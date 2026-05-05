Los 20 mejores juegos sobre la Segunda Guerra Mundial de 2026 que dan vida a la historia
The Los mejores juegos sobre la Segunda Guerra Mundial No se limitan a lanzarte enemigos encima: hacen que el escenario cobre vida. Las armas tienen peso, los movimientos tienen un propósito y el ritmo mantiene la tensión.
Desde el enfoque centrado en el equipo Compañeros de armas al caos controlado de Battlefield 1943… en estos simulacros de guerra, lo fundamental es la ejecución y la presión.
He elegido20 que siguen estando a la altura: juegos de disparos online, de sigilo, multijugador, de historia alternativa… lo que se te ocurra. Si buscas títulos sobre la Segunda Guerra Mundial que vayan más allá de lo típico, estos son los Lo mejor de la Segunda Guerra Mundialjuegos a los que jugar.
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Nuestra selección de los mejores juegos sobre la Segunda Guerra Mundial
En el mundo de los videojuegos sobre la Segunda Guerra Mundial, hay muchos juegos de disparos, de estrategia y simuladores, tanto de desarrolladores conocidos como de estudios más pequeños. Pero solo algunos pueden presumir de precisión histórica, una jugabilidad atractiva y un estatus de culto.
Los mejores juegos sobre la Segunda Guerra Mundial te permiten sentir la magnitud de los combates y enfrentarte a las pérdidas y los retos de aquella época.
Entre todos los juegos, destacan cinco títulos destacados:
- Call of Duty 2 (2005) – Un clásico entre los videojuegos de disparos en primera persona ambientados en la Segunda Guerra Mundial. En esta emblemática entrega de la franquicia, los jugadores se ponen en la piel de soldados soviéticos, estadounidenses y británicos, y viven épicas batallas históricas, como el Día D y el Frente Oriental.
- Compañeros de armas: El camino hacia la colina 30 (2005) – Uno de los juegos de disparos en primera persona (FPS) ambientados en la Segunda Guerra Mundial más realistas y tácticos. En este juego, la precisión y la rapidez de reacción son fundamentales, pero también lo es la capacidad de dirigir a tu escuadrón, utilizando coberturas y maniobras tácticas para derrotar al enemigo.
- Battlefield 1943 (2009) – Un juego de disparos en primera persona multijugador en el que se libran batallas a gran escala en los famosos campos de batalla del frente del Pacífico. Los títulos multijugador de la serie Battlefield siempre han destacado por su dinámica de juego, y este no es una excepción.
Cada uno de estos videojuegos sobre la Segunda Guerra Mundial ofrece una perspectiva única de los acontecimientos de aquel conflicto. Pero esto es solo una pequeña muestra de los juegos que realmente merecen nuestra atención. Sigue leyendo para descubrir los mejores juegos que recrean el conflicto militar más grande de la historia de la humanidad.
Los 20 mejores juegos sobre la Segunda Guerra Mundial: títulos legendarios
Cada uno de los juegos de la Segunda Guerra Mundial de nuestra selección es una oportunidad para adentrarse en el campo de batalla, donde cada decisión que tomes será decisiva. Desde los shooters de la Segunda Guerra Mundial hasta los juegos de estrategia, cada título de esta lista merece sin duda la atención no solo de los aficionados al género, sino también de los amantes de la historia.
1. Call of Duty 2 [Ideal para campañas épicas de la Segunda Guerra Mundial y batallas intensas]
|Nuestra puntuación
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Enebameter 10/10
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|Tipo de juego
|Juego de disparos en primera persona ambientado en la Segunda Guerra Mundial
|Plataformas
|PC, Xbox 360, Xbox One (retrocompatible)
|Año de estreno
|2005
|Creador/es
|Infinity Ward, Activision
|Duración media de la partida
|Unas 8 horas
|Características únicas
|IA basada en escuadrones, granadas de humo, sistema de salud regenerativa, múltiples campañas aliadas, la emblemática misión del Día D
La segunda parte es donde el todoCall of Dutyserie anclado en su fórmula – rápido, conciso y lo suficientemente realista como para parecer auténtico. Te ofrece tres campañas: Los soviéticos aguantan el tipo en Stalingrado, los británicos en el norte de África y los estadounidenses desembarcan en Normandía. Sin misiones de relleno, sin dar vueltas esperando a que termine una escena cinemática. Solo presión constante, objetivos cambiantes y algunos de los mejores diseños de escenas clave de su época.
It ha eliminado la barra de salud, te ofrecía un equipo que no era del todo inútil y conseguía que las granadas de humo tuvieran realmente sentido. La IA no es nada del otro mundo, pero cumple su función. Y aunque la historia no es muy profunda, ofrece lo suficiente para mantenerte en marcha, sin llegar a ralentizarte.
Mi veredicto
Es la Segunda Guerra Mundial reducida a lo esencial: tiroteos trepidantes, un ritmo ágil y un gran respeto por el contexto histórico. Además, a los alemanes les dan pánico tus granadas de humo.
2. Compañeros de armas: El camino hacia la colina 30 [Lo mejor para la mecánica táctica y el control de escuadrones]
|Nuestra puntuación
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Puntuación: 9,9/10
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|Tipo de juego
|Juego de disparos táctico en primera persona ambientado en la Segunda Guerra Mundial y basado en escuadrones
|Plataformas
|PC, PS2, Xbox, Xbox 360 (compatible con versiones anteriores)
|Año de estreno
|2005
|Creador/es
|Gearbox Software, Ubisoft
|Duración media de la partida
|Unas 14 horas
|Características únicas
|Sistema de mando de escuadrones, mecánica de supresión, balística realista, misiones fieles a la historia, basadas en una unidad de paracaidistas real
Compañeros de armas: El camino hacia la colina 30 te pone al mando de una pequeña escuadra de paracaidistas durante el desembarco de Normandía. No se trata de correr y disparar sin más, sino más bien de… un gran juego de estrategia… y si te lanzas a la carga, tu equipo morirá enseguida. Debes flanquear, reprimir al enemigo y avanzar con cautela y lentitud a través de setos y pueblos que se asemejan de verdad a lugares reales.
Esbasado en misiones reales llevadas a cabo por el 502.º Regimiento de Infantería Paracaidista, y aborda el tema con seriedad. La historia apuesta por la autenticidad en lugar del dramatismo, y funciona. La filmación es sólida, pero el verdadero punto fuerte es el control de la escuadra: preciso, ágil y táctico, sin resultar torpe.
Mi veredicto
Es uno de los pocos juegos de disparos ambientados en la Segunda Guerra Mundial que te hace pensar como un jefe de escuadrón, no como un héroe en solitario. Y cuando tu maniobra de flanqueo sale bien, se siente como algo que te has ganado, no como algo predeterminado.
3. Battlefield 1943 [El mejor por la dinámica de combate multijugador]
|Nuestra puntuación
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Puntuación: 9,8/10
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|Tipo de juego
|En primera persona, multijugador online, combate con vehículos
|Plataformas
|PlayStation 3, Xbox 360
|Año de estreno
|2009
|Creador/es
|DICE, Electronic Arts
|Duración media de la partida
|unas 25 horas
|Características únicas
|Batallas a gran escala, combates aéreos, terrestres y marítimos, entornos destructibles, mecánica de juego basada en la captura de puntos, ambientado en el teatro de operaciones del Pacífico
Battlefield 1943 redujo la serie a lo esencial y consiguió que funcionara. Tres clases, tres mapas, un modo de juego – pero, de alguna manera, siguió ofreciendo una de las experiencias multijugador de disparos ambientadas en la Segunda Guerra Mundial más caóticas y satisfactorias para consola. Esto icónicoCampo de batallajuego ofrece tanques, jeeps, aviones de combate y desembarcos en la playa que nunca se desarrollan de la misma manera dos veces.
It se centra exclusivamente en el teatro de operaciones del Pacífico, donde los marines estadounidenses y las fuerzas imperiales japonesas se disputan el control de islas abiertas y puntos estratégicos. Todo se desarrolla en línea, y todo gira en torno al posicionamiento, la sincronización y la colaboración con tu escuadrón… o, al menos, a la esperanza de que alguien de tu equipo sepa lo que es una bandera.
Mi veredicto
Recrea la magnitud y el caos de las batallas de la Segunda Guerra Mundial sin perderse en los detalles. Los aviones se enzarzan en combates aéreos sobre tu cabeza mientras los tanques rugen por la playa. Es ruidoso, trepidante y más inteligente de lo que parece, aunque la mitad de tu equipo se estrelle contra las palmeras.
4. Medal of Honor: Asalto Aliado [Lo mejor para una atmósfera cinematográfica y combates trepidantes]
|Nuestra puntuación
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Puntuación de Enebameter: 9,6/10
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|Tipo de juego
|Juego de disparos en primera persona, para un solo jugador y de desarrollo lineal
|Plataformas
|PC
|Año de estreno
|2002
|Creador/es
|2015 Inc., Electronic Arts
|Duración media de la partida
|unas 12 horas
|Características únicas
|Desembarco del Día D con estilo cinematográfico, escenas guionizadas, misiones basadas en objetivos, primeras mecánicas de escuadrón y compatibilidad con mods clásicos
Medal of Honor: Asalto Aliadoes unun juego de disparos en primera persona de primera categoría que contribuyó a definir el modelo de los videojuegos de disparos ambientados en la Segunda Guerra Mundial antes de que Call of Duty tomara el relevo. El jugador encarna al teniente Mike Powell, un agente de la OSS lanzado en paracaídas tras las líneas enemigas para sabotear, infiltrarte y abrirte paso a la fuerza por el norte de África, Francia y Alemania. Es como un resumen de los momentos más destacados de la Segunda Guerra Mundial, y sí, el nivel de Omaha Beach sigue siendo emblemático por algo.
It apuesta decididamente por la intensidad del guion. Rara vez estás solo, pero siempre eres tú quien se encarga de resolver las cosas. Los enemigos aparecen en el momento justo, los objetivos se suceden a buen ritmo y la acción con las armas sigue siendo muy fluida para un juego tan antiguo.
Mi veredicto
Es un clásico por algo. El ritmo es trepidante, las misiones te dejan huella y tiene ese aire de los shooters de principios de los 2000 sin caer en lo demasiado arcade. Además, la MP40 se usa en exceso… en el buen sentido.
5. Red Orchestra 2: Héroes de Stalingrado [Lo mejor en realismo y combate táctico]
|Nuestra puntuación
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Puntuación de Enebameter: 9,4/10
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|Tipo de juego
|Juego de disparos táctico en primera persona, centrado en el modo multijugador
|Plataformas
|PC
|Año de estreno
|2011
|Creador/es
|Tripwire Interactive
|Duración media de la partida
|Unas 14 horas
|Características únicas
|Realismo extremo, caída de la bala y supresión, recarga manual, ausencia de retícula, grandes batallas en el Frente Oriental
Red Orchestra 2 es un juego de disparos en primera persona al que no le importa si te sientes cómodo. Es te sumerge en la sangre y los escombros del Frente Oriental y te obliga a esforzarte por cada muerte. Sin HUD, sin punto de mira, sin barra de salud. Si quieres sobrevivir, tendrás que agacharte, respirar y apuntar de verdad; aquí no hay lugar para esas tonterías de «correr y disparar».
El juegoabarca tanto el punto de vista soviético como el alemán durante la batalla de Stalingrado. Los mapas son enormes, los objetivos son brutales y morir es muy fácil. Tienes un control total de las armas —incluido el recarga manual— y el juego en equipo realmente importa. Los lobos solitarios caen rápido.
Mi veredicto
Este es el juego de disparos ambientado en la Segunda Guerra Mundial que más se acerca a un simulador sin convertirse en una tarea escolar. Es exigente, es realista, y cuando logras un disparo perfecto en medio de una fábrica en ruinas, sientes que te lo has ganado. Sin medallas, sin música heroica: solo un rifle y una guerra en la que sobrevivir.
6. Company of Heroes: Paquete completo [El mejor juego de estrategia en tiempo real]
|Nuestra puntuación
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Puntuación de Enebameter: 9,3/10
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|Tipo de juego
|Estrategia en tiempo real, modo para un jugador, modo multijugador
|Plataformas
|PC
|Año de estreno
|2006
|Creador/es
|Relic Entertainment, SEGA (antes THQ)
|Duración media de la partida
|Unas 20 horas
|Características únicas
|Combate de estrategia en tiempo real con cobertura, terreno destructible, tácticas a nivel de escuadrón, sistema dinámico de moral, campaña completa y modo multijugador
Company of Heroes: Paquete completo incluye el juego original más el Frentes opuestos and Expansiones de Tales of Valor – y sigue siendo uno de los los mejores juegos de estrategia en tiempo real que trata sobre la Segunda Guerra Mundial. No se trata de fabricar 100 tanques y arrasar con todo en el mapa. Cuenta con escuadrones, sistemas de cobertura, mecánicas de supresión y un terreno que cambia realmente en pleno combate.
The La campaña se centra en el frente occidental, con misiones detalladas que abarcan las fuerzas estadounidenses, británicas y alemanas. Las unidades reaccionan con rapidez, el ritmo te mantiene en vilo y cada error te pasa factura. Premia la planificación, pero no te frena.
Mi veredicto
Es una estrategia con verdadero peso. No se trata solo de enviar unidades al frente, sino de ver cómo se desmorona su moral, reposicionarlas e intentar mantener la línea. Pocos juegos sobre la Segunda Guerra Mundial logran que las decisiones en el campo de batalla se vivan de forma tan personal. Y aún menos se mantienen a este nivel.
7. War Thunder [Lo mejor para la aviación y los vehículos militares]
|Nuestra puntuación
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Puntuación de Enebameter: 9,2/10
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|Tipo de juego
|Multijugador, simulación militar, combate con vehículos, Segunda Guerra Mundial y guerra moderna
|Plataformas
|PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S
|Año de estreno
|2013
|Creador/es
|Gaijin Entertainment
|Duración media de la partida
|unas 50 horas
|Características únicas
|Combates realistas en el aire, en tierra y en el mar, una amplia gama de vehículos, modelos de daños detallados, modos PvP y PvE, actualizaciones continuas
War Thunder te sumerge en la Segunda Guerra Mundial (y más allá) con tanques, aviones y batallas navales – todos ellos dentro de un único y enorme ecosistema. Se trata de un juego de disparos online hiperrealista, con un manejo de vehículos, un modelado de blindajes y una balística muy detallados. Si lo tratas como un juego arcade, te dejarán fuera de combate en un santiamén.
Hay varios modos, dependiendo del nivel de realismo que desees, desde el modo casual hasta el modo simulación completa. La rutina puede resultar dura, y la estrategia de monetización de Gaijin no es precisamente sutil, pero el combate en sí resulta muy fluido una vez que le coges el tranquillo.
Mi veredicto
La magnitud es difícil de superar. Vuelas sobre batallas de tanques mientras los cañones navales disparan en la distancia, todo en tiempo real. Es técnico, exigente y, a veces, caótico —en el buen sentido—.
8. Sniper Elite V2 Remastered [Ideal para el juego de sigilo y francotirador]
|Nuestra puntuación
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Enebameter 9/10
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|Tipo de juego
|Juego de disparos táctico en tercera persona y de sigilo
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One, Switch
|Año de estreno
|2019 (remasterizado), originalmente de 2012
|Creador/es
|Rebellion Developments
|Duración media de la partida
|~6 horas
|Características únicas
|Cámara de muerte con rayos X, disparos de francotirador a larga distancia, mecánicas de sigilo, ambientación en el Berlín de la Segunda Guerra Mundial, modo foto, todos los DLC incluidos
Sniper Elite V2 Remastered te ofrece un rifle con mirilla, algunas trampas y un Berlín en ruinas lleno de oficiales nazis a los que acabar. Lo importante es el sigilo y apuntar al tiro perfecto – y luego ver cómo se posa a cámara lenta con todo el detalle de una radiografía. Corazones, pulmones, cráneos… nada se salva.
La remasterización mejora los gráficos, añade todo el contenido descargable e incluye algunas funciones adicionales, como el modo foto y modelos de personajes actualizados. El juego sigue jugándose como un un juego de disparos lento y metódico: explorar, prepararse, disparar, cambiar de posición. No se trata de despejar las habitaciones, sino de despejar las líneas de visión.
Mi veredicto
Es concisa, tensa y lo suficientemente sombría. Si te gusta la idea de arrastrarte por unas ruinas para arruinarle el día a alguien desde 300 A unos metros de distancia, esta va para ti. La cámara de rayos X es brutal y te deja satisfecho cada vez que la ves.
9. Silent Storm Edición Oro [La mejor combinación de táctica y elementos de RPG]
|Nuestra puntuación
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Puntuación de Enebameter: 8,8/10
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|Tipo de juego
|Estrategia por turnos, RPG, para un jugador
|Plataformas
|PC
|Año de estreno
|2003
|Creador/es
|Nival Interactive, JoWood Productions
|Duración media de la partida
|unas 40 horas
|Características únicas
|Entornos totalmente destructibles, combate por turnos, personalización detallada de los personajes, elementos de ciencia ficción de historia alternativa
Silent Storm Edición Oro es uno de los más infravalorados Juegos de táctica de la Segunda Guerra Mundial ahí fuera. Es por turnos, por escuadrones y sorprendentemente detallado – Se registra cada bala, se puede herir cada extremidad y se puede destrozar cada edificio. Formas un escuadrón, lo equipas y te lanzas a misiones que comienzan con los pies en la tierra y poco a poco se adentran en el terreno de la ciencia ficción pulp.
La mecánica es impecable: puntos de acción, línea de visión, peso del inventario – Todo está aquí, y todo cuenta. La curva de aprendizaje es un poco pronunciada, pero recompensa las jugadas inteligentes y el posicionamiento creativo.
Mi veredicto
Tiene el realismo de la Segunda Guerra Mundial, pero con más profundidad de la que la mayoría de los juegos de estrategia siquiera se atreven a buscar. Y cuando derribes una fortaleza enemiga haciendo que el segundo piso se les venga encima, entenderás por qué sigue contando con un grupo de seguidores incondicionales.
10. Commandos: Orígenes [Lo mejor para los aficionados a los juegos de estrategia táctica]
|Nuestra puntuación
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Puntuación de Enebameter: 8,7/10
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|Tipo de juego
|Tácticas en tiempo real
|Plataformas
|PC, PS4, PS5, Xbox One
|Año de estreno
|2025
|Creador/es
|Claymore Game Studios, Kalypso Media, Kalypso Media Digital Ltd.
|Duración media de la partida
|Unas 32 horas
|Características únicas
|Mapas isométricos detallados, agentes únicos con habilidades especializadas y una mecánica de juego de estrategia táctica en tiempo real
Commandos: Orígenes reinventa la estrategia en tiempo real centrándose en el sigilo y la planificación táctica. Es perfecto para los amantes de la estrategia de desarrollo gradual y la toma de decisiones complejas. Aquí tendrás que dirigir a tu escuadrón de élite en misiones peligrosas que exigirán una planificación y una ejecución minuciosas.
El juego ofrece flexibilidad para distintos estilos de juego pero puede resultar abrumador para los principiantes debido a su complejidad. Su diseño visual crudo y su sonido envolvente realzan la atmósfera de tensión, aunque hay quien puede considerar que el estilo artístico está desfasado.
Mi veredicto
Commandos: Orígenes es la experiencia más gratificante para los amantes de la estrategia, donde la toma de decisiones inteligentes y una ejecución cuidadosa son las claves del éxito.
11. Men of War: Escuadrón de Asalto 2 [Lo mejor para el control táctico por unidades]
|Nuestra puntuación
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Puntuación de Enebameter: 8,5/10
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|Tipo de juego
|Tácticas en tiempo real, modo para un jugador, modo multijugador
|Plataformas
|PC
|Año de estreno
|2014
|Creador/es
|Digitalmindsoft, 1C Company
|Duración media de la partida
|~58 horas
|Características únicas
|Control directo de las unidades, balística realista, entornos destructibles, compatibilidad con mods, batallas a gran escala con detalles minuciosos
Men of War: Escuadrón de Asalto 2 no le importa cuántos tanques traigas, sino cómo los utilices. Es tácticas en tiempo real con control directo, lo que significa que puedes tomar el control de un solo soldado o tanque y gestionar cada uno de sus movimientos. La posición es importante, la línea de visión es importante y la cobertura no dura mucho bajo el fuego enemigo.
El escenario de la Segunda Guerra Mundial te ofrece todos los elementos clásicos: patrullas de infantería, blindados, artillería y confusas escaramuzas en primera línea. No construirás muchas bases, pero tendrás que gestionar el caos mientras mantienes a tu escuadrón con vida. La escala es enorme, pero aun así tendrás que estar pendiente del nivel de munición de tu artillero.
Mi veredicto
Encuentra el equilibrio perfecto entre la guerra a gran escala y el control minucioso de las unidades. Todo tiene su importancia, desde una simple granada hasta un flanqueo de tanques en el momento oportuno. Si buscas un juego de estrategia de la Segunda Guerra Mundial con consecuencias reales, este es el tuyo. Eso sí, no te olvides de reabastecerte.
12. Call of Duty: El mundo en guerra [El mejor por su atmósfera envolvente de la Segunda Guerra Mundial en un juego de disparos]
|Nuestra puntuación
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Puntuación de Enebameter: 8,3/10
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|Tipo de juego
|En primera persona, para un jugador, multijugador, cooperativo
|Plataformas
|PC, PS3, Xbox 360, Wii
|Año de estreno
|2008
|Creador/es
|Treyarch, Activision
|Duración media de la partida
|Unas 7 horas
|Características únicas
|Campañas del Pacífico y del Frente Oriental, tono crudo, modo cooperativo para cuatro jugadores, modo «Nazi Zombies», lanzallamas, desmembramiento
Call of Duty: El mundo en guerra tomó el escenario de la Segunda Guerra Mundial y lo hizo más sórdido, más ruidoso y más cruel. Tendrás dos campañas principales – en una, los soviéticos avanzan hacia Berlín; en la otra, los marines estadounidenses van avanzando de isla en isla por el Pacífico. El tono es brutal, la presentación cruda, y el lanzallamas se convierte rápidamente en tu mejor amigo.
It introdujo el modo cooperativo en la campaña e incorporó a los zombis nazis, que acabó convirtiéndose en algo totalmente distinto. Pero incluso sin el modo de muertos vivientes, la mecánica de disparos es muy sólida, las misiones son intensas y la atmósfera se mantiene sombría en todo momento.
Mi veredicto
Este juego no edulcora la guerra. Se adentra de lleno en el desorden y el caos, con un ritmo sólido y algunas de las mejores secuencias de tiroteos de la serie. Si buscas un juego sobre la Segunda Guerra Mundial que no se ande con rodeos —o simplemente quieres arrasar búnkeres—, este juego sigue estando a la altura.
13. Panzer Corps Gold [Lo mejor para la estrategia militar centrada en el mando de tanques]
|Nuestra puntuación
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Puntuación de Enebameter: 8,1/10
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|Tipo de juego
|Estrategia por turnos, tablero hexagonal, un jugador
|Plataformas
|PC
|Año de estreno
|2014
|Creador/es
|Flashback Games, The Lordz Games Studio, Slitherline Ltd.
|Duración media de la partida
|~72 horas
|Características únicas
|Combate clásico por casillas, más de 800 tipos de unidades, una campaña de larga duración, escenarios históricos y hipotéticos, y amplia compatibilidad con mods
Panzer Corps Goldes básicamenteGeneral de blindados adaptado a los estándares actuales, y posteriormente ampliado a un un juego de mundo abierto a gran escala ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Dirigirás a las fuerzas alemanas a lo largo de toda la campaña con rutas que se ramifican, unidades que perduran y más tanques de los que jamás necesitarás. Cada movimiento cuenta, y los errores te perseguirán en las misiones.
The Edición de oro incluye todos los contenidos descargables, añadiendo nuevos escenarios, unidades y situaciones de historia alternativa si quieres reescribir cómo acabaron las cosas. Es estrategia pura: sin cinemáticas, sin florituras, solo mapas, estadísticas y decisiones difíciles.
Mi veredicto
Este juego es para aquellos jugadores que prefieren la estrategia al simple disparo. Si lo tuyo son los hexágonos, la eficiencia de las unidades y la planificación a largo plazo, Panzer Corps Gold sigue siendo uno de los juegos de estrategia sobre la Segunda Guerra Mundial más pulcros y completos que hay en el mercado.
14. Hearts of Iron IV: Edición Cadete [La mejor estrategia mundial sobre la Segunda Guerra Mundial]
|Nuestra puntuación
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Enebameter 8/10
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|Tipo de juego
|Estrategia a gran escala, en tiempo real con función de pausa, para un jugador, multijugador
|Plataformas
|PC
|Año de estreno
|2016
|Creador/es
|Paradox Interactive
|Duración media de la partida
|~52 horas
|Características únicas
|Un juego de mundo abierto ambientado en la Segunda Guerra Mundial, con sistemas políticos detallados, escenarios de historia alternativa, gestión logística y de suministros, y amplia compatibilidad con mods
Hearts of Iron IV: Edición Cadete te entrega las llaves de todo un país y te dice: «No lo estropees». Tú lo controlas todo: la política, la producción, la diplomacia y la guerra a gran escala. Es1936, el mundo está al borde del abismo, y el desenlace depende totalmente de ti.
¿Quieres convertir a Francia en un país fascista? ¿Reconstruir el Imperio austrohúngaro? ¿Seguir la línea histórica y esperar que tus líneas de suministro aguanten? Todas son opciones válidas. Es complicado, claro, pero una vez que le pillas el truco, no hay nada igual.
Mi veredicto
Este juego no se centra en el frente de batalla, sino en el panorama general. Tú decides el rumbo de la guerra antes de que se dispare un solo tiro. Si te gusta tener el control, la profundidad y reescribir la historia paso a paso, este es tu juego de la Segunda Guerra Mundial.
15. The Saboteur [La mejor experiencia de mundo abierto ambientada en la Segunda Guerra Mundial]
|Nuestra puntuación
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Puntuación de Enebameter: 7,9/10
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|Tipo de juego
|Juego de acción y sigilo en tercera persona y de mundo abierto
|Plataformas
|PC, PS3, Xbox 360
|Año de estreno
|2009
|Creador/es
|Pandemic Studios, Electronic Arts
|Duración media de la partida
|Unas 11 horas
|Características únicas
|Imágenes estilizadas en blanco y negro, un París ocupado por los nazis en un mundo abierto, mecánicas de sabotaje, escalada y parkour; los colores vuelven a medida que se liberan las zonas
El saboteadores uno de loslos mejores juegos de mundo abierto y los títulos más extraños sobre la Segunda Guerra Mundial que hay por ahí. Juegas en el papel de un mecánico de carreras irlandés convertido en combatiente de la resistencia en el París ocupado por los nazis, volando torres de radar, disparando a oficiales desde las alturas y escalando edificios como si fuera Assassin’s Creed con explosivos. El mundo comienza en blanco y negro, y el color va volviendo poco a poco a medida que vas expulsando a los nazis.
No es perfecto —la conducción es un poco rígida y el modo sigiloso es un poco impredecible—, pero el ambiente es intenso, y el concepto sigue pareciendo novedoso. Es una historia pulp ambientada en la Segunda Guerra Mundial, y no pretende ser sutil.
Mi veredicto
En este caso no se trata tanto de realismo como de estilo y dinamismo. Si buscas un escenario de la Segunda Guerra Mundial con libertad, sabotajes y un toque de originalidad, El saboteador merece la pena echarle un vistazo, aunque solo sea para dar un puñetazo a un nazi en la Torre Eiffel.
16. Compañeros de armas: La carretera del infierno [Ideal para contar historias emotivas y crear una experiencia inmersiva]
|Nuestra puntuación
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Puntuación de Enebameter: 7,7/10
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|Tipo de juego
|Juego de disparos táctico en primera persona, por equipos
|Plataformas
|PC, PS3, Xbox 360
|Año de estreno
|2008
|Creador/es
|Gearbox Software, Ubisoft
|Duración media de la partida
|Unas 14 horas
|Características únicas
|Tácticas de escuadrón basadas en el uso de coberturas, mecánicas de supresión, entornos destructibles, ambientación en la Operación Market Garden, historia con un enfoque cinematográfico
Compañeros de armas: La carretera del infierno toma las tácticas de equipo de Camino a la Colina 30 y lleva la escala y la narración a otro nivel. Ambientada durante la Operación Market Garden, la historia sigue al sargento Matt Baker en su intento por mantener unida a su unidad mientras todo a su alrededor se desmorona. Es más personal que la mayoría de los juegos de disparos ambientados en la Segunda Guerra Mundial, y aun así espera que pienses como un líder, no como un francotirador solitario.
El combate se basa en los flanqueos y la supresión, haciendo un uso inteligente de las coberturas y el terreno. No se trata solo de disparar, sino de coordinarse. Aporta un poco más de emoción que los juegos anteriores, pero sin perder ni un ápice de intensidad.
Mi veredicto
Sigue siendo uno de los mejores juegos de disparos tácticos ambientados en la Segunda Guerra Mundial. La mecánica de escuadrones sigue funcionando, la historia te impacta más de lo que esperabas y, cuando tu maniobra de flanqueo sale bien, te sientes realmente recompensado. Eso sí, no esperes poder abrirte paso a tiros y a la carrera.
17. Verdún [Lo mejor para un realismo de la Primera Guerra Mundial]
|Nuestra puntuación
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Puntuación de Enebameter: 7,6/10
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|Tipo de juego
|Juego de disparos en primera persona multijugador por equipos
|Plataformas
|PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S
|Año de estreno
|2015
|Creador/es
|M2H, Blackmail Games
|Duración media de la partida
|Unas 14 horas
|Características únicas
|Armas y uniformes auténticos de la Primera Guerra Mundial, enfoque en la guerra de trincheras, roles basados en escuadrones, mecánicas de supresión, mapas fieles a la realidad histórica
Verdún deja de lado el estilo «correr y disparar» para centrarse en los rifles de cerrojo, las recargas lentas y el fuego de cobertura constante. Es un juego de disparos ambientado en la Primera Guerra Mundial y un un juego multijugador excelente basado en la guerra de trincheras, es decir La mayoría de tus bajas se deben a flanqueos, a la sincronización o a la pura suerte. Eliges un tipo de escuadrón, te asignan una función concreta e intentas no morir en la primera 10 segundos tras pulsar el botón.
Es exigente y realista, pero también es uno de los pocos juegos que recrea el combate de la Primera Guerra Mundial sin convertirlo en un caos al estilo arcade. El movimiento es lento y los mapas son reducidos, y cada bala parece tener su importancia.
Mi veredicto
Claro, se trata de la Primera Guerra Mundial, no de la Segunda, pero la crudeza, las tácticas y el armamento satisfacen las mismas ganas. Si estás harto de los shooters modernos y quieres algo crudo e implacable, Verdún sigue estando a la altura. Eso sí, prepárate para morder el polvo en la Tierra de Nadie más de una vez.
18. Red Orchestra: Frente Oriental 41-45 [Lo mejor en cuanto al realismo de los combates en el frente oriental]
|Nuestra puntuación
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Puntuación de Enebameter: 7,4/10
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|Tipo de juego
|Juego de disparos táctico en primera persona, centrado en el modo multijugador
|Plataformas
|PC
|Año de estreno
|2006
|Creador/es
|Tripwire Interactive
|Duración media de la partida
|~42 horas
|Características únicas
|Combates realistas en el frente oriental, sin miras telescópicas, recarga y cierre manual del cerrojo, simulación de vehículos y tiroteos de gran letalidad
Red Orchestra: Frente Oriental 41-45 is brutal, lento y totalmente implacable – y ahí está la clave. Ambientada en el frente oriental, te sumerge en batallas multijugador masivas donde la supervivencia depende de la paciencia, la posición y saber cuándo no disparar.
No hay un HUD recargado, ni puntos de ruta flotantes, y desde luego tampoco hay escenas heroicas de correr y disparar. La mayoría de los tiroteos se resuelven con una o dos balas. Se espera que utilices las miras metálicas, sepas cómo aprovechar la cobertura y acciones el cerrojo manualmente. También se puede jugar con tanques y vehículos, pero se manejan como en la vida real: son torpes y letales.
Mi veredicto
Fue uno de los primeros juegos de disparos en dejar de lado la espectacularidad para apostar por la crudeza. Cada muerte requiere esfuerzo, cada error te pasa factura. Si te gustan los multijugador tácticos ambientados en la Segunda Guerra Mundial sin ninguna ayuda,Orquesta Roja sigue siendo muy duro. Ni se te ocurra intentar correr a toda velocidad por campo abierto, a menos que te guste mucho reaparecer.
19. Soldados: Héroes de la Segunda Guerra Mundial [La mejor combinación de estrategia y acción]
|Nuestra puntuación
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Puntuación de Enebameter: 7,2/10
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|Tipo de juego
|Tácticas en tiempo real, modo para un jugador, modo multijugador
|Plataformas
|PC
|Año de estreno
|2004
|Creador/es
|Best Way, Codemasters
|Duración media de la partida
|~35 horas
|Características únicas
|Control directo de las unidades, destrucción basada en la física, opciones de sigilo, gestión detallada del inventario, mecánica detallada de los vehículos
Soldados: Héroes de la Segunda Guerra Mundial combina una estrategia de equipo bien coordinada con el caos en tiempo real. Controlas a un pequeño grupo de soldados aliados tras las líneas enemigas, y cada misión se desarrolla como un pequeño y violento mundo abierto. Hay sigilo, destructibilidad total y control directo – lo que significa que puedes subirte a un tanque, disparar cada proyectil manualmente y repararlo en pleno combate.
Es implacable, pero flexible. Puedes armar jaleo, moverte sigilosamente o, simplemente, volar todo el edificio por los aires. La cantidad de munición es importante, Hay que recoger el equipo, y los enemigos no esperan educadamente su turno.
Mi veredicto
Es rápido, trepidante y más inteligente de lo que parece. Si te gustan las tácticas de la Segunda Guerra Mundial con escuadrones reducidos y consecuencias reales —y la opción de apuntar manualmente un proyectil de panzer a través de una ventana—, Soldados sigue siendo válido. Mi consejo número uno: no te olvides de coger granadas de repuesto. Las vas a necesitar.
20. Battlefield 5: Edición Definitiva [Los mejores gráficos y batallas a gran escala]
|Nuestra puntuación
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Enebameter 7/10
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|Tipo de juego
|Juego de disparos en primera persona multijugador con combates a gran escala
|Plataformas
|PC, PS4, Xbox One
|Año de estreno
|2020 (inicialmente 2018)
|Creador/es
|DICE, Electronic Arts
|Duración media de la partida
|~6 horas
|Características únicas
|Combates de 64 jugadores, reanimación de compañeros de escuadrón, sistema de destrucción, combate de mundo abierto, campaña de historias de guerra, todos los DLC incluidos
Battlefield V: Edición Definitiva apuesta por el caos total de la Segunda Guerra Mundial: mapas enormes, vehículos por todas partes y edificios que no duran mucho en pie. El manejo de las armas es preciso, los movimientos son fluidos y el juego en equipo realmente importa. Se inclina más juego de mundo abierto que simulación, pero el combate sigue resultando intenso y ágil.
La campaña «War Stories» es breve pero variada, y abarca frentes menos conocidos. Aun así, lo realmente importante es el modo multijugador: combates de armas combinadas en los que un francotirador puede defender una colina o un tanque puede arruinarte la tarde. El Edición definitiva Incluye todos los mapas, armas y elementos cosméticos: no hace falta pasar horas jugando.
Mi veredicto
No pretende ser realista, sino que busca la intensidad y el espectáculo, y en gran medida lo consigue. Si te gustan las grandes batallas, las coberturas que se derrumban y que, de vez en cuando, un avión de combate se estrelle contra tu tanque, Battlefield V Sigue estando a la altura. Eso sí, no lo toques en solitario.
Próximos juegos sobre la Segunda Guerra Mundial
El panorama de los videojuegos ambientados en la Segunda Guerra Mundial está en pleno auge, con algunos títulos apasionantes a la vista. Cada uno de ellos promete sumergir a los jugadores en el caos y la estrategia del combate bélico, aportando nuevas historias y acción trepidante:
- Marvel 1943: El auge de Hydra (fecha por determinar, 2026) – Estoy deseando verlo. Combina la Segunda Guerra Mundial con Marvelsus héroes y villanos más emblemáticos, y estoy deseando ver cómo se desarrolla todo. Prepárate para combates de alto riesgo y un nuevo giro en Marvellas narraciones bélicas de…
- Lluvia de latón (diciembre de 2026)) – Ambientado en la Segunda Guerra Mundial y centrado en la guerra táctica, este juego promete ser todo un éxito. «Brass Rain» pretende llevar estrategias realistas e intensos tiroteos al campo de batalla, lo que lo convierte en una cita ineludible tanto para los amantes de la historia como para los aficionados a los juegos de estrategia.
Estos próximos juegos ambientados en la Segunda Guerra Mundial están rompiendo barreras, y estoy deseando sumergirme en ellos. ¡Los campos de batalla están a punto de volverse aún más épicos!
Mi veredicto general
En lo que respecta a los juegos de disparos ambientados en la Segunda Guerra Mundial, hay opciones para todo tipo de jugadores. Estos juegos garantizan intensas experiencias de combate:
- Para los amantes de los juegos de estrategia → Commandos: Orígenes. Una obra maestra táctica en la que diriges a un equipo de soldados de élite a través de un juego de sigilo basado en misiones, lo que supone un desafío único dentro del género.
- Para los amantes de la acción → Call of Duty 2. Un trepidante juego de disparos ambientado en la Segunda Guerra Mundial que marca un nuevo estándar en cuanto a experiencias de combate cinematográficas, gracias a sus campañas históricas y a sus emocionantes enfrentamientos.
- Para tiradores de precisión → Sniper Elite V2 Remastered. Un juego que te permite vivir la emoción del tiro de precisión, con efectos visuales mejorados y toda la tensión que supone acabar con los enemigos desde lejos.
- Para batallas multijugador clásicas → Battlefield 1943. Una experiencia más accesible, pero sin perder por ello su atractivo, con combates dinámicos y la posibilidad de formar equipo con amigos en partidas multijugador masivas en línea.
Sea cual sea el estilo de juego de la Segunda Guerra Mundial que prefieras, ¡estos títulos te ofrecen batallas épicas y acción trepidante!
Preguntas frecuentes
Depende de las preferencias de cada jugador. A algunos les importa la trama, otros buscan un juego de disparos trepidante, mientras que otros prefieren un juego de estrategia táctica.
Entre los mejoresSegunda Guerra Mundialjuegos,Call of Duty 2, Company of Heroes, yRed Orchestra 2: Héroes de Stalingrado se mencionan a menudo. Estos juegos cuentan con una jugabilidad cautivadora, una atmósfera histórica y batallas muy detalladas.
Si hablamos de realismo, juegos como Hell Let Loose, Posdata, yWar Thunder destacar.Que se desate el infierno es conocido por sus batallas a gran escala y sus armas auténticas de la época. En Reflexión posterior, los desarrolladores lograron crear mapas muy detallados y una balística precisa. Por su parte, en War Thunder, podrás ver de cerca vehículos militares muy realistas, como tanques, aviones y barcos.