Las 10 mejores skins de Marvel Rivals que no te puedes perder en 2025

Aspectos en Marvel Rivals no solo se trata de tener buen aspecto – son la clave para dejar claro lo que piensas cada vez que salvas el día. Los reflejos y la estrategia te hacen ganar las partidas, sí, pero ¿y tus skins? Se aseguran de que todo el mundo recuerde quién dominó el campo de batalla . EstosMarvel Rivals Los cosméticos son tu motivo de orgullo, tu forma de presumir ante la competencia y el cambio de imagen definitivo de tu heroína.

Bienvenido a laMarvel Rivalsguía sobre la piel, tu portal personal a las opciones de estilo más llamativas y audaces que ofrece el juego. Tanto si estás acumulando Lattices, dominando el Pase de batalla o buscando objetos exclusivos de eventos, hablaremos de todo lo que necesitas para vestir a tus héroes y causar sensación. Así que coge tu capa, pule tu escudo y convirtamos a tu equipo en los salvadores con más estilo de la ciudad.

¿Por qué son importantes los aspectos en Marvel Rivals?

In Marvel Rivals, los aspectos son muy importantes, y no solo porque hacen que tus Vengadores parezcan salidos de un plató de cine. Son una mezcla de estilo, actitud y estrategia, y convierten cada victoria en toda una declaración de intenciones. He aquí por qué debes prestarles atención:

Los aspectos son la identidad de tu héroe . Así es como le das un toque personal a tu héroe favorito. Tanto si vistes a Capitana Marvel con su elegante armadura cósmica como si atavias a Deadpool con algo totalmente ridículo, los aspectos son tu forma de mostrar tu estilo.

. Así es como le das un toque personal a tu héroe favorito. Tanto si vistes a Capitana Marvel con su elegante armadura cósmica como si atavias a Deadpool con algo totalmente ridículo, los aspectos son tu forma de mostrar tu estilo. Aumento instantáneo de la influencia . Entrar en una partida con un aspecto exclusivo del evento o legendario es como llegar a una fiesta en limusina. Todos se girarán para mirarte, se quedarán boquiabiertos y sabrán que eres ese jugador. Nada dice «este juego es mío» como lucir un aspecto que te ha costado horas (o un poco de dinero) conseguir.

. Entrar en una partida con un aspecto exclusivo del evento o legendario es como llegar a una fiesta en limusina. Todos se girarán para mirarte, se quedarán boquiabiertos y sabrán que eres ese jugador. Nada dice «este juego es mío» como lucir un aspecto que te ha costado horas (o un poco de dinero) conseguir. Le dan un toque especial . Sí, seguir jugando con tu héroe favorito es genial, pero cuando lo has hecho una y otra vez, la emoción puede empezar a desvanecerse. Ponte unos nuevos aspectos y, de repente, es como si te adentraras en un juego completamente diferente. Es como ponerse unas zapatillas nuevas: simplemente te sientes más a la última.

. Sí, seguir jugando con tu héroe favorito es genial, pero cuando lo has hecho una y otra vez, la emoción puede empezar a desvanecerse. Ponte unos nuevos aspectos y, de repente, es como si te adentraras en un juego completamente diferente. Es como ponerse unas zapatillas nuevas: simplemente te sientes más a la última. Es una estrategia psicológica . Nunca subestimes el poder de la intimidación. Si entras con un aspecto legendario, tus enemigos podrían empezar a dudar antes incluso de que nadie haya lanzado un puñetazo. Piensa en ello como «Marvel Rivals»dar su propia visión del concepto «vístete para triunfar».

. Nunca subestimes el poder de la intimidación. Si entras con un aspecto legendario, tus enemigos podrían empezar a dudar antes incluso de que nadie haya lanzado un puñetazo. Piensa en ello como «Marvel Rivals»dar su propia visión del concepto «vístete para triunfar». Son sencillamente divertidos. Lo emocionante de la personalización de personajes en Marvel Rivals reside en la variedad de opciones: tanto si estás subiendo en la clasificación para conseguir una recompensa espectacular como si te haces con un paquete por capricho, todo forma parte de la diversión.

Las 10 mejores skins de Marvel Rivals en 2025

Entonces, ¿cuáles son las mejores skins de Marvel Rivals¿Sabes? Hemos recopilado una lista de las 10 skins más impresionantes y favoritas de los fans, basándonos en su diseño, su relevancia temática y lo geniales que quedan en combate.

¿Aparece tu marca favorita en la lista? ¡Vamos a averiguarlo!

1. Loki – El Carnicero

El Dios de las Travesuras saca a relucir su lado más oscuro con el aspecto «All-Butcher». Ataviado con un siniestro conjunto negro adornado con diseños sobrenaturales y envuelto en un aura inquietante, Loxki tiene todo el aspecto de un dios de la muerte. Es un look que grita «¡travesura consumada!»… con un toque de malicia.

Disponibilidad: Desbloqueo inmediato con la compra del Pase de batalla de lujo de la temporada 1.

Desbloqueo inmediato con la compra del Pase de batalla de lujo de la temporada 1. Precio: 990 Marvel Rivals Lattices (aproximadamente 10 dólares).

2. Thor: Renacido tras el Ragnarok

El Dios del Trueno nunca había tenido un aspecto tan impresionante. Este aspecto devuelve a Thor a sus días de gladiador en «Thor: Ragnarok», con su look de pelo corto y aspecto curtido por la batalla, además de las rayas de pintura de guerra que le cruzan el rostro. Es rudo, es atrevido y plasma a la perfección la transformación de Thor de deidad real a luchador intergaláctico. ¡Y hay que destacar los detalles electrizantes de la coraza!

Disponibilidad: Se puede desbloquear completando el evento «Midnight Features», que estará disponible hasta el 7 de febrero de 2025.

Se puede desbloquear completando el evento «Midnight Features», que estará disponible hasta el 7 de febrero de 2025. Precio:1.600 unidades o que se pueden conseguir completando los desafíos del evento.

3. La Bruja Escarlata – Matron de Emporium

Con su aspecto «Emporium Matron», Wanda Maximoff se decanta por un estilo de hechicera gótica. Luce túnicas en capas, llamativos detalles rojos y misteriosos círculos mágicos que flotan a su alrededor. Imagínatela en algún mercado centenario, tejiendo magia del caos que no es precisamente el tipo de poción que prepararía la abuela.

Disponibilidad: Se desbloquea en la página 9 del Pase de batalla de la temporada 1; pista gratuita.

Se desbloquea en la página 9 del Pase de batalla de la temporada 1; pista gratuita. Precio:400 fichas Chrono.

4. Bruce Banner – La cicatriz verde

Si buscas potencia bruta y una inteligencia de primera, el aspecto «Green Scar» es lo que necesitas. La armadura de gladiador de Hulk procedente de Sakaar está toda arañada por las innumerables peleas, lo que demuestra que va en serio. ¿La ciencia se une a la fuerza bruta? Cuenta con nosotros.

Disponibilidad: Disponible en la tienda del juego.

Disponible en la tienda del juego. Precio: 2000 unidades solo por el diseño; 2400 unidades por el paquete.

5. Iron Man: la armadura Blood Edge

Tony Stark sube el listón con la armadura Blood Edge. Este traje presenta un elegante diseño negro con detalles rojos brillantes, lo que le da a Iron Man un aspecto amenazador a la par que elegante. Es como si Tony hubiera decidido sacar a relucir su lado más oscuro, y el resultado es sencillamente espectacular.

Disponibilidad: La armadura «Blood Edge» se desbloquea en la página 7 del Pase de batalla de lujo de la temporada 1.

La armadura «Blood Edge» se desbloquea en la página 7 del Pase de batalla de lujo de la temporada 1. Precio: 400 fichas Chrono

6. La mujer invisible – Escudo de sangre

Olvídate del azul: ahora Sue Storm luce el traje Blood Shield, y es de lo más llamativo. Este nuevo atuendo tiene mucha fuerza y pone de manifiesto el gran poder de la Mujer Invisible.

Disponibilidad: Disponible en la tienda del juego.

Disponible en la tienda del juego. Precio:1.400 unidades o como parte del paquete «Escudo de sangre» por 1.600 unidades.

7. Star-Lord – La estrella jovial

Peter Quill desborda encanto con el aspecto «Jovial Star». Ataviado con una chaqueta de colores vivos salpicada de estrellas y su característico casco, Star-Lord está listo para liderar a los Guardianes con estilo y descaro. Este look refleja a la perfección su espíritu juguetón y aventurero.

Disponibilidad: Acumula estrellas en la sección «El viaje heroico».

Acumula estrellas en la sección «El viaje heroico». Precio:400 estrellas.

8. Black Widow – El latido del león

Natasha Romanoff es sinónimo de valor indomable con el aspecto «Latido del león», que incluye una elegante armadura y detalles inspirados en los leones. Es toda una declaración de estilo que rebosa su característico coraje. Atrevida, poderosa e imparable: este look lo dice todo.

Disponibilidad: Disponible en la tienda del juego.

Disponible en la tienda del juego. Precio: 1.400 unidades o como parte del paquete «Lion’s Heartbeat» por 1.600 unidades.

9. Moon Knight – El Caballero de la Luna Sangrienta

Con su atuendo de Caballero de la Luna Sangrienta, Marc Spector se entrega por completo a la oscuridad. El intenso brillo rojo sangre de la armadura lo convierte en un sigiloso defensor de la noche, listo para atacar cuando las sombras alcanzan su máxima longitud. Es realmente escalofriante, y refleja a la perfección su aura de misterio.

Disponibilidad: Se puede desbloquear en la página 1 del Pase de batalla de lujo de la temporada 1.

Se puede desbloquear en la página 1 del Pase de batalla de lujo de la temporada 1. Precio:400 fichas Chrono.

10. Rocket Raccoon – Cazador de recompensas

Rocket saca a relucir su lado más rebelde con el aspecto «Cazador de recompensas». Con sus gafas de estilo steampunk, un traje resistente y un propulsor a reacción, este look es perfecto para el mapache más famoso de la galaxia. Es un conjunto atrevido que rezuma aventura y travesuras.

Disponibilidad: Se puede desbloquear en la página 2 del Pase de batalla de lujo de la temporada 1.

Se puede desbloquear en la página 2 del Pase de batalla de lujo de la temporada 1. Precio: 400 fichas Chrono.

¿Cómo conseguir skins en Marvel Rivals?

Ahora que ya tienes una idea clara de qué skins comprar, ¿estás listo para vestirte como Iron Man o sacar a relucir tu lado más Black Widow con un elegante traje táctico? Vamos a sumergirnos en la guía definitiva para hacerte con esas codiciadas Marvel Rivalscosméticos

Si buscas una forma segura y asequible de hacerte con Lattices, echa un vistazo a nuestra guía sobre Cómo conseguir a Lattice en Marvel Rivalsy elLas mejores páginas web para comprar Marvel Rivals Lattice.

1. Usar unidades: la moneda que se puede ganar jugando

Piensa en las unidades de Marvel Rivals como el alma del juego – que se obtienen jugando y se gastan en una amplia variedad de opciones de personalización. Es la opción ideal para los jugadores que prefieren ganarse sus recompensas en lugar de comprarlas directamente.

¿Cómo conseguir unidades en Marvel Rivals?

Completa las misiones: Las misiones diarias y semanales son la clave para acumular unidades rápidamente. ¡No pierdas de vista el tablón de retos!

Las misiones diarias y semanales son la clave para acumular unidades rápidamente. ¡No pierdas de vista el tablón de retos! Actividades de temporada: Participa en eventos especiales o en contenidos de temporada para ganar Lattice extra.

Participa en eventos especiales o en contenidos de temporada para ganar Lattice extra. Hitos importantes: Subir de nivel a los héroes, ganar partidas consecutivas y alcanzar hitos específicos en el juego suelen ir acompañados de recompensas de unidades.

¿Cómo gastar las unidades?

Las unidades se pueden usar para comprar aspectos en la Tienda de personalización, que ofrece una selección de artículos que va cambiando periódicamente. Ten en cuenta que algunos aspectos están disponibles por tiempo limitado, así que, si ves uno que te encanta, hazte con él antes de que se agote. También puedes ahorrar para comprar paquetes de aspectos más grandes que incluyen varios elementos cosméticos.

2. Usa Lattice: la moneda premium

Por otro lado, Lattice es la moneda del juego que se puede comprar con dinero real. Si quieres ese traje legendario de Spider-Man sin tener que pasar horas jugando, Lattice te permite comprar aspectos directamente o desbloquear niveles superiores del Pase de batalla.

¿Dónde se puede utilizar Lattice?

Compra aspectos exclusivos directamente en la tienda del juego.

Consigue paquetes de skins premium durante las rebajas de temporada.

Acelera el avance en el Pase de batalla saltándote niveles (¡hola, recompensas instantáneas!).

Los Lattices ofrecen la máxima flexibilidad, pero no son precisamente baratos. Si hay un skin o un paquete que no te puedes perder, esta moneda es tu pase para la gratificación inmediata.

3. Recibe las recompensas del Pase de batalla

Marvel Rivals La temporada 1 ya está en marcha, y trae consigo una emocionante avalancha de nuevos y fantásticos artículos cosméticos que podrás hacerte con ellos en el Pase de batalla. Es, básicamente, una tienda de golosinas para los fans de los superhéroes: está repleta de aspectos de personajes alucinantes, emoticonos y mucho más. El Pase de batalla se divide en dos ramas: Gratisand Lujo, ofreciéndote numerosas opciones en función de tu nivel de compromiso.

Pase de batalla gratuito:

Si no estás dispuesto a gastarte mucho dinero, la ruta gratuita del Pase de batalla sigue ofreciendo recompensas interesantes. A medida que subas de nivel, desbloquearás una combinación de aspectos básicos y otros obsequios. Aunque estos aspectos son más sencillos, siguen siendo una forma estupenda de ampliar tu colección.

Pase de batalla de lujo:

Para los jugadores que quieran disfrutar de la experiencia completa, el Pase de batalla de lujo es donde ocurre la magia. Incluye aspectos épicos y legendarios que suelen estar inspirados en la trama de la temporada actual. Además, a lo largo del juego ganarás más Lattice y recompensas exclusivas adicionales.

¿Cómo subir de nivel el Pase de batalla?

Retos diarios y semanales: Completa estas misiones con regularidad para ganar XP más rápido.

Completa estas misiones con regularidad para ganar XP más rápido. Mejoras de XP: A veces, los niveles del Pase de batalla incluyen bonificaciones que te ayudan a subir de rango aún más rápido.

A veces, los niveles del Pase de batalla incluyen bonificaciones que te ayudan a subir de rango aún más rápido. Redes para un rápido avance: Si no tienes mucho tiempo, usa Lattices para saltarte niveles y hacerte con los mejores Marvel Rivals Consigue los aspectos del Pase de batalla sin esfuerzo.

La única forma de conseguir objetos del Pase de batalla es gastando Fichas Chrono. Junto con las unidades, las fichas Chrono son la moneda que puedes ganar simplemente jugando.

4. Participa en eventos especiales y retos

Si estás buscando aspectos realmente únicos, los eventos especiales y los desafíos son la clave. Estas oportunidades de duración limitada suelen ofrecer aspectos exclusivos que no encontrarás en ningún otro sitio.

Eventos de temporada

Cada temporada en Marvel Rivals incluye sus propios eventos temáticos, que ofrecen:

Estilos específicos para eventos: Consigue aspectos exclusivos y gratuitos para tus personajes favoritos. Por ejemplo, el evento del Festival de Primavera presentó aspectos totalmente nuevos para Star-Lord, Black Widow e Iron Fist.

Consigue aspectos exclusivos y gratuitos para tus personajes favoritos. Por ejemplo, el evento del Festival de Primavera presentó aspectos totalmente nuevos para Star-Lord, Black Widow e Iron Fist. Retos por tiempo limitado: Cumple los objetivos específicos para conseguir esas fantásticas skins gratis antes de que terminen las fiestas.

Cumple los objetivos específicos para conseguir esas fantásticas skins gratis antes de que terminen las fiestas. Extras: Los aspectos no son los únicos premios: a menudo, el paquete también incluye rejillas, unidades y otros elementos cosméticos.

Retos únicos

Algunas skins gratuitas están bloqueadas tras difíciles desafíos, lo que las convierte en un reconocimiento a tu dedicación. Por ejemplo:

Ganar varios partidos con un héroe concreto.

Cómo conseguir rachas en el modo clasificatorio.

Participar en los acontecimientos importantes de la comunidad.

5. Encuentra regalos y obsequios de Twitch

De vez en cuando,Marvel Rivals se une a los streamers en Twitch Drops, lo que te permite conseguir objetos cosméticos exclusivos con solo ver partidas en directo. No te pierdas los anuncios en los canales oficiales del juego.

Skins gratis: ¿cómo conseguirlas?

In Marvel Rivals, algunas de las skins más chulas no cuestan ni un céntimo: solo hay que saber dónde buscarlas. Desde desbloqueos del Pase de batalla hasta recompensas de eventos y códigos ocultos, aquí tienes tu guía para conseguir skins gratis y ampliar el armario de tu héroe sin gastar ni un solo Lattice.

Aspecto de personaje Cómo conseguir Disponible hasta Peni Parker – Blue Tarantula Llega a la página 3 del Pase de batalla de la temporada 1 11 de abril de 2025 La Bruja Escarlata – La matrona del Emporium Llega a la página 9 del Pase de batalla de la temporada 1 11 de abril de 2025 Thor: Renacido tras el Ragnarok Completa el evento «Midnight Features» 7 de febrero de 2025 Iron Man – Armadura Modelo 42 Canjea el código: nwarh4k3xqy 5 de marzo de 2025 Star-Lord – La estrella jovial Consigue 400 estrellas en la categoría «Viaje heroico» Por tiempo indefinido Spider-Man — Scarlet Spider Descargar en PlayStation 5 desde PlayStation Store Por tiempo indefinido La mujer invisible — Escudo de sangre Alcanza el rango Oro III o superior durante la temporada competitiva actual. 11 de abril de 2025 Storm – Brisa de marfil Consigue 200 estrellas en la categoría «Viaje heroico» Por tiempo indefinido

Preguntas frecuentes

¿Cuántos aspectos de Marvel Rivals hay en el Pase de batalla?

El Pase de batalla de la temporada 1 en Marvel Rivals incluye 10 diseños.

¿Cuál es la skin más rara de Marvel Rivals?

Los aspectos exclusivos de eventos son muy escasos. Por ejemplo, el aspecto «Cuddly Fuzzlefin» para Jeff el Tiburón Terrestre solo estuvo disponible durante la Fiesta de Invierno.

¿Qué personaje tiene los mejores aspectos en Marvel Rivals?

Iron Man, Spider-Man y Scarlet Witch cuentan con algunos de los aspectos más llamativos visualmente, con diseños inspirados en los cómics y en el MCU.