Los 11 mejores juegos similares a Roblox con los que crear y jugar en 2026

Los mejores juegos similares a Roblox te ofrece toda la libertad de un «sandbox»: mundos que puedes construir, destruir, remodelar y compartir con tus amigos. El mismo espíritu, pero con nuevos escenarios. He seleccionado diez juegos que te permiten crear tu propia diversión sin que parezcan meras copias.

Algunos ofrecen herramientas de construcción completas, otros te sumergen en el caos creado por los jugadores, y unos pocos dan la sensación de De Roblox un primo un poco raro, pero en el mejor sentido de la palabra. Si estás listo para adentrarte en nuevos mundos, descubrir a nuevos creadores y, quién sabe, quizá encontrar tu próxima gran pasión, esta lista es justo lo que necesitas. Vamos allá.

Nuestra selección de los mejores juegos similares a Roblox

Roblox Es un enorme espacio de juego creativo, pero una vez que hayas completado todos los niveles de Obby, Tycoon y los parques temáticos, es posible que te apetezca algo nuevo. Nuestras tres mejores recomendaciones de juegos de mundo abierto y modo creativo conservan la misma chispa, el mismo ambiente de comunidad y la misma libertad para construir lo que quieras: son perfectas para cuando estés listo para explorar nuevos mundos.

Minecraft: Edición Java y Bedrock (2011) – Un juego de construcción en el que puedes construir, explorar y sobrevivir en mundos infinitos. Fortnite (2017) – El modo «battle royale» se combina con el modo creativo, lo que permite a los jugadores diseñar diferentes mapas y minijuegos. Garry’s Mod (2004) – Un juego de mundo abierto basado en la física para experimentar, construir artilugios y crear modos de juego personalizados.

Esto es solo un pequeño adelanto de los mejores juegos como Roblox ¡Te esperamos! Desplázate hacia abajo para ver 11 ¡Descubre los mejores títulos y descubre por qué merecen tu atención!

Los 11 mejores juegos similares a Roblox para crear tus propios mundos

Desde mundos tipo «sandbox» en los que puedes construir todo lo que imagines hasta experiencias multijugador llenas de aventuras, nuestra lista de 11 juegos increíbles como Roblox te presentará las mejores opciones que hay en el mercado.

Así que, tanto si te dedicas a las manualidades, a programar o simplemente a pasar el rato con tus amigos, ¡prepárate para sumergirte en nuevos mundos digitales que te ofrecen la misma diversión y las mismas posibilidades ilimitadas que tanto te gustan!

1. Minecraft: Edición Java y Bedrock [El mejor juego de mundo abierto para una creatividad sin límites]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas PC, macOS, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, dispositivos móviles (iOS, Android) Año de estreno 2011 Creador Mojang Studios Duración media de la partida Entre 30 y 50 horas para llegar al End, derrotar al Dragón del End y conseguir el equipo de las últimas fases del juego; tiempo ilimitado para construir y explorar en modo sandbox

La primera vez que me subí a Minería, artesanía, enseguida me pareció que el el juego de mundo abierto definitivo en el que pudiera crear mis propios mundos bloque a bloque. Un día estoy construyendo edificios llamativos con recursos ilimitados y, al día siguiente, me estoy abriendo paso a través de cuevas como en los mejores juegos de supervivencia. Es una libertad que otros juegos similares no logran igualar.

Sus modos de juego aportan variedad: El modo Creativo para dedicarse exclusivamente a construir, el modo Supervivencia para conseguir recursos y desarrollar estrategias de combate, y el modo Aventura para explorar mapas creados por otros jugadores. Me encanta el nuevo contenido de los mods, además de acceso multiplataforma se refiere a mis amigos en Xbox, PlayStation, oAndroid puedes participar. ¿El inconveniente? El rendimiento puede verse afectado si se modifican mucho los ajustes, y sin unos objetivos claros, es fácil perder el rumbo.

Los gráficos pixelados son emblemáticos, pero los shaders y los paquetes de texturas creados por la comunidad pueden transformar el mundo en lo que quieras: piensa en el encanto retro y el brillo cyberpunk. La relajante banda sonora hace que construir sea una actividad relajante, mientras que las batallas contra los jefes desatan la emoción.

Por qué lo elegimos Varios modos de juego para cada estado de ánimo

Nuevos mapas y funciones de los mods de la comunidad

Me permite crear y explorar libremente con mis amigos

Funciona en diferentes mapas y plataformas

Mi veredicto:Minecraft: Edición Java y Bedrock logra esa combinación perfecta de creatividad y supervivencia que permite a los jugadores crear una experiencia similar a gran escala. Es uno de los mejores juegos si lo que buscas es libertad sin límites; eso sí, ten un plan, o puede que te saltes la hora de acostarte por completo.

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Java tiene mejores animaciones que Bedrock y los mejores mods. Bedrock cuenta con muchos servidores y minijuegos geniales, y puedes jugar en cualquier momento desde tu móvil, además de ofrecer muchas funciones diferentes. En mi caso, me encantan las dos versiones.

2. Fortnite [El mejor juego Battle Royale en cuanto a libertad creativa]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,8/10

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Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, dispositivos móviles (Android) Año de estreno 2017 Creador Epic Games Duración media de la partida Entre 20 y 30 horas para dominar las mecánicas básicas, desbloquear las recompensas clave del Pase de batalla y conseguir clasificaciones constantes entre los 10 primeros; tiempo ilimitado para los modos competitivo y creativo

Ah, FortniteUn clásico.Estoun juego de battle royale increíble se trata de esa intensa emoción: imagínate a 100 jugadores en un modo «battle royale», con el caos que supone construir en plena batalla. ¿Pero qué es lo que realmente me encanta? Su modo creativo, donde puedo crear mis propios mundos: tengo total libertad para diseñar mapas o minijuegos que parecen sacados de un Roblox pulido.

La jugabilidad oscila entre desde combates a toda velocidad hasta tranquilas sesiones de construcción. He organizado retos de parkour, creado modos de juego personalizados y me he unido a amigos para explorar mapas creados por los jugadores. Las actualizaciones siguen aportando nuevas funciones y contenidos, pero, sinceramente, el equilibrio de las armas a veces puede parecer desajustado y hay actualizaciones que no gustan a todos los jugadores.

Visualmente,Fortniteda a entender quegráficos llamativos y un estilo que parece cobrar vida; Los conciertos, los eventos y los mundos interactivos hacen que sea mucho más que un simple juego de disparos. Su estilo caricaturesco hace que incluso las configuraciones más extravagantes o los mapas nuevos resulten coherentes y divertidos.

Por qué lo elegimos Acción de combate intensa y construcción, todo en un solo paquete

Modo creativo para diseñar mapas y juegos similares a Roblox

Contenido y eventos nuevos constantemente

Una excelente combinación de funciones tanto para el combate como para la creatividad

Mi veredicto:Fortnite es la combinación perfecta entre combates competitivos y la creatividad de los jugadores. Si buscas una experiencia similar a Roblox pero, gracias a su mecánica de tiro de nivel profesional, este es uno de los mejores juegos a los que puedes jugar.

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NamesTheGame

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Es un juego divertido y gratificante al que es fácil entrar y salir, y funciona muy bien en Switch (yo he ido alternando entre la PS4 y la Switch).

3. Garry’s Mod [La mejor experimentación en un entorno de pruebas]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,7/10

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Plataformas PC, Mac, Linux Año de estreno 2004 Creador Facepunch Studios Duración media de la partida Entre 15 y 25 horas para explorar las herramientas básicas del modo sandbox, modos populares como «Trouble in Terrorist Town» y «Prop Hunt», y los flujos de trabajo básicos de los complementos; infinitas con mods y servidores de la comunidad

Garry’s Modme impactó comoRoblox en una locura de física. Sin reglas preestablecidas, sin objetivos, solo un un juego de mundo abierto a lo grande en el que puedo experimentar y romper las reglas de la realidad si me apetece. He jugado con puertas lógicas y he desatado el caos con muñecos ragdoll. Simplemente porque podía.

Estoun fantástico juego independiente ofrece libertad total. He probado modos de juego comunitarios como «Trouble in Terrorist Town» o «Prop Hunt», e incluso he creado mis propios mapas con amigos. Es impredecible, divertido y totalmente permitiendo a los jugadores llegar tan lejos como les permita su imaginación¿Inconvenientes? La interfaz puede resultar intimidante al principio y, sin unos objetivos claros, es posible que algunos jugadores acaben abandonando el juego.

Visualmente, es tan bueno (o malo) como lo hagan los desarrolladores y los demás jugadores. Un servidor parece una ciudad de ciencia ficción, mientras que el otro es un páramo pixelado lleno de memes. La variedad es parte del encanto.

¿Te apetece probarlo, pero no quieres gastarte nada? Descubre cómo conseguir Garry’s Mod gratis y disfruta de este juego de mundo abierto tan extrañamente atractivo.

Por qué lo elegimos Un auténtico juego de mundo abierto con creatividad sin límites

Gran variedad de modos de juego y mapas

Ideal para experimentar con la física y la mecánica de construcción

Una comunidad sólida y creativa

Mi veredicto:Garry’s Mod es el primo caótico y genial de Roblox. Si quieres disfrutar de un nivel similar de libertad y descubrir cosas nuevas cada vez que inicias sesión, es imprescindible.

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datfalloutboi

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Sinceramente, es mi juego favorito. Me paso horas jugando con los vehículos, los NPC, las armas y los mapas. También es genial para jugar con amigos. Hay un montón de cosas que hacer y mucho tiempo para pasar. Vale mucho más de lo que parece.

4. Mundos LEGO [El mejor juego de aventuras para la creatividad nostálgica]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creador TT Games Duración media de la partida Entre 12 y 18 horas para completar las misiones principales, desbloquear las herramientas básicas y alcanzar el rango de «Maestro constructor»; tiempo ilimitado para la construcción libre, la creación de mundos y la exploración

ArranqueMundos LEGO es como meterse en el baúl de los juguetes de mi infancia, solo que ahora Puedo crear cualquier cosa a escala mundial. Con recursos ilimitados, he construido castillos, excavado en montañas e incluso he hecho volar dragones por diferentes mapas.

La jugabilidad es una mezcla de exploración de mapas generados proceduralmente, búsqueda de tesoros y juego en equipo con amigos en el modo multijugador. Tiene ese aire a los juegos de Roblox, pero envuelto en LEGOencanto. Me encanta la libertad que ofrece, aunque los controles pueden resultar un poco torpes a veces, sobre todo cuando hay que realizar construcciones que requieren precisión.

Las imágenes son pura alegría LEGO; colores vivos, texturas de ladrillo y animaciones divertidas. Es un juego de aventuras desenfadado que combina la nostalgia con la libertad del modo creativo.

Por qué lo elegimos Recursos ilimitados para dar rienda suelta a la creatividad

Partidas cooperativas con amigos

Los mapas generados proceduralmente aportan novedad

Diversión para los aficionados a los juegos similares a Roblox

Mi veredicto:Mundos LEGO Es para cualquiera que busque libertad con un toque inspirado en los juguetes. Si echas de menos la diversión de encajar bloques, este es uno de los mejores juegos a los que puedes jugar.

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Thevoid2YT

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Es un juego muy entretenido, sobre todo para los fans de LEGO. Incluye un montón de temas originales de LEGO, como Ninjago, Nexo Knights y City. Como has mencionado, construir en este juego es como jugar con piezas de LEGO digitales, y la verdad es que está muy bien hecho.

5. Terraria [El mejor juego de mundo abierto en 2D]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,4/10

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Plataformas PC, Mac, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, dispositivos móviles (iOS, Android) Año de estreno 2011 Creador Re-Logic Duración media de la partida Entre 50 y 70 horas para derrotar al Señor de la Luna y superar los principales hitos de la campaña; tiempo ilimitado para la construcción, partidas en modo experto o maestro y mundos modificados

Sinceramente,Terraria Me tuvo enganchado durante horas con su combinación de mecánica de construcción y combate. Piensa en ello como si fuera un dibujo en 2D Roblox, pero con elementos de RPG más profundos y combates contra jefes finales alucinantes. Empiezo con herramientas rudimentarias y, poco a poco, voy avanzando hasta crear equipo mágico y construcciones alucinantes.

El juego combina la minería, la creación de objetos y la aventura de rol. He luchado en diferentes mapas y biomas mientras buscaba botín con mis amigos, y también me lo he pasado genial arrasando pueblos. Es adictivo, aunque puede que el estilo de plataformas en 2D no sea del agrado de todo el mundo.

Visualmente, los gráficos pixelados son encantadores, con ciclos de día y noche y nuevos mapas que explorar. Lo que más me gusta de este juego es que su estilo artístico retro no solo tiene un aspecto fantástico, sino que además contribuye a que el rendimiento se mantenga fluido incluso durante las grandes batallas.

Por qué lo elegimos Elementos profundos de rol y jugabilidad de supervivencia

Montones de biomas, mazmorras y jefes

Una fantástica combinación de creación y exploración

Diversión tanto en el modo para un jugador como en el cooperativo

Mi veredicto:Si te gustan los juegos parecidos a Roblox pero quieres más acción y estrategia para conseguir botines, Terraria es la que no te puedes perder.

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Ya has visto

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El juego es muy divertido, con sus fases de progresión, el combate, la creación de objetos, la construcción, la música, el diseño artístico y su personalidad en general. También hay diferentes estilos de juego, principalmente a distancia, cuerpo a cuerpo, magia y de invocador. Ofrece una gran durabilidad. Además, cuenta con un amplio soporte para mods.

6. Encontrar[La mejor alternativa a Roblox centrada en la aventura]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,1/10

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Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2015 Creador Trion Worlds (ahora Gamigo) Duración media de la partida Entre 25 y 40 horas para llegar al nivel 20, desbloquear las clases principales y empezar a explorar las primeras zonas del final del juego; sin límite para la mejora del equipo, la creación de clubes y la recolección de recursos

Me enganché a Encontrar en cuanto me sumergí en su vibrante mundo de MMO tipo sandbox. Este juego combina la exploración con la progresión al estilo de los juegos de rol eso me ofrece un sinfín de formas de jugar. Puedo elegir entre clases como caballeros o ninjas neón, cada una con habilidades únicas que me ayudan a conquistar mazmorras, derrotar a los enemigos y conseguir botines épicos.

JugandoEncontrar da una sensación muy dinámica: Me encanta construir mi propia base mientras recorro paisajes cambiantes. El combate es dinámico y gratificante, aunque algunas mazmorras pueden resultar repetitivas tras sesiones prolongadas. El juego permite jugar en solitario, pero ¿y si te unes a tus amigos? Eso añade otra dimensión de estrategia y diversión.

Los gráficos son luminosos, coloridos y atractivos. Me gusta especialmente el estilo artístico, con sus formas geométricas y estilizadas, combinado con bandas sonoras enérgicas que mantienen un ambiente animado. Los efectos de partículas durante el combate hacen que las batallas resulten emocionantes sin resultar abrumadoras, y la iluminación de las mazmorras sin duda mejorará tu experiencia de exploración.

Por qué lo elegimos Una mezcla de aventura y construcción

Clases y habilidades personalizables

Modo multijugador con partidas cooperativas en mazmorras

Posibilidades infinitas de construcción y expresión creativa

Mi veredicto:Encontrar pone a prueba tu creatividad y tu capacidad de acción. Si te gustan los juegos similares con elementos de RPG, búsquedas del tesoro y libertad para construir, este es un juego imprescindible.

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Lo siento

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Esta semana he vuelto a jugar a Trove. Sigue siendo un poco repetitivo, pero hay mods que lo mejoran y hay más contenido que antes. Sigue siendo un juego casual estupendo.

7. KoGaMa [Mejor experiencia de construcción de mundos sociales]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC (a través del navegador), móvil (iOS, Android) Año de estreno 2011 Creador Multiverse ApS Duración media de la partida Entre 10 y 20 horas para explorar los mejores juegos de la comunidad, crear tus primeros mapas jugables y subir de nivel a tu avatar; infinitas posibilidades con los mundos creados por los usuarios y las herramientas de creación

KoGaMa me cautivó de inmediato con sus infinitas posibilidades de juego. Desde circuitos de parkour hasta extensas ciudades virtuales, Este juego me permite dar rienda suelta a mi creatividad de formas que recuerdan a mis experiencias favoritas en los juegos de Roblox.

Pasé horas jugando con amigos y explorando lo que había creado la comunidad global. El enfoque multijugador hace que la colaboración sea divertida, aunque puede haber retrasos en los servidores con mucha gente. Los controles son intuitivos y el juego se adapta bien tanto a estilos de juego ocasionales como competitivos, lo que lo hace accesible para los principiantes, sin dejar de ser un reto para los veteranos.

Los gráficos son sencillos, pero encantadores, con colores vivos que hacen que cada mundo cobre vida. Los efectos de sonido y la música me mantienen absorto sin distraerme de la resolución de acertijos y las sesiones de construcción. El estilo artístico tiene un toque lúdico que refuerza el enfoque del juego, en el que prima la creatividad.

Por qué lo elegimos Crea y comparte modos de juego personalizados

Centro creativo centrado en el modo multijugador

Divertido y apto para todos los niveles

Juego social y centrado en la comunidad

Mi veredicto:KoGaMa es ideal para cualquiera a quien le gusten los juegos similares a Roblox con especial énfasis en la creatividad, la interacción social y el descubrimiento de cosas nuevas. Es infinitamente atractivo y se basa en dar rienda suelta a la imaginación.

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BerickCook

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Como se trata de un juego de mundo abierto, el objetivo es el que el creador del mundo quiera que sea. Puede ser una carrera hasta la bandera de meta, un desafío de saltos de parkour, una arena de combate, un juego de rol con misiones, una búsqueda del tesoro o, simplemente, un mundo realmente bonito por el que pasear y explorar sus secretos.

8. Creativerse [El mejor juego de mundo abierto con vóxeles]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,9/10

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Plataformas PC (Windows, Mac) Año de estreno 2018 Creador Playful Studios Duración media de la partida Entre 25 y 40 horas para equiparse, desbloquear niveles avanzados de artesanía y explorar biomas clave; tiempo ilimitado para construir, dar forma al mundo y llevar a cabo proyectos en el modo creativo

Hombre,Creativerse Me ha cautivado por completo con su mundo basado en vóxeles. Puedo explorar paisajes inmensos y diseñar artilugios interactivos con planos, bloques lógicos y sistemas de cableado. Es el paraíso de los juegos de construcción para los aficionados a juegos similares a Roblox que buscan más retos y exploración en su experiencia de juego.

¿La jugabilidad? Es muy divertida.. He creado granjas automatizadas y estructuras llenas de acertijos mientras extraía recursos y sobrevivía en diversos biomas. Sin embargo, algunas mecánicas, como las recetas de fabricación, pueden resultar un poco complicadas al principio. El modo multijugador añade opciones de colaboración, y experimentar con puertas lógicas funcionales hace que no pueda dejar de jugar.

Los gráficos son envolventes y están llenos de vida, con tesoros y criaturas ocultos. Los efectos de iluminación y de partículas realzan cada construcción, y la banda sonora mantiene un tono aventurero y optimista. Logra equilibrar con éxito unos gráficos estilizados con un realismo sutil, creando un universo divertido a la par que creíble.

Por qué lo elegimos Sistemas avanzados de construcción y creación

Juegos de rol y elementos de aventura

Mundos con modo multijugador

Paisajes enormes que se pueden explorar

Mi veredicto:Creativerse = Un entorno de juego libre y una complejidad bien estructurada. Si te encanta crear, explorar y construir, este juego te garantiza una experiencia satisfactoria en todo momento.

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Otros1661

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Lo juego por sus aspectos creativos y por esa sensación casi meditativa que transmite. Además, los paisajes y las texturas de los bloques son de una belleza impresionante.

9. País de los bloques[El mejor juego de construcción de tipo sandbox puro]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,7/10

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Plataformas Ordenador personal, Macintosh Año de estreno 2007 Creador Eric «Badspot» Hartman Duración media de la partida Entre 10 y 15 horas para aprender a usar las herramientas de construcción, dominar la programación de eventos y explorar los mapas principales de la comunidad; infinitas posibilidades con servidores, mods y construcciones de ladrillos a gran escala

País de los bloques Me cautivó al instante porque parece un enorme mundo digital LEGO universo. Es un sueño hecho realidad: puedo crear circuitos de obstáculos alocados y castillos gigantes sin límites. A diferencia de otros Roblox como otras opciones de juego, No tiene microtransacciones, así que cada creación es totalmente mía.

La jugabilidad es intuitiva, pero ofrece una gran libertad. He colaborado con amigos en proyectos enormes, he construido vehículos que se mueven y he experimentado con trampas gracias a la mecánica de construcción basada en la física. Es creativo y, a veces, caótico. Pero la cuestión es que, debido a los gráficos sencillos y al motor antiguo, puede parecer un poco anticuado en comparación con los títulos más recientes.

Visualmente, es un poco tosco pero tiene su encanto, con una física funcional que hace que cada creación sea interactiva. Los efectos de sonido son sencillos: se centran más en la satisfacción de construir que en la inmersión. Es un entorno de pruebas sencillo pero eficaz, ideal para dar rienda suelta a la creatividad..

Por qué lo elegimos Modo creativo totalmente libre

Sistemas de construcción basados en la física

Colaboración multijugador

Sin microtransacciones, control total por parte de los jugadores

Mi veredicto:País de los bloques es ideal para los jugadores que buscan un juego de mundo abierto al estilo Roblox sin restricciones. Es divertido, imaginativo y antepone la creación a las funciones llamativas.

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Nuevo

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Este juego era increíble, tenía una comunidad muy variada y me mantuvo entretenido durante toda mi infancia.

10. Castillos cúbicos[La mejor aventura de mundo abierto con gráficos pixelados]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas PC, Mac, PlayStation 4, dispositivos móviles (iOS, Android) Año de estreno 2014 Creador Cosmic Cow Games Duración media de la partida Entre 20 y 35 horas para avanzar en las actividades principales de artesanía, construcción de reinos y misiones iniciales; sin límite para la creación de mundos, los eventos comunitarios y el comercio

Castillos cúbicos Me cautivó con su encantador universo pixelado y su jugabilidad social. Puedo explorar, recolectar recursos, construir mis propios mundos y participar en misiones diseñadas por la comunidad. Combina la libertad de un juego de mundo abierto con la aventura cooperativa para disfrutar de una experiencia de juego completa.

La jugabilidad es totalmente sana. He construido islas flotantes, pueblos acogedores y pruebas de plataformas mientras intercambiaba objetos y cultivaba con mis amigos. Los controles son muy fluidos y se adapta a diversos estilos de juego. Sin embargo, la verdad es que las misiones pueden resultar repetitivas, pero la comunidad mantiene el interés creando constantemente nuevos mapas y retos.

Los gráficos son coloridos y tienen una resolución perfecta. Las animaciones sencillas y las alegres bandas sonoras le dan un tono desenfadado al juego, mientras que los gráficos basados en bloques hacen que crear edificios llamativos sea fácil y divertido. En mi opinión, el estilo artístico encaja a la perfección con su universo imaginativo.

Por qué lo elegimos Juego de construcción tipo sandbox con aventura social

Sistemas de plataformas, cultivo y comercio

Modo multijugador cooperativo

Un sinfín de posibilidades para la expresión creativa

Mi veredicto:Castillos cúbicos Es un juego acogedor para los jugadores a los que les encanta la comunidad, la creatividad y la exploración. Se trata de una aventura infinitamente divertida que premia la imaginación y la colaboración.

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Tío, empecé a jugar a este juego cuando tenía unos 11 años, y ahora tengo 21. ¡Sigo a tope! Echo de menos este juego y aquellos viejos tiempos.

11. Odisea cúbica [El mejor juego de aventuras tipo sandbox para jóvenes constructores]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,4/10

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Plataformas PC, Mac, dispositivos móviles (iOS, Android) Año de estreno 2023 Creador Blockfront Studios Duración media de la partida Entre 18 y 30 horas para completar las tramas principales, desbloquear las herramientas básicas y construir tus primeras zonas a gran escala; tiempo ilimitado para la construcción creativa, los reinos comunitarios y los eventos de temporada

Odisea cúbica parece una versión moderna de los clásicos juegos de construcción con bloques: resulta familiar a primera vista, pero está repleto de misiones, herramientas y zonas temáticas que lo mantienen siempre interesante. El una combinación de libertad de juego tipo «sandbox» y progresión guiada te permite lanzarte, experimentar y empezar a dar forma a tu propio rincón del mundo. Si te gusta juegos comoTranquilidad or No Man’s Sky, aquí encontrarás muchas cosas que te gustarán.

La jugabilidad logra ese equilibrio perfecto entre lo acogedor y lo creativo. Exploré biomas, fabriqué equipo y construí puestos avanzados mientras iba de un centro comunitario a otro, repletos de desafíos creados por los jugadores. El Las herramientas de construcción son intuitivas y los movimientos resultan ágiles, y el ritmo de las misiones te empuja hacia adelante sin llegar a agobiarte. Aunque algunas misiones repiten su estructura, la gran variedad de reinos y acontecimientos hace que el juego siga siendo atractivo.

Visualmente,Odisea cúbica apuesta por un estilo de arte voxel luminoso y limpio, con una iluminación nítida y animaciones fluidas. Es sencillo, colorido y acogedor, ideal para los jugadores más jóvenes o para cualquiera que simplemente busque un juego abierto y alegre en el que relajarse. La banda sonora es ligera y animada, y encaja a la perfección con el ambiente del juego.

Por qué lo elegimos Una aventura de mundo abierto accesible con una progresión guiada. Gráficos de vóxeles coloridos y herramientas de construcción fáciles de aprender. Realms impulsados por la comunidad y eventos de temporada. Ideal para jugadores más jóvenes o creadores ocasionales.

Mi veredicto: Odisea cúbica Es una opción encantadora para los creadores que buscan un entorno abierto y estructurado con un sinfín de posibilidades para experimentar. Es accesible, flexible y rebosa la energía de su comunidad. Una recomendación sin dudarlo para cualquiera a quien le guste construir y explorar en un ambiente distendido.

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Aunque no se trata de un juego de categoría AAA, por su precio ofrece mucho contenido y libertad para jugar en un universo voxel. Se inspira en gran medida en Minecraft, pero incorpora muchas mejoras que facilitan la experiencia de juego y funciona de maravilla en equipos de gama baja. Es muy bonito y, de nuevo, ofrece mucho por lo que cuesta.

Mi opinión general sobre los mejores juegos similares a Roblox

La creatividad en los juegos de mundo abierto se vive de forma diferente según lo que busques: construir, luchar, experimentar o simplemente pasar el rato con amigos en mundos en los que nunca se agotan las ideas. Aquí te sugiero por dónde empezar, según el tipo de diversión que busques:

Para los constructores que buscan la verdadera libertad → Minecraft: Edición Java y Bedrock . No hay nada como crear un mundo entero desde cero. Supervivencia, Redstone, megabases… Si te encanta De Robloxlado creativo,Minería, artesanía es el siguiente paso lógico. Una profundidad infinita, proyectos infinitos, diversión sin fin.

→ . No hay nada como crear un mundo entero desde cero. Supervivencia, Redstone, megabases… Si te encanta De Robloxlado creativo,Minería, artesanía es el siguiente paso lógico. Una profundidad infinita, proyectos infinitos, diversión sin fin. Para los amantes de la energía competitiva → Fortnite . El modo Battle Royale es emblemático, pero el modo Creativo es el verdadero puente hacia Roblox Aficionados. Construye estadios, prueba partidas personalizadas o sumérgete en millones de mapas creados por los jugadores. Rápido, con estilo y en constante evolución.

→ . El modo Battle Royale es emblemático, pero el modo Creativo es el verdadero puente hacia Roblox Aficionados. Construye estadios, prueba partidas personalizadas o sumérgete en millones de mapas creados por los jugadores. Rápido, con estilo y en constante evolución. Para disfrutar del caos más puro de un juego de mundo abierto → Garry’s Mod . Si lo que más te gusta de Roblox está saltándose las normas y jugando con las herramientas, GMod Es tu patio de recreo. Juguetes de física, experimentos raros y modos legendarios como TTT y Prop Hunt. Es un poco cutre, pero en el mejor sentido de la palabra.

→ . Si lo que más te gusta de Roblox está saltándose las normas y jugando con las herramientas, GMod Es tu patio de recreo. Juguetes de física, experimentos raros y modos legendarios como TTT y Prop Hunt. Es un poco cutre, pero en el mejor sentido de la palabra. Para creadores que buscan la tranquilidad → Mundos LEGO . Esta es la versión relajada, ladrillo a ladrillo, de la pasión por la construcción. Sin presiones, sin agobios: solo explorar, reunir herramientas y dar forma a coloridos paisajes a tu propio ritmo. Perfecto si te encanta Roblox pero quiero algo más tranquilo.

→ . Esta es la versión relajada, ladrillo a ladrillo, de la pasión por la construcción. Sin presiones, sin agobios: solo explorar, reunir herramientas y dar forma a coloridos paisajes a tu propio ritmo. Perfecto si te encanta Roblox pero quiero algo más tranquilo. Para los amantes de las manualidades en busca de aventuras sin fin → Terraria. Un juego de mundo abierto en 2D repleto de exploración, jefes finales, biomas y un sistema de creación casi infinito. Satisface las ganas de «construir tu propio mundo» a la vez que te permite sumergirte en combates y una progresión más profundos. Piensa en Roblox se combina con la energía clásica de los juegos de Metroidvania.

No importa qué tipo de experiencia de juego abierto busques —creativa, competitiva, caótica o acogedora—: esta selección te ofrece nuevos mundos en los que perderte. Roblox Puede que este sea tu punto de partida, pero créeme: hay muchas cosas por descubrir ahí fuera.

Preguntas frecuentes