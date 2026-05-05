Reseña de «Slay the Spire» en 2026: un caos de creación de mazos con resultados deliciosamente descontrolados

Slay the Spire No fue el primero en combinar la progresión roguelite con la construcción de mazos, pero sí fue el juego que definió este estilo. Con el tiempo, se ha convertido en el referente del género, inspirando a innumerables títulos posteriores, y por eso quería escribir un Slay the Spirereseña.

¿Qué es lo que hace que este juego sea tan atemporal? ¿Sigue mereciendo la pena jugarlo hoy en día?

En esta reseña, analizaré en profundidad su mecánica de juego principal, su profundidad estratégica, su rejugabilidad, su dificultad y su diseño general. Al final, tendrás una idea clara de si Slay the Spire sigue estando a la altura de su reputación o si los juegos más recientes le han quitado el protagonismo.

En esencia, el juego combina la estrategia basada en cartas con la progresión por mazmorras, creando un desafío en constante evolución en el que las decisiones inteligentes son tan importantes como la suerte en el reparto de cartas.

En resumen: Descripción general de Slay the Spire

Género Roguelite – Construcción de mazos Circuito de ejercicios para el tronco Gestiona tus recursos, derrota a los enemigos, mejora tu mazo y ábrete camino hasta la cima de The Spire Su mayor punto fuerte Mecánicas sencillas, gran profundidad estratégica, infinitas posibilidades de rejugabilidad, un gran apoyo por parte de la comunidad y muchos mods interesantes. Su mayor punto débil Una trama muy básica, sin modo multijugador y con gráficos 2D sencillos. Veredicto claro Slay The Spire es un imprescindibleUn juego ideal para cualquier aficionado a los juegos de construcción de mazos o de estrategia, y muy recomendable para cualquiera que quiera iniciarse en el género.

Reseña de Slay the Spire: Por qué no podrás dejar de subir

Voy a empezar mi Slay the Spire reseña, en la que se señala que ocupa uno de los primeros puestos entre los los mejores juegos de construcción de mazos and los mejores juegos roguelite. Pero¿Por qué? ¿A qué viene tanto alboroto? ¿Qué es lo que realmente Slay the Spire, ¿y qué tal se juega?



Cada «ascenso» del juego se basa en la misma premisa: tú Empieza con una baraja básica y elige uno de los caminos del mapa generado proceduralmente. La estrategia ya empieza aquí. Cada ruta del mapa tiene sus propios retos y recompensas, que, en su mayoría, se pueden ver desde el principio, lo que te permite empezar a planificar la mejor ruta hasta la cima.

El juego tiene4 personajes únicos entre los que puedes elegir, cada uno con estilos de mazo, cartas y mecánicas únicos.

La mezcla de pmapas generados proceduralmente con el carácter aleatorio del juego de cartas se equilibra a la perfección gracias a la estrategia de la construcción de mazos y a las ingeniosas mecánicas de combate.

Además de todo eso, incluso cuando lo consigues, enseguida te das cuenta de que hace falta más de una partida para «conquistar la torre», lo que hace que siempre quieras volver para afrontar el siguiente reto.

Con una rejugabilidad infinita y una enorme profundidad táctica, quiero dejar claro en este Slay the Spire Hay que reconocer que este es un juego que allanó el camino para muchos otros del mismo género.

En las siguientes secciones, analizaré con más detalle cómo interactúan sus sistemas de juego, cómo cada personaje modifica tu estrategia y si su equilibrio entre habilidad y azar sigue siendo válido hoy en día.

Jugabilidad y sistema de combate

My Slay the Spire El análisis de la jugabilidad y el sistema de combate comienza señalando que cada planta puede albergar un enemigo normal, un enemigo de élite, un evento aleatorio, un comerciante, un cofre de reliquias o un lugar de descanso, y que la última planta de cada capítulo la ocupa el jefe final.

El combate es un juego de cartas por turnos. Tú repartir una mano de 5 cartas, gastar puntos de energía para utilizarlos, y terminar tu turno, permitiendo que los enemigos realicen su acción. Las cartas que no hayas utilizado se descartan, por lo que siempre tendrás una una nueva mano de 5 cartas en cada turno.

El secreto aquí reside en qué acción van a realizar los enemigos, algo que sabes de antemano, al comienzo de tu turno, lo que te permite planificar si prefieres atacar, defenderse o realizar otras acciones (con tus cartas), sabiendo exactamente cuáles serán las consecuencias de tu elección en este turno.

Después de ganar un combate, puedes elige una tarjeta de recompensas para mejorar tu baraja y estar mejor preparado para los retos cada vez mayores que te esperan.

Las cartas se dividen en Ataque cartas que infligen daño directamente a los enemigos. Habilidad cartas que aumentan tu propia defensa o activan un efecto inmediato, como robar cartas adicionales. Y Potencia cartas que te proporcionarán una mejora permanente mientras dure el combate.

Una buena estrategia de construcción de mazo es fundamental para alcanzar la victoria y, en ocasiones, no elegir una carta de recompensa para mantener el mazo más reducido y aumentar las posibilidades de robar tus mejores cartas puede ser una estrategia válida.

Tu terraza se complementa con el reliquias que vas encontrando por el camino, objetos que te dan bonificaciones permanentes durante todo el ascenso.

Aunque el juego empieza siendo relativamente fácil, en comparación con los modos de mayor dificultad que se desbloquean cada vez que se supera una partida, para un principiante puede seguir resultando muy complicado mientras aprende las mecánicas de los enemigos y las sinergias del mazo de su personaje. Si te cuesta encontrar tu lugar en estos primeros pasos, echa un vistazo a nuestra Consejos sobre la construcción de mazos, la planificación de rutas y la sinergia entre personajes!

Personajes y estilos de juego

Lo siguiente en miSlay the Spire En esta reseña, quiero hablar de los personajes. Cada uno de ellos tiene un baraja única que son exclusivos de ellos, y un relicia inicial única, lo que hace que cada personaje requiera una estrategia totalmente diferente para afrontar los mismos retos.

The A toda máquina es un personaje de tipo guerrero; sus cartas y su estilo de juego se centran principalmente en ataques potentes, y se vale de su reliquia de autocuración para aguantar la ascensión sin tener que defenderse tanto.

Como primer personaje con el que empiezas el juego, y por recomendación personal, A toda máquinaes unun personaje ideal para principiantes.

The Silencioso Se la puede comparar con una cazadora o una asesina, que utiliza veneno y puñales para dominar el campo de batalla. Se basa en una preparación minuciosa, defendiéndose y esperando el momento oportuno para atacar, al tiempo que controla su mano robando cartas adicionales y descartando las que no necesita.

Su estilo de juego es más táctico y requiere un poco más de paciencia y previsión en comparación con el A toda máquina, lo que la convierte en una opción excelente para los jugadores a los que les gusta estrategias basadas en combinaciones y el establecimiento de sinergias en varios turnos.

The Defecto es un robot, utiliza esferas (rayos, escarcha, oscuridad, plasma) que se activan de forma pasiva en cada turno. Esto proporciona al personaje un conjunto de habilidades dinámico que premia la planificación cuidadosa y la visión a largo plazo.

¿Qué es lo que hace que elDefecto Es especialmente satisfactorio ver cómo interactúan los orbes con las cartas, las reliquias y tu mano. Se trata de un personaje que realmente premia la experimentación, la adaptabilidad y la precisión en el momento oportuno, lo que lo convierte en uno de los favoritos de los jugadores a los que les gusta jugabilidad táctica profunda.

The Observador es un personaje con aspecto de monje que cambia de postura de combate, lo que influye en el funcionamiento de sus cartas. Puede alternar entre Tranquilidad para acumular energía y lograr combos más potentes, Ira infligir un daño enorme a cambio de recibir más golpes, o Divinidad para conseguir potentes efectos de un solo turno.

Su estilo de juego se basa en la sincronización y la planificación, lo que la convierte en la opción ideal para los jugadores a los que les gusta tomar decisiones estratégicas y una mecánica de juego de alto riesgo y alta recompensa. Dominar el Observador implica aprender cuándo cambiar de postura y cómo encadenar sus ataques para lograr el máximo efecto, lo que añade un desafío único basado en el ritmo a la Torre.

Progresión y rejugabilidad en los roguelites

Como ya he dicho en este SConstruir la aguja Según la reseña, el juego tiene rejugabilidad infinita, gracias a que sus elementos roguelite funcionan en perfecta sincronía con la parte del juego dedicada a la construcción de mazos.

Cada partida es única, ya que depende del orden de los desafíos en el mapa, de las recompensas aleatorias que elijas y de las reliquias impredecibles que descubras por el camino.

Al mismo tiempo, cada partida genera su propia «semilla», lo que hace que Subidas diarias posible. En este modo, todos los jugadores se enfrentan exactamente a los mismos retos y pueden conseguir las mismas recompensas. ¡El objetivo es encontrar la estrategia más eficaz para llegar a lo más alto y demostrar en las clasificaciones que eres el mejor estratega!

Un problema habitual de los juegos a los que se puede jugar una y otra vez, que quiero destacar en mi Slay the Spire Lo único que se puede criticar es que, al final, acaba pareciendo demasiado fácil. Una vez que te familiarizas con todos los retos y dominas las mejores estrategias, ya lo tienes todo controlado. Slay the Spire lo compensa con un sistema de ascensión.

Cada vez que completas una carrera, desbloqueas la siguiente Ascensión nivel, lo que añade una nueva dificultad a tu escalada. Cada Ascensión este nivel aporta un toque especial como enemigos más fuertes, más enemigos de élite, menos espacios para pociones y comerciantes más caros.

Estos retos son acumulativos, lo que significa que, a medida que avanzas, no solo debes enfrentarte al nuevo obstáculo, sino también a todas las dificultades de los niveles anteriores, lo que hace que cada ascenso cada vez más difícil y gratificante.

Este sistema te permite aprender más, probar nuevas tácticas y superarte en cada partida, lo que te garantiza literalmente cientos de horas de diversión.

Estilo visual y presentación

En miSlay the Spire En esta reseña, cabe destacar que el juego cuenta con un Estilo artístico sencillo en 2D con personajes, escenarios y cartas dibujados a mano. Este diseño ofrece una interfaz de usuario clara e intuitiva, lo que te permite leer tus cartas y anticipar las intenciones del enemigo de forma rápida y sin esfuerzo.

Los enemigos también son distintos y fáciles de reconocer una vez que llevas un rato jugando, lo que ayuda a que cada enfrentamiento sea claro y emocionante.

En definitiva,Slay the Spire nunca se diseñó para impresionar con efectos visuales llamativos. No es feo en absoluto, pero su estilo es sencillo, claro y muy eficaz, centrándonos en la jugabilidad y la legibilidad.

Por otro lado, la banda sonora suele considerarse uno de los puntos débiles del juego. La música puede resultar repetitiva y llegar a ser monótona durante las sesiones de juego prolongadas, sobre todo si se compara con la profundidad y la variedad de la propia jugabilidad.

Adaptación a juego de mesa: ¡la misma torre, pero en otro formato!

En2022, se lanzó una campaña en Kickstarter con un objetivo modesto de €50,000, una cifra que se superó con creces en menos de 24 horas. Al final de la campaña, las donaciones se habían disparado hasta superar los 3,9 millones de dólares, por lo que se puede afirmar sin temor a equivocarse que calificarlo de éxito sería quedarse muy corto.

The Slay the Spire juego de mesa trasladó al juego de mesa las mismas mecánicas que hicieron del juego digital un éxito inmediato: la construcción de mazos y los elementos roguelite se combinaron a la perfección.

Cuenta con los mismos personajes, cada uno de los cuales conserva sus características básicas, aunque con algunas adaptaciones para que la transición de lo digital a lo físico resulte más natural.

Además, cuenta con el las mismas cartas, los mismos enemigos y un mapa que se puede personalizar de forma brillante. Los efectos de las cartas se han simplificado, los enemigos tienen mecánicas ligeramente diferentes —se utilizan dados para aleatorizar sus acciones— y hay algunos elementos fijos en el mapa que nunca cambian, pero sigue siendo una adaptación muy buena, que conserva todo el espíritu del juego original.

Sin embargo, hay un aspecto del juego de mesa que supera al original, y que debo mencionar en mi Slay the Spirereseña –es multijugador, igual que Slay the Spire 2.

Si quieres saber cómo Slay the Spire 2 se basa en el juego original, desde sus nuevos personajes hasta su modo multijugador y su rejugabilidad; echa un vistazo al Reseña completa de la tan esperada secuela.

Mi veredicto general sobre «Slay the Spire»: el juego de cartas roguelite que todo jugador debería probar

Puntuación de Enebameter: 8,2/10

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Para terminar mi Slay the Spire En esta reseña, quiero destacar que se trata de un juego tremendamente divertido capaz de suponer un reto para todo el mundo, independientemente de su nivel de experiencia con el género.

Sin duda, su punto fuerte es el rejugabilidad infinita, algo realmente poco habitual en un juego para un solo jugador. Sus principales puntos débiles son los gráficos sencillos, la música discreta y la falta de un modo multijugador integrado.

Jugué a muchosjuegos geniales como Slay the Spire desde su lanzamiento: algunas buenas, otras malas y, finalmente, las excelentes. Pero ninguna de ellas logró captar mi atención durante tanto tiempo como la buena de siempre Slay the Spire.

Aunque he jugado durante cientos de horas y aprobadoAscensión 20 con los 4 personajes, siempre acabo volviendo para dar otra vuelta.

Ventajas Contras ✅ Rejugabilidad infinita ✅ Una experiencia estratégica atractiva ✅ Cada carrera es una experiencia única ✅ Gran variedad de configuraciones viables, incluso para los niveles de dificultad más altos ✅ Disponible en la mayoría de las plataformas ❌ Gráficos 2D básicos ❌ Música insulsa y monótona ❌ Falta de modo multijugador nativo

Ideal para:Amantes de los juegos de cartas, los juegos de construcción de mazos y los roguelites, juegos comoObstáculo, o los juegos de estrategia en general

Menos adecuado para: Jugadores que buscan una jugabilidad trepidante, gráficos espectaculares o tramas épicas.