Reseña de Resident Evil 4 Remake: la transformación de Leon en sus vacaciones por Europa

Aviso legal:Este artículo forma parte de la serie de Eneba Semana de Resident Evil. La novena entrega de la saga principal, Resident Evil Requiem, sale a la venta el 27 de febrero, y dado que esto también coincide con el 30.º aniversario de la serie, nosotros haremos lo mismo. Os esperan más reseñas, análisis en profundidad y artículos complementarios sobre diversos juegos de Resident Evil, tanto populares como olvidados.

EstoResident Evil 4: Remake La reseña cuenta la historia de un juego que, en realidad, aspectosel material original (imagínate) y, al mismo tiempo, corrige los aspectos que no han resistido bien el paso del tiempo. Da la sensación de ser una actualización a alta definición que mantiene el espíritu del clásico pero le da un toque más oscuro y moderno. Es un juego que despierta la nostalgia de los antiguos seguidores y una introducción perfecta para los recién llegados, y se sitúa sin duda entre los mejores juegos de terror y supervivencia jamás creados.

En2005, Resident Evil 4 cambió el mundo. Básicamente, inventó la perspectiva a la espalda que vemos hoy en día en todos los videojuegos de acción.

Debido a esa enorme sombra, Capcom Tenían mucho que demostrar con este remake. Aquí volvemos a meternos en la piel de Leon S. Kennedy, pero ya no es el novato de la comisaría. Ahora es un agente curtido en mil batallas cuya misión es rescatar a la hija del presidente, Ashley, de un pueblo inquietante en España.

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Por qué el remake de Resident Evil 4 es el mejor juego de acción y terror de todos los tiempos

Si no tienes mucho tiempo, aquí tienes mi resumen Resident Evil 4: Remake reseña:estoAsí es como se hace un remake.

La jugabilidad resulta ágil y peligrosa, sobre todo con el nuevo sistema de parada. El tono es ahora mucho más serio, lo que hace que el terror resulte mucho más intenso. Es el una versión mejorada, más grande, más fluida y mucho más atractiva de uno de los títulos más queridos de la por completoResident Evil serie de videojuegos.

Obtienesmás zonas que explorar, misiones secundarias mejoradas y una gran rejugabilidad with Nueva partida plus. Es un juego imprescindible para cualquiera a quien le guste la acción o el terror, la verdad, y puedo afirmar sin lugar a dudas que es uno de los juegos de terror de primera categoría Lo puedes comprar ahora mismo. No hay más que decir.

Sobreviví al pueblo (y se me rompió el cuchillo)

Esa pelea inicial en el pueblo todavía me pone los pelos de punta. En el juego original, te quedabas casi siempre quieto. Aquí, los Ganados son más rápidos y más agresivos. Te flanquean o te agarran mientras otro te apunta con una horca. Por suerte, Leon por fin aprendió a moverse mientras apunta aquí, lo que a su vez hace que el combate resulte increíblemente natural.

Pero, por supuesto, no nos olvidemos del manejo del cuchillo, que es uno de los cambios más importantes de este remake. ¡Ahora puedes incluso parar los ataques! Me refiero a calcular el momento justo para pulsar un botón y bloquear, literalmente, una motosierra con un cuchillo de combate. Es una locura, pero el problema es que tu cuchillo tiene una vida útil limitada.

A veces tendrás que Decide con cuidado si debes parar un golpe o reservar la espada para un asesinato sigiloso.. La pelea con Krauser es un ejemplo perfecto de esto, ya que una secuencia que antes consistía en una serie de escenas cinemáticas se ha convertido en un auténtico duelo, una mejora que disfruté muchísimo durante mi partida.

Hay algo que realmente tengo que destacar en mi Resident Evil 4: Remake La conclusión es que la IA del enemigo es mucho más inteligente y will te obligan a estar siempre alerta, a dar órdenes precisas y a utilizar todas las herramientas de tu maletín de forma eficiente para evitar que Ashley caiga prematuramente o se acabe el juego.

El mal día de León se volvió aún más sombrío

El juego original tenía un montón de música cursi de los años 2000, pero esta versión parece mucho más realista. Se nota el peso del incidente de Raccoon City en el rostro de Leon. Él da la impresión de ser alguien con un pasado complicado ahora, lo cual viene como anillo al dedo teniendo en cuenta todo lo que le pasó durante y después de…RE2.

Ashley Graham también ha dado un gran salto de imagen. Es más una compañera que un objetivo de una «molesta misión de escolta». Su rediseño la hace más humana y la involucra emocionalmente en la pesadilla, lo que me ha llevado a querer protegerla de verdad y a sentirme fatal cada vez que cae al suelo porque yo he metido la pata con las órdenes.

Me he dado cuenta de que algunas de las cosas más ridículas de 2005 se suavizó para mantener la coherencia del ambiente. Incluso el Mercader parece ahora un poco más una persona real, aunque sigue conservando esas frases icónicas que tanto nos gustan. Se pierde un poquito de ese encanto extravagante, pero a cambio se gana un mundo que resulta aterrador y que parece realmente habitado. Es un intercambio que haría sin dudarlo por un un juego de terror y supervivencia excepcional Vive esta experiencia tan envolvente.

Te desviarás del camino y te encantará

Un factor importante que debo mencionar en mi Resident Evil 4: Remake la conclusión es queel mapa es mucho más grande y está mucho más conectado. No se trata solo de caminar en línea recta. La zona del lago es enorme ahora, e incluso puedes dar una vuelta en barco para descubrir secretos ocultos.

Me encantó esoEn realidad, merece la pena volver sobre los propios pasos. Encontrarás notas azules del Mercader en las que te pide que te enfrentes a «plagas» o a enemigos de élite, y las recompensas son fantásticas.

Manejar el maletín sigue siendo tan emocionante como siempre, y En la galería de tiro puedes conseguir todo tipo de amuletos para tu funda que te dan ventajas, como mejoras más baratas o más suministros de munición. Combinar gemas para vender tesoros y obtener el máximo beneficio también sigue siendo muy divertido.

Entre la historia principal, las misiones secundarias y el Mercenarios modo, hay un montón de cosas divertidas que hacer. En resumen, para aquellos que se preguntan: «¿Es Resident Evil 4: Remake «¿Merece la pena?», la respuesta es un rotundo SÍ.

Este juego tiene un aspecto y un sonido repugnantes (como debe ser)

Como indico en mi Resident Evil Villagereseña, Capcom‘s Motor RE está haciendo un trabajo realmente alucinante en el aspecto visual de los títulos más recientes. En el caso concreto de este juego, me pareció increíble la iluminación de la sección del castillo, con sombras tan intensas que te obligan a confiar plenamente en la potencia de tu linterna.

Los enemigos tienen un aspecto grotesco y están muy detallados, lo que hace que el terror resulte más personal. Sin duda, es uno de los el mejorResident Eviljuegos merece la pena echarle un vistazo, aunque los últimos lanzamientos no lo son esomuy lejos.

El diseño de sonido es igual de bueno. Cada disparo tiene un sonido contundente empujón, y los ruidos del bosque me hacían girarme constantemente para mirar atrás. La verdad es que pasé way demasiado tiempo en el modo foto intentando sacar la foto perfecta de la cabeza de un Ganado al estallar. Es un mundo hermoso y desolador del que me costó mucho marcharme.

El doblaje es de primera categoría y, aunque a algunos les pueda parecer que la nueva voz de Ada Wong es un poco… diferente, me pareció un problema menor en comparación con el hecho de que su personaje está un poco menos desarrollado que el de la Ada original, al menos en mi opinión, quizá teñida de nostalgia.

Los gráficos y los sonidos de este juego son realmente, realmente está bien, algo que puedo decir de todo Resident Evil últimamente. Bueno, quizá excepto por el Resident Evil en Netflixserie, que es un poco de todo un poco, pero diría que, por ahora, en lo que respecta a los videojuegos, todo va bien.

Mi veredicto general sobre el remake de Resident Evil 4: Leon y la mejor interpretación de RE (hasta la fecha)

Puntuación: 9,5/10

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Quiero terminar mi Resident Evil 4: Remake Una reseña con un mensaje claro: con esta película realmente han logrado lo imposible. Es difícil estar a la altura de una obra maestra como la 2005 original sin romper nada, pero Capcom lo cociné y, de hecho, quedó mucho mejor.

Lo he jugado en PC y funciona de maravilla, aunque he oído que el PS5 Las sensaciones táctiles aportan un toque extra de inmersión. Sin duda, es lo más divertido que he jugado en un juego de terror en años. Incluso cuando me mataba por décima vez un tipo musculoso con una motosierra, no podía dejar de sonreír. Es muy raro encontrar un juego que equilibre tan bien el estrés y la satisfacción.

Si te gusta el cine de terror y acción, esosesto en tu biblioteca. La expresión «patrón de oro» probablemente ya se haya utilizado hasta la saciedad en otros Resident Evil 4 Remake reseñas hasta ahora, pero, aunque suene a tópico, sigo diciendo que este juego es un auténtico referente de lo que debe ser un remake.

Ventajas Contras ✅ Un sistema de parada increíble ✅ Una IA de Ashley y Enemy mucho mejor ✅ Gran rejugabilidad ❌ Se ha perdido parte de ese encanto un tanto kitsch ❌ La interpretación de voz de Ada es un poco irregular ❌ No hay «Separate Ways» en el juego básico

Ideal para: Jugadores que buscan la combinación perfecta entre la emoción de las apuestas altas y los sustos de verdad.

Menos adecuado para: Los fans nostálgicos que buscan ese mismo tono divertido y extravagante de la original.