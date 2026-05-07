¿Por qué no se enciende mi Nintendo Switch? Causas habituales y soluciones

Todos hemos sentido esa sensación de desánimo cuando una consola no se enciende. Recuerdo haber pulsado el botón de encendido una y otra vez y pensar: «¿Por qué no se enciende mi…?» Nintendo Switch ¿Cómo se enciende? Por suerte, la respuesta suele ser sencilla. Los siguientes consejos deberían ayudarte a Interruptor listo para funcionar sin tener que acudir a un centro de servicio técnico.

¿Por qué no se enciende mi Nintendo Switch? Soluciones rápidas

Antes de investigar problemas de hardware, prueba estos sencillos pasos. La causa suele ser una batería agotada, un fallo en el software o un adaptador de corriente que no funciona correctamente.

Desenchufa el adaptador de CA de la pared y de tu Switch o base de carga. Espera unos 30 segundos y, a continuación, vuelve a enchufarlo.

de la pared y de tu Switch o base de carga. Espera unos 30 segundos y, a continuación, vuelve a enchufarlo. Mantén pulsado el botón de encendido durante unos 12 segundos para forzar el apagado. Suelta el botón y vuelve a pulsarlo para encender el sistema; este reinicio forzado suele solucionar los fallos de software.

para forzar el apagado. Suelta el botón y vuelve a pulsarlo para encender el sistema; este reinicio forzado suele solucionar los fallos de software. Asegúrate de que estás utilizando un cargador oficial. Los cargadores no autorizados pueden causar daños. Si ves un pequeño icono de batería en la esquina superior izquierda tras pulsar el botón de encendido, deja la consola cargándose durante al menos 30 minutos.

Estos trucos rápidos resuelven la mayoría de los momentos en los que la Nintendo «se cuelga».

Problemas de alimentación y carga: problemas con el adaptador de CA, la batería y la toma de corriente

A menudo, la respuesta más sencilla a la pregunta «¿por qué no funciona mi…?» es Nintendo Switch Un problema habitual es que la batería esté descargada. A las baterías de iones de litio no les gusta que se descarguen por completo. Si hace tiempo que no utilizas la consola, enchúfala a una toma de corriente y déjala recargarse durante una o dos horas, evitando los puertos USB del televisor o las regletas de bajo voltaje.

Si crees que el problema puede estar en el adaptador de corriente, haz una prueba rápida:

Conéctalo a otro dispositivo de Nintendo (como un mango Joy-Con o una base) para comprobar si suministra energía. Revisa y limpia el puerto USB-C; los pines doblados o la suciedad pueden impedir la carga. Después de limpiarlo, desconecta y vuelve a conectar el cargador para reiniciar sus circuitos internos. Prueba otra toma de corriente para asegurarte de que el problema no está en el enchufe; comprueba la toma con una lámpara o un cargador de teléfono.

Daños visibles en el cable (desgaste, roturas o pines doblados) significa que necesitarás un recambio. Una base de repuesto o una batería portátil de nuestra el mejorNintendo Switchaccesorios Esta recopilación te puede ayudar a ahorrar en tu próximo viaje.

Si solo ves el símbolo de la batería y esta nunca llega a cargarse por completo, el Es posible que la batería esté fallando. Entre los signos de que la batería está en mal estado se incluyen el hinchamiento, la separación de la carcasa o los apagones repentinos, incluso cuando está completamente cargada. No es fácil cambiar la batería en casa, así que ponte en contacto con un centro de servicio técnico autorizado para que te ayuden. Es más seguro que sean profesionales quienes cambien la batería, en lugar de arriesgarte a que se anule la garantía.

Aspectos relacionados con el hardware: botones, puertos y controladores

Si los trucos básicos para la carga no funcionan, comprueba el hardware. El El botón de encendido puede desgastarse; si los botones se notan blandos o no se oye el clic, es posible que haya suciedad acumulada en el interior. Limpia alrededor del botón con un bastoncillo de algodón humedecido en alcohol isopropílico y nunca introduzcas objetos metálicos.

El puerto de carga sirve tanto para la alimentación como para la transferencia de datos. La suciedad o un ajuste flojo pueden hacer que tu Interruptor no se encienda, así que asegúrate de que el cargador quede bien encajado y limpia el puerto con aire comprimido o un palillo. Si el conector está quemado o suelto, acude a un servicio técnico profesional.

Los Joy-Con también pueden generar confusión. Si la consola se enciende al pulsar el botón de encendido físico, pero no al conectarse los mandos, desconecta y vuelve a conectar los Joy-Con y comprueba que tengan batería. Nuestra el mejor mando para Nintendo Switch Esta guía recoge alternativas fiables.

Fallos de software, seguridad de la red y problemas de inicio de sesión

The Interruptor puede parecer que no funciona debido a un fallo del software. Al realizar un reinicio forzado se solucionan la mayoría de estos problemas. Tras el apagado forzado, actualiza el firmware a través de Ajustes del sistema > Sistema > Actualización del sistema; las actualizaciones solucionan muchos problemas relacionados con el modo de suspensión, la conectividad de red y los problemas con la base de conexión.

Los errores de red y de inicio de sesión también pueden parecerse a un fallo de hardware, sobre todo si se encuentra en medio de una actualización o a la espera de una confirmación de inicio de sesión. Si tu Interruptor Se enciende, pero se bloquea al arrancar; desconéctalo de la red Wi-Fi, reinícialo y vuelve a conectarlo. Los perfiles dañados o las cuentas suspendidas también pueden provocar errores. Inicia sesión con otro perfil para descartar esa posibilidad.

Cuándo acudir a un profesional o cambiar la consola

Si ya has probado todas las soluciones posibles y tu Nintendo Switch Si sigue sin encenderse, plantéate acudir a un profesional. Entre las situaciones que requieren la intervención de un técnico especializado se incluyen:

Adaptador de corriente que funciona con otros dispositivos, pero no con la consola

Puerto de carga quemado o dañado físicamente

Batería que se hincha o tiene fugas

El botón de encendido no responde.

El servicio de reparación por correo de Nintendo se encarga de los fallos graves de hardware. Retira las tarjetas de juego y la tarjeta microSD, anota el número de serie y envía la consola y el adaptador de corriente. Si tu unidad ya no está en garantía y los costes de reparación son elevados, plantéate adquirir la Nintendo Switch Lite, más económica; nuestra las mejores consolas de videojuegos para niños El artículo explica por qué es ideal para las familias.

Reflexiones finales

Un muertoInterruptorno siempre significa que la consola esté estropeada. La mayoría de los casos se reducen a una batería agotada, un sistema bloqueado o un cargador defectuoso, y eso se puede arreglar en casa. Si has probado todos los pasos (reinicio completo, cambio de cargador, limpieza de los puertos) y nada funciona, es entonces cuando debes llamar al servicio técnico de Nintendo.

Mantén tu equipo limpio, utiliza el cargador oficial y evita dejar la batería completamente descargada durante semanas. Si sigues estos consejos, tu Switch debería seguir encendiéndose sin problemas. Una vez que la tengas de nuevo conectada, echa un vistazo a nuestra amplia lista de Tarjetas regalo de Nintendo eShop, y hazte con algunos títulos nuevos para tu familia.

Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo arreglar una Nintendo Switch que no se enciende?

Para arreglar unNintendo Switch Si no se enciende, mantén pulsado el botón de encendido durante unos 12-20 segundos para realizar un reinicio completo y, a continuación, conecta el adaptador de corriente oficial durante al menos 30 minutos. Si sigue sin encenderse, prueba con otra base de carga o otro cable.

¿Por qué no se enciende mi Nintendo Switch después de cargarla?

La razón por la que tu Nintendo Switch no se enciende después de cargarlo es porque el Es posible que la batería esté agotada o que el cargador no funcione bien; déjalo enchufado durante al menos una hora con el adaptador de CA oficial, comprueba la toma de corriente y el cable, y si el icono de la batería no avanza tras un restablecimiento completo, es posible que haya que reparar la batería o el puerto de carga.

¿Cómo puedo reiniciar una Nintendo Switch que no responde?

Para reiniciar un dispositivo que no responde Nintendo Switch, mantén pulsado el botón de encendido entre 12 y 20 segundos, suéltalo y vuelve a pulsarlo para encenderlo; esto provoca un apagado que soluciona los fallos del software, y después deberías comprobar si hay actualizaciones del sistema.

¿Por qué la pantalla de mi Nintendo Switch está en negro, aunque la consola está encendida?

La razón por la que tu Nintendo Switch La pantalla está en negro, pero la consola está encendida. Normalmente se trata de un fallo del modo de suspensión o de que la batería está baja; conéctalo a una base de carga o a un adaptador de corriente y realiza un restablecimiento completo; si hay sonido pero no hay imagen, es posible que la retroiluminación requiera una reparación profesional.

¿Cuánto tiempo debo dejar cargando mi Switch si no se enciende?

Si unInterruptorno se enciende,Délo enchufado durante al menos 30 minutos, o un par de horas si la batería lleva un tiempo descargada; si sigue sin haber respuesta, prueba con otro adaptador de corriente o base de conexión y ponte en contacto con el servicio de asistencia de Nintendo.