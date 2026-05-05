La mejor carcasa Mini ITX: las 9 mejores opciones para montar un PC elegante y compacto

A la hora de montar tu próximo ordenador para juegos, elegir la mejor carcasa mini ITX puede transformar tu experiencia, gracias a su capacidad para combinar rendimiento y portabilidad. Esto es algo que las cajas ATX tradicionales no pueden igualar, y es una opción que deberías tener en cuenta, tanto si eres un jugador competitivo como un profesional creativo.

Los montajes Mini ITX han evolucionado en los últimos años, y ya no están dirigidas específicamente a quienes disponen de poco espacio pero no necesitan un gran rendimiento. Hoy en día, las mejores opciones de cajas mini ITX permiten ahorrar espacio sin sacrificar el rendimiento.

En esta lista, voy a repasar Las mejores opciones de carcasas mini ITX para montar ordenadores compactos, que abarca múltiples categorías para diversos compradores potenciales.

Nuestras mejores recomendaciones de carcasas Mini ITX

Construir un PC compacto no significa necesariamente que tengas que renunciar al rendimiento o al diseño. Al buscar la mejor carcasa mini-ITX, verás que las opciones actuales han avanzado mucho y, aparte de tener un montón de opciones entre las que elegir, puedes usar la mayoría de ellos para montar un auténtico ordenador para juegos o una estación de trabajo. Hay muchas opciones, pero, como siempre, hay tres que destacan sobre el resto:

Lian Li A4-H2O (2015) – Sin duda alguna, encabeza la lista de las mejores cajas ITX, ya que combina una estética de primera calidad con un chasis de aluminio de 11 litros y ofrece todo lo que se puede desear sin comprometer la refrigeración. SilverStone Technology SG13 (2024) – La mejor carcasa mini ITX económica que ha resistido el paso del tiempo, demostrando que no hace falta gastarse una fortuna para conseguir una carcasa SFF compacta y eficaz para tu equipo gaming. Fractal Design Era 2 (2024) – Una opción ideal para quienes buscan una carcasa compacta para su equipo de gaming que combine una ventilación optimizada, flexibilidad interna y un excelente rendimiento térmico, todo ello en un diseño elegante y atractivo.

Esto es solo la punta del iceberg, y hay más cosas que me gustaría comentarte. Sigue leyendo para descubrir cuáles son mis recomendaciones, para que puedas Elige la mejor carcasa ITX para tu próximo montaje de PC.

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La mejor carcasa Mini ITX: las 9 mejores opciones para tu próximo montaje de PC compacto

Si te decides por montar un PC compacto, tendrás que optar por una carcasa capaz de soportar la potencia de cálculo que piensas dedicarle, y ahí es donde entra en juego la lista de hoy. Te voy a presentar varios modelos y tú elegirás cuál es la mejor carcasa mini ITX para tu montaje.

1. Lian Li A4-H2O [La mejor carcasa Mini ITX en general]

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Especificaciones Detalles Dimensiones/volumen de la caja 326 × 140 × 244 mm / 11 l Compatibilidad con GPU Hasta 322 mm Espacio libre para el disipador de la CPU Hasta 55 mm Tipos de fuentes de alimentación compatibles Efectos especiales / Efectos especiales Lite Asistencia para unidades de disco una pulgada y media

En lo que respecta a las fundas compactas de gama alta, la Lian Li A4-H2O es la mejor carcasa mini ITX que puedes comprar. Apenas hay una opción mejor que… elegante, flexible, yimpresionante Son solo algunas de las cosas que puedo decir sobre este caso.

Teniendo en cuenta que se trata de una funda de gama alta, la Lian Li A4-H2O está fabricada en aluminio, lo que la hace lo suficientemente ligera y resistente como para montar un PC compacto. Además, está diseñada para admitir un radiador AIO de 240 mm, y ofrece la opción de instalar una tarjeta gráfica de tres ranuras, siempre que su longitud sea inferior a 322 mmde longitud.

Por qué lo elegimos Destaca como la mejor carcasa ITX porque combina un acabado exterior de primera calidad, un diseño elegante y una ingeniería de vanguardia. Ofrece un excelente soporte en un espacio reducido, lo que la convierte en la mejor opción para quienes buscan una carcasa compacta sin renunciar a nada.

Esta carcasa para PC de formato SFF permite hacer cosas que hace poco eran casi imposibles. A pesar de su tamaño compacto, ofrece un diseño flexible, lo que significa que la compatibilidad con el hardware no supondrá ningún problema. El soporte extraíble del radiador facilita la instalación de un sistema de refrigeración AIO. Además, es compatible con tarjetas gráficas de gama alta sin ningún problema.

Las cajas de PC de esta categoría no se consideraban la opción más práctica para equipos de alto rendimiento, principalmente debido a las limitaciones de ventilación y al riesgo de sobrecalentamiento. Las Leer A4-H2O está diseñado para solucionar el problema, es decir, la circulación del aire no supondrá ningún problema, y con los ajustes adecuados, podrás mantener la temperatura bajo control.

Ventajas Contras ✅ Fabricación de primera calidad ✅ Compatibilidad con GPU de tamaño completo ✅ Fácil instalación «todo en uno» ✅ Diseño compacto ✅ Diseño elegante ❌ La excelente calidad de fabricación se traduce en un precio más elevado, lo cual está justificado teniendo en cuenta que es uno de los mejores

Veredicto final: Los ensambladores de PC que busquen la mejor carcasa mini ITX sin duda tendrán en cuenta la Lian Li A4-H2O, un modelo que lo hace todo a la perfección sin grandes concesiones.

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2. SilverStone Technology SG13 [La mejor carcasa Mini ITX económica]

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Especificaciones Detalles Dimensiones/volumen de la caja 222 × 181 × 285 mm / 11,5 l Compatibilidad con GPU Hasta 267 mm Espacio libre para el disipador de la CPU Hasta 61 mm Tipos de fuentes de alimentación compatibles ATX Asistencia para unidades de disco 1 unidad de 3,5″ o 2 unidades de 2,5″

The SilverStone Technology SG13 se ha ganado un estatus legendario en la comunidad de las mejores carcasas mini ITX por una buena razón. Como una de las mejores carcasas ITX, esta potente carcasa demuestra que un precio asequible no tiene por qué implicar renunciar a prestaciones. Con un precio de tan solo 11,5 litros, es realmente que ocupa poco espacio sin dejar de dar cabida a componentes de tamaño normal con lo que se enfrentan muchos casos de mayor envergadura.

¿Qué es lo que hace que el13.ª de St. Georgelo que lo hace especial es suaprovechamiento inteligente del espacio. A pesar de su reducido tamaño, esta carcasa SFF tiene capacidad para una fuente de alimentación ATX estándar y tarjetas gráficas de hasta 267 mm de longitud. El panel frontal de malla garantiza un excelente flujo de aire directamente hacia la GPU, mientras que los paneles laterales perforados contribuyen a la ventilación general.

Por qué lo elegimos The 13.ª de St. Georgerepresenta el equilibrio perfecto entre a ustedes, coste, ycompatibilidad. Es lo suficientemente compacta como para adaptarse a cualquier configuración de escritorio, al tiempo que admite fuentes de alimentación ATX de tamaño estándar y tarjetas gráficas largas, una combinación poco habitual en este rango de precios. Su diseño contrastado ha satisfecho a miles de usuarios de todo el mundo.

El proceso de compilación es sencillo gracias a la panel superior extraíble and diseño interno lógico. Te encantará el espacio para organizar los cables que hay detrás de la bandeja de la placa base, lo que ayuda a mantener todo ordenado en una carcasa tan compacta. El ventilador de 120 mm incluido proporciona una refrigeración adecuada, aunque muchos usuarios optan por cambiarlo por uno más potente.

Como la mejor carcasa mini ITX para montajes económicos, la 13.ª de St. Georgedestaca especialmente en configuraciones de gaming económicas, donde cada euro cuenta. Se puede combinar con una tarjeta gráfica de gama alta y una fuente de alimentación ATX completa, manteniendo al mismo tiempo un tamaño total más reducido que el de la mayoría de las cajas de torre media tradicionales. Goza de especial popularidad entre quienes montan su primer equipo SFF, gracias a su diseño flexible y a su excelente compatibilidad con los componentes.

Ventajas Contras ✅ Excelente relación calidad-precio ✅ Admite fuentes de alimentación ATX completas de hasta 150 mm ✅ Admite tarjetas gráficas largas de hasta 267 mm ✅ Diseño contrastado que cuenta con un sólido respaldo de la comunidad ✅ Excelente ventilación gracias a la malla ✅ Dimensiones compactas de 11,5 l ❌ Espacio libre limitado para el disipador de la CPU: 61 mm

Veredicto final: The SilverStone Technology SG13 Se erige como la mejor carcasa mini-ITX para los aficionados al montaje de ordenadores que cuidan su presupuesto pero no están dispuestos a renunciar al rendimiento. Es el referente indiscutible en el ámbito de los ordenadores para juegos de formato compacto y asequibles.

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3. Fractal Design Era 2 [La mejor carcasa Mini ITX para juegos]

Puntuación: 9,5/10

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Especificaciones Detalles Dimensiones/volumen de la caja 366 × 165 × 314 mm / 19 l Compatibilidad con GPU 326 mm Espacio libre para el disipador de la CPU Entre 55 y 70 mm Tipos de fuentes de alimentación compatibles Efectos especiales / Efectos especiales Lite Asistencia para unidades de disco 5 por 12,5 centímetros

Las carcasas para juegos y las de ciencia ficción y fantasía combinan muy bien, y la Fractal Design Era 2 Es la mejor carcasa mini ITX para los gamers que buscan rendimiento y estilo. Combina una ingeniería ingeniosa con una elegante estética escandinava, lo que garantiza que tu equipo funcione sin sobrecalentarse y quede genial en tu escritorio.

La característica más destacada de este caso es la columna ajustable, lo que te ofrece cierta flexibilidad a la hora de equilibrar las necesidades térmicas de la CPU y la GPU. Es una función muy útil, sobre todo cuando necesitas dar prioridad a uno u otro componente en determinadas situaciones.

Por qué lo elegimos Este innovador sistema de estructura, que combina flexibilidad con un elegante diseño escandinavo, lo convierte en la mejor carcasa ITX para un equipo de gaming. Su volumen ligeramente mayor ofrece mucha más flexibilidad, por lo que los gamers no tendrán que renunciar a nada al optar por componentes compactos.

Como caja mini ITX dirigida a los gamers, la Fractal Design Era 2 está diseñado para ofrecer flujo de aire optimizado para mantener la temperatura de los componentes dentro de los límites normales. Cuenta con ventiladores de entrada situados en la parte inferior que hacen circular el aire por la GPU, y en la parte superior se pueden instalar fácilmente radiadores de gran tamaño.

Esta carcasa viene de fábrica viene equipado de serie con dos ventiladores diseñados para proporcionar un flujo de aire equilibrado, lo que permite que los componentes se mantengan lo suficientemente fríos. Esto, a su vez, te permite mantener una tasa de fotogramas constante incluso bajo cargas prolongadas, gracias a los componentes de refrigeración que utilices en tu equipo.

Ventajas Contras ✅ Respaldo ajustable ✅ Impresionante diseño escandinavo ✅ Excelente organización de los cables ✅ Ventiladores preinstalados ✅ Compatibilidad con un ventilador grande en la entrada inferior ❌ El precio no es el más competitivo de esta categoría, pero tampoco se trata en absoluto de un modelo económico

Veredicto final: Los jugadores que valoren la estética, una ventilación optimizada y cierta flexibilidad a la hora de elegir los componentes encontrarán que el Fractal Design Era 2 como la mejor carcasa mini ITX para su montaje.

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4. Thermaltake Tower 250 [La mejor carcasa vertical Mini ITX]

Enebameter 9/10

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Especificaciones Detalles Dimensiones/volumen de la caja 281 × 300 × 506 mm / 42,6 l Compatibilidad con GPU Hasta 360 mm Espacio libre para el disipador de la CPU Hasta 210 mm Tipos de fuentes de alimentación compatibles ATX/SFX Asistencia para unidades de disco 1 unidad de 3,5 pulgadas o 2 unidades de 2,5 pulgadas

Quienes busquen la mejor carcasa mini ITX con un diseño poco convencional deberían plantearse adquirir la Thermaltake Tower 250. Estotorre vertical mini ITX con diseño de prisma octogonal está diseñado para ocupar menos espacio en el escritorio sin limitar en exceso la capacidad de los componentes.

En lo que respecta a las cajas verticales, esta es la mejor caja ITX de su categoría. A pesar de su reducido tamaño, ideal para escritorios pequeños, sigue ofreciendo una gran flexibilidad a la hora de elegir los componentes. Las fuentes de alimentación ATX completas, las mejores y más recientes tarjetas gráficas para juegos y los radiadores de gran tamaño no supondrán ningún problema para esta carcasa.

Por qué lo elegimos La orientación vertical permite reducir el espacio que ocupa el equipo en el escritorio sin renunciar a un diseño minimalista, y sin limitar en gran medida las opciones de componentes. Al ser compatible con tarjetas gráficas largas, radiadores de gran tamaño o refrigeradores por aire altos, ofrece la posibilidad de montar un equipo de alto rendimiento en una carcasa diseñada pensando en la compacidad.

Otra gran ventaja de esta funda es que es diseñado para canalizar el aire fresco desde la parte superior y los laterales. Este recorrido del flujo de aire, similar al de una chimenea, garantiza que los componentes se mantengan refrigerados, por lo que no notarás ninguna pérdida de rendimiento debida a la limitación térmica.

Como caja mini ITX para juegos, la Thermaltake Tower 250 puede ofrecer todas las ventajas sin inconvenientes significativos. Es cierto que quizá sea una carcasa un poco más alta, pero puedes estar seguro de que podrás instalar cualquier componente de gama alta junto con un gran radiador AIO para mantener el sistema refrigerado y garantizar un rendimiento óptimo, ya sea para jugar, codificar o renderizar.

Ventajas Contras ✅ Compatible con tarjetas gráficas de hasta 360 mm ✅ Excelente capacidad de refrigeración ✅ Diseño octogonal vertical ✅ Kit de pantalla LCD opcional disponible ✅ Admite fuentes de alimentación ATX de hasta 200 mm ❌ Al ser el chasis más alto, es posible que no quepa debajo de estantes poco profundos

Veredicto final: ElThermaltake Tower 250 Es la mejor carcasa mini ITX para quienes montan sus propios equipos y buscan un tamaño compacto, total flexibilidad en la elección de componentes y un aspecto llamativo en el escritorio.

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5. SGPC K66 Lite [La mejor carcasa Mini ITX para fiestas LAN]

Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Especificaciones Detalles Dimensiones/volumen de la caja 244 × 160 × 215 mm / 8,4 l Compatibilidad con GPU Hasta 240 mm Espacio libre para el disipador de la CPU Hasta 135 mm Tipos de fuentes de alimentación compatibles Efectos especiales Asistencia para unidades de disco 2 × 2,5″

Al contrario de lo que se suele creer, las fiestas LAN siguen estando de moda, y si estás buscando la mejor carcasa para una fiesta LAN, la SGPC K66 Lite debería ser una de tus prioridades. No dejes que el Un pocoNo te dejes engañar por el nombre, porque esto es una excelente carcasa mini ITX que puedes utilizar para montar un equipo para juegos bastante potente, con la opción de acoplarle asas.

La mejor carcasa para fiestas LAN debe ser apta para el transporte físico, y en un mundo en el que todo se hace en línea, las fiestas LAN siguen siendo importantes para algunos, y ahí es donde entra en juego esta carcasa. El tamaño total, el peso y las asas opcionales conviértelo en una opción portátil aunque la fiesta no sea en tu casa.

Por qué lo elegimos La mejor carcasa para LAN parties que ofrece una portabilidad extrema sin renunciar demasiado a la variedad de componentes. A pesar de ser una opción portátil, sigue ofreciendo una gran flexibilidad a la hora de montar un equipo potente, sin dejar de ser compacta y relativamente ligera para su transporte.

The SGPC K66 Lite no solo destaca por su portabilidad, sino que también tiene un diseño bastante elegante. No lo compararía con algunas de las opciones más elegantes de esta lista; Hay algunos diseños minimalistas e industriales que me encanta.

Teniendo en cuenta que está pensado principalmente para la portabilidad, no debes esperar que admita un placa base para juegos de gama alta y componentes más grandes que combinarían bien con él. Dicho esto, aún puedes Úsalo para montar un ordenador para juegos de gama media-alta sin preocuparse por el espacio ni por el calor.

Ventajas Contras ✅ Muy compacto ✅ Incluye asas para transportarlo ✅ Estructura de acero combinada con vidrio templado ✅ Flujo de aire eficiente ✅ Compatibilidad con una GPU de doble ranura ❌ Al haber menos espacio, tendrás que tener cuidado a la hora de elegir los componentes

Veredicto final: Los amantes de las LAN parties encontrarán el SGPC K66 Lite se presenta como la mejor carcasa mini ITX en cuanto a portabilidad, ya que ofrece un equilibrio excelente entre tamaño y prestaciones.

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6. Cooler Master NR200P V3 [La mejor carcasa Mini ITX para principiantes en el montaje de ordenadores]

Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Especificaciones Detalles Dimensiones/volumen de la caja 379 × 185 × 292 mm / 18,62 l Compatibilidad con GPU Hasta 361,5 mm Espacio libre para el disipador de la CPU Hasta 70 mm Tipos de fuentes de alimentación compatibles Efectos especiales/Efectos especiales (versión simplificada) Asistencia para unidades de disco Hasta 2 unidades de 2,5 pulgadas y hasta 2 unidades de 3,5 pulgadas

Iniciarse en el montaje de ordenadores no tiene por qué ser complicado, y el Cooler Master NR200P V3 es la mejor carcasa mini ITX para principiantes. La última versión de esta serie es compatible con el hardware más reciente y, al mismo tiempo, es una opción ideal para principiantes.

La distribución interna no solo está pensada para ayudar a los principiantes con su primer equipo para juegos. Además, resulta muy práctica. Hay espacio de sobra para que nada salga mal, lo que también significa que está diseñado para maximizar la circulación del aire y evitar que las altas temperaturas dañen los componentes.

Por qué lo elegimos Paneles desmontables sin herramientas combinados con una configuración flexible, pensada para quienes se inician en el montaje de ordenadores. Aunque no es la carcasa más pequeña de esta lista, sigue siendo compacta y, al mismo tiempo, lo suficientemente flexible como para que los usuarios puedan aprovechar al máximo el espacio y montar un equipo potente.

Otra característica destacable es que no requiere herramientas; además, los paneles laterales extraíbles permiten instalar radiadores, ventiladores y sistemas de almacenamiento con facilidad. Debido a su tamaño, Esta carcasa mini ITX es compatible con el hardware más reciente, lo que significa que el la mejor CPU y la combinación de GPU no tiene por qué estar en una torre enorme.

Dado que elCooler Master NR200P V3 es compatible con el hardware más reciente, por lo que puedes estar seguro de que podrás instalar radiadores grandes o tarjetas gráficas sin problemas. Hablando de tarjetas gráficas, La carcasa está diseñada con un soporte resistente, lo que significa que no tendrás que preocuparte por que se combe ni por tener que hacer mejoras.

The Cooler Master NR200P V3 es una opción excelente para jugar o para todo tipo de actividades. Es diseñado para garantizar una ventilación óptima y mantener los componentes refrigerados, lo que se traduce en temperaturas estables incluso bajo cargas prolongadas, como ocurre cuando realizamos varias tareas a la vez mientras transmitimos o renderizamos contenido de vídeo.

Ventajas Contras ✅ Diseño sin herramientas ✅ Opciones de refrigeración versátiles ✅ Dirigido a quienes se inician en el montaje de ordenadores ✅ Compatibilidad con hardware de última generación ✅ Incluye adaptador PCIe 5.0 y soporte para GPU ❌ No es la carcasa más compacta de su categoría

Veredicto final: ElCooler Master NR200P V3 Es la mejor carcasa mini ITX para principiantes, pero es tan versátil que cualquier equipo para juegos debería tenerla en cuenta.

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7. SilverStone RVZ03B [La mejor carcasa Mini ITX tipo consola]

Enebameter 8/10

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Especificaciones Detalles Dimensiones/volumen de la caja 364 × 382 × 105 mm / 14 l Compatibilidad con GPU Hasta 330 mm Espacio libre para el disipador de la CPU Hasta 83 mm Tipos de fuentes de alimentación compatibles Adjunto Asistencia para unidades de disco 4 x 6,35 cm

Hasta ahora he hablado de las mejores opciones de carcasas mini ITX para escritorios y estaciones de trabajo, pero ¿y si lo que buscas es algo pensado para sustituir a una consola? En ese caso, lo que necesitas es la SilverStone RVZ03B. Es un casodiseñado para ocupar poco espacio, similar al de una consola de videojuegos, sin dejar de ofrecer la mayoría de las cosas que uno esperaría encontrar en este tipo de configuración.

Esta carcasa suele considerarse la mejor carcasa mini ITX con un diseño tipo consola, lo que significa que presenta un diseño delgado sin algunos de los inconvenientes, sobre todo cuando se trata de componentes de gama alta. Esto significa que podrás instalar algunos de los las mejores tarjetas gráficas para juegos y una fuente de alimentación ATX estándar en una carcasa diseñada para colocarse junto al televisor.

Por qué lo elegimos Una estética similar a la de una consola, sin dejar de ofrecer cierta flexibilidad a la hora de elegir los componentes. La compatibilidad con una tarjeta gráfica de tamaño completo y una fuente de alimentación ATX estándar permite montar un equipo de gran rendimiento en una carcasa que no es mucho más grande que la de una consola.

Otra gran ventaja de esta funda es que… flexible en cuanto a la orientación. Está diseñado para colocarse en horizontal o en vertical, según el espacio del que dispongas. Además, la tira de luces RGB integrada te permite darle un toque de estilo y crear ambiente sin necesidad de invertir en ello.

La disposición de doble cámara del SilverStone RVZ03B lo que significa que la temperatura no supondrá ningún problema, a pesar de su tamaño. Cada cámara cuenta con conductos específicos de admisión y escape que garantizan una ventilación adecuada para mantener refrigerados ambos componentes y reducir al mínimo los problemas de sobrecalentamiento. Como resultado, la ralentización por calor prácticamente ha desaparecido y tus FPS se mantendrán estables.

Ventajas Contras ✅ Tamaño similar al de una consola ✅ Iluminación RGB integrada ✅ Compatible con fuentes de alimentación ATX ✅ Orientación horizontal y vertical ✅ Varias bahías de 2,5 pulgadas ❌ Opciones limitadas de refrigeradores para la CPU

Veredicto final: ElSilverStone RVZ03B es la mejor carcasa mini ITX para montajes tipo consola, ya que ofrece un tamaño compacto sin renunciar a nada.

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8. SGPC K29 [Las mejores carcasas ITX ultracompactas]

Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Especificaciones Detalles Dimensiones/volumen de la caja 226 × 76 × 248 mm / 4,1 l Compatibilidad con GPU / Espacio libre para el disipador de la CPU Hasta 56 mm Tipos de fuentes de alimentación compatibles FLEX 1U Asistencia para unidades de disco 1 × 2,5″

Por último, pero no por ello menos importante, el SGPC K29 es la mejor carcasa mini ITX para quienes necesitan el tamaño más reducido posible. Este es el tipo de carcasa que amplía los límites de lo posible y cuánta potencia de procesamiento se puede meter en una carcasa que quepa fácilmente en una mochila.

Como la mejor carcasa para mini PC para montajes ultracompactos, la SGPC K29 no está diseñado para ofrecer la experiencia más flexible a la hora de montar un ordenador. En cambio, es diseñado para ser lo más compacto posible, aunque te permite montar un equipo lo suficientemente potente. Es posible que no puedas instalar el las mejores CPU para juegos, pero la mayoría de los de gama media encajan sin problemas.

Por qué lo elegimos Se consigue una portabilidad y un tamaño extremadamente reducidos sin sacrificar en absoluto la calidad de fabricación. Su reducido tamaño implica que no podrás montar el ordenador para juegos más potente del mundo, pero aún así puedes conseguir que tenga mucha potencia, lo que lo convierte en una opción ideal para montajes en los que cada milímetro cuenta.

Teniendo en cuenta el tamaño, Debes tener en cuenta que no estás instalando una tarjeta gráfica dedicada, lo que significa que tendrás que recurrir a la tarjeta gráfica integrada. O, si realmente necesitas una GPU, puedes optar por uno de los muchos modelos externos. Siendo realistas, se trata de un caso límite en lo que respecta al rendimiento, pero tampoco es para eso para lo que está pensado.

The SGPC K29es un casodiseñado para ofrecer la máxima portabilidad y el mínimo espacio ocupado, lo que también significa que no debes esperar el máximo rendimiento. La falta de compatibilidad con una GPU te limita a la tarjeta gráfica integrada, y el escaso espacio disponible restringe las opciones de componentes. Aun así, al ser la mejor carcasa de mini PC para una portabilidad extrema, ofrece un rendimiento sólido para juegos poco exigentes o tareas de dificultad media.

Ventajas Contras ✅ Extremadamente compacto ✅ Chasis de acero resistente ✅ Paneles laterales ventilados ✅ Compatible con placas ITX y algunas placas mATX ✅ Ideal para oficinas silenciosas o equipos de streaming compactos ❌ Su diseño compacto implica que no admite una GPU

Veredicto final: El SGPC K29 Es la mejor carcasa mini ITX para montajes que requieren un ahorro de espacio extremo, ideal para sistemas secundarios o configuraciones en las que cada milímetro cuenta.

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9. Streacom DA6 XL [La mejor carcasa Mini ITX de estructura abierta]

Enebameter 7/10

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Especificaciones Detalles Dimensiones/volumen de la caja 215 × 215 × 466 mm / 21 l Compatibilidad con GPU Hasta 358 mm Espacio libre para el disipador de la CPU Hasta 105 mm Tipos de fuentes de alimentación compatibles SFX/SFX-L/ATX Asistencia para unidades de disco Flexible

The Streacom DA6 XL es la mejor caja ITX para montajes de estructura abierta. El chasis vertical, junto con el diseño interior, hace que casi no hay restricciones al flujo de aire, una característica fundamental para los componentes de alto rendimiento.

Gracias al diseño de esta carcasa, puedes estar seguro de que la acumulación de calor se elimina casi por completo. Este enfoque de diseño también implica que puedes instalar cualquiera de los Los mejores refrigeradores para CPU o sistemas de refrigeración líquida, lo que significa que también puedes crear circuitos personalizados, algo que no es fácil de hacer en las cajas cerradas tradicionales.

Por qué lo elegimos Diseño de estructura abierta pensado para quienes desean exhibir sus montajes y disfrutar de una ventilación sin restricciones. El diseño tubular ofrece un acceso inigualable a los componentes, lo que hace que sea una carcasa en la que los montadores no tendrán que preocuparse por la ubicación de los componentes, al tiempo que pueden seguir experimentando con su disposición.

Dejando a un lado el aspecto práctico de esta carcasa, también está la estética. El diseño de estructura abierta no solo sirve para mantener el flujo de aire sin obstáculos y las temperaturas bajo control. También es por compartir tu proyecto, sobre todo si has optado por bucles personalizados o por una disposición poco convencional de los componentes.

The Streacom DA6 XL es el tipo de caja mini ITX que queda bien, pero no es solo para lucirla. Con componentes de gama alta, siempre se corre el riesgo de que se genere mucho calor, algo que esta caja puede ayudar a evitar. El resultado será temperaturas estables y sin caídas en el número de fotogramas, incluso cuando te dejas llevar por tu juego favorito de triple A.

Ventajas Contras ✅ Diseño de estructura abierta ✅ Sistema de montaje modular ✅ Compatibilidad con tarjetas gráficas de tres ranuras ✅ Fabricación y materiales de primera calidad ✅ Ocupa poco espacio en el escritorio ❌ La ausencia de paneles hace que, llegado un momento dado, el polvo y el ruido puedan convertirse en un problema

Veredicto final: ElStreacom DA6 XL Es la mejor carcasa mini ITX para quienes buscan una ventilación óptima, materiales de primera calidad y un diseño de estructura abierta que permita lucir su montaje.

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Cómo elegir la mejor carcasa Mini ITX

Una carcasa Mini-ITX es una caja de PC compacta diseñada para alojar placas base de 170 × 170 mm, el formato estándar más pequeño para ordenadores de sobremesa. Estas carcasas suelen tener un volumen de entre 4 y 25 litros, lo que supone una reducción significativa del espacio en comparación con las torres ATX tradicionales. Las mejores opciones de carcasas para mini PC siguen admitiendo hardware de alto rendimiento para juegos, creación de contenidos y tareas informáticas cotidianas.

Encontrar la mejor carcasa mini ITX para tus necesidades implica encontrar el equilibrio entre a ustedes, refrigeración, ycompatibilidad de componentes.

Determina cuál es tu caso de uso principal

Antes de buscar la mejor carcasa mini ITX, piensa bien qué es lo que necesitas para tu equipo. Cada tipo de carcasa destaca en un contexto diferente.

A. Ordenador de uso diario / Rendimiento equilibrado

¿Buscas un ordenador de uso general que sea fácil de montar y se refrigere bien?

La mejor opción:Caja Mini-ITX tradicional tipo cajacomo elSilverStone Technology SG13. A menudo se considera que esto es el la mejor carcasa mini ITX estilo para compilaciones de uso general.

B. Salón / Sala multimedia

¿Buscas un ordenador que quede bien en una estantería y que combine con tus dispositivos de entretenimiento?

La mejor opción:Caja Mini-ITX tipo consolacomo elSilverStone RVZ03B.

C. Montaje de un ordenador de sobremesa elegante / de exposición

El diseño estético y una apariencia llamativa son importantes.

La mejor opción:Caja vertical Mini-ITXcomo elThermaltake Tower 250.

D. Sistema de refrigeración de alto rendimiento / Equipo para entusiastas

Quieres una buena ventilación en la parte superior y un fácil acceso a los componentes.

La mejor opción:Caja Mini-ITX de estructura abiertacomo elStreacom DA6 XL.

E. Reuniones de jugadores en red / Desplazamientos frecuentes

Viajas a menudo con tu ordenador y necesitas un dispositivo resistente y fácil de transportar.

La mejor opción:Caja Mini-ITX portátil y preparada para LANcomo elSGPC K66 Lite.

F. Ultrapequeño y compacto

El menor espacio posible, aunque ello requiera una selección más cuidadosa de los componentes.

La mejor opción:Caja Mini-ITX ultracompacta / SFFcomo elSGPC K29.

Ten en cuenta la refrigeración y la circulación del aire

La gestión térmica es fundamental a la hora de elegir la mejor carcasa mini ITX para tu equipo. Las mejores carcasas mini ITX cuentan con paneles de rejilla, múltiples soportes para ventiladores o compatibilidad con radiadores, si tienes pensado utilizar componentes de alto rendimiento. Las carcasas verticales aprovechan la convección natural (el efecto chimenea), mientras que los diseños de estructura abierta ofrecen un flujo de aire sin restricciones. Las configuraciones de doble cámara separan las fuentes de calor para lograr un mejor rendimiento térmico.

Evaluar la calidad de fabricación y los materiales

Las mejores opciones de carcasas mini ITX utilizan materiales de calidad que influyen en la durabilidad, el peso y la estética. Las mejores carcasas mini ITX, como la Lian Li A4-H2O, son ligeros y de alta calidad, pero más caros. La estructura de acero ofrece resistencia a un precio más asequible. Los paneles de vidrio templado aportan un atractivo visual, pero aumentan el peso. Ten en cuenta cómo influye la elección del material en la portabilidad si tienes pensado trasladar el ordenador con frecuencia.

Piensa en las posibilidades de ampliación y mejora

Las carcasas Mini-ITX varían mucho en cuanto a su capacidad de alojamiento. Comprueba el espacio libre para la longitud de la GPU, los límites de altura del disipador de la CPU y la compatibilidad de la fuente de alimentación (SFX frente a ATX). Algunas carcasas admiten radiadores de 240 mm o 280 mm para refrigeración líquida, mientras que otras se limitan a disipadores de aire de perfil bajo. Las opciones de almacenamiento también difieren: algunas carcasas ofrecen múltiples bahías para unidades, mientras que otras solo admiten una unidad de 2,5″.

Evaluar las características estéticas

La carcasa de tu ordenador estará en tu escritorio o en el salón, así que la apariencia es importante. Piensa si prefieres el diseño minimalista escandinavo, la estética industrial o los montajes repletos de luces RGB. Los paneles de cristal templado dejan ver los componentes internos, mientras que los paneles macizos ofrecen un aspecto exterior más limpio. Las carcasas verticales y los diseños de estructura abierta llaman la atención, mientras que las carcasas tipo consola se integran perfectamente en los muebles de entretenimiento.

Compatibilidad

Antes de decidirte por la mejor carcasa mini ITX para tu montaje, comprueba siempre que los componentes que has elegido quepan en ella.

Longitud de la GPU (y grosor en el caso de las tarjetas de varias ranuras)

Altura del disipador de la CPU

Formato y longitud de la fuente de alimentación

Compatibilidad con el tamaño del radiador

Colocación de los espaciadores de la placa base

Las mejores cajas mini ITX incluyen listas de compatibilidad del fabricante, y en los foros de la comunidad suelen compartirse configuraciones de montaje que han dado buenos resultados para las cajas más populares.

Consideraciones presupuestarias

Las mejores opciones de cajas mini ITX van desde modelos económicos por menos de 50 dólares hasta opciones de gama alta que superan los 200 dólares. Las mejores cajas mini ITX de gama alta suelen ofrecer mejores materiales, una mayor calidad de fabricación y diseños más flexibles. Sin embargo, las cajas económicas como la Thermaltake Core V1 and SilverStone SG13 Demuestra que las opciones asequibles pueden ofrecer un rendimiento excelente. Ten en cuenta si necesitarás accesorios adicionales, como fuentes de alimentación SFX o cables personalizados, que pueden aumentar el coste total del montaje.

Mi veredicto general

Encontrar la mejor carcasa mini ITX y montar un ordenador en ella ya no es tan complicado como parecía antes. Hoy en día, los componentes pueden ser compactos sin perder potencia. Al mismo tiempo, las carcasas mini ITX se han vuelto más versátiles, por lo que hay una opción para cada aficionado al montaje de ordenadores.

A continuación te ofrecemos un breve resumen de las mejores cajas mini ITX para cada categoría:

Para la versión premium: Lian Li A4-H2O – Quienes busquen lo mejor sin renunciar a nada encontrarán en esta carcasa la opción perfecta, ya que ofrece un diseño emblemático, un tamaño compacto y una calidad de fabricación de primera categoría.

Lian Li A4-H2O – Quienes busquen lo mejor sin renunciar a nada encontrarán en esta carcasa la opción perfecta, ya que ofrece un diseño emblemático, un tamaño compacto y una calidad de fabricación de primera categoría. Para quienes construyen por primera vez: Cooler Master NR200P V3 – una opción ideal para principiantes que permite montarla sin herramientas y que, al mismo tiempo, ofrece mucho espacio y es compatible con el hardware más reciente.

Cooler Master NR200P V3 – una opción ideal para principiantes que permite montarla sin herramientas y que, al mismo tiempo, ofrece mucho espacio y es compatible con el hardware más reciente. Para facilitar su transporte: SGPC K66 Lite – una carcasa mini ITX diseñada para quienes buscan portabilidad, que ofrece un espacio lo suficientemente flexible para tu montaje, además de la opción de asas para el transporte

SGPC K66 Lite – una carcasa mini ITX diseñada para quienes buscan portabilidad, que ofrece un espacio lo suficientemente flexible para tu montaje, además de la opción de asas para el transporte Por motivos estéticos: Fractal Design Era 2 – una carcasa pensada para quienes dan prioridad al diseño sin que ello suponga una limitación significativa en cuanto a los componentes que caben en su interior.

Fractal Design Era 2 – una carcasa pensada para quienes dan prioridad al diseño sin que ello suponga una limitación significativa en cuanto a los componentes que caben en su interior. Para los constructores que buscan ahorrar: Thermaltake Core V1 – una carcasa mini ITX asequible que destaca en muchos aspectos, lo que te permite montar un ordenador incluso si tu presupuesto es limitado.

El mejor formato de carcasa para mini PC demuestra que no hace falta una torre enorme para obtener un rendimiento de primera. Tanto si buscas portabilidad, estilo o simplemente quieres ahorrar espacio en el escritorio, estas carcasas ofrecen un rendimiento a la altura de las de tamaño normal en diseños compactos, perfectos para cualquier equipo moderno.

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