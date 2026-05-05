Reseña de Crimson Desert 2026: una guía completa para compradores

Muchos jugadores siguen buscando un Desierto Carmesí una reseña que finalmente les convenza de comprar el juego, lo cual es totalmente comprensible. Al fin y al cabo, el juego tuvo un lanzamiento muy controvertido que dividió a jugadores y críticos.

Desierto Carmesí atrajo a 239 000 jugadores Steam en menos de 24 horas, lo que da buena cuenta del revuelo que generó antes de su lanzamiento. Pero esa misma semana, el desarrollador Pearl Abyss sus acciones cayeron un 30 % tras la publicación de las críticas. Algunos elogiaron el juego, mientras que otros se sintieron decepcionados, lo que desencadenó uno de los mayores debates del año, tal y como se ha señalado en muchos Desierto Carmesí debates sobre reseñas.

A estas alturas, probablemente ya hayas visto las valoraciones dispares. IGN le dio un 6 sobre 10, mientras que DualShockers le han dado una puntuación más alta, de 9,5 sobre 10. Es una gran diferencia. Hay muchas más críticas contradictorias en otras páginas web de videojuegos destacadas, lo que hace que un análisis detallado Desierto Carmesí una reseña especialmente importante para los compradores.

Is Desierto Carmesí ¿Merece la pena? En este artículo se explica todo con claridad y sinceridad. Como un auténticoDesierto Carmesí En esta reseña, analizaremos el Desierto Carmesí ventajas e inconvenientes, duración del juego y los problemas reales a los que se enfrentan los jugadores . También hablaremos del rendimiento y compartiremos consejos para ayudarte a sacar el máximo partido al juego.

En resumen: Descripción general de Crimson Desert

Género RPG de acción y aventura Bucle principal Explora Pywel, enfréntate a jefes y recoge artefactos del Abismo Su mayor punto fuerte Imágenes del motor BlackSpace Mayor punto débil Una historia floja y un inventario poco intuitivo Característica destacada Progresión basada en la exploración Ideal para Exploradores pacientes que anteponen la gran escala a la historia Veredicto claro Una puntuación de 77 en Metacritic, sólida pero controvertida

Explicación de las puntuaciones de las reseñas de «Crimson Desert»: lo que realmente revelan las puntuaciones

Hay mucho debate y discusión entre los jugadores y los críticos sobre el Desierto Carmesí Metacriticpuntuación. En cualquierDesierto Carmesí En este análisis, esta cifra suele considerarse un punto de referencia clave. En este momento, tiene una puntuación de 77 según más de 100 reseñas de críticos, con una media similar en OpenCritic.

A primera vista, un 77 Metacritic La puntuación puede parecer baja. El juego generó una gran expectación antes de su lanzamiento, y muchos esperaban una puntuación de más de 80 o incluso de 90.

Pero un 77 no es una mala puntuación. De hecho, una puntuación equilibrada Desierto Carmesí una reseña lo describiría como una opción sólida para un juego de mundo abierto de gran envergadura. A modo de comparación, Black Myth: Wukong obtuvo una puntuación de 81 y, aun así, recibió varias nominaciones al Juego del Año. Esto sitúa al Desierto Carmesí Metacritic presentar bajo una luz más favorable.

Desierto Carmesí recibió críticas muy dispares, lo que explica la reacción ambivalente. Este es un punto fundamental en cualquier Desierto Carmesí Análisis de las críticas sobre la acogida del juego. A continuación, te ofrecemos un breve resumen de las críticas que ha recibido el juego en sitios web destacados:

DualShockers 9,5 / 10 Destructoid 8,5 / 10 GameRant 8 / 10 Game Informer 7 / 10 Game Informer 7 / 10 IGN 6 / 10 El jugador 4 / 5 Eurogamer 3 / 5 VG247 3 / 5

En general, la división se reduce a lo que quieren los jugadores. A Desierto Carmesí Es probable que las críticas dirigidas a los aficionados a la exploración sean más positivas. A los jugadores a los que les gusta explorar y disfrutan de los sistemas de combate complejos suele gustarles este juego, mientras que quienes buscan una historia sólida y una mecánica más pulida suelen sentirse decepcionados.

Los primerosDesierto Carmesí Las puntuaciones de las reseñas también tuvieron un impacto económico real. Pearl Abyss sus acciones cayeron alrededor de un 30 % tras la publicación de las reseñas, lo que puso de manifiesto lo influyente que es un Desierto Carmesí Esto podría repercutir en la confianza de los inversores.

La opinión de los jugadores se ha convertido en más positiva desde la primera semana del campeonato. Aunque el juego tuvo un lanzamiento accidentado, con una puntuación del 51 % en Steam, ahora ha alcanzado una valoración del 85 % en la categoría «Muy positivo». Si vuelves a consultar cualquier actualización Desierto Carmesí Si lees la reseña, notarás este cambio de tono, sobre todo a medida que los jugadores superan las primeras horas de juego, que son bastante lentas.

El lanzamiento del parche 1.01.00 también ayudó mucho. Una versión más reciente Desierto Carmesí Es probable que en la reseña se mencione esta actualización, ya que Hemos mejorado el rendimiento, corregido errores y perfeccionado la interfaz, entre otras muchas cosas. Esto hizo que el juego resultara mucho más atractivo para los jugadores escépticos que esperaban una experiencia más fluida antes de lanzarse a jugar.

Si ya te has visto todo el Desierto Carmesí he leído las críticas y por fin quiero darle una oportunidad, comprando un Desierto Carmesí Steamtecla activadaTejo es una forma económica de hacerte con el juego. Puedes elegir entre la edición estándar o la Crimson Desert Edición Deluxe, que incluye objetos que te pueden dar un empujón al principio.

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De MMO a juego para un solo jugador: qué es realmente Crimson Desert

Desarrollado y publicado por Pearl Abyss, Desierto Carmesí es un juego de acción y aventuras con muchos elementos del género RPG, por lo que es lo que se conoce comúnmente como un juego de rol de acción. En un principio se concibió como una precuela de Black Desert Online, que es un MMORPG.

Anunciado inicialmente en 2019, Desierto Carmesí es el primer juego completo para un solo jugador de Pearl Abyss y salió a la venta el 19 de marzo de 2026, tras un largo proceso de desarrollo y varios retrasos. Está disponible en Windows, macOS, PS5, yXbox Series X/S.

Ambientado en el vasto continente de Pywel, el juego es un título AAA centrado en Kliff, un líder mercenario que se embarca en un peligroso viaje para encontrar a sus compañeros y reconstruir su grupo, los Greymanes. Es cuenta con un sistema de combate dinámico y hace hincapié en la exploración, con múltiples formas de recorrer el enorme mundo abierto repleto de secretos.

Aunque es un juego diferente de Black Desert Online, Desierto Carmesí contiene elementos típicos de los MMORPG. Cuenta con sistemas complejos para mejorar a tus personajes e incluye un gran número de actividades adicionales y misiones secundarias.

Esto último tiene sus pros y sus contras, dependiendo de a quién le preguntes. Para algunos jugadores, la gran cantidad de contenido es uno de sus principales puntos fuertes. Otros opinan que se vuelve repetitivo enseguida. Esta división suele reflejarse en cualquier Desierto Carmesí reseña que leas.

Es difícil encontrar un juego con el que se pueda comparar directamente. Algunos Desierto Carmesí Las críticas, en cambio, lo describen como una mezcla de The Legend of Zelda: El aliento de lo salvaje(exploración),The Witcher 3: La caza salvaje (tono y contexto), Dragon’s Dogma 2(combate), yRed Dead Redemption 2 (inmersión). Además, mantiene el estilo de combate rápido de Black Desert Online.

En su estado actual, Desierto Carmesíes elun entretenido juego de rol de mundo abiertoquecombina elementos de muchos juegos populares al tiempo que se forja su propia identidad, como se suele señalar en Desierto Carmesí debates sobre las reseñas. Sigue dividiendo tanto a la crítica como a los jugadores y aún necesita mejoras en muchos aspectos, pero el futuro del juego se presenta prometedor.

Pearl Abyss ya ha lanzado una gran actualización que soluciona muchos problemas. Se espera que haya más novedades, lasPearl Abyss El director ejecutivo, Heo Jin-young, ha declarado que están más centrados en mejorar el juego base que en los contenidos descargables o el modo multijugador.

Ventajas e inconvenientes de Crimson Desert

Como se desprende de los resultados dispares Desierto Carmesí Según las puntuaciones de las reseñas, el juego tiene muchas cosas buenas, pero también se queda corto en varios aspectos. A continuación, te ofrecemos un breve resumen de los Desierto Carmesí Ventajas e inconvenientes para ayudarte a decidir si merece la pena dedicarle tiempo y dinero:

Pros Contras ✅ Uno de los mundos abiertos más impresionantes visualmente de esta generación, impulsado por el Motor BlackSpace ✅ Un sistema de combate flexible que premia la creatividad y la habilidad del jugador ✅ Un contenido muy extenso, con más de 100 horas de juego ✅ Gran énfasis en la exploración, con descubrimientos gratificantes y secretos ✅ Sistemas secundarios profundos, como la artesanía y el adiestramiento de animales ✅ Asistencia técnica activa tras el lanzamiento, con un primer parche importante (1.01.00) que ya incluye un gran número de correcciones y mejoras ❌ Una historia floja y sin rumbo, con un protagonista insulso, un ritmo flojo y poco impacto emocional ❌ Controles poco intuitivos y una gestión del inventario poco fluida ❌ Sistemas abrumadores con escasa orientación, lo que conlleva una curva de aprendizaje muy pronunciada ❌ Las batallas contra jefes pueden parecer desequilibradas, con picos de dificultad bastante notorios ❌ Algunos problemas técnicos y de rendimiento, que varían según la plataforma ❌ Las misiones suelen resultar repetitivas y carecen de variedad

EstosDesierto Carmesí los pros y los contras te darán una idea más clara de lo que te vas a encontrar si decides comprar el juego. Ten en cuenta que Pearl Abyss sigue trabajando activamente para seguir mejorando el juego, por lo que es posible que algunos de los inconvenientes mencionados dejen de ser un problema con el tiempo.

Rendimiento y gráficos de Crimson Desert: ambición de nueva generación, algunos detalles por pulir

Desarrollado sobre la base de la tecnología patentada Motor BlackSpace, Desierto Carmesíes unun juego de mundo abierto visualmente impresionante con entornos muy detallados y efectos de iluminación impresionantes. Sus amplios paisajes, sus frondosos bosques y su clima dinámico contribuyen a crear un mundo muy realista. Aunque los gráficos son espectaculares, para conseguir un rendimiento fluido se necesita un hardware y una configuración específicos.

En el PC,En general, el juego está bien optimizado pero muy exigente. Para empezar, requiere un SSD con al menos 150 GB de espacio libre. Si tienes un Nvidia GeForce RTX 3080 or AMD Radeon RX 6900 XT, puedes alcanzar los 60 FPS a una resolución de 1440p, pero deberías utilizar la configuración «Ultra» en lugar de «Cinematic». También puedes mantener activado el trazado de rayos, ya que tiene un impacto insignificante en el rendimiento, lo cual es una sorpresa.

Desierto Carmesí tiene algunos errores técnicos importantes A tener en cuenta. Actualmente, DLSS 4.5 provoca parpadeos, por lo que se recomienda cambiar a DLSS 4.0. Además, evita la «Ray Reconstruction» por ahora. Aunque mejora el aspecto de las sombras, puede reducir la velocidad de fotogramas a la mitad y hacer que la lluvia sea invisible.

Ajustar la calidad de la iluminación a «Ultra» es otra forma de mejorar tu experiencia. Si la pones en «Máximo», se genera demasiado ruido visual y el juego se ralentiza. Si notas que el ratón se mueve de forma imprecisa o lenta, cambia la «Aceleración de la cámara» a 100 en la configuración. Así, los controles responderán mucho mejor.

En el caso de las consolas,Desierto Carmesíes uno de loslos mejores juegos de mundo abierto en PS5, y elLa mejor forma de vivirlo es en PS5 Pro. Su modo «Balanced» utiliza la tecnología de escalado PSSR para ofrecer una imagen nítida a 1440p con una fluidez de 40 FPS. En el modelo básico PS5 and Xbox Series X, la imagen puede verse borrosa en el modo «Performance». Para estas dos consolas, se recomienda encarecidamente el modo «Balanced» a 40 FPS en lugar del modo a 60 FPS.

Como se desprende de los primeros Desierto Carmesípuntuaciones de las reseñas,El lanzamiento del juego no ha sido perfecto. Los jugadores se quejaron de la aparición repentina de detalles, es decir, de que los objetos aparecen de repente al acercarse a ellos. Además, los efectos más exigentes, como el fuego y el agua, a veces se ejecutan a una velocidad de fotogramas inferior a la del resto del juego, lo que puede hacer que las peleas contra los jefes finales se vean un poco entrecortadas.

También está el aún problema de compatibilidad sin resolver con Intel Arctarjetas gráficas. Al iniciarlo, el juego simplemente no se abre en IntelhardwarePearl Abyss Actualmente se está trabajando en una solución para este problema, junto con muchas otras mejoras.

¿Cuánto dura Crimson Desert?

Si al final acabas comprando Desierto Carmesí, deberías dejar libre tu agenda de juegos. Es un juego de rol enorme que no se puede terminar en un solo fin de semana, aunque te apresures en todo. Esto es algo que casi todo el mundo Desierto Carmesí como deja claro esta reseña.

El tiempo que pasarás en la tierra de Pywel depende en gran medida de cuánto explores. Si te centras principalmente en avanzar en la historia y dedicas poco tiempo a los contenidos secundarios, podrás completar Desierto Carmesí in 50-60 horas.

Una partida normal que incluya la historia principal y una buena parte del contenido secundario durará aproximadamente 100-120 horas. Esta es la forma más habitual en que los jugadores disfrutan del juego. Si eres de los que les gusta completarlo todo y quieres hacerlo todo, lo que te espera es 150 horas o más.

Estas duraciones no son nada del otro mundo para un juego de rol. OtrosRPG de acción popularesigualFinal Fantasy VII: Rebirth and The Witcher 3: La caza salvaje tener longitudes similares.

Debido al sistema de progresión del juego, resulta muy difícil completar una partida centrada exclusivamente en la historia en Desierto Carmesí. Como ya ha señalado cualquiera Desierto Carmesíreseña,no existe un sistema de niveles tradicional. En su lugar, se utilizan los «artefactos del Abismo» para mejorar las habilidades y el equipo. Estos se obtienen explorando, realizando misiones y resolviendo acertijos.

Este sistema de progresión implica que el contenido secundario no es realmente opcional, algo que se suele señalar en un análisis en profundidad Desierto Carmesíreseña. YTendrás que explorar y completar actividades adicionales para mantener la fuerza necesaria para enfrentarte a los jefes. Si te saltas demasiadas partes, el juego puede resultarte muy difícil.

Desierto Carmesíademástiene una gran cantidad de contenido, que es uno de los resultados positivos más habituales en cualquier Desierto Carmesí Reseña. Incluso los jugadores que ya han dedicado más de 100 horas al juego afirman que solo han explorado entre el 40 % y el 60 % del mapa.

Incluye 168 misiones principales, más de 70 jefes finales únicos y más de 100 desafíos relacionadas con el combate y la exploración. Además, hay cientos de misiones de facciones repartidas por múltiples regiones.

Por 70 dólares,Desierto Carmesí ofrece una excelente relación calidad-precio para el jugador adecuado. A Desierto Carmesí Las reseñas dirigidas a jugadores con un presupuesto ajustado suelen destacar esto. Si te encanta explorar mundos enormes en los que tu curiosidad se ve constantemente recompensada, Desierto Carmesí tiene suficiente contenido como para mantenerte ocupado durante meses. Aunque no lo completes al 100 %, la relación calidad-precio sigue siendo excelente.

Consejos y trucos para Crimson Desert: consejos imprescindibles para jugadores noveles

Desierto Carmesí es un juego enorme que te permite abordar el combate y la exploración de muchas maneras, un aspecto que suele elogiarse en una reseña honesta Desierto Carmesí reseña. Aquí tienes algunas Desierto Carmesí consejos y trucos que te pueden ayudar en tu aventura:

No te precipites con la historia – El juego es un enorme mundo abierto, no un RPG lineal. Tómate tu tiempo para explorar y familiarizarte con todos los sistemas. No dejes que el ritmo lento de la primera parte del juego te desanime. Antes de sacar conclusiones, intenta llegar al capítulo 5, ya que es ahí donde el juego realmente cobra vida.

– El juego es un enorme mundo abierto, no un RPG lineal. Tómate tu tiempo para explorar y familiarizarte con todos los sistemas. No dejes que el ritmo lento de la primera parte del juego te desanime. Antes de sacar conclusiones, intenta llegar al capítulo 5, ya que es ahí donde el juego realmente cobra vida. Da prioridad a las mejoras de resistencia – La resistencia es la estadística más importante que debes mejorar al principio, ya que influye en la escalada, el planeo y el bloqueo en combate. Usa tus artefactos del Abismo para aumentar primero tu barra de resistencia, lo que te facilitará la exploración inicial y mejorará tus posibilidades de sobrevivir en combates difíciles.

– La resistencia es la estadística más importante que debes mejorar al principio, ya que influye en la escalada, el planeo y el bloqueo en combate. Usa tus artefactos del Abismo para aumentar primero tu barra de resistencia, lo que te facilitará la exploración inicial y mejorará tus posibilidades de sobrevivir en combates difíciles. Hacer sonar todas las campanas – Al tocar las campanas de los campanarios, se despeja el mapa. Intenta encontrarlas en cada región principal lo antes posible para facilitar la orientación y la planificación. Hay ocho campanas en total.

– Al tocar las campanas de los campanarios, se despeja el mapa. Intenta encontrarlas en cada región principal lo antes posible para facilitar la orientación y la planificación. Hay ocho campanas en total. Utiliza el Abyss con regularidad – No te olvides del misterioso reino del Abismo. Es una fuente importante de artefactos del Abismo, la principal moneda de progreso del juego. Superar los desafíos del Abismo es una forma rápida de mejorar tus habilidades y estadísticas, y de desbloquear nuevos movimientos de combate.

– No te olvides del misterioso reino del Abismo. Es una fuente importante de artefactos del Abismo, la principal moneda de progreso del juego. Superar los desafíos del Abismo es una forma rápida de mejorar tus habilidades y estadísticas, y de desbloquear nuevos movimientos de combate. Gestiona tu inventario – Tu mochila se llena rápidamente. Vende o deshazte de los objetos una vez completadas las misiones. Los libros de recetas también se pueden vender una vez que los hayas leído. Asegúrate de utilizar el cofre de almacenamiento, añadido en una actualización posterior al lanzamiento, para guardar el exceso de materiales y botín.

– Tu mochila se llena rápidamente. Vende o deshazte de los objetos una vez completadas las misiones. Los libros de recetas también se pueden vender una vez que los hayas leído. Asegúrate de utilizar el cofre de almacenamiento, añadido en una actualización posterior al lanzamiento, para guardar el exceso de materiales y botín. Convoca a tus compañeros – Además de cambiar de personaje, también puedes invocar a Damiane u Oongka para que te acompañen y te ayuden en combate seleccionando «Invocar» en el menú de cambio de personaje. El juego no explica esta función con claridad, por lo que muchos jugadores no la descubren hasta unas 20 o 30 horas de juego.

– Además de cambiar de personaje, también puedes invocar a Damiane u Oongka para que te acompañen y te ayuden en combate seleccionando «Invocar» en el menú de cambio de personaje. El juego no explica esta función con claridad, por lo que muchos jugadores no la descubren hasta unas 20 o 30 horas de juego. Practica el sprint – Además de la carrera normal, también puedes esprintar para moverte aún más rápido. Gracias a la mejora de los controles de movimiento introducida en el parche 1.01.00, ahora puedes aumentar la velocidad de movimiento manteniendo pulsada la tecla de correr o pulsándola una vez.

– Además de la carrera normal, también puedes esprintar para moverte aún más rápido. Gracias a la mejora de los controles de movimiento introducida en el parche 1.01.00, ahora puedes aumentar la velocidad de movimiento manteniendo pulsada la tecla de correr o pulsándola una vez. Optimizar la configuración del ordenador o la consola – Ajusta manualmente la configuración de HDR para mejorar los gráficos del juego, ya que los ajustes predeterminados suelen ser demasiado brillantes o estar demasiado saturados. En PS5 consolas, desactiva la detección automática de 120 Hz para evitar una menor calidad de imagen si tu televisor no admite una salida 4K a 120 Hz.

EstosDesierto Carmesí Estos consejos y trucos te facilitarán un poco la exploración y el avance, y resultan especialmente útiles si eres nuevo en los juegos de rol de acción o en los de mundo abierto.

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El veredicto: ¿merece la pena «Crimson Desert»?

Así pues, teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿es Desierto Carmesí¿merece la pena?La respuesta depende de tus preferencias, algo que queda claro tras leer más de uno Desierto Carmesíreseña.

Si te encantan los juegos de mundo abierto que se centran en la exploración, como The Elder Scrolls V: Skyrim, The Legend of Zelda: El aliento de lo salvaje, oDragon’s Dogma 2, entonces sí,Desierto Carmesímerece la pena. Esta es una conclusión habitual en muchos Desierto Carmesí opiniones de los usuarios.

El juego ofrece una libertad increíble y es ideal para jugadores pacientes que estén dispuestos a jugar al menos 10 horas antes de que el sistema les resulte realmente intuitivo. Si te gustan los mundos ricos en detalles y con mucho contenido, aquí encontrarás cientos de horas de aventura.

Por otro lado, si eres un jugador al que le prima la historia y te encantan los juegos como The Witcher 3: La caza salvaje and God of War: Ragnarok, Te recomendamos que esperes a que haya rebajas. Desierto Carmesí es un juego entretenido, pero siempre se menciona su débil argumento y su mala redacción en Desierto Carmesí debates sobre reseñas.

También es mejor Si no te gustan los controles, espera a que salgan más actualizaciones o si juegas en consolas y quieres un rendimiento más fluido con el mínimo de problemas gráficos. Lo mismo ocurre con los jugadores de PC que utilizan un Intel Arc GPU, que aún no es totalmente compatible.

Desierto Carmesí es un juego ambicioso que da la sensación de estar demasiado recargado, una opinión que se repite en muchos Desierto Carmesí resúmenes de reseñas. Dado que se trata del primer gran proyecto para un solo jugador de Pearl Abyss, ella ejecución es desigual a pesar de contar con una base sólida. Pero para el jugador adecuado, ofrece cientos de horas de aventura.

Si quieres empezar ya mismo, hazte con un Desierto Carmesí Steamtecla activadaTejo es una forma estupenda de ahorrar dinero, ya que Crimson Desert Edición Deluxe también disponible como opción para obtener contenido adicional.

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