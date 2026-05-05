Los 20 mejores juegos de Xbox One que definen la consola en 2025

Seamos sinceros: tu Xbox merece algo más que acabar acumulando polvo en la estantería. Tanto si te mueres de ganas de galopar hacia la puesta de sol, abrirte paso entre oleadas de enemigos o competir con tus amigos hasta el fin del mundo, el mundo deXbox One El mundo de los videojuegos está a rebosar de emoción .

¿Quieres explorar mundos impresionantes? Hecho. ¿Enfrentarte a jefes terroríficos con nada más que tu habilidad (y quizá un poco de suerte)? Hecho también. ¿O quizá te apetece unirte a tus amigos para pasarlo en grande? Oh, eso también lo tenemos cubierto.

Desde historias épicas que te llegan al corazón hasta acción que te mantendrá pegado al mando, estos son los mejores Xbox One Los juegos están diseñados para atraparte y no soltarte jamás. Así que, ¡ponte las pilas, hazte con un montón de aperitivos y prepárate para sumergirte en aventuras tan inolvidables como tu próxima victoria real!

Nuestra selección de los mejores juegos para Xbox One

Estas son nuestras recomendaciones personales de lo mejor Xbox One juegos, cada uno de los cuales ofrece experiencias inolvidables en distintos géneros. Tanto si te gusta la acción, las carreras o las historias con profundidad, ¡no te puedes perder estos juegos!

¿Te has quedado con ganas de más? Esto es solo la punta del iceberg: ¡desplázate hacia abajo para descubrir la lista completa de los 20 increíbles juegos de Xbox que hemos seleccionado para ti!

Los 20 mejores juegos para Xbox One

¿Buscas emociones fuertes, historias cautivadoras o esa rivalidad de toda la vida con tus amigos? ¡No digas más! Hemos seleccionado cuidadosamente una colección de juegos de Xbox que son justo lo que necesitas para tu próxima sesión de juego.

Da igual cómo te guste jugar: estos títulos favoritos están repletos de emocionantes aventuras, retos exigentes y montones de diversión que te están esperando. Así que acurrúcate en el sofá y prepárate para descubrir por qué la Xbox¡Esta consola es lo más en el mundo de los videojuegos!

1. Halo: La Colección del Jefe Maestro

Plataformas Año de estreno Desarrollador Xbox Series X/S, Xbox One, PC 2014 (actualizado en 2020) 343 Industries

Prepárate, soldado: este es el viaje definitivo por uno de los lugares más emblemáticos Xbox juegos.Halo: La Colección del Jefe Maestro No solo te ofrece un juego; te pone en tus manos todo un legado. Desde abrirte paso a través de las fuerzas del Covenant en Combat Evolved las secuelas emocionales de AlcanceEsta recopilación reúne todos los momentos emocionantes, desgarradores y trepidantes de la serie.

Tanto si estás buscando el el mejorHolajuegos o simplemente por nostalgia, este paquete cumple con las expectativas. Gráficos remasterizados en Halo 2: Edición Aniversario son impresionantes y fluidas 60+ El rendimiento del FPS en todos los juegos hace que cada tiroteo resulte fluido. Además, ¿la posibilidad de cambiar entre gráficos clásicos y modernos? ¡Una pasada!

¿Multijugador? Vaya, es enorme. Puedes alternar entre partidas clásicas de «Slayer» y caóticas partidas personalizadas en mapas de todas las generaciones. Y con el modo Forge, las posibilidades creativas son infinitas.

Años de actualizaciones han solucionado los problemas iniciales, convirtiendo esta colección en la experiencia definitiva de Halo. Tanto si eres nuevo en la serie como si eres un veterano curtido en mil batallas, esta colección es pura magia de acción de ciencia ficción.

2. Red Dead Redemption 2

Plataformas Año de estreno Desarrollador PlayStation 4, Xbox One, PC, Stadia 2018 Rockstar Juegos

Si hay un título que se merece un lugar en el salón de la fama de los los mejores juegos de mundo abierto, esRed Dead Redemption 2. Esta historia de Arthur Morgan, ambientada en 1899, te llegará al corazón al explorar los últimos vestigios del Salvaje Oeste. Se centra en la intensa evolución de los personajes y en conmovedoras historias de lealtad y pérdida.

El nivel de detalle de este juego es asombroso, desde las impresionantes puestas de sol hasta cada brizna de hierba que pisas, pasando por cada uno de los personajes no jugables con los que te cruzas. El combate es trepidante, la mecánica de los caballos resulta curiosamente emotiva (sí, llegarás a crear un vínculo con tu caballo) y cada interacción con los personajes está magistralmente diseñada para sumergirte de lleno en la trama.

Sí, a veces puede resultar un poco lento, pero eso es precisamente lo que lo hace tan encantador. Desde las montañas nevadas hasta los animados pueblos, Rockstar Games han creado un juego que se ha convertido en un referente de los juegos de rol occidentales. Así que prepárate para lanzarte a la aventura: vale la pena cada mota de polvo que se te pegue en las botas.

3. Sekiro: Las sombras mueren dos veces

Plataformas Año de estreno Desarrollador PlayStation 4, Xbox One, PC, Stadia 2019 FromSoftware

Si la paciencia y la precisión tuvieran un hijo, se llamaría Sekiro: Las sombras mueren dos veces.Esta vez,FromSoftware deja de lado los ajustes en la configuración del RPG de Dark Souls and Bloodborne para ofrecerte acción pura y sin filtros. En el papel de Wolf, un estoico shinobi, recorrerás un impresionante Japón de la era Sengoku, donde te encontrarás con samuráis gigantes, bestias aterradoras y jefes feroces.

El sistema de parada se parece a un juego de ritmo, mientras que la mecánica de postura te obliga a jugar de forma agresiva y a pensar tácticamente. Si a eso le sumas el sigilo y un gancho de agarre para moverte, el resultado es un juego tan estratégico como implacable.

El mundo es precioso, una mezcla del Japón histórico con un folclore inquietante, y la historia —aunque escueta— es profundamente personal y está llena de personajes memorables. Pero no nos andemos con rodeos: Sekiro Es difícil. De esos que te dan ganas de dejarlo enfadado y luego pedir perdón. Aun así, cada victoria se siente como una medalla de honor, lo que lo convierte en uno de los mejores juegos de acción de la historia.

4. The Witcher 3: La caza salvaje

Plataformas Año de estreno Desarrollador PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2015 CD Projekt Red

Si aún no has jugado The Witcher 3, ¿en qué andas metido? Es el referente por excelencia de los juegos de rol, ya que combina una historia apasionante, personajes inolvidables y un mundo tan vivo que casi parece respirar. En la piel de Geralt de Rivia, un cazador de monstruos sin igual, te embarcarás en la búsqueda de tu hija adoptiva, Ciri, mientras acabas con criaturas aterradoras, te enamoras de hechiceras y tomas decisiones moralmente complicadas que te harán cuestionarte tu propia alma.

El combate es una mezcla de elegantes combates con espadas, magia espectacular y alquimia estratégica. Si a eso le sumamos un extenso árbol de habilidades y el adictivo juego de cartas Gwent, no hay ni un solo momento de aburrimiento. ¿Y el mundo en sí? Es una auténtica maravilla. Desde los inquietantes pantanos de Velen hasta las islas nevadas de Skellige, cada centímetro del mapa rebosa de misiones secundarias, secretos y paisajes.

Con un doblaje excepcional, una banda sonora cautivadora y unos gráficos que siguen impresionando años después, el The Witcher 3 es una obra maestra. Un consejo: no te pierdas el DLC – Sangre y vinoSolo eso ya vale lo que cuesta. Vete ya a jugar.

5. Forza Horizon 4

Plataformas Año de estreno Desarrollador Xbox One, Xbox Series X/S, Windows 2018 Juegos infantiles

Recorrer la campiña británica nunca había sido tan emocionante. En un momento estás entre las doradas hojas otoñales y, al siguiente, te abres paso por carreteras secundarias cubiertas de nieve en invierno. Forza Horizon 4 No se trata solo de entregarte las llaves del coche. Te ofrece un mundo completamente nuevo que cambia con cada estación, haciendo que cada giro resulte nuevo y emocionante.

El juego te ofrece más que 750 ¡Hay un montón de coches entre los que elegir, para que puedas correr como más te guste! Podrás disfrutar surcando pistas de tierra, realizando emocionantes acrobacias o simplemente dando una vuelta y disfrutando del paisaje en un Aston Martin clásico. Cada experiencia está hecha a tu medida. La personalización de los coches es muy completa, el mundo es enorme y la perfecta integración del modo multijugador online te permite compartir la carretera en todo momento, ya sea con amigos o con desconocidos.

Y hablemos de los gráficos: son impresionantes. La lluvia brilla sobre el capó, el barro salpica los guardabarros y las puestas de sol tiñen el cielo de colores que ni siquiera sabías que existían. Tanto si eres un fanático de los juegos de carreras como si solo te gusta dar una vuelta los domingos, este es un título que te invita a pisar a fondo el acelerador.

6. NieR: Automata – Edición «Become as Gods»

Plataformas Año de estreno Desarrollador Xbox One 2018 PlatinumGames

Combates trepidantes, una filosofía inquietante y una pizca de angustia existencial – NieR: Automata ¡Lo tiene todo! Juegas como 2B, 9S y A2, unos androides cuya misión es salvar a la humanidad de un ejército de invasores mecánicos. ¿El giro inesperado? Puede que estas máquinas no sean los villanos sin mente que parecen a primera vista.

Este juego te mantiene enganchado con combates trepidantes, un sistema de fichas personalizable para mejorar tus habilidades como androide y varias partidas que cambian por completo tu forma de entender la historia. ¿La trama? Vaya, es un golpe en el estómago. Llena de giros inesperados, desengaños y reflexiones profundas, es una experiencia narrativa que te hace pensar mientras lloras.

Visualmente, el juego es impresionante – escenarios evocadores, personajes con un diseño magnífico y una banda sonora conmovedora que se te queda grabada. Y el Edición «Conviértete en un dios» on Xbox ofrece gráficos mejorados y contenido adicional para hacer el juego aún más atractivo. Tanto si te interesa el combate como si lo que buscas son emociones, NieR: Automata es un viaje inolvidable.

7. Ori y la voluntad de los duendes

Plataformas Año de estreno Desarrollador Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2020 Moon Studios

A menudo considerado como uno de los mejores Juegos de estilo Metroidvania, este título recoge todo lo que nos gustaba de Ori y el bosque ciego y sube el volumen al máximo. En el papel de un entrañable espíritu guardián, correrás, saltarás y planearás por paisajes de ensueño que parecen sacados de un cuento de hadas.

El combate supone un gran avance con respecto a la anterior aventura de Ori, gracias a los fragmentos personalizables y a las diversas armas espirituales que contribuyen a que las batallas sean apasionantes. Además, la emotiva historia te atrapa, impregnando cada momento de la belleza más pura de la amistad, la pérdida y la esperanza.

Y esa banda sonora – Vaya. La banda sonora de Gareth Coker es tan impresionante como las imágenes, y convierte cada momento en una sinfonía de emociones. Tanto si eres un veterano de los Metroidvania como si acabas de empezar, la aventura de Ori es una obra maestra que no te puedes perder.

8. Fortnite

Plataformas Año de estreno Desarrollador PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC (Windows, macOS), Nintendo Switch, iOS, Android 2017 Epic Games

Pocos juegos han logrado tener un impacto mundial como Fortnite. A primera vista, es una locura 100 jugadores Un «battle royale» que combina picos, disparos de precisión y habilidades de construcción. Pero si rascas un poco la superficie, descubrirás un juego que ha redefinido lo que puede significar el modo multijugador online. Es un espacio de juego creativo, un punto de encuentro social y, en ocasiones, una sala de conciertos virtual.

¿Qué hace que este título sea tan especial? Sus mecánicas de construcción lo distinguen del resto, ya que te permiten construir muros, rampas y torres sobre la marcha, una característica que añade nuevas capas de estrategia a la típica fórmula de «el último en quedar en pie». El modo Creativo es tu espacio libre para crear mundos de ensueño o simplemente pasar el rato con amigos, y el estilo artístico animado y los extravagantes aspectos hacen que cada momento sea novedoso y divertido.

Actualizaciones constantes, colaboraciones sorprendentes (¿Spider-Man? ¿Ariana Grande? ¡Claro!) y un ambiente realmente divertido mantienen Fortnite Es emocionante. Es cierto que la estrategia de monetización puede resultar un poco tentadora (esas skins son geniales), pero la experiencia en sí merece la pena.

9. Metal Gear Solid V: El dolor fantasma

Plataformas Año de estreno Desarrollador PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Windows 2015 Kojima Productions

Este juego de acción y sigilo de mundo abierto es un auténtico campo de juego para la creatividad táctica. Te sumergirás en vastos mapas de mundo abierto en Afganistán y África, donde podrás escabullirte, disparar o capturar con el globo Fulton desde soldados enemigos hasta cabras. En serio, eso es posible, y es una pasada.

La jugabilidad en Metal Gear Solid destaca por su libertad: infíltrate en las bases a tu manera, ya sea con el apoyo de Quiet como francotiradora o lanzando una carga a lomos de D-Horse (que también hace las veces de «distracción» móvil). Las mecánicas de construcción de la Base Madre son adictivas, ya que convierten a los soldados que capturas en un imperio de espionaje en constante expansión.

Visualmente, el juego es impresionante, y su motor Fox Engine hace que moverse sigilosamente entre tormentas de arena o selvas frondosas resulte una experiencia totalmente envolvente. En cuanto a la historia, es una mezcla de cosas. Aunque está llena de De Kojima A pesar de sus peculiaridades características, la película adolece de cabos sueltos y de un villano poco convincente como Skull Face.

Dejando de lado los defectos,Metal Gear Solid V: El dolor fantasma es una auténtica fiesta de diversión, tan emocionante como atrevida. ¡Imprescindible tanto para los maestros de la estrategia como para los amantes del caos!

10. Control

Plataformas Año de estreno Desarrollador PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch (versión en la nube), Stadia 2019 Remedy Entertainment

Imagínate esto: un día entras en tu oficina habitual y, para tu sorpresa, se ha convertido en un laberinto que cambia constantemente. De Remedy Entertainment Este thriller sobrenatural te sumerge en los laberínticos pasillos de la Oficina Federal de Control, un edificio de estilo brutalista repleto de fenómenos extraños, expedientes enigmáticos y enemigos que susurran espeluznantes tonterías mientras flotan sobre tu cabeza.

Juegas en el papel de Jesse Faden, la nueva directora dotada de poderes telequinéticos y de un arma capaz de cambiar de forma llamada «Service Weapon». El combate es caótico y emocionante: lanzar escritorios y trozos de hormigón a los enemigos nunca pasa de moda. Los gráficos del juego son impresionantes, sobre todo por sus entornos destructibles y sus deslumbrantes efectos de iluminación. Y ni siquiera nos hagas hablar del Laberinto del Cenicero, que parece un concierto de rock dentro de un cuadro de MC Escher.

La forma enigmática en que se desarrolla la historia puede dejarte un poco desconcertado (en el buen sentido), pero las imágenes evocadoras, los susurros inquietantes y el magnífico doblaje te mantendrán enganchado. Aunque la dificultad de los combates puede dispararse y la narrativa no es para todos los públicos, Control es una emocionante inmersión en lo extraño. Déjate llevar por el caos: no te arrepentirás.

11. Gears 5

Plataformas Año de estreno Desarrollador Xbox One, Xbox Series X/S, PC 2019 La Coalición

Gears 5 recoge la emblemática acción de disparar desde las coberturas y reventar cabezas del Serie Gears of War y le da un giro a la historia de la mejor manera posible. Kait Díaz es la protagonista de esta historia llena de emoción y acción, en la que se entremezclan secretos familiares, lealtad y monstruos gigantes y terroríficos. Es como una superproducción cinematográfica en la que puedes abrirte paso a motosierra.

El combate resulta más trepidante que nunca, combinando tiroteos brutales con las útiles habilidades del robot Jack: camuflaje, descargas eléctricas y, en general, salvarte el pellejo. Si a eso le sumamos secciones de mundo semiabierto, un montón de armas nuevas y movimientos fluidos, tenemos la receta perfecta para el caos táctico.

Los aficionados al modo multijugador están de enhorabuena con los modos PvP clásicos, una «Horda» renovada y el frenético modo «Escape». Aunque los diálogos pueden resultar un poco predecibles y el ritmo se ralentiza en las secuencias de mundo abierto, este shooter en tercera persona supone una evolución audaz que satisface tanto a los fans como a los recién llegados. Coge tu Lancer: es hora de salvar a la humanidad otra vez.

12. Destiny 2

Plataformas Año de estreno Desarrollador PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Stadia 2017 Bungie

Imagina surcar paisajes alienígenas, lanzando magia espacial mientras acabas con oleadas de enemigos con un arma que, literalmente, dispara rayos. Esa es la energía que transmite este juego: una mezcla perfecta de adrenalina, trabajo en equipo y personalización sin límites. El parque de atracciones interestelar de Bungie te permite crear a tu Guardián a tu gusto, ya seas un Titán que lanza martillos, un Cazador sigiloso o un Brujo que lanza hechizos.

¿El combate? De primera categoría. Cada arma transmite una sensación de peso y utilidad, desde los rifles de francotirador hasta los lanzagranadas para despejar multitudes. A esto hay que añadir las amplias actividades PvE, como las incursiones y las mazmorras, que ponen a prueba tanto tu ingenio como tu puntería, y los modos PvP, que van desde la diversión caótica hasta los desafíos que te hacen sudar la gota gorda.

Sí, la rutina puede acabar cansando y algunos contenidos antiguos acaban «archivados», pero es difícil seguir enfadado cuando sale la siguiente gran expansión y transforma el universo. Ya sea en solitario o con amigos, esta es una aventura que te hace volver una y otra vez para una misión más.

13. Titanfall 2

Plataformas Año de estreno Desarrollador PlayStation 4, Xbox One, PC 2016 Respawn Entertainment

Abróchate el cinturón, porque esto va a ser un viaje de locos. Entre correr a toda velocidad por las paredes, dar saltos dobles en medio de tiroteos y llamar a titanes gigantes desde el cielo, este juego te hace sentir imparable. Los movimientos al estilo parkour son muy fluidos, las mecánicas de combate están meticulosamente detalladas y la combinación única de jugar como piloto y titán lo convierte en una experiencia inigualable.

¿La campaña para un jugador? Es impresionante. Con el sincero vínculo que une a Jack Cooper y su sarcástico Titán, el BT-7274, ofrece misiones ingeniosas que no dejan de sorprenderte. «Efecto y causa», en la que saltas entre líneas temporales en plena batalla, es inolvidable y traspasa los límites del diseño de niveles.

El modo multijugador es una descarga de adrenalina: rápido, caótico y infinitamente divertido. Es cierto que le habría venido bien un poco más de atención tras el lanzamiento, pero lo que hay es fantástico. Tanto si buscas los mejores juegos de disparos en primera persona como si simplemente te encantan los robots gigantes, este título es oro puro. Ponte el traje y prepárate para Titanfall: no te me arrepiento.

14. Apex Legends

Plataformas Año de estreno Desarrollador PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2019 Respawn Entertainment

Estás en pleno vuelo, surcando un cañón, tu compañero lanza una granada de humo y el francotirador de tu escuadrón acaba con un rival al otro lado del mapa. ¿Te parece caótico? Pues eso es solo otra ronda más en Apex Legends.

Cada personaje tiene su propia especialidad: ya sea Wraith con su teletransporte, Bloodhound localizando enemigos o Bangalore solicitando ataques aéreos. Aquí lo importante es el trabajo en equipo, y cada partida transmite realmente la sensación de un esfuerzo conjunto.

Los tiroteos son increíblemente fluidos, con armas tan potentes como variadas. Desde la precisión de una Wingman hasta la furia del modo automático de una R-99, cada enfrentamiento se siente merecido. Los mapas van rotando entre ciudades volcánicas, utopías flotantes e islas tropicales, lo que hace que cada salto sea una experiencia nueva.

Sí, algunos cosméticos caros pueden ajustarte el presupuesto, pero las frecuentes actualizaciones gratuitas y un competitivo y dinámico entorno lo mantienen vivo. Así que reúne a tu equipo: es hora de lanzarse.

15. Grand Theft Auto V: Edición Premium Online

Plataformas Año de estreno Desarrollador PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PC 2014 Rockstar North

Ataca un banco, desata el caos total con armas de grado militar o simplemente recorre la autopista escuchando la radio: este juego te permite hacerlo todo con estilo. Los Santos es un extenso y satírico patio de recreo rebosante de vida, donde el caos y la comedia van de la mano. Ya sea que alternes entre las crisis de mediana edad de Michael, el ascenso de Franklin en el mundo del crimen o… bueno, Trevor siendo Trevor, cada trama te sumerge más profundamente en un mundo de crimen y consecuencias.

Las misiones de Grand Theft Auto son alucinantes, los atracos son trepidantes, ¿y las actividades secundarias? Golf, caza o invertir en bolsa, porque incluso los delincuentes necesitan una cartera diversificada. El manejo de los vehículos es preciso, los tiroteos son trepidantes y el mundo parece cobrar vida con un sinfín de cosas que hacer.

Y luego está GTA Online, un mundo abierto desenfrenado en el que puedes construir imperios criminales o simplemente montar jaleo con tus amigos.

Es cierto que la rutina puede resultar agotadora y que los tiempos de carga ponen a prueba tu paciencia, pero la absoluta libertad y el absurdo hacen que cada minuto merezca la pena. Es un juego caótico, es brillante y sigue siendo uno de los mejores juegos de mundo abierto que hay.

16. Assassin’s Creed Odyssey

Plataformas Año de estreno Desarrollador PlayStation 4, Xbox One, PC, Stadia, Nintendo Switch (solo en Japón) 2018 Ubisoft Quebec

¿Alguna vez has querido dar una patada al estilo espartano a alguien y tirarlo por un precipicio llamándolo «estrategia»? Esta es tu oportunidad. Ponte unas sandalias griegas de la Antigüedad y métete en la piel de Kassandra o Alexios, dos mercenarios que se enfrentan a dramas familiares, guerras y monstruos legendarios. La historia es extensa, está llena de intrigas políticas, traiciones personales y un sinfín de conspiraciones de sectas que te dejarán aturdido.

El combate es rápido, espectacular y te permite realizar hazañas increíblemente impresionantes, como prender fuego a tu espada o invocar una lluvia de flechas. El sigilo está presente, pero parece más una sugerencia que una obligación. ¿El verdadero atractivo? Recorrer un impresionante mundo griego repleto de islas bañadas por el sol, ciudades bulliciosas y bestias aterradoras que acechan en ruinas antiguas.

Aquí las decisiones cuentan —desde con quién te enamoras hasta a quién traicionas— y dan forma a la historia de una manera muy satisfactoria. Para aquellos que estén deseando sumergirse en una gran aventura de dioses, guerra y gloria, esta odisea bien merece la pena.

17. Civilization VI, de Sid Meier

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC (Windows, macOS, Linux), iOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Android 2016 Firaxis Games

Si te apetece llevar a tu civilización desde la Edad de Piedra hasta la carrera espacial, este título se consolida sin duda como uno de los mejores juegos de estrategia jamás creados. Cada turno es una decisión: expande tus ciudades, forja alianzas, libra guerras o descubre la próxima gran tecnología que cambiará el curso de la historia. Con su estilo artístico vibrante y su adictiva mecánica de juego que te hace pensar «solo un turno más», es un mundo en el que te perderás durante horas.

Lo que hace que este juego sea tan único es su sistema de distritos. Te permite expandir tus ciudades a lo largo de diferentes casillas, lo que hace que el territorio y tu estrategia sean más importantes que nunca. Si a eso le sumas dos árboles tecnológicos y cívicos independientes, tendrás innumerables formas de dar forma a tu imperio. ¡Todo depende de las decisiones que tomes!

Añade expansiones como Se avecina una tormenta and Ascenso y caída, y además tendrás que lidiar con desastres naturales, el cambio climático y crisis de lealtad que te mantendrán en vilo. Tanto si eres un estratega veterano como un novato curioso, este es un juego al que volverás una y otra vez, turno tras glorioso turno.

18. Palworld

Plataformas Año de estreno Desarrollador PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, GeForce Now, PC (Windows, macOS) 2024 Pareja de mano

Imagina que Pokémon diera un giro radical hacia el caos de la supervivencia, con toques de artesanía, agricultura y —ah, sí— armas. Palworld te sumerge en las vibrantes Islas Palpagos, donde capturar a unas criaturas adorables (y a veces aterradoras) llamadas «Pals» es solo el principio. Estos Pals no son solo para lucirlos; cortarán leña, cultivarán la tierra, construirán tu base o te acompañarán en la batalla.

Este juego es una mezcla genial de vida rural tranquila y supervivencia emocionante. En un momento estás pescando tranquilamente y, al siguiente, te estás defendiendo de animales salvajes con una escopeta. Puedes fabricar objetos, construir y explorar, y el mundo está lleno de paisajes diferentes por descubrir y recursos que puedes aprovechar.

El modo multijugador cooperativo hace que el caos sea aún más divertido: forma equipo con tus amigos para construir fortalezas gigantescas o dar caza a Pals poco comunes.

Lanzado en acceso anticipado y disponible con Xbox Game Pass, el juego aún tiene algunos fallos —problemas de rendimiento y una interfaz de usuario un poco torpe—, pero se están lanzando actualizaciones. Si alguna vez has querido darle una escopeta a Pikachu y montar una granja juntos, Palworld es tu tipo de locura.

19. Monster Hunter: World

Plataformas Año de estreno Desarrollador PlayStation 4, Xbox One, PC 2018 Capcom

Entra enMonster Hunter: World y prepárate para sentirte pequeño. No se trata solo de perseguir monstruos gigantes, sino de estudiarlos, sobrevivir a ellos y, al final, utilizarlos como armadura. De CapcomEste gran salto a un ecosistema abierto y vivo te sumerge en biomas llenos de vida donde todo come, lucha y huye tal y como debe ser.

¿El combate? Vaya, es muy completo. Con 14 Con armas distintas, cada golpe, disparo y tajo cobra sentido. ¿Prefieres cortar colas con una espada larga o arrancar escamas con una ballesta pesada? Tu arma es tu identidad. Las cacerías no son solo combates: son acertijos, y cada monstruo tiene una historia escrita en sus cicatrices y su furia.

El modo cooperativo destaca por su sistema multijugador sin interrupciones, que permite a amigos (o desconocidos) sumarse a la acción en cualquier momento. Y hablemos de eso Iceborne expansión: es prácticamente una secuela con monstruos helados y cacerías brutales.

Claro, la historia es un poco floja y la curva de aprendizaje puede ser muy pronunciada, pero en cuanto derrotes a tu primer dragón anciano, lo entenderás.

20. Metáfora: ReFantazio

Plataformas Año de estreno Desarrollador Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC 2024 Atlus

A un lado, los juegos de rol de fantasía habituales: Metáfora: ReFantazio no está aquí para ir a lo seguro. De las mentes brillantes que hay detrás de Persona, Atlus nos presenta un nuevo y audaz mundo en el que se entrecruzan las intrigas políticas, las divisiones sociales y las batallas contra monstruos. Ambientado en el reino de Euchronia, te verás envuelto en unas elecciones mágicas y mortíferas para decidir quién será el próximo gobernante. No hay presión, ¿verdad?

El combate es una versión inteligente de la estrategia clásica, pero con un toque especial gracias al sistema de arquetipos. Este sistema te permite cambiar tu estilo de lucha como quieras. Se acabó repetir el mismo movimiento una y otra vez; ahora puedes adaptarte, aprovechar los puntos débiles y superar a tus enemigos. Cada combate te resulta familiar y, al mismo tiempo, completamente nuevo.

¿Visualmente? Es una auténtica maravilla. Imagínate una fantasía barroca bañada enDe Atlus estilo característico. La banda sonora oscila entre una belleza inquietante y un ritmo trepidante, lo que encaja a la perfección con el ambiente del juego.

El juego puede resultar un poco abrumador para los principiantes, pero una vez que le coges el ritmo, es imposible dejarlo.

Juegos de Xbox One para parejas

¿Quieres darle un toque especial a vuestra velada romántica? Echemos un vistazo at algunos de loslos mejores juegos cooperativos para Xbox que son perfectas para parejas que quieran trabajar en equipo, reírse y, quién sabe, quizá incluso poner a prueba sus habilidades de comunicación.

Se necesitan dos – Una aventura exclusiva para modo cooperativo, brillantemente diseñada, que convierte los conflictos de pareja en un viaje lleno de fantasía y acción. Con sus mecánicas de juego en constante evolución y su conmovedora historia, es el juego ideal para parejas dispuestas a colaborar y superar retos juntas.

– Una aventura exclusiva para modo cooperativo, brillantemente diseñada, que convierte los conflictos de pareja en un viaje lleno de fantasía y acción. Con sus mecánicas de juego en constante evolución y su conmovedora historia, es el juego ideal para parejas dispuestas a colaborar y superar retos juntas. Amantes en un espacio-tiempo peligroso – Si te apetece algo un poco más caótico (en el buen sentido), en este juego tú y tu compañero pilotaréis una nave espacial de neón a través de galaxias hostiles. Equilibrar los escudos, las armas y la navegación requiere un trabajo en equipo impecable… o, al menos, muchas risas cuando las cosas se tuercen.

– Si te apetece algo un poco más caótico (en el buen sentido), en este juego tú y tu compañero pilotaréis una nave espacial de neón a través de galaxias hostiles. Equilibrar los escudos, las armas y la navegación requiere un trabajo en equipo impecable… o, al menos, muchas risas cuando las cosas se tuercen. Minería, artesanía – El clásico juego de mundo abierto que permite a las parejas construir, explorar y sobrevivir juntas. Ya sea creando la casa de sus sueños, sobreviviendo a hordas de zombis o explorando biomas infinitos, Minería, artesanía puede ser tan relajante o tan aventurera como tú quieras.

Juegos de Xbox One para niños

En busca del perfecto Xbox One ¿Juegos para niños? ¡Aquí tienes tres títulos que prometen diversión, seguridad y horas de entretenimiento para los más pequeños!

Fruit Ninja Kinect 2 – Este juego convierte el cortar fruta en una actividad súper emocionante. Se trata de un juego con control de movimiento que anima a los niños a moverse mientras esquivan, giran y cortan la fruta que vuela por los aires. ¡No solo es divertido y lleno de energía, sino que además garantiza una combinación perfecta entre el juego y un poco de ejercicio divertido!

– Este juego convierte el cortar fruta en una actividad súper emocionante. Se trata de un juego con control de movimiento que anima a los niños a moverse mientras esquivan, giran y cortan la fruta que vuela por los aires. ¡No solo es divertido y lleno de energía, sino que además garantiza una combinación perfecta entre el juego y un poco de ejercicio divertido! Team Sonic Racing — Una auténtica delicia para los amantes de la velocidad. Este es uno de los mejores Sonic juegos para niños que combinan la emoción de las carreras trepidantes con la cooperación y el trabajo en equipo. Los niños pueden elegir su favorito Sonic Los personajes compiten en circuitos de diseño brillante, comparten potenciadores geniales y ayudan a sus compañeros de equipo a cruzar la línea de meta. ¡Es trepidante, divertido y está repleto de travesuras a toda velocidad!

— Una auténtica delicia para los amantes de la velocidad. Este es uno de los mejores Sonic juegos para niños que combinan la emoción de las carreras trepidantes con la cooperación y el trabajo en equipo. Los niños pueden elegir su favorito Sonic Los personajes compiten en circuitos de diseño brillante, comparten potenciadores geniales y ayudan a sus compañeros de equipo a cruzar la línea de meta. ¡Es trepidante, divertido y está repleto de travesuras a toda velocidad! Spyro: Trilogía Reignited — El querido dragón morado vuelve con un aspecto totalmente renovado. El juego ha sido mejorado visualmente para ofrecer una experiencia de juego optimizada. Tus hijos podrán viajar por reinos fantásticos, resolver rompecabezas desafiantes y enfrentarse a criaturas enemigas en tres de Spyro’s misiones legendarias.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre la Xbox One y la Xbox One S?

The Xbox One S es más pequeño, admite la reproducción de vídeo 4K y HDR, y ofrece un rendimiento ligeramente superior al del modelo original Xbox One.

¿Sigue saliendo juegos para Xbox One?

No, ahora Microsoft se centra en Xbox Series X/S, pero muchos juegos nuevos siguen siendo compatibles con Xbox One.

¿Se pueden jugar los juegos de Xbox One en la Xbox Series X?

¡Sí!Xbox Series X ofrece compatibilidad con versiones anteriores para la mayoría de Xbox One juegos con un mejor rendimiento.

¿Son los juegos de Xbox 360 compatibles con la Xbox One?

Sí, pero no todos. Muchos populares Xbox 360 los juegos son compatibles con versiones anteriores en Xbox One, pero tendrás que consultar la lista de juegos compatibles.