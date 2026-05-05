Los 10 mejores juegos retro: emocionantes recuerdos del pasado en 2026

Los mejores juegos retro siguen teniendo la capacidad de volver a cautivarnos, incluso con todos los títulos modernos que hay hoy en día. Hay algo en su sencillez, su dificultad y su encanto que nunca pasa de moda.

Desde los clásicos pixelados de los años 80 y 90 hasta las nuevas versiones que se mantienen fieles a los originales, estos juegos me recuerdan cómo ha evolucionado la industria hasta convertirse en lo que es hoy en día. Tampoco se trata solo de nostalgia. Muchos de ellos siguen siendo realmente divertidos de jugar hoy en día.

Si te apetece volver a jugar a algunos de tus clásicos favoritos o probarlos por primera vez, en esta lista he reunido 10 de los mejores juegos retro y sus versiones modernas que, en mi opinión, merecen totalmente la pena.

Nuestra selección de los mejores juegos retro

Aunque todos los videojuegos retro de esta lista se han labrado un gran nombre al pasar a la historia de los videojuegos, algunos merecen una mención especial:

Pac-Man(1980-2016) – Comer bolitas en un laberinto mientras se huye de los fantasmas es una diversión sencilla y adictiva para todo el mundo. La leyenda de Zelda: El vínculo del pasado (1991) – EstoZelda Este juego es un claro ejemplo de lo que hace que la franquicia sea tan genial. Super Mario World (1991) – EstoSNES El título de lanzamiento elevó todo lo que… NES Los juegos de Mario lo hicieron, y redefinieron la perfección de los juegos de plataformas.

Y aunque estos son los mejores de entre los mejores de esta lista, sigue desplazándote hacia abajo para ver aquí la lista completa de juegos retro, además de algunas curiosidades históricas y ofertas increíbles.

Los 10 mejores juegos retro que siguen siendo actuales

Reducir una enorme selección de clásicos a una lista de los mejores juegos retro no fue nada fácil. Busqué más allá de la simple popularidad y la nostalgia, teniendo en cuenta lo bien que se sigue disfrutando de cada título hoy en día, su impacto en el sector y la acogida que ha tenido a lo largo del tiempo.

Algunos de estos juegos cuentan con remakes modernos que han contribuido a mantener su vigencia, mientras que otros siguen siendo atemporales simplemente por su diseño.

Ahora pasemos a la selección. ¿A cuántos de estos clásicos has jugado?

1. Pac-Man [El icono de los salones recreativos que lo empezó todo]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas Arcade (original), son demasiados para enumerarlos Año de estreno 1980 / 2016 Creador/es Namco Duración media de la partida Variable

El primero de la lista es un juego que se remonta incluso a antes del debut de Mario: Pac-Man. Este juego fue un éxito comercial rotundo (con más de €14 mil millones ganados en 2016), y la bola amarilla que da nombre al juego es ahora una de las Bandai Namcoaparece en muchas listas y suele figurar entre los mejores videojuegos de todos los tiempos.

Tú controlas a Pac-Man, que debe recorrer un laberinto y comerse todas las bolitas. Por el camino, te perseguirán 4 fantasmas (Blinky, Pinky, Inky y Clyde), cada uno de los cuales se moverá de forma aleatoria, pero en los niveles de dificultad más altos, se vuelven mucho más rápido e intentará cortarte el paso o adelantarse a tus movimientos.

Por qué lo elegimos Breve, conciso y siempre estimulante, el original PAC-MAN consigue convertir una tarea sencilla en un ciclo de juego increíblemente adictivo, hasta convertirlo en un fenómeno mundial.

Pac-ManEl éxito de este juego se debió tanto a lo adictiva que resultaba su mecánica de juego como a que estaba pensado para atraer al mayor número posible de jugadores. El diseñador jefe, Toru Iwatani, quería crear un juego que resultara atractivo para mujeres y niños, en contraste con el atractivo más masculino de otros juegos de la época. El resto, como se suele decir, es historia.

Incluso hoy en día,Pac-ManSu legado sigue vivo. Mientras que Namcose han atrevido con diferentes géneros, como los juegos de plataformas y de acción Pac-Man En lo que a videojuegos se refiere, nada supera al original. Esta mecánica de juego sigue siendo increíblemente sólida hoy en día, como se puede ver en 2016’s PAC-MAN 256, una versión sin fin del clásico Pac-Man.

Mi veredicto:El originalPAC-MAN encarna el diseño de juego sencillo pero tremendamente adictivo que dominó el principios de los 80, y sigue mereciendo mucho la pena jugarlo hoy en día.

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2. La leyenda de Zelda: El vínculo del pasado [El modelo a seguir para los juegos de aventuras]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas SNES Año de estreno 1991 Creador/es Nintendo Duración media de la partida unas 15 horas

La leyenda de Zelda: El vínculo del pasado es un título con el que tengo una larga historia, pero, en pocas palabras, dominó por completo mi 8Una experiencia de juego de hace años. Sobre todo porque mi forma de resolver los rompecabezas consistía en darme cabezazos contra la pared —en sentido figurado— hasta que algo funcionaba. Mi mente de niño simplemente no lograba entender cómo funcionaba la mecánica de los mundos paralelos.

En este videojuego de acción y aventuras, que ha marcado un hito en el género, Link se embarca una vez más en una misión para salvar a Hyrule del malvado Ganon. Para ello, tendrás que alternar entre dos mundos: el Mundo de la Luz, luminoso y alegre, y el Mundo Oscuro, lúgubre y demencial. Además, la incorporación de mazmorras con múltiples niveles y una trama más sólida convirtieron a este juego en una obra verdaderamente excepcional.

Por qué lo elegimos Un vínculo con el pasado es un título que merece ser considerado uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Con una historia apasionante, una jugabilidad excepcional y un mundo envolvente que te invita a seguir explorando un poco más, era (y sigue siendo) difícil dejar de jugar a este título.

Al ser solo el tercer juego de la serie, Un vínculo con el pasado funcionaba con tecnología de vanguardia en aquella época SNES, lo que significa que era la primera vez que los jugadores podían ver las aventuras de Link en 16-bit. Claro, puede que ahora no parezca gran cosa, pero en aquel entonces, ver el sprite de Link sin píxeles era alucinante.

Mi veredicto:Un vínculo con el pasado sigue siendo un juego increíble, incluso hoy en día. Si estás buscando un punto de partida para jugar a juegos retro, este es un título que sin duda te recomendaría.

★ El manual de los juegos de aventuras Juegos de La leyenda de Zelda Compra en Eneba

3. Super Mario World [La perfección de los juegos de plataformas en la SNES]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas SNES, Game Boy Advance Año de estreno 1991 Creador/es Nintendo Duración media de la partida unas 7 horas

No podemos hablar de juegos retro sin mencionar el Super Mario serie. Independientemente de cuál sea tu opinión actual sobre Nintendo, lo cierto es que Mario salvó prácticamente en solitario a la industria de los videojuegos tras la catastrófica crisis de 1983.

Super Mario World fue la primera incursión de la serie en el SNES, además de ser un título de lanzamiento, lo que significaba que había mucha presión para causar una gran impresión. Y vaya impresión que causó, con su enorme salto creativo, que combinaba colores fluidos, un diseño colorido, la incorporación de Yoshi y un mundo absolutamente gigantesco que rebosa de secretos.

Por qué lo elegimos Aunque cada unoMario El juego es más o menos lo mismo: hay que ir saltando de plataforma en plataforma por los niveles hasta llegar al castillo de Bowser o de la princesa Peach, Super Mario World subió el listón aún más con sus gráficos, sus nuevas mecánicas de juego y su memorable diseño de niveles.

Al igual que enUn vínculo con el pasado, Super Mario World no solo fue un éxito rotundo, sino que también sentó las bases para el futuro de la franquicia. Aunque hoy en día sigue siendo prácticamente el mismo juego que entonces (incluso en las consolas modernas), cada Mario El juego se basa en sus predecesores, y su diseño tan cuidado hace que no pase de moda.

Mi veredicto:Super Mario WorldSu jugabilidad, que resulta a la vez familiar y novedosa, y sus niveles memorables lo convierten en una opción excelente para cualquiera que quiera jugar a juegos retro.

★ La perfección en los juegos de plataformas Juega a Super Mario World a través de Nintendo Online Compra en Eneba Super Mario 3D World + La furia de Bowser Compra en Eneba

4. Tetris [El juego de puzles retro por excelencia]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas DOS, son demasiados para enumerarlos Año de estreno 1985 Creador/es Alexey Pajitnov Duración media de la partida Variable

El siguiente esTetris, un juego que, a todas luces, debería haber fracasado. Recuerda: se lanzó en 1985 en pleno apogeo de la Guerra Fría, por el programador ruso Alexey Pajitnov. A pesar de ello, Tetris era tan increíblemente buena que traspasó las barreras geopolíticas y se convirtió en uno de los nombres más importantes del mundo de los videojuegos.

En teoría,Tetris es unun pequeño y ingenioso juego de rompecabezas Se trata de apilar bloques que caen del cielo. Si los colocas en fila, desaparecen, pero si alcanzan una cierta altura, pierdes. Es muy zen y, la verdad, un poco hipnótico… hasta que llegas a los niveles más altos, momento en el que tendrás que hacer cálculos a la velocidad del rayo e improvisar un montón.

Por qué lo elegimos TetrisLa belleza de este juego reside en su combinación perfecta de desafío y jugabilidad, lo que da como resultado un juego fácil de aprender pero tremendamente difícil de dominar.

Aunque la mayoría de los juegos de esta lista tenían un camino claro hacia la modernización, es difícil mejorar lo que ya es perfecto. Por eso, los títulos modernos de la franquicia se centran en añadir nuevas mejoras de calidad de vida, como el modo multijugador con amigos o con jugadores aleatorios, o las opciones de dificultad.

Mi veredicto:Tetris es un clásico atemporal que sin duda entretendrá incluso a los jugadores más modernos gracias a su mecánica de juego, aparentemente sencilla pero que esconde mucho más.

★ El rompecabezas retro definitivo Juegos de Tetris Compra en Eneba

5. Sonic el Erizo 2 [Velocidad, estilo y un toque retro]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas Sega Genesis Año de estreno 1992 / 2011 Creador/es Mezcla Duración media de la partida unas 3 horas

Mario fue sin duda un gran éxito, pero algunos diseñadores se dieron cuenta de algo importante: Mario era demasiado apto para toda la familia. Para sacar partido de ello, los diseñadores de videojuegos Yuji Naka y Naoto Ohshima crearon a Sonic, un erizo azul lleno de energía que era más molón que Mario en todos los sentidos imaginables.

Como competidor directo de Mario,Sonic el Erizo intentó superar a su rival no solo en actitud, sino también en jugabilidad. Aunque ambas franquicias son juegos de plataformas, cada una de las Los mejores juegos de Sonic se distingue por una jugabilidad vertiginosa y tremendamente trepidante, que creo que realmente maduró a partir de Sonic el Erizo 2.

Por qué lo elegimos Sonic el Erizo fue quizás EL elemento determinante Génesis título que consolidó a un personaje como una amenaza muy real para el dominio de Mario. Pero, a pesar de disputarle directamente a Mario esa corona, los juegos de Sonic ofrecían un enfoque nuevo y divertido del género de los juegos de plataformas.

Aunque la ventaja tecnológica se redujo con el lanzamiento del SNES in 1991, Sonic logró hacerse un hueco en el mercado y fue en gran parte gracias a él que Sega sobrevivió en el 16-La guerra de las consolas de 8 bits. Hoy en día, su papel se limita más bien a apariciones especiales en otros juegos, pero pocos pondrán en duda lo diferentes que eran él y sus juegos respecto a la mayoría de los demás en aquella época.

Hay otra cosa que debo señalar: aunque muchos juegos de Sonic están disponibles a través de la Sonic Origins colección, es posible comprar títulos individuales de Sonic. Estos títulos también han sido retirados de la venta, lo que significa que un solo Sonic el Erizo 2 La llave es, sin duda, un objeto muy raro.

Mi veredicto:Con su jugabilidad dinámica y trepidante, que contrasta a la perfección con otros juegos, Sonic el Erizo supuso un hito en el mundo de los videojuegos y mostró a los jugadores cómo podía evolucionar el sector.

★ Velocidad, estilo y un toque retro de lo más auténtico Sonic el Erizo 2 Compra en Eneba Juegos de Sonic Compra en Eneba

6. GoldenEye 007 [El nacimiento del modo multijugador en los videojuegos de disparos en primera persona para consolas]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,7/10

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Plataformas N64 Año de estreno 1997 Creador/es Rare, Nintendo Duración media de la partida Variable

Si nunca has tenido un N64 mando, échale un vistazo. Ahora, imagínate usar ese trasto para jugar a un juego de disparos en primera persona. Y, sin embargo, la gente estaría dispuesta a usarlo. Así de bueno es GoldenEye 007 era.

GoldenEye sigue la trama de la película de James Bond del mismo nombre. Este juego de disparos en primera persona combinaba acción y sigilo para ofrecer la experiencia definitiva de una película de espías. Aunque era divertido, era GoldenEye’s modo multijugador «deathmatch» que lo convirtió en un juego legendario y lo convirtió en un hito social y técnico.

Por qué lo elegimos GoldenEye no solo es muy divertido, sino que además revolucionó el sector al demostrar que los juegos de disparos podían funcionar en consolas, y no solo en PC. Esto allanó el camino para que los desarrolladores de consolas ampliaran sus horizontes y no se limitaran a crear solo juegos de plataformas o de carreras de karts.

Aunque la versión original GoldenEye Aunque no estaba exento de defectos, no se puede subestimar su éxito. Y sí, el combate en los FPS evolucionó fuera de GoldenEye, pero no se puede negar GoldenEyela importancia que tiene a la hora de impulsar los juegos de disparos multiplataforma, así como lo divertidos que resultan.

Mi veredicto:GoldenEye 007 revolucionó los videojuegos de disparos en primera persona gracias a su trepidante acción y a su modo multijugador increíblemente divertido.

★ El nacimiento del modo multijugador en los FPS para consola Juega a «GoldenEye 007» a través de Nintendo Online Compra en Eneba 007: La primera luz Compra en Eneba

7. Final Fantasy VI [Una épica historia retro en formato pixelado]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas (Original) SNES, (Moderna) PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Android, iOS Año de estreno 1994 / 2015 Creador/es Cuadrado Duración media de la partida ~25 horas

Créeme: me costó mucho elegir solo uno Final Fantasy título para esta lista. Pero decidí que, ya que nos decantamos por lo retro, dar un paso atrás respecto al siempre popular Final Fantasy VII y arrojar algo de luz sobre el último 2D Título:Final Fantasy VI. Sí, Kefka tuvo mucho que ver en esta decisión.

A diferencia de otrosFinal Fantasy Entre todos los títulos, este destaca dentro de la serie por su un ambiente mucho más sombrío y temas más maduros (como la tiranía, la rebelión, la carrera armamentística y las armas que podrían acabar con el mundo) en comparación con los juegos anteriores de la franquicia.

Por qué lo elegimos Final Fantasy VIEl tono más sombrío de la historia le confiere un impacto emocional aún mayor. Además, no le falta de nada en cuanto a la presentación: su reparto coral, su banda sonora de estilo operístico y su villano increíblemente memorable lo convierten en un JRPG verdaderamente inolvidable.

Este importante cambio de paradigma en el tono y la trama dio sus frutos, y muchos coinciden en que VI es uno de losel mayor Final Fantasyjuegos de todos los tiempos, una opinión con la que estoy totalmente de acuerdo. Aunque cada Final Fantasy «Title» es un JRPG fantástico; tiene algo especial… VI, con su atmósfera sombría, su narrativa épica y su impecable presentación.

Mi veredicto:Cualquiera que quiera jugar a videojuegos retro debería adentrarse de lleno en el Final Fantasy serie, yFinal Fantasy VI es un punto de partida fantástico.

★ Una épica historia retro en formato pixelado Final Fantasy VI Compra en Eneba

8. Hijo [El juego retro que definió un género]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas (Reboot) PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox Series One Año de estreno (Original) 1993 / 2017, (Nueva versión) 2016 Creador/es (Original) id Software, (Reinicio) id Software, Bethesda Duración media de la partida (Original) ~5 horas, (Reinicio) ~12 horas

Y ahora, otro FPS que ha marcado un hito en el género: Hijo. Pocos pondrán en duda el gran revuelo que ha causado esto juego clásico de disparos en primera persona tenía, y aunque el 2016 Aunque el reboot del que vamos a hablar no tuvo tanta repercusión, sigue siendo tan intenso como el original.

Al igual que ocurre con casi todos los juegos retro, Hijono necesita una trama muy elaborada. Juegas como Doomguy, un marine espacial cazademonios que marchará desde Marte hasta las entrañas del mismísimo infierno. Durante todo el recorrido, dispararás, harás volar por los aires y destrozarás demonios de todo tipo en combates viscerales y sangrientos. Sencillo, viril y superimpresionante. Y sí, eso describe tanto al 1993 and 2016 versiones.

Por qué lo elegimos El originalHijoallanó el camino para el género moderno de los juegos de disparos en primera persona (FPS) gracias a su jugabilidad trepidante y su diseño atmosférico. Este legado perdura hasta nuestros días, con juegos de disparos como Call of Duty, Halo, y sí,Hijo(2016).

AunqueHijoeso mismo supondría un relanzamiento de la franquicia en 2016, no ha cambiado gran cosa. Sigue siendo la misma divertida aventura de caza de demonios, esta vez aprovechando el hardware moderno para ofrecer una experiencia aún más envolvente. Y aunque no es tan influyente como el original (es difícil hacer historia dos veces), El Día de los Muertos 2016Sigue mereciendo mucho la pena echarle un vistazo para quienes quieran jugar a juegos retro.

Mi veredicto:El originalHijo fue un auténtico hito en la historia de los videojuegos y, incluso en su versión actual, sigue siendo muy entretenido.

★ El juego retro que definió un género Juega al juego original en la Nintendo Switch Compra en Eneba Niño (2016) Compra en Eneba

9. Street Fighter II [La revolución de los videojuegos de lucha retro]

Nuestra puntuación 8.5

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Plataformas Son demasiados para enumerarlos Año de estreno 1991 Creador/es Capcom Duración media de la partida Variable

Street Fighter II es un juego que, en mi opinión, no necesita presentación. A pesar de los escasos resultados del original Street Fighter, Street Fighter II fue y sigue siendo un título increíblemente influyente; no creo que sea exagerado decir que es uno de los pilares fundamentales de los videojuegos de lucha género.

Street Fighter II tiene una historia simbólica, pero lo único que hace es entorpecer la jugabilidad. Además, es mucho más divertido elegir a tu favorito de 8 personajes y dar una paliza a la IA o a otros jugadores en estratégico, tenso 1v1 combate, lo que hace que la diversión sea de lo más trepidante.

Por qué lo elegimos Street Fighter II No solo es increíblemente divertido. Además, fue el juego que sentó las bases de muchas de las mecánicas del género, como los combos (que, por cierto, eran un error), las cancelaciones y los conjuntos de movimientos propios de cada personaje.

Hoy tenemos cosas como Tekken and Mortal Kombat en consolas que van desde el PC hasta la Xbox. Pero sin Street Fighter II Si no fuera por ellos, estos juegos de lucha (y, de hecho, todo el género) no existirían tal y como los conocemos.

Mi veredicto:Street Fighter IISus combates trepidantes hacen que este título merezca la pena, incluso con la llegada de videojuegos más modernos.

★ La revolución de los videojuegos de lucha retro Super Street Fighter II Turbo Compra en Eneba Juegos de Street Fighter Compra en Eneba

10. Calles de la ira 2 [Un clásico del género beat ‘em up]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas Sega Genesis, Sega Megadrive, Game Gear, Nintendo 3DS Año de estreno 1992 Creador/es Mezcla Duración media de la partida unas 3 horas

Por último, pero sin duda no por ello menos importante en esta lista, está el formidable Calles de la ira 2. Aunque Sonic era la serie estrella de Sega, también contaban con otros juegos excelentes, como esta combinación perfecta de acción, ritmo y diversión cooperativa.

En este juego, tú y hasta un amigo más elegís uno de 4 personajes (Axel, Blaze, Max y Skate), cada uno con su propio estilo de lucha. En cuanto a la historia, tu misión es luchar contra el Sindicato, una organización criminal que ha invadido por completo la ciudad. Esto se traduce en recorrer la ciudad y acabar con los malos a base de puñetazos, patadas, llaves y mucho más.

Por qué lo elegimos Hay muchos juegos de lucha arcade memorables, sí, pero Calles de la ira 2 es el referente por el que se miden las demás obras del género.

Aunque había un montón de juegos de lucha de desplazamiento lateral en el 80y90(sobre todo en las salas recreativas), ninguno de ellos conseguía alcanzar la calidad que Calles de la ira 2 tenía. Claro, el género de los juegos de lucha no era nada nuevo, pero De «Calles de la ira 2» Su magnífica presentación y las mejoras introducidas en la jugabilidad lo convierten en un videojuego al que sigue mereciendo la pena jugar hoy en día.

Por último, cabe destacar que «Calles de la ira 2» forma parte de la «Sega Genesis Collection», que, en el momento de escribir estas líneas, solo se puede canjear mediante una clave, lo que lo convierte en una auténtica pieza de coleccionista.

Mi veredicto:Calles de la ira 2 es un juego breve y entrañable, ideal no solo para los amantes de los juegos retro, sino también para quienes buscan diversión sin complicaciones.

★ Lo mejor de los juegos de lucha retro Juega a Calles de la ira 2 a través de Nintendo Online Compra en Eneba

Mi opinión general sobre los mejores juegos retro

Hay algo especial en volver a los mejores juegos retro. Incluso después de todos estos años y de todos los avances tecnológicos, siguen transmitiendo una frescura que muchos títulos modernos no logran. Quizá sea por su diseño más pulido, por su jugabilidad inmediata o, simplemente, por el hecho de que tenían que hacerlo todo bien sin recurrir a extras llamativos.

Cada juego de esta lista ofrece una experiencia totalmente diferente, así que tu elección «ideal» depende realmente del tipo de diversión que estés buscando en este momento.

¿Cuál es el mejor punto de partida para los juegos retro hoy en día?

Para los aficionados a los juegos de puzles retro, interminables y desafiantes → Tetris es tu mejor opción, y hay un montón de más recienteTetrisjuegos que ofrecen el mismo bucle puro y adictivo que el original.

→ Tetris es tu mejor opción, y hay un montón de más recienteTetrisjuegos que ofrecen el mismo bucle puro y adictivo que el original. Para los aficionados a los juegos de plataformas retro → EligeSuper Mario World. Escucha la versión original en Nintendo Online o hazte con un ejemplar de Super Mario 3D World + La furia de Bowser para disfrutar de una experiencia de juego un poco más moderna, con un diseño de niveles y un desarrollo similares.

→ EligeSuper Mario World. Escucha la versión original en Nintendo Online o hazte con un ejemplar de Super Mario 3D World + La furia de Bowser para disfrutar de una experiencia de juego un poco más moderna, con un diseño de niveles y un desarrollo similares. Para los amantes de los juegos de aventura retro → PruebaLa leyenda de Zelda: Un vínculo con el pasado para vivir una aventura atemporal, o elegir cualquier otra Zeldajuego. ¡Todos son geniales!

→ PruebaLa leyenda de Zelda: Un vínculo con el pasado para vivir una aventura atemporal, o elegir cualquier otra Zeldajuego. ¡Todos son geniales! Para los FPS clásicos y retro → La respuesta clara es Niño Juega a la versión original en el Nintendo Switch o hazte con una versión remasterizada de Hijo si lo que buscas es una experiencia de juego de disparos rápida, intensa y, aun así, increíblemente satisfactoria.

Al fin y al cabo, los mejores juegos retro no solo son importantes por su historia. Merece la pena jugarlos porque siguen siendo realmente divertidos. Tanto si vuelves a jugar a tus viejos favoritos como si los descubres por primera vez, estos juegos demuestran que un buen diseño nunca pasa de moda.

En todo caso, esta lista no es más que un punto de partida. Hay toda una era de clásicos ahí fuera esperando a ser descubierta y, una vez que te adentras en ella, es fácil comprender por qué los videojuegos retro siguen ocupando un lugar tan destacado en la industria actual.

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