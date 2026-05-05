Reseña de inZOI en 2026: ¿«Los Sims», pero mejor?

EstoReseña de inZOI trata sobre lo que podría ser lo más parecido que he visto a un auténtico simulador de vida de nueva generación, casi como la versión de Los Sims 5 que nunca llegamos a entender del todo. Si sus desarrolladores se hubieran comprometido plenamente con el realismo, este podría ser fácilmente el juego. Lo primero que llama la atención es el creador de personajes: es tan detallado y realista que uno podría detenerse un momento y preguntarse si lo que está viendo es realmente real.

Pero, aunque los gráficos son impresionantes, solo son una parte del conjunto. A medida que pasas más tiempo en el juego, empiezan a aparecer algunos detalles sin pulir y lagunas. Hay muchas ideas interesantes en juego, pero también momentos en los que la experiencia puede parecer aún incompleta.

inZOI mantiene los elementos característicos de los simuladores de vida que tanto nos gustan, como la personalización exhaustiva y la simulación del día a día, al tiempo que los lleva hacia una dirección más realista y visualmente detallada. Además, se adentra en la construcción de ciudades, lo que le aporta al juego una nueva dimensión de profundidad y ambición.

Dado que todavía está en Acceso anticipado, miinZOI Esta reseña se centrará principalmente en lo que ya se puede jugar, lo que más impresiona y los aspectos en los que aún hay margen de mejora.

Resumen: reseña general de inZOI

Género Simulación de vida / Mundo abierto Circuito de ejercicios para el tronco Crea Zois, construye casas y ciudades, gestiona vidas Su mayor punto fuerte El mejor creador de personajes de su clase Su mayor punto débil Profundidad de simulación reducida Característica exclusiva Edición completa de la ciudad y zonificación Veredicto claro Prometedor, pero sin terminar

Reseña de inZOI: el simulador de vida más bonito hasta la fecha

Antes de entrar en detalle sobre mi inZOI Antes de empezar con esta reseña, aclaremos una cosa: inZOI puede que sea, literalmente, uno de los simuladores más bonitos que hay. Claro, hemos tenido nuestra buena dosis de juegos comoLos Sims pero este juego sube el listón en casi todos los aspectos visuales. Desde el creador de personajes hasta los entornos urbanos, queda claro que el equipo de Krafton nos hemos esforzado mucho para garantizar que todo parece vivo y creíble.

Se construyó sobre Unreal Engine 5 y apuesta decididamente por el fotorrealismo. Las texturas de la piel, la iluminación, los detalles atmosféricos e incluso las pequeñas motas del entorno lo acercan más a la vida real que cualquier otra cosaLos Sims 4que se haya intentado jamás.

Crear personajes es solo el principio; el verdadero atractivo reside en un mundo totalmente simulado en el que la construcción de ciudades, las rutinas diarias y las interacciones sociales se entrelazan de forma natural. Esto le da al juego un grado de realismo algo que la mayoría de los simuladores de vida no logran.

Todavía está enAcceso anticipado, por lo que algunos sistemas aún no están del todo desarrollados. Hay algunos detalles por pulir y lagunas aquí y allá, pero los cimientos son sólidos, y las ideas que se muestran dejan claro que se trata de un juego con mucho potencial. En este inZOI En esta reseña, analizaré qué funciona, qué resulta interesante y en qué aspectos inZOI aún podría mejorar a medida que sigue evolucionando.

La calidad de la animación es impresionantemente sólida. Aunque los movimientos no son del todo fluidos, son más que suficientes para mantener a los jugadores totalmente inmersos. Si a esto le sumamos la iluminación dinámica y los entornos ricamente detallados, inZOIa menudoparece casi demasiado real, difuminando la línea entre la simulación y la realidad.

Y, por desgracia, ahí es donde las cosas se complican un poco. Sé que mi inZOI Hasta ahora, la reseña del juego solo ha hablado de lo bonito que es y lo realista que parece el juego, y no se puede negar que los gráficos y la creación de personajes son parte de lo que ha despertó tanto interés desde el principio.

Pero esta fuerza visual tiene su contrapartida. A pesar de los impresionantes entornos y el nivel de detalle, los elementos fundamentales de la simulación —las interacciones cotidianas, el comportamiento de los personajes no jugables y la sensación general de que la vida fluye a tu alrededor— no siempre están a la misma altura. Los movimientos y las interacciones de los personajes pueden parecer a veces rígidos o robóticos, y los momentos que deberían resultar animados resultan repetitivos o superficiales.

AunqueinZOI aunque crea un mundo maravillosamente detallado, hay momentos en los que ese mundo parece más un decorado bellamente renderizado que una simulación de vida genuinamente dinámica. Las rutinas diarias pueden carecer de profundidad significativa, y las interacciones sociales (el alma de cualquier simulador de vida) no siempre tienen el peso emocional o la variedad que cabría esperar. Pero, de nuevo, este juego aún está en Acceso anticipado.

El creador de personajes es increíble

Bueno, esta es la parte en la que inZOI realmente se flexiona. Intenté hacer todo mi inZOI una reseña lo más lógica e imparcial posible. Pero es aquí donde quizá me desvíe un poco. inZOI’s El creador de personajes es, sin exagerar, uno de los mejores del género en la actualidad. Hasta tal punto que podría decirse que supera Los Sims 4y sus rivales Black Desert Online en cuanto a la personalización de los rostros.

Se puede ajustar prácticamente todo con tal precisión que parece más una herramienta de modelado profesional que el editor de personajes de un videojuego. Prácticamente todos los detalles físicos se pueden ajustar hasta el más mínimo detalle (desde las expresiones faciales y la estructura de la mandíbula hasta la profundidad de los ojos, el tono muscular y la textura de la piel… ¡todo!)

Y eso no se limita al personaje. Puedes ajustar con precisión todo el fondo en el que se encuentra, hasta los más mínimos detalles, como el color de las cortinas (sí, en serio).

El sistema de iluminación es el elemento que lo une todo. Te ofrece una vista previa clara y realista del aspecto que tiene tu personaje en distintos entornos y condiciones de iluminación.

De verdad he visto a gente tan creativa que ha sido capaz de recrear personajes de televisión como Daenerys, de «Juego de Tronos», e incluso a famosos de la vida real como Billie Eilish, lo que dice mucho de lo versátil que es el sistema.

Puedes personalizar cada parte del cuerpo de tu personaje, y no solo su rostro. Los controles deslizantes del cuerpo te permiten ajustar el peso, la musculatura y las proporciones de una forma que resulta realmente realista y elegante, en lugar de exagerada u ofensiva. Estás esculpiendo de verdad a una persona, y no solo moviendo barras por diversión.

Cuando dije que parece una herramienta de modelaje profesional, lo decía en serio. El modo foto del creador de personajes es tan envolvente que realmente da la sensación de que tu personaje está posando para una sesión fotográfica. Puedes hacer capturas de pantalla que parecen retratos de modelos de verdad.

En este momento,esto esinZOI’s el principal argumento de venta. Es cierto que quizá haya mucho trabajo por hacer en otros aspectos del juego. Sin embargo, solo este creador de personajes ya establece un estándar sin precedentes.

Construye una ciudad, no solo una casa

Durante miinZOI Al empezar a analizarlo, pronto quedó claro que el juego no se conforma con dejarte diseñar una sola casa, sino que quiere que dar forma a toda una ciudad viva y palpitante. Aquí es donde inZOIintenta superarLos Sims a lo grande, y de hecho se sale con la suya… Bueno, más o menos.

A diferencia deLos Sims, en el que te centras principalmente en un solo hogar, esto El juego incorpora una mecánica de construcción de ciudades a la mecánica del juego. Puedes, literalmente, dar forma a barrios enteros, incluyendo zonas residenciales, comerciales e industriales, y luego ver cómo tus Zois interactúan con ellos en este el mejor juego de mundo abierto.

Tus opciones, literalmente decidir cómo funciona tu mundo y cómo se mueve tu ciudad. Y eso resulta mucho más gratificante cuando ves a tus Zois interactuando y moviéndose por estos espacios.

Pero, como ya he dicho, quiero mantener mi inZOI una reseña del juego lo más realista posible. El juego está claramente por delante de sus competidores en cuanto a envergadura y ambición, pero los sistemas subyacentes aún necesitan tiempo para estar a la altura de esa visión.

Aunque el diseño de barrios enteros es una de las inZOIAunque la aplicación tiene muchas funciones destacadas, la verdadera magia suele surgir cuando te centras en una sola vivienda. Modo de construcción te proporciona las herramientas para construir una casa desde cero con una precisión sorprendente. Puedes distribuir las habitaciones como más te guste, elegir muebles y elementos decorativos entre una amplia variedad de opciones, y personalizar los materiales y los estampados para que cada espacio se sienta como propio.

inZOI fomenta la creatividad y te permite experimentar con distribuciones de varias plantas, diseños diáfanos o viviendas acogedoras y compactas. Cada decisión, desde la ubicación de las ventanas hasta el más mínimo detalle decorativo, influye en cómo interactúan tus Zois con el espacio, lo cual es realmente importante.

Aunque debo dejar claro en este inZOI revisar esoLa experiencia de construir una casa no es perfecta. Algunos elementos pueden resultar un poco complicados. Es posible que las paredes no siempre encajen correctamente, que los techos sean difíciles de alinear y que haya que acostumbrarse un poco a algunos controles.

Sin embargo, para los jugadores dispuestos a dedicarle tiempo y paciencia, el resultado puede ser increíblemente gratificante. Ver cómo tu casa personalizada cobra vida y cómo Zois se mueve con naturalidad por las habitaciones que has diseñado pone de manifiesto el potencial de inZOIsu ambicioso sistema de construcción.

Donde la simulación se queda corta

Entonces, para esto inZOI Para esta reseña, no solo he jugado al juego, sino que también he analizado lo que opinan otros jugadores. Y hay una cosa en la que casi todos coinciden: inZOI es donde más le cuesta destacar en cuanto a la profundidad de la jugabilidad. Da la sensación de ser un poco insulso.

La forma más fácil de describirlo, en mi opinión, es… inZOI La conclusión es que la simulación parece más complicado de lo que realmente es. A simple vista, los Zois siguen con su rutina diaria, interactúan con los demás y viven en un mundo ajetreado. Pero, en cuanto pasas tiempo con esos sistemas, empiezas a darte cuenta de sus limitaciones: su comportamiento carece de matices, su autonomía parece limitada y las relaciones rara vez evolucionan de una forma que resulte natural o emocionalmente atractiva.

Al final,la mayoría de las interacciones resultan repetitivas y monótonas, hasta el punto de que la trama que va surgiendo se vuelve muy predecible. Mientras que Los Sims se nutre del caos inesperado, donde los personajes actúan de forma extraña, se producen accidentes y no hay dos historias iguales. inZOI En ocasiones deja entrever ese tipo de imprevisibilidad llena de vida, pero es mucho menos constante, lo que hace que la simulación resulte más controlada y ordenada que deliciosamente caótica.

Otro punto que quiero destacar en mi inZOI La crítica es que los Zois de los jugadores forman parte más bien de un «sistema» que de personalidades reales con posibles tramas futuras. Sus personalidades no siempre se traducen en un desarrollo significativo a largo plazo, y eso limita el tipo de historias que se pueden crear de forma natural.

En un género basado en las relaciones, las emociones y la narrativa emergente, esa falta de profundidad resulta muy evidente. no estropea del todo la experiencia, pero sí que inZOIatrás de alcanzar el nivel al que claramente aspira.

La realidad del acceso anticipado: grandes ideas, imperfecciones

Espero que estoinZOI El análisis ha dejado claro que Este juego apunta a metas ridículamente altas. Se nota en la magnitud de sus sistemas, en el nivel de personalización y en la forma en que intenta simular no solo a individuos, sino a comunidades enteras. Es el tipo de ambición que lo distingue al instante de otros simuladores de vida y, en ocasiones, realmente da la sensación de ser un adelanto del futuro del género.

En este momento,inZOI todavía da la sensación de ser un juego que aún está buscando su camino. Algunos sistemas parecen impresionantes a simple vista, pero carecen de la profundidad necesaria para mantener tu interés a largo plazo. Notarás momentos en los que la ilusión se rompe. Los personajes se comportan de una forma que resulta un poco extraña, los sistemas no siempre encajan como deberían y la experiencia general puede parecer desigual, dependiendo de en qué te fijes.

Otra cosa importante que quiero destacar en mi inZOI Lo que destaca en esta reseña es lo exigente que puede llegar a ser el juego en cuanto a hardware. Dado que el mundo es tan extenso y detallado, supone una gran carga para los sistemas de PC (no funcionará en tu Steam Deck).

Los requisitos mínimos oficiales incluyen: tarjeta gráfica dedicadacomo unNVIDIA RTX 2060o equivalente,DirectX 12apoyo, yal menos 40 GB de espacio libre solo para instalar y ejecutar el juego en su versión más básica.

Los errores y fallos técnicos también son un problema recurrente que puede marcar la diferencia entre que el juego te guste o no. Antes de la gran actualización de aniversario, los bebés no podían interactuar con sus objetos. Si querían dormir, aparecía un pequeño puf dondequiera que estuvieran, y no podían usar una cama de verdad, un orinal para bebés ni el cambiador. El comportamiento de los PNJ, en general, puede resultar impredecible a veces, ya que se cuelan en tu casa o ignoran los sistemas que has construido con tanto esmero.

En cierto modo, esto recuerda al caos Los Sims por lo que es famoso. Para algunos jugadores, esos los momentos de imprevisto son parte de la diversión, lo que aporta humor e historias inesperadas a la jugabilidad. Para otros, puede resultar frustrante, sobre todo cuando interrumpe rutinas o avances cuidadosamente planificados.

Esa es la realidad de Acceso anticipado. No te estás adentrando en un producto acabado. Te estás adentrando en algo que está en constante evolución, moldeado por las actualizaciones y los comentarios de los jugadores. Quiero dejar claro en este inZOI Hay que reconocer que la dirección es prometedora y que el ritmo de desarrollo es alentador, pero llevará tiempo que todo encaje.

Mi veredicto general sobre inZOI: un magnífico juego de mundo abierto que aún busca su identidad

Enebameter 8/10

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Termino mi inZOI La reseña señala que, aunque es uno de los simuladores de vida más emocionantes de los últimos años, también es uno de los más incompletos. destaca por su presentación y ofrece recursos visuales y herramientas de personalización que parecen de última generación en un género que lleva un tiempo estancado. Pero, una vez que se va más allá de lo superficial, resulta difícil pasar por alto la falta de profundidad en la simulación.

También debes tener en cuenta que el rendimiento puede variar en función de tu hardware; necesitas un una gran PC para juegospara ejecutarlo. inZOI Es impresionante, pero aún no está perfectamente optimizado, por lo que es importante tener unas expectativas realistas.

If KRAFTON sigue perfeccionando los sistemas, ampliando los contenidos y profundizando en la simulación, inZOItiene elpotencial para convertirse en un nuevo referente entre los simuladores de vida. Por ahora, sigue siendo un proyecto en curso impresionante y ambicioso, lleno de promesas y posibilidades creativas.

Ventajas Cons ✅ Un creador de personajes increíble



✅ ImpresionanteUnreal Engine 5elementos visuales



✅ La construcción de ciudades aporta profundidad



✅ Gran potencial a largo plazo ❌ Sistemas de simulación superficiales ❌ Problemas con la interfaz de usuario

Ideal para: Jugadores creativos a los que les encanta diseñar personajes y entornos, así como los aficionados a Los Sims Tengo curiosidad por ver hacia dónde se dirige el género de los simuladores de vida.

Menos adecuado para: Jugadores que buscan una experiencia totalmente pulida y repleta de contenido, lista para jugar sin problemas técnicos.