Resident Evil Village: se revelan los villanos y sus ubicaciones

El tan esperado lanzamiento de Resident Evil Village está a la vuelta de la esquina, listo para ocupar el lugar que le corresponde en la cronología de este emblemático juego de terror y supervivencia Serie Resident Evil. Parece que, aunque Lady Dimitrescu se ha ganado sin duda el corazón de los fans, el juego está repleto de otros villanos, cada uno con una personalidad y unas habilidades únicas y que, por supuesto, suponen una grave amenaza de otro tipo para Ethan Winters en su angustiosa búsqueda de su hija desaparecida.

Empecemos con un dato curioso: el tema central del mapa del juego RE 8 es un pueblo de estilo nórdico (de ahí el nombre del juego), en el que aparecen diferentes personajes según la zona por la que te adentres. Capcom parece haber entrelazado de forma brillante su escenario detallado y evocador con los Cuatro Señores —los principales villanos de Resident Evil 8— y el señor de todos ellos:

Alcina Dimitrescu

Karl Heisenberg

Salvatore Moreau

Buena suerte

Madre Miranda

Cada Señor cuenta con un territorio propio en el mapa, todos ellos muy diferentes entre sí y que se ajustan a la perfección a la personalidad de su anfitrión, a juzgar por los fragmentos del juego que se han publicado hasta ahora.

Lady Dimitrescu: un sueño gótico de vampiros

No hay mejor manera de empezar este repaso a los villanos de Resident Evil Village que con el primer Lord que se dio a conocer y, sin lugar a dudas, el favorito de los fans: Alcina Dimitrescu, la Dama Vampiro. Esta señora gótica de 2,90 m de altura es la encarnación del refinamiento hasta que sus garras de glotón se ciernen sobre tu rostro, presagiando la muerte. Esta mujer es la gobernante del castillo situado al norte del pueblo, tal y como se muestra en el mapa. Lo bueno de ella es que sus movimientos son más lentos y sus pasos se oyen por todo el castillo debido a su complexión. Pero no te confíes. Sus tres hijas, aunque bautizadas con nombres preciosos —Bela, Daniela y Cassandra—, distan mucho de ser agradables: pueden aparecer en cualquier lugar y su agilidad compensa la lentitud de Lady Dimitrescu.

Lady Dimitrescu puede que sea la más lenta de los villanos de Resident Evil 8, pero sus golpes son letales. A juzgar por las interacciones de Ethan con la vampiresa que se muestran en los tráilers de RE, tiene un temperamento bastante fogoso que puede estallar con facilidad. Quizás esto pueda aprovecharse en beneficio del jugador a lo largo de la exploración del castillo de Dimitrescu. Tomonori Takano, director artístico de RE Village, afirma que «las criaturas y los personajes de Village se inspiraron en el terror gótico clásico. Lady Dimitrescu se inspiró en los vampiros, mientras que otros personajes se basaron en hombres lobo, tritones y fantasmas». Nuestra Dama Vampiro ya es una de las representaciones de vampiros más icónicas del mundo del entretenimiento, pero echemos un vistazo a otros villanos, quiénes son y qué se puede deducir sobre sus papeles.

Karl Heisenberg: el extravagante líder de los licántropos

El segundo villano de Resident Evil 8 al que más hemos visto en pantalla es Karl Heisenberg. En el tráiler en el que los Cuatro Señores se reúnen para la ceremonia con Madre Miranda, se ve a Karl al mando de los licántropos, lo que significa que es probable que sea el líder de los licántropos. Su personalidad parece bastante alocada y llena de acción, lo que encaja con la naturaleza primitiva de un licántropo, y ya podemos intuir que este alegre hombre lobo cuenta con una legión de seguidores. No es de extrañar, teniendo en cuenta que su chaqueta de cuero y su estilo en general gritan «años 60». ¿Extravagante? Oh, sin duda. Sin embargo, podemos afirmar con certeza que a este hombre le gusta jugar y convierte el asesinato o la tortura en un juego, como un depredador seguro de que la presa es suya. Parece que Heisenberg podría ser el más despiadado de los villanos de Resident Evil Village.

En el mapa, se encuentra en la Fábrica de Heisenberg, al sureste del pueblo. Ya sabes que no hay que esperar nada bueno cuando hay una fábrica de por medio en un juego de terror… Es probable que la Fábrica sea el lugar al que se llevan a los aldeanos para convertirlos en licántropos; sin embargo, eso seguirá siendo un misterio hasta que el juego salga finalmente a la venta. Lo que sí sabemos es que la Fábrica cuenta con instalaciones y equipamiento modernos, probablemente el único lugar en sintonía con los tiempos actuales (todo lo demás parece sacado de una historia gótica centenaria), lo que refleja la personalidad de Heisenberg: progresista y sin perder el tiempo en el pasado. La inquietante Fábrica bien podría convertirse en la tumba mecánica de Ethan Winters, y la sonrisa maliciosa de Karl Heisenberg podría permanecer en el momento de la muerte.

Salvatore Moreau: el rey grotesco de las aguas

Al sur del pueblo, los jugadores atravesarán el embalse de Moreau. En el mapa, vemos a un monstruo acuático negro surcando las aguas del embalse; es más que probable que estemos ante la verdadera apariencia de Salvatore, uno de los Cuatro Señores y villanos de Resident Evil 8. Salvatore es un villano que, hasta ahora, ha tenido menos tiempo en pantalla junto con Buena suerte, y el misterio resulta emocionante. El villano se inspira en los tritones que aparecen en las historias de fantasía gótica: incluso en su forma normal, recuerda a un pez desproporcionado, con branquias y demás. Además, parece incapaz de comunicarse en lenguaje humano, de ahí su naturaleza acuática y la ausencia de cuerdas vocales humanas.

Podemos afirmar con certeza que Salvatore Moreau es el que más se parece a los típicos monstruos de Resident Evil y, sin duda, el villano más repulsivo de Resident Evil Village. Puede que parezca un poco extraño, con esos movimientos involuntarios y su incapacidad para hablar —salvo para gruñir y emitir otros sonidos extraños con los que expresa sus emociones—; sin embargo, no saquemos conclusiones precipitadas. Moreau podría acabar siendo el villano más peligroso y bestial del juego Resident Evil 8: Village. Tenemos un consejo para cuando estés en el embalse de Moreau: evita el agua. Es más que probable que el verdadero reino y poder de Moreau se desaten en el agua, su elemento natural. Mientras mantengas los pies firmes en tierra firme, es posible que solosobrevivir.

Buena suerte: la enigmática titiritera

Si Lady Dimitrescu es la encarnación del refinamiento, Buena suerte encarna la intriga. Envuelta en un velo de luto, de esta villana de RE 8 solo vemos las manos, que parecen humanas. Su compañera inseparable parece ser una muñeca inspirada en Anabelle llamada Angie, que lleva un vestido de novia y tiene una personalidad molesta y estridente, muy diferente a la de su dueña. Capcom sabe sin duda cómo inspirar admiración con personajes como Karl Heisenberg o Lady Dimitrescu, y cómo inspirar miedo: envolver a Buena suerte en un velo de secretos la convierte quizá en la más aterradora de los Cuatro Señores. Angie, la pequeña que se parece a la Novia Cadáver, nos hace preguntarnos si esa es la única marioneta a disposición de Donna. Probablemente no…

La Casa Beneviento se encuentra al noreste del pueblo, una enorme residencia envuelta en la niebla. Es lo que menos sabemos sobre su residencia, lo que se suma al misterio que rodea a toda la figura de Buena suerte, como si nos enfrentáramos al terror impenetrable de lo desconocido, una sensación que a menudo se experimenta en los videojuegos auténticos. Imagina la voz chillona de Angie resonando por los pasillos y las habitaciones de la Casa Beneviento mientras exploras en busca de Rose. Sí, a nosotros también nos parece una idea aterradora. Sin embargo, eso solo le da más sabor a la jugabilidad y nos hace estar ansiosos por explorar el noreste del mapa de Resident Evil Village. Quizás lo que se esconde bajo la cuerda negra como la noche de Donna sea mucho más aterrador que cualquier cosa que hayamos visto en el juego hasta ahora.

Madre Miranda: la reina de todos los secretos

La jerarquía en Resident Evil 8 es evidente, con Madre Miranda en lo más alto de ella. Los Cuatro Señores, por muy aterradores que sean cada uno a su manera, se someten a esta enigmática figura junto con el resto del pueblo. Capcom está actuando de forma estratégica en lo que respecta a la revelación de los villanos de Resident Evil 8. Madre Miranda es claramente la principal antagonista detrás de todos los acontecimientos del juego, y su identidad es el mayor misterio hasta la fecha, aunque ha aparecido en todos los tráilers.

Parece que iremos conociéndola a medida que avance la historia y lleguemos al clímax de la trama. Sin embargo, una cosa es segura: con todos los villanos y personajes que hay, podemos esperar una experiencia de juego de Resident Evil completa y dinámica, repleta de nuevas vivencias.

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