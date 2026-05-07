¿Se pueden jugar juegos de PS2 en la PS5? Analizamos la retrocompatibilidad y las alternativas

Las nuevas consolas PlayStation han supuesto un gran avance en cuanto a potencia y rendimiento para los jugadores, pero también han suscitado una gran pregunta: ¿se pueden jugar los juegos de PS2 en la PS5? Habiendo crecido con clásicos como Nube oscura and Rogue Galaxy, quería saber si bastaba con introducir un disco antiguo en la última consola de Sony. La respuesta no es sencilla, así que vamos a analizar qué funciona, qué no y cómo puedes seguir disfrutando de los títulos clásicos en una consola moderna.

¿Se pueden jugar juegos de PS2 en la PS5? La respuesta rápida

Si tienes pensado desempolvar tu colección de PS2 y meter esos discos en la PS5, te llevarás una decepción. La última consola de Sony no es totalmente compatible con los discos de PS2. Como señala uno de los usuarios, Cuando intentas jugar a un juego de PS2 en la PS5, la consola muestra un mensaje indicando que el disco no es compatible.. Los juegos físicos de PS2 se diseñaron para hardware más antiguo, y la PS5 simplemente no los lee. Sony se centró en garantizar que la PS5 pudiera ejecutar la gran mayoría de los juegos de PS4, y algunos de esos títulos incluso se benefician de mayores velocidades de fotogramas y un rendimiento más fluido. Sin embargo, no llegaron a dotar a la PS5 de una compatibilidad total con los discos de generaciones anteriores.

La buena noticia es que todavía hay varias formas de disfrutar de los juegos de la era PS2 en la nueva consola. Sony ofrece versiones digitales y streaming a través de PlayStation Plus, algunos clásicos de PS2 están disponibles para su compra en la PlayStation Store, y existen dispositivos alternativos, como los ordenadores portátiles, que emulan esas experiencias retro. Analizaremos cada opción para que sepas exactamente cómo transferir los juegos, acceder a ellos en la PS5 o jugarlos en otros dispositivos.

Por qué la PS5 no lee discos de PS2

La decisión de Sony de no admitir discos de PS2 en la PS5 se debe a diferencias de hardware y a su enfoque en la generación más reciente. La PS2 utilizaba chips personalizados, como el Emotion Engine, y consolas posteriores, como la PS3, empleaban el exclusivo procesador Cell. Estas arquitecturas son difíciles de emular en el hardware más reciente, y admitirlas plenamente habría incrementado el coste de la nueva consola. Por eso, la retrocompatibilidad de la PS5 se limita principalmente a los juegos de PS4.

Al introducir un disco de PS2 en la unidad de disco de la PS5, aparece un mensaje indicando que el disco no es compatible. En otras palabras, no es posible realizar una transferencia directa de datos ni instalar juegos desde un disco de PS2 en la PS5. Esta limitación también se aplica a los títulos de la colección «PS2 Classics» adquiridos en discos de PS3 y PS1. En su lugar, Sony se ha centrado en la emulación digital y los servicios de streaming para conservar los títulos más antiguos.

Este cambio refleja una tendencia generalizada en el sector. Las consolas Xbox Series de Microsoft ofrecen una compatibilidad con versiones anteriores más flexible, lo que permite utilizar discos físicos de varias generaciones. Sony, por su parte, ha optado por centrarse en la compatibilidad con la PS4, lo que deja los títulos más antiguos en manos de los relanzamientos digitales y de PlayStation Plus. Para los jugadores como yo, que crecimos con las consolas clásicas de PlayStation, eso significa que tenemos que buscar otras formas de volver a disfrutar de nuestros juegos retro favoritos en la consola más reciente.

Jugar a juegos de PS2 en la PS5 a través de PlayStation Plus Premium

Aunque los discos de PS2 no son compatibles, puedes jugar a una selección de títulos de PS2 en la PS5 utilizando el Plan PlayStation Plus Premium. Esta suscripción cuesta unos 160 dólares al año y ofrece acceso a un catálogo clásico en la nube que incluye juegos de PS1, PS2, PSP y PS3.

Con este plan premium, podrás Descarga juegos de PS2 y PSP directamente en tu PS5, mientras que los juegos de PS3 deben reproducirse en streaming desde los servidores de Sony. La calidad de los títulos de PS3 reproducidos en streaming depende de tu conexión a Internet y de la distancia a los servidores de Sony, pero las descargas de PS2 se ejecutan localmente y funcionan con mucha más fluidez.

El catálogo de Sony incluye decenas de clásicos de PS2 compatibles con trofeos. Según la lista exhaustiva de PlayStation Universe, los suscriptores de PS Plus Premium pueden descargar juegos como Ape Escape 2, Arc the Lad: El crepúsculo de los espíritus, Dark Cloud, Dark Cloud 2, Jak and Daxter: El legado de los Precursores, Red Faction, Sly Cooper y el Thievius Raccoonus, Rogue Galaxy, Star Wars: Cazarrecompensas y Tomb Raider: Legend.

Estas versiones emuladas incluyen funciones como guardado de partidas, rebobinado y mejora de la resolución. Las he probado Nube oscura en mi PS5, y la mayor resolución hizo que el estilo artístico de acuarela resaltara, mientras que la función de rebobinado me ayudó a evitar errores frustrantes. Si te encantaban los clásicos Resident Evil or Tomb Raider títulos, este catálogo es una forma estupenda de volver a disfrutarlos en una consola moderna.

No todos los juegos de PS2 están disponibles a través de PlayStation Plus, y el catálogo cambia a medida que expiran los acuerdos de licencia o se añaden nuevos títulos. La suscripción premium de Sony es también la única forma de reproducir en streaming juegos de PS3, que no se pueden descargar debido a la arquitectura específica de la PS3. Necesitarás una conexión a Internet estable para el streaming; lo ideal es utilizar una conexión por cable LAN para reducir al mínimo la latencia al jugar a títulos de acción.

Tenemos una comparación detallada de PS5 frente a Xbox Series X que incluye una sección sobre compatibilidad con versiones anteriores. Señalan que, mientras que las consolas Xbox admiten discos de varias generaciones, la PS5 se centra principalmente en la PS4 y en los clásicos digitales de la PS2. Si estás valorando qué consola comprar en función de la compatibilidad con juegos retro, su artículo ofrece información muy útil. El enfoque de Sony es más limitado, pero sigue ofreciendo un catálogo accesible a través de su servicio de suscripción.

Formas alternativas de disfrutar hoy en día de los clásicos de PS2

Si no te interesa suscribirte a PlayStation Plus o quieres jugar a títulos que no están incluidos en el catálogo, hay otras opciones. Puertos digitales Hay una selección de títulos de PS2 disponibles en la PlayStation Store.

Estos juegos se lanzaron originalmente como versiones para PS4 de títulos de PS2 y ahora se pueden jugar en PS5. Algunos ejemplos son el Grand Theft Auto: La trilogía – Edición Definitiva, que incluye Grand Theft Auto III, Vice City, ySan Andreas en una colección remasterizada con gráficos y controles mejorados.

Títulos comoNube oscura and Rogue Galaxy También se venden por separado. Una vez comprados, aparecerán en tu biblioteca junto a los juegos de PS5 y PS4.

También puedes explorar reediciones y recopilatorios que incluyen juegos de PS2 y PS1. Por ejemplo, Resident Evil los aficionados pueden jugar a las versiones remasterizadas de títulos clásicos o a las Resident Evil 4 remake. Muchas franquicias de la época de la PS2 cuentan con ediciones definitivas para las consolas actuales, entre ellas La sombra de los colosos, Metal Gear Solid, yKingdom Hearts: Integrum Masterpiece, que reúne varios juegos en un solo paquete.

Otra forma de jugar a juegos de PS2 es a través de ordenadores portátiles para videojuegos y consolas portátiles retro. Nuestra guía sobre las los mejores ordenadores portátiles para juegos señala que dispositivos como la Valve Steam Deck OLED pueden convertirse en consolas retro gracias a EmuDeck, que permite emular clásicos de PS2. Nuestro artículo también explica cómo los controles y la pantalla de vivos colores de la Steam Deck hacen que los juegos retro sean muy divertidos, e incluso recomienda la consola portátil Doriteney RG556 para la emulación portátil.

Consejo de Pro He utilizado EmuDeck en una Steam Deck para ejecutar TimeSplitters 2 and Ratchet & Clank, y la experiencia resultó ser sorprendentemente parecida a jugar en una PlayStation 2. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la emulación se encuentra en una zona gris legal si no se poseen los discos originales.

Por último, siempre puedes jugar a juegos de PS2 en la consola original. Si todavía tienes una PlayStation 2 o encuentras una reacondicionada, los juegos funcionarán exactamente como los recuerdas. Nuestro mercado cuenta con una amplia selección de títulos y consolas PS2 de segunda mano a precios asequibles. Tener la consola original puede ser la forma más sencilla de disfrutar de una compatibilidad total con versiones anteriores sin tener que preocuparse por suscripciones ni limitaciones de streaming.

Cómo transferir juegos y datos a la PS5

Aunque los discos de PS2 no son compatibles, es probable que quieras pasarte tu colección de PS4 a la PS5. Sony te lo pone fácil con una transferencia de datos función. Para empezar, Conecta tu PS4 y tu PS5 a la misma red mediante Wi-Fi o una conexión por cable LAN. La conexión por cable es más rápida y estable, sobre todo si vas a transferir archivos de juegos de gran tamaño o datos guardados. A continuación, sigue estos pasos:

Enciende ambas consolas. En la PS5, ve a Ajustes → Sistema → Software del sistema → Transferencia de datos. Selecciona tu PS4. La PS5 mostrará una lista de las consolas disponibles en la misma red. Elige aquella desde la que quieras transferir los datos. Prepárate para el traslado. La PS5 te indica que mantengas pulsado el botón de encendido de la PS4 hasta que oigas un pitido. De este modo, la PS4 queda preparada para la transferencia de datos. Elige tus datos. Selecciona los juegos, las partidas guardadas y las cuentas de usuario que quieras trasladar. Si las tienes, puedes incluir las versiones para PS4 de los clásicos de PS2. Inicia la transferencia y espera. Dependiendo de la velocidad de tu conexión y del tamaño de los datos, el proceso puede tardar un rato. Una vez finalizado, tus juegos de PS4 y tus datos guardados aparecerán en tu PS5.

Este proceso de transferencia no funciona con discos de PS2 ni con juegos de PS3, pero garantiza una transición fluida de la PS4 a la PS5. En el caso de títulos multiplataforma como Fortnite or Destiny 2, los datos de tu cuenta están vinculados a tu perfil en línea, por lo que solo tienes que iniciar sesión con la misma cuenta en tu nueva consola para acceder al instante a tu progreso.

Nuestro resumen de… los mejores juegos multiplataforma destaca lo fácil que es jugar con amigos en diferentes plataformas en 2025. Transfiere tu biblioteca de PS4 y disfruta del juego cruzado para que tu experiencia de juego continúe sin interrupciones.

Qué significa esto para los jugadores

La estrategia de Sony demuestra que, aunque no hay compatibilidad total con versiones anteriores, sigue habiendo muchas opciones para disfrutar de los juegos de la era de la PS2 en la PS5.

The Suscripción a PS Plus Premium ofrece un catálogo renovado de descargas para PS2 con funciones modernas. La compra de puertos digitales en PlayStation Store te ofrece acceso permanente a una selección de clásicos, reediciones y recopilatorios que actualizan títulos muy queridos con gráficos mejorados. Ordenadores portátiles para videojuegos ofrecen una forma versátil de emular videojuegos dondequiera que estés. Y, por supuesto, para los puristas siempre está la consola PS2 original.

Si eres un jugador al que le importa la retrocompatibilidad, vale la pena que te plantees qué importancia le das a la posibilidad de reproducir discos antiguos. Las consolas Xbox ofrecen una biblioteca física más amplia, mientras que el enfoque de Sony se centra en un acceso digital selecto.

Consejo de Pro Personalmente, me encanta que la PS5 pueda ejecutar mis juegos de PS4 a la perfección, y he disfrutado volviendo a jugar a Nube oscura a través de PlayStation Plus. Pero cuando quiero profundizar en TimeSplitters or Kingdom Hearts II, sigo encendiendo mi vieja PS2 o usando un ordenador portátil con EmuDeck. Cada opción tiene sus pros y sus contras en cuanto a coste, legalidad y comodidad. La clave está en encontrar el método que te permita seguir disfrutando de los videojuegos y explorar tanto títulos nuevos como clásicos.

Si decides sumarte al ecosistema de Sony, plantéate hacerte con un Tarjeta regalo de PlayStation Network (PSN) desde nuestra tienda. Es una forma cómoda de recargar tu cuenta para que puedas disfruta de los clásicos de PS2, los juegos de PS4 y los últimos títulos de PS5 sin tener que introducir los datos de pago cada vez.

A menudo recargo mi monedero con una tarjeta regalo y luego echo un vistazo a la tienda de PSN en busca de ofertas en clásicos retro y éxitos actuales. Gracias a las frecuentes rebajas de nuestra tienda, puedes encontrar grandes ofertas tanto en códigos de juegos digitales como en artículos físicos de colección, lo que hace que tu viaje al pasado resulte aún más asequible.

Preguntas frecuentes

¿Se pueden jugar juegos de PS2 en la PS5?

No, no se pueden reproducir discos de PS2 en la PS5. La PS5 no es totalmente compatible con el hardware de PlayStation 2, por lo que al insertar un disco de PS2 aparece un mensaje de «no compatible». Para disfrutar de los títulos de PS2, es necesario descargarlos a través de PlayStation Plus Premium o comprar las versiones para PS4 de determinados juegos. Estas opciones digitales están optimizadas para la PS5 y suelen incluir funciones mejoradas, como guardado de partidas y trofeos.

¿La PS5 reproduce discos de PS2?

No, la PS5 no reproduce discos de PS2. La unidad de disco de la consola está diseñada para discos Blu-ray y de PS4. Si intentas introducir un DVD de PS2, el sistema te indicará que el disco no es compatible. Sony dejó de ofrecer compatibilidad con versiones anteriores en formato físico a partir de la PS3, por lo que la consola más reciente no puede leer discos de PS2.

¿Es la PS5 compatible con los juegos de PS3 y PS2?

La PS5 es compatible con la mayoría de los juegos de PS4, pero solo es compatible de forma indirecta con los títulos de PS3 y PS2. Puedes jugar a juegos de PS3 en streaming a través de PlayStation Plus Premium, mientras que los juegos de PS2 están disponibles como descargas digitales o versiones adaptadas. No se admiten los discos físicos de consolas anteriores.

¿Cómo se puede acceder a los juegos de PS2 en la PS5 a través de PlayStation Plus?

Para acceder a los juegos de PS2 en la PS5 a través de PlayStation Plus, suscríbete al nivel Premium y, a continuación, ve al «Catálogo de clásicos» en la sección de PS Plus de la consola. Desde allí, podrás explorar y descargar los títulos de PS2 disponibles, como Nube oscura and Rogue Galaxy. Una vez descargados, estos juegos se ejecutan localmente en tu PS5 e incluyen funciones modernas como guardado de partidas, rebobinado y compatibilidad con trofeos.

¿Por qué Sony no puede añadir compatibilidad total con versiones anteriores a la PS5?

Sony no ha incorporado una compatibilidad total con versiones anteriores porque las consolas PS2 y PS3 se diseñaron con arquitecturas únicas que resultan difíciles de emular de forma eficiente. Integrar los chips necesarios en la PS5 aumentaría el coste y la complejidad de la consola. En su lugar, Sony optó por centrarse en la emulación basada en software y el streaming, lo que permite ofrecer una selección de juegos clásicos a través de PlayStation Plus. Aunque este enfoque limita el número de juegos a los que se puede jugar, mantiene el hardware optimizado y el precio más competitivo.