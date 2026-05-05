Reseña de Yakuza Kiwami 3 y Dark Ties: un remake atrevido y polémico

EstoYakuza Kiwami 3 y Dark Ties Esta reseña recoge mis impresiones tras haber completado ambas campañas, así como la información disponible actualmente sobre el lanzamiento, el consenso de la crítica y la opinión general de la comunidad de jugadores.

Ser un gigante Yakuza yo mismo (con Yakuza 0 (una de mis favoritas de todos los tiempos), pasé bastante tiempo con Yakuza Kiwami 3YLazos oscuros, y enseguida me doy cuenta de por qué la gente no parece ponerse de acuerdo al respecto. Este lanzamiento ha sido una de las entregas de la serie más comentadas de los últimos años, aunque no siempre por los mismos motivos .

Publicado el12 de febrero de 2026, el paquete incluye la versión totalmente renovada de Yakuza 3 con una nueva campaña precuela llamada Lazos oscuros. Sobre el papel, parece pan comido. En la práctica, se convierte en algo un poco más…complicado.

En general, hay muchos momentos aquí que realmente me han impresionado. El combate se siente mucho mejor que la versión original como siempre, y algunas de las secuencias más tranquilas, centradas en los personajes, llegan al corazón de esa forma tan característica de la serie. Sin embargo, algunas decisiones me hicieron reflexionar, sobre todo en lo que respecta a Cambios en la historia y contenido que falta.

Ese contraste es el eje central de la experiencia. A algunos jugadores les encantará el las mejoras modernas y la campaña adicional, aunque otros se centrarán en lo que se ha modificado o eliminado (y con razón).

Así que, en lugar de intentar sacar una conclusión definitiva de inmediato, voy a repasar todo con la mayor claridad posible: qué incluye el paquete, cómo funciona cada parte, qué ha cambiado con respecto al original y de dónde surgen realmente algunas de las polémicas que rodean a este título.

Al final, te habré dado una idea clara de si Yakuza Kiwami 3 y Dark Ties merece la pena comprarlo ahora mismo o es mejor esperar.

Reseña de Yakuza Kiwami 3 y Dark Ties: ¿Qué es este juego, exactamente?

Antes de tomarme esto Yakuza Kiwami 3 y Dark Tiesuna reseña también Antes de profundizar en todo lo que este juego tiene que ofrecer, como suelo hacer en mis otras reseñas, voy a aclarar primero la mayor confusión. No se trata de un juego con un subtítulo. Es dos campañas independientes agrupadas en un solo paquete (de ahí el «&»).

Yakuza Kiwami 3 is un remake completo de la película de 2009 PlayStation 3Título, y no se trata de un simple retoque. El juego funciona en el Motor Dragon, lo que se traduce en gráficos mejorados, nuevas escenas cinemáticas, más actividades y un sistema de combate totalmente renovado. La historia sigue el mismo argumento principal, aunque su desarrollo ha cambiado en algunos aspectos clave.

Y luego estáLazos oscuros. Esto es una campaña independiente que sirve de precuela y se centra en Yoshitaka Mine, el principal antagonista de Yakuza 3. Empezó como una idea modesta y se convirtió en una historia completa y jugable después de que los fans pidieran más contenido sobre Mine.

AunqueLazos oscuros tiene lugar antes en el Yakuza cronología, algo que tengo que anotar en mi Yakuza Kiwami 3 y Dark Tiesla conclusión es queRecomiendo encarecidamente que lo pruebes Kiwami 3 primero. La precuela hace referencia abierta a momentos importantes de la historia de la campaña principal, por lo que si la empiezas antes de tiempo te perderás revelaciones clave.

Podrás alternar entre dos protagonistas muy diferentes. Kazuma Kiryu se encarga de la historia principal, que transcurre entre Okinawa y Tokio, mientras que la campaña de Mine se centra en Kamurocho. Ese contraste funciona muy bien, sobre todo cuando empiezas a darte cuenta de cómo difieren sus perspectivas —al estilo de Yakuza 0 junto a Kiryu y Majima.

Yakuza Kiwami 3 y Dark Tieslanzado elPS5, PS4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, y para PC a través deSteam y otros minoristas externos, que ofrecen un una forma cómoda de acceder al juego sin tener que pagar el precio completo en la tienda.

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Jugabilidad y combate en Yakuza Kiwami 3: la mayor mejora del paquete

Al igual que ocurre con casi todos los… Yakuza el título de la serie o, en realidad, cualquier Ryga Gotoku Studio el juego en general, El combate es lo más fácil de recomendar. Si has oído a gente bromear sobre el original Yakuza 3 Aunque se le conozca como «Blockuza», esa reputación ya no se ajusta a la realidad.

Los enemigos no se pasan la mayor parte del combate defendiéndose de tus ataques. Los combates son más rápidos, los golpes conectan con mayor facilidad y el ritmo general se parece más al de los títulos más recientes de la serie.

Kiryu tiene dos estilos de lucha principales. El dragón de Dojima: Kiwami es la que la mayoría de los jugadores seguirán utilizando. Es rápida, agresiva y ofrece un montón de opciones de combos. No dejaba de volver a ella antes de escribir esto Yakuza Kiwami 3 y Dark Ties revisión, y después de haberlo probado todo, sobre todo porque encadenar un combo limpio con un remate me parece lo más adecuado.

Estilo Ryukyu es la última incorporación. Esta se centra en armas inspiradas en las artes marciales de Okinawa. Puedes ir alternando entre armas como lanzas y nunchaku, cada una con su propio conjunto de movimientos. La mecánica de la parada funciona de maravilla una vez que le coges el truco.

Al principio tuve un momento en el que paré la embestida de un enemigo con el escudo y seguí inmediatamente con un golpe contundente, y me pareció casi demasiado fácil. Ese es más o menos el problema. Una vez que se le pilla el truco, el reto ya no resulta tan difícil.

Para más información No ignores el Ryukyu ¡árbol de habilidades! Claro, el El dragón de Dojima Este estilo es un todoterreno de confianza, pero es importante invertir pronto en las mejoras de parada de Ryukyu si quieres hacer frente a los nuevos jefes protegidos por Aura con los que te encontrarás más adelante en el juego.

Otra cosa que quiero señalar en mi Yakuza Kiwami 3 y Dark Tiesla conclusión es queLas esquivas perfectas son una parte fundamental del combate. Si consigues uno, ralentiza la acción lo justo para que puedas contraatacar con claridad. Da una gran sensación en ese momento, aunque me he dado cuenta de que los combates pueden empezar a parecer predecibles cuando se abusa de esta técnica.

Las batallas contra jefes introducen un Aura un sistema que cambia la forma de abordar ciertos combates. Algunos jefes absorben el daño a menos que te adaptes a sus mecánicas.

Mientras me preparaba para escribir esto Yakuza Kiwami 3 y Dark Ties Según la reseña, hubo un combate en el que seguí atacando como de costumbre y apenas avanzaba. Entonces cambié de táctica y, de repente, la barra de salud se desvaneció. Funciona, pero puede parecer un poco irregular.

Algo de lo que me di cuenta enseguida es la menor cantidad de Medidas contra el calor. Hay menos que en el juego original, y las repeticiones empiezan a aparecer antes de lo esperado. Al cabo de unas horas, ya era capaz de predecir qué animación estaba a punto de aparecer.

Otra cosa que quiero destacar en mi Yakuza Kiwami 3 y Dark Tiesla conclusión es quela experiencia de combate en general parece haber mejorado considerablemente. Es más fluido, responde mejor y resulta mucho más agradable durante las sesiones largas.

En mi caso, el combate me gustó casi desde el principio. Por otro lado, lo que realmente me llevó un poco más de tiempo apreciar en su totalidad fue el contenido secundario. En un Yakuza ¿Un juego? Sorprendente, lo sé.

La vida en Morning Glory y el contenido adicional: El corazón de Kiwami 3

La trama del orfanato Morning Glory ha sido reestructurada en una campaña secundaria independientellamadoLa vida en Morning Glory. En el juego original, este contenido formaba parte de la historia principal.

Este cambio ha suscitado opiniones encontradas entre los jugadores y Yakuza Kiwami 3 opiniones. Hay quien considera que la campaña alivia la carga emocional de la trama principal. A otros les gusta el ritmo, ya que la historia ya no se detiene durante largos ratos.

Personalmente, me ha encantado esta revisión. Las actividades parecen sencillas sobre el papel, pero aportan mucha personalidad. En un momento estaba ayudando a un niño con los deberes y, al siguiente, estaba persiguiendo bichos como si fuera lo más importante del mundo. Puede parecer una tontería, pero esos momentos se te quedan grabados.

Cocinar o cuidar el jardín no es complicado, aunque crea un ritmo que hace que todo vaya más despacio, similar a un Un juego agradable y acogedor. Después de una larga racha de combates, volver a Morning Glory me sentó de maravilla.

Todas estas tareas contribuyen a forjar el carácter de Kiryu Clasificación de papás, quedesbloquea más interacciones y parte de la historia momentos. Algunas de las conversaciones me pillaron desprevenido por lo auténticas que parecían. El director Ryosuke Horii calificó este contenido de esencial, y entiendo por qué. Le da a Kiryu espacio para simplemente existir al margen de todo lo típico y lleno de conflictos Yakuza las travesuras que se le ocurren.

También hay un nuevo modo llamado El dragón rebelde. En él, Kiryu se ve envuelto en enfrentamientos a gran escala en los que lidera a un grupo contra bandas rivales. Es caótico, pero de una forma divertida al principio, como un un juego de lucha increíble, pero con un toque de gestión de fiestas.

Hubo una partida en la que perdí por completo la noción de lo que estaba pasando y me limité a centrarme en despejar el espacio a mi alrededor. Algo que realmente quiero anotar en mi Yakuza Kiwami 3 La conclusión es que, tras unas cuantas partidas, empieza a resultar un poco repetitivo.

Game Gear La emulación es otra novedad interesante. Puedes jugar clásicoSEGAtítulos dentro del juego, incluyendo Caos sónico and Calles de la ira. Al final pasé más tiempo del que esperaba aquí, más por curiosidad que por nostalgia, ya que estos juegos salieron way de antes de que yo naciera (aunque, aun así, me encantaba chupármelas).

Las subtramas son donde las cosas se ponen…complicado. El juego original tenía más de 100, mientras que esta versión incluye unos 31, combinando historias ya conocidas con otras nuevas. Faltan varios de los favoritos de los fans, y las nuevas subtramas suelen seguir una estructura más sencilla. La diferencia se nota mucho si has jugado al juego original, ya que algunas terminan antes de lo esperado.

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Reseña de «Dark Ties»: «Mi historia merece la pena» (con algunas salvedades)

Como ya señalé anteriormente en mi Yakuza Kiwami 3 y Dark Ties Reseña: te recomiendo que lo pruebes Lazos oscuros solo cuando hayas terminado Kiwami 3. Se trata de una campaña totalmente jugable a la que puedes acceder desde el menú principal.

Lazos oscuros is no es un modo de bonificación menor, sino que ofrece su propia historia y desarrollo. La historia principal dura aproximadamente De 3 a 6 horas; los que quieren completarlo todo pueden alargar la partida hasta las 15 o incluso las 20 horas.

La historia cuenta que El mío en 2007 después de que su negocio se vaya al traste a causa de una traición. Vaga por Kamurocho y queda fascinado por la lealtad que observa en el mundo de la yakuza. Esto le acerca a Tsuyoshi Kanda, quien se convierte en su puerta de entrada.

Hay algo que debo señalar en este Yakuza: Lazos oscuros Esta reseña te permite hacerte una idea clara del tiempo que pasarás dentro de la mente de Mine. Su monólogo interior te da una idea clara de cómo piensa y por qué actúa como lo hace. Hay momentos en los que observa a la gente desde la distancia, casi como si los analizara, lo que le da más profundidad a su personaje.

Creo que su vínculo con Daigo Dojima aporta una nueva dimensión que los seguidores de la serie, tanto los veteranos como los nuevos, sabrán apreciar. Sobre todo porque algunas de sus escenas resultan tan personales e impactantes como los típicos momentos culminantes Yakuza lo más emocionante que puede llegar a ser contar historias.

Para más información Si eres nuevo en la saga, no hace falta que hayas jugado al juego original Yakuza 3, su versión remasterizada o cualquier otra entrega para disfrutar Kiwami 3 y Dark Ties, ya que el juego incluye un sistema de resumen detallado que te pone al día. Dicho esto, jugar Yakuza 0, Gambas, yKiwami 2 En primer lugar, hará que la historia de Kiryu tenga un impacto mucho mayor.

En comparación con la campaña «principal» de Kiwami 3, el combate cambia bastante aquí. El mío se basa en un estilo de «shoot-boxing» que se centra en la velocidad y en mantener a los enemigos en el aire —al estilo de Kazuya Mishima—. En una pelea con muchos enemigos, hubo un momento en el que conseguí mantenerlos en el aire más tiempo de lo esperado, y acabó convirtiéndose en uno de los enfrentamientos más satisfactorios del juego.

Su oscuro despertar Este modo hace que los combates sean más agresivos, lo que encaja con el estilo de Mine Comprar personalidad bastante bien. Cambia notablemente el tono del combate y, de hecho, en algunas situaciones disfruté más jugando con Mine que con Kiryu. Su Las combinaciones de movimientos parecían más rápidas y dinámicasen general.

El contenido adicional incluye Control de daños en Kanda and La Arena del Infierno. Estos modos aportan variedad, pero la premisa de algunas misiones puede resultar incómoda, dependiendo de cómo se interpreten los personajes implicados.

En general, la historia se decanta por lo más seguro, rellenar las lagunas del juego original sin ir demasiado lejos hacia una nueva dirección. El final, en particular, ha suscitado reacciones encontradas en Yakuza: Lazos oscuros las opiniones que se pueden encontrar en Internet. PERO, en mi caso, esta campaña acaba siendo una de las partes más interesantes de todo el paquete.

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Yakuza Kiwami 3 y Dark Ties: puntuación en Metacritic y acogida de la crítica

Además de lo mío Yakuza Kiwami 3 y Dark Tiesreseña,La acogida de este juego es por todas partes, y esto queda claro en cuanto se echa un vistazo a las puntuaciones.

On Metacritic, elNintendo Switch 2 and Xbox Series X/S las versiones se encuentran en 79 and 77, respectivamente, ambos etiquetados como En general, favorable en el momento de redactar este artículo. El PS5 versión para 74, mientras que la versión para PC se sitúa en 73, ambos bajoMixed o Promedio.

OpenCriticpromediosYakuza Kiwami 3 y Dark Tiesopinioneshacia mediados de los años 70, con aproximadamenteEntre el 63 % y el 65 % de los críticos lo recomiendan it.

Sin embargo,Las valoraciones de los usuarios cuentan una historia diferente. ElPS5 esa versión está ahí sin más 6.2, lo que pone de manifiesto una diferencia notable entre los críticos y los jugadores:

Plataforma Puntuación en Metacritic Percepción Nintendo Switch 2 77/100 En general, favorable Xbox Series X/S 79/100 En general, favorable PS5 74/100 «Mixed o Promedio» PC 73/100 «Mixed o Promedio» OpenCritic 74/100 de media El 63 % de los críticos lo recomienda Puntuación de los usuarios (PS5) 6,2/10 Mixed o Promedio, pero sobre todopor debajo de las puntuaciones de la crítica

Al leer cada uno de ellos, me di cuenta de que había un patrón claro Yakuza Kiwami 3 y Dark Ties críticas. Los críticos que abordaron el juego como un versión independientea menudo lo valorabanalrededor de 7 u 8 de cada 10, mientras que quienes la compararon con la versión original o la remasterizada le dieron una puntuación mucho más baja.

The la diferencia de precios entre los distintos puntos de venta es inusualmente grande. Algunas puntuacionesbajar hasta un 20 sobre 100, mientras queotros llegan a los 90. Ese tipo de diferencia es, en realidad, poco habitual, incluso para un lanzamiento que suscita controversia.

Este partido acabó siendo una de las entregas de la serie principal peor valoradas en la Yakuzaserie. Por otra parte, a pesar de ir a la zaga de algunos de los el mejorYakuzajuegos, tanto el original Yakuza 3 y su versión remasterizada obtuvo una puntuación media más alta.

La polémica sobre «Kiwami 3 Story», explicada

Dos cuestiones principales alimentar la polémica en torno a este lanzamiento – decisiones sobre el reparto and la historia cambia.

El actor Teruyuki Kagawa fue elegido para interpretar a Goh Hamazaki. Anteriormente, en 2022, había admitido haber cometido una falta de conducta, lo que provocó una reacción negativa por parte de algunos sectores de la comunidad. Una petición en la que se pedía su destitución reunidos alrededor de 10,000firmas.

El director Ryosuke Horii se pronunció públicamente sobre la decisión, afirmando que el reparto encajaba con el personaje. SEGA prefirió no hacer más comentarios. Esto suscitó dudas sobre la coherencia. En un caso anterior, otro actor de la serie había sido sustituido con relativa rapidez tras unos problemas legales.

Los cambios en la trama suscitaron tanto debate. En el juego original, la historia de Mine termina de una forma muy concreta (sin spoilers). Aquí, ese desenlace se modifica, lo que tiene repercusiones en las entregas posteriores. El juego también insinúa un nuevo rumbo para la serie, lo que sugiere que los futuros remakes podrían seguir una línea temporal diferente en lugar de ceñirse estrictamente a los originales.

Ya que estoy publicando un Yakuza Kiwami 3 y Dark Ties En esta reseña, debo señalar que entiendo los dos puntos de vista. A algunos jugadores les interesa este nuevo giro. Otros, en cambio, consideran que resta fuerza a momentos emotivos clave de la historia original.

¿Sinceramente? Me inclino un poco más por el lado de «respetar el material original» (soy de la vieja escuela Yakuza (al fin y al cabo, soy fan), pero ninguna de las dos reacciones me parece descabellada. En realidad, todo se reduce a lo importante que te resulte mantenerte fiel a la historia original.

Reseña de Yakuza Kiwami 3 y Dark Ties: ¿qué tal funciona en todas las plataformas?

Para aquellos que queráis comparar Yakuza Kiwami 3 y Dark TiesentreNintendo Switch 2 and Xbox Series X versiones, así es como se comparan – junto con el PS5 and PC puertos – según el rendimiento y la sensación general:

Nintendo Switch 2:Funciona a30 fps tanto en modo acoplado como en modo portátil modos. La resolución se adapta dinámicamente, lo que significa que la imagen puede parecer más difusa durante los combates o en las escenas con mucha gente.

Durante miYakuza Kiwami 3 y Dark Ties En la reseña del juego, me di cuenta de esto sobre todo durante las batallas más grandes, en las que los detalles se difuminan ligeramente. Aun así, sigue siendo lo suficientemente estable como para sesiones prolongadas, y la posibilidad de utilizarlo en modo portátil es una gran ventaja en cuanto a portabilidad.

Xbox Series X/S:Ofertasmayor resolución and un funcionamiento más fluidoen comparación conInterruptor 2. Los problemas iniciales con el color y el HDR se solucionaron tras el lanzamiento.

Jugar al juego en Xbox da una sensación de mayor coherencia, sobre todo en las batallas contra jefes, donde la claridad visual resulta de gran ayuda.

PC (Steam): El rendimiento depende de tu configuración. Una tarjeta gráfica de gama media funciona perfectamente con resoluciones de 1080p y 1440p, mientras queGPU más potentes puede alcanzar mayores velocidades de fotogramas.

Funciones comoSupermuestreo con aprendizaje profundo and FSR ayuda a estabilizar el rendimiento. Durante mi Yakuza Kiwami 3 y Dark Ties En cuanto a la jugabilidad, no tuve problemas importantes, aunque se produjeron algunos tirones ocasionales durante las transiciones.

PlayStation 5:Ampliamente considerado como un una adaptación excelente de este remake, elPS5 versiones de destino 4K nativo resolución en una fijado a 60 FPS.

Gracias a la velocidad ultrarrápida de la consola SSD, los tiempos de carga al entrar en los edificios o al iniciar las subtramas son prácticamente instantáneos, lo que supone un avance enorme con respecto al juego original PS3 experiencia. El DualSense La retroalimentación háptica también es una característica destacada en este caso; sentirás el característico rugido de las olas de Okinawa y la resistencia en los gatillos durante las escenas de acción.

En definitiva, miYakuza Kiwami y Dark Ties La reseña muestra que el juego funciona bien en todas las plataformas, con PS5 and Xbox Series X ofreciendo la experiencia más fluida, mientras que el rendimiento en PC depende en gran medida de tu configuración de hardware y opciones de optimización.

The Interruptor 2, por su parte, sacrifica algo de nitidez visual en aras de la portabilidad, pero sigue ofreciendo una experiencia de juego estable y agradable.

Reseña de Yakuza Kiwami 3 y Dark Ties: mi veredicto general

Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Esta parte de mi Yakuza Kiwami 3 y Dark Ties Esta reseña responde a la pregunta clave por la que todos seguimos aquí: ¿es Yakuza Kiwami 3 ¿Vale la pena comprarlo y, si es así, a precio completo?

Verás, aquí es donde las cosas se complican un poco más subjetivo, ya que la respuesta dependerá en gran medida de lo que you lo que más me importa en un Yakuza juego

En mi opinión, yo diría que esto es un buen (aunque no excelente) punto de partida para Yakuza una serie para principiantes que quieran jugar a los títulos más «modernos», tanto en lo que respecta a los gráficos como a la jugabilidad. Además, el sistema de combate renovado se nota desde el primer momento. Es más fácil entrar en combate, entender las mecánicas y disfrutar realmente de la jugabilidad en cada momento.

Y aunqueRecomiendo encarecidamente jugar a todos los títulos anteriores Gambastítulos yYakuza 0antes de eso, la función de resumen sí que ayuda. Intenté meterme de lleno en la historia sin volver a jugar a los títulos anteriores y nunca me sentí del todo perdido. Aún así, se disfruta de todo el impacto emocional de las escenas clave sin tener que jugar a ningún otro partidos en elYakuza serie, aunque algunas referencias se te escapen.

Para los jugadores que vuelven, la decisión es más complicada. El las mejoras en el combate son evidentes durante la primera hora, aunque los cambios en la historia permanecen en un segundo plano en todo momento. Me encontré disfrutando de la jugabilidad mientras pensaba en cómo solían desarrollarse ciertas escenas.

Se nota la falta de subtramas. Hubo momentos en los que esperaba que apareciera una determinada trama secundaria, solo para darme cuenta de que no estaba incluida. Esa sensación no estropea la experiencia por completo, al menos para mí, aunque sí que perdura.

★ Un regreso poco valorado, pero ambicioso, a uno de los favoritos de la saga Yakuza Yakuza Kiwami 3 y Dark Ties para PC Compra en Eneba Yakuza Kiwami 3 y Dark Ties para Xbox Compra en Eneba

Lazos oscuros aporta un valor añadido real al juego. Me quedó muy claro que no se trata simplemente de contenido extra añadido al final, y la verdad es que tenía muchas ganas de pasar a la campaña de Mine tras terminar un capítulo con Kiryu. Su combate se siente lo suficientemente diferente como para que no se haga monótono, y la historia aporta un contexto que los seguidores de toda la vida sabrán apreciar.

A precio completo,En realidad, todo depende de si le das más importancia a la fidelidad de la historia o a las mejoras en la jugabilidad. Solo ten en cuenta que, a pesar de los recortes en el contenido, sigue habiendo un lot de contenido para disfrutar aquí. El La historia principal dura unas 15 horas, y el contenido secundario puede alargar aún más la partida. Al final, dediqué más tiempo del previsto simplemente a explorar actividades secundarias y volver a visitar zonas.

Dicho esto, no todo ese contenido alcanza el mismo nivel de calidad. Algunas historias secundarias parecen más cortas de lo esperado, y ciertos modos pierden su atractivo tras unas cuantas partidas.

Si túanteponer la jugabilidad a todo lo demás, esta versión tiene mucho que ofrecer. Si te importa más la coherencia narrativa, quizá te convenga esperar a que haya una oferta o volver a la versión anterior.

Ventajas Contras ✅ El combate resulta mucho más fluido y con mayor capacidad de respuesta que en el juego original ✅ Lazos oscuros añade una segunda campaña interesante ✅ El contenido paralelo de «Morning Glory» aporta momentos muy reveladores sobre los personajes ✅ El motor moderno mejora los gráficos y la presentación general ✅ Un buen punto de partida para quienes se inician en la serie ❌ Es posible que los cambios en la trama no gusten a los seguidores de toda la vida ❌ Faltan varias subtramas muy queridas por los fans ❌ Algunos sistemas de juego parecen desequilibrados o demasiado fáciles

Preguntas frecuentes