, permite que la fuente de alimentación funcione de forma prácticamente silenciosa con cargas bajas o moderadas, y solo se active cuando el sistema realmente lo necesita.

Por qué lo elegimos Ideal para equipos de gaming silenciosos. La refrigeración semipasiva y los cables modulares garantizan un montaje limpio, silencioso y sin preocupaciones. Esta configuración resulta fiable incluso cuando el sistema se ve sometido a un gran esfuerzo.

Esto hace que elPure Power 12 M una opción ideal para configuraciones centradas en Las mejores CPU para juegos, dondelo importante es mantener un rendimiento constante y un buen control térmico, pero el ruido del ventilador puede romper fácilmente la inmersión.

La eficiencia es la que se lleva la mayor parte del trabajo pesado en este caso. Menos energía desperdiciada se traduce en menos calor, menos activaciones del ventilador y un sistema notablemente más silencioso. Los cables totalmente modulares mantienen un montaje ordenado y garantizan una circulación de aire fluida, lo que ayuda a que todo se mantenga fresco y silencioso donde más importa.

En cuanto a la calidad de fabricación, el Pure Power 12 M da una sensación de solidez y está bien diseñado. El suministro de energía se mantiene estable bajo carga, lo que protege los componentes sensibles durante largas sesiones de juego o de trabajo. Aunque no apuesta por una estética llamativa ni por potencias extremas, Da prioridad a la coherencia y la comodidad, aspectos que muchos jugadores valoran más en el uso diario.

Ventajas Contras ✅ Hasta 1000 W de potencia estable y fiable para equipos de gaming de gama media-alta ✅ El modo semipasivo y el ventilador de gran tamaño mantienen tu equipo prácticamente silencioso incluso bajo carga ✅ Cables totalmente modulares para montajes limpios y ordenados y un flujo de aire optimizado ✅ Su alta eficiencia permite controlar el calor y el desperdicio de energía ✅ La tensión estable y la supresión de ondulaciones garantizan que tus componentes reciban una alimentación constante ❌ No es la fuente de alimentación más llamativa del mercado, pero su silencio y fiabilidad la convierten en la opción ideal para configuraciones silenciosas y de alto rendimiento

Mi veredicto: The be quiet! Pure Power 12 M es la opción ideal para los gamers que buscan un gran rendimiento sin ruido. Si estás montando un sistema silencioso y de alta calidad con componentes potentes, esta fuente de alimentación ofrece eficiencia, silencio y fiabilidad a partes iguales.

★ La mejor fuente de alimentación silenciosa para gaming be quiet! Pure Power 12 M Compra en Amazon

5. Thermaltake GF1 [Fuente de alimentación con calificación «Gold» y la mejor relación calidad-precio]

Puntuación: 9,5/10

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Especificaciones Detalles Potencia 850 W Índice de eficiencia 80 PLUS Gold Formato ATX Modularidad Totalmente modular Estándar ATX Compatible con ATX12V/EPS12V Conectores Placa base ATX de 24 pines, varios conectores PCIe de 6+2 pines, SATA y conectores de alimentación EPS/CPU

The Thermaltake Toughpower GF1 se ha ganado su reputación haciendo exactamente lo que debe hacer una buena fuente de alimentación: suministrar energía limpia y estable día tras día. Al tratarse de una fuente de alimentación de 850 W, Es una opción ideal para equipos de gaming de gama media que necesitan un rendimiento fiable sin caer en el exceso..

Este es el tipo de fuente de alimentación que se instala una vez y ya no hay que volver a preocuparse por ella, y eso es precisamente lo que se busca. Lo que hace que la GF1 lo que más destaca es su fabricación robusta y una potencia de salida constante y estable.

El voltaje se mantiene estable bajo carga, lo que ayuda a proteger la CPU y la GPU durante largas sesiones de juego o tareas multitarea exigentes. Es una opción ideal para sistemas que utilizan configuraciones de alta frecuencia de actualización y los mejores monitores para videojuegos, donde la estabilidad es tan importante como el rendimiento puro. Aquí no encontrarás extras llamativos, pero sí una fiabilidad en la que puedes confiar.

Por qué lo elegimos Si buscas la mejor fuente de alimentación para montar un PC para juegos con un presupuesto medio, la GF1 cumple todos los requisitos. Es fiable, sencillo y duradero. Es una opción que simplemente funciona, proporcionando una alimentación estable sin complicaciones; ideal para jugar a diario.

La eficiencia y la refrigeración se gestionan de forma sensata. El GF1 funciona sin calentarse demasiado en condiciones normales de juego, y el perfil de su ventilador está ajustado para funcionar de forma silenciosa sin ser excesivamente agresivo. El cableado totalmente modular mantiene el desorden de cables bajo control, lo que garantiza un flujo de aire limpio y una disposición ordenada del interior de la carcasa. Eso hace que sea especialmente atractivo para los constructores que buscan una instalación sencilla y sin complicaciones.

Uno de los factores que más refuerzan la confianza es el 10 años de garantía. Thermaltake Es evidente que se espera que esta fuente de alimentación dure, y ese respaldo a largo plazo hace que la GF1 into una base sólida para años de actualizaciones. No está pensado para los aficionados al overclocking extremo ni para equipos de última generación, pero esa no es su función.

Ventajas Contras ✅ Potencia sólida de 850 W capaz de alimentar equipos de gaming de gama media sin ningún problema ✅ La certificación 80 PLUS Gold reduce el calor y el ruido mientras juegas ✅ Su diseño totalmente modular permite un montaje limpio y que favorece la circulación del aire ✅ El suministro estable de energía protege tu GPU y tu CPU de los molestos picos de tensión ✅ Gran fiabilidad respaldada por una garantía de larga duración para tu tranquilidad ❌ No es la consola más llamativa del mercado, pero su rendimiento fiable y su buena relación calidad-precio la convierten en una opción sensata para los jugadores habituales

Mi veredicto: The Thermaltake Toughpower GF1 Es una fuente de alimentación fiable y duradera que cumple a la perfección con lo esencial. Para sistemas de gaming de gama media que necesitan una alimentación limpia y tranquilidad, es una de las mejores fuentes de alimentación de su rango de precios, capaz de funcionar sin problemas durante mucho tiempo.

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6. MSI MAG A750GL PCIe 5.1 y ATX 3.1 [La mejor fuente de alimentación PCIe 5.1]

Enebameter 9/10

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Especificaciones Detalles Potencia 750 W Índice de eficiencia 80 PLUS Gold Formato ATX Modularidad Totalmente modular Estándar ATX Ejecución avanzada de tareas 3.1 Conectores 1× ATX de 24 pines, 2× EPS de 4+4 pines, 3× PCIe de 6+2 pines, 1× PCIe 5.1 nativo de 16 pines (450 W), SATA, Molex, FDD

The MSI MAG A750GL está pensada para los gamers que buscan una fuente de alimentación que no quede obsoleta en cuanto actualicen su tarjeta gráfica. Al tratarse de una fuente de 750 W con compatibilidad nativa con PCIe 5.1 y ATX 3.1, Es una de las opciones con mayor garantía de futuro que puedes incorporar a un ordenador para juegos moderno de gama media..

Sin adaptadores, sin líos de cables: solo una conexión de alimentación directa y sencilla, diseñada para el hardware actual. Esa compatibilidad nativa es lo mejor de todo. El A750GL está preparado para soportar los picos de potencia y las exigencias de las últimas tarjetas NVIDIA, lo que lo convierte en una combinación ideal para sistemas basados en the las mejores tarjetas gráficas para juegos.

Por qué lo elegimos Preparada para el futuro y compatible con las GPU modernas. Esta fuente de alimentación proporciona una alimentación limpia y fiable para equipos de gama media y se adapta a la perfección a cualquier configuración de última generación. Los gamers que busquen la mejor fuente de alimentación para actualizar su PC gaming con PCIe 5.1 nativo deberían empezar por aquí.

El suministro de energía se mantiene estable bajo carga, lo que ayuda a proteger los componentes y garantiza un rendimiento constante durante largas sesiones de juego o tareas multitarea intensivas. MSI apuesta por la practicidad en todos los aspectos. Esta fuente de alimentación ofrece una gran eficiencia, una gestión térmica controlada y una curva de funcionamiento del ventilador que garantiza un funcionamiento silencioso durante el uso habitual en juegos.

Los cables totalmente modulares facilitan la instalación y mantienen el flujo de aire limpio, lo que resulta especialmente útil en cajas compactas o diseñadas para optimizar la ventilación. Se trata de una fuente de alimentación ATX muy completa, diseñada para simplificar los montajes modernos en lugar de complicarlos.

En cuanto al posicionamiento, el A750GL da en el clavo. No busca alcanzar cifras de potencia extremas, pero ofrece exactamente lo que necesitan la mayoría de los equipos para juegos de gama media: estándares modernos, energía limpia y margen de crecimiento, a un precio que no parece excesivo. Para los aficionados a la informática que tengan previsto actualizar su GPU en un futuro próximo, ese equilibrio es importante.

Ventajas Contras ✅ La compatibilidad nativa con PCIe 5.1 y ATX 3.1 permite que las GPU modernas reciban alimentación directa y sin interferencias, sin necesidad de adaptadores ✅ Los 750 W son ideales para equipos de gaming de gama media con margen para ampliarse ✅ Los cables totalmente modulares permiten montar equipos ordenados y con una buena circulación del aire ✅ La certificación 80 PLUS Gold mantiene a raya el calor y el consumo innecesario de energía ✅ Ventilador silencioso y construcción robusta, ideal para las sesiones de juego diarias ❌ No es precisamente una bestia de potencia, pero está preparada para el futuro y es perfecta para la mayoría de los jugadores que buscan un rendimiento sólido sin gastarse una fortuna

Mi veredicto: The MSI MAG A750GL es una fuente de alimentación inteligente y preparada para el futuro que simplifica las actualizaciones de las tarjetas gráficas modernas. Los jugadores que busquen la mejor fuente de alimentación para actualizar su PC gaming con PCIe 5.1 nativo deberían empezar por aquí.

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7. Seasonic Focus GX-850 [La mejor fuente de alimentación para PC semisilenciosa]

Enebameter 9/10

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Especificaciones Detalles Potencia 850 W Índice de eficiencia 80 PLUS Gold Formato ATX Modularidad Totalmente modular Estándar ATX ATX12V/ATX Conectores Conectores ATX estándar de 24 pines, alimentación EPS/CPU y PCIe de 6+2 pines

The Seasonic Focus GX-850es unFuente de alimentación de alta gama diseñada para jugadores que valoran la fiabilidad a largo plazo y un rendimiento optimizado. Aunque no es realmente un sistema sin ventilador, es muy apreciado por su funcionamiento excepcionalmente silencioso, incluso bajo cargas de juego prolongadas.

With 850 W de potencia continua y eficiencia 80 PLUS Gold, esta fuente de alimentación proporciona la energía limpia y estable que necesitan los sistemas de alto rendimiento. La reputación de Seasonic en cuanto a calidad de fabricación queda aquí plenamente demostrada.

The Focus GX-850usoscomponentes internos de alta calidad y una regulación precisa de la tensión para garantizar un suministro de energía constante, lo que ayuda a proteger el costoso hardware durante sesiones prolongadas o cargas de trabajo intensas. Esto lo convierte en la opción ideal para configuraciones centradas en placas base para juegos de gama alta, donde la estabilidad del suministro eléctrico y la calidad de la red son fundamentales para el buen funcionamiento general del sistema.

Por qué lo elegimos Silencioso, eficiente y fiable. El Focus GX-850 Es la mejor fuente de alimentación para equipos de alto rendimiento sin aumentar el ruido, lo que la convierte en la mejor opción para los jugadores más exigentes.

La eficiencia desempeña un papel fundamental en el GX-850su atractivo.Un menor desperdicio de energía se traduce en una menor generación de calor, lo que reduce el ruido del ventilador y mejora la gestión térmica general del sistema. El perfil de refrigeración está optimizado para funcionar de forma silenciosa durante el uso diario y aumentar su potencia de forma gradual solo cuando es necesario, lo que garantiza una experiencia equilibrada y silenciosa.

El cableado totalmente modular mantiene las instalaciones ordenadas y garantiza un flujo de aire sin obstrucciones, lo que contribuye a que todo funcione a menor temperatura y de forma más silenciosa a largo plazo. El Focus GX-850 también destaca por su durabilidad. La ingeniería y el control de calidad de Seasonic dotan a esta fuente de alimentación a una larga vida útil, lo que lo convierte en una base fiable para futuras actualizaciones.

Aunque no busca una potencia extrema ni una estética llamativa, destaca en lo que más importa: estabilidad, eficiencia y confianza. Para los jugadores que buscan una buena fuente de alimentación para montar un PC para juegos sin gastar de más en funciones que no van a utilizar, la GX-850 es justo lo que necesitan.

Ventajas Contras ✅ 850 W de potencia fiable y limpia para equipos de gaming de alto rendimiento ✅ La certificación 80 PLUS Gold mantiene a raya la temperatura y el ruido ✅ Su diseño totalmente modular facilita enormemente la gestión del cableado ✅ Fabricado por una marca de prestigio que destaca por su durabilidad y fiabilidad ✅ Rendimiento equilibrado que combina a la perfección con componentes de gama alta ❌ No es totalmente silencioso, pero funciona casi en silencio con la mayoría de las cargas y sigue siendo una de las mejores opciones para sistemas de alto rendimiento más silenciosos

Mi veredicto: The Seasonic Focus GX-850 Es una fuente de alimentación de alta gama en la que podrás confiar durante años. Si buscas un funcionamiento silencioso, una eficiencia excelente y un suministro de energía sólido como una roca de una marca de confianza, esta es una opción segura e inteligente para cualquiera que busque la mejor fuente de alimentación para montar un PC para juegos que priorice la durabilidad y el silencio.

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8. Redragon RGPS-850W 80+ [La mejor fuente de alimentación de alta potencia a un precio asequible]

Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Especificaciones Detalles Potencia 850 W Índice de eficiencia 80 PLUS Gold Formato Compatible con ATX 3.1 y PCIe 5.1 Modularidad Totalmente modular Estándar ATX Compatibilidad con ATX 3.1 Conectores Incluye un cable PCIe 12VHPWR, varios conectores PCIe de 6+2 pines, ATX de 24 pines, EPS/CPU, SATA y para periféricos

The Redragon RGPS-850W 80+ es una fuente de alimentación diseñado para jugadores que buscan tanto un rendimiento fiable como un diseño llamativo. Al tratarse de una fuente de alimentación de 850 W con certificación 80 PLUS, es capaz de alimentar equipos exigentes y garantizar al mismo tiempo un funcionamiento fluido del sistema.

Lo que lo distingue es su iluminación RGB integrada, que se puede personalizar para que combine con la temática de tu equipo, convirtiendo una fuente de alimentación estándar en el elemento central de tu equipo. Más allá de la iluminación, esta fuente de alimentación ofrece una regulación de voltaje constante y sólidas funciones de protección, lo que garantiza la seguridad de tu CPU, GPU y demás componentes durante largas sesiones de juego.

Por qué lo elegimos Si la estética es tan importante como el rendimiento, esta es la mejor fuente de alimentación para equipos de gaming que quieran destacar. La iluminación RGB le da un toque especial, mientras que la alimentación estable garantiza un funcionamiento fluido incluso en los juegos más exigentes. Es ideal para los gamers que buscan un diseño llamativo sin sacrificar el rendimiento.

Es especialmente adecuado para sistemas que se ocupan de la los videojuegos para PC con mayores exigencias gráficas, donde los picos repentinos de tensión y las cargas prolongadas pueden suponer un reto para las unidades de menor calidad. Los cables totalmente modulares permiten una instalación ordenada y ayudan a mantener el flujo de aire, garantizando que tu llamativo montaje no comprometa el rendimiento ni la refrigeración.

El sistema de refrigeración está diseñado para reducir al mínimo el ruido de los ventiladores y gestionar eficazmente el calor, lo que permite que los efectos RGB destaquen sin distracciones. La calidad de fabricación es sólida, lo que ofrece tranquilidad para un uso a largo plazo, y La combinación de estética y funcionalidad lo convierte en una opción ideal para los jugadores que valoran tanto el diseño como la funcionalidad..

Ventajas Contras ✅ 850 W de potencia sólida para potentes equipos de gaming y hardware de gama alta ✅ La iluminación RGB integrada aporta un toque de estilo que combina con cualquier configuración de gaming ✅ Los cables totalmente modulares facilitan mucho la limpieza y la circulación del aire ✅ La certificación 80 PLUS Gold reduce el calor y el consumo innecesario de energía ✅ El suministro estable de tensión permite sesiones intensas y juegos exigentes ❌ El RGB le da un toque especial que quizá no sea del gusto de todos, pero si te encantan las luces and En cuanto al rendimiento, esta fuente de alimentación ofrece tanto

Mi veredicto: The Redragon RGPS-850W 80+ Es ideal para los gamers que buscan una fuente de alimentación fiable y un diseño llamativo. Con iluminación RGB personalizable y una gran eficiencia, alimenta con total seguridad los equipos de gama alta, al tiempo que hace que tu configuración luzca tan impresionante como su rendimiento.

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9. Thermaltake Smart 500 W 80+ [La mejor fuente de alimentación económica para equipos básicos]

Enebameter 8/10

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Especificaciones Detalles Potencia 500 W de potencia continua Índice de eficiencia Con certificación 80 PLUS Formato ATX12V/EPS12V Modularidad No modular Estándar ATX ATX12V v2.31 / compatible con la especificación ATX Conectores ATX de 24 pines, 2× PCIe de 6+2 pines, SATA, Molex

The Thermaltake Smart 500 W 80+ es una fuente de alimentación básica diseñado para constructores que necesitan unos cimientos silenciosos y fiables sin arruinarse. Con una potencia estable de 500 W, es ideal para ordenadores de sobremesa sencillos, configuraciones de juegos ocasionales o equipos secundarios en los que no se requiere una potencia elevada.

Su principal punto fuerte reside en ofrecer un rendimiento constante a un precio muy asequible, lo que la convierte en una opción práctica para los usuarios que buscan ahorrar. Esta fuente de alimentación destaca por su funcionamiento silencioso, que mantiene el sistema prácticamente en silencio incluso durante sesiones prolongadas de juegos poco exigentes o el uso diario del ordenador.

Por qué lo elegimos Sencillo y fiable. El Smart 500 W es ideal para equipos básicos o de uso ocasional: es asequible, pero lo suficientemente fiable como para cumplir con su función.

No busca funciones llamativas ni altos índices de eficiencia, pero ofrece una fuente de alimentación fiable y sencilla para sistemas que no necesitan mucha sin florituras. La instalación es sencilla y, aunque no es modular, su diseño compacto permite mantener el orden en las cajas más pequeñas.

The Smart 500 W 80+es unIdeal para equipos de juegos ocasionales, ordenadores básicos de productividad o configuraciones domésticas en las que la fiabilidad y el silencio son más importantes que la potencia bruta. Ofrece lo básico y cumple con su función de manera eficiente y sin complicaciones. Si estás montando un ordenador para juegos o una estación de trabajo asequible, es una elección fácil.

Ventajas Contras ✅ Solución de alimentación muy económica para ordenadores destinados a juegos sencillos o para el uso diario ✅ Su funcionamiento silencioso mantiene tu equipo en calma cuando el uso es moderado ✅ Rendimiento básico y fiable para equipos de gama básica ✅ Fácil de instalar con conectores estándar ✅ Una opción muy rentable si no necesitas una potencia elevada ❌ No está pensado para equipos de alta gama, pero es perfecto para montajes básicos o configuraciones de juego ocasionales que requieran una alimentación sólida y fiable

Mi veredicto: The Thermaltake Smart 500 W 80+ Es la elección perfecta para los montadores que buscan una solución de alimentación silenciosa, sencilla y económica. Para los jugadores ocasionales o cualquiera que esté montando un sistema económico, es la mejor fuente de alimentación para jugar con un presupuesto ajustado, ya que ofrece una alimentación fiable y sin florituras que cumple con su cometido.

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10. CORSAIR RM750e [La mejor fuente de alimentación para PC en general]

Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Especificaciones Detalles Potencia 750 W (en continuo) Índice de eficiencia 80 PLUS Gold (con una eficiencia de hasta aproximadamente el 90 %) Formato ATX (compatible con ATX 3.1) Modularidad Totalmente modular Estándar ATX Ejecución avanzada de tareas 3.1 Conectores 1 conector ATX de 24 pines, 2 conectores EPS/ATX12V de 4+4 pines, varios conectores PCIe de 6+2 pines, y opciones SATA y para periféricos (incluida compatibilidad con PCIe 12V-2×6/12VHPWR)

The CORSAIR RM750e es la mejor fuente de alimentación para equipos de gaming que requieren un funcionamiento silencioso y una eficiencia de primer nivel. Diseñada para una amplia variedad de configuraciones de gaming, ofrece 750 W de potencia estable y continua con una eficiencia 80 PLUS Gold, lo que significa que consume menos energía, se calienta menos y te ayuda a mantener a raya la factura de la luz.

The RM750e proporciona una alimentación limpia y estable a todos los componentes, ya sea en una única GPU de gama alta o en un equipo de gama media con varios componentes, protegiendo tu sistema de las fluctuaciones de tensión y de posibles daños.

Uno de los principales puntos fuertes de esta fuente de alimentación es su funcionamiento casi silencioso. Gracias al modo de ventilador a 0 RPM con cargas ligeras, apenas se oye un suave zumbido mientras navegas o juegas a juegos poco exigentes. Cuando el sistema se acelera, el ventilador se pone en marcha de forma suave y sin ruidos molestos, lo que lo hace ideal para configuraciones en las que el silencio es tan importante como el rendimiento.

Por qué lo elegimos The RM750e ofrece una combinación de potencia silenciosa y fiable con una alta eficiencia. Es la opción preferida para la mayoría de los equipos de gama media-alta: estable, fiable y preparada para hacer frente a cualquier juego que le eches.

Los cables totalmente modulares aportan una mayor comodidad, lo que te permite montar una carcasa ordenada y despejada con una buena circulación del aire. Entre las funciones de seguridad se incluyen la protección contra sobretensión, subtensión, cortocircuitos y sobrecargas, esenciales para proteger el costoso hardware.

Aunque esta fuente de alimentación es más que suficiente para la mayoría de los ordenadores para juegos, los aficionados al overclocking extremo o las configuraciones con varias GPU quizá prefieran opciones de mayor potencia. La RM750e destaca en configuraciones de gama media-alta con una sola GPU que requieren una base sólida y eficiente sin incurrir en gastos excesivos.

Ventajas Contras ✅ 750 W de potencia fiable y constante para equipos de gaming de gama media-alta ✅ La certificación 80 PLUS Gold reduce el calor, el consumo y la factura eléctrica ✅ Cables totalmente modulares para montajes limpios y un tendido sencillo de los cables ✅ Compatible con ATX 3.1 y PCIe 5.1, lo que significa que está preparado para las GPU modernas ✅ El modo de ventilador a 0 RPM mantiene el ruido en reposo prácticamente inaudible ❌ El ventilador puede hacer bastante ruido bajo una carga elevada, pero el ruido sigue siendo aceptable en comparación con otras fuentes de alimentación de menor calidad

Mi veredicto: The CORSAIR RM750e Es la mejor fuente de alimentación polivalente para juegos, ya que combina un funcionamiento silencioso, una eficiencia de referencia y sólidas funciones de protección a un precio competitivo. Al tratarse de una fuente de alimentación de 750 W, constituye una base fiable que alimentará con total seguridad un equipo para juegos durante años.

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11. Serie AGV de ARESGAME [La mejor fuente de alimentación para PC para principiantes]

Enebameter 7/10

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Especificaciones Detalles Potencia 500 W Índice de eficiencia Certificado 80 PLUS Bronce Formato ATX Modularidad No modular Estándar ATX ATX estándar Conectores 1 conector ATX de 24 pines, 1 conector EPS de 4+4 pines, 2 conectores PCIe de 6+2 pines, conectores SATA y Molex

The Serie AGV de ARESGAME está diseñada pensando en la simplicidad y ofrece hasta 500 W de potencia para ordenadores básicos que no necesitan nada llamativo. Esta fuente de alimentación se centra en lo esencial, lo que la convierte en una opción práctica para configuraciones básicas de videojuegos, ordenadores domésticos u equipos de oficina en los que la fiabilidad es más importante que las prestaciones de gama alta.

Si estás construyendo con un presupuesto ajustado, el Serie AGV ofrece una solución de alimentación sencilla, sin extras innecesarios que encarecen el precio. Lo que distingue a esta fuente de alimentación dentro de su categoría es su buena relación calidad-precio.

Proporciona una alimentación estable para componentes de uso diario, como CPU básicas, tarjetas gráficas integradas o GPU de bajo consumo, lo que garantiza un funcionamiento fluido de los sistemas durante el uso habitual. El diseño da prioridad a la coherencia frente al margen de rendimiento, que es justo lo que necesitan los equipos económicos.

Por qué lo elegimos Económico y fiable. El AGV garantiza un funcionamiento fluido en los equipos básicos, lo que ofrece a quienes montan su primer ordenador una fuente de alimentación segura y sin complicaciones.

No pagas por funciones que nunca vas a usar, lo cual es una ventaja para quienes montan un ordenador por primera vez o para cualquiera que quiera armar un segundo PC. La serie AGV garantiza una instalación sencilla y familiar. Los cables fijos reducen la complejidad y ayudan a mantener una disposición ordenada en las cajas más pequeñas, mientras que el sistema de refrigeración está optimizado para un funcionamiento silencioso durante cargas de trabajo ligeras.

En condiciones normales de uso, la fuente de alimentación pasa desapercibida y cumple con su función sin llamar la atención. Dicho esto, Esta unidad es ideal para sistemas de bajo consumo. No está diseñado para tarjetas gráficas de gama alta, overclocking extremo ni futuras actualizaciones que aumenten drásticamente el consumo energético. Sin embargo, dentro de su función prevista, funciona exactamente como se esperaba y ofrece una buena relación calidad-precio.

Ventajas Contras ✅ Fuente de alimentación de 500 W a un precio asequible, ideal para equipos básicos para juegos y ordenadores de uso diario ✅ Diseño sencillo y sin florituras que cumple con su función ✅ Suministro de energía estable para CPU básicas y GPU de bajo consumo ✅ Fácil instalación gracias a su diseño sencillo ✅ Reduce al mínimo el ruido y la complejidad ❌ No está pensada para juegos exigentes, pero es ideal para equipos de uso ocasional y para quienes montan un ordenador por primera vez y solo buscan una fuente de alimentación fiable

Mi veredicto: The Serie AGV Es una opción segura para los montadores que cuidan su presupuesto y buscan una fuente de alimentación fiable sin tener que pagar por extras. Es la mejor fuente de alimentación para quienes montan un ordenador por primera vez y buscan una fuente limpia y asequible.

★ La mejor fuente de alimentación para PC para principiantes Serie AGV de ARESGAME Compra en Amazon

Qué hay que tener en cuenta al elegir una fuente de alimentación

Elegir la mejor fuente de alimentación para un ordenador gaming no se reduce solo a la potencia en vatios. Una buena fuente de alimentación garantiza la estabilidad del sistema, protege los componentes y deja margen para futuras actualizaciones. Estos son los aspectos clave a los que debes prestar atención antes de comprar.

Margen de potencia: Tu fuente de alimentación debería cubrir holgadamente el consumo total de tu sistema, dejando un margen adicional para picos de consumo y futuras actualizaciones. Utilizar una fuente de alimentación al límite reduce su eficiencia y su fiabilidad a largo plazo.

Tu fuente de alimentación debería cubrir holgadamente el consumo total de tu sistema, dejando un margen adicional para picos de consumo y futuras actualizaciones. Utilizar una fuente de alimentación al límite reduce su eficiencia y su fiabilidad a largo plazo. Índice de eficiencia: Una mayor eficiencia se traduce en un menor desperdicio de energía y una menor generación de calor. Esto reduce el ruido del ventilador, mejora la gestión térmica general del sistema y, a la larga, puede suponer un ahorro en la factura de la luz.

Una mayor eficiencia se traduce en un menor desperdicio de energía y una menor generación de calor. Esto reduce el ruido del ventilador, mejora la gestión térmica general del sistema y, a la larga, puede suponer un ahorro en la factura de la luz. Calidad de fabricación y componentes: Los componentes internos de alta calidad contribuyen a proporcionar una alimentación limpia y estable. Esto es especialmente importante bajo carga, ya que una alimentación deficiente puede provocar fallos o acortar la vida útil del hardware.

Los componentes internos de alta calidad contribuyen a proporcionar una alimentación limpia y estable. Esto es especialmente importante bajo carga, ya que una alimentación deficiente puede provocar fallos o acortar la vida útil del hardware. Cables modulares frente a cables no modulares: Los diseños modulares te permiten utilizar solo los cables que necesitas, lo que mejora la circulación del aire y facilita la organización de los cables. Las unidades no modulares son más baratas, pero pueden generar más desorden.

Los diseños modulares te permiten utilizar solo los cables que necesitas, lo que mejora la circulación del aire y facilita la organización de los cables. Las unidades no modulares son más baratas, pero pueden generar más desorden. Niveles de ruido: El tamaño del ventilador, la curva de funcionamiento del ventilador y los modos semipasivos influyen en el nivel de ruido que genera una fuente de alimentación. Una fuente de alimentación más silenciosa marca una gran diferencia en el uso diario, sobre todo en configuraciones para juegos o de trabajo.

El tamaño del ventilador, la curva de funcionamiento del ventilador y los modos semipasivos influyen en el nivel de ruido que genera una fuente de alimentación. Una fuente de alimentación más silenciosa marca una gran diferencia en el uso diario, sobre todo en configuraciones para juegos o de trabajo. Compatibilidad con formatos: Asegúrate de elegir el formato adecuado: una fuente de alimentación ATX estándar es compatible con la mayoría de las cajas de torre media y torre completa, mientras que las unidades SFX y SFX-L son adecuadas para montajes compactos.

Asegúrate de elegir el formato adecuado: una fuente de alimentación ATX estándar es compatible con la mayoría de las cajas de torre media y torre completa, mientras que las unidades SFX y SFX-L son adecuadas para montajes compactos. Compatibilidad con conectores modernos: Las GPU y placas base más recientes pueden requerir conectores actualizados. La compatibilidad nativa reduce el desorden y garantiza un suministro de energía estable sin necesidad de adaptadores.

Las GPU y placas base más recientes pueden requerir conectores actualizados. La compatibilidad nativa reduce el desorden y garantiza un suministro de energía estable sin necesidad de adaptadores. Características de protección: Las protecciones contra sobretensión, subtensión, cortocircuito y sobrecarga son esenciales. Estas medidas de seguridad protegen tu sistema en caso de que surja algún problema.

Las protecciones contra sobretensión, subtensión, cortocircuito y sobrecarga son esenciales. Estas medidas de seguridad protegen tu sistema en caso de que surja algún problema. Garantía y fiabilidad: Una garantía más larga suele ser sinónimo de confianza en la calidad de fabricación de la fuente de alimentación. Además, ofrece tranquilidad al tratarse de un componente que funciona cada vez que se enciende el ordenador.

Prestar atención a estos detalles te ayudará a elegir la mejor fuente de alimentación para tu sistema.

Mi opinión general sobre las mejores fuentes de alimentación para ordenadores para juegos

A la hora de elegir la mejor fuente de alimentación para montar un PC para juegos, debes tener en cuenta el tamaño de tu equipo, sus necesidades energéticas y el margen que deseas dejar para futuras actualizaciones. Tanto si buscas una fiabilidad a toda prueba, un funcionamiento silencioso o una fuente compacta para un chasis pequeño, hay una fuente de alimentación perfecta para cada tipo de usuario. A continuación te explicamos cómo decidir qué fuente de alimentación se adapta mejor a tus necesidades:

Para equipos de entusiastas con eficiencia Platinum → CORSAIR HX1500i. Mi elección número uno. Sus 1500 W de potencia Cybenetics Platinum, junto con el control digital iCUE y los dos conectores nativos de 12 V (2×6), la convierten en la mejor fuente de alimentación para equipos de gaming que necesitan un amplio margen de potencia, control en tiempo real y una eficiencia de primera clase.

CORSAIR HX1500i. Mi elección número uno. Sus 1500 W de potencia Cybenetics Platinum, junto con el control digital iCUE y los dos conectores nativos de 12 V (2×6), la convierten en la mejor fuente de alimentación para equipos de gaming que necesitan un amplio margen de potencia, control en tiempo real y una eficiencia de primera clase. Para configuraciones de GPU de gama alta y de última generación → Super Flower Leadex III ATX 3.1. Con 1300 W, condensadores japoneses de primera calidad y compatibilidad nativa con ATX 3.1, es capaz de alimentar sin problemas equipos de gama alta y actualizaciones que consumen mucha energía.

Super Flower Leadex III ATX 3.1. Con 1300 W, condensadores japoneses de primera calidad y compatibilidad nativa con ATX 3.1, es capaz de alimentar sin problemas equipos de gama alta y actualizaciones que consumen mucha energía. Para equipos compactos de tamaño reducido → ASUS ROG Loki SFX-L. Con hasta 1200 W en un formato SFX-L, ofrece una gran densidad de potencia para equipos mini-ITX que no admiten concesiones.

ASUS ROG Loki SFX-L. Con hasta 1200 W en un formato SFX-L, ofrece una gran densidad de potencia para equipos mini-ITX que no admiten concesiones. Para configuraciones de gaming silenciosas → be quiet! Pure Power 12 M. Al tratarse de una fuente de alimentación de 1000 W con refrigeración semipasiva y un funcionamiento silencioso, tu equipo seguirá siendo casi inaudible incluso durante las sesiones más exigentes.

be quiet! Pure Power 12 M. Al tratarse de una fuente de alimentación de 1000 W con refrigeración semipasiva y un funcionamiento silencioso, tu equipo seguirá siendo casi inaudible incluso durante las sesiones más exigentes. Para una relación calidad-precio media → Thermaltake GF1. Una fuente de alimentación fiable de 850 W con certificación Gold, cables totalmente modulares y una garantía de 10 años que funciona a la perfección sin complicaciones.

Thermaltake GF1. Una fuente de alimentación fiable de 850 W con certificación Gold, cables totalmente modulares y una garantía de 10 años que funciona a la perfección sin complicaciones. Para la mejor opción en general → CORSAIR RM750e. Una fuente de alimentación de 750 W con certificación Gold, funcionamiento silencioso y compatibilidad con ATX 3.1 la convierten en la opción más recomendable para equipos de gama media-alta que buscan una fuente de alimentación fiable sin tener que darle muchas vueltas.

CORSAIR RM750e. Una fuente de alimentación de 750 W con certificación Gold, funcionamiento silencioso y compatibilidad con ATX 3.1 la convierten en la opción más recomendable para equipos de gama media-alta que buscan una fuente de alimentación fiable sin tener que darle muchas vueltas. Para montajes económicos → Thermaltake Smart 500 W 80+. Sencillo, silencioso y asequible – es ideal para juegos ocasionales y el uso diario sin complicar demasiado las cosas. Consulta nuestra guía sobre Cómo montar un ordenador para juegos con un presupuesto ajustado para opciones más asequibles.

Sea cual sea tu configuración —ya sea un equipo económico, un modelo de gama media o un monstruo de gama alta—, la mejor fuente de alimentación para un PC gaming garantiza la estabilidad y la protección de tu sistema, y lo prepara para lo que venga. Elige la potencia y las características que mejor se adapten a tu equipo y tendrás la mejor fuente de alimentación para gaming durante muchos años.

Preguntas frecuentes