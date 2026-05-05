Reseña de Slay the Spire 2: un imponente juego de construcción de mazos atrapado en su propia sombra

El primeroSlay the Spire, publicado en 2019 por Mega Crit, no fue el juego que dio origen al género de los roguelike de construcción de mazos, pero sin duda le dio un buen empujón. Introdujo la idea, francamente ingeniosa, de permitir al jugador ver el próximo ataque del enemigo, lo que añade un agradable toque de estrategia a un género que, hasta ahora, se había basado en gran medida en el azar y la suerte.

CargandoSlay the Spire 2, que llegó al acceso anticipado a principios de marzo de 2026, provoca inmediatamente una sensación de déjà vu – El héroe inicial es el Ironclad, al igual que en el primer juego. Sus cartas iniciales son casi idénticas, la interfaz de usuario tiene un diseño muy similar al original y el estilo artístico, aunque más refinado, es en esencia un reflejo del primero. Slay the Spire. If Mega Crit Si apuestan por la nostalgia para vender la secuela, van por buen camino.

My Slay the Spire 2 Esta reseña analiza en profundidad si la secuela solo tiene que ofrecer nostalgia o si consigue innovar como lo hizo la original.

En resumen: Resumen de la reseña de Slay the Spire 2

Antes de meternos de lleno en los entresijos de la construcción de mazos y la búsqueda de reliquias, aquí tienes un breve resumen de lo que te estás metiendo con esto Slay the Spire 2reseña.

Característica Detalle Género Juego de cartas tipo roguelike Bucle principal Escala, lucha, muere y mejora Su mayor punto fuerte Mecánicas perfeccionadas y gráficos mejorados Mayor punto débil El equilibrio del acceso anticipado y la sensación de que ya lo hemos visto todo Veredicto claro Una posible evolución de una fórmula ganadora Ideal para Aficionados a los juegos de estrategia y veteranos de los juegos de cartas

Reseña de Slay the Spire 2: Paso a paso

La mecánica principal del juego sigue siendo la misma de siempre: Empiezas cada partida en la base de la Aguja, y cada acto consiste en un mapa ramificado que promete tesoros, acontecimientos inesperados, monstruos de élite y la posibilidad de morir. El combate basado en cartas sigue exigiendo que equilibres el ataque y la defensa frente a los ataques anunciados que se avecinan, y las cartas consumen energía (empiezas cada ronda con 3 de energía, pero puedes aumentarla con cartas y reliquias). Después de cada combate, puedes recoger oro, pociones y ampliar tu mazo con nuevas cartas.

No hay ningún problema, porque no había nada que arreglar en esta configuración.Entre ellos mejores juegos de estrategiaen el mercado, Slay the Spire 2 aún así consigue destacar gracias a esa sensación de «solo una partida más»; irás recogiendo reliquias que pueden cambiar por completo tu estrategia sobre la marcha y, al final, tendrás que enfrentarte a jefes que pondrán a prueba todo lo que has aprendido para avanzar al siguiente acto.

Jugabilidad clásica, ideas nuevas

Hasta ahora, todo muy parecido, ¿qué hay realmente de nuevo aquí? Aunque el A toda máquina, Silencioso, yDefecto Además de los personajes jugables que regresan, hay dos nuevos: el Regenty elNecrobinder. The Slay the Spire 2 Necrobinder destaca especialmente, que introduce mecánicas complejas de invocación de esbirros y un nuevo sistema de recursos (Agotamiento) que te obliga a replantearte cómo gestionas tus cartas.

The Regent ofrece un tipo diferente de arquetipo, utilizando un recurso de «Estrellas» y la nueva palabra clave «Forja» para manipular la gestión de las cartas de formas que el juego original solo insinuaba. La única queja real que tengo sobre estos nuevos personajes es que Slay the Spire 2 las oculta tras el avance en lugar de empezar con ellas desde el principio.

Hablando de desbloqueos, hay un sistema de progresión llamado «Epochs» que, entre otras cosas, garantiza que al iniciar una partida te encuentres con un personaje concreto (como Neow) o que desbloquees nuevos personajes jugables y cartas. Además, ofrece información sobre el trasfondo y algo parecido a una historia general sobre la Aguja y sus habitantes.

Al igual que en la versión original, Las nuevas cartas y reliquias dan un giro a las estrategias, lo que lo convierte en uno de los los mejores juegos de construcción de mazos actualmente disponibles (por ejemplo, empecé el Acto 2 con una reliquia de «lágrimas de dragón» que me daba dos puntos de Energía extra si terminaba la ronda anterior con Energía sin gastar). También me gusta la nueva palabra clave «Sly» para el Silencioso característica, ya que le permite jugar cartas gratis cuando se descartan.

La principal buena noticia es que No tarda mucho en aparecer nuevas cartas en una tirada, siendo uno de mis favoritos un huevo (que encontré durante uno de los eventos misteriosos) que se podía comer para recuperar PV o incubar más tarde. Opté por lo segundo y acabé con un pájaro de compañía capaz de atacar a los enemigos sin gastar energía.

Una mejora sutil

Durante miSlay the Spire 2 Al terminar la reseña, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que daba la sensación de ser, en gran medida, una versión remasterizada del original. Aunque al principio resulta un poco decepcionante, poco a poco empiezan a notarse diferencias sutiles. El avance, por ejemplo, parece más rápido que antes y, ya fuera por suerte o por diseño, conseguí cartas más poderosas antes que en la primera Slay the Spire.

Los gráficos también son, en general, más refinados, aunque siguen conservando ese estilo característico de trazos gruesos. Cabe destacar también que, al tratarse de una versión en acceso anticipado (he probado la versión 0.98.2) es probable que te encuentres con algunos detalles visuales que no están del todo pulidos, como las imágenes provisionales. Para aquellos que valoran la estética en su los mejores juegos indie, no supone un gran avance con respecto al primero Slay the Spire, pero se nota.

Sube a la aguja con tus amigos

Esto no sería gran cosa Slay the Spire 2 sería una reseña incompleta si no mencionara una de las pocas innovaciones evidentes: Slay the Spire 2 El número de jugadores es de hasta cuatro. Este modo incluye combates compartidos y exige un intenso trabajo en equipo y una coordinación estratégica para sobrevivir, aunque por ahora es difícil encontrar sinergias entre las cartas de las distintas clases de personajes (además, de momento solo hay unas pocas cartas genéricas exclusivas para el modo multijugador).

Sin embargo, hay algunos detalles que están muy bien, como cuando los cofres dan una reliquia por persona y puedes hacer clic en la que quieras. Así se coloca el icono de tu personaje sobre ella y, en cuanto todos hayan marcado una, se reparten. Los conflictos se resuelven mediante una animación de «piedra, papel o tijera» realmente bonita.

Aun así, cabe señalar que, en esta fase de acceso anticipado, la coordinación puede resultar un poco torpe y existen claras limitaciones en el funcionamiento del modo multijugador (como desconexiones de jugadores y algunas cartas que se quedan atascadas en breves bucles de retroalimentación). Es una incorporación muy valiosa, pero sin duda necesita más tiempo en el horno para poder competir con el los mejores juegos cooperativosen el mercado.

El ciclo eterno de la rejugabilidad

La rejugabilidad es De «Slay the Spire 2» lo básico. Aunque se trate de una versión en acceso anticipado, entre las partidas aleatorias, los encuentros generados proceduralmente y la enorme cantidad de combinaciones de cartas, podrías jugar a esto durante años y seguir descubriendo nuevas configuraciones. Mega Crit ha declarado que no tiene un plan concreto Slay the Spire 2 hoja de ruta, sobre todo porque depende de los jugadores para dar forma al desarrollo.

Como cualquier buenJuego roguelike, Slay the Spire 2 se basa en la experimentación y en intentos repetidos. Descubrir las configuraciones óptimas es parte de la diversión, y la dificultad creciente garantiza que nunca te acomodes demasiado.

Si necesitas ayuda, echa un vistazo a algunos Slay the Spireconsejos de la comunidad para ayudarte a superar los primeros capítulos. Este nivel de profundidad es el motivo por el que la gente suele compararlo con el mundo real juegos de mesa basados en videojuegos (por cierto, el primero Slay the Spire también está disponible como juego de mesa cooperativo).

¿Secuela o un DLC con pretensiones?

Hay un debate cada vez más intenso entre los jugadores que he descubierto a lo largo de mi Slay the Spire 2reseña:¿Se trata de una secuela propiamente dicha o solo de una expansión? Algunos críticos y jugadores han señalado que la secuela parece más una versión pulida y perfeccionada que una reinvención desde cero. No puedo rebatirlo… pero, al mismo tiempo, tampoco puedo estar totalmente de acuerdo con ello.

Ventajas : Sistemas notablemente mejorados, nuevas y emocionantes mecánicas y personajes como el Necrobinder, y una presentación mucho mejor.

: Sistemas notablemente mejorados, nuevas y emocionantes mecánicas y personajes como el Necrobinder, y una presentación mucho mejor. Contras: La mecánica de juego resulta muy familiar, y algunos cambios de diseño son notablemente conservadores.

En cambio,Slay the Spire 2 se sitúa más o menos a medio camino. Se trata de un refinamiento pulido que amplía el universo sin romper los cimientos que lo hicieron grande. También debo mencionar que parece que esta vez hay más sentido del humor: en una de las misiones tienes que encontrar un libro en Las 3 mejores formas de superar la Torre, que incluye consejos como «Bloquear es de cobardes».

Los problemas iniciales del acceso anticipado

Es importante recordar que Slay the Spire 2 Actualmente se encuentra en acceso anticipado. No es un producto terminado, y Mega Crit no sabe cuándo estará lista la versión 1.0. Por lo tanto, es posible que te encuentres con problemas de equilibrio, elementos provisionales o contenidos que aún no estén del todo pulidos. Estás invirtiendo en el proceso de desarrollo, así que ajusta tus expectativas en consecuencia.

Mi veredicto general sobre Slay the Spire 2: La torre necesita más mejoras

Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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En definitiva, Slay the Spire 2 no aporta mucho para diferenciarse de su predecesor. La buena noticia es que el primer juego constituye una base excelente y sólida sobre la que construir, y la secuela aún se encuentra en plena fase de desarrollo. Aunque ya merece la pena jugarlo, Seguro que estará en mejor estado dentro de unos meses.

En cuanto a miSlay the Spire 2 Para terminar la reseña, diré que está sorprendentemente pulido para ser un lanzamiento en acceso anticipado y, a juzgar por las novedades de contenido actuales, parece ser una evolución bien pensada del género de los juegos de construcción de mazos.

Ventajas Contras ✅Nuevos e innovadores personajes como el Necrobinder ✅Gráficos y animaciones mejorados ✅Un modo cooperativo divertido y estimulante ❌El equilibrio del acceso anticipado aún necesita mejoras ❌La mecánica de juego básica es prácticamente idéntica a la del primer juego

Ideal para: Los veteranos de los juegos de estrategia que buscan mecánicas más complejas y una mayor calidad de producción.

Los veteranos de los juegos de estrategia que buscan mecánicas más complejas y una mayor calidad de producción. Menos adecuado para: Los jugadores que esperaban un cambio radical con respecto a la jugabilidad del juego original.