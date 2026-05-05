Los 11 mejores juegos similares a Split Fiction en 2026: aventuras en dúo

Los mejores juegos similares a Ficción dividida toca la misma fibra sensible: acertijos intensos para dos jugadores, escenas que dan en el clavo y un ciclo cooperativo que realmente pone a prueba tu ingenio. Elegí juegos pensados para compañeros, no para meros segundones.

Prepárate para una coordinación perfecta, funciones bien definidas y situaciones que te impactarán más porque las habéis resuelto juntos. Puntos de control bien pensados, una interfaz de usuario intuitiva y un ritmo que os mantendrá en constante comunicación.

La mayoría son juegos independientes con ideas originales, y unos pocos proceden de grandes estudios con mucho glamour. PC, PlayStation, Xbox, oInterruptor, estás cubierto. ¿Listo para tu próximo éxito conjunto? Vamos a cerrar la lista de finalistas.

Nuestras mejores recomendaciones de juegos similares a Split Fiction

Ficción dividida Funcionó porque trataba el modo cooperativo como un arte, no como un mero adorno. Dos mentes, una sincronización compartida, secuencias que impactan más cuando se resuelven juntos. Estos tres títulos mantienen esa misma energía.

Se necesitan dos (2021) – Modo cooperativo en estado puro. Mecánicas nuevas en cada capítulo, ambos jugadores en acción, sin lugar para los pasivos. Una salida (2018) – Juegos mentales en pantalla dividida, desde la cárcel hasta la persecución. Escenas de acción trepidantes en dúo, decisiones con garra. Portal 2 (2011) – Cuatro portales, un quebradero de cabeza. Hablar, hacer ping, lanzar, ganar. Sigue siendo el referente indiscutible de los juegos de puzles.

En la lista completa que te presento a continuación encontrarás tanto juegos para jugar en el sofá como en línea: dúos con una buena historia, juegos de ingenio y rompecabezas, y ráfagas de acción que realmente tienen en cuenta a los dos jugadores. Abordo partidas cortas, maratones de fin de semana, consolas y PC. Aquí no hay meros acompañantes, solo compañeros. Desplázate y encuentra tu próxima aventura cooperativa.

Los 11 mejores juegos similares a Split Fiction: juegos cooperativos inolvidables

Aquí tienes el desglose completo de la Los 11 mejores juegos similares a Ficción dividida, con puntuaciones, plataformas, información sobre los desarrolladores y un análisis detallado de por qué merecen la pena.

1. Se necesitan dos [El mejor juego cooperativo para parejas]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Tipo de juego Juego cooperativo de acción y aventuras, de plataformas y puzles Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2021 Creadores Hazelight Studios, EA Originals Duración media de la partida Entre 12 y 15 horas para la historia principal; entre 16 y 20 horas para completarlo al 100 % Ideal para Equipos de dos jugadores que buscan mecánicas innovadoras, variedad constante y un auténtico modo cooperativo en pantalla dividida Lo que me gustó Nuevas mecánicas en cada capítulo, acertijos con dos funciones, escenas trepidantes, minijuegos divertidos, un ritmo excelente y modo de pantalla dividida pensado para dos jugadores

El estudio que nos trajo Ficción dividida, Hazelight, ya había demostrado su maestría en el diseño de videojuegos con Se necesitan dos. Más que un juego, se trata realmente de una prueba para la relación, en el mejor sentido de la palabra. Y si has visto los miles de vídeos que han publicado las parejas en Internet, ¡seguramente ya sabes por qué!

Aunque tiene una estética mucho más «desenfadada» y una narrativa claramente dirigida a las parejas, este juego sigue siendo muy divertido para todo tipo de jugadores. Cada nivel introduce nuevas mecánicas, lo que obliga a ambos jugadores a adaptarse y colaborar.

Y aunque la historia resulte un poco infantil en algunos momentos, es sincera, ingeniosa y divertidísima justo cuando más hace falta. Una de las los mejores juegos cooperativos sin lugar a dudas.

★ El mejor juego cooperativo para parejas It Takes Two en Xbox Compra en Eneba

2. Una salida [El mejor juego independiente sobre la huida y la hermandad]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,8/10

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Tipo de juego Juego cooperativo de acción y aventuras, con una narrativa, puzles y sigilo Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2018 Creadores Hazelight Studios, EA Originals Duración media de la partida Entre 6 y 8 horas para la historia principal; entre 8 y 12 horas para completarla al 100 %. Ideal para Equipos de dos jugadores que buscan una experiencia de fuga centrada en la historia, con pantalla dividida real y roles asimétricos Lo que me gustó Modo cooperativo obligatorio, «Friend Pass» para jugar con un compañero en línea, recursos narrativos en pantalla dividida, escenarios variados y transiciones fluidas entre jugadores

Pero no todosHazelight Estos juegos están pensados para que los jueguen parejas. Una salida, el primer título que lanzó el estudio y uno de los los mejores juegos indie En los últimos tiempos, se trata de un juego mucho más crudo e intenso que narra la historia de dos delincuentes condenados que deben colaborar para salir de la cárcel.

Esta emocionante aventura de fuga de la cárcel está pensada íntegramente para el modo cooperativo. Dependerás de tu compañero para escabullirte, luchar y escapar. Su diseño en pantalla dividida crea algunos de los momentos más tensos y emotivos de cualquier juego independiente.

Así que, si buscas un poco más de desafío para tus partidas desde el sofá, Una salida ¡Sin duda es una opción estupenda!

★ El mejor juego independiente sobre la huida y la hermandad A Way Out en Xbox Compra en Eneba

3. Portal 2 [El mejor juego de puzles para resolver problemas en modo cooperativo]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,7/10

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Tipo de juego Juego de plataformas y puzles en primera persona, con modo cooperativo Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Año de estreno 2011 Creadores Vigilancia Duración media de la partida Entre 8 y 10 horas para la historia principal; entre 15 y 25 horas para completarlo al 100 % Ideal para Equipos de dos jugadores que busquen rompecabezas basados exclusivamente en la comunicación, además de una campaña para un jugador muy bien elaborada Lo que me gustó Voz de Cave Johnson/Stephen Merchant, campaña cooperativa con herramientas de ping, mecánica de gel (velocidad/rebote), puentes de luz y embudos, acertijos claros, Steam Workshop en PC para mapas infinitos

Por lo general, los clásicos son clásicos por una buena razón; y hay pocos juegos tan aclamados y atemporales como Portal y su secuela, Portal 2. Por desgracia, el primer título no incluía ningún modo cooperativo; sin embargo, el segundo juego sí te permite jugar con tu mejor amigo o tu pareja.

De hecho, la campaña cooperativa en Portal 2 No es solo un extra, sino toda una experiencia de juego, en uno de los títulos mejor diseñados de las últimas dos décadas. Cada acertijo exige cooperación, sincronización precisa y una comunicación fluida.

Es un claro ejemplo de por qué juegos de rompecabezas funcionan tan bien en modo cooperativo, y si aún no lo has jugado 15 años después de su lanzamiento, ya no tienes excusa para no hacerlo.

★ El mejor juego de puzles para resolver problemas en modo cooperativo Portal 2 para PC Compra en Eneba

4. Unravel Two [El mejor juego de plataformas cooperativo y tranquilo para un viaje relajante]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Tipo de juego Juego cooperativo de plataformas y puzles, basado en la física Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2018 Creadores Coldwood Interactive, EA Originals Duración media de la partida Entre 5 y 7 horas para la historia principal; entre 10 y 14 horas para completarla al 100 % Ideal para Equipos de dos jugadores que busquen un juego de plataformas acogedor, movimientos coordinados y un desarrollo fluido de los rompecabezas Lo que me gustó Mecánicas de enlaces con cuerdas (impulsos, balanceos, tirones), ingeniosos rompecabezas en tándem, niveles de desafío opcionales, un diseño artístico y una banda sonora de ensueño, y numerosos puntos de control para disfrutar de partidas cooperativas fluidas

Tierna, conmovedora y visualmente impresionante, Unravel Two narra la historia de dos criaturas de hilo unidas por un hilo, literalmente. Una secuela perfecta de la primera Desentrañar, amplía lo que ya funcionaba bien en el primer juego y añade un montón de novedades interesantes.

Es un lugar tranquilo,juego de plataformas relajado ideal para pasar tiempo juntos. Si te han gustado otros títulos de esta lista como Se necesitan dos, puede ser una gran adquisición para tu colección.

★ El mejor juego de plataformas cooperativo y tranquilo para un viaje relajante Unravel Two para Xbox Compra en Eneba

5. Sackboy: Una gran aventura [El mejor juego de aventuras para disfrutar en el sofá]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,4/10

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Tipo de juego Juego de plataformas cooperativo en 3D, de acción y aventuras Plataformas PC, PS4, PS5 Año de estreno 2020 Creadores Sumo Digital, Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida Entre 10 y 12 horas para la historia principal; entre 25 y 35 horas para completarlo al 100 %. Ideal para Equipos de dos jugadores (hasta cuatro) que busquen un juego de plataformas cooperativo y creativo con objetos coleccionables y trabajo en equipo específico para cada nivel Lo que me gustó Niveles creados a mano con fases exclusivas para el modo cooperativo, pruebas contrarreloj de «Knitted Knights», saltos precisos, elementos cosméticos divertidos, excelentes piezas musicales y una curva de dificultad equilibrada

Si eres un jugador de cierta edad, como yo, probablemente recordarás el aclamado título de PS3 Little Big Planet. En aquel momento, fue toda una revolución: un juego simpático y divertido al que se podía jugar con hasta tres personas más, y que incluso permitía crear tus propios niveles.

Sackboy es una especie de secuela espiritual de la original Little Big Planet juegos. Si buscas algo alegre y creativo, este título cumple con creces. Con entornos envolventes y unos gráficos alegres, es uno de los más juegos de aventuras entretenidos para los aficionados al modo cooperativo.

★ El mejor juego de aventuras para divertirse en casa Sackboy: Una gran aventura para PC Compra en Eneba

6. Estuvimos aquí juntos [El mejor juego de puzles para el modo cooperativo basado en la comunicación]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,3/10

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Tipo de juego Juego cooperativo de puzles y aventuras en primera persona Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2019 Creadores Total Mayhem Games Duración media de la partida Entre 6 y 8 horas para la historia principal; entre 8 y 12 horas para completarla al 100 %. Ideal para Equipos de dos jugadores que busquen acertijos asimétricos que requieran mucha comunicación, con un modo cooperativo auténtico tanto en pantalla dividida como en línea Lo que me gustó Coordinación por walkie-talkie, escenas que van del campamento base antártico a la cueva de hielo, acertados rompecabezas, puntos de control bien definidos y roles que hacen que ambos jugadores sean importantes

A diferencia de la mayoría de los juegos de nuestra lista, Estuvimos aquí juntos se basa en la comunicación. No encontrarás las alocadas secuencias de persecución de Ficción dividida, o las secuencias de infarto de algunos de los otros títulos de esta colección.

No; este juego se basa en la comunicación y en tomarse las cosas con calma. Tú y tu compañero estáis separados, con pistas diferentes, y debéis resolver cada desafío hablando entre vosotros.

Si te encantan los retos mentales, no te puedes perder este. Uno de los más… juegos de rompecabezas únicos que jamás juguéis juntos.

★ El mejor juego de puzles para el modo cooperativo basado en la comunicación «Estuvimos aquí juntos» para PC Compra en Eneba

7. Amantes en un espacio-tiempo peligroso [El mejor juego independiente para un modo cooperativo caótico en el sofá]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,1/10

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Tipo de juego Juego de acción y disparos cooperativo, modo cooperativo local/para fiestas Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2015 Creadores Base en un asteroide Duración media de la partida Entre 4 y 6 horas para la historia principal; entre 8 y 12 horas para completarla al 100 %. Ideal para De dos a cuatro jugadores que busquen una experiencia cooperativa caótica en la que haya que alternar entre estaciones, con roles bien definidos y reinicios rápidos Lo que me gustó Baile de escudos, motores y torretas, gemas de mejora y variantes de naves, un aspecto limpio y de neón, efectos de sonido contundentes, y enfrentamientos contra jefes que exigen un verdadero trabajo en equipo

Pasemos ahora al extremo opuesto del espectro. Amantes en un espacio-tiempo peligroso te sumerge en un universo trepidante y bañado por luces de neón donde reina el caos; este juego se nutre de la acción, la capacidad de hacer varias cosas a la vez y la comunicación constante bajo presión. Es brillante, ruidoso y rebosa energía desde la primera misión.

En esta joya indie de modo cooperativo local, tú y tu tripulación pilotáis una nave espacial circular en la que cada puesto —escudos, armas, navegación, motores— debe manejarse manualmente. Eso significa que iréis pasando de una función a otra en tiempo real, gritando órdenes e improvisando bajo el fuego enemigo. El ritmo frenético te obliga a confiar en la sincronización y la coordinación de tus compañeros de equipo, y ahí es donde la diversión realmente se dispara. Es el tipo de juego que convierte incluso a los jugadores más organizados en un caos alegre.

Prepárate para un montón de risas, algunos gritos y más de un momento en el que todo sale terriblemente mal. Pero ahí está el encanto. Amantes en un espacio-tiempo peligroso es perfecto para los aficionados a los juegos indie originales que buscan una forma diferente de trabajar en equipo, en la que la capacidad de adaptación y el buen humor importan más que la perfección. Es un título destacado entre Grandes juegos indie para jugar en modo cooperativo y un juego imprescindible si te apetece un poco de caos en el sofá con un toque de corazón.

★ El mejor juego independiente para un modo cooperativo caótico en el sofá «Amantes en un espacio-tiempo peligroso» para PC Compra en Eneba

8. Brothers: Una historia de dos hermanos [Mejor juego de aventuras por su emotiva narrativa]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,9/10

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Tipo de juego Aventura narrativa, puzles Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Switch Año de estreno 2013 Creadores Starbreeze Studios, 505 Games Duración media de la partida Entre 3 y 5 horas para la historia principal; entre 6 y 8 horas para completarlo al 100 %. Ideal para Jugadores que busquen una experiencia breve y emotiva con un ingenioso diseño de control dual (o modo cooperativo local en las versiones compatibles) Lo que me gustó Mecánica de «dos personajes, un jugador» con dos joysticks, acertijos ambientales que enseñan sin necesidad de palabras, escenas espectaculares y una banda sonora que alterna momentos de euforia con otros que te llegan al corazón

Algunos juegos te hacen reír. Otros ponen a prueba tus reflejos. Y luego están Brothers: Una historia de dos hermanos – un juego que te rompe el corazón con delicadeza y de la forma más hermosa. Lo que lo hace tan especial no es solo la historia (aunque solo por eso ya merece la pena jugarlo), sino cómo utiliza la mecánica de juego para decir esa historia. No te limitas a ver cómo dos hermanos se embarcan en un viaje, sino que… control a los dos, al mismo tiempo.

Cada hermano se asigna a un lado del mando, y esa sencilla mecánica crea una conexión que va mucho más allá de los botones. No hay diálogos, pero la carga emocional es real. Los acertijos son ingeniosos, el mundo parece un cuento de hadas oscuro y el final… bueno, lo recordarás mucho tiempo después de que aparezcan los créditos.

Si te encantó la evolución emocional de Ficción dividida y buscas algo que puedas terminar en una sola tarde, este es el tipo de juego de aventuras que se te queda grabado.

★ El mejor juego de aventuras por su emotiva narrativa Brothers: Una historia de dos hijos para PC Compra en Eneba

9. ¡Overcooked! 2 [El mejor juego cooperativo para divertirse en una cocina caótica]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,8/10

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Tipo de juego Cocina cooperativa, fiesta, gestión del tiempo Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2018 Creadores Ghost Town Games, Team17 Duración media de la partida Entre 6 y 8 horas para la historia principal; entre 20 y 30 horas para completarlo al 100 %. Ideal para De dos a cuatro jugadores que busquen un caos en la cocina lleno de gritos y sincronización, con una coordinación real Lo que me gustó Mecánica de lanzamiento, diseños de cocina cambiantes, distribución clara de roles, modo cooperativo online y local, respuesta inmediata ante los fallos, paquetes de contenido descargable que mantienen el menú siempre actualizado

¿Sabes esa sensación de cuando estás cocinando con alguien y todo sale mal, pero aun así te partes de risa? Eso es ¡Overcooked! 2 En pocas palabras. Este juego os sumerge a ti y a tus compañeros de equipo en las cocinas más absurdas que puedas imaginar —en camiones en movimiento, balsas flotantes e incluso portales— y espera que preparéis sushi, hamburguesas o pasta sin perder la cabeza.

Es un caos total, pero de ese que es perfecto para estrechar lazos. La comunicación es clave, los errores son divertidísimos y la satisfacción de servir por fin ese plato de burritos no tiene comparación. Tanto si juegas con tu pareja, tu compañero de piso o un grupo de amigos, este juego te garantiza gritos, trabajo en equipo y muchísima diversión. Uno de los los mejores juegos cooperativos para jugadores que buscan acción trepidante sin tomarse las cosas demasiado en serio.

★ El mejor juego cooperativo para divertirse a lo grande en la cocina Overcooked! 2 para PC Compra en Eneba

10. La antología de The Dark Pictures: Man of Medan [El mejor juego de terror para jugar en modo cooperativo narrativo]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,6/10

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Tipo de juego Aventura de terror cinematográfica, drama interactivo, modo cooperativo Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2019 Creadores Supermassive Games, Bandai Namco Entertainment Duración media de la partida Entre 4 y 6 horas para la historia principal; entre 8 y 12 horas para completarla al 100 %. Ideal para Dos jugadores (o un grupo reducido) que busquen un juego de terror con ramificaciones y basado en elecciones, con modo cooperativo online «Shared Story» y la opción «Movie Night» para jugar por turnos Lo que me gustó Perspectivas asimétricas en el modo cooperativo, escenas de «Curator’s Cut», gran variedad de partidas repetibles, QTE intuitivos y mensajes claros, y sustos que realmente dan en el blanco

Si alguna vez has visto una película de terror y has pensado: «¡No entres ahí!»—Man of Medan te permite, por fin, tomar las decisiones. Este thriller cinematográfico sumerge a dos jugadores en un barco fantasma en medio del océano y, desde los primeros minutos, las cosas empiezan a torcerse terriblemente. ¿El giro inesperado? Cada decisión que tomes puede cambiar el curso de la historia… y, posiblemente, acabar con la vida de tus personajes.

Lo mejor de todo es que ambos jugadores pueden controlar a personajes diferentes, tomar decisiones contradictorias y revelar secretos que el otro desconoce. Eso hace que cada partida sea única (y un poco tensa). Es una experiencia breve pero apasionante, perfecta para una sesión de fin de semana o una noche de miedo en casa. Si a ti y a tu compañero de juego os encanta el suspense, esta es una elección obvia.

★ El mejor juego de terror para jugar en modo cooperativo narrativo La antología de The Dark Pictures: Man of Medan para PC Compra en Eneba

11. LEGO Voyagers [Mejor juego de aventuras cooperativo de corta duración]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,4/10

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Tipo de juego Juego cooperativo de plataformas y puzles, de aventuras Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2025 Creadores Light Brick Studio, Annapurna Interactive, The LEGO Group Duración media de la partida Entre 4 y 5 horas para completar la historia principal; entre 6 y 8 horas para completarlo al 100 % (logros y objetos coleccionables) Ideal para Equipos de dos jugadores que busquen un juego cooperativo acogedor y ingenioso que se pueda completar en una o dos sesiones Lo que me gustó Modo «Friend Pass», modo cooperativo local y online, una narrativa sin diálogos que cautiva, movimientos del tipo «dar volteretas, saltar y chasquear los dedos», acertijos sencillos y fáciles de resolver, una banda sonora encantadora y mundos en forma de diorama

LEGO Voyagerstrata sobredos ladrillos en una misión para rescatar una nave espacial abandonada. Eso es todo. Sin monólogos; solo secuencias visuales, gags divertidos y un final que funciona porque lo habéis construido juntos. Es, sin duda, una de las los mejores juegos de LEGO tiene mucho que ofrecer, a pesar de su corta duración.

Un lanzamiento tan sólido establece un listón muy alto para el género este año. El Desglose de los nominados al premio al mejor juego multijugador de los Game Awards 2025 destaca otros títulos destacados que, al igual que este, están ampliando los límites del juego cooperativo.

En cada capítulo se enseña un nuevo ritmo – salta por encima de los huecos, encaja en los carros y remontes, gira las estructuras y únete a tu compañero. A continuación, hay que ejecutarlo ejerciendo una ligera presión. Es compatible con el modo local y el juego en línea, y gracias a la función «Friend Pass», solo uno de vosotros necesita tener una copia para poder jugar la campaña completa.

Se trata de vivir el momento funciones bien definidas y traspasos bien organizados. Uno de nosotros conducía el tranvía mientras el otro desmontaba las barandillas sobre la marcha; más tarde, nos lanzamos de un salto entre andenes en movimiento, volvimos a encajar en el aire y nos reímos del desastre que habíamos montado.

Para más información Asigna las funciones de «montador» y «vigilante» antes de los montajes complicados; cambiar de función a mitad del proceso lleva más tiempo de lo que crees.

La lectura es amena, los puntos de control son abundantes y los mundos de bloques parecen sets reales con los que se puede construir. Es breve – Lo terminamos en una tarde y al día siguiente recogimos los objetos coleccionables – pero la concentración ayuda. Los únicos tropiezos fueron un par de pequeños problemas de percepción de la profundidad y algún que otro desliz al rotar construcciones de varias piezas, nada que rompiera el ritmo.

Mi veredicto: Un juego cooperativo acogedor y bien pulido que respeta a ambos jugadores y nunca alarga artificialmente la duración. Si Se necesitan dos es tu sprint de fin de semana, LEGO Voyagers Es la partida perfecta para una noche entre semana: accesible, ingeniosa y pensada para auténticos compañeros de juego.

★ La mejor aventura de plataformas cooperativa corta LEGO Voyagers para PC Compra en Eneba

Mi veredicto general sobre los mejores juegos similares a Split Fiction

El modo cooperativo solo funciona cuando ambos jugadores son importantes. Estas selecciones lo tienen en cuenta: roles bien definidos, acertijos ingeniosos y secuencias que impactan más porque las resolvéis juntos. Empieza por aquí y te harás una idea clara de qué estilo se adapta mejor a tu dúo.

Para parejas o dúos muy unidos : Se necesitan dos . Ideas para el modo cooperativo sin interrupciones, con ambos jugadores activos y recompensas reales.

: . Ideas para el modo cooperativo sin interrupciones, con ambos jugadores activos y recompensas reales. Para los fans de «Movie-Night Story» : Una salida . Efectos de pantalla dividida, un ritmo trepidante, decisiones que marcan la diferencia.

: . Efectos de pantalla dividida, un ritmo trepidante, decisiones que marcan la diferencia. Para los amantes de los rompecabezas : Portal 2 . Lecturas claras, herramientas de comunicación perfectas, sin relleno.

: . Lecturas claras, herramientas de comunicación perfectas, sin relleno. Para parejas que disfrutan de los juegos de plataformas acogedores : Unravel Two . Movimientos controlados, un reto tranquilo, un ritmo fluido.

: . Movimientos controlados, un reto tranquilo, un ritmo fluido. Para jugar en modo cooperativo en familia desde el sofá: Sackboy: Una gran aventura. Niveles creativos, niveles exclusivos para el modo cooperativo, curva de dificultad accesible.

Elige tu ruta, busca a un compañero y ponedla en práctica. Después, id probando las demás. Al final, habréis encontrado vuestro ritmo de juego cooperativo, habréis descubierto un par de nuevas favoritas y tendréis una lista reducida lista para la próxima sesión del fin de semana.

Mantenerse al tanto de los lanzamientos más aclamados te ayuda a descubrir experiencias aún más increíbles para compartir. Los nominados a los Game Awards 2025 y el desglose de las categorías destaca los mejores juegos del momento y ofrece un montón de ideas para tu próxima sesión.

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