Los mejores routers Wi-Fi para casas grandes: las 10 mejores recomendaciones de los expertos

El mejor router Wi-Fi para una amplia cobertura doméstica no solo soluciona el problema de la lentitud de la conexión. Toda vivienda de gran tamaño necesita un router inalámbrico que elimine los puntos muertos, estabilice la conexión y mantenga todas las habitaciones conectadas sin problemas. En las casas grandes, las paredes gruesas, las múltiples plantas y las docenas de dispositivos conectados ponen rápidamente de manifiesto las deficiencias del hardware, que simplemente no da abasto.

Una vivienda grande exige algo más que unas especificaciones impresionantes sobre el papel. Requiere una cobertura constante, una gestión inteligente del tráfico y una estabilidad que se mantenga incluso cuando todos estén conectados a la vez. Esta guía se centra en routers Wi-Fi para viviendas grandes, diseñados para rendir bajo condiciones reales de uso, dando prioridad a la cobertura y la fiabilidad frente a las promesas de marketing, para que tu red deje de ser el cuello de botella.

Why you can trust our advice Eneba's writers and experts spend hours testing and reviewing games and gaming gear. Each review is based on hands-on testing, real-world use, and careful analysis. Our goal is to give you honest insights that will help you make the best decision for your setup. See how we test products

Nuestra selección de los mejores routers Wi-Fi para viviendas grandes

Tras analizar los datos de rendimiento y la fiabilidad en condiciones reales, hay tres routers que destacan claramente. No se trata de una selección basada en la popularidad, sino de las opciones que siguen funcionando cuando el mejor router para casas grandes exige que las redes den lo mejor de sí mismas.

TP-Link AXE5400 – La mejor opción como router Wi-Fi para hogares grandes. La banda de 6 GHz evita la congestión antes de que se produzca, lo que lo convierte en la opción más equilibrada para hogares con mucha actividad en los que se combinan el streaming, los videojuegos y el trabajo al mismo tiempo. TP-Link de doble banda AX3000 – Ofrece un rendimiento sólido con Wi-Fi 6 en espacios amplios a un precio asequible, lo que demuestra que una cobertura fiable no tiene por qué implicar un coste elevado. Sistema Mesh NETGEAR Orbi 970 – La arquitectura cuatribanda de Wi-Fi 7 es ideal para viviendas de gran tamaño y distribuciones complejas, donde las zonas sin cobertura son simplemente inaceptables.

Cada uno de estos routers destaca por motivos distintos, pero todos cumplen con el mismo nivel de calidad. Son escalables, ofrecen un funcionamiento estable y acaban con las molestias diarias relacionadas con el wifi. Sigue leyendo para conocer más a fondo cada uno de los mejores routers wifi para hogares grandes de esta lista, incluyendo sus puntos fuertes y las desventajas que los diferencian.

El mejor router Wi-Fi para casas grandes: 10 recomendaciones de expertos

Las casas grandes exigen al Wi-Fi más de lo que la mayoría de los routers pueden soportar. Las varias plantas, las paredes macizas y la demanda constante requieren un hardware diseñado para grandes espacios. Esta lista se centra en routers que ofrecen una cobertura sólida y un control fiable en toda la casa, y las opciones finales representan los mejores routers disponibles actualmente para las necesidades de las casas grandes.

1. TP-Link AXE5400 [El mejor router Wi-Fi para viviendas grandes]

Enebameter 10/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 6E (802.11ax) Velocidad máxima Clase de velocidad AXE5400 Grupos Tribanda (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) Área de cobertura No se indica explícitamente en Amazon Número de dispositivos compatibles No se indica explícitamente en Amazon Puertos Puertos Gigabit Ethernet Compatibilidad con protocolos VPN Compatibilidad con clientes y servidores VPN Funciones de seguridad WPA3, HomeShield

The TP-Link AXE5400 Llega con grandes promesas y unas especificaciones impresionantes, y la típica etiqueta de «los mejores routers Wi-Fi para hogares grandes» suele desmoronarse en cuanto la gente empieza a usar la red de verdad. Eso no ocurre en este caso. Este router se comporta como un jefe de operaciones tranquilo y competente que no se asusta cuando todo el mundo se conecta a la vez.

Por qué lo elegimos The TP-Link AXE5400 ofrece un rendimiento de vanguardia con Wi-Fi 6E, una amplia cobertura y funciones prácticas a un precio razonable, en comparación con alternativas excesivamente caras que solo aportan mejoras mínimas.

El Wi-Fi 6E no es una simple moda pasajera. La banda dedicada de 6 GHz proporciona a la red el espacio libre que necesita para funcionar con fluidez. La reproducción de vídeos en 4K, las videollamadas y los juegos en línea se pueden gestionar simultáneamente sin los habituales problemas. La latencia sigue siendo predecible, lo cual es más importante que la velocidad pura cuando la casa se llena de dispositivos.

La cobertura es otro aspecto en el que este router destaca discretamente. La tecnología Beamforming dirige la señal hacia donde se necesita, en lugar de emitirla sin rumbo fijo. Las habitaciones más alejadas y las oficinas en casa mantienen una conexión sólida, que suele ser el primer punto en el que los routers suelen fallar. La configuración tribanda también ayuda a separar el tráfico, de modo que los dispositivos domésticos inteligentes no interfieren con los ordenadores portátiles ni las consolas.

PROS CONS ✅ La banda dedicada de 6 GHz reduce la congestión en hogares con mucho tráfico ✅ La compatibilidad con OneMesh permite una cobertura perfecta en toda la casa cuando se combina con un repetidor TP-Link OneMesh compatible ✅ Gestiona más de 50 dispositivos sin que se note ninguna ralentización ✅ La calidad de servicio (QoS) optimizada para juegos ayuda a estabilizar la latencia durante las horas de mayor tráfico ✅ El puerto WAN de 2,5 Gbps prepara la red para planes de mayor velocidad ❌ Cuesta más que los routers Wi-Fi 6 estándar, pero su mayor durabilidad justifica el gasto

El rendimiento en juegos es especialmente bueno. La función QoS permite dar prioridad al tráfico de juegos, lo que mantiene el ping estable incluso durante descargas pesadas. La compatibilidad con VPN funciona sin ralentizar la red, algo poco habitual en este rango de precios.

El puerto WAN de 2,5 Gbps está preparado para el futuro y evita tener que volver a actualizar el equipo cuando salgan al mercado planes de mayor velocidad. La configuración a través de la aplicación Tether se realiza en cuestión de minutos, sin necesidad de pasar por un proceso de resolución de problemas.

Veredicto final: The TP-Link AXE5400 es la mejor opción para viviendas grandes que necesitan una cobertura fiable en toda la casa, la última tecnología Wi-Fi y un excelente rendimiento con múltiples dispositivos.

★ El mejor router Wi-Fi en general para viviendas grandes TP-Link AXE5400 Compra en Amazon

2. TP-Link de doble banda AX3000 [El mejor router Wi-Fi económico para casas grandes]

Puntuación: 9,5/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 6 (802.11ax) Velocidad máxima Clase de velocidad AX3000 Grupos Banda dual (2,4 GHz, 5 GHz) Área de cobertura No se indica explícitamente en Amazon Número de dispositivos compatibles No se indica explícitamente en Amazon Puertos 1 puerto WAN Gigabit, 4 puertos LAN Gigabit Compatibilidad con protocolos VPN Compatibilidad con servidores y clientes VPN Funciones de seguridad WPA3, HomeShield

The TP-Link de doble banda AX3000 existe por una razón muy concreta. No todas las búsquedas del mejor router wifi para casas grandes tienen por qué acabar en bandas de gama alta, puertos de última generación o funciones que acaban sin utilizarse en el menú de configuración. Muchos hogares simplemente necesitan que su wifi deje de fallar en cuanto varias personas se conectan a Internet.

Este router es ideal para un hogar en crecimiento que ha aumentado la velocidad de su conexión a Internet, pero nunca ha renovado la estructura de su red. Piensa en el streaming en el salón, las videollamadas en la oficina de casa, los videojuegos en el dormitorio y los dispositivos inteligentes funcionando silenciosamente en segundo plano. Los routers más antiguos se colapsan en este escenario porque gestionan los dispositivos de forma secuencial. El AX3000no es así.

El Wi-Fi 6 cambia la forma en que fluye el tráfico. Las tecnologías OFDMA y MU-MIMO permiten al router comunicarse con varios dispositivos a la vez, lo que reduce los tiempos de espera y evita que las tareas más pequeñas bloqueen las más grandes. En la práctica, esto significa que las videollamadas se mantienen nítidas incluso cuando otra persona inicia una descarga, y que la calidad del streaming no se ve afectada durante las horas de mayor uso.

Por qué lo elegimos The TP-Link AX3000 ofrece una relación calidad-precio excepcional como el mejor router Wi-Fi para viviendas grandes, ya que combina la moderna tecnología Wi-Fi 6, un excelente rendimiento de largo alcance y una gestión fiable de múltiples dispositivos a un precio que pone la cobertura en toda la casa al alcance de los compradores que cuidan su presupuesto.

La estabilidad de la señal es el aspecto en el que este router destaca discretamente. Las antenas externas y la tecnología Beamforming ayudan a concentrar la cobertura en las zonas más activas de la casa, en lugar de dispersarla. En los dormitorios, las oficinas domésticas y las zonas comunes se mantiene un rendimiento satisfactorio sin necesidad de reconectarse constantemente ni de realizar ajustes manuales.

PROS CONS ✅ Una opción asequible para dar el salto al Wi-Fi 6 en viviendas de gran tamaño ✅ Las tecnologías OFDMA y MU-MIMO mejoran la eficiencia cuando hay muchos dispositivos conectados ✅ La función Gaming QoS ayuda a evitar el retraso durante las horas de mayor tráfico ✅ Cuatro puertos LAN Gigabit que admiten conexiones por cable ❌ No es compatible con múltiples conexiones Gigabit, aunque las velocidades Gigabit cubren la mayoría de los casos de uso

La ausencia de la banda de 6 GHz es intencionada en este rango de precios. En su lugar, el AX3000 se basa en una banda de 5 GHz potente y estable que gestiona de forma fiable los juegos y el streaming. La QoS añade un nivel adicional de control al dar prioridad al tráfico sensible a la latencia, lo que ayuda a reducir el retraso durante el juego en línea.

Veredicto final: The TP-Link AX3000 Es el mejor router inalámbrico económico para viviendas grandes que buscan un rendimiento Wi-Fi 6 fiable sin tener que pagar por extras de gama alta que no van a utilizar.

★ El mejor router Wi-Fi económico para casas grandes TP-Link de doble banda AX3000 Compra en Amazon

3. Sistema Mesh NETGEAR Orbi 970 [El mejor sistema Wi-Fi en malla para viviendas grandes]

Puntuación: 9,5/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 7 (802.11be) Velocidad máxima Hasta 27 Gbps en total Grupos Cuatribanda Área de cobertura Hasta 10 000 pies cuadrados (un router y dos repetidores) Número de dispositivos compatibles Hasta 200 dispositivos Puertos Puerto de Internet de 10 Gbps, varios puertos LAN multigigabit Compatibilidad con protocolos VPN Compatibilidad integrada con VPN Funciones de seguridad NETGEAR Armor (se requiere suscripción tras el periodo de prueba)

The NETGEAR Orbi 970 Mesh Systemis no está pensado para soluciones provisionales. Está dirigido a quienes han perdido la esperanza de encontrar el mejor router Wi-Fi para hogares grandes y necesitan un sistema que realmente cumpla con las expectativas. Este es el sistema al que recurren las personas cuando los repetidores, las actualizaciones y las soluciones de compromiso dejan de funcionar.

Una situación habitual en las casas grandes de varias plantas es tener que probar dos o más routers antes de dar con uno que realmente funcione bien. La cobertura parece buena sobre el papel, pero el verdadero problema es la estabilidad. En algunas habitaciones se detecta señal, pero esta se pierde durante las llamadas o las sesiones de videojuegos. El Orbi 970 eso cambia la situación de inmediato.

Por qué lo elegimos The NETGEAR Orbi 970La arquitectura Wi-Fi 7 de cuatro bandas con backhaul dedicado elimina la congestión en espacios de hasta 930 m², admitiendo más de 200 dispositivos sin perder calidad. Cuando no se pueden tolerar las zonas sin cobertura, este sistema resuelve el problema.

La arquitectura cuatribanda es lo que distingue a este sistema. Separa el tráfico entre múltiples canales de 5 GHz y 6 GHz, lo que evita que el uso intensivo se concentre en un solo canal. El flujo de tráfico es notablemente más fluido cuando el enlace de retorno está aislado y los dispositivos de los usuarios no compiten entre sí. El streaming, las llamadas de trabajo, los videojuegos y la domótica pueden funcionar simultáneamente sin necesidad de intervención.

Es factible alcanzar una cobertura de hasta 930 metros cuadrados si los satélites se colocan correctamente. Al desplazarse entre plantas, los dispositivos cambian de nodo sin cortes ni retrasos. Esa transición fluida es fundamental cuando las llamadas no pueden permitirse interrupciones. Los canales de backhaul dedicados mantienen la eficiencia de la comunicación en malla, en lugar de restar ancho de banda a los usuarios.

PROS CONS ✅ La arquitectura cuatribanda de Wi-Fi 7 soporta una demanda extrema ✅ Con una cobertura de hasta 930 m², es ideal para fincas de gran tamaño ✅ El enlace de retorno dedicado mantiene la velocidad en toda la red en malla ✅ Compatible con más de 200 dispositivos de forma fiable ✅ Los puertos multigigabit ofrecen un rendimiento por cable de nivel empresarial ✅ La seguridad integrada ofrece protección sin complicaciones ❌ El precio elevado limita su atractivo, pero su rendimiento apunta claramente a un segmento diferente

Los puertos de hardware están a la altura de las expectativas. Un puerto WAN de 10 Gbps y varios puertos LAN de 2,5 Gbps admiten conexiones de fibra de alta velocidad, equipos de gaming por cable y configuraciones NAS sin cuellos de botella. Compatibilidad integrada con VPN y NETGEAR Las protecciones aumentan la seguridad sin comprometer el rendimiento.

La configuración a través de la aplicación Orbi es sistemática y controlada, lo que facilita la colocación y la optimización de los dispositivos, en lugar de dejar el rendimiento al azar.

Veredicto final: The NETGEAR Orbi 970 Es el mejor router sin duda para viviendas de gran tamaño que requieren una cobertura total sin concesiones, velocidades ultrarrápidas y capacidad para conectar docenas de dispositivos a la vez.

★ El mejor sistema de malla Wi-Fi para hogares grandes Sistema Mesh NETGEAR Orbi 970 Compra en Amazon

4. TP-Link Deco BE63 [El mejor router Wi-Fi 7 para casas grandes]

Enebameter 9/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 7 (802.11be) Velocidad máxima Clase de velocidad BE10000 Grupos Tribanda (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) Área de cobertura Hasta 700 m² (sistema de 3 unidades) Número de dispositivos compatibles Hasta 200 dispositivos (varía según la fuente) Puertos 4 puertos Ethernet de 2,5 Gbps por unidad Compatibilidad con protocolos VPN Compatibilidad con clientes y servidores VPN Funciones de seguridad WPA3, HomeShield

The TP-Link Deco 7 BE63 Está diseñado para hogares que buscan el mejor router Wi-Fi para una vivienda grande, con un rendimiento superior al que ofrecen las redes en malla tradicionales, sin tener que pagar precios de gama empresarial. Este sistema es ideal para viviendas grandes en las que surgen problemas de Wi-Fi durante las horas punta, y no solo en los puntos más alejados.

Un caso típico de actualización es el de una vivienda en la que la demanda ha ido aumentando gradualmente: una oficina para trabajar desde casa, una sala de videojuegos, más dispositivos conectados a la vez. La red en malla actual funciona bien para la navegación básica, pero se satura cuando se realizan videollamadas, se suben archivos a la nube y se juega a videojuegos al mismo tiempo. The Deco BE63 fue elegido específicamente por su El mejor router Wi-Fi 7 sus credenciales y su capacidad para mantener el tráfico fluido bajo carga.

Por qué lo elegimos The TP-Link Deco 7 BE63 ofrece un rendimiento Wi-Fi 7 de última generación con canales de 320 MHz y una verdadera red en malla a un precio más asequible que los sistemas insignia de la competencia, lo que también hace que la conectividad de última generación sea accesible para hogares de gran tamaño.

Lo que llama la atención de inmediato es cómo se aplica el Wi-Fi 7. Los canales más amplios, de 320 MHz, permiten que se transmitan más datos a la vez, lo que reduce la congestión cuando hay varios usuarios activos. En combinación con la función «Multi Link Operation», los dispositivos pueden cambiar de banda de forma dinámica en lugar de quedarse atascados en un canal saturado. En la práctica, esto se traduce en menos ralentizaciones durante las llamadas y sesiones de juego más fluidas.

Es factible alcanzar una cobertura de hasta 700 metros cuadrados si los nodos se colocan correctamente. Los dispositivos pasan de una unidad a otra con fluidez y sin interrupciones, y el enlace de retorno dedicado de 6 GHz mantiene la comunicación entre nodos separada del tráfico de los usuarios. Esa separación evita la habitual pérdida de velocidad que suelen provocar muchos sistemas en malla.

PROS CONS ✅ El Wi-Fi 7 con canales de 320 MHz aumenta el rendimiento real ✅ Cobertura de malla sin interrupciones de hasta 700 m². ✅ El sistema de suspensión multibrazo mejora la estabilidad bajo carga ✅ Los puertos multigigabit son compatibles con las conexiones de fibra óptica modernas ✅ Gestiona sin problemas un gran número de dispositivos ❌ Las funciones avanzadas dependen de que los dispositivos sean compatibles con Wi-Fi 7

Los puertos físicos refuerzan el valor a largo plazo del sistema. Un puerto WAN de 10 Gbps y varios puertos LAN de 2,5 Gbps son compatibles con los planes de fibra óptica actuales, los ordenadores conectados por cable y los servidores domésticos sin crear cuellos de botella. Las funciones de seguridad y los controles parentales permiten una mayor supervisión sin complicar la gestión.

Veredicto final: The TP-Link Deco 7 BE63 Es el mejor router Wi-Fi para viviendas grandes que deseen preparar su red para el futuro gracias a los canales ultraamplios de Wi-Fi 7 y a la cobertura en malla sin interrupciones en toda la casa.

★ El mejor router Wi-Fi 7 para hogares grandes TP-Link Deco BE63 Compra en Amazon

5. GL.iNet GL-XE3000 (Puli AX) [El mejor router de largo alcance con seguridad avanzada]

Enebameter 9/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 6 (802.11ax) Velocidad máxima Clase de velocidad AX3000 Grupos Banda dual (2,4 GHz, 5 GHz) Área de cobertura No se indica explícitamente en Amazon Número de dispositivos compatibles No se indica explícitamente en Amazon Puertos 1 puerto WAN de 2,5 Gbps, 1 puerto LAN Gigabit Compatibilidad con protocolos VPN WireGuard, OpenVPN, OpenConnect, Shadowsocks Funciones de seguridad WPA3, AdGuard Home, cifrado de DNS

The GL.iNet GL-XE3000 Está diseñado para viviendas grandes en las que se espera que la red Wi-Fi funcione de forma constante, no solo de vez en cuando. Es ideal para entornos en los que el rendimiento debe mantenerse estable a lo largo del día, independientemente del número de dispositivos conectados o del lugar en el que se utilicen. Este router da prioridad al control, lo que permite que la red se mantenga organizada en lugar de actuar de forma reactiva.

Lo que lo distingue de inmediato de los routers Wi-Fi 6 habituales es la forma en que la seguridad está integrada en el sistema. La gestión de la VPN a nivel de red elimina la necesidad de utilizar aplicaciones en cada dispositivo, que es precisamente lo que la mayoría de la gente busca en una Los mejores routers con VPN. Los televisores inteligentes, las consolas y los dispositivos IoT se benefician de inmediato, mientras que AdGuard Home bloquea los anuncios y los rastreadores en toda la red, mejorando tanto el rendimiento como la calidad de la navegación sin ningún esfuerzo adicional.

Por qué lo elegimos Como el mejor router inalámbrico para las necesidades de seguridad de hogares grandes, el GL.iNet GL-XE3000 combina de forma única una amplia cobertura Wi-Fi 6 con una integración de VPN de nivel profesional y funciones de privacidad, lo que lo convierte en la solución perfecta para viviendas de gran tamaño en las que la seguridad es tan importante como la potencia de la señal.

La cobertura es ideal para espacios más amplios en los que la estabilidad de la señal es más importante que las cifras de alcance teóricas. El router está diseñado para mantener un rendimiento óptimo en todas las habitaciones y en las zonas exteriores cercanas, lo que resulta especialmente útil en viviendas con patios, garajes o espacios de trabajo independientes. En ese sentido, ofrece el tipo de alcance práctico que la gente suele buscar a la hora de comparar Los mejores amplificadores de señal Wi-Fi para exteriores, al tiempo que se gestiona todo a través de un único router centralizado. Las antenas de alta ganancia y la tecnología de formación de haces ayudan a dirigir la señal hacia los dispositivos activos en lugar de dispersarla de manera uniforme, lo que mejora la fiabilidad allí donde realmente se necesita.

En los hogares donde se juega o se hace un uso intensivo de la red, el rendimiento con cifrado es el punto débil de muchos routers. Este no es el caso. El procesador es lo suficientemente potente como para gestionar el tráfico VPN sin que la latencia se convierta en un problema. La función QoS mantiene estable el tráfico prioritario, y el puerto WAN de 2,5 Gbps garantiza que las conexiones a Internet de mayor velocidad no se desperdicien en el router.

PROS CONS ✅ Cobertura de largo alcance optimizada para mantener conexiones estables en espacios más amplios y zonas exteriores cercanas ✅ La VPN para toda la red protege todos los dispositivos conectados ✅ El bloqueo integrado de anuncios y rastreadores mejora la privacidad ✅ Rendimiento estable incluso con la VPN activada ✅ El puerto WAN de 2,5 Gbps evita los cuellos de botella en la velocidad ❌ La interfaz es más técnica, aunque los ajustes predeterminados funcionan bien desde el primer momento

La interfaz es potente y abiertamente técnica. Muestra las reglas del cortafuegos, las VLAN y los controles de tráfico, en lugar de ocultarlos tras configuraciones predefinidas simplificadas. Este router parte de la base de que el usuario busca visibilidad y control, no que le lleven de la mano.

Veredicto final: The GL.iNet GL-XE3000 es el mejor router inalámbrico para hogares de gran tamaño en los que tanto una cobertura ampliada como la protección de la privacidad en toda la red son prioridades igualmente importantes.

★ El mejor router de largo alcance con seguridad avanzada GL.iNet GL-XE3000 (Puli AX) Compra en Amazon

6. ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 [El mejor router para juegos en hogares grandes]

Puntuación de Enebameter: 8,5/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 6E (802.11ax) Velocidad máxima Clase de velocidad AXE11000 Grupos Tribanda (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) Área de cobertura No se indica explícitamente en Amazon Número de dispositivos compatibles No se indica explícitamente en Amazon Puertos 1 puerto WAN de 2,5 Gbps, varios puertos LAN Gigabit Compatibilidad con protocolos VPN VPN Fusion Funciones de seguridad WPA3, AiProtection Pro

The ASUS ROG Rapture GT AXE11000 trata el tráfico de videojuegos como una carga de trabajo prioritaria. Está diseñado para mantener una baja latencia y un rendimiento constante incluso cuando el resto de la red está saturada, y es precisamente por eso por lo que suele mencionarse entre los los mejores routers para gamers para hogares con uso intensivo y múltiples dispositivos.

La configuración Wi-Fi 6E de tres bandas es la verdadera ventaja en este caso. La banda dedicada de 6 GHz ofrece a los dispositivos de videojuegos un canal más libre, lo que reduce las interferencias provocadas por el streaming y las descargas en segundo plano. Esto es importante en casas grandes, donde la distancia y el número de dispositivos suelen afectar negativamente al rendimiento. Ocho antenas externas garantizan una cobertura fiable en todas las plantas, por lo que los equipos de videojuegos no tienen por qué quedarse relegados a la sala del router.

Por qué lo elegimos The ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 Aísla el tráfico de juegos mediante una banda dedicada de 6 GHz, el puerto Gaming Port y la función Adaptive QoS. VPN Fusion redirige el tráfico de otros dispositivos a través de una VPN sin afectar a la latencia de los juegos, lo que ofrece el control que necesitan los jugadores más exigentes.

Lo que más llama la atención es lo específicas que son las funciones para juegos. Game Boost da prioridad automáticamente a los paquetes de datos relacionados con los juegos, mientras que Adaptive QoS gestiona el resto del tráfico doméstico para que no interfiera en la experiencia de juego. El puerto dedicado para juegos es una solución sencilla pero eficaz: basta con conectar una consola o un ordenador para que este eluda por completo la jerarquía habitual del tráfico.

VPN Fusion es otra incorporación inteligente. Mantiene el tráfico de juegos en una conexión de baja latencia mientras redirige el tráfico de otros dispositivos a través de una VPN, un conjunto de funciones que lo sitúa claramente en top ASUS enrutar una opción ideal para los hogares que combinan videojuegos, streaming y privacidad al mismo tiempo. El procesador tiene capacidad de sobra para garantizar un rendimiento fluido.

PROS CONS ✅ La banda dedicada de 6 GHz aísla el tráfico de juegos ✅ El puerto para juegos reduce la latencia en las configuraciones con cable ✅ La calidad de servicio adaptativa prioriza automáticamente la experiencia de juego ✅ VPN Fusion permite un enrutamiento flexible por dispositivo ✅ Excelente cobertura en viviendas de gran tamaño ❌ El diseño orientado a los videojuegos puede resultar excesivo para quienes no juegan

El panel de control de ROG es sencillo y ofrece gran cantidad de datos. Permite ver lo que ocurre en tiempo real y ajustar las prioridades sin tener que hacer conjeturas.

Veredicto final: The ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 es el mejor router Wi-Fi para viviendas grandes en las que el rendimiento en los videojuegos es imprescindible.

★ El mejor router para gamers en hogares grandes ASUS ROG Rapture GT-AXE11000 Compra en Amazon

7. TP-Link BE9300 de triple banda [El mejor router Wi-Fi para múltiples dispositivos en hogares grandes]

Enebameter 8/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 7 (802.11be) Velocidad máxima Clase de velocidad BE9300 Grupos Tribanda (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) Área de cobertura Hasta 186 m². Número de dispositivos compatibles No se indica explícitamente en Amazon Puertos Varios puertos Ethernet de 2,5 Gbps Compatibilidad con protocolos VPN Compatibilidad con clientes y servidores VPN Funciones de seguridad HomeShield (se requiere suscripción para la versión Pro)

The TP-Link BE9300 de triple banda Esta solución está pensada para aquellos hogares que han llegado a un punto crítico en su búsqueda del mejor router Wi-Fi para un uso doméstico intensivo, al darse cuenta de que el problema ya no radica únicamente en la velocidad pura. La casa está llena casi todo el día: llamadas de trabajo en la planta de arriba, streaming en el salón, videojuegos en las habitaciones y dispositivos inteligentes funcionando silenciosamente en segundo plano. La red no falla por completo, sino que simplemente se ve desbordada.

Lo que cambió con este router fue la forma en que se gestionaba el tráfico. En lugar de que los dispositivos compitieran por la atención, todo parecía más organizado. Las videollamadas dejaron de entrecortarse cuando alguien iniciaba una descarga. La transmisión se mantuvo estable incluso en las horas punta. El router funcionó como una infraestructura, en lugar de como un simple dispositivo.

Por qué lo elegimos The TP-Link BE9300 destaca como el mejor router para la gestión de dispositivos en hogares grandes, ya que aprovecha la arquitectura tribanda del Wi-Fi 7 y la tecnología Multi-Link Operation para gestionar un número extremo de dispositivos que desborda a los routers más antiguos.

The BE9300 Es ideal para hogares grandes en los que se han ido incorporando usuarios y dispositivos sin replantearse la red. No busca impresionar con cifras llamativas, sino que se centra en garantizar un flujo de tráfico predecible por todas las habitaciones y plantas. Para aquellos hogares que, sin darse cuenta, han superado la capacidad de una red Wi-Fi convencional, este router supone una mejora estructural más que una solución temporal.

PROS CONS ✅ Compatible con más de 200 dispositivos sin saturación ✅ La estructura tribanda de Wi-Fi 7 equilibra el tráfico de forma eficaz ✅ El funcionamiento multienlace mejora la estabilidad en momentos de mayor uso ✅ Los puertos multigigabit son compatibles con configuraciones por cable exigentes ✅ Cobertura fiable para familias numerosas ❌ Para obtener el máximo rendimiento, se necesitan dispositivos compatibles con Wi-Fi 7

La configuración a través de la aplicación Tether es sencilla y está bien controlada. Disfrutarás de visibilidad, herramientas de control parental y seguridad sin que la gestión de la red se convierta en un trabajo adicional.

Veredicto final: The TP-Link BE9300 es el mejor router para viviendas grandes que requieren organización, capacidad y menos problemas relacionados con la red.

★ El mejor router Wi-Fi multidispositivo para hogares grandes TP-Link BE9300 de triple banda Compra en Amazon

8. Amazon Eero 7 [Router inteligente para toda la casa con tecnología de IA]

Enebameter 8/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 7 (802.11be) Velocidad máxima Admite planes de Internet de hasta 2,5 Gbps Grupos Tribanda Área de cobertura Hasta 186 m² por vivienda Número de dispositivos compatibles No se indica explícitamente en Amazon Puertos 2 puertos Ethernet de 2,5 Gbps Compatibilidad con protocolos VPN Disponible con la suscripción a eero Plus Funciones de seguridad eero Secure (por suscripción)

TheAmazon Eero 7 redefine el concepto del mejor router Wi-Fi para sistemas de domótica de gran envergadura, diseñado para quienes no quieren gestionar su red Wi-Fi como si fuera un proyecto secundario. Este router parte de la base de que tu hogar es un lugar ajetreado, impredecible y en el que no te interesa realizar ajustes manuales. En lugar de pedirte que establezcas prioridades, observa discretamente cómo se comporta tu red y se adapta por sí solo.

¿Qué es lo que hace que eleero 7 Lo que lo distingue es su gestión del tráfico basada en inteligencia artificial. El sistema evalúa continuamente qué dispositivos necesitan estabilidad y en qué momento. Esto es importante en hogares grandes donde se solapan el trabajo, el streaming, los videojuegos y los dispositivos inteligentes. En lugar de imponer reglas fijas, la configuración Wi-Fi 7 de triple banda equilibra dinámicamente el tráfico entre las bandas de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz para mantener un rendimiento constante a medida que cambia el uso. Este enfoque sin intervención es precisamente la razón por la que configuraciones como la del eero 7 suelen aparecer en los debates sobre el el mejor router para ver contenidos en streaming, sobre todo en hogares donde se ejecutan varias transmisiones en paralelo a las llamadas de trabajo y las descargas en segundo plano.

Por qué lo elegimos The Amazon Eero 7 destaca como el mejor router Wi-Fi para viviendas grandes que buscan un funcionamiento sin complicaciones, ya que utiliza la inteligencia artificial para optimizar automáticamente el rendimiento de la red en función de los patrones de uso reales y elimina la necesidad de configuraciones manuales, al tiempo que mantiene unas velocidades excelentes.

El diseño en malla es deliberadamente flexible. Cada unidad cubre hasta 186 metros cuadrados, y los nodos adicionales amplían la cobertura sin necesidad de replantearse la red. Los dispositivos se desplazan de una habitación a otra sin perder la conexión, ya que el sistema ajusta automáticamente la intensidad de la señal y la selección de banda. Esto resulta especialmente útil en hogares con distribuciones complicadas o paredes que dificultan la señal.

PROS CONS ✅ La optimización basada en IA se adapta automáticamente a los patrones de uso ✅ El Wi-Fi 7 de tres bandas equilibra el tráfico de forma inteligente ✅ La red se adapta fácilmente a viviendas de gran tamaño ✅ Aprende el comportamiento del dispositivo y ajusta las prioridades ✅ La sencilla configuración reduce al mínimo la gestión manual ❌ Las funciones avanzadas requieren una suscripción, aunque el rendimiento básico sigue siendo excelente

Las funciones de seguridad, como el análisis de amenazas y el filtrado de contenidos, están perfectamente integradas, y hay herramientas avanzadas disponibles mediante suscripción si se desea un control más exhaustivo.

Veredicto final: TheAmazon Eero 7 es el mejor router Wi-Fi para viviendas grandes que buscan un rendimiento fiable mediante la automatización, en lugar del control manual.

★ Router inteligente para toda la casa con tecnología de IA Amazon Eero 7 Compra en Amazon

9. GL.iNet GL-BE9300 (Flint 3) [Router Wi-Fi de alta capacidad para viviendas grandes]

Puntuación de Enebameter: 7,5/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 7 (802.11be) Velocidad máxima Hasta 9 Gbps Grupos Tribanda (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) Área de cobertura Hasta 186 m². Número de dispositivos compatibles No se indica explícitamente en Amazon Puertos 5 puertos Ethernet de 2,5 Gbps Compatibilidad con protocolos VPN WireGuard, OpenVPN Funciones de seguridad WPA3, AdGuard Home

The GL.iNet GL BE9300 está diseñado para hogares que ya han superado las soluciones de red básicas para particulares y necesitan el mejor router para un rendimiento óptimo en viviendas grandes sin tener que pagar precios de empresa. Este router da prioridad a la estabilidad, la capacidad y el control como Router Wi-Fi nuevo – Ofrece un rendimiento constante incluso cuando todos los dispositivos están conectados a la vez. Funciona como infraestructura para viviendas de gran tamaño en las que el rendimiento debe mantenerse constante incluso cuando todos los dispositivos están conectados a la vez.

El Wi-Fi 7 rinde al máximo en este caso. La modulación 4K QAM transmite más datos en cada transmisión, lo que mantiene estable el rendimiento y reduce las retransmisiones en caso de interferencias. En la práctica, la reproducción de vídeos sigue siendo fluida, las llamadas se mantienen nítidas y las descargas dejan de desestabilizar la red en las horas punta. Su cobertura de hasta 186 m² es ideal para viviendas de gran superficie y de varias plantas.

Por qué lo elegimos The GL.iNet GL-BE9300 combina la estabilidad del Wi-Fi 7 con dos puertos de 10 Gbps, una VPN a nivel de red y QoS avanzada, lo que ofrece una fiabilidad de nivel empresarial para hogares grandes con un uso intensivo de la tecnología.

Lo que distingue a este router es su flexibilidad en conexiones por cable y su alto nivel de seguridad. Dos puertos de 10 Gbps admiten conexiones a Internet de varios gigabits o agregación, mientras que tres puertos de 2,5 Gbps se encargan de los dispositivos con cable más exigentes. La compatibilidad con VPN a nivel de red protege todos los dispositivos sin mermar el rendimiento, lo cual es fundamental cuando la privacidad es una prioridad.

PROS CONS ✅ Rendimiento Wi-Fi 7 ultraestable incluso bajo cargas pesadas ✅ Su amplia cobertura de 186 m² es ideal para propiedades de gran tamaño ✅ Los dos puertos de 10 Gbps permiten alcanzar un rendimiento por cable excepcional ✅ Una gestión sólida de la VPN protege la privacidad a gran escala ✅ Los controles avanzados son ideales para usuarios avanzados ❌ La complejidad de la configuración puede resultar abrumadora para los principiantes

El rendimiento en los videojuegos se basa en la estabilidad más que en los trucos. La calidad de servicio (QoS) permite controlar el ancho de banda de forma precisa, y la modulación de Wi-Fi 7 reduce la latencia efectiva bajo carga. La interfaz es detallada y parte de la base de que lo que buscas es transparencia, más que simplicidad.

Veredicto final: The GL.iNet GL-BE9300 Es el mejor router inalámbrico para hogares grandes que necesitan un rendimiento Wi-Fi 7 ultraestable, combinado con funciones de red de nivel profesional y herramientas de privacidad.

★ Router Wi-Fi de alta capacidad para viviendas grandes GL.iNet GL-BE9300 (Flint 3) Compra en Amazon

10. ASUS RT-AX1800S [El mejor router Wi-Fi básico para viviendas grandes]

Enebameter 7/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Especificaciones Detalles Wi-Fi estándar Wi-Fi 6 (802.11ax) Velocidad máxima Clase de velocidad AX1800 Grupos Banda dual (2,4 GHz, 5 GHz) Área de cobertura No se indica explícitamente en Amazon Número de dispositivos compatibles No se indica explícitamente en Amazon Puertos 1 puerto WAN Gigabit, 4 puertos LAN Gigabit Compatibilidad con protocolos VPN Compatibilidad integrada con servidores VPN Funciones de seguridad AiProtection Lite

The ASUS RT-AX1800S Es el mejor router Wi-Fi para quienes compran una casa grande y finalmente admiten que su configuración actual está limitando el rendimiento de la vivienda. No está tan estropeado como para justificar un gasto impulsivo, pero sí lo suficientemente obsoleto como para causar problemas a diario. Se trata de una mejora correctiva, no de una compra por presumir.

Lo veo como el router que alguien instala después de que se hayan acumulado demasiados pequeños problemas. Se cuelga la conexión durante las noches de cine en familia. Las videollamadas se cortan cuando se conecta otro dispositivo. Técnicamente, todo funciona, pero nada funciona bien en conjunto. El RT-AX1800S eso se soluciona sin que los usuarios tengan que volver a aprender a configurar la red.

Por qué lo elegimos The ASUS RT-AX1800S demuestra que el mejor router inalámbrico para hogares grandes no tiene por qué ser caro, ya que ofrece la tecnología Wi-Fi 6 y seguridad VPN preconfigurada para hogares grandes a un precio asequible.

El Wi-Fi 6 es el que se encarga del trabajo pesado. Incluso en los modelos básicos, gestiona el tráfico de forma más eficiente que los dispositivos más antiguos. Los teléfonos, los ordenadores portátiles y los televisores dejan de competir tan intensamente por el ancho de banda. La cobertura de hasta 186 metros cuadrados se adapta perfectamente a viviendas de tamaño medio-grande y ofrece un margen de maniobra para apartamentos o casas que tengan previsto ampliarse más adelante con redes en malla o repetidores.

Lo que realmente destaca es la compatibilidad integrada con VPN. WireGuard y OpenVPN vienen preconfigurados, lo que elimina las dificultades y excusas habituales. Los televisores inteligentes y los dispositivos IoT se benefician de ello sin necesidad de pasos adicionales. Se trata de una opción poco habitual en este rango de precios y demuestra un enfoque práctico.

PROS CONS ✅ Actualización asequible a Wi-Fi 6 ✅ La VPN integrada simplifica la protección de la privacidad en toda la red ✅ Rendimiento estable para el streaming y la navegación ✅ Su diseño compacto se adapta a espacios reducidos ✅ Fácil configuración a través de la aplicación ❌ La cobertura es limitada en comparación con los routers de gama alta, pero funciona bien como punto de partida

El rendimiento en juegos es realista. Este router no pretende ser lo que no es. El juego ocasional y moderado se mantiene estable, las descargas ya no acaparan el ancho de banda a mitad de sesión y la QoS funciona lo suficiente como para que todo vaya bien. El uso de una VPN añade algo de latencia, pero sigue siendo predecible.

Veredicto final: The ASUS RT-AX1800S Es una opción sensata para principiantes y uno de los mejores routers Wi-Fi para quienes buscan un dispositivo para hogares grandes y tienen un presupuesto limitado.

★ El mejor router Wi-Fi básico para viviendas grandes ASUS RT-AX1800S Compra en Amazon

Cómo elegir el mejor router wifi para una casa grande

Encontrar el mejor router Wi-Fi para viviendas de gran superficie implica comprender unas necesidades que los espacios más pequeños nunca plantean. Las paredes gruesas absorben la señal, los suelos crean barreras y la mera distancia puede convertir un router potente en uno débil para cuando la señal llega a una habitación alejada. Elegir el router adecuado significa comprender lo que la vivienda realmente necesita, y no solo lo que parece impresionante en una ficha técnica.

Elige entre un router único y sistemas en malla

Un solo router puede ser la mejor opción para viviendas amplias con una distribución abierta y sin obstáculos. Sin embargo, cuando una vivienda supera los 279 m², tiene varias plantas o cuenta con paredes gruesas de hormigón o ladrillo, un sistema en malla se convierte en la opción más fiable. Los sistemas en malla utilizan varios nodos para cubrir toda la vivienda con una cobertura uniforme, eliminando así las zonas sin señal a las que un solo router no puede llegar. Explorar el los mejores sistemas Wi-Fi en malla es una buena opción para los hogares que necesitan cobertura en toda la vivienda.

Comprueba los estándares y las bandas de Wi-Fi

Wi-Fi 6, 6E y 7 son los estándares que conviene tener en cuenta a la hora de elegir el mejor router inalámbrico para hogares grandes en la actualidad. Los estándares más antiguos tienen dificultades para gestionar el número de dispositivos y las demandas de tráfico que generan los hogares modernos. Los routers tribanda y cuatribanda distribuyen el tráfico de forma más eficiente, reservando bandas dedicadas para el backhaul o para dispositivos de alta prioridad. La banda de 6 GHz de los routers Wi-Fi 6E y 7 añade un canal más limpio y menos congestionado para tareas exigentes como el streaming y los videojuegos.

Dar prioridad al área de cobertura y al diseño de la antena

Las cifras de cobertura anunciadas son un punto de partida, no una garantía, y el mejor router Wi-Fi para cubrir una vivienda grande debe evaluarse en función de su rendimiento real, más que de las cifras publicitarias. El rendimiento real depende de los materiales de las paredes, la distribución de la vivienda y las interferencias. Busca routers con antenas de alta ganancia y tecnología beamforming, que concentran la señal hacia los dispositivos activos en lugar de emitirla en todas direcciones. En el caso de los sistemas en malla, comprueba por separado la cobertura por unidad y la cobertura total del sistema. Los hogares que necesitan señal en garajes, patios o dependencias también pueden beneficiarse de un Wi-Fi extender para subsanar las deficiencias sin tener que cambiar todo el sistema.

Ten en cuenta el número de dispositivos conectados

La mayoría de los hogares que buscan los mejores routers Wi-Fi para casas grandes subestiman el número de dispositivos que se conectan a la vez. Los teléfonos, los ordenadores portátiles, los televisores, las consolas, los altavoces inteligentes y los dispositivos IoT se acumulan rápidamente. Los routers con Wi-Fi 6 y versiones posteriores gestionan un gran número de dispositivos de forma más eficiente gracias a las tecnologías OFDMA y MU-MIMO, que permiten la comunicación simultánea con varios dispositivos en lugar de gestionarlos de uno en uno.

Fíjate en los puertos de backhaul por cable y los puertos Ethernet

Los puertos Ethernet son más importantes de lo que muchos compradores creen. La conexión por cable entre los nodos de la red en malla mejora considerablemente la estabilidad y la velocidad en comparación con la conexión inalámbrica. Los puertos WAN multigigabit preparan el router para el futuro, permitiéndole adaptarse a planes de Internet más rápidos, mientras que los puertos LAN adicionales admiten equipos de gaming con cable, dispositivos NAS y concentradores de hogar inteligente sin crear cuellos de botella.

Comprueba las funciones de seguridad y de software

Un router es la puerta de acceso a todos los dispositivos de la red, y el mejor router Wi-Fi para viviendas grandes debe protegerlos a todos por igual. Busca cifrado WPA3, actualizaciones automáticas de firmware y protección integrada contra amenazas. Los controles parentales, la configuración de calidad de servicio (QoS) y la compatibilidad con VPN aportan un valor añadido a los hogares que necesitan gestionar el tráfico y garantizar la privacidad sin necesidad de herramientas de terceros.

Guía rápida para compradores

La elección del mejor router Wi-Fi para una vivienda grande se reduce a cuatro decisiones. En primer lugar, evalúa las necesidades de cobertura: las viviendas de más de 279 m² o con varias plantas casi siempre se beneficiarán de un sistema de malla. En segundo lugar, cuenta los dispositivos conectados: los hogares con 30 o más dispositivos necesitan Wi-Fi 6 o una versión más reciente para evitar la congestión. En tercer lugar, adapta el estándar Wi-Fi al presupuesto: el Wi-Fi 6 cubre la mayoría de las necesidades de forma fiable, mientras que el Wi-Fi 6E y el 7 ofrecen una garantía de futuro para hogares exigentes. En cuarto lugar, considera una conexión por cable si la estabilidad es una prioridad. Si aciertas en estas cuatro decisiones, el router funcionará bien durante años sin necesidad de sustituirlo.

Mi valoración general sobre los mejores routers para casas grandes

No todas las casas grandes necesitan la misma solución. Encontrar el mejor router wifi para casas grandes depende del uso que se le dé a la vivienda, del número de dispositivos conectados y del nivel de complejidad que se considere aceptable.

Si sois una familia normal Buscando el mejor router Wi-Fi para una casa grande que ofrezca fiabilidad sin darle muchas vueltas, hazlo the TP-Link AXE5400. Ofrece un rendimiento Wi-Fi 6E rápido y estable con acceso a la banda de 6 GHz, lo que ayuda a reducir la congestión en hogares con mucho tráfico. La configuración es sencilla, el rendimiento diario es constante y gestiona sin problemas a múltiples usuarios y dispositivos sin necesidad de ajustes constantes. Si no quieres gastar más de lo necesario pero sigues queriendo disfrutar de la tecnología moderna, el TP-Link de doble banda AX3000 te ofrece una conexión Wi-Fi 6 de gran calidad a un precio que no te hará cuestionar tus decisiones en la vida. Da respuesta a todas las necesidades de la mayoría de los hogares sin tener que pagar un precio desorbitado. Si tienes una propiedad enorme y el dinero no es tu principal preocupación, el Sistema Mesh NETGEAR Orbi 970 Es el mejor router Wi-Fi para viviendas de gran tamaño, con una cobertura de hasta 930 metros cuadrados gracias a la tecnología Wi-Fi 7 de última generación. Sí, cuesta más que la cuota mensual de tu coche, pero nunca más tendrás que preocuparte por los puntos sin cobertura. Si eres un jugador empedernido que necesita tanto cobertura como rendimiento, eligejunto con elASUS ROG Rapture GT-AXE11000. Las funciones específicas para juegos, la latencia ultrabaja y la amplia cobertura justifican la inversión cuando lo que importa es el juego competitivo.

Cualquiera de estos routers superará en rendimiento al hardware obsoleto y acabará con las frustraciones diarias que este conlleva. Las diferencias se reducen a la envergadura de la vivienda, el presupuesto y las necesidades reales del hogar. El mejor router Wi-Fi para casas grandes es aquel que se adapta al estilo de vida real de la familia: empieza por elegir el más adecuado y la red dejará de ser un problema.

Preguntas frecuentes