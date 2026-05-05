Reseña de Nioh 3: la prueba definitiva de habilidad y paciencia

He pasado las últimas dos semanas sumergiéndome de lleno en el folclore japonés, y he disfrutado cada segundo. De hecho, me ha gustado tanto que he decidido escribir un Nioh 3 reseña.

Tras las estructuras tan rígidas y basadas en misiones de los juegos anteriores, me metí en Nioh 3 con una buena dosis de escepticismo. Adaptar un RPG de acción de precisión a un formato de mundo abierto supone un riesgo enorme. Ya vimos que funcionó en Elden Ring, pero elNioh La serie siempre se ha caracterizado por un tipo concreto de intensidad claustrofóbica que no siempre se traslada a los espacios abiertos.

Nioh 3 No solo pone a prueba mis reflejos. Pone a prueba mi paciencia, mi capacidad de adaptación y cuántas veces estoy dispuesto a volver a levantarme tras una derrota brutal. Hay mucho más de lo que quiero hablar, desde los cambios en el combate hasta el mundo en sí, así que sigue leyendo y te contaré con detalle todo lo que he vivido.

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En resumen: resumen de la reseña de Nioh 3

El mundo: Sustituye los antiguos menús de selección de misiones por otros más amplios Campo abierto regiones que unen épocas históricas.

Sustituye los antiguos menús de selección de misiones por otros más amplios Campo abierto regiones que unen épocas históricas. Turno de combate: Presenta elDoble vía sistema: cambio instantáneo entre un samurái resistente y un ninja ágil.

Presenta elDoble vía sistema: cambio instantáneo entre un samurái resistente y un ninja ágil. El Meta de 2026: Incluye mecánicas de salto y combate aéreo inspiradas en el trabajo del estudio en ¡Viva!.

Incluye mecánicas de salto y combate aéreo inspiradas en el trabajo del estudio en ¡Viva!. Progresión: UsosNiveles de área y una pantalla de mapa mejorada que te guía en la exploración sin ser demasiado condescendiente.

UsosNiveles de área y una pantalla de mapa mejorada que te guía en la exploración sin ser demasiado condescendiente. Tecnología de la plataforma:Optimizado para2026hardware concarga casi instantánea and sesenta fotogramas por segundorendimiento enPC and PS5.

Reseña de Nioh 3: el combate sigue siendo lo más destacado

Por suerte, Team Ninja No se limitaron a hacer una secuela «más grande», sino que reinventaron por completo el desarrollo de la serie . Al introducir un sistema de doble rol que permite alternar sobre la marcha entre un samurái poderoso y un ninja ultrarrápido, han añadido un nivel de flexibilidad táctica que hace que sus predecesores parezcan casi limitados.

Es un gran paso adelante que sitúa a este título firmemente entre los los mejores juegos del estilo Souls disponibles actualmente.

Combat Revolution: Cambio de postura 2.0

El núcleo deNioh siempre ha sido la agresividad. Aunque muchos juegos como Elden Ring centrarse en la paciencia y en no delatar las intenciones, Nioh 3 premia la maestría técnica y la presión abrumadora. El clásicoAlto, Mid, yLowposturas regreso del equipo Samurai, pero ahora comparten protagonismo con un equipo completamente diferente Ninjamoda.

Cuando cambias a la Ninja caminar, el ciclo de juego cambia. Pierdes el Ki Pulse mecánica, pero ganas una agilidad increíble y un botón específico para las herramientas de ninjutsu, como los kunai, las bombas de humo y los shuriken elementales.

Este estilo está pensado para tácticas de «golpear y huir», lo que te permite mantener la movilidad mientras vas mermando la vida del enemigo desde la distancia. Ofrece una experiencia que destaca incluso entre las los mejores juegos de rol de acciónen el mercado.

La sinfonía de la conmutación

La magia surge cuando empiezas a combinar diferentes estilos. Según mi experiencia, la forma más eficaz de enfrentarse a los nuevos yokai de élite es utilizar el Postura alta del samurái para bajarles la guardia y, acto seguido, cambiar a Ninja modo para realizar un combo aéreo o lanzar una lluvia de proyectiles.

Esto crea una fluidez sin igual en el género. No te limitas a reaccionar ante los patrones de los jefes, sino que dictas activamente el ritmo del duelo. La dificultad sigue siendo alta – prepárate para morir a menudo a los enemigos básicos si te confías, pero las herramientas que tienes a tu disposición parecen más potentes y expresivas que nunca.

El mundo y la progresión en Nioh 3

Samuráis contra ninjas: un cambio revolucionario

The Doble vía el sistema no es un truco publicitario. Es la columna vertebral de la configuración de tu personaje. En títulos anteriores, a menudo tenías que elegir entre ser un guerrero resistente o un mago frágil. En Nioh 3, el juego te anima a ser ambas cosas. Esta profundidad es la razón por la que fue uno de mis los juegos más esperados in 2026.

The SamuráiTu postura es tu punto de apoyo. Es donde pasarás la mayor parte del tiempo durante los combates contra jefes, buscando oportunidades para parar los ataques y gestionando tu Ki. Se siente sólida, firme y familiar para los veteranos de la serie.

Por otro lado, el Ninja Esta postura está pensada para la movilidad. Dado que este modo no se basa en los pulsos de Ki, te obliga a gestionar tu resistencia de una forma mucho más tradicional, lo que genera un cambio mental constante que evita que la jugabilidad resulte aburrida en ningún momento.

Explorando el campo abierto

Team Ninja se refiere a la nueva estructura del mapa como Campo abierto. Esmás denso y más vertical que el mundo de Elden Ring. En lugar de vastas llanuras desiertas, el mundo está repleto de bases enemigas, santuarios ocultos y Crucibles – minicalabozos retorcidos que purifican la región una vez que derrotas al guardián que hay en su interior.

Esta verticalidad y su enfoque en la exploración lo convierten en uno de los los mejores juegos de samuráisque se haya hecho jamás.

El ritmo es sorprendentemente ágil. No te limitas a deambular sin rumbo fijo; el mundo está cercado por Niveles de área que te guían hacia el siguiente punto clave de la historia sin dejar de dejar mucho margen para otras actividades.

El diseño de los jefes sigue siendo de primera categoría, con algunos de los yokai más grotescos e imaginativos que se han visto nunca en la serie. La transición de la exploración a estas arenas de jefes es fluida, lo que evita la monotonía de la «pared de niebla» de los juegos anteriores.

Los Crisol en Nioh 3: una exploración de alto riesgo

Uno de los cambios más acertados en Nioh 3 es cómo gestiona el contenido lateral. El Crucibles son, en esencia, zonas concentradas de dificultad. Al entrar en una de ellas se activa un bloqueo que te obliga a enfrentarte a oleadas de enemigos o a un minijefazo en un espacio reducido y lleno de peligros ambientales.

Superar estas pruebas no es solo cuestión de conseguir botín. Además, desbloquea nuevos puntos de desplazamiento rápido y revela atajos ocultos que facilitan el desplazamiento por el terreno vertical Campo abierto mucho más fácil. Da la sensación de ser una evolución natural de la mecánica del «reino oscuro» de Nioh 2, pero a una escala gigantesca.

Botín, configuraciones y personalización en Nioh 3

Moda y funcionalidad

Si has jugado a Nioh 2, ya sabes lo que es el lío con el botín. Terminabas una misión y te quedabas con 400 artículos de equipamiento que revisar. Nioh 3 aborda este tema de frente con una nueva Equiparse uno mismo una función y un filtro de botín mucho más inteligente.

Ahora puedes configurar el juego para que descarte automáticamente cualquier objeto que no alcance un determinado nivel de rareza o un umbral de estadísticas, lo que te permite seguir en la acción durante más tiempo.

Profundidad para los más exigentes

Para los amantes del aspecto «hoja de cálculo» de los juegos de rol, la profundidad de personalización es impresionante. La forma en que las armas, los conjuntos de armadura y Espíritus guardianes interact permite miles de combinaciones únicas. Tanto si quieres una configuración centrada en herramientas ninja empapadas de veneno como un samurái poderoso que se cura cada vez que bloquea un ataque, el juego te lo permite.

El sistema de botín está claramente diseñado para Nueva partida+ en cuenta. En tu primera partida, te bastará con usar el Equiparse uno mismo botón para seguir siendo competitivo. Pero una vez que llegas a la fase final, la búsqueda de Etéreo Los botines y las tiradas de estadísticas perfectas se convierten en el principal atractivo.

El sistema de transfiguración (remodelación) también ha vuelto y está mejor que nunca, lo que garantiza que no tengas que parecer un montón de chatarra descoordinada solo para mantener altas tus estadísticas.

Mi veredicto general sobre Nioh 3: es una auténtica lección magistral sobre cómo diseñar una secuela

Puntuación: 9,5/10

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Nioh 3 es una evolución triunfal que consigue crecer en escala sin perder su esencia. Se trata de una experiencia densa, exigente y, en definitiva, brillante que establece un nuevo estándar en cuanto a cómo debe ser el combate en un juego de rol moderno.

Aunque las transiciones en el mundo abierto a veces presentan algunos problemas de rendimiento, la gran calidad del sistema de combate dual y los enfrentamientos contra jefes hacen que sea un juego muy recomendable.

Ventajas Contras ✅ Doble vía es la mejor mecánica de combate del género ✅ Un mundo enorme con una rica mitología japonesa y gran variedad de niveles ✅ ExcelenteEquiparse uno mismo y herramientas de gestión del botín ✅ Algunas de las batallas contra jefes más creativas de los últimos años ❌ Pequeñas caídas en la velocidad de fotogramas en situaciones de gran carga El reino espiritualzonas ❌ La historia tarda mucho en arrancar ❌ CiertoNinja Las herramientas parecen un poco demasiado poderosas al principio

Ideal para: Jugadores que buscan sistemas de combate profundos y ese bucle de «solo un jefe más».

Menos adecuado para: Los jugadores que prefieren el ritmo más pausado y evocador de los «soulslikes» tradicionales.