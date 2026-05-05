Reseña de Monster Hunter Stories 3 | El mejor JRPG de Capcom en años

En esteMonster Hunter Stories 3 En esta reseña, voy a explicar por qué se trata de un un serio candidato al título de mejor JRPG de 2026 eso llegó en un momento en el que la comunidad de fans realmente necesitaba un motivo de alegría.

Después deMonster Hunter Wilds nos dejó a algunos con una sensación un poco agridulce 2025, Reflejo retorcido ha llegado como un auténtico momento de redención para la franquicia. Los críticos, en el momento de escribir estas líneas, la han calificado como una 86 esMetacriticcon un enormeÍndice de recomendación del 92 % en OpenCritic.

Bueno, sé que llego un poco tarde, pero después de haberle dedicado decenas de horas, puedo decirte que el revuelo que ha causado está más que justificado. Esto es la cima de la Historiasuna trilogía y un serio candidato al título de Juego del Año. Y si te preocupa ser un novato, no te preocupes. No hace falta que sepas distinguir a un Rathalos de un Rajang, ni que hayas jugado a ninguna de las entregas anteriores, para enamorarte de este mundo.

En esteMonster Hunter Stories 3 En esta reseña del juego, te explicaré las mecánicas de combate renovadas, la emotiva historia y los nuevos sistemas de Monstie. También he analizado el rendimiento en diferentes plataformas, incluyendo Interruptor 2, para ver si la tecnología está a la altura de las expectativas. También analizaremos las diferentes versiones, para que sepas exactamente en qué invertir tu dinero.

Estoy aquí para contarte con toda sinceridad por qué esto… Inversión de 49,59 $ es una de las mejores compras que puedes hacer este año. En serio, el juego es una auténtica pasada y soluciona muchos de los problemas que afectaban a las entregas anteriores de la serie.

Reseña de «Monster Hunter Stories 3: Reflejo retorcido»: el spin-off que ha sabido volar con sus propias alas

Antes de entrar en materia con mi Monster Hunter Stories 3 Antes de entrar en la reseña, veamos primero cuál es la esencia de este fantástico título. Este es un JRPG por turnos, no un juego de acción. Esa es una diferencia fundamental con respecto a los cazadores de monstruos tradicionales.

Si vienes aquí esperando el ritmo trepidante y las esquivas y giros en tiempo real de la serie principal, te encontrarás, en cambio, con una experiencia mucho más táctica y reflexiva. Es una forma ideal de iniciarse para quienes desean conocer el mundo más a fondo sin las exigentes exigencias físicas que supone una cacería tradicional.

La historia te sitúa en el papel del príncipe o la princesa de Azuria. Este reino es el hogar de los Jinetes, personas que establecen vínculos con monstruos —llamados «Monsties»— y luchan junto a ellos en el campo de batalla. La trama gira en torno a un conflicto a gran escala entre dos naciones rivales, Azuria y Vermeil. Ambas luchan contra una catástrofe medioambiental conocida como la «Invasión de Cristal».

Este fenómeno está deformando la tierra y a las criaturas que la habitan, lo que añade un toque de urgencia a cada misión. También hay una trama secundaria fascinante que gira en torno a una pareja de Rathalos gemelos nacidos de un mismo huevo, un presagio poco común que está directamente relacionado con el destino del mundo.

Capcom Tampoco se anduvo con rodeos en el lanzamiento. El juego salió a la venta el 13 de marzo de 2026,a lo largo dePS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, y para PC a través deSteam al mismo tiempo. Algo que debo destacar en mi Monster Hunter Stories 3 La conclusión es que esto supone la primera vez que un HistoriasEl título ha llegado a todas las principales plataformas a la vez.

The ir a laMotor RE también supone un gran avance en este aspecto, con unos gráficos comparables a los de algunos de los mejores Monster Hunter títulos, con entornos exuberantes y animaciones de monstruos muy expresivas.

Argumento y personajes: una historia de Monster Hunter con garra

Según tanto los críticos como la comunidad, Reflejo retorcidocaracterísticasla historia más sólida de la trilogía, con diferencia, con lo que estoy totalmente de acuerdo. La trama se centra en una intriga política compleja entre los reinos de Azuria y Vermeil.

Lo que distingue a este conflicto es la ambigüedad moral de la Invasión de cristal. Vermeil no es un reino poblado únicamente por simples villanos. En realidad, se trata de gente desesperada cuya tierra está siendo devastada por el fenómeno. Esa desesperación impulsa la trayectoria personal de Eleanor, la princesa de Vermeil, que se une a tu causa para comprender las motivaciones radicales de su hermana, la reina.

Hay algo que quiero destacar en este Monster Hunter Stories 3 Esta entrega supone el mayor cambio con respecto a los dos primeros juegos de la serie, con la introducción de un protagonista con voz completa. El hecho de que tu héroe (ya sea hombre o mujer) hable realmente en los momentos clave hace que te involucres mucho más en la historia. Por fin, ya no te sientes como un mero espectador mientras una mascota y tus demás compañeros se encargan de llevar la voz cantante.

Hablando de compañeros, el juego presenta a un grupo de Rangers: Gaul, Ogden, Kora, Thea y Simon. Cada uno de ellos cuenta con cuatro capítulos de misiones secundarias específicas que recompensan a los jugadores que se toman el tiempo de participar en ellas. Estas misiones te proporcionan valiosos datos sobre el trasfondo de la historia y recompensas únicas, lo que realmente hace que el mundo parezca habitado por personas con vidas e historias reales.

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Ahora que ya he hablado de lo bueno, me temo que también tengo que ser sincero sobre los puntos débiles de la trama (es una completoMonster Hunter Stories 3 (al fin y al cabo, no es solo un festival de efectos especiales). Me pareció que la guerra La trama secundaria me pareció un poco poco desarrollada, a pesar de un comienzo muy prometedor, y el ritmo del acto final se resiente considerablemente.

También te encontrarás con una avalancha de tareas repetitivas obligatorias que rompen el ritmo de la historia justo cuando las cosas parecen empezar a animarse. Además, el compañero Palico, Rudy, resulta un poco… contradictorio. Es cierto que, personalmente, no me pareció ni de lejos tan irritante como Navirou en entregas anteriores, pero sus constantes comentarios durante las búsquedas de huevos pueden acabar cansando en sesiones de juego largas.

Aun así, para una franquicia conocida históricamente por sus tramas poco elaboradas, diría que la ambición que se aprecia aquí es realmente impresionante. No llega a alcanzar las cotas filosóficas de grandes juegos como Clair Obscur: Expedición 33 or Metáfora: ReFantazio, pero elEl impacto emocional es innegable al 100 %.

Sistema de combate y estrategia de la IA de los aliados: profundo, pero controvertido

El siguiente tema que quiero tratar en mi Monster Hunter Stories 3 El punto fuerte del juego es el combate. Al igual que en todos los títulos anteriores, es una versión refinada del «piedra, papel o tijera» Cara a carasistema. Es fácil de aprender: PotenciagolpesTécnico, TécnicogolpesVelocidad, yVelocidadgolpesPotencia. Ganar un combate inflige daño adicional, pero perder supone recibir un castigo extra.

Las cosas se ponen un poco más emocionantes con Ataques dobles. Cuando tú y un compañero atacáis la misma parte del cuerpo con el mismo tipo de ataque durante una Cara a cara, infliges un daño enorme y cargas rápidamente el Indicador de parentesco. Este indicador es la clave para montar a tu Monstie y dar rienda suelta a cinematográficoHabilidades para las relaciones familiares que cambian el rumbo de la batalla.

Para más información Entra en tuPartido → Estrategias menú y configura tu Estrategia complementaria to Dar prioridad al mismo monstruo lo antes posible. Esto reduce drásticamente la frecuencia con la que los aliados atacan la parte del cuerpo equivocada durante Monstruo salvaje los enfrentamientos, sobre todo en las últimas fases de la partida, cuando un error al elegir el objetivo puede costarte la victoria.

Puede que este sistema de combate basado en el «piedra, papel o tijera» no parezca muy complicado a primera vista, pero créeme, es mucho más complejo de lo que parece. Tendrás que apuntar a partes específicas del cuerpo para limitar las opciones de movimiento de los monstruos, gestionar las afinidades elementales y cambiar de arma en pleno combate para descubrir sus puntos débiles.

La gestión de la resistencia también cobra gran importancia en los combates más largos, especialmente en Invasivo or Monstruo salvaje enfrentamientos, ambos de alto riesgo, que exigen estrategias totalmente distintas a las de tus combates habituales.

Tengo que destacar algo de esto Monster Hunter Stories 3reseña –La estrategia de la IA aliada puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza. Los compañeros están controlados por la IA y pueden tomar decisiones frustrantes, sobre todo durante los combates contra monstruos salvajes, en los que atacar la parte equivocada provoca una represalia inmediata.

Si quiero ponerme un poco más exigente con el combate, en las últimas fases del juego aparecen ataques de área de efecto imposibles de bloquear que me resultaron un poco frustrantes; además, algunos enfrentamientos exigen algo más que un poco de «grinding» para hacer frente a los bruscos picos de dificultad.

Al convertir estoMonster Hunter Stories 3 dar un giro más positivo a la valoración, a diferencia de Historias 2, en este juego, los compañeros que caen en combate ya no ponen fin a la batalla. Vuelven a la vida tras unos cuantos turnos, lo que hace que sus errores ocasionales sean mucho menos graves.

El sistema recompensa a los jugadores pacientes y resulta realmente gratificante una vez que el sistema genético y Rito de canalización Ábrete. Solo ten en cuenta que no tendrás control táctico total sobre todos los miembros del grupo si es eso lo que estás buscando.

Las probabilidades de eclosión de los huevos y la lista de Monstie: el corazón del juego

Esta es la parte de mi Monster Hunter Stories 3 reseña, en la que hablo de la verdadera razón por la que yo y muchos otros Monster Hunter Los fans están encantados con esta serie derivada: es adictiva creando un ejército de adorables máquinas de muerte escamosas. Si has jugado a un Historias Si ya has jugado antes, ya sabes cómo va, pero Reflejo retorcido le da el toque final al bucle.

Consigues tus Monsties sumergiéndote en La guarida del monstruo repartidos por el mundo exterior. Primero, hay que encontrar un nido, rebuscar en él y esperar no despertar a un Diablos que esté durmiendo mientras se busca el huevo perfecto. Los huevos que consigues son aleatorios sino en función de los monstruos que habitan en ese hábitat, así que si quieres un Monstie concreto, tendrás que buscarlo en el lugar adecuado.

Procedente de unLíder hasta el partido un adicto que, casualmente, está escribiendo esto mismo Monster Hunter Stories 3 En mi opinión, este juego consigue de verdad que te vuelvas adicto a ese precioso resplandor arcoíris.

Estándar or Oro ¿Brilla?Los huevos sirven perfectamente para completar la plantilla gracias al «Rito de canalización», pero lo que realmente buscas es el legendario Brillo del arcoíris (De gran potencia) huevos. EstosLos hallazgos de alto nivel y extremadamente raros pueden otorgar a los Monsties recién nacidos el máximo número de ranuras genéticas desbloqueadas y una calidad genética inicial superior..

Tener suerte y conseguir un Arcoíris Si el huevo brilla, significa que te acabas de ahorrar un montón de horas de juego y el gasto de recursos valiosos (estimulantes) solo para que un Monstie sea viable en contenidos más exigentes, ya que tiene más probabilidades de conseguir genes pasivos XL, genes arcoíris y una cuadrícula de 9 casillas al máximo.

Voy a añadir un breve resumen a mi Monster Hunter Stories 3 Análisis de cómo estas probabilidades de eclosión de los huevos se traducen en potencia y utilidad reales:

Calidad de los huevos Brillo visual Se han desbloqueado las primeras ranuras genéticas Lo mejor para… Estándar Ninguno ~5 a 6 ( Low ) Restauración inicial del hábitat o «paja genética» Muy potente Brillo dorado ~7 a 8 ( Alto ) Una buena opción para fomentar el espíritu de equipo con la edición genética De gran potencia Brillo del arcoíris ~9 ( Potencialmente al máximo ) Optimización en las últimas fases de la partida

Para inclinar la balanza a tu favor, el juego introduce un ingenioso mecanismo: Restauración del hábitat. Al liberar a los Monsties recién nacidos de vuelta a la naturaleza, aumentas el Clasificación del ecosistema para esa especie en su hábitat. Más altoClasificación de Hábitat lo que se traduce en unas probabilidades de eclosión mucho mayores para los huevos de trucha arcoíris de gran calidad. Es un trabajo duro, claro, pero es el más gratificante de todos —al menos para quien escribe esto— Monster Hunter Stories 3reseña.

En cuanto a la cuestión en sí Monster Hunter Stories 3¿La lista de Monstie?La lista es enorme. Estamos hablando de unos 86 Monsties únicos en el lanzamiento, lo cual es un poco más de lo que Historias 2 nos ha regalado. Vuelven a la acción estrellas como Zinogre, Rathian, Tigrex, Nargacuga y Lagiacrus, además de algunas caras nuevas de Monster Hunter Wilds como Doshaguma y Balahara.

Si tenemos en cuenta las subespecies Deviant y las variantes mutantes, la lista parece aún más amplia. Lo único que realmente fastidia a los veteranos es que, en el lanzamiento, solo tengamos 3 dragones ancestrales disponibles como «Monsties». Es una pena, pero bueno, Capcom habrá más novedades próximamente.

Hay otra «peculiaridad de los jinetes» que tengo que mencionar en mi Monster Hunter Stories 3 Reseña: Ratha. Al igual que en los juegos anteriores, Rathalos, un personaje fundamental para la trama, ocupa un puesto obligatorio en el equipo durante casi toda la campaña.

No puedes sustituirlo, lo cual puede resultar un poco molesto cuando has pasado horas creando el equipo elemental perfecto y solo quieres ese hueco extra para tu nuevo Zinogre favorito. ¿Pero a decir verdad? El sistema es tan adictivo que probablemente estarás demasiado ocupado buscando huevos arcoíris como para enfadarte durante mucho tiempo.

Restauración de hábitats y personalización de la bolsa de combate: novedades y cambios

Es la parte de mi Monster Hunter Stories 3 reseña en la que hablo de todas las novedades que me han encantado, como Restauración del hábitat. Esta mecánica aporta un nivel de estrategia ecológica que no había visto antes en ningún juego de coleccionar monstruos. Cuando liberas a los Monsties en una región concreta, tú subir elClasificación del ecosistema de esa especie, que luegomejora la calidad y la variedad de los huevos que se pueden encontrar en los nidos locales.

Incluso puedesintroducir especies de Monsties no autóctonas en un hábitat. Con el tiempo, empiezan a poblar la zona y adquieren rasgos propios de esa región. Esto hace que el mundo parezca un ecosistema verdaderamente personalizado que tú mismo has ayudado a crear.

Por si no hubiera ya suficientes aspectos de este juego que te enganchan, también está el Monstruo invasor sistema, donde las bestias desmesuradas alteran los hábitats locales e impiden que las especies en peligro de extinción o raras se reproduzcan.

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Hay algo que tengo que mencionar en este Monster Hunter Stories 3 Lo que más me ha gustado de esta reseña es que estos monstruos tan duros no se vencen solo con la fuerza bruta, sino a través de combates que parecen rompecabezas y que exigen una estrategia cuidadosa. Te resultarán muy difíciles de vencer si no identificas bien sus puntos débiles, pero acabar con ellos permite que regresen especies raras y te ofrece un ciclo de restauración realmente satisfactorio que se vincula directamente con tu búsqueda de huevos de mayor calidad.

Si vienes del primer juego, es posible que estés buscando opciones para personalizar la bolsa de combate. Aquí, en Monster Hunter Stories 3, las cosas funcionan de forma un poco diferente. No hay que configurar la bolsa de combate tradicional antes de una pelea. En su lugar, puedes acceder a cualquier objeto de tu inventario durante el combate.

Para mantener el equilibrio, cada tipo de objeto tiene un límite de uso por combate. Por ejemplo, es posible que solo puedas usar dos Esencias vitales en un solo combate. Se trata de una decisión de diseño deliberada para fomentar gestión estratégica de artículos en lugar de confiar en una curación ilimitada.

Además, la recuperación total de la salud tras el combate supone una mejora enorme. Esto significa que no tendrás que volver a la aldea solo para curarte entre un combate y otro.

Personalización de Monstie: el rito de canalización y las configuraciones genéticas

Otro tema que tengo que tratar en mi Monster Hunter Stories 3la reseña es Rito de canalización. Es donde pasarás gran parte de tu tiempo si te gusta optimizar al máximo (minimizar las debilidades y maximizar las fortalezas). Cada Monstie viene con un Cuadrícula de 3 × 3 casillas genéticas. En ellos puedes guardar cualquier ataque, habilidad pasiva o capacidad que hayas adquirido a lo largo del juego.

La mejor mejora MHS3 ¿Se ha familiarizado con este sistema? A diferencia de Historias 2, Ya no tienes que sacrificar a tus Monsties para intercambiar genes. Se trata de una mejora enorme en la calidad de juego que te permite experimentar sin perder a tus Monsties, que tanto te ha costado conseguir, y cualquier Monster Hunter Stories 3 En esta reseña sería un descuido no mencionar cómo esto reduce las barreras de entrada al mercado.

También te interesará presta atención a Bingobonificaciones. Al alinear genes del mismo elemento o tipo de ataque en filas, columnas o diagonales, tu Monstie obtendrá importantes multiplicadores de estadísticas. Esto te obliga a pensar dónde colocar cada gen, en lugar de limitarte a acumular las habilidades individuales más potentes.

Personalmente, me parece un sistema estupendo que logra el equilibrio perfecto entre ser fácil de aprender y lo suficientemente profundo como para dedicarle horas y horas, sobre todo tras la eliminación de la mecánica del «cordero sacrificial».

Para más información Al crear tu Bingo cuadrícula, priorizar Genes del arcoíris en la ranura central. Estas funcionar como comodines para cualquier elemento o tipo de ataque, lo que facilita considerablemente activar múltiples Bingo bonificaciones al mismo tiempo. Una bien colocada El gen del arcoíris can aumentar considerablemente el daño principal de tu Monstie.

Pero, una vez más, tengo que arriesgarme a parecer pesado usando esto Monster Hunter Stories 3 reseña para señalar algunas cosas que no me gustan de este sistema. The Rito de canalización La interfaz de usuario puede resultar un poco pesada. Hay que ir pasando uno a uno por cientos de Monsties o genes, y no hay forma de guardar las configuraciones, al menos en el momento de escribir estas líneas.

Crear varios Monsties desde cero puede resultar tedioso. Además, ten en cuenta que el Los genes XL de primer nivel se esconden tras la historia. No empiezan a aparecer hasta que derrotas al jefe principal de la cuarta región, así que tus configuraciones de las primeras fases del juego tienen un límite.

El principal atractivo de esto es que los genes son totalmente transferibles. Esto significa que puedes hacer que casi cualquier Monstie sea viable si te esfuerzas. Esto significa que, si tienes un monstruo de bajo rango favorito del que no puedes desprenderte, no te preocupes: este juego te recompensa por seguir confiando en él.

¿Merece la pena comprar «Monster Hunter Stories 3»? Plataformas, ediciones y relación calidad-precio

Si quieres un resumen de mi opinión subjetiva —y posiblemente sesgada— en un Monster Hunter Stories 3 reseña de un juego, entonces es un enorme YES.

Como fan deMonster Hunter juegos, y sobre todo en las secuelas más centradas en la trama, me metí de lleno en Monster Hunter Stories 3 Esperaba una fórmula conocida con algunas mejoras modernas. Lo que no esperaba era la seguridad con la que lo haría perfeccionar esa fórmula sin dejar de transmitir una sensación inconfundible de Historiasen esencia. Solo tienes que tener unas expectativas realistas respecto a la plataforma que hayas elegido.

Como se verá en este y en muchos otros Monster Hunter Stories 3 Si lees las reseñas, verás que el rendimiento varía ligeramente según la generación de la consola. Si juegas en PS5, yo diría que tú eres disfrutar de la mejor experiencia (salvo comparaciones con ordenadores de gama muy alta(por supuesto). El rendimiento es fluido en todos los modos, y el PS5 Pro Esta versión ofrece una claridad visual increíble.

Jugadores de PC enSteam obtendrás una fidelidad excelente, pero no pierdas de vista tu equipo. La mayoría de la gente se lo está pasando en grande, pero algunos Unidad de procesamiento gráfico de Advanced Micro Devices Los usuarios han experimentado fallos relacionados con los controladores. Ahora bien, yo sí que ejecuté el juego en un AMDtarjeta (AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB) yo mismo, y personalmente no he sufrido ningún fallo ni error grave durante toda mi partida.

SoloNo olvides mantener tus controladores actualizados, y todo debería ir bien. El Nintendo Switch 2 es una opción acertada si lo que buscas es portabilidad, aunque sí que sufre algunas caídas en la velocidad de fotogramas en las grandes zonas abiertas.

En cuanto a la relación calidad-precio, así es como se comparan las ediciones:

Edición estándar (69,99 $, 49,59 $ Tejo ): Esta es la mejor opción para casi todo el mundo. Obtienes el más de 40 horas disfrutar de la experiencia, y siempre puedes comprar el contenido descargable por separado más adelante.

Esta es la mejor opción para casi todo el mundo. Obtienes el disfrutar de la experiencia, y siempre puedes comprar el contenido descargable por separado más adelante. Edición de lujo (89,99 $): Este incluye el Kit de lujo. Próximamente podrás leer la historia paralela de Rudy Otoño de 2026 , además de algunas armaduras de varias capas y peinados. Merece la pena si eres fan de Rudy o te encantan esos cosméticos en concreto.

Este incluye el Kit de lujo. Próximamente podrás leer la historia paralela de Rudy , además de algunas armaduras de varias capas y peinados. Merece la pena si eres fan de Rudy o te encantan esos cosméticos en concreto. Edición Premium Deluxe(99,99 $,92,73 $Tejo): Esto añade un paquete de aspectos adicional. Solo lo recomendaría a los que quieran hacerse con todos y cada uno de los artículos del lanzamiento.

Is Monster Hunter Stories 3 Edición de lujo merece la pena, o el Edición Premium Deluxe ¿Y en ese sentido? Bueno, la opinión general de la comunidad es bastante clara al respecto. A menos que seas un fan incondicional con mucho dinero para gastar (¿en esta situación económica?), te recomendaría que simplemente empieza por elEdición estándar.

Si el recienteMonster Hunter Wilds o el anterior Historias de MHSi esto es un indicio de lo que está por venir, es posible que nos esperen bastantes DLC para este juego, pero siempre puedes ahorrar para comprarlos más adelante y no caer en la tentación de comprar por miedo a perderte algo.

Contenido posterior al juego y lo que está por venir

Igual que en tu caso habitual MH juegos, esto no estaría completo Monster Hunter Stories 3 sería una reseña incompleta si no hablara del contenido rejugable del final del juego o posterior a su finalización. Por desgracia para aquellos que queríamos algo más con lo que jugar una vez terminado el juego, Monster Hunter Stories 3 lanzado sin los modos habituales posteriores al partido que tanto nos gustaron en las dos primeras entregas.

Sí, aquí no encontrarás ninguna mazmorra en forma de torre ni un enorme mapa tras completar la historia. En cambio, una vez terminada la historia, el juego te devuelve al punto justo antes del jefe final. Es un poco más escueto que Historias 2 era en el momento del lanzamiento, y es mejor tenerlo claro antes de empezar.

Dicho esto, aún te quedan un montón de retos opcionales que te mantendrán ocupado. Puedes ir en busca de Monstruos salvajes, ocuparse deAmenazas invasoras, o pon a prueba tu fuerza contra Dragones Ancianos Catastróficos como Ibushi y Narwa. Y déjame decirte que estos Las peleas de nivel 75 o superior no son ninguna broma. La mayoría de los jugadores ni siquiera las probarán hasta que hayan llegado al final de la ruta principal, y requerirán una estrategia bien pensada.

La buena noticia es que Capcom no está hecho. Un gratuitoMonstruos reales La actualización llegará en el verano de 2026, donde, tras superar una versión más difícil de la batalla final, casi todos los monstruos obtienen un Realvariante.

En esencia, se trata de Rango alto los retos que llegar al nivel 90 y más allá, así que sin duda necesitarás esas configuraciones genéticas optimizadas. También conseguiremos el La historia de Rudy DLC de pago en otoño de 2026. Capcom dice que el desarrollo va por delante de lo previsto, así que quizá lo tengamos incluso antes.

Reseña de Monster Hunter Stories 3: mi opinión sobre «Reflejo retorcido»

Enebameter 9/10

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Para terminar mi Monster Hunter Stories 3 En resumen, quiero decir que, si lo miramos en su conjunto, Capcom Aquí se han superado a sí mismos. La historia es, sin duda, la mejor que he visto en la trilogía, sustituir parte de la típica trama superficial de los JRPG por una historia que realmente tiene algo de peso. Entre la preciosa Motor RE los gráficos y lo tremendamente adictivo Restauración del hábitat En este bucle, me resultaba muy fácil perder la noción del tiempo simplemente jugando con el ecosistema del juego.

El sistema de combate basado en «piedra, papel o tijera» tiene mucha profundidad estratégica (quién lo diría), y la lista de Monstie es todo un sueño para cualquiera a quien le guste coleccionar o optimizar al máximo su equipo perfecto.

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Por supuesto, mentiría si dijera que la experiencia no ha tenido algunos contratiempos. El contenido posterior al juego parece un poco escaso en el lanzamiento en comparación con lo que estoy acostumbrado, y esa plaza obligatoria para el grupo de Ratha sigue siendo un poco molesta para la variedad del equipo.

PERO, incluso con esas pequeñas pegas, la verdad es que esto es uno de los títulos más fáciles de recomendar de los pocos juegos que he analizado hasta ahora. Y punto, Monster Hunter Stories 3es uno de losel mejorMonster Hunter juegos y, sin duda, uno de los mejores JRPG no solo de 2026, sino también de la última década.

Da igual si eres fan desde el primer juego o si acabas de llegar: nunca ha habido un mejor momento para convertirte en un Rider. La conclusión final de mi Monster Hunter Stories 3¿Una reseña?No te lo pierdas estojuego derivado.

Ventajas Contras ✅ Una historia realmente conmovedora que llega al corazón más que los títulos anteriores ✅ Restauración del hábitat hace que el mundo parezca interactivo ✅ PreciosoMotor RE Imágenes que son, sencillamente, *para chuparse los dedos*: un auténtico regalo para la vista ✅ Numerosas funciones que mejoran la calidad de vida ✅ Una banda sonora excepcional con temas originales de los monstruos ❌ La IA de los aliados puede resultar frustrante en las batallas contra jefes ❌ La dificultad aumenta considerablemente al final del juego y Interruptor 2caídas de fotogramas

Preguntas frecuentes