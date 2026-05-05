Los 20 mejores juegos para Xbox Series X que no podrás dejar de jugar

Encontrar los mejores juegos para Xbox Series X no debería ser una pesadilla. Ya hemos hecho el trabajo duro por ti y hemos preparado la guía definitiva. Ya seas un jugador profesional o Xbox ¿Eres nuevo? No importa. Tenemos algo que te va a dejar boquiabierto.

The Xbox Series X«Su poder reside en su…» una lista enorme de juegos – Esta consola es como ese amigo que siempre sabe cómo animar la fiesta. Es, sin duda, tu pasaporte a aventuras alocadas, misiones trepidantes y escapadas geniales que ni siquiera sabías que necesitabas en tu vida.

Nuestra oferta está repleta de títulos que marcan un hito en su género Xbox Series X una lista de juegos que te hará volver una y otra vez. Imagínate recorriendo a toda velocidad las pintorescas carreteras de México en Forza Horizon 5, o desentrañando misterios escalofriantes en Alan Wake 2 – este es el tipo de aventuras que hacen que Serie X la consola imprescindible para cualquier auténtico jugador. Así que coge el mando y prepárate para adentrarte en mundos increíbles con nuestra lista de los mejores Xbox Series Xjuegos.

Nuestra selección de los mejores juegos para Xbox Series X

Antes de pasar a la gran lista de los mejores Xbox Series X En cuanto a los juegos, vamos a destacar algunos de mis favoritos habas – aquellos que realmente redefinen la excelencia en sus respectivos géneros. Estas selecciones nos han cautivado con su jugabilidad innovadora, sus tramas apasionantes y sus impresionantes efectos visuales, marcando la pauta en el mundo de los videojuegos modernos. Tanto si buscas acción trepidante, misterios que te harán devanarte los sesos o, simplemente, el placer de explorar mundos bellamente recreados, estos títulos te dejarán boquiabierto y te mantendrán jugando hasta bien entrada la noche.

Forza Horizon 5 (2021): Una aventura de carreras en un mundo abierto ambientada en los impresionantes paisajes de México, junto con los coches de tus sueños. Los forajidos de Star Wars (2024): Explora lugares emblemáticos, lleva a cabo atracos audaces y enfréntate a los imperios criminales de la galaxia. Halo: La Colección del Jefe Maestro (2014): Una recopilación legendaria de Hola juegos, que incluyen campañas remasterizadas y modos multijugador de toda la serie. Elden Ring (2022): Uno de los mejores juegos de rol, con un enorme mundo abierto lleno de retos, peligros y misterio. Metáfora: ReFantazio (2024): Un juego de rol fantástico de los creadores de Persona, que combina un combate innovador, personajes cautivadores y un mundo vibrante y onírico.

¡Eso es solo la punta del iceberg! Estas cinco increíbles opciones son solo el principio de todo lo que esta consola tiene para ofrecer. ¿Listo para más? Sigue leyendo para ver la lista completa de los mejores Xbox Series X juegos que llevarán tus sesiones de juego a otro nivel.

Los 20 mejores juegos para Xbox Series X

¡Ahora, da el pistoletazo de salida a un universo completamente nuevo de emociones en el mundo de los videojuegos! Nuestra selección de los mejores Xbox Series X Estos juegos te dejarán boquiabierto: desde épicas aventuras en mundos abiertos hasta thrillers de terror que te pondrán los pelos de punta, pasando por todo lo demás. Cada uno de estos títulos cuenta con gráficos de vanguardia, bandas sonoras envolventes y una jugabilidad que te mantendrá con los pulgares en vilo mucho después de que ya deberías haberte ido a la cama.

1. Forza Horizon 5

Plataformas Año de estreno Desarrollador Xbox Series X|S, Xbox One, PC Dos mil veintiuno Playground Games

Prepárate para el el mejor juego de carreras para unas vacaciones de ensueño virtuales por México, pero con un toque especial: conducirás algunos de los coches más espectaculares que se han fabricado jamás. Deslízate por hermosas playas, recorre a toda velocidad frondosos bosques y sube a toda velocidad por las laderas de los volcanes.

¿Lo que más nos gusta? ¡La libertad total! No se trata solo de correr; puedes explorar un mundo increíble a tu propio ritmo. Con un clima que va desde tormentas de arena hasta lluvias tropicales torrenciales, cada partida es única. Además, puedes personalizar tu coche a tu gusto: ¡nos pasamos horas personalizando el nuestro!

El modo multijugador destaca en Forza Horizon 5. Horizon Arcade ofrece retos divertidos y desenfadados, mientras que las carreras competitivas te permiten demostrar tu valía. Lo que lo convierte en uno de los mejores juegos de carreras es su capacidad para adaptarse a todo tipo de jugadores: tanto si eres un piloto empedernido como si solo quieres dar una vuelta y disfrutar del paisaje, este juego cumple con las expectativas.

2. Los forajidos de Star Wars

Plataformas Año de estreno Desarrollador Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC 2024 Ubisoft Massive

¿Alguna vez has soñado con recorrer la galaxia a toda velocidad como un pícaro forajido, combinando encanto, astucia y un poco de caos? Uno de los mejores La Guerra de las Galaxiasjuegos, Los forajidos de Star Wars te entrega las llaves de una nave estelar y te reta a dejar tu huella en un universo dominado por el Imperio. En el papel de Kay Vess, esquivarás las patrullas imperiales, forjarás alianzas con personajes turbios y lo arriesgarás todo por el próximo gran golpe, todo ello mientras intentas ir un paso por delante de los problemas.

Nos cautivó por completo el aspecto y la atmósfera del juego, sobre todo el diseño de su mundo. Desde ciudades llenas de vida hasta desiertos infinitos y cantinas de lo más acogedoras, el universo de Star Wars parecía cobrar vida por completo. ¿Y las batallas espaciales? Vaya, eran lo más. Navegar por campos de asteroides y acabar con los enemigos nos hizo sentir como auténticos pilotos estelares.

Sí, algunas misiones se hacían un poco pesadas y el ritmo general a veces se atascaba un poco. Pero la inmersiva construcción del mundo y el sueño de cualquier pícaro hecho realidad hacen que merezca la pena jugar a este juego. Para los fans de una galaxia muy, muy lejana, este es sin duda un título que no se pueden perder.

3. Halo: La Colección del Jefe Maestro

Plataformas Año de estreno Desarrollador Xbox Series X|S, Xbox One, PC 2014 (actualizado en 2020) 343 Industries

Tanto para los recién llegados como para los fans de toda la vida, se trata de un auténtico tesoro de historias épicas de ciencia ficción y una intensa jugabilidad de disparos en primera persona. Con seis títulos emblemáticos, desde Halo: Combat Evolved Aniversario to Hola 4 – Esta colección te permite revivir la saga del Jefe Maestro en todo su esplendor gracias a una impresionante remasterización.

Lo que realmente nos cautivó de esta colección de juegos fue la pura nostalgia que nos transmitió. Volver a jugar Halo: CE con su aspecto renovado, fue como encontrarse con un viejo amigo que se ha puesto muy guapo, y alternar entre los gráficos clásicos y los pulidos en Halo 2: Edición Aniversario Me ha traído tantos recuerdos. En cuanto al modo multijugador, la satisfacción de lanzar granadas de plasma con precisión milimétrica nunca se desvanece.

Más allá de la nostalgia, nos encantó la enorme cantidad de contenido. Más de 120 mapas multijugador, el editor Forge y la facilidad con la que se puede pasar de una campaña a otra nos proporcionaron horas y horas de diversión. Tanto si quieres revivir viejos recuerdos como si buscas la el mejorHolajuego de la serie, esta colección demuestra por qué la Hola Esta franquicia es uno de los mejores videojuegos de disparos en primera persona de todos los tiempos.

4. Elden Ring

Plataformas Año de estreno Desarrollador PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC 2022 FromSoftware

Imagina la elegancia sobria de Soulsborne juegos integrados en un mundo infinito repleto de secretos: bienvenidos a Elden Ring, uno de loslos mejores juegos de mundo abierto. Como Tarnished intrépido, tu misión consiste en reunir los fragmentos del Anillo de Elden y devolver la armonía a las Tierras Intermedias.

Cada rincón de este mundo esconde una sorpresa: ruinas abandonadas, mazmorras misteriosas, paisajes impresionantes y criaturas inquietantes que se esconden donde menos te lo esperas. No es solo un mundo por el que vagar, sino uno que recompensa tu curiosidad con armas geniales, historias fascinantes y vistas increíbles.

El combate es igual de apasionante. FromSoftwareEl estilo característico de la serie se mantiene intacto, con un sistema exigente pero gratificante que se ve realzado por nuevas características como el combate a caballo, los contraataques y un botón de salto que aporta una nueva dimensión estratégica. ¡Y no nos olvidemos de la Campana de Invocación de Espíritus: invocar aliados espectrales durante las intensas batallas nos ha salvado el pellejo más de una vez!

5. Metáfora: ReFantazio

Plataformas Año de estreno Desarrollador Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC 2024 Atlus

La historia deMetáfora: ReFantazio Comienza con una tragedia real: la prematura muerte de un rey que da pie a una aventura épica llena de ambición, amistad y crecimiento personal. A lo largo del viaje, tus compañeros brillan con momentos hilarantes, conmovedores y, a veces, tensos, que hacen que esta aventura sea verdaderamente inolvidable.

La jugabilidad se mantiene fiel a Atlusmantiene sus raíces con el combate por turnos, mientras que el nuevo sistema de arquetipos añade un nivel adicional de personalización, lo que te permite adaptar las clases y habilidades a tu estilo de juego personal. El mundo es tu terreno de juego, y las batallas estratégicas son el desafío definitivo para aquellos a los que les encanta experimentar y dominar el arte del juego.

Con su llamativo estilo y sus animadas imágenes, el juego da vida a su encantador mundo de fantasía a todo color. Acompañado de una banda sonora inolvidable y unas interpretaciones de voz estelares, Metáfora: ReFantazio se merece sin duda un lugar entre los mejores juegos de fantasía.

Para los aficionados a los JRPG y AtlusCon el estilo característico de [nombre], este juego es imprescindible, ya que pone de manifiesto su talento para combinar una narrativa profunda con mecánicas atractivas.

6. Hi-Fi Rush

Plataformas Año de estreno Desarrollador Xbox Series X|S, PC 2023 Tango Gameworks

Juega en la piel de Chai, un aspirante a estrella del rock, y enfréntate a una megacorporación malvada mientras sincronizas tus ataques y movimientos con un ritmo ecléctico. Hi-Fi Rush es pura diversión en forma de juego: una aventura de acción rítmica repleta de imágenes vibrantes, humor mordaz y una banda sonora espectacular.

¿Qué es lo que más nos ha llamado la atención? Sin duda alguna, el combate. Es fluido, rápido e increíblemente satisfactorio cuando tus combos dan en el blanco. Además, la mecánica rítmica no se limita a los combates, sino que se extiende a las fases de plataformas, los puzles y las interacciones con el entorno, lo que hace que todo el mundo parezca cobrar vida y sincronizarse con el ritmo.

Hi-Fi Rush’s El estilo artístico inspirado en los cómics y la alegre banda sonora forman una combinación perfecta, creando un mundo tan divertido de ver como de jugar. Se trata de un juego refrescante, pulido y con un gran valor de rejugabilidad que te mantendrá sonriendo de principio a fin. Tanto si te atrae la música, la acción o simplemente pasar el rato con un adorable elenco de personajes, es sin duda uno de los mejores juegos de ritmo a los que jugarás.

7. Microsoft Flight Simulator 2024

Plataformas Año de estreno Desarrollador Xbox Series X|S, PC 2024 Asobo Studio

Publicado bajo la Xbox Game Studios, Microsoft Flight Simulator Es uno de los mejores juegos de simulación para los que no podemos estar quietos. Sobrevuela la Torre Eiffel a la hora dorada o navega entre las tormentas del Pacífico: cada vuelo tiene su propia historia épica.

El juego ofrece un modo carrera que aporta un nuevo sentido a tus vuelos. Desde la lucha contra incendios forestales hasta el transporte de suministros médicos vitales y el traslado de mercancías a través de fronteras internacionales, cada operación tiene ahora su propia historia que contar. No nos cansábamos de tanta variedad: rescates heroicos un día, emociones fuertes Red Bull Las carreras aéreas son lo siguiente. Sin embargo, algunos errores menores y una interfaz de usuario poco intuitiva en el modo carrera pueden romper la inmersión en ocasiones.

Hablemos de lo más destacado: ¡los gráficos! Imagínate paisajes preciosos y unas condiciones meteorológicas que parecen sacadas de la vida real, como si estuvieras realmente en la cabina. Además, la mecánica de vuelo se ha perfeccionado desde el 2020 lanzamiento, lo que ofrece una experiencia más auténtica y agradable.

En general,Microsoft Flight Simulator 2024 Es un videojuego para todos los públicos. Tanto si solo quieres volar por todo el mundo como si eres un auténtico apasionado de la aviación, tiene algo maravilloso que ofrecerte.

8. Sea of Thieves

Plataformas Año de estreno Desarrollador Xbox Series X|S, Xbox One, PC 2018 (Optimizado en 2024) Raro

Da rienda suelta al pirata que llevas dentro con Sea of Thieves, el juego publicado bajo Xbox Game Studios que te permite trazar tu rumbo, izar las velas y conquistar el océano. Ya sea que busques un tesoro enterrado, luches contra criaturas marinas legendarias o te impongas a las tripulaciones rivales, cada travesía es una aventura impredecible llena de camaradería y caos.

Lo que más nos gustó de este juego fue la libertad de trazar nuestro propio rumbo. ¿Quieres luchar por el tesoro con una tripulación o simplemente disfrutar en solitario de la tranquila brisa del mar? Tú decides. El modo cooperativo es uno de los puntos fuertes: colaborar con amigos para gobernar el barco, disparar los cañones y tapar las vías de agua suele dar lugar a situaciones hilarantes y momentos inolvidables.

El mundo en sí mismo es visualmente cautivador, con un clima dinámico, puestas de sol espectaculares y mares tan vivos que casi parecen latir. RaroLas continuas actualizaciones a lo largo de los años han enriquecido la experiencia, incorporando «Tall Tales» con tramas narrativas y contenido nuevo tanto para piratas novatos como para los más veteranos.

Aunque el punto fuerte del juego es su enfoque en el modo multijugador competitivo, a los jugadores que prefieren jugar en solitario les puede resultar menos gratificante y más difícil. Aun así, las infinitas posibilidades y la diversión que ofrece son más que suficientes para mantenerte enganchado.

9. Alan Wake 2

Plataformas Año de estreno Desarrollador PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC 2023 Remedy Entertainment

Prepárate para sumergirte en el mundo del survival horror. Los dos protagonistas son Alan Wake, un escritor atrapado en el misterioso «Lugar Oscuro», y Saga Anderson, una agente del FBI comprometida que investiga unos terribles asesinatos en la costa noroeste del Pacífico. El cambio entre sus puntos de vista aporta variedad, y los giros argumentales te hacen dudar de tus propios sentidos.

Las peleas son una mezcla trepidante de desesperación y victoria. Con solo una linterna y pocos recursos, cada lucha por la supervivencia sabe a gloria cuando se gana.

Sin embargo, lo que realmente destaca es la atmósfera del juego. El más mínimo ruido te hará dar un respingo, cada luz parpadeante te pone los pelos de punta y cada sombra acechante parece cobrar vida. La emoción de explorar los paisajes espeluznantes y enfrentarte a los adversarios paranormales forma parte del juego tanto como sobrevivir a los encuentros.

Si te gustan los mejores juegos de suspense que combinan el terror de supervivencia con la resolución de misterios, Alan Wake 2 Es un juego imprescindible.

10. El Príncipe de Persia: La corona perdida

Plataformas Año de estreno Desarrollador PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC 2024 Ubisoft Montpellier

¿Buscas los mejores juegos de plataformas? El Príncipe de Persia: La corona perdida es una joya que te hace recordar por qué te enamoraste de la serie en un principio, al tiempo que añade un toque moderno para mantener el interés. Te metes en la piel de Sargon, un joven guerrero cuya misión es rescatar a un príncipe heredero desaparecido, todo ello en un mundo impregnado de mitología persa.

El juego ofrece una gran variedad de actividades impresionantes, como colgarse de acantilados, correr por las paredes y resolver rompecabezas complejos, lo que pone de manifiesto por qué esta serie es tan apreciada por muchos.

El combate es increíble: ágil, fluido y francamente satisfactorio, sobre todo cuando consigues encontrar el ritmo perfecto entre las esquivas y los contraataques. Cada enemigo al que te enfrentas exige un enfoque estratégico, ¿y las batallas contra los jefes? Simplemente magníficas: exigentes, pero nunca injustas, te obligan a mantener la concentración y a reaccionar con rapidez.

Nos convenció de verdad la combinación perfecta que ofrece el juego entre el encanto clásico y los elementos contemporáneos. Aunque el juego hace un guiño respetuoso al icónico El Príncipe de Persia serie, incorpora con maestría nuevas funciones, como la capacidad de alterar el tiempo y combates contra jefes finales únicos, para ofrecer una experiencia más detallada y entretenida. Es un auténtico placer recorrer los paisajes de colores vivos, y la banda sonora es el telón de fondo perfecto para la jugabilidad, haciendo que cada segundo te haga sentir como si estuvieras en tu propia película de acción.

11. Resident Evil 4

Plataformas Año de estreno Desarrollador PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PC 2023 Capcom

Una espléndida mezcla de lo antiguo y lo moderno, Resident Evil 4 está repleto de dinámicas de juego contemporáneas y recrea el escalofriante terror de supervivencia que convirtió al juego original en un gran favorito entre los aficionados desde su 2005 Lanzamiento. Leon S. Kennedy, ahora funcionario del Gobierno, recibe el encargo de rescatar a la hija del presidente, que ha sido secuestrada por una siniestra secta europea. La historia da un giro emocionante y aterrador, convirtiéndose en una lucha por la supervivencia.

El combate es una auténtica delicia. Vuelven las patadas circulares características de Leon, ahora con paradas de cuchillo, derribos sigilosos y un uso ingenioso del entorno para burlar a las multitudes de infectados. El sistema de armas es impecable; cada arma ofrece una experiencia gratificante, y mejorar tu armamento resulta irresistible.

Explorar es otro de los placeres del juego. Desde la intimidante aldea hasta el inmenso castillo, cada lugar rebosa ambiente y está repleto de tesoros por descubrir, acertijos y misterios que esperan ser resueltos. El mapa mejorado facilita el seguimiento de los objetivos y permite volver a visitar zonas para buscar tesoros.

Un éxito tanto entre los seguidores de toda la vida como entre los recién llegados, Resident Evil 4 muestra cómo se puede dar un nuevo aire a los mejores juegos de terror sin perder su esencia.

12. Persona 3 Reload

Plataformas Año de estreno Desarrollador PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC 2024 Atlus

El queridoPersona La serie se renueva con Persona 3 Reload. La trama te sumerge en la inquietante «Hora Oscura», en la que las bestias de las sombras se están apoderando de todo. Como nuevo estudiante con una Persona, te unes al SEES, un grupo de adolescentes que se propone desentrañar la verdad que se esconde tras estos sucesos.

Destaca la naturalidad con la que se combinan el desarrollo de los personajes y los combates. Los momentos cargados de emoción cobran vida gracias a las interacciones con voces, lo que da lugar a relaciones significativas. Los gráficos mejorados y las elegantes animaciones potencian el impacto emocional de la historia.

En los combates, se trata de una fantástica combinación de táctica y estilo. El nuevo sistema de teurgia permite realizar golpes espectaculares que pueden decidir el resultado de la partida, y la función «Shift» te permite encadenar combos en equipo para lograr victorias satisfactorias. Tártaro, la legendaria mazmorra de la torre, ofrece más variedad y nuevas pruebas.

El ritmo inicial puede parecer un poco lento, pero no te rindas: una vez que coge ritmo, la profundidad emocional de la historia lo convierte en uno de los mejores juegos de rol japoneses.

13. Star Wars Jedi: Survivor

Plataformas Año de estreno Desarrollador PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC 2023 Respawn Entertainment

Aprovechando el éxito deOrden Caída, Star Wars Jedi: Survivor sube el listón. Ambientado cinco años después de los acontecimientos del juego original, volvemos a encontrarnos con nuestro caballero Jedi, Cal Kestis, enfrentándose al Imperio, luchando contra sus propias inseguridades y superando nuevos retos a lo largo de impresionantes universos. Se trata, sin duda, de uno de los mejores juegos de Star Wars tanto para los fans de la saga como para los apasionados de los videojuegos, ya que ofrece una experiencia fluida y repleta de descubrimientos.

La historia comienza con el viaje de Cal, que arranca en Coruscant y se convierte en una aventura a escala galáctica. Con nuevos compañeros como Merrin y el aliado Bode, la trama gana en profundidad, lo que te ofrece aliados a los que animar y añade un toque estratégico a las batallas.

Nos ha encantado lo fluidas que son las mecánicas del juego. Desde desviar ataques con una defensa en el momento justo hasta combinar habilidades acrobáticas para llevar a cabo tareas complejas, todo fluye a la perfección. La nueva postura «Blaster» ofrece una impresionante combinación de combate a distancia y cuerpo a cuerpo.

Deleita tus ojos y tus oídos con esta impresionante puesta en escena. Los escenarios son sencillamente impresionantes, el diseño de sonido tiene ese toque característico de «Star Wars», y las interpretaciones (felicidades a Cameron Monaghan por su interpretación de Cal) aportan emoción a cada momento.

14. Cyberpunk 2077

Plataformas Año de estreno Desarrollador PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC 2020 (Actualizado en 2022) CD Projekt Red

Cyberpunk 2077 Este cambio de rumbo es uno de los más llamativos del mundo de los videojuegos. Lanzado originalmente en 2020 A pesar de sus problemas, se ha convertido en uno de los mejores juegos de rol de acción, aprovechando al máximo las impresionantes capacidades de las nuevas consolas.

En cuanto te pones en la piel de V, un mercenario que lucha por sobrevivir, te ves completamente absorto. La historia principal gira en torno a un chip experimental implantado en tu cerebro que alberga la mente de Johnny Silverhand, un rockero convertido en rebelde (interpretado magistralmente por Keanu Reeves).

Lo que más nos gustó fue la libertad de abordar las misiones como uno quiera. Ya sea pirateando sistemas de seguridad y eliminando a los enemigos desde la distancia, pasando desapercibido o lanzándose de cabeza a la batalla, la decisión es toda tuya.

La ciudad transmite una vitalidad que pocos juegos pueden igualar. Desde los personajes no jugables que reaccionan al clima hasta los innumerables rincones ocultos que esperan ser explorados, es un mundo repleto de detalles y historias.

A pesar de algunos pequeños defectos —como la IA simplista de la policía y algunos encuentros poco inmersivos en el mundo abierto—, estos son insignificantes en comparación con las mejoras generales del juego. Tanto si lo jugaste en su lanzamiento como si eres nuevo en él, este es el Cyberpunk 2077 la experiencia que tanto has estado deseando.

15. Cyberpunk 2077: Libertad Fantasma

Plataformas Año de estreno Desarrollador PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC 2023 CD Projekt Red

Una expansión para Cyberpunk 2077, Libertad Fantasma se adentra en el caos dinámico de Night City y te sumerge en el crudo y trepidante submundo de Dogtown. Lejos de ser un DLC cualquiera, se trata de una audaz y emocionante renovación que lleva el juego original a nuevas cotas. Da vida a la épica que los fans habían imaginado en 2020 y se consolida como uno de los principales Cyberpunk 2077 juegos.

La trama que se va desarrollando es una saga de espionaje empapada de tinta, repleta de dilemas éticos, traiciones y un memorable elenco de personajes. El personaje de Idris Elba, Solomon Reed, te cautiva en su papel de agente durmiente melancólico y dividido, y los complejos motivos de Songbird te mantendrán en vilo.

Dogtown rebosa vida en su forma más auténtica (y sórdida). La atmósfera densa, las infraestructuras en ruinas y la militancia descarada llenan cada exploración de suspense.

Con elActualización 2.0, los aspectos de combate y de rol cobran todo su sentido. Los árboles de habilidades, simplificados pero potentes, te ofrecen opciones para moldear a tu personaje como un asesino silencioso, un genio de la tecnología o un entusiasta de la fuerza bruta. Las ventajas rediseñadas hacen que cada elección resulte gratificante, y la introducción del combate con vehículos y una IA más inteligente aporta un toque novedoso a cada enfrentamiento.

16. Resident Evil Village

Plataformas Año de estreno Desarrollador PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC. 2021 Capcom

Cada vez que te pongas en la piel de Ethan Winters, te espera un emocionante viaje a través de uno de los mejores juegos de terror y supervivencia a los que jamás hayas jugado. En esta ocasión, te embarcarás en la exploración de un encantador y apartado pueblo europeo con un objetivo: salvar a tu hija de unas criaturas espeluznantes. Resident Evil Village te sumerge en esta fabulosa aventura que combina acción y terror de supervivencia, todo ello ambientado en un mundo gótico de cuento de hadas.

Este increíble juego está repleto de una gran variedad de entornos impresionantes y adversarios intimidantes. Desde el impresionante Castillo Dimitrescu hasta la espeluznante Casa Beneviento, cada lugar es como una pesadilla llena de acertijos, secretos y sorpresas aterradoras.

Los combates logran el equilibrio perfecto entre la emoción y la sensación de poder. Ya sea luchando contra los licántropos o contra la imponente Lady Dimitrescu, la experiencia es intensa y satisfactoria. Las ingeniosas incorporaciones de mejoras de armas y la creación de objetos añaden un elemento estratégico inteligente para hacer frente a amenazas cada vez mayores.

En unXbox, el juego es un auténtico espectáculo visual, con una iluminación basada en el trazado de rayos que da vida a cada sombra y a cada destello de las llamas. El diseño de sonido, con sus inquietantes crujidos del suelo y sus gruñidos lejanos, te mantiene en vilo.

17. Indiana Jones y el Gran Círculo

Plataformas Año de estreno Desarrollador PlayStation 5, Xbox Series X|S, Microsoft Windows, Xbox Cloud Gaming, GeForce Now 2024 Bethesda

Prepárate para una experiencia emocionante con Indiana Jones y el Gran Círculo – ¡Tu arqueólogo favorito vuelve a la acción! Esta vez, se lanza en busca de un poderoso artefacto antiguo, atravesando desiertos, selvas y templos llenos de secretos.

Los combates son divertidos y trepidantes, y destacan especialmente gracias al legendario látigo de Indy. Úsalo para enredar a los enemigos, balancearte sobre abismos o resolver con estilo los acertijos del entorno. Combínalo con un elegante combate cuerpo a cuerpo y algunas acrobacias audaces, lo que ofrece una experiencia que te mantiene activo y enganchado.

Los gráficos son impresionantes. Desde el suave resplandor de las cuevas iluminadas con antorchas hasta la arena brillante de las dunas del desierto, cada detalle, incluidas las marcas de desgaste en la chaqueta de Indy, está magníficamente representado. Para aumentar la inmersión, la interpretación de voz de Troy Baker es sencillamente excepcional. Su actuación transmite un carisma al estilo de Harrison Ford, dando vida al personaje de Indy de una forma asombrosa e inolvidable.

Sin embargo, el juego, aunque perfecto en cuanto a su espíritu aventurero, presenta algunas pequeñas deficiencias. Los controles pueden resultar un poco rígidos en las secuencias de plataformas, lo que provoca algunos pequeños tropiezos molestos que entorpecen la acción. Pero la emoción que te proporcionará sigue convirtiéndolo en uno de los mejores juegos de Indiana Jones que existen.

18. La saga de Senua: Hellblade II

Plataformas Año de estreno Desarrollador Xbox Series X|S, PC 2024 Ninja Theory

Prepárate para volver al mundo de Senua en Senua’s Saga: Hellblade II. Esta vez es aún más emocionante, más envolvente y más intensa. Si te gustaron los giros argumentales cautivadores, los gráficos impresionantes y las emocionantes batallas del primer juego, esta secuela te va a encantar.

La historia se adentra en la mente de Senua mientras esta se embarca en un inquietante viaje que difumina los límites entre lo real y lo mítico.

Espera a ver el juego: es visualmente espectacular. Cada escena del Xbox Series X Parece un hermoso cuadro que ha cobrado vida. Ya se trate de paisajes inquietantes y brumosos o de campos de batalla en llamas, el nivel de detalle es sencillamente impresionante.

Nos ha encantado el combate: las secuencias de batalla son ultrarrealistas y muy satisfactorias, y cada golpe de espada tiene mucha fuerza. El sonido del juego también merece una mención especial: ponte los auriculares para disfrutar al máximo de los susurros, los chillidos y la música inquietante que crean el ambiente perfecto para la exploración de lo desconocido por parte de Senua.

19. S.T.A.L.K.E.R. 2: El corazón de Chernóbil

Plataformas Año de estreno Desarrollador Xbox Series X|S, PC 2024 GSC Game World

Adéntrate en la apasionante64 kilómetros cuadradosLa zona de exclusión de Chernóbil, donde S.T.A.L.K.E.R. 2: El corazón de Chernóbil combina la tensión del survival horror con la libertad de la exploración en un mundo abierto.

El encanto del juego reside en su Zona, un entorno realista a la par que escalofriante, con un clima en constante cambio, un sistema de día y noche y unos paisajes impresionantes. ¡En un momento te encontrarás maravillado ante un tranquilo amanecer y, al siguiente, quizá estés buscando a toda prisa un refugio para protegerte de una tormenta letal!

Donde el juego realmente destaca es en sus aspectos de combate y supervivencia. La escasez de recursos hace que cada bala y cada tirita puedan salvarte la vida. Luchar tanto contra mutantes como contra humanos supone un auténtico reto. Además, el mantenimiento de tus armas, la búsqueda de artefactos y la mejora de tu equipo aportan un elemento estratégico.

Sin embargo,S.T.A.L.K.E.R. 2 no está exento de problemas, principalmente errores y un sistema de población del mundo algo decepcionante. Dicho esto, estos aspectos no le restan mérito a lo que convierte al juego en uno de los mejores shooters en primera persona.

20. Warhammer 40.000: Space Marine 2

Plataformas Año de estreno Desarrollador PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC 2024 Saber Interactive

Un siglo después de los acontecimientos de la entrega original, te calzas de nuevo las imponentes botas del teniente Demetrian Titus, encargado de liderar la ofensiva contra el enjambre tiránido en algunas de las batallas más trepidantes jamás creadas.

La apasionante campaña de seis capítulos es la estrella del juego: recorre planetas devastados por la guerra, enfréntate a enjambres de tiránidos y disfruta de algunos de los combates más satisfactorios que se pueden encontrar en cualquier juego de disparos. La combinación perfecta de combates cuerpo a cuerpo y a distancia es de primera categoría, y cada golpe de espada sierra y cada disparo de bolter proporcionan una respuesta realmente sólida.

El combate es trepidante e increíblemente satisfactorio, lo que contribuye a que sea uno de los mejores Warhammer 40.000 juegos. Las ejecuciones te reponen la salud, lo que fomenta un estilo de juego agresivo que mantiene la adrenalina a tope. Tanto si te lanzas a la batalla como Vanguard como si proporcionas fuego de cobertura como Heavy, las seis clases únicas del modo Operaciones ofrecen un gran valor de rejugabilidad. Las innumerables opciones de personalización, desde piezas de armadura hasta ventajas de armas, te permiten crear un Space Marine totalmente a tu medida.

Los mejores juegos para Xbox One

Incluso con lo mejor Xbox Series X los videojuegos acaparan toda la atención,e Xbox One sigue estando a la altura con muchos títulos que son imprescindibles. Los mejores Xbox One Los videojuegos ofrecen una combinación de acción, creatividad y narrativa difícil de superar. A continuación te presentamos algunos títulos que ponen de manifiesto estas Xbox consolas en el mapa:

The Witcher 3: La caza salvaje

Una extensa epopeya fantástica ambientada en un mundo abierto repleto de detalles, en la que los jugadores se meten en la piel de Geralt de Rivia, un cazador de monstruos que se enfrenta a tramas complejas, personajes memorables y numerosos dilemas morales.

Red Dead Redemption 2

Una obra maestra del género del western que combina paisajes impresionantes, una narrativa profunda y un desarrollo minucioso de los personajes, sumergiendo a los jugadores en la vida de un forajido durante la última etapa de la historia de Estados Unidos19siglo.

Halo 5: Guardianes

Un shooter de ciencia ficción que ofrece una campaña trepidante y modos multijugador llenos de acción, dando continuidad a la legendaria saga al tiempo que presenta nuevos y emocionantes personajes y retos.

Los mejores juegos exclusivos de Xbox

The Xbox La biblioteca está repleta de títulos exclusivos increíbles que han cautivado a los jugadores con una jugabilidad trepidante, historias inolvidables y unos gráficos alucinantes. Si estás buscando el el mejorXbox-juegos exclusivos, aquí tienes algunos títulos destacados:

Halo Infinite

Como uno de los mejores Xbox Series Xjuegos,Halo Infinite ofrece una historia cautivadora centrada en el Jefe Maestro, combinada con amplios elementos de mundo abierto y una emocionante experiencia multijugador.

Gears 5

Un juego de disparos en tercera persona visualmente impresionante y cargado de emoción que profundiza en la historia de Kait Díaz, explorando los secretos de su pasado en medio de intensas secuencias de acción y opciones de juego cooperativo.

Ori y la voluntad de los duendes

Un impresionante juego de plataformas que combina unos gráficos espectaculares, una narrativa profundamente emotiva y una mecánica de juego precisa para crear una experiencia de juego inolvidable.

Los mejores juegos multiplataforma

¿No es más divertido jugar cuando lo hacemos juntos? ¡De eso se tratan los mejores juegos multiplataforma! No solo destacan por su excelente jugabilidad, sino que también permiten a los jugadores unir fuerzas o retarse entre sí, ya sea en consolas, ordenadores u otros dispositivos.

Aquí tienes algunos ejemplos que puedes disfrutar en tu Xbox:

Destiny 2

Métete en la piel de un guardián y únete a la lucha contra los peligros cósmicos en este juego de disparos en primera persona repleto de una historia fascinante y juego en equipo. Puedes formar equipo con jugadores de diferentes plataformas, incluyendo Xbox, PlayStation,y PC.

Apex Legends

Un videojuego de batalla real ágil y dinámico que presenta personajes únicos y habilidades especiales. Ofrece juego multiplataforma, incluyendo PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, y PC, lo que permite aplicar diversas tácticas de equipo.

Rocket League

Este juego, que combina el mundo del fútbol con los vehículos propulsados por cohetes, ofrece una experiencia llena de adrenalina. Juega en diferentes plataformas y disfruta de un sinfín de diversión en enfrentamientos directos.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre la Xbox Series X y la Xbox Series S?

La Serie X es más potente gracias a 4K resolución y una unidad de disco, mientras que el Serie S es más pequeño, solo digital y está dirigido aMil cuatrocientos cuarentajuegos.

¿Qué juegos debería comprar para mi Xbox Series X?

Entre las mejores opciones se encuentran Forza Horizon 5, Elden Ring, yHalo Infinite.

¿Es la Xbox X mejor que la PS5?

¡Depende! ElSerie X supera en potencia y Xbox Game Pass, mientras que el PS5 destaca por sus juegos exclusivos. La buena noticia es que ambas ofrecen una experiencia de juego increíble.

¿Cuál es la Xbox más nueva?

The Xbox Series X, lanzado en noviembre 2020, junto con su versión digital, la Serie S.

¿Qué es Xbox Game Pass?

Es una suscripción mensual que te da acceso a Xbox Game Pass biblioteca, que ofrece una amplia colección de juegos para jugar en Xbox, PC yLa nube.