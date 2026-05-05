Los 10 mejores videojuegos de Bob Esponja: divertidas aventuras para los fans en 2026

Videojuegos de Bob Esponja es una serie única de juegos con un ambiente animado, gráficos animados y todos tus personajes favoritos. Bob EsponjaSe ha convertido desde hace tiempo en una franquicia única en su género: no es solo una serie de televisión de varias temporadas, sino que también cuenta con cuatro largometrajes estrenados en cines.

También hay dos películas exclusivas producidas específicamente para Netflix, una serie de cómics e incluso un musical de Broadway.

Nuestra selección de los mejores videojuegos de Bob Esponja

¿Por qué sonBob Esponja¿Por qué son tan populares estos juegos? Todo se debe al ambiente que crean. Casi todos los juegos de la serie capturan ese estilo único de dibujos animados de la serie. Si acabas de empezar a familiarizarte con los videojuegos basados en la franquicia, te recomiendo que prestes atención a estos tres títulos destacados:

Bob Esponja: El batido cósmico (2023) – Encontrarás una gran variedad de mundos temáticos en los que Bob Esponja y Patricio exploran lugares llenos de color (mundos de estilo western, ambientados en la Edad Media o con temática pirata). Bob Esponja: La batalla por Fondo de Bikini – Rehidratado (2020) – Una nueva versión del clásico juego con unos gráficos muy mejorados. ¿Quieres volver a los orígenes? Este juego no te lo puedes perder. La película de Bob Esponja (2004) – La historia se basa directamente en la película. 18 episodios que te sumergen por completo en la atmósfera cinematográfica.

Estos tres juegos son solo el principio de una serie de proyectos que no te puedes perder. A continuación te ofrecemos una reseña detallada de 10 títulos para ayudarte a elegir el juego más adecuado para ti o para tu hijo.

Los 10 mejores videojuegos de Bob Esponja que dan vida a Fondo de Bikini

Si, como a mí, te encanta la diversión de Bob Esponja, o si buscas algo sencillo para jugar por la noche, ya sea para ti o para un niño, echa un vistazo a mi selección de los mejores videojuegos de Bob Esponja.

En total, elBob EsponjaLa serie de videojuegos incluye más de 40 títulos diferentes, pero te he facilitado la elección y ha seleccionado los 10 mejores Juegos de Bob Esponja que realmente merecen la pena.

¿A cuántos de estos has jugado?

1. Bob Esponja: El batido cósmico [El mejor juego de Bob Esponja para los amantes de la aventura]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Tipo de juego Juego de plataformas en 3D Plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, PC Año de lanzamiento 2023 Desarrolladores Desarrollador: Purple Lamp Studios; Editor: THQ Nordic Duración media / Características distintivas ~10 horas de campaña (según las reseñas). Características únicas: múltiples «Mundos de los Deseos» temáticos, trajes y el regreso del humor característico de la serie. Ideal para Niños y padres, y todos aquellos a los que les gusten los videojuegos de plataformas coloridos con un personaje de la serie Lo que nos gustó Humor divertido, niveles llenos de color y un espíritu que refleja a la perfección el espíritu de la serie; los controles y los gráficos son perfectos para jugar en familia.

In Bob Esponja: El batido cósmico, Bob Esponja y Patricio encuentran un jabón de burbujas en la casa de la adivina Madame Cassandra, que abre portales al «Mundo de los Deseos» por todo Fondo de Bikini.

Todos los amigos de Bob Esponja y los edificios de la ciudad quedan dispersos por diferentes mundos. Y ahí es precisamente donde entramos en el juego. Tendrás que recorrer siete mundos únicos, recoger gelatina cósmica y volver a poner cada cosa en su sitio.

Por qué lo elegimos Porque es uno de los más modernos Bob Esponja Juegos: tiene un aspecto alegre, cuenta con personajes conocidos y resulta atractivo tanto para los niños como para los padres. Aunque no es perfecto (se han señalado algunos puntos débiles, como la repetitividad de la jugabilidad), está bien equilibrado para jugar en familia.

Personalmente, me gustó el juego por su sencillez y sus opciones de personalización. Puedes vestir a Bob Esponja con más de 30 trajes, y cada uno de ellos aporta poderes y habilidades únicas. Además, hay una gran variedad de mecánicas de juego: ganchos de agarre, movimientos de kárate, planeo y vuelos en burbuja.

Mi veredicto: La elección perfecta para cualquiera que busque un juego novedoso con un divertido toque de plataformas y personajes conocidos.

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2. Bob Esponja: La batalla por Fondo de Bikini – Reeditado [La mejor versión renovada de los clásicos de Bob Esponja]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Tipo de juego Juego de plataformas en 3D (remake clásico) Plataformas Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC y otras plataformas Año de lanzamiento 2020 Desarrolladores Desarrollador: Purple Lamp Studios; Editor: THQ Nordic Duración media / Características distintivas Niveles clásicos, varios personajes jugables entre los que cambiar y gráficos mejorados. Ideal para Los aficionados al juego original y las familias que buscan un toque de nostalgia y una experiencia apta para todos los públicos Lo que nos gustó Una renovación visual estupenda, un ambiente fiel al de la serie y muchos momentos que resultan familiares.

Bob Esponja: La batalla por Fondo de Bikini – Reeditado Esto plantea un nuevo problema para Fondo de Bikini: el villano Plankton ha creado todo un ejército de robots con el único fin de robar la fórmula secreta de la Krabby Patty. Bob Esponja, Arenita y Patricio unen sus fuerzas.

Tu objetivo principal es recoger espátulas doradas y detener la invasión de los robots.

Por qué lo elegimos Es un puente ideal entre los aficionados de toda la vida y los nuevos jugadores: los padres pueden revivir viejos recuerdos y los niños pueden descubrirlo. Ofrece un mundo familiar, mucha diversión y una dificultad ligeramente reducida, lo que lo hace perfecto para jugar en familia.

EstoBob Esponja El videojuego es una nueva versión del título clásico, en la que se han actualizado los gráficos, y el desarrollador también ha mejorado los controles para adaptarlos a los dispositivos modernos y ha añadido un modo multijugador.

Mi veredicto:una opción excelente para los amantes de la nostalgia. Cuenta con personajes muy queridos y una mecánica de juego sencilla y clásica.

★ La mejor versión renovada del Bob Esponja clásico Bob Esponja: La batalla por Fondo de Bikini – Reeditado Compra en Eneba

3. La película de Bob Esponja [El mejor videojuego basado en la película de Bob Esponja]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Tipo de juego Juego de plataformas / Aventura (una combinación basada en la historia de plataformas, combate y minijuegos) Plataformas PlayStation 2, GameCube, Xbox, Game Boy Advance, Microsoft Windows (versiones para consola de Heavy Iron Studios) Año de lanzamiento 2004 Desarrolladores Desarrollador (consolas): Heavy Iron Studios; Editor: THQ. (Versión para GBA desarrollada por WayForward). Duración media / Características distintivas ~10-12 horas para completar la historia; los niveles siguen el argumento de la película e incluyen tramos de carreras y derrapes, combates contra jefes finales y misiones adicionales: combina la acción de plataformas con diferentes modalidades de juego. Ideal para Niños y familias que quieran revivir la aventura de la película; aficionados a los juegos clásicos de plataformas para consola Lo que nos gustó Una magnífica interpretación del espíritu de la película y la serie, con una gran variedad de niveles (plataformas, conducción, combates contra jefes).

La película de Bob Esponjano es solo ununa excelente película basada en un videojuego, pero también un juego genial al que puedes jugar.

En este episodio, la corona del rey Neptuno desaparece y Plankton consigue culpar de todo al Sr. Cangrejo. Para salvar a su jefe, Bob Esponja se embarca en un peligroso viaje junto a su amigo Patricio.

Por qué lo elegimos Porque es uno de los pocos Bob Esponja Un juego que realmente intenta recrear la película, con niveles, jefes finales y escenas reconocibles de la misma. A los niños les encantará la variedad (saltar, correr, luchar contra jefes finales), y los padres valorarán que sea fácil de entender y no demasiado difícil.

Me gustó el juego de plataformas: ofrece de inmediato 18 emocionantes niveles y la posibilidad de jugar tanto con Bob como con Patrick. Por cierto, cada personaje tiene habilidades únicas.

Mi veredicto: El juego es perfecto para quienes quieran sentirse como un héroe en una aventura cinematográfica de Bob Esponja, con su trama, sus momentos emblemáticos y su jugabilidad desenfadada para toda la familia.

★ El mejor videojuego basado en la película de Bob Esponja La película de Bob Esponja Compra en Amazon

4. Bob Esponja: Los titanes de la marea [El mejor juego de acción de Bob Esponja]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Tipo de juego Juego de plataformas en 3D / Acción y aventura Plataformas PS5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2 Año de lanzamiento 2025 Desarrolladores Desarrollador: Purple Lamp Studios; Editor: THQ Nordic Duración media / Características distintivas Nueva mecánica de juego: cambio entre Bob Esponja y Patricio, nuevos escenarios, Unreal Engine 5, jefes finales impresionantes. Ideal para Las familias que quieran un «nuevo» juego de Bob Esponja con gran potencial y gráficos modernos Lo que nos gustó Grandes ambiciones, un enfoque novedoso, la promesa de un gran juego con personajes queridos y nuevas mecánicas.

Bob Esponja: Los titanes de la marea promete convertirse en el próximo gran éxito de la franquicia, al combinar personajes favoritos de los fans con una mecánica de juego renovada y un Fondo de Bikini más grande y espectacular, y es probable que también ocupe su lugar entre los los juegos más populares para niños en Switch.

En esta entrega, estalla un conflicto entre el Holandés Errante y el rey Neptuno, que siembra el caos fantasmal por todo Fondo de Bikini. Los protagonistas, Bob Esponja y Patricio Estrella, unen fuerzas para restablecer el orden.

Por qué lo elegimos Es un lanzamiento reciente con un gran potencial para convertirse en «el mejor juego de Bob Esponja» de esta generación: está repleto de novedades y tecnología moderna, y es perfecto si quieres jugar «juntos» con niños y amigos.

Esta es la última versión de la Bob Esponja serie de videojuegos en el momento de escribir esta reseña. Por qué tengo tantas ganas de que salga juego de aventuras épico¿Por qué? Tiene todo lo que me gusta: escenarios conocidos, gráficos modernos y un ambiente fantasmal.

Mi veredicto: Recomiendo este juego a quienes busquen un juego de plataformas de acción moderno y «a lo grande» con Bob Esponja y Patricio: fresco, dinámico y con nuevas mecánicas.

★ El mejor juego de acción de Bob Esponja Bob Esponja: Los titanes de la marea Compra en Eneba

5. Bob Esponja: La criatura del Crustáceo Crujiente [La mejor aventura onírica de Bob Esponja]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Tipo de juego Juego de acción y aventuras / de plataformas con niveles oníricos Plataformas Windows, Game Boy Advance, GameCube, PlayStation 2, Nintendo DS, Wii Año de lanzamiento 2006 Desarrolladores Desarrollador: Blitz Games (consolas) / WayForward Technologies (consolas portátiles) / AWE Games (PC); Editor: THQ Duración media / Características distintivas El juego incluye varios estilos: carreras, vuelo, plataformas y niveles oníricos y cómicos. «Cada uno de los sueños de nuestros héroes es diferente y requiere un conjunto de habilidades distinto». Ideal para Niños y familias a los que les gustan los juegos de plataformas clásicos con una historia divertida y personajes conocidos Lo que nos gustó Niveles coloridos, diferentes estilos de juego, un mundo familiar. Comentario: «Este juego tiene muchos momentos divertidos… las secuencias de carreras… y unos diseños de personajes extraños pero épicos».

Bob Esponja: La criatura del Crustáceo Crujientees unun juego de plataformas imprescindible, que tiene lugar en los sueños de Bob Esponja, Patricio y Plankton.

Cada héroe acaba en su propio mundo surrealista. Te esperan carreras, combates contra enemigos gigantes, vuelos y otras aventuras. El juego fue todo un descubrimiento para mí; aunque el proyecto tiene un aire bastante infantil, las transiciones entre niveles son inesperadas..

Por qué lo elegimos Este juego merece la atención porque no es un simple juego de plataformas al uso, sino que ofrece los «sueños» de los héroes con diferentes mecánicas y estilos, lo que mantiene a los niños interesados gracias a los constantes cambios. Es un poco menos moderno, pero tiene un encanto auténtico y mucha variedad.

Seguro que no podrás despegarte de la pantalla durante un par de horas. Además, es uno de los pocos juegos de la serie en los que puedes jugar con Plankton.

Mi veredicto: Ideal para quienes buscan una aventura de Bob Esponja un poco más «loca», con sueños extravagantes y niveles poco convencionales.

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6. Bob Esponja: La venganza del Holandés Errante [El mejor juego de Bob Esponja para buscar tesoros]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Tipo de juego Juego de plataformas y aventuras en 3D Plataformas GameCube, PlayStation 2, Game Boy Advance Año de lanzamiento 2002 Desarrolladores Desarrollador / Editor: THQ Duración media / Características distintivas Una de las primeras entregas en 3D de la serie. Reseñas: > «El juego es un desastre en muchos aspectos… los gráficos son horribles… los controles son demasiado imprecisos…» Ideal para Los niños que solo quieren descubrir el mundo que les es familiar pueden considerarlo una experiencia sencilla y accesible para principiantes Lo que nos gustó Dificultad baja, personajes conocidos. Aunque ha recibido críticas, sigue siendo una parte importante de la historia de la serie.

En el emblemáticoBob Esponja: La venganza del Holandés Errante, Bob Esponja libera sin querer al pirata fantasma del Holandés Errante de una botella.

El pirata le echa la culpa y trata de llevarse a su amigo Gary. Bob Esponja debe reunir todas las letras de su nombre y los tesoros para derrotar al villano.

Por qué lo elegimos Si un niño busca la «forma más sencilla» de iniciarse en los juegos de Bob Esponja y los padres quieren algo sin mecánicas complejas, este juego es ideal. No es perfecto, pero es sencillo y fácil de entender.

Aquí encontrarás un Estructura clásica de juego de plataformas en 3D con recogida de letras, búsqueda de tesoros y niveles abiertos.

Mi veredicto: Se trata de una opción bastante específica; según muchas reseñas, no es perfecta, pero si te interesa la «búsqueda del tesoro» con Bob Esponja como protagonista, sin duda merece la pena probarla.

★ El mejor juego de Bob Esponja para buscar tesoros Bob Esponja: La venganza del Holandés Errante Compra en Amazon

7. Bob Esponja: ¡Luces, cámara, pantalones! [El mejor juego para una fiesta de Bob Esponja]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Tipo de juego Juegos de mesa (minijuegos) Plataformas PlayStation 2, GameCube, Xbox, Windows Año de lanzamiento 2005 Desarrolladores Desarrollador: THQ Studio Australia; Editor: THQ Duración media / Características distintivas Más de 30 minijuegos, modo multijugador para hasta 4 jugadores, temática: competir por los papeles en la serie «Las nuevas aventuras de Mermaid Man y Barnacle Boy» en Fondo de Bikini Ideal para Familias, padres y niños que quieran divertirse jugando en modo cooperativo Lo que nos gustó Muchos minijuegos, controles sencillos, ideal para jugar en grupo. Comentario de un usuario: > «Es bastante divertido completar tareas… y asignar funciones a los ciudadanos».

Bob Esponja: ¡Luces, cámara, pantalones! te transporta a Fondo de Bikini justo cuando el productor de Las aventuras de Mermaid Man y Barnacle Boy anuncia un episodio especial con los habitantes de Fondo de Bikini.

Bob Esponja y sus amigos participan en una audición para un concurso de televisión, compitiendo entre ellos por el papel protagonista del proyecto.

Por qué lo elegimos Porque es un excelente entretenimiento para toda la familia: minijuegos, un toque competitivo y personajes conocidos. Si los niños y los padres quieren jugar juntos, esta es una opción estupenda.

Este es un divertido juego de fiesta que merece la pena jugar con los amigos. Hay más de 30 minijuegos y un modo multijugador para hasta 4 jugadores.

Mi veredicto:La mejor opción si quieres jugar con los niños o en grupo: diversión, sencillez, personajes conocidos y minijuegos.

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8. Bob Esponja: El juego de Patricio Estrella [El mejor juego derivado de Bob Esponja]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Tipo de juego Mundo abierto / Aventura con elementos de mundo abierto Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de lanzamiento 2024 Desarrolladores Desarrollador: PHL Collective; Editor: Outright Games Duración media / Características distintivas Los jugadores exploran un extenso Fondo de Bikini, completan misiones, coleccionan trajes y destruyen objetos; «En su mayoría positivas» en Steam ~77 % Ideal para Niños pequeños y de edad preadolescente a los que les gusta el juego libre, las travesuras y los personajes conocidos Lo que nos gustó Un mundo de juego divertido, que recrea a la perfección el ambiente de Fondo de Bikini, con muchas misiones divertidas

Bob Esponja: El juego de Patricio Estrella se encuentra entre losel mejorInterruptorjuegos para jugar si te gusta la diversión y las tonterías sin sentido.

En este título, Bob Esponja ya no es el protagonista; ahora solo aparece en un papel secundario. Patricio es quien acapara toda la atención. Explorarás el mundo abierto de Fondo de Bikini, completarás heroicamente (o no tan heroicamente) misiones absurdas, interactuarás con el entorno y romperás y construirás cosas.

Por qué lo elegimos Porque se diferencia de los juegos de plataformas habituales: es más bien como un parque infantil, con un nivel de dificultad bajo y muchas oportunidades para divertirse sin más. Si un niño quiere explorar, jugar y reírse, esta es la opción perfecta.

Además, unjuego estrella para PS5, lo que ofrece una total libertad de acción. Me gustó que aquí casi todo se pueda coger, lanzar o destrozar. Es un ambiente lleno de humor y sin reglas.

Mi veredicto: Una opción excelente para quienes quieran «relajarse» y simplemente dar vueltas, destrozar cosas y divertirse con Patrick, en lugar de jugar en serio.

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9. Bob Esponja: SuperSponge [El mejor juego de plataformas retro de Bob Esponja]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Tipo de juego Juego de plataformas en 2D Plataformas PS1, Game Boy Advance Año de lanzamiento 2001 Desarrolladores Desarrollador: Climax Studios; Editor: THQ Duración media / Características distintivas Es un juego bastante sencillo; muchos señalan que es fácil y que la campaña es corta Ideal para Para los más pequeños o por nostalgia: un juego de plataformas sencillo y accesible Lo que nos gustó Estilo colorido, personajes conocidos, mecánica de juego sencilla

In Bob Esponja: SuperEsponja, Bob Esponja se propone encontrar el regalo de cumpleaños perfecto para Patricio: una foto firmada de sus superhéroes favoritos, Mermaid Man y Barnacle Boy.

Para conseguir sus autógrafos, Bob Esponja debe superar una serie de divertidos y caóticos retos por todo Fondo de Bikini. Explora la ciudad, se adentra en Rock Bottom e incluso repara el televisor estropeado de los héroes, hasta que finalmente se gana su reconocimiento y le alegra el día a Patricio.

Por qué lo elegimos Como es sencillo, resulta una buena opción para los niños que se inician en los videojuegos. No está repleto de mecánicas y cuenta con los conocidos personajes de Bob Esponja y un ambiente propio de los dibujos animados.

Bob Esponja: SuperEsponja es uno de los primeros juegos de plataformas de la serie, con un estilo claro y sencillo el encanto de los videojuegos retro.

Mi veredicto:Perfecto para una experiencia retro ligera: dificultad mínima, máxima nostalgia y personajes conocidos.

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10. Bob Esponja: ¿Verdad o verdad? [La mejor aventura de recuerdos de Bob Esponja]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Tipo de juego Juego de plataformas / Aventura (basado en una película) Plataformas Wii, Xbox 360, Nintendo DS, PSP Año de lanzamiento 2009 Desarrolladores Desarrollador: Heavy Iron Studios (y otros); Editor: THQ Duración media / Características distintivas Un juego breve, dirigido a los jugadores más jóvenes, con muchas referencias a la serie Ideal para Jugadores muy jóvenes (por ejemplo, de 5 a 8 años) o como una opción «sencilla» para los padres Lo que nos gustó Momentos divertidos del programa, episodios conocidos, sencillez

In Bob Esponja: ¿Verdad o verdad?, Bob Esponja ha perdido la receta de la Krabby Patty justo antes del 117.º aniversario del Crustáceo Crujiente, y solo recuerda las cosas cuando está contento.

A lo largo del juego, te enfrentarás a versiones robóticas de los amigos de Bob Esponja, utilizando ataques transformables como el «Spatula Slam», el «Spin Slap» y el «Cannon Shot». El juego es una nostálgica aventura de plataformas y acción repleta de guiños a los momentos favoritos de los fans y con modo cooperativo.

Por qué lo elegimos Porque si un niño es muy pequeño y necesita una introducción «suave» a los juegos de Bob Esponja, este es ideal. Es fácil, con muchos elementos conocidos de la serie, lo que puede resultar divertido.

El modo cooperativo permite que un amigo se una al juego en el papel de Patrick, lo que lo convierte en una divertida experiencia compartida para los jugadores más jóvenes. Aunque la mecánica del juego es sencilla y está pensada para los niños, los fans de la serie sabrán apreciar la atención al detalle, las escenas cinemáticas memorables y las referencias a episodios clásicos.

Me gustó mucho la variedad de habilidades de Bob Esponja en el juego, como la cabeza de pala o la cabeza de cañón.

Mi veredicto:Una buena opción para jugar en familia, sobre todo si buscas una aventura desenfadada con un toque nostálgico y momentos reconocibles de la serie.

★ La mejor aventura de memoria de Bob Esponja Bob Esponja: ¿Verdad o verdad? Compra en Amazon

Ve más allá de los juegos con los divertidos personajes de Bob Esponja

También he seleccionado algunos artículos coleccionables y adorables que seguro que encantarán a los fans de la franquicia de Bob Esponja. Desde divertidas figuras hasta productos originales, estos artículos te traen Fondo de Bikini directamente a tu casa.

Enebameter 10/10

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Celebra los 25 años de Bob Esponja con esto Doodlebob Funko POP! figura. Con una altura de 9,5 cm, está hecho de vinilo de alta calidad para garantizar su resistencia y una exposición duradera. Una pieza de colección imprescindible para ampliar tu Funko POP! Bob Esponjacolección.

Puntuación: 9,5/10

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Este peluche reversible de Patricio Estrella mide 15 cm y cambia de una expresión feliz a una de sorpresa para duplicar la diversión. Fabricado en suave felpa, es fácil de llevar y muy achuchable, ideal para niños a partir de 3 años o para fans de todas las edades.

Enebameter 9/10

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Da vida a Bikini Bottom con este cartel de cartón de Calamardo a tamaño real que mide 122 cm x 43 cm. Fabricado en cartón resistente de alta calidad, es ligero, duradero y reutilizable para fiestas, sesiones fotográficas o decoración de habitaciones.

Mi opinión general sobre los mejores juegos de Bob Esponja

Bob EsponjaLos videojuegos ofrecen una amplia variedad de aventuras, minijuegos y diversión para toda la familia que pueden gustar a aficionados de todas las edades. Tanto si eres nuevo en la serie como si vuelves a disfrutar de tus títulos favoritos de siempre, hay un punto de partida perfecto para todos.

El mejor punto de partida para Bob Esponja ¿Los videojuegos de hoy en día?

Para los jóvenes aventureros → Bob Esponja: El batido cósmico. Un juego de plataformas colorido y divertido, con mundos creativos, fácil de jugar y que no deja de entretener.

→ Bob Esponja: El batido cósmico. Un juego de plataformas colorido y divertido, con mundos creativos, fácil de jugar y que no deja de entretener. Para los aficionados a los juegos clásicos → Bob Esponja: La batalla por Fondo de Bikini – Reeditado. Una cuidada versión renovada del querido juego de 2003, con gráficos mejorados, controles fluidos y un montón de objetos coleccionables.

→ Bob Esponja: La batalla por Fondo de Bikini – Reeditado. Una cuidada versión renovada del querido juego de 2003, con gráficos mejorados, controles fluidos y un montón de objetos coleccionables. Para fiestas y momentos de diversión informal → Bob Esponja: ¡Luces, cámara, pantalones!. Repleto de minijuegos divertidos y retos multijugador, perfecto para jugar en familia o con amigos.

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→ Bob Esponja: El juego de Patricio Estrella. Explora un mundo abierto y absurdo en la piel de Patrick, con acertijos, plataformas y mucho humor. Para los amantes de lo retro → Bob Esponja: SuperEsponja. Un juego de plataformas sencillo y nostálgico, con niveles llenos de color y el encanto clásico de Bob Esponja.

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