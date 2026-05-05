Pase de batalla de Marvel Rivals: todo lo que necesitas saber

El comienzo del nuevo año trae consigo mucha emoción para los aficionados a los videojuegos de superhéroes, ya que coincide con el lanzamiento del Pase de batalla de Marvel Rivals y la llegada de la tan esperada Temporada 1: Cae la noche eterna. Esto significa un par de cosas geniales:

En primer lugar, Marvel, junto con NetEase Games, nos trae una nueva e increíble historia en la que “ Drácula y el Doctor Doom alteran la órbita de la Luna, sumiendo a la ciudad en una noche eterna y desatando un ejército de criaturas vampíricas .”

Al parecer, inspirada en la del año pasado Caza sangrienta acontecimientos del cómic que también sentaron las bases para el 2025gran eventoUn mundo abocado a la perdición, esta temporada promete ser una experiencia trepidante con recompensas demasiado tentadoras como para dejarlas pasar.

En segundo lugar, con Doctor Strange atrapado en el Plano Astral Entrelazado y las páginas del Darkhold esparcidas por todas partes, por fin podremos lanzarnos al campo de batalla como miembros de los Cuatro Fantásticos, que llegan para ayudar a nuestros héroes en la batalla que se libra en tres nuevos mapas del Imperio de las Noches Eternas.

La Mujer Invisible y Mister Fantástico ya están disponibles, mientras que la Antorcha Humana y La Cosa se unirán a ellos más adelante esta temporada.

Detalles del pase de batalla de la primera temporada de Marvel Rivals

Tengo que decir que esta temporada me tiene realmente emocionado. Un juego de PVP por equipos de superhéroes nunca tiene demasiadas tramas, personajes o mapas, así que me encanta que los desarrolladores no escatimen en eso.

Pero lo que es aún más genial es que esta temporada ofrece al menos el doble de opciones para personalizar tu experiencia que la anterior, lo que significa que ahora podemos dominar a nuestros enemigos con aún más estilo que antes.

En el Pase de batalla de la temporada 1 encontrarás un montón de fundas muy chulas, algunosemotes genialesandMVP Animaciones, placas con nombres molones, moneda del juego, a un montón de sprays, a un par de tarjetas de la galería, y una pieza de colección realmente genial.

En resumen, Esta temporada ofrece un montón de cosas que creo que a ninguno de nosotros nos gustaría perdernos, y no sé vosotros, pero yo voy a por ello.

Al igual que con casi cualquier otro pase de batalla, hay algunas recompensas gratuitas para que te hagas una idea de lo que te espera. Sin embargo, si quieres conseguir todas esas cosas interesantes, tendrás que comprar uno de los dos Pase de batalla de lujo versiones, lo que te permite acceder a la colección completa.

Independientemente de la ruta que elijas, los contenidos desbloqueables de temporada solo se pueden ganados al adquirir y gastar el púrpuraFichas Chrono, que se obtienen principalmente jugando y completando los objetivos diarios y semanales.

¿Qué incluye el Pase de batalla de Marvel Rivals?

Marvel Rivals El Pase de batalla de la temporada 1 incluye un montón de regalos. La mayoría de los 11 páginasincluir7 elementos desbloqueables, con un coste de 200-400 Fichas Chrono cada uno. A continuación te ofrecemos un breve resumen de lo que puedes esperar:

Recompensas cosméticas

Si eres como yo y te encanta ir a la última mientras vas sumando victorias, te encantará saber que hay un total de 10 Aspectos de Marvel Rivals para diferentes combatientes, dos de los cuales puedes conseguir aunque no quieras gastar tus preciados Lattice en la versión de lujo del pase de batalla.

Sin embargo, hay un pequeño inconveniente, ya que, aparte del aspecto «All-Butcher Loki», que se obtiene nada más comprar el pase de batalla de lujo, el resto de objetos cosméticos solo se pueden conseguir una vez que se haya completado el resto de la página.

Moneda del juego

Aunque no es algo que realmente puedas llevar al campo de batalla ni lucir en una sala de juegos, «Units and Lattice», de la que puedes coleccionar un total de 600 de cada uno de ellos te resultarán sin duda muy útiles, independientemente de cómo decidas gastarlos.

Podrías comprarte algo bonito en la tienda del juego. ¿O quizá tenga más sentido guardarlos para más adelante? Al fin y al cabo, cuando se trata de la cuestión de «Cómo descargar Lattice Marvel Rivals«…» hay pocas formas de hacerlo, y cuando llegue la próxima temporada, estaría bien tener ya ahorrada más de la mitad de su precio.

Placas de nombre exclusivas, emoticonos, animaciones de MVP y grafitis

Personalización en Marvel Rivals no se limita solo a cambiar el aspecto de tus héroes. A medida que avanzas por el Temporada 1Pase de batalla y desbloquea recompensas, te encontrarás con11 placas de identificación, dos de las cuales son animadas, así que puedes estar seguro de que destacarás entre la multitud.

También deberías estar atento a6 emoticonosand 7 animaciones MVP que combinan a la perfección con algunos de los aspectos que irás consiguiendo a lo largo del juego. Y, por si fuera poco, tampoco encontrarás uno o dos, sino un total de 16 pulverizadores diferentes para marcar el territorio y dejar claro quién manda.

Galería y One Collectible

Marvel RivalsTemporada 1 incluye una historia completamente nueva que los jugadores podrán disfrutar, titulada Cae la noche eterna. Para sacarle el máximo partido, tendrás que reunir un total de 9 tarjetas de la galería para el cómic del juego, dos de los cuales puedes desbloquear comorecompensas gratisen elPase de batalla, mientras que el resto recibirá recompensas por completar las misiones del evento.

Entre los demás obsequios de esta temporadaPase de batalla, tampoco encontrarás nada más ni nada menos que el propio Darkhold. Ahora bien, como se trata de un objeto de colección, en realidad no podrás usar su poder contra tus oponentes, pero tiene su encanto saber que tienes el libro de los condenados en tu colección personal.

Progresión acelerada

Desbloquear todo esto es divertido, aunque puede llevar bastante tiempo. Por suerte, Marvel RivalsTemporada 1viene con una versión mejorada Pase de batalla de lujoopción.

Si no te importa gastarte un poco más, puedes conseguir todo lo que ofrece la versión estándar Pase de batalla de lujoda más un20% Chrono Token un impulso en las ventas durante toda la temporada y un 2,800 de dicha moneda para ayudarte a avanzar a un ritmo mucho más rápido.

¿Cómo comprar el Pase de batalla de Marvel Rivals?

Si decides que las recompensas son demasiado bueno como para dejarlo pasar , tendrás que comprar el Pase de batalla de la temporada 1 de lujo. Ambas versiones se pueden adquirir directamente dentro del juego, con la versión estándar Pase de lujoapostar por990 Látex y la versión mejorada, cuyo precio alcanza los 2 100 Látex.

Ahora bien, si no tienes ni un minuto que perder, lo más sencillo sería ir a la tienda de videojuegos y comprar 1.000 Lattice por 9,99 $ or 2.180 Lattice por 19,99 $, dependiendo del pase que desees.

Sin embargo, si no tienes mucha prisa y te sobra un minuto, hay formas mejores de conseguir lo que necesitas, ya que comprar Lattice a otros proveedores no solo te saldrá más barato, sino que, además, suele incluir un pequeño reembolso en tu cuenta en su página, que luego podrás usar para conseguir más moneda del juego o comprar cualquier otra cosa.

Lista de recompensas del Pase de batalla de Marvel Rivals

The Temporada 1 Pase de batalla ofrece un total de 65 recompensas, 32 de los cuales se pueden reclamar con el pase gratuito, mientras que el resto requiere una de las versiones de lujo.

A continuación encontrarás una lista completa de todos los artículos que puedes desbloquear, tanto si son gratuitos como si no, y su precio Fichas Chronolo que puedes esperar gastarte.

Marvel Rivals: Recompensas de la página 1 del Pase de batalla

Recompensa Tipo de recompensa ¿Es gratis? Coste Todo sobre la carnicería Aspecto de Loki ✘ Compra el Pase de batalla de lujo Escucha mi llamada Emote de Loki ✔ 200Fichas Chrono Todo sobre la carnicería Spray ✔ 200Fichas Chrono Mister Fantástico Placa de características ✔ 200Fichas Chrono Todo sobre la carnicería Placa de identificación animada ✘ 200Fichas Chrono El fin de todo Animación de Loki MVP ✘ 200Fichas Chrono El Caballero de la Luna de Sangre Aspecto de Moon Knight ✘ 400Fichas Chrono

Marvel Rivals: Recompensas del Pase de batalla – Página 2

Recompensa Tipo de recompensa ¿Es gratis? Coste La mujer invisible Placa de características ✔ 200Fichas Chrono Emblema de Rocket Raccoon Spray ✔ 200Fichas Chrono Cazador de recompensas Spray ✔ 200Fichas Chrono Se busca un mapache Animación de Rocket Raccoon como MVP ✘ 200Fichas Chrono Cazador de recompensas Placa de características ✘ 200Fichas Chrono 200 Látex Moneda ✘ 200Fichas Chrono Cazador de recompensas Piel de mapache ✘ 400Fichas Chrono

Marvel Rivals: Recompensas del Pase de batalla – Página 3

Recompensa Tipo de recompensa ¿Es gratis? Coste Tarántula azul Peni Parker Skin ✔ 400 Fichas Chrono Emblema de Moon Knight Spray ✔ 200Fichas Chrono Emblema de Loki Spray ✔ 200Fichas Chrono Emblema de Peni Parker Spray ✔ 200Fichas Chrono La Antorcha Humana Placa de características ✔ 200Fichas Chrono 100 unidades Moneda ✘ 200Fichas Chrono 100 látex Moneda ✘ 200Fichas Chrono

Marvel Rivals: Recompensas del Pase de batalla – Página 4

Recompensa Tipo de recompensa ¿Es gratis? Coste Emblema de la Bruja Escarlata Spray ✔ 200Fichas Chrono El rey Magnus Placa de características ✔ 200Fichas Chrono Magneto Emblem Spray ✔ 200Fichas Chrono Para todos los mutantes Animación de Magneto MVP ✘ 200Fichas Chrono El pasado ya no existe Emote de Magneto ✘ 200Fichas Chrono El rey Magnus Spray ✘ 200Fichas Chrono El rey Magnus Piel de Magneto ✘ 400Fichas Chrono

Marvel Rivals: Recompensas del Pase de batalla – Página 5

Recompensa Tipo de recompensa ¿Es gratis? Coste 100 látex Moneda ✔ 200Fichas Chrono Darkhold De colección ✔ 200Fichas Chrono 100 unidades Moneda ✔ 200Fichas Chrono Emblema de Namor Spray ✔ 200Fichas Chrono La cosa Placa de características ✔ 200Fichas Chrono 100 unidades Moneda ✘ 200Fichas Chrono El Submarino Salvaje Me encanta la piel ✘ 400 Fichas Chrono

Marvel Rivals: Recompensas del Pase de batalla – Página 6

Recompensa Tipo de recompensa ¿Es gratis? Coste Cae la noche eterna Ficha de la galería ✔ N/A

Marvel Rivals: Recompensas del Pase de batalla – Página 7

Recompensa Tipo de recompensa ¿Es gratis? Coste 100 unidades Moneda ✔ 200Fichas Chrono Emblema de Iron Man Spray ✔ 200Fichas Chrono Armadura de Filo Sangriento Spray ✔ 200Fichas Chrono Rat Blaster del metro Emote de Iron Man ✘ 200Fichas Chrono Borde de limpieza Animación de Iron Man: MVP ✘ 200Fichas Chrono Armadura de Filo Sangriento Placa de características ✘ 200Fichas Chrono Armadura de Filo Sangriento Aspecto de Iron Man ✘ 400Fichas Chrono

Marvel Rivals: Recompensas del Pase de batalla – Página 8

Recompensa Tipo de recompensa ¿Es gratis? Coste La inocencia renacida Emote de Adam Warlock ✔ 200Fichas Chrono Alma de sangre Spray ✔ 200Fichas Chrono Emblema de Adam Warlock Spray ✔ 200Fichas Chrono 100 látex Moneda ✘ 200Fichas Chrono Alma de sangre Placa de características ✘ 200Fichas Chrono Romper los lazos divinos Animación de Adam Warlock como MVP ✘ 200Fichas Chrono Almas de sangre Aspecto de Adam Warlock ✘ 400Fichas Chrono

Marvel Rivals: Recompensas del Pase de batalla – Página 9

Recompensa Tipo de recompensa ¿Es gratis? Coste Jefa de Emporium Aspecto de la Bruja Escarlata ✔ 400Fichas Chrono Flamenco Emote de la Bruja Escarlata ✔ 200Fichas Chrono 100 unidades Moneda ✔ 200Fichas Chrono Jefa de Emporium Spray ✘ 200Fichas Chrono Jefa de Emporium Placa de características ✘ 200Fichas Chrono Hacer una entrada triunfal Animación de la Bruja Escarlata como MVP ✘ 200Fichas Chrono 100 látex Moneda ✘ 200Fichas Chrono

Marvel Rivals: Recompensas del Pase de batalla – Página 10

Recompensa Tipo de recompensa ¿Es gratis? Coste 100 látex Moneda ✔ 200Fichas Chrono 100 unidades Moneda ✔ 200Fichas Chrono Afilar garras Emote de Lobezno ✔ 200Fichas Chrono Berserker Sangriento Spray ✘ 200Fichas Chrono Berserker Sangriento Placa de identificación animada ✘ 200Fichas Chrono Lluvia de sangre Animación del MVP de los Wolverines ✘ 200Fichas Chrono Berserker Sangriento Piel de Wolverine ✘ 400Fichas Chrono

Marvel Rivals: Recompensas del Pase de batalla – Página 11

Recompensa Tipo de recompensa ¿Es gratis? Coste A su disposición Ficha de la galería ✔ N/A

¿Cómo canjear las recompensas del Pase de batalla de Marvel Rivals?

Como he mencionado brevemente antes, para conseguir los desbloqueables de la temporada de Marvel RivalsPase de batallarequiereFichas Chrono. Esto es así independientemente de si tienes la versión gratuita o la de lujo del pase.

DesbloquearPágina 2 y lo siguiente también exige que el jugador consiga 1 200 fichaspor página. Afortunadamente, esta cifra corresponde al total de lo que has ganado durante la temporada y no a tu saldo actual, lo que significa que puedes gastar la moneda sin ningún tipo de preocupación.

Hay un par de cosas que puedes hacer para ganar Fichas Chrono. La primera forma, y probablemente la más eficaz, es completar las misiones diarias y semanales, los desafíos y algunas misiones de eventos. Todas estas tareas se encuentran en la pestaña «Misiones» y siempre aparecerán marcadas con el icono morado de la moneda, lo que indica la cuantía de la recompensa que ofrecen.

Si decides que quieres acelerar el proceso, también puedes ganar Fichas Chrono utilizando Lattice. Para ello, basta con adquirir la versión mejorada de la Pase de batalla de lujo, que te proporciona fichas adicionales y aumenta la velocidad a la que las consigues, o comprándolas directamente en la tienda del juego; esta última es una opción muy cara que no recomendaría a menos que sea necesario.

Cuando eres un Pase de batalla de lujo Como titular, podrás desbloquear estas recompensas incluso mucho después de que haya terminado la temporada actual, accediendo a ellas a través del Reality Link Point.

Y si, al final de la temporada, te queda algún saldo sin gastar Fichas Chrono, se transferirán automáticamente a la siguiente temporada, con la única salvedad de que no puedes transferir una cantidad superior a la que ya hayas gastado durante esta temporada. Esto se aplica tanto a los pases gratuitos como a los de lujo.

Preguntas frecuentes

¿Merece la pena el Pase de batalla de Marvel Rivals?

Sí, elLujo Marvel Rivals Pase de batalla ofrece una excelente relación calidad-precio, ya que incluye9 diseños, 600 Látex, ¡y mucho más!

¿Caduca el Pase de batalla en Marvel Rivals?

No, elLujoversión dePase de batalla in Marvel Rivals no caduca y siempre estará disponible a través del Reality Link Point.

¿Cómo conseguir la temporada 1 de Marvel Rivals?

Marvel Rivals Pase de batalla de la temporada 1 Se puede comprar con Lattice, que puedes adquirir directamente en la tienda del juego o a través de otros proveedores.