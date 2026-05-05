Reseña de Starfield para PS5 en 2026: un regreso que merece la pena

A Starfield para PS5 La cobertura de las revisiones por fin cobra sentido en 2026, porque Esta es la versión que los jugadores estaban esperando. Cuando Bethesda lanzó por primera vez lanzó el juego en 2023, obtuvo muy buenas puntuaciones de la crítica, pero la acogida entre los jugadores fue notablemente dispar, lastrada por una exploración inconexa y un diseño planetario repetitivo.

Pasemos directamente a Abril de 2026, y el cambio es real. Starfield La versión 2026 se ha mejorado en aspectos que abordan directamente los principales problemas, con actualizaciones como Carriles libres haciendo que los viajes espaciales resulten mucho más naturales y cercanos. El ritmo es más fluido, los sistemas parecen más coherentes y la experiencia general resulta menos fragmentada que antes.

Dicho esto, no se trata de una reinvención total. Sigue siendo en gran medida un Bethesda Un juego de rol que mantiene los mismos puntos fuertes en cuanto a la construcción del mundo y la narrativa de las facciones, aunque con algunas limitaciones ya conocidas.

Así que, en cuanto a si Starfield on PS5 que merezca la pena en 2026, depende en gran medida de tus expectativas iniciales y de si valoras más la profundidad que una exploración fluida.

Reseña de Starfield para PS5: la versión que funciona

Categoría Detalles Género Juego de rol de acción y ciencia ficción Circuito de ejercicios para el tronco Bethesda Game Studios / Bethesda Softworks Fecha de lanzamiento de la PS5 7 de abril de 2026 Plataformas PS5, PS4, Xbox Series X/S, PC Bucle principal Explora sistemas estelares, desarrolla tu personaje y tu nave, completa las misiones de las facciones y vuelve a empezar Nueva partida+ Su mayor punto fuerte Las cadenas de misiones de facción, la construcción de naves y el Carriles libres Las actualizaciones están consiguiendo por fin que el espacio cobre vida Su mayor punto débil Problemas de rendimiento y estabilidad en PS5, los jugadores notaron fallos frecuentes al principio, aunque muchos de ellos ya se han solucionado Ventajas exclusivas de la PS5 CompletoDualSense integración (disparadores adaptativos, barra de luces, panel táctil, altavoz), tiempos de carga más rápidos, PS5 Promodo avanzado Con contenido descargable incluido Carriles libres actualización (gratis para todos); Terran Armada (€9.99) yEspacio destrozado in Edición Premiumsolo Veredicto Un juego de rol mucho más completo y entretenido en 2026, aunque sigue siendo irregular en cuanto a la exploración y adolece de numerosos problemas de rendimiento Edición recomendada Edición para PC enTejo

Starfield on PS5 En 2026 es más fácil recomendarlo que en el momento de su lanzamiento. Lo que antes parecía inconexo ahora fluye mejor, gracias en gran parte a la Carriles libres una actualización que transforma la forma en que te desplazas por el espacio e interactúas con los sistemas del juego.

De miStarfield PS5 Tras esta reseña, puedo decir con toda sinceridad que el bucle principal sigue siendo un clásico Bethesda – Embárcate en las misiones de las facciones, mejora tu nave, desarrolla tu personaje y aprovecha ese progreso para Nueva partida+. El juego alcanza su máximo esplendor cuando te sumerges en su contenido creado a mano.

Las historias de facciones, la construcción de naves y la evolución de los personajes aportan ese tipo de profundidad Bethesda lo que esperan los aficionados. El PS5 Esta versión también cuenta con tiempos de carga más rápidosy completoDualSense apoyo, junto con el PS5 Pro modo avanzado que ofrece un mayor rendimiento para aquellos que dispongan de un hardware mejorado.

Pero los fallos aún no han desaparecido del todo. La exploración fuera de los grandes núcleos urbanos sigue resultando repetitiva, y las caídas de rendimiento en las ciudades densamente pobladas siguen siendo notables. Aun así, Esta versión por fin da la sensación de ser coherente; no es perfecta, pero se nota que sabe lo que quiere ser..

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Una Galaxy que ha merecido la pena esperar

Algo de lo que puedo estar seguro en mi Starfield PS5 La conclusión es que esta versión es sin duda, la versión para consola más completa y pulida de Starfieldhasta ahora. Incluye el juego básico completo, el Carriles libres La actualización ya está integrada, y la opción de adquirir ambas expansiones principales de la historia a través de la Edición Premium.

EnSeptiembre de 2023, Starfieldlanzado elXbox Series X/Sy un ordenador con ununa sólida puntuación de 83 en Metacritic on Xbox, peroLa opinión de los aficionados estaba mucho más dividida. Los principales problemas —una exploración inconexa, un uso excesivo de las pantallas de carga y un ritmo irregular— le restaron méritos.

Casi tres años después, el PS5 La versión final se beneficia de todo ese proceso de iteración, por lo que se lanza al mercado en un estado mucho más sólido. Si te estás lanzando a PS5 Por primera vez, este es el mejor de los casos. Te saltas por completo la primera versión, aún en bruto, y te adentras en un juego que resulta más coherente y con un mejor ritmo desde el principio.

Para más información Si vas a comprar Starfield on PS5 por primera vez, revisa el Opciones de juego menú antes de comenzar tu aventura.

Para devolucionesXbox Para los jugadores de PC, las mejoras son evidentes, pero hay un inconveniente: no es compatible con el guardado cruzado. Empezar de cero es imprescindible, lo que puede ser un factor decisivo dependiendo de lo lejos que hayas llegado.

Si prefieres quédate con la plataforma que cuente con la comunidad de modding más sólida, cogiendo unSteamclave + DLC sigue siendo la mejor forma de jugar Starfield fuera de laSonyecosistema.

En cuanto a las ediciones, la versión estándar incluye el juego básico más el Carriles libresActualización. ElEdición Premiumañade elTerran Armada DLC, the Espacio destrozadoexpansión, 1,000 Créditos de la creación, elPaquete de aspectos «Constellation», un libro de arte digital y la banda sonora.

Para más información Starfield cuenta con una amplia gama de modificadores de supervivencia y dificultad, desde la recuperación de salud con comida y el peso de la munición hasta un modo de dificultad extrema – que la mayoría de los jugadores nunca descubren. Ajustar estos parámetros desde el principio puede transformar por completo la experiencia de juego.

Algo que quiero destacar en este Starfield PS5 la conclusión es que, para los nuevos jugadores, el Edición Premium tiene el valor más alto. El incluidoCréditos de la creación por sí solas abarcan la prestigiosa Alianza de Rastreadores una serie de misiones, lo que la convierte en una forma más completa de disfrutar del juego.

Navegando por las estrellas, no por los menús

Starfield en 2026 ya no parece tanto una sucesión de menús como un universo coherente, y tenemos el Carriles libresactualización a quien dar las gracias por eso. Lo que realmente marca la diferencia es Modo de crucero, lo que por fin te permite volar libremente entre los planetas de un sistema estelar.

Puedes establecer un destino, activar el piloto automático y, de hecho, llegar a dar una vuelta por el barco mientras está en travesía. Es un cambio sencillo, pero acaba por completo con ese bucle de «haz clic para teletransportarte» que rompe la inmersión y que lastró el lanzamiento de 2023.

Mientras navegas, la galaxia parece mucho más viva. Te encontrarás con naves abandonadas, llamadas de socorro esporádicas y puntos de interés orbitales que hacen que el espacio parezca lleno de actividad. Si estás jugando en PC y aún no has visto estas actualizaciones, descárgate un Starfieldclave paraSteam para ver cuánto cuesta el CyberpunkTratamiento 2.0 ha perfeccionado la experiencia.

Necesito tomarme un momento para… Starfield PS5 reseña para hablar con los veteranos. El final del juego recibió un gran impulso con el X-Techsistema. Ahora puedes volver a generar esos efectos de equipo legendario que tanto te frustran, así como perseguirExótico variantes de armas y desbloquear Nivel 4ventajas.

Un momentoNueva partida+ no parece tanto un reinicio total. El nuevo Dispositivo de entrelazamiento cuántico te permite llevar a escondidas tu… Nivel S a través de Unity. Eso significa no tendrás que empezar desde cero cada vez.

También hay un montón de novedades solo por diversión. Entre ellas se incluyen las saltarinaSaltador lunarvehículo terrestre y la búsqueda de 27 Héroes de acción de la Guerra de las Colonias.

¿Es perfecto? No del todo. Seguirás viendo una pantalla de carga al pasar de un sistema estelar a otro. Las lunas generadas proceduralmente pueden seguir dando una sensación un poco solitaria. Pero ahora se trata de pequeños contratiempos en un juego que, por fin, se muestra seguro de sí mismo.

Estilos de juego que lo cambian todo

Olvida todo lo que sabes sobre las clases de héroes rígidas; Starfield se aleja de los arquetipos fijos que se ven en Slay the Spire por algo mucho más fluido.

Hay algo que quiero destacar en este Starfield PS5la conclusión es queTu identidad viene definida por una combinación modular de orígenes, rasgos y árboles de habilidades que evolucionan a medida que juegas. En elSistemas fijos, simplemente creas tu propia leyenda desde cero:

Si te decantas por una configuración tipo militar, conseguirás lo más parecido a la A toda máquina fantasía . Su gran cantidad de vida, su gran capacidad de supervivencia y su enfoque en el combate directo hacen que esta sea la forma más accesible de jugar. Es sencilla, agresiva e ideal para aprender cómo Starfield se encarga de las escenas de tiroteos y los enfrentamientos.

. Su gran cantidad de vida, su gran capacidad de supervivencia y su enfoque en el combate directo hacen que esta sea la forma más accesible de jugar. Es sencilla, agresiva e ideal para aprender cómo Starfield se encarga de las escenas de tiroteos y los enfrentamientos. Una configuración centrada en el sigilo ocupa el Silencioso función . Dar prioridad a las armas silenciadas, a la movilidad y a los efectos de estado como el sangrado o el veneno (mediante el equipamiento y las ventajas) recompensa la paciencia. No se trata de arrollar a los enemigos, sino de prepararlos y controlar el ritmo de los combates.

. Dar prioridad a las armas silenciadas, a la movilidad y a los efectos de estado como el sangrado o el veneno (mediante el equipamiento y las ventajas) recompensa la paciencia. No se trata de arrollar a los enemigos, sino de prepararlos y controlar el ritmo de los combates. Para los jugadores a los que les gustan los sistemas y las sinergias, una configuración centrada en la tecnología o la robótica refleja el Defecto arquetipo . Gracias al uso de drones, torretas automáticas e interacciones avanzadas con el equipo, este estilo de juego se centra menos en la puntería pura y más en la gestión de las herramientas que te ayudan en la partida.

. Gracias al uso de drones, torretas automáticas e interacciones avanzadas con el equipo, este estilo de juego se centra menos en la puntería pura y más en la gestión de las herramientas que te ayudan en la partida. Luego está el enfoque híbrido de alto riesgo y alta rentabilidad, similar al Observador. Combinar estilos de combate, alternar entre ventajas ofensivas y defensivas y probar diferentes potenciadores puede dar lugar a configuraciones extremadamente poderosas, aunque requieren atención y buen timing para evitar que se desmoronen.

En lugar de cartas y la creación de mazos, Starfield sustituye esa estructura por árboles de habilidades, equipamiento y modificadores. Cada configuración te lleva hacia un ciclo diferente, fomenta la experimentación y hace que que tu personaje resulte genuinamente personal, en lugar de predefinido.

El DLC «Terran Armada» y «Espacio destrozado»: ¿espacio profundo o bolsillo profundo?

The Starfield PS5 respuesta breve a la revisión – Uno es imprescindible para los jugadores noveles; el otro depende de hasta qué punto quieras profundizar..

Espacio destrozado (2024) es una versión másexpansión tradicional basada en la ubicación en Va’Ruun’kai, donde nos sumergimos en la historia de la Casa Va’Ruun. Es más compacto y se centra más en la narrativa que el juego básico, pero la acogida ha sido dispar.

Algunos valoraron el estilo narrativo realista, mientras que otros esperaban algo más ambicioso. Es un juego sólido, pero no es imprescindible por sí solo.

Terran Armada (Abril de 2026), por otro lado, da la sensación de que realmente encajaa lo modernoStarfield. Presenta el Incursiones sistema, escenarios de combate dinámicos que pueden pasar de pequeños enfrentamientos a infiltraciones a gran escala en naves a lo largo de la Sistemas fijos.

Añade un nuevo compañero (Delta), nuevo equipamiento y módulos para la nave, y se integra directamente en el Carriles libresActualización.Esto es lo que hace que el juego cobre vida en cada instante. Si estás empezando de cero en la PS5, Terran Armada Es, sin duda, la expansión más sólida.

En cuanto a las ediciones, todo se reduce a una cuestión de compromiso. The Edición estándar (€49.99) es una buena opción si no estás seguro. Pero el Edición Premium (€69.99) es la mejor opción a largo plazo: obtienes los dos DLC, 1,000 Créditos de la creación para el contenido de la comunidad, además de productos de belleza y complementos.

Dado que incluye futuras ampliaciones, Es la mejor forma de disfrutar de todo lo que ofrece la galaxia. Si utilizas un ordenador y no quieres el paquete completo, opta por el Espacio destrozadoexpansión.

Lo bueno, lo malo y Bethesda

Si dejamos de lado los tres años de expectación y debate que precedieron a esto Starfield PS5 En resumen, lo que queda es algo muy familiar Bethesda Game Studios experiencia, para bien y para mal.

En qué destaca: Ofrece BethesdaLas mejores escenas de tiroteos y construcción de naves hasta la fecha.

El combate es muy Bethesda’s el trabajo más pulido. Aquí no hace falta recurrir a trucos al estilo VATS; los tiroteos son fluidos, las armas tienen un tacto propio y los enfrentamientos en gravedad cero son lo más destacado.

Cuando no estés grabando, es probable que te pases horas en el módulo de construcción de naves. Ofrece un alto grado de personalización eso hace que tu nave se sienta como un verdadero hogar entre las estrellas.

La verdadera narración, sin embargo, reside en las cadenas de misiones de facción. Tanto si estás ascendiendo en la jerarquía de la UC Vanguard, sorteando las puñaladas por la espalda en el mundo empresarial con Ryujin Industries, o la ejecución de tareas para el Flota Carmesí, esto esBethesdala obra más cautivadora que ha escrito en años.

Combínalo con el Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio-la estética punk y lo nuevo X-Tech sistema de equipamiento legendario, y el ambiente se vuelve increíblemente coherente; sobre todo en los escenarios creados a mano, donde la narración ambiental es la que lleva el peso de la historia.

Lo que le falta: el «espacio» entre las estrellas.

Hay otra cosa que quiero destacar en mi Starfield PS5 La conclusión es que, a pesar de la enorme Carriles libresactualización,El mayor punto débil del juego sigue siendo su escala procedural. La exploración fuera de los principales centros sigue pareciendo escasa; a menudo te encontrarás con puntos de interés repetitivos y tramos desiertos en los planetas generados proceduralmente.

AunqueModo de crucero hace que los sistemas estelares parezcan más conectados, Seguirás viendo muchas pantallas de carga al cambiar de sistema o al aterrizar. Aunque las facciones son geniales, la historia principal parece bastante olvidable en comparación. No es un aliciente lo suficientemente convincente para un viaje de tal envergadura.

Si vas a por el PS5versión,ten en cuenta que obstáculos técnicos. Tanto la consola base como la PS5 Pro sufre bajadas de fotogramas en ciudades densamente pobladas como Nueva Atlantis. Es un RPG excelente, pero hay que aceptar su naturaleza fragmentada.

Mi veredicto general sobre Starfield para PS5: una galaxia que por fin está a la altura

Enebameter 8/10

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Entonces, ¿es elPS5 ¿Es esta versión por fin la forma definitiva de jugar? La respuesta corta, tras mi Starfield PS5 Mi respuesta es un rotundo «sí», siempre y cuando sepas exactamente en qué te estás metiendo.

Te esperauna experiencia de juego realmente gratificante si te apasionan los sistemas complejos, te encanta la narrativa basada en facciones y eres capaz de pasar horas y horas personalizando naves.

Pero debemos ser sinceros con respecto a las expectativas: si lo que buscas es «Skyrim «en el espacio», con una exploración fluida y natural por todos los horizontes, te llevarás una decepción. Starfield es un juego que destaca por su excelencia, fruto de un minucioso trabajo artesanal, a menudo interrumpido por menús y pantallas de carga; entra sabiendo de qué va realmente el juego.

Ventajas Contras ✅Un combate que realmente mola: Los tiroteos son más trepidantes que nunca, con una respuesta realista de las armas y combates en gravedad cero que convierten cada asalto a bordo en una experiencia emocionante y llena de suspense ✅Los viajes espaciales, por fin: The Carriles libressustituye los menús que rompen la inmersión por vuelos reales y espontáneos ✅Historias que vale la pena contar: Olvídate de la misión principal; las líneas de facción son Bethesda«Su mejor texto en años, repleto de decisiones que realmente importan» ✅El laberinto de la construcción naval: Es un sistema increíblemente complejo y adictivo que te permite construir cualquier cosa, desde un elegante interceptor hasta una gigantesca fortaleza voladora ✅Un NG+ bien hecho: Empezar de cero se siente más como un nuevo descubrimiento que como una tarea pesada, sobre todo con el Dispositivo de entrelazamiento cuántico guardar tu equipo favorito ✅Control total del personaje: Amplios árboles de habilidades, modificadores de supervivencia y el X-Tech El sistema te permite ajustar tu configuración y jugar exactamente como tú quieras ❌ El problema del «copiar y pegar»: Aunque las ciudades son geniales, los planetas generados proceduralmente siguen pareciendo vacíos y repetitivos una vez que pasa la novedad inicial ❌ La ciudad se tambalea: Los entornos densos como New Atlantis siguen sufriendo caídas en la tasa de fotogramas; un cuello de botella en la CPU que incluso Los parches de 2026 no pueden eliminar por completo ❌ Una historia principal un poco aburrida: La trama principal es bastante olvidable; las historias que realmente «no te puedes perder» se encuentran en las misiones de las facciones ❌ Restos de la pantalla de carga: Modo de crucero es un gran logro, pero al saltar de un sistema estelar a otro sigue apareciendo una pantalla de transición ❌ «Espacio destrozado» es un juego «meh»: Este gran DLC es de esos que hay que saber apreciar: está más centrado que el juego base, pero no va a ser el favorito de todo el mundo ❌ La brecha de las modificaciones: El ordenador sigue siendo el rey de la personalización. Xbox le gusta un poco, pero PS5 los jugadores se ven limitados a las opciones más restringidas

Para quienes lo hacen por primera vezPlayStation jugadores o quienes tengan curiosidad por el Starfield PS5 Promodo avanzado,La versión de 2026 es, sin lugar a dudas, la experiencia para consola más pulida y completa hasta la fecha.

Ideal para: Amantes de los juegos de rol de ciencia ficción, aficionados a las misiones de facciones, adictos a la construcción de naves y principiantes PS5 jugadores que no pudieron participar en la fase inicial Xboxventana

Amantes de los juegos de rol de ciencia ficción, aficionados a las misiones de facciones, adictos a la construcción de naves y principiantes PS5 jugadores que no pudieron participar en la fase inicial Xboxventana Menos adecuado para: Los puristas de la exploración que esperan una experiencia fluida como No Man’s Skyo ya existenteXbox jugadores que no pueden transferir su progreso guardado

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Un gran paso para Bethesda

La llegada deStarfield on PS5 parece menos una estrategia empresarial y más como si la galaxia por fin abriera sus puertas. Durante años, esto fue el Xbox partido que viste desde la banda. Ahora, con el Lazos oscuroscontenido con eso, esas barreras han desaparecido.

Con iconos del mundo de los videojuegos como Hola ya dando el salto a PlayStation, las antiguas guerras de consolas parecen ya historia antigua. Ya no se trata de quedarse fuera; ahora, la Starfield para PS5 vs Xbox Series X debate En realidad, solo se trata de qué mando te resulte más cómodo en las manos mientras te enzarzas en un combate aéreo en órbita. Equipo DualSense and Xbox tanto los veteranos como los demás ven por fin las mismas estrellas.

Si eres nuevo en el Sistemas fijos, no te preocupes: no llegas tarde a un juego en decadencia. Piensa en esto como si fuera el Como un dragónserie;Es un universo enorme y vivo que no va a dejar de crecer.

AunqueBethesda está ocupado ideando The Elder Scrolls VI, han dejado claro que Starfield es un elemento fijo de su repertorio. Entre los que han cambiado las reglas del juego Carriles libres Con esta actualización y el cambio hacia lanzamientos en la misma semana para todos, el mensaje es claro: a las estrellas no les importa qué hardware utilices.

Puedes encontrar el mejor punto de partida para tu viaje echando un vistazo a la Starfieldcolección sobreTejo, donde todas las ediciones y los contenidos descargables están listos para despegar. Desde exploradores veteranos hasta aquellos que se suben a una cabina por primera vez, La versión definitiva de esta odisea de ciencia ficción por fin está aquí para todos nosotros.

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