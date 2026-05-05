Reseña de «GTA: The Trilogy» en 2026: un camino lleno de baches que, al fin y al cabo, merece la pena recorrer

EstoGTA: La trilogía esta reseña no se basa en el desastre del lanzamiento de Noviembre de 2021; se basa en cómo es realmente el juego en 2026, tras años de parches, un cambio de desarrollador y un mayor de noviembre de 2024 una actualización que realmente marcó la diferencia.

Si te has mantenido indeciso desde que leíste las reseñas de su lanzamiento, este es el artículo que te dirá si ahora merece la pena comprarlo.

La edición definitiva paquetesEl gran robo del tren III, GTA: Vice City, yGrand Theft Auto: San Andreas en una única colección remasterizada, reconstruida en Unreal Engine by Grove Street Games. Se lanzó con fallos y, tras una avalancha de críticas negativas, acabó con una de las puntuaciones de los usuarios más bajas en Metacritic historia, y luego —poco a poco, a regañadientes— se solucionó.

My GTA: La trilogía La reseña aborda la situación actual, un análisis partido a partido, valoraciones específicas para cada plataforma y una respuesta clara a la cuestión de la relación calidad-precio para 2026.

En resumen: Resumen de la reseña de «GTA: La trilogía»

Género Juego de acción y aventuras de mundo abierto Desarrollador Grove Street Games / Rockstar Games Fecha de lanzamiento 11 de noviembre de 2021 Plataformas PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, iOS, Android Bucle principal Completa misiones, explora mundos abiertos y siembra el caos en tres lugares emblemáticos GTAhistorias Su mayor punto fuerte GTA V-controles y sistema de apuntado al estilo de…, puntos de control y guardado automático modernizados, iluminación y distancias de renderizado mejoradas; las mejoras en la experiencia de juego son realmente buenas Mayor punto débil Modelos de personajes poco coherentes, errores persistentes, una dirección artística de estilo caricaturesco que no siempre acaba de cuajar, y el Interruptor esta versión sigue siendo la más débilde todo el grupo Ventajas exclusivas de la PS5 Un funcionamiento impecable, 4K/60 fps asistencia técnica, tiempos de carga más rápidos Actualizaciones posteriores al lanzamiento Varias actualizaciones desde entonces 2021 Se han solucionado los errores más graves, los efectos de lluvia, la iluminación y los problemas de velocidad de fotogramas, con una mejora notable respecto a la versión inicial Veredicto Vale la pena comprarlo a precio de oferta (entre 20 y 25 dólares) para la mayoría de los jugadores; difícil de justificar a precio completo (€59.99)

Reseña de «GTA: La trilogía»: lo que realmente te vas a llevar en 2026

EstoGTA: La trilogía La reseña comienza con un resumen sincero de la situación actual, ya que el contexto es importante en este caso. Esto Edición Definitiva es una versión remasterizada de El gran robo del tren III, GTA: Vice City, yGrand Theft Auto: San Andreas.

Su estreno fue un auténtico desastre para la crítica – bombardeo de reseñas en Metacriticcondujopuntuaciones de los usuarios: 0,5/10en PC, y0,6/10 esXbox Series X|S. Hubo fallos en los efectos de lluvia, rediseños controvertidos de los modelos de los personajes y el lanzador para PC estuvo fuera de servicio durante días debido a la presencia de música sin licencia en los archivos del juego.

GTA: La trilogíaha vendido unmás de 10 millones de ejemplares vendidos en cualquier caso, y Grand Theft Auto: San Andreas acumuló por sí solo 57,4 millones de descargas on Netflix; un éxito comercial que, durante años, ha ido de la mano de un fracaso de crítica.

Para más información Antes de poner en marcha el GTA: La trilogíaen PC, añade-dx12a tuSteam opciones de inicio. Ofrece una experiencia notablemente más fluida, especialmente en AMDUnidades de procesamiento gráfico. Más de cuatro años después de su lanzamiento, Rockstar todavía no lo ha establecido como predeterminado – así que configúralo manualmente antes de tu primera sesión.

Luego, enNoviembre de 2024, RockstarpublicadoActualización 1.112, la mayor actualización desde su lanzamiento. Introdujo un Iluminación clásica modo, recuperado decenas de funciones de juego que faltaban, solucionado problemas de fluidez de fotogramas en PS5 and Xbox Series X|S, y se han solucionado cientos de errores heredados de la adaptación para móviles.

Hay algo que quiero dejar claro en mi GTA: La trilogíala conclusión es que,tras las actualizaciones, Este juego es un producto diferente al que se lanzó en 2021. Iluminación clásica por sí sola transforma el ambiente en los tres juegos, sobre todoSan Andreas, donde las puestas de sol anaranjadas y los cielos púrpura del desierto del PS2 Los originales se han restaurado en gran medida.

No es perfecto, pero la diferencia entre «estado de lanzamiento« y »Estado en 2026«…» es lo suficientemente importante como para que las reseñas de la época del lanzamiento no deban ser tu principal punto de referencia.

El mejor juego de la «GTA Trilogy Edición Definitiva»: un análisis juego por juego

Los tres partidos que voy a analizar en mi GTA: La trilogía Las valoraciones no son iguales, y conocer las diferencias antes de empezar a jugar es la mejor forma de gestionar las expectativas.

Creo que jugar GTA juegos por orden de lanzamiento – El gran robo del tren IIIprimero, luegoVice City, entoncesSan Andreas – es la decisión correcta, ya que la evolución mecánica solo tiene sentido en sentido adelante; jugar al revés produce un efecto frustrante de retroceso.

GTA III – La edición definitiva

El gran robo del tren III es, a la vez, el juego más importante desde el punto de vista histórico y el más anticuado desde el punto de vista técnico del paquete. Un protagonista sin voz, una selección limitada de emisoras de radio, controles poco intuitivos que los parches solo han solucionado en parte, y una estructura de misiones en la que las misiones de paramédico, que se pueden pasar por alto, pueden bloquear el juego si se ignoran en las partidas en las que se busca completar el 100 % del contenido.

Voy a ser sincero: en realidad nunca crecí con El gran robo del tren III, en aquel entonces era demasiado joven para eso, así que me metí en esta historia sin saber nada.

La opinión generalizada de la comunidad es que el juego no consigue en absoluto plasmar el estilo y la esencia del original, ni siquiera tras todas las actualizaciones – Iluminación clásica ayuda, pero la atmósfera oscura y lúgubre de El gran robo del tren III fue el que sufrió más modificaciones y no se ha restaurado por completo en la remasterización.

Este título esideal para los jugadores que quieran conocer los orígenes de la franquicia y es capaz de pasar por alto una mecánica anticuada.

GTA: Vice City – La edición definitiva

Vice City es el término medio más sólido en el GTA: La trilogíapaquete. Ofrece mejores controles que El gran robo del tren III, con un mapa compacto que mantiene el interés en todo momento y un Estética de los años 80 que se beneficia de manera más evidente de Iluminación clásica que cualquier otra entrada.

Tommy Vercetti sigue siendo un protagonista fascinante, y sí que jugué un poco a Vice City en aquellos tiempos, así que hay una familiaridad que hace que esto cale mejor que El gran robo del tren III en mi caso.

La pérdida definitiva de música con licencia, incluidas canciones de Michael Jackson and Kate Bush – es la única herida que ningún parche puede curar, y para los jugadores que vuelven, esa ausencia se nota constantemente desde Vice CityLa identidad de […] es inseparable de su banda sonora.

Ideal para quienes juegan por primera vez que busquen una introducción a la trilogía centrada en la trama.

Grand Theft Auto: San Andreas – La edición definitiva

San Andreas es, sin duda, el favorito de la comunidad y el juego con más contenido de la colección: tres ciudades diferentes, la historia más profunda, la mayor variedad de jugabilidad y el mayor beneficio de Iluminación clásica.

Lo que realmente me sorprendió fue lo rápido que me adapté – los mandos del espejo GTA V con tanta naturalidad que la memoria muscular de 13 años sin tocarlo se activa casi de inmediato, lo que hizo que toda la experiencia resultara accesible, en lugar de nostálgica de una forma frustrante.

Dicho esto, sí que se nota la diferencia con respecto al PS2 original en aspectos que son difíciles de expresar; el ambiente es similar, pero no idéntico, y parte de esa magia está ligada al hardware original y a la época en la que lo jugaste por primera vez.

Además, sigue presentando los errores más persistentes: fallos de audio, inconsistencias en la física y controles de vuelo que siguen estando muy por debajo de GTA Vnormas.Con más de 250 objetos coleccionables, completar el juego al 100 % supone una inversión a largo plazo considerablet.

Ideal para los jugadores que desean disfrutar de la experiencia GTA más completa posible y no les desanima que el camino sea más largo y complicado.

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GTA Edición Definitiva frente a la versión original: ¿merece la pena?

La respuesta varía considerablemente en función de tu experiencia con estos juegos, por lo que esta sección de la GTA: La trilogía El análisis aborda directamente tres situaciones distintas.

Para los jugadores que nunca han probado los juegos originales

The GTA: La trilogía – La edición definitiva es la forma más sencilla de acceder a estos juegos en equipos modernos, sobre todo teniendo en cuenta que la trilogía original fue retirada de las tiendas digitales en Octubre de 2021cuando elEdición Definitiva se lanzó por primera vez.

FísicoPS2 Estas copias requieren hardware antiguo; las versiones originales para PC presentan problemas de compatibilidad en los sistemas actuales. GTA Vapuntado de tipo «-style», rueda de armas, rueda de radio, GPS, puntos de control de la misión y guardado automático, todo ello mejorar de verdad la experiencia de los jugadores que no se han acostumbrado a los controles de los tanques.

Mi veredicto:Cómpralo ahora que está en oferta, sin dudarlo.

Para los jugadores que ya tienen los juegos originales para PC

Originales modificados – Parche silencioso, Corrección de pantalla panorámica, SkyGFX for PS2 la recreación de la iluminación: sigue ofreciendo un resultado más auténtico y personalizable. The Definitivo Edición incorpora compatibilidad con 4K y altas frecuencias de fotogramas en PC, pero en algunos sistemas persisten los micro-tartamudeos incluso después de que el Actualización de 2024.

Sin embargo, el problema más grave no es solo el rendimiento, sino la conservación. El Edición Definitiva sigue basándose en versiones modificadas de los originales, con diferencias en la atmósfera, pistas musicales eliminadas y cambios visuales que los modders han tardado años en restaurar en las versiones clásicas para PC.

Mi veredicto:Solo vale la pena si Iluminación clásica y si los controles modernos te importan más que la autenticidad, y aun así, espera a que haya rebajas.

Para los jugadores de consola que añoran la PS2

La pérdida de atmósfera es real y no se resuelve del todo mediante Iluminación clásica – el tono oscuro de El gran robo del tren III y la estética polvorienta de California de San Andreas son más parecidas, pero no idénticas a las originales. La pérdida de música es una concesión permanente que ningún parche futuro solucionará, y los modelos de los personajes siguen siendo objeto de controversia.

Una advertencia importante: No compres elPS4versión en disco – no existe una ruta de actualización a la PS5 versión, ya sea de pago o gratuita. Ten en cuenta que Rockstar también ha vuelto a poner a disposición, sin hacer mucho ruido, la trilogía original a través de la Lanzador de Rockstar Games, lo que ofrece a los jugadores una alternativa válida si prefieren los clásicos.

Mi veredicto:Merece la pena enentre 20 y 25 dólares para mejorar la calidad de vida; difícil de justificar a su precio normal.

Guía de rendimiento de la plataforma: ¿qué versión deberías comprar?

La elección de la plataforma tiene un impacto significativo en tu experiencia con el GTA: La trilogía Edición Definitiva, así que vale la pena leer este análisis antes de comprometerte.

PS5 / Xbox Series X|S

Esta es la mejor experiencia en consola que hay. Los problemas de sincronización de fotogramas se resolvieron en el Actualización de noviembre de 2024; El modo «Fidelity» mantiene un fijado a 30 fps, Rendimientomodaobjetivo: 60 fps con solo ligeros bajones durante las secuencias de acción más intensas.

Xbox Series X with Iluminación clásica «enabled» se cita a menudo como el sla experiencia más fluida en general en consolas en toda la colección. Xbox los jugadores pueden conseguir un una gran oferta enGTA: La trilogía en nuestro mercado.

PC [En Steam]

El límite máximo, pero requiere una configuración manual; tienes que añadir -dx12 a Steam opciones de inicio antes de arrancar. Se aprecian algunos micro-tartamudeos aproximadamente Intervalos de 30 segundos, es unUnreal Engineun problema de fondo que los parches no han resuelto del todo. Pero Rendimiento a 1440p/60 fps+ se puede lograr en hardware de gama media-alta.

Steam es la tienda de PC recomendada frente a la Lanzador de Rockstar Games para disfrutar de una experiencia más estable.

Nintendo Switch [en la consola original]

El punto más débil de la colección: aproximadamente 480p en modo portátil modo y alrededores 540p acoplado, conEl gran robo del tren III and Vice Cityfuncionando a unaa 30 fps constantesmientrasSan Andreas tiene dificultades en las secuencias con mucha acción.

Los fallos son poco frecuentes tras la actualización, pero no se han eliminado por completo. Si estás en Interruptor 2, el rendimiento es notablemente mejor, lo que lo convierte en uno de los el mejor mundo abierto Interruptorjuegos– un sólidofijado a 30 fps, tiempos de carga más rápidos y una distancia de renderizado mejorada, más cercana a PS4 and Xbox One versiones básicas.

Activa la iluminación clásica, juega en modo portátil y cómpralo con descuento (20 $ o menos) para disfrutar de la mejor experiencia. Nintendo Switch los jugadores pueden conseguir un una buena oferta enGTA: La trilogía en nuestro mercado.

Tres ciudades, cinco años después: ¿merece la pena por fin «GTA: La trilogía»?

Puntuación de Enebameter: 7,8/10

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Mi opinión sincera es que… GTA: La trilogía La revisión de 2026 es la siguiente: A un precio de entre 20 y 25 dólares en oferta, sí, para la mayoría de los jugadores. Tres juegos emblemáticos de mundo abierto, controles modernizados, guardado automático, Iluminación clásica, y una mejora real tras el parche hacen que este sea un una compra que vale la pena tanto para los nuevos jugadores como para los que vuelven.

A su precio normal (59,99 $), resulta mucho más difícil de justificar – la música que falta, las concesiones en el estilo artístico que no se han resuelto del todo, y San AndreasLos errores que aún persisten hacen que el producto todavía no esté a la altura de lo que promete Definitivoetiqueta.

Para los puristas, los originales siguen siendo lo mejor, y esa es una postura legítima. Pero el sesgo nostálgico también es real, y los jugadores que No he vuelto a jugar a estos juegos en 20 añospuede que le resulteGTA: La trilogía más jugables y divertidos de lo que esperan.

La recomendación de la plataforma es clara: PS5 or Xbox Series X|S para disfrutar de la mejor experiencia, un ordenador con potencial para el modding, Interruptor para jugar en cualquier lugar con un gran descuento. The Interruptor 2 La mejora en el rendimiento hace que su compra resulte más justificable ahora que en el momento de su lanzamiento.

GTA VI se vislumbra en el horizonte, y ese contexto es importante para esta colección. Nunca ha habido un momento más oportuno para volver a examinar los orígenes de la franquicia, y elDefinitivo Edición, a pesar de todos sus defectos, es la forma más accesible de hacer precisamente eso en equipos modernos.

Si estás listo para lanzarte, hazte con el GTA: La trilogía – La edición definitivatecla activadaTejo for Steam, Xbox, oNintendo Switch a precios competitivos.

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