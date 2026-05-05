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Los 17 mejores videojuegos basados en libros: adaptaciones literarias épicas en 2026

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Marielle Ferraren
Marielle Ferraren Tech Writer | PC + PS5 + Switch All-Rounder
Fact checked by: Nate Kencana
Updated: mayo 6, 2026
Los 17 mejores videojuegos basados en libros: adaptaciones literarias épicas en 2026
Image credit: CD PROJEKT RED, 4A Games

Los mejores videojuegos basados en libros convierten novelas muy queridas en aventuras interactivas, que combina historias apasionantes con una jugabilidad cautivadora.

Como jugador al que le apasionan las historias con personajes profundos y mundos envolventes, he explorado innumerables títulos inspirados en libros, desde epopeyas de ciencia ficción hasta relatos de fantasía oscura.

Estos videojuegos no solo respetan las obras en las que se basan, sino que las enriquecen con las decisiones del jugador, lo que te permite dar forma a los finales y explorar temas de formas que el cine no puede.

Si eres un lector empedernido cansado de historias pasivas o un aficionado a un género que busca algo más en tus libros favoritos, estas adaptaciones responden a esa necesidad al ofrecer cambios de punto de vista y ampliación del trasfondo. Descubramos por qué destacan estos videojuegos.

Nuestra selección de videojuegos basados en libros

Estos títulos destacados llevan la narrativa a otro nivel, convirtiendo la lectura pasiva en aventuras activas con tramas ramificadas y decisiones morales. Desde mundos fantásticos hasta horrores postapocalípticos, estos juegos capturan la la esencia de sus novelasmientras se añadejugabilidad únicacapas.

  1. The Witcher 3: La caza salvaje (2015) – Un RPG magistral que enriquece la serie de novelas de Andrzej Sapkowski con un vasto mundo abierto, personajes complejos y temas maduros. Su profundidad narrativa y su sistema de combate lo convierten en uno de los mejores RPG de acción.
  2. Metro Exodus (2019) – Un apasionante shooter de supervivencia que da vida a las sombrías novelas de Dmitry Glukhovsky, combinando el terror con la exploración en un páramo ruso de impresionante belleza visual. Perfecto para los aficionados a los cautivadores juegos de terror y supervivencia.
  3. Parasite Eve (1998) – Una secuela única que combina el género de terror con el de los juegos de rol, basada en la novela de Hideaki Sena, con secuencias cinematográficas y un sistema de combate innovador ambientado en la Nueva York actual. Un clásico que fusiona la ciencia ficción con una jugabilidad trepidante.

Estas seleccionesdar prioridad a las experiencias basadas en la historia frente a las mecánicas simples, resolviendo el problema de encontrar videojuegos que hagan justicia a la riqueza de los libros. Para los exploradores curiosos interesados en la intersección entre el arte y la tecnología, muestran cómo los videojuegos reinterpretan los clásicos. Sigue leyendo para descubrir la lista completa de estas extraordinarias adaptaciones.

Los 17 mejores videojuegos basados en libros: aventuras literarias que no te puedes perder

Esta selección de los mejores videojuegos basados en libros abarca géneros como fantasía, ciencia ficción, yterror, cada uno de los cuales se inspira en novelas para crear mundos y narrativas fascinantes, que ofrecen una jugabilidad variada sin dejar de ser fieles a sus respectivas obras literarias.

¿A cuántos de estos videojuegos basados en libros has jugado?

1. The Witcher 3: La caza salvaje [Basado en la serie de novelas «The Witcher», de Andrzej Sapkowski]

The Witcher 3: La caza salvaje - Based on The Witcher Book Series by Andrzej Sapkowski
Nuestra puntuación
Enebameter 10/10

Tipo de juego Juego de rol de acción
Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch
Año de estreno 2015
Creadores Desarrollador: CD Projekt RedEditor: CD Projekt
Duración media de la partida 52 horas de historia principal
Características únicas Misiones con ramificaciones, decisiones morales, sistema de caza de monstruos
Ideal para Aficionados a los juegos de rol que buscan una historia profunda

The Witcher 3: La caza salvaje narra la historia de Geralt de Rivia, un cazador de monstruos que busca a su hija adoptiva en un mundo de fantasía devastado por la guerra. Las actividades principales incluyen realizar misiones, luchar contra criaturas y explorar vastos paisajes, con una estética visual caracterizada por frondosos bosques, ciudades sombrías y ruinas mágicas en un escenario de inspiración medieval.

The Witcher 3suele seraclamada como una obra maestra que no solo respeta el material original, sino que además lo enriquece. Adapta fielmente los complejos personajes y los temas maduros de las novelas, al tiempo que crea un mundo vasto y hermoso y una historia cautivadora que se sostiene por sí misma.

Por qué lo elegimos

Su narrativa épica y su amplio mundo creado hacen que The Witcher 3: La caza salvaje una adaptación literaria definitiva. Realza las novelas de Sapkowski con misiones ramificadas, personajes profundos y una jugabilidad de rol envolvente.

Según mi experiencia, la narrativa del juego está a la altura de los mejores libros, con varios finales que dependen de las decisiones del jugador. Un aspecto único es el minijuego de cartas de Gwent, que aporta profundidad estratégica. El estilo artístico refleja la fantasía cruda de las novelas, combinando el realismo con elementos sobrenaturales. Es una opción destacada para los amantes de Los mejores juegos de rol de acción.

Mi veredicto:A los fans de las novelas les encantará cómo The Witcher 3: La caza salvaje amplía el universo con interesantes historias secundarias y un profundo desarrollo de los personajes. Es un juego imprescindible para cualquiera a quien le gusten las aventuras de fantasía envolventes.

★ Para los aficionados a los videojuegos
The Witcher 3: La caza salvaje
Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

Masoudloveskimberly
¡Increíble, increíble, increíble! ¡Es el juego definitivo en el que puedes pasear y dejarte cautivar por todo! Por no hablar de lo divertido que es el combate y la jugabilidad una vez que te acostumbras. La historia es fantástica. Los personajes son fantásticos.

★ Para los lectores
La serie «The Witcher»
Compra en Amazon

¿Qué opinan los lectores?

DeepDream1984
¿Son las mejores novelas de fantasía que se han escrito jamás? No. ¿Son mejores que la mayoría de las que gozan de popularidad? Sin duda alguna. Lo que hace que los libros de «The Witcher» sean únicos es que no siguen la fórmula ni los tópicos habituales del género fantástico. Así que, si lees muchas novelas de fantasía, los libros de «The Witcher» te resultarán refrescantes.

2. Metro Exodus [Secuela de la novela «Metro 2035», de Dmitry Glukhovsky]

Metro Exodus - Sequel to the Book Metro 2035 by Dmitry Glukhovsky
Nuestra puntuación
Puntuación: 9,9/10

Tipo de juego Juego de disparos en primera persona
Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Stadia
Año de estreno 2019
Creadores Desarrollador: 4A GamesEditor: Deep Silver
Duración media de la partida 15 horas de historia principal
Características únicas Exploración en un mundo abierto, creación de objetos y decisiones morales que influyen en los finales
Ideal para Aficionados al género postapocalíptico

Metro Exodus continúa el viaje de Artyom desde los túneles del metro de Moscú hasta una travesía a través del país en un inquietante escenario posapocalíptico, en busca de un nuevo hogar.

Sus actividades principales consisten en la recolección, un juego de sigilo genial la lucha contra mutantes y humanos, y las decisiones impulsadas por la narrativa, todo ello enmarcado en una estética visual sombría y detallada, con paisajes en ruinas, tundras nevadas y estructuras abandonadas.

Este juego plasma a la perfección la atmósfera lúgubre que… los mejores juegos postapocalípticos y lo que los libros tienen que ofrecer. Combina el terror lineal y narrativo con la exploración de un mundo abierto, dando vida a los aterradores mutantes y a las facciones humanas desesperadas del páramo ruso. Este tercer juego de la serie profundiza en los temas de las novelas sobre la esperanza en medio de la desesperación.

Por qué lo elegimos

Metro Exodus recrea el sombrío tono de supervivencia de las novelas de Glukhovsky con entornos impresionantes y una exploración llena de tensión. Su mezcla de terror y decisiones tomadas por el jugador sumerge por completo a los aficionados en la Rusia postapocalíptica.

Según los comentarios de la comunidad, los jugadores elogian el diseño de sonido envolvente, lo que aumenta la tensión en los rincones oscuros. El estilo visual evoca el horror claustrofóbico de los libros, con una iluminación realista y efectos meteorológicos.

Mi veredicto:Los lectores de la serie de libros sabrán apreciar cómo Metro Exodus profundiza en el trasfondo del juego con historias personales y dilemas éticos. Es ideal para quienes buscan juegos de disparos intensos y con una trama rica.

★ Para los aficionados a los videojuegos
Metro Exodus
Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

SilentSnooper
La verdad es que «Exodus» es un juego realmente bueno. Me llevé una grata sorpresa después de jugar a los dos primeros títulos de la serie. Sin duda, lo recomiendo.

★ Para los lectores
Metro 2035
Compra en Amazon

¿Qué opinan los lectores?

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En mi opinión, «Metro 2035» es el mejor libro de la trilogía «Metro».

3. Parasite Eve [Basado en la novela Parasite Eve, de Hideaki Sena]

Parasite Eve - Based on the Novel Parasite Eve by Hideaki Sena
Nuestra puntuación
Puntuación de Enebameter: 9,8/10

Tipo de juego Juego de rol de terror y supervivencia
Plataformas PlayStation
Año de estreno 1998
Creador Desarrollador y editor: Square
Duración media de la partida 11 horas de historia principal
Características únicas Sistema de combate por turnos, poderes mitocondriales, múltiples finales
Ideal para Aficionados al género de terror en los JRPG

Parasite Eve es la secuela de la novela, en la que la agente de policía Aya Brea lucha contra mutaciones mitocondriales que provocan combustión espontánea en Nueva York. Las actividades principales consisten en explorar escenarios urbanos, luchar contra criaturas mutantes con armas y poderes, y resolver acertijos, todo ello con una estética visual basada en fondos prerenderizados con modelos 3D, que evoca estilo cinematográfico de finales de los 90.

Por qué lo elegimos

Parasite Eve combina el terror con las mecánicas de los juegos de rol para crear una experiencia verdaderamente cinematográfica. Adapta la novela de Sena a un escenario emocionante y moderno, sin dejar de mantener intacto el núcleo de ciencia ficción de la historia.

Parasite Evees ununa combinación única de elementos de terror y de los videojuegos de rol japoneses. Se trata de una secuela directa de la novela, que retoma sus conceptos fundamentales —la mutación mitocondrial y el terror biológico— y los traslada a un Nueva York actual y cinematográfico.

Its una historia apasionante y un sistema de combate innovador convertirlo en un título clásico de PlayStation. Los jugadores destacan el Inauguración de un teatro de ópera inquietante como un momento destacado. Los gráficos, aunque anticuados, captan el terror de ciencia ficción de la novela con unos diseños de criaturas muy detallados.

Mi veredicto: A los aficionados a las novelas les encantará cómo Parasite Eve amplía el universo de la ciencia ficción con un toque personal. Es una experiencia breve pero impactante para los amantes del terror.

★ Para los aficionados a los videojuegos
Tarjetas regalo de Steam
Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

NativeMasshole
¡Me encanta este juego! Aunque hace poco dejé de jugar cuando lo probé en la consola. La velocidad al caminar es horrible y la cantidad de pantallas de carga lo hace aún más lento. Sin duda, se juega mejor en un emulador, donde se puede acelerar el juego.

★ Para los lectores
Parasite Eve
Compra en Amazon

¿Qué opinan los lectores?

JaySilver
Se lo pasé a un amigo para que lo leyera y ni siquiera sabía que existía un videojuego. Dijo que era muy extraño, pero que, en general, era una buena historia de terror.

4. BioShock [Inspirado en [1984, de George Orwell]

BioShock - Inspired by the Works of George Orwell and Atlas Shrugged by Ayn Rand
Nuestra puntuación
Puntuación de Enebameter: 9,7/10

Tipo de juego Juego de disparos en primera persona
Plataformas PC, PlayStation 3, Xbox 360
Año de estreno 2007
Creadores Desarrollador: 2K BostonEditor: 2K Games
Duración media de la partida 12 horas de historia principal
Características únicas Poderes de los plásmidos, decisiones morales, exploración de ciudades submarinas
Ideal para Juegos de disparos con una historia

BioShock te sumerge en Rapture, una utopía submarina que ha salido mal, donde tú descubre sus secretos mientras luchas contra los splicers. Las actividades principales incluyen disparar, utilizar poderes genéticos y tomar decisiones que influyen en el final, con una estética visual caracterizada por la arquitectura art déco, pasillos con goteras y diseños retrofuturistas.

Por qué lo elegimos

BioShock convierte la literatura filosófica en una obra maestra narrativa interactiva. Su mundo submarino y sus dilemas morales se hacen eco de temas orwellianos e inspirados en Rand, lo que lo convierte en un juego de disparos en primera persona que invita a la reflexión.

Aunque no se trata de una adaptación directa, BioShock es una brillante crítica de los conceptos filosóficos que se encuentran en la literatura clásica. Su ciudad submarina, Rapture, es un escenario fascinante, y el famoso giro argumental del juego aborda directamente los temas de la novela.

La narración explora el objetivismo y el control, inspirado en las novelas. Los comentarios de la comunidad elogian el grabaciones de audio inmersivas que revelan los rincones más oscuros de la historia. Las imágenes combinan belleza y decadencia, reflejando los temas distópicos de los libros. Es una de las los mejores juegos de disparos en primera persona basadas en libros.

Mi veredicto:A los amantes de las obras inspiradoras les encantará BioShock«…» se refleja en una forma interactiva. Es un hito para los aficionados a los videojuegos narrativos.

★ Para los aficionados a los videojuegos
BioShock Remastered
Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

01111000marcaelpunto
Es divertido y merece la pena jugarlo. Está muy bien acabado. Se trata principalmente de un FPS. Tiene algunos elementos de RPG, como un sistema de habilidades simplificado y la posibilidad de elegir hechizos.

★ Para los lectores
1984
Compra en Amazon

¿Qué opinan los lectores?

Congreso rebelde
1984 fue fantástica. Viví la misma experiencia impactante, desde el trágico final hasta la sensación de alivio, que me transmitió el estilo prosístico de Orwell. Si aún no lo has leído, no te pierdas su ensayo «La política y el idioma inglés», un complemento imprescindible a la obra de Orwell.

5. Spec Ops: The Line [Basado en *El corazón de las tinieblas*, de Joseph Conrad]

pec Ops: The Line - Based on El corazón de las tinieblas by Joseph Conrad
Nuestra puntuación
Puntuación de Enebameter: 9,6/10

Tipo de juego Juego de disparos en tercera persona
Plataformas PC, PlayStation 3, Xbox 360
Año de estreno 2012
Creadores Desarrollador: Yager DevelopmentEditor: 2K Games
Duración media de la partida 6 horas de historia principal
Características únicas Historia basada en las decisiones del jugador, órdenes al equipo, ambientada en Dubái
Ideal para Juegos de disparos psicológicos

Spec Ops: The Linea continuaciónEl capitán Walker en una misión de rescate en un Dubái devastado por las tormentas de arena, donde se descubren horrores. Las actividades principales consisten en disparar desde posiciones de cobertura, dar órdenes a los compañeros de equipo y tomar decisiones, todo ello en un entorno visual caracterizado por edificios de lujo en ruinas sepultados bajo la arena, lo que crea un páramo desolado teñido de tonos anaranjados.

Por qué lo elegimos

Spec Ops: The Line revoluciona los juegos de disparos tradicionales para ofrecer una historia de gran complejidad moral e inspirada en la literatura. Su profundidad psicológica se asemeja a la de Conrad El corazón de las tinieblas, que pone a prueba a los jugadores con decisiones impactantes y sus consecuencias.

Spec Ops: The Line es una inquietante deconstrucción de los juegos de guerra, inspirada en gran medida en el descenso a la locura que se describe en la novela. Se adentra en el laberinto de la ambigüedad moral y lo convierte en un juego de disparos en tercera persona con un trama llena de giros. Los jugadores suelen mencionar el escena con fósforo blanco como un elemento revolucionario. La estética refleja los temas de la novela sobre el aislamiento en rincones oscuros.

Mi veredicto: Los seguidores del libro reconocerán la profundidad psicológica de Spec Ops: The Line. Es breve, pero impactante para quienes prefieren la historia a la acción.

★ Para los aficionados a los videojuegos
Spec Ops: The Line
Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

yummyonionjuice
La historia es de 10 sobre 10. En mis décadas como jugador, nunca había vivido nada parecido a este juego. La jugabilidad está claramente desfasada, pero si eres capaz de aguantar hasta el final por la historia, en mi opinión merece la pena.

★ Para los lectores
El corazón de las tinieblas
Compra en Amazon

¿Qué opinan los lectores?

Keaton126
No soy tan tajante a la hora de recomendar *El corazón de las tinieblas*, aunque creo que el libro en sí es excelente y un clásico digno de mención.

6. S.T.A.L.K.E.R.: La sombra de Chernóbil [Basada en «Picnic en la carretera», de Arkadi y Boris Strugatski]

S.T.A.L.K.E.R.: La sombra de Chernóbil - Based on Picnic al borde de la carretera by Arkady and Boris Strugatsky
Nuestra puntuación
Puntuación: 9,5/10

Tipo de juego Juego de disparos en primera persona
Plataformas PC
Año de estreno 2007
Creadores Desarrollador: GSC Game WorldEditor: THQ
Duración media de la partida 15 horas de historia principal
Características únicas Anomalías, artefactos, mundo no lineal
Ideal para Exploración de supervivencia

S.T.A.L.K.E.R.: La sombra de Chernóbilte pone en la piel de unUn intruso que explora la zona de exclusión de Chernóbil, en busca de artefactos entre anomalías y mutantes. Las actividades principales incluyen la búsqueda de objetos, el combate y las interacciones entre facciones, con una estética visual de ruinas radiactivas, bosques brumosos y decadencia industrial en un Ucrania postapocalíptica.

Por qué lo elegimos

Su jugabilidad, centrada en la supervivencia, recrea fielmente la atmósfera inquietante de S.T.A.L.K.E.R.: La sombra de Chernóbil. Los peligros del mundo abierto, las anomalías y las amenazas mutantes sumergen a los jugadores en el tenso y extraño paisaje de la novela.

Muchobasada en la novela «Alien Zone», estogenialS.T.A.L.K.E.R.juego crea un mundo duro e implacable en el que la supervivencia es fundamental. Recrea la atmósfera de misterio y peligro que se respira en los rincones oscuros de los libros. Los jugadores valoran la jugabilidad emergente, como ataques repentinos de mutantes. Los gráficos evocan la atmósfera inquietante y sobrenatural de la novela.

Mi veredicto: Los amantes de las series de libros encontrarán S.T.A.L.K.E.R.: La sombra de Chernóbil un auténtico sucesor espiritual. Es perfecto para los fans del popular juego «Stalker».

★ Para los aficionados a los videojuegos
S.T.A.L.K.E.R.: La sombra de Chernóbil
Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

forkie1
En definitiva, hay una razón por la que la gente sigue hablando de estos juegos. Son increíblemente envolventes, evocadores y auténticos.

★ Para los lectores
Picnic al borde de la carretera
Compra en Amazon

¿Qué opinan los lectores?

WizardWatson9
Me encantó «Un picnic en el camino». Es una obra de ciencia ficción brillante, única y llena de ideas, que no se alarga más de lo necesario.

7. No tengo boca, y debo gritar [Basado en un relato corto de Harlan Ellison]

No tengo boca, y debo gritar - Based on a Short Story by Harlan Ellison
Nuestra puntuación
Puntuación de Enebameter: 9,4/10

Tipo de juego Aventura, «apuntar y hacer clic», puzles
Plataformas Ordenador personal, Macintosh
Año de estreno 1995
Creadores Desarrollador: Cyberdreams, The Dreamers Guild Codiseñador: Harlan EllisonEditor: Cyberdreams
Duración media de la partida 6-8 horas
Características únicas Narrativa oscura, terror psicológico, finales múltiples
Ideal para Los aficionados a las historias oscuras y psicológicas

No tengo boca, y debo gritar te sumerge en un retorcido mundo postapocalíptico gobernado por una IA sádica. La mecánica de juego de «apuntar y hacer clic» combina exploración, acertijos y decisiones narrativas, mientras que los inquietantes gráficos y el inquietante diseño de sonido crean una sensación constante de terror. Cada decisión cuenta, y la tensión no cesa en ningún momento mientras te abres paso entre las trampas y los tormentos de la IA.

Por qué lo elegimos

No tengo boca, y debo gritar recrea con precisión la escalofriante visión de Harlan Ellison y la convierte en una experiencia interactiva que te mantiene enganchado de principio a fin.

El juego se mantiene fiel al relato corto, ampliando el universo sin renunciar al núcleo oscuro y psicológico de la obra original. Cada personaje recorre un camino personal que refleja los temas de la historia, y las manipulaciones de AM resultan crueles y personales.

Los acertijos y las opciones de diálogo reflejan los dilemas morales del libro, lo que hace que el terror resulte inmediato y envolvente. Es poco habitual encontrar un videojuego que se inspire tanto en una obra literaria sin dejar de dar libertad de acción a los jugadores.

Mi veredicto:No tengo boca, y debo gritar destaca por ser una adaptación magistral. Su fiel adaptación de la historia y su atmósfera intensa lo convierten en uno de los mejores videojuegos basados en un libro.

★ Para los aficionados a los videojuegos
No tengo boca, y debo gritar
Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

Dragon__Chan
La construcción del mundo es absolutamente increíble. Cada pequeño detalle del mundo o del pasado que se explica resulta tremendamente interesante, sobre todo la creación y el cambio de nombre de AM (desde «Allied Mastercomputer», su nombre original, hasta su significado actual, «Pienso, luego soy»).

★ Para los lectores
Grandes éxitos (Herald Classics)
Compra en Amazon

¿Qué opinan los lectores?

Lookey-43
Hace poco compré la nueva antología de Harlan Ellison y me ha gustado mucho.

8. Enslaved: Odisea hacia el Oeste [Basada libremente en la antigua novela china «El viaje al Oeste»]

Enslaved: Odisea hacia el Oeste - Loosely Based on the Ancient Chinese Novel Viaje al Oeste
Nuestra puntuación
Puntuación de Enebameter: 9,3/10

Tipo de juego Acción y aventura, Plataformas
Plataformas PS3, Xbox 360, PC
Año de estreno 2010
Creador Desarrollador y editor: Ninja Theory
Duración media de la partida 12-15 horas
Características únicas Un mundo postapocalíptico, desplazamiento dinámico, IA cooperativa
Ideal para Jugadores a los que les gustan los juegos de acción y aventura con una historia bien desarrollada

Enslaved: Odisea hacia el Oeste es ununa impresionante aventura de acción que combina plataformas, combate y exploración en un mundo postapocalíptico.

Te desplazas por paisajes detallados y en ruinas mientras resolver acertijos ambientales y utilizar mecánicas de desplazamiento dinámicas. Los gráficos del juego son impresionantes, con colores vivos que contrastan con el entorno desolado, y la banda sonora aporta una profundidad emocional que te sumerge de lleno en la aventura.

Por qué lo elegimos

Enslaved: Odisea hacia el Oeste convierte la novela clásica «El viaje al Oeste» en una aventura visualmente rica y centrada en la historia, sin dejar de ofrecer una jugabilidad atractiva y variada.

El juego se inspira en la novela, que sigue a grandes rasgos la historia de un viaje lleno de desafíos y compañeros insólitos. Los personajes reflejan los arquetipos de la obra original, y la relación entre los protagonistas es el motor de la narración.

Aunque no se trata de una adaptación literal, refleja el espíritu y los temas del libro, lo que proporciona a los jugadores una sensación de progreso y de tener un objetivo a medida que se enfrentan a secuencias tanto de combate como de exploración.

Mi veredicto: Enslaved: Odisea hacia el Oeste destaca como una aventura centrada en la narrativa. Su jugabilidad cautivadora y el sólido desarrollo de los personajes la convierten en una de las mejores adaptaciones de una obra literaria.

★ Para los aficionados a los videojuegos
Enslaved: Odisea hacia el Oeste
Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

darkfalzx
Este juego me ha encantado durante el 99,9 % de su duración. Un mundo precioso, personajes expresivos, un sistema de combate aceptable y una historia muy interesante.

★ Para los lectores
Viaje al Oeste
Compra en Amazon

¿Qué opinan los lectores?

convencer al mundo
Personalmente, me encantó. Tiene toda la acción trepidante de un antiguo cuento para dormir, con un trasfondo de acontecimientos históricos y mitológicos chinos.

9. Assassin’s Creed [Inspirado en la novela histórica *Alamut*, de Vladimir Bartol]

Assassin’s Creed - Inspired by Vladimir Bartol’s Historical Novel Alamut
Nuestra puntuación
Puntuación de Enebameter: 9,1/10

Tipo de juego Acción y aventura, sigilo
Plataformas Multiplataforma (PS, Xbox, PC, Switch)
Año de estreno 2007
Creador Desarrollador y editor: Ubisoft
Duración media de la partida 15-20 horas
Características únicas Escenarios históricos y mecánicas de sigilo
Ideal para Jugadores a los que les gustan el sigilo y los escenarios históricos

Assassin’s Creed es un juego de acción y aventuras con escenarios históricos recreados con gran detalle. Todo gira en torno al sigilo, el parkour y la exploración; te desplazarás por bulliciosas ciudades y planificarás ataques precisos mientras descubres secretos ocultos. Los gráficos y la atmósfera son extraordinarios, con una arquitectura detallada y entornos llenos de vida que hacen que cada misión cobre vida.

Por qué lo elegimos

Assassin’s Creed da vida a la historia a través de una jugabilidad cautivadora, al tiempo que permite a los jugadores vivir acontecimientos y lugares emblemáticos de una forma interactiva única.

El juego se inspira en gran medida en documentos históricos y relatos, tejiendo historias de ficción en torno a hechos y personajes reales. Aunque se toma algunas libertades creativas, capta la esencia de la época, lo que permite a los jugadores sumergirse en un mundo inspirado en la historia. 

Las tramas y las misiones reflejan las luchas y las intrigas de la época, lo que te permite explorar tanto los retos como la cultura de ese periodo.

Mi veredicto: Assassin’s Creed combina a la perfección el sigilo, la exploración y la narración histórica. Se trata, sin duda, de una adaptación videolúdica excepcional inspirada en libros y relatos históricos.

★ Para los aficionados a los videojuegos
Assassin’s Creed: Edición Director’s Cut
Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

H4TR6D
Assassin’s Creed es una auténtica obra maestra, desde la atmósfera de las ciudades hasta el enfoque histórico que el juego ha intentado adoptar en comparación con los demás títulos de la

★ Para los lectores
Despierta
Compra en Amazon

¿Qué opinan los lectores?

Aprehensivo-Palabra 224
Estoy totalmente de acuerdo, es una lectura fantástica que ha reavivado mi pasión por la lectura. Está magníficamente escrito. Como fan de «Assassin’s Creed» y por haber jugado a los videojuegos, me ha despertado la curiosidad por este tema.

10. La llamada de Cthulhu: Los rincones oscuros de la Tierra [Inspirado en la novela corta de H. P. Lovecraft *La sombra sobre Innsmouth*]

La llamada de Cthulhu: Los rincones oscuros de la Tierra - Inspired by H.P. Lovecraft’s Novella La sombra sobre Innsmouth
Nuestra puntuación
Enebameter 9/10

Tipo de juego Terror de supervivencia, Aventura
Plataformas PC, Xbox, PS2
Año de estreno 2005
Creador Desarrollador y editor: Headfirst Productions
Duración media de la partida 12-15 horas
Características únicas Una mezcla de terror lovecraftiano, juego de investigación, sigilo y combate
Ideal para Aficionados al terror y amantes de los enigmas

La llamada de Cthulhu: Los rincones oscuros de la Tierraes ununa aventura de terror y supervivencia en un ambiente escalofriante lovecraftianoconfiguración. Explorarás pueblos inquietantes e interiores en ruinas mientras resuelves acertijos y te enfrentas a horrores que pondrán a prueba tanto tu ingenio como tus nervios. Los gráficos y el diseño de sonido crean una atmósfera tensa y opresiva que te mantendrá constantemente en vilo.

Por qué lo elegimos

La llamada de Cthulhu: Los rincones oscuros de la Tierra recrea fielmente el terror y la atmósfera de los relatos de H. P. Lovecraft. Te hace sentir parte de la historia a medida que vas desvelando sus misterios.

El juego se ciñe fielmente a Lovecraftlos temas y las tramas de; sumerge a los jugadores en el mundo de terror cósmico que él imaginó. La trama, los personajes y los inquietantes encuentros reflejan el tono oscuro de la obra original, con momentos de angustia psicológica que dan justo en el clavo.

Aunque algunas mecánicas parecen anticuadas hoy en día, el compromiso del juego con la narrativa y el terror sigue siendo impresionante. Realmente hace que el universo del libro cobre vida.

Mi veredicto:La llamada de Cthulhu: Los rincones oscuros de la Tierra tiene toda la tensión y la profundidad narrativa de Lovecraftde sus obras. Esto la convierte en una de las adaptaciones literarias más cautivadoras del mundo de los videojuegos.

★ Para los aficionados a los videojuegos
La llamada de Cthulhu: Los rincones oscuros de la Tierra
Compra en Eneba

¿Qué opinan los jugadores?

bombur432
¡¡Es un juego fenomenal!! ¡¡Y además lo estoy jugando ahora mismo!! Realmente capta a la perfección el espíritu de Lovecraft en muchos aspectos. Las partes anteriores a la aparición de las armas son sin duda mis favoritas; toda la secuencia de huida es absolutamente impresionante y te pone el corazón a mil.

★ Para los lectores
La sombra sobre Innsmouth
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¿Qué opinan los lectores?

poirotsgreycells
¡Es mi relato favorito de Lovecraft! La parte de Zadok se hace un poco pesada porque Lovecraft le da tanta importancia a cada palabra que se vuelve molesto enseguida, pero me encantan el misterio y las secuencias de persecución.

11. Sherlock Holmes: El despertar [Mejor adaptación inspirada en Doyle y Lovecraft]

Sherlock Holmes: El despertar - Best Doyle and Lovecraft-Inspired Adaptation
Nuestra puntuación
Puntuación de Enebameter: 8,9/10

Tipo de juego Aventura policíaca, terror
Plataformas PC, PS4/PS5, Xbox One/Series, Switch
Año de estreno 2023 (remake), 2006 (original)
Creadores Desarrollador y editor: Frogwares
Duración media de la partida 12-15 horas
Características únicas Holmes + Lovecraft, resolución de pistas, sistema de cordura
Ideal para Amantes de las historias y el misterio

Sherlock Holmes: El despertar combina la narrativa policíaca con el terror lovecraftiano. Recorrerás calles envueltas en niebla e inquietantes interiores, donde recopilarás pruebas y unirás las pistas mientras la sensación de angustia crece a cada paso. 

El remake de 2023 actualiza los efectos visuales y el ritmo, pero sigue centrándose en la mente lógica de Holmes chocando con fuerzas que escapan a la comprensión.

Por qué lo elegimos

Sherlock Holmes: El despertar respeta dos tradiciones literarias muy diferentes. El detective de Doyle, tan meticuloso en los detalles, se encuentra con el terror cósmico de Lovecraft, y el resultado es una narración que parece realista, pero que resulta profundamente inquietante.

Holmes está escrito tal y como cabría esperar, lógico y preciso, pero aquí se enfrenta a misterios que ningún razonamiento puede resolver por completo. Esa tensión impulsa la experiencia y da peso a la adaptación.

No se trata de una adaptación directa de Doyle o Lovecraft, pero rinde homenaje a ambos. Los diálogos, la atmósfera y la locura creciente capturan la esencia del mundo de cada autor, uniéndolos de una forma que resulta natural.

Mi veredicto: Sherlock Holmes: El despertar es una adaptación ingeniosa e inquietante que une a dos iconos literarios en una historia apasionante.

★ Para los aficionados a los videojuegos
Sherlock Holmes: El despertar
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¿Qué opinan los jugadores?

Falsa acusación
«Sherlock Holmes: El despertar» es una aventura policíaca sumamente entretenida, bien escrita y que aborda algunos temas oscuros. La mecánica del juego, sobre todo la ausencia de acción, puede que no sea del agrado de todos los jugadores, pero para aquellos que aprecien este estilo, les proporcionará una experiencia excepcionalmente gratificante.

★ Para los lectores
La obra completa de Sherlock Holmes
Compra en Amazon

¿Qué opinan los lectores?

kipobaker
Me encanta esto; soy fan de Sherlock Holmes desde que aprendí a leer. Me gustan la mayoría de las adaptaciones cinematográficas y televisivas, pero con mucha frecuencia lo retratan de forma errónea. Es una persona mucho más cálida, sobre todo con Watson, de lo que la mayoría de las adaptaciones le reconocen.

12. Dune II [Basada en la novela Dune, de Frank Herbert]

Dune II - Based on the Novel Dune by Frank Herbert
Nuestra puntuación
Puntuación de Enebameter: 8,8/10

Tipo de juego Estrategia en tiempo real
Plataformas Amiga, MS-DOS, Sega Mega Drive
Año de estreno 1992
Creadores Desarrollador: Westwood StudiosEditor: Virgin Games
Duración media de la partida 10 horas de historia principal
Características únicas Recolección de recursos, construcción de bases, unidades de facciones
Ideal para Aficionados a los juegos de estrategia

Dune II enfrenta a tres casas en una guerra por el control de Arrakis, recolectando especias mientras se forman ejércitos. Las actividades principales incluyen la gestión de recursos, la construcción de bases y el combate en tiempo real, con una estética visual caracterizada por desiertos pixelados, vehículos de ciencia ficción y la amenaza de los gusanos de arena en un estilo retro en 2D.

Por qué lo elegimos

Como juego de estrategia en tiempo real pionero, Dune II da vida a las intrigas políticas y las batallas en el desierto de Herbert. Los jugadores disfrutan de combates tácticos y de la construcción de un imperio que reflejan la épica envergadura de la novela.

Este magnífico juego fue pionero en el género de los juegos de estrategia en tiempo real, inspirada en la intriga política y el mundo desértico de la novela. Convierte los temas de las novelas —los ataques imperiales y las guerras por los recursos— en una experiencia de juego táctica. Los gráficos recrean las vastas dunas y la tecnología futurista de las novelas.

Mi veredicto: A los fans de las novelas les encantará Dune II«las rivalidades entre facciones. Es un título fundamental dentro de los videojuegos de estrategia».

★ Para los aficionados a los videojuegos
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¿Qué opinan los jugadores?

Está un poco desorientada.
«Dune 2» revolucionó en cierto modo el género de los juegos de estrategia en tiempo real. Se lanzó en 1992. «Warcraft I» salió al mercado en 1994. En muchos sentidos, «Dune 2» allanó el camino para muchos juegos posteriores, hasta llegar a «Warcraft 3» o «DOTA».

★ Para los lectores
Dune
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¿Qué opinan los lectores?

Serralinda 73
«Dune» es una de mis series favoritas de todos los tiempos (sí, toda la serie original) y la releo con frecuencia, ya que cada vez que la leo descubro algo nuevo que me sorprende.

13. El Infierno de Dante [Basado en el poema «El Infierno» de Dante Alighieri]

Dante's Inferno - Based on the Poem Inferno by Dante Alighieri
Nuestra puntuación
Puntuación de Enebameter: 8,7/10

Tipo de juego Juego de acción de tipo «hack-and-slash»
Plataformas PlayStation 3, Xbox 360
Año de estreno 2010
Creadores Desarrollador: Visceral GamesEditor: Electronic Arts
Duración media de la partida 8 horas de historia principal
Características únicas Recorrido por los círculos del infierno, sistema de combos, combates contra jefes
Ideal para Aficionados a las películas de acción fantásticas

El Infierno de Dante reinterpreta al poeta como un cruzado que desciende al infierno para rescatar a Beatriz. Las actividades principales incluyen luchar contra enemigos, superar plataformas y minijuegos de juicio, con una estética visual caracterizada por paisajes infernales grotescos y llameantes, criaturas demoníacas y arte gótico. inspirado en el poema.

Por qué lo elegimos

Esta nueva versión, repleta de acción, transforma el poema épico de Dante en un viaje interactivo y visualmente impactante a través del Infierno. El infierno de Dante mantiene la estructura literaria al tiempo que ofrece combates emocionantes y enfrentamientos contra jefes finales.

Este juego es un auténtico viaje a través del los nueve círculos del infierno. Toma el clásico poema épico y lo convierte en un juego de acción trepidante y exagerado, con espectaculares combates contra jefes finales y un estilo artístico vívido y brutal. Adapta la estructura de la novela a los niveles. Las ilustraciones dan vida a las visiones infernales de los libros con entornos oscuros y llenos de detalles.

Mi veredicto: Los amantes de la poesía encontrarán El Infierno de Dante Una versión creativa de «The Descent». Es emocionante y uno de los mejores juegos de acción y espadas.

★ Para los aficionados a los videojuegos
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¿Qué opinan los jugadores?

Colt_Coffey
Un juego estupendo. Me ha encantado la temática y el estilo artístico.

★ Para los lectores
El infierno
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¿Qué opinan los lectores?

jleonardbc
Se cuenta entre las mejores obras literarias de todos los tiempos y sigue resultando interesante y cautivadora para lectores de cualquier nivel.

14. El Señor de los Anillos Online [Basado en El Señor de los Anillos y El Hobbit, de J. R. R. Tolkien]

El Señor de los Anillos Online - Based on The Lord of the Rings and The Hobbit by J.R.R. Tolkien
Nuestra puntuación
Puntuación de Enebameter: 8,6/10

Tipo de juego Juego de rol multijugador masivo en línea
Plataformas PC
Año de estreno 2007
Creadores Desarrollador: Standing Stone GamesEditor: Daybreak Game Company
Duración media de la partida Más de 100 horas
Características únicas Sistema de comunidades, misiones épicas, recreación de la Tierra Media
Ideal para Jugadores de MMO de fantasía

El Señor de los Anillos Onlinees uno de loslos mejores MMORPG que te permite crear un personaje que vive aventuras en la Tierra Media durante los acontecimientos de los libros. Las actividades principales incluyen misiones, artesanía e incursiones en grupo, con una estética visual que recrea los exuberantes campos de la Comarca, la sombría Mordor y las detalladas ciudades élficas en un mundo online a gran escala.

Por qué lo elegimos

Este MMO recrea fielmente la Tierra Media de Tolkien, permitiendo a los jugadores explorar lugares e historias emblemáticos. El Señor de los Anillos OnlineSu cuidado por la mitología y la creación de un mundo envolvente lo convierten en el juego perfecto para los aficionados que buscan aventuras épicas.

Este MMO recrea de forma brillante el vasto mundo y la rica tradición de Tolkien. Permite a los jugadores vivir una una aventura fantástica en la Tierra Media, visitando lugares emblemáticos y participando en eventos que coinciden con la trama de los libros. Es juego gratuito con expansiones. Las ilustraciones reflejan fielmente las descripciones de las novelas.

Mi veredicto:A los fans de Tolkien les encantará El Señor de los Anillos OnlineSus historias ampliadas. Es una de las mejores opciones entre los mejores MMORPG.

★ Para los aficionados a los videojuegos
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¿Qué opinan los jugadores?

El hidrólogo
Lotro es un juego increíble, y no te lo puedes perder. El único inconveniente, si se le puede llamar así, es que hay que jugar cientos de horas para avanzar en la historia. Pero es un MMO, así que es bastante habitual. Además, tiene tantos contenidos descargables que la historia no deja de alargarse.

★ Para los lectores
El hobbit y El señor de los anillos
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¿Qué opinan los lectores?

GunsmokeG
«El hobbit» es una aventura divertida y trepidante. «El Señor de los Anillos» es mucho más lento, más pesado, con más diálogos, más explicaciones, etc., al menos durante la primera mitad de «La comunidad del anillo». Eso sí, la trama cobra impulso tras unas doscientas páginas.

15. Harry Potter y la cámara secreta [Basada en la novela Harry Potter y la cámara secreta, de J. K. Rowling]

Harry Potter y la cámara secreta - Based on Harry Potter y la cámara secreta by J.K. Rowling
Nuestra puntuación
Puntuación de Enebameter: 8,5/10

Tipo de juego Acción y aventura
Plataformas PC, PlayStation 2, Xbox, GameCube
Año de estreno 2002
Creadores Desarrollador: Eurocom Editor: Electronic Arts
Duración media de la partida 9 horas
Características únicas Lanzar hechizos, Quidditch, pasear por Hogwarts
Ideal para Exploración mágica

Harry Potter y la cámara secretarecreaEl segundo año de Harry en Hogwarts, resolviendo el misterio de la Cámara. Las actividades principales incluyen lanzar hechizos, volar en escobas y explorar el castillo, con una estética visual de magia fantástica, pasillos coloridos y encuentros con criaturas en un Mundo en 3D.

Por qué lo elegimos

Recrea fielmente el mundo mágico de Rowling, permitiendo a los jugadores explorar Hogwarts y resolver misterios por sí mismos. Harry Potter y la cámara secreta combina a la perfección la magia, la exploración y la trama para reflejar el encanto de la novela.

Los primeros juegos de Harry Potter se cuentan entre las adaptaciones de los libros más fieles y queridas por los fans. Este juego en concreto destacaba por captando la magia de Hogwarts, con divertidos hechizos que aprender, acertijos que resolver y una atmósfera general de asombro, muy al estilo de juegos comoHogwarts Legacy. Essigue fielmente la trama de la novela. Las ilustraciones dan vida al encantador mundo de los libros.

Mi veredicto: Los lectores de la novela revivirán las aventuras en Harry Potter y la cámara secreta. Es una buena opción para jugar en familia.

★ Para los aficionados a los videojuegos
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¿Qué opinan los jugadores?

Wessex-90
¡¡Me ENCANTÓ este juego!! Lo que más me gustó fue la parte de exploración y la música. Las secuencias de sigilo contra los prefectos daban miedo, jeje. Diría que su mayor punto débil es cómo se desarrolla la historia y que no parece un curso completo en Hogwarts. Las pantallas de carga eran un SUFRIMIENTO, jeje.

★ Para los lectores
Harry Potter y la cámara secreta
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¿Qué opinan los lectores?

mcleanatg
La gente dice que este libro es «prescindible» para la serie, pero sienta las bases de MUCHAS cosas y, sinceramente, es una novela de misterio y aventuras realmente apasionante. La verdad es que podría decir muchas más cosas al respecto. Siempre lo espero con ganas cuando vuelvo a leerlo.

16. Las mentiras de P [Basado en Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi]

Lies of P - Based on Las aventuras de Pinocho by Carlo Collodi
Nuestra puntuación
Puntuación de Enebameter: 8,4/10

Tipo de juego Juego de rol de acción
Plataformas PC, PlayStation 5, Xbox Series X
Año de estreno 2023
Creador Desarrollador y editor: Neowiz Games
Duración media de la partida 30 horas
Características únicas Sistema de mentiras, montaje de armas, ambientación de la Belle Époque
Ideal para Combates exigentes

Las mentiras de PreinterpretaPinocho, un títere que despierta en Krat, una ciudad invadida por títeres, en busca de la humanidad. Las actividades principales incluyen combates al estilo Souls, paradas y exploración, con una estética visual caracterizada por oscuras calles victorianas, horrores mecánicos y una arquitectura recargada en un mundo steampunk.

Por qué lo elegimos

Su mecánica basada en la mentira y su estética oscura reinterpretan a Pinocho como un juego de rol apasionante y desafiante. Las mentiras de P transforma la historia clásica en una experiencia retorcida y envolvente, con combates estratégicos y una narrativa ramificada.

Las mentiras de P es una versión oscura y macabra del clásico cuento infantil, que transforma la historia de los títeres en una Un RPG de acción tipo Soulslike que supone todo un reto. Aprovecha de forma brillante la novela’s los temas de la humanidad y la mentira para crear una narrativa con ramificaciones y un mundo a la vez hermoso y aterrador. La jugabilidad hace hincapié en precisión en los combates. El estilo artístico convierte la fantasía del libro en una auténtica pesadilla.

Mi veredicto: A los amantes de los cuentos clásicos les intrigará Las mentiras de P«Una visión retorcida. Es una novedad en el género de los RPG de acción».

★ Para los aficionados a los videojuegos
Las mentiras de P
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¿Qué opinan los jugadores?

demostración
Este fue uno de mis primeros juegos del estilo Souls (el primero fue *Lords of the Fallen*, al que dejé de jugar a mitad de camino), así que aprendí a jugar desde cero. Por eso, para mí, la parada era la forma principal de jugar y nunca recurrí realmente a la esquiva, salvo en ciertas ocasiones en las que era más eficaz. Por todo ello, para mí este juego merecía una puntuación de 9 a 10.

★ Para los lectores
Las aventuras de Pinocho
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¿Qué opinan los lectores?

starlight_aesthete
La versión original de «Las aventuras de Pinocho» es una auténtica locura.

17. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege [Inspirado en la franquicia Tom Clancy’s Rainbow Six]

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - Inspired by Tom Clancy's Rainbow Six Franchise
Nuestra puntuación
Puntuación de Enebameter: 8,3/10

Tipo de juego Juego de disparos táctico, multijugador
Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S
Año de estreno 2015
Creador Desarrollador y editor: Ubisoft Montreal
Duración media de la partida Entre 25 y 30 horas (por temporada; el modo multijugador varía)
Características únicas Juego táctico por equipos y estrategia intensa
Ideal para Jugadores competitivos de multijugador, aficionados a los juegos de estrategia táctica

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege es un juego de disparos táctico que hace hincapié en la estrategia y la coordinación del equipo. Planificas ataques, fortificas posiciones y ejecutas movimientos precisos con tu escuadrón; cada partida resulta intensa y calculada. Los gráficos y el diseño de sonido acentúan la tensión, lo que crea una experiencia de combate totalmente envolvente.

Por qué lo elegimos

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege convierte las novelas militares de Clancy en un juego multijugador de acción estratégica de alto riesgo que premia la planificación y el trabajo en equipo por encima de los meros reflejos.

Aunque no sigue la trama de ningún libro en concreto, El juego capta el tono y la intensidad de la narrativa de Clancy. Todo refleja el realismo, la profundidad táctica y el suspense de la obra original. Los jugadores perciben lo que está en juego en cada operación, y la minuciosa planificación y coordinación se hacen eco de las operaciones calculadas que se describen en las novelas.

Mi veredicto: Rainbow Six Siege garantiza una intensidad táctica y una jugabilidad estratégica sin igual. Plasmará la esencia de las historias de Clancy en una experiencia multijugador que destaca entre los juegos inspirados en libros.

★ Para los aficionados a los videojuegos
Agradecimientos a Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
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¿Qué opinan los jugadores?

Bar Toro
Tendrás que dedicarle muchas horas para poder competir y sacarle el máximo partido al juego. Yo ya he pasado unas 3.500 horas jugando y no puedo decir que me arrepienta.

★ Para los lectores
Rainbow Six
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¿Qué opinan los lectores?

Lo siento, pero no puedo ayudarte con eso.
¡Es genial! Sobre todo si te encanta Siege, se nota que los desarrolladores se han inspirado mucho en él.

Mi veredicto general

Estos videojuegos, basados en libros, demuestran que los medios interactivos pueden rendir homenaje a las obras maestras de la literatura y ampliarlas. Desde la caza salvaje en reinos fantásticos hasta la lucha por la supervivencia frente a los muertos vivientes en escenarios de terror, logran fusionar a la perfección los libros y la jugabilidad.

¿Cuál es hoy en día el mejor punto de partida para los videojuegos basados en libros?

  • The Witcher 3: La caza salvajeIdeal para principiantes. Su historia accesible y su mundo abierto te introducen en las adaptaciones literarias a través de misiones cautivadoras.
  • No tengo boca, y debo gritarIdeal para los amantes de las aventuras oscuras. Los acertijos psicológicos y una atmósfera inquietante dan vida al escalofriante relato corto de Harlan Ellison.
  • Metro Exodus Un juego imprescindible para los aficionados al género. ¿En serio?juegos de terror y supervivencia fascinantes como esta transmiten la misma tensión propia de la ciencia ficción que las novelas.
  • BioShock Remastered Ideal para pequeños exploradores. Explora temas filosóficos extraídos de libros en una distopía submarina con una mecánica de juego innovadora.
  • Las mentiras de P Ideal para los jugadores más exigentes. Un combate exigente que reinterpreta las aventuras clásicas al estilo «soulslike», premiando la destreza y la exploración.

Estas sugerencias se adaptan a diferentes estilos de juego, lo que te garantiza que encontrarás un juego que se ajuste a tu pasión por los libros. Considera la posibilidad de… un buen monitor para juegos para mejorar los efectos visuales de todos estos videojuegos con una trama tan rica.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor videojuego basado en un libro?

The Witcher 3: La caza salvaje destaca como el mejor videojuego basado en un libro, gracias a su rico mundo de fantasía, sus personajes profundos y los temas maduros de las novelas de Andrzej Sapkowski. Ofrece más de 100 horas de misiones y múltiples finales.

¿Hay algún videojuego basado en hechos reales?

Aunque ninguna de las películas de esta lista está basada en hechos reales, muchas adaptan obras de ficción con gran realismo. Como Metro Exodus da vida a la visión survivalista de Dmitry Glukhovsky sobre una Rusia postapocalíptica, mientras que Spec Ops: The Line utiliza la obra de Joseph Conrad El corazón de las tinieblas para crear un discurso de guerra psicológica.

¿Hay algún juego basado en cómics?

Sí, hay videojuegos basados en cómics. Títulos como The Walking Dead, Batman: Arkham series y diversos Marvel Los videojuegos dan vida a historias y héroes emblemáticos del cómic con una jugabilidad apasionante.

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Marielle Ferraren

Tech Writer | PC + PS5 + Switch All-Rounder

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