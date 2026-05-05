La edad de oro de los videojuegos: los 21 mejores juegos para Mac de 2025

¿Alguna vez has pensado que los Mac solo sirven para hojas de cálculo y trabajos de diseño? Prepárate para quedarte alucinado. Jugar en un Mac no solo es posible, sino que se ha convertido en una experiencia realmente épica . ¿Te sorprende? No debería.

The comunicado deLa llegada de los procesadores Apple Silicon ha cambiado por completo las reglas del juego. Desde la esbelta MacBook Air a los poderosos Mac Studio, los Mac se han convertido en auténticas bestias de los videojuegos, capaces de ejecutar juegos de gran presupuesto a la perfección y de ofrecer una amplia gama de títulos independientes muy apreciados.

Tanto si eres un usuario veterano de Mac que busca su próxima dosis de videojuegos como si simplemente sientes curiosidad por el potencial de la plataforma en este ámbito, he elaborado esta guía para ayudarte Descubre los mejores juegos para Mac. Desde juegos de rol y simuladores hasta juegos de acción al estilo «Souls», estos son los títulos que no te puedes perder.

Nuestra selección de los mejores juegos para Mac

El sector de los videojuegos para Mac está en pleno auge, y estos títulos estrella son una muestra de ello los mejores juegos para Mac. Desde juegos de acción góticos al estilo Soulslike hasta encantadores simuladores de granja independientes, macOS lo tiene todo. ¿No me crees? Échale un vistazo:

Las mentiras de P (2023) – Una obra maestra gótica al estilo Souls con un combate de una precisión milimétrica. Baldur’s Gate 3 (2023) – Un juego de rol revolucionario con una profundidad narrativa sin igual. Resident Evil 4 (2023) – Una magistral nueva versión del clásico del survival horror, que combina acción trepidante con un terror envolvente. Stardew Valley (2016) – Un encantador simulador de granja que funciona a la perfección en todos los Mac. Disco Elysium – The Final Cut (2019) – Un juego de rol con una trama central en el que encarnas a un detective que investiga un asesinato.

With Ahora hay tantos títulos de gran presupuesto y juegos independientes disponibles En Mac, no tardarás en encontrar tu experiencia de juego perfecta. Descubre nuestra lista completa de los mejores juegos para Mac y descubre cuáles se adaptan mejor a tus objetivos de juego y estilo de juego.

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Los 21 mejores juegos para Mac de 2025

Los Mac modernos se han convertido en auténticas máquinas para juegos, capaz de ejecutar juegos exigentes sin perder rendimiento. El atractivo estético del hardware de Apple aporta un toque de elegancia adicional a la experiencia de juego: imagínate pasar con fluidez de tus tareas diarias a Baldur’s Gate 3 con un simple deslizamiento del panel táctil.

Estos juegos imprescindibles ofrecen las mejores experiencias de juego en Mac; cada título ha sido seleccionado por su excelencia técnica, la calidad de su jugabilidad y su valor general.

1. Las mentiras de P

Puntuación en Metacritic Plataformas Año de estreno Desarrollador 80 Mac, PC, PS5, Xbox Series X/S 2023 Neowiz Games

¿Te apetece un cuento de hadas con un toque de picante? Las mentiras de P convierte al inocente Pinocho en un guerrero mecánico, recorriendo una ciudad sumida en la locura, buscando respuestas y enfrentándose a enemigos. El mundo, diseñado con gran detalle, invita a la exploración, mientras que la atmósfera inquietante evoca una sensación de terror y asombro propia de un cuento de hadas.

El combate de tipo «hack-and-slash» es exigente y preciso, poniendo a prueba tu capacidad para dominar cada enfrentamiento. Las intensas batallas contra jefes te obligan a analizar y aprovechar las debilidades de cada enemigo, lo que crea una experiencia profundamente gratificante. El sistema exclusivo de montaje de armas te permite personalizar tu estilo de combate, aportando profundidad e innovación.

Si te apetece un juego de acción al estilo Souls con un toque narrativo oscuro, este es un título imprescindible.

2. Baldur’s Gate 3

Puntuación en Metacritic Plataformas Año de estreno Desarrollador 96 Mac, PC, PS5 2023 Larian Studios

Imagina un juego en el que tu más leve susurro pueda derrumbar reinos. Baldur’s Gate 3 no es solo un juego de rol; es un un universo vivo y palpitante que se pliega a tu voluntad. La historia El juego comienza con tu personaje secuestrado y con un renacuajo que le controla la mente implantado en su cuerpo. Debes escapar y encontrar una cura, desentrañando al mismo tiempo una historia profunda y con múltiples ramificaciones.

La extensa historia del juego y sus personajes totalmente doblados te sumergen en un mundo lleno de vida. Su sistema de combate táctico exige un pensamiento estratégico, lo que aporta profundidad y resulta gratificante cuando se domina.

Baldur’s Gate 3 no solo es genial, sino que es uno de los los mejores juegos de rol de todos los tiempos. Ya sea creando personajes con una complexidad extraordinaria o explorando giros narrativos, Esta es una obra maestra que redefine el género de los juegos de rol para ordenador..

3. Resident Evil 4

Puntuación en Metacritic Plataformas Año de estreno Desarrollador 93 PC, Mac, PS4, Xbox One, Xbox Series X 2023 Capcom

Resident Evil 4 ofrece una tensión, un ritmo y una acción de primera categoría. Desde el momento en que pones un pie en un remoto pueblo europeo, te ves sumergido en una lucha por la supervivencia contra enemigos más inteligentes, más letales y mucho más rápidos que nunca.

Cada encuentro es una cuidadosa mezcla de terror y estrategia, que te obliga a aprovechar cada bala. La atmósfera inquietante, el diseño de niveles bien estructurado y las escenas cinematográficas lo convierten en uno de los Los juegos más espeluznantes de Resident Evilpuedes jugar.

Esta nueva versión perfecciona todo lo que la original hacía tan bien, con gráficos modernos, mecánicas mejoradas y elementos de terror aún más intensos. Tanto si vuelves a visitarlo como si lo descubres por primera vez, Resident Evil 4 define lo que debe ser un juego de terror y supervivencia.

4. Stardew Valley

Puntuación en Metacritic Plataformas Año de estreno Desarrollador 89 PC, Switch, PS4, Mac, dispositivos móviles 2016 ConcernedApe

Transforma unconvertir una granja abandonada en un paraíso floreciente, forjar relaciones profundas y descubrir una sensación de paz que la vida moderna rara vez ofrece. ¿Quién diría que la agricultura podría ser una vía de escape? En Stardew Valley, heredas una granja en ruinas y te propones convertirla en una próspera finca. Por el camino, explorarás el valle circundante y descubrirás los secretos de la comunidad.

La jugabilidad abierta del juego te permite crear la granja de tus sueños y jugar a tu propio ritmo. Desarrollado por un solo creador, es un ejemplo de la creatividad independiente y uno de los los juegos independientes más cautivadoresdisponible.

Con un rendimiento impecable en Mac, Stardew Valleyofertasinnumerables horas de juego relajante y gratificante, ideal tanto para jugadores ocasionales como para perfeccionistas.

5. Disco Elysium: The Final Cut

Puntuación en Metacritic Plataformas Año de estreno Desarrollador 91 PC, PS4/5, Switch, Mac 2019 ZA/UM

In Disco Elysium, te pones en la piel de un detective que se despierta con amnesia y tiene la misión de resolver un asesinato en la decadente ciudad de Revachol. Este es un juego en el que Tu diálogo interior es el arma más peligrosa – Cada conversación es una batalla y cada decisión redefine la realidad.

Centrándose en la narración y el desarrollo de los personajes, el juego prescinde del combate tradicional y da prioridad a una jugabilidad basada en los diálogos y con opciones abiertas. Su profunda experiencia narrativa lo distingue de los juegos de rol tradicionales.

Optimizado para Mac, Disco Elysiumofrece ununa ejecución fluida y una experiencia que invita a la reflexión que cautiva a cualquier aficionado a los videojuegos con una trama bien construida.

6. Total War: Warhammer III

Puntuación en Metacritic Plataformas Año de estreno Desarrollador 86 Ordenador personal, Macintosh 2022 Creative Assembly / Sega

In Total War: Warhammer III, cada decisión determina el destino de un mundo al borde del caos. Dirige a señores legendarios, comanda ejércitos gigantescos y libra batallas a lo largo de un campaña de gran envergadura donde La diplomacia y la traición son tan poderosas como las espadas y los hechizos.

Mezcla intensaestrategia por turnos with épicas batallas en tiempo real, este juego ofrece infinitas formas de jugar, ya sea conquistando en el modo para un jugador, enfrentándote a rivales en el modo multijugador o sumergiéndote en la campaña «Imperios Inmortales», que no deja de ampliarse.

Total War: Warhammer IIIes unimprescindible para los aficionados a los juegos de estrategia. ¿Listo para forjar tu leyenda?

7. The Elder Scrolls Online Colección: Necrom

Puntuación Plataformas Año de estreno Desarrollador 80 PC, Mac, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One 2014 ZeniMax Online Studios / Bethesda

In The Elder Scrolls Online, Tamriel está a tu disposición para que lo explores. Tanto si… ya sea luchando contra las fuerzas daédricas, descubriendo conocimientos perdidos o labrándote un camino como guerrero, mago o pícaro, Cada decisión da forma a tu aventura.

Con unun amplio mundo abierto, una narrativa rica y un modo multijugador fluido, ESO ofrece una experiencia que combina lo mejor de The Elder Scrolls con la profundidad de un MMO. Juega en solitario o con amigos, sumérgete en enormes batallas PvP y descubre interminables aventuras por tierras en constante expansión.

The Elder Scrolls Online is la mejor forma de vivir tu The Elder Scrollsfantasía. Créeme, ¡es todo un viaje!

8. RimWorld

Puntuación en Metacritic Plataformas Año de estreno Desarrollador 87 PC, macOS, Linux, PS4, Xbox One 2018 Ludeon Studios

In RimWorld, cada colonia cuenta una historia: tu historia. Abandonado en un planeta lejano, debes guiar a un grupo de supervivientes a través de desafíos impredecibles, desde redadas brutales hasta condiciones meteorológicas extremas y crisis nerviosas generalizadas en toda la colonia.

No hay dos partidas iguales. Con dMecánicas de simulación detalladas, una narrativa basada en la IA y compatibilidad ilimitada con mods, RimWorld trata tanto de la supervivencia como de esos momentos extraños e inesperados que surgen por el camino. En un momento estás construyendo un próspero asentamiento y, al siguiente, te ves obligado a defenderte de ardillas cazadoras de humanos o a decidir a qué colono te vas a comer primero.

RimWorldes unimprescindible para los aficionados a los juegos de estrategia y simulación. ¿Listo para sumergirte en el caos?

9. Los Sims 4

Puntuación en Metacritic Plataformas Año de estreno Desarrollador 70 PC, PS4, Xbox One, Mac 2014 Maxis/Electronic Arts

Crea. Destruye. Ríete. Llora. Los Sims 4 es más que un juego: es un experimento social en el que tú controlas las variables. Construye casas de ensueño, persigue carreras imposibles, cuida de tus personajes y observa cómo se desarrollan las vidas virtuales en uno de los los juegos de simulación más inmersivos que se haya hecho jamás.

Este juego destaca como una plataforma para la creatividad, lo que te permite crear historias complejas y diseños de interiores impresionantesElcomunidad activa de modding ofrece un sinfín de contenidos nuevos, lo que garantiza que la experiencia de juego siga siendo novedosa.

Las últimas actualizaciones han optimizado el rendimiento en Mac, lo que garantiza una experiencia fluida. Para los amantes de la creatividad y los juegos de simulación de vida, Los Sims 4 es una elección perfecta. ¡Además, es gratis!

10. Valheim

Puntuación en Metacritic Plataformas Año de estreno Desarrollador 91 PC, Xbox Series X/S, Xbox One, Mac 2021 Iron Gate Studio

In Valheim, no solo estás sobreviviendo, sino que estás demostrando tu valía ante Odín. Desde el momento en que despiertas en las tierras salvajes e indómitas del más allá, Cada paso es una lucha por la supervivencia. Reúne recursos, construye poderosas fortalezas y navega por vastos océanos en una misión para derrota a enemigos legendarios y ascender al Valhalla.

Con suun mundo evocador, una progresión gratificante y una jugabilidad cooperativa fluida, Valheim es un juego de supervivencia vikinga sin igual. Ya sea fabricando armas, invocando jefes míticos o simplemente disfrutando de las vistas desde tu casa comunal, cada momento parece parte de una saga en ciernes.

Valheim es la prueba definitiva de habilidad, estrategia y trabajo en equipo.

11. Óxido

Puntuación en Metacritic Plataformas Año de estreno Desarrollador 69 (PC) / 64 (Consola) PC, PS4, Xbox One, Mac 2018 (PC), 2021 (consola) Facepunch Studios

In Tranquilidad, la confianza es un bien escaso y la supervivencia nunca está asegurada. Abandonados en un un páramo brutal de mundo abierto en el que no hay más que una roca y una antorcha, tendrás que enfrentarte al hambre, a las inclemencias del tiempo y a otros jugadores. Construye refugios, fabrica armas y forma alianzas inestables, pero recuerda: la traición está a solo una bala de distancia.

With mecánicas de desarrollo de bases muy completas, combates PvP de alto riesgo, y un mundo que nunca deja de evolucionar, Tranquilidad es la prueba definitiva de los instintos de supervivencia. Ya sea asaltando bases enemigas, dominando el arte del engaño o simplemente tratando de evitar que te disparen nada más verte, cada momento es una lucha por el dominio.

Sin reglas. Sin piedad. Solo supervivencia. ¡Vamos!

12. Divinity: Original Sin 2

Puntuación en Metacritic Plataformas Año de estreno Desarrollador 93 PC, PS4, Switch, Mac 2017 Larian Studios

In Divinity: Original Sin 2, Empiezas como un prisionero exiliado a la isla de Fort Joy, donde descubres un mundo en el que se persigue a quienes poseen el don de la magia de la Fuente. Como uno de estos magos, tú desvelar una profunda conspiración que amenazan el mundo de Rivellon.

Esta obra maestra de los juegos de rol tácticos ofrece una un sistema de combate rico y estratégico que recompensa una planificación minuciosa. Su modo multijugador cooperativo y sus complejos sistemas de juego permiten una una aventura verdaderamente envolvente y colaborativa. Ya sea para idear estrategias complejas o para sumergirse en la historia con amigos, este es un juego imprescindible para los aficionados a los RPG de estrategia.

13. No Man’s Sky

Puntuación en Metacritic Plataformas Año de estreno Desarrollador 71 PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Mac 2016 Hola, juegos

No Man’s Sky comienza cuando te despiertas en un planeta desconocido con una nave espacial averiada y sin recordar cómo has llegado hasta allí. Partiendo de lo más básico, repararás tu nave, explorarás las estrellas y desvelarás los misterios de un universo infinito, universo generado proceduralmente.

Descubre planetas que ningún ser humano ha visto jamás, construye puestos avanzados en los lugares más insospechados y Escribe tu historia cósmica. El universo está ahí para que lo explores. Con su rendimiento constante y su infinito potencial para la aventura, No Man’s Sky es el el mejor juego de mundo abierto para los aficionados a la exploración espacial.

14. Hollow Knight

Puntuación en Metacritic Plataformas Año de estreno Desarrollador 90 PC, PS4, Switch, Mac 2017 Equipo Cherry

In Hollow Knight, Juegas en el papel de un caballero sin nombre que explora el vasto y misterioso reino de Hallownest. Cada plataforma es un reto, cada enemigo una posible lección. Más que un juego: Hollow Knight es una epopeya dibujada a mano que espera a que la descubras.

Los gráficos del juego, su música envolvente y sus controles fluidos lo convierten en una obra destacada dentro del género Metroidvania. Su La exploración sin límites fomenta la curiosidad, lo que permite a los jugadores afrontar los retos a su propio ritmo.

Funciona a la perfección en Mac, Hollow Knightofrece unUna aventura inolvidable para los aficionados a los juegos exigentes y con un estilo visual único.

15. Obstáculo

Puntuación en Metacritic Plataformas Año de estreno Desarrollador 90 PC, iOS, Mac, Android 2024 LocalThunk

In Obstáculo, te sumerges en un mundo de construcción de mazos al estilo roguelike donde cada decisión es una apuesta. Elige tu mazo, se enfrentan a retos únicos en cada curva, y utiliza las manos de póquer para burlar a tus oponentes. El juego no se reduce solo a las cartas: se trata de diseñar la estrategia perfecta para ganar cada ronda y crear el mazo definitivo.

Con una mezcla de progresión al estilo roguelike, ingeniosas mecánicas de cartas y la emoción del póquer, Obstáculo mantiene cada partida llena de novedades. El exclusivo sistema «joker» aporta giros inesperados, lo que permite una profundidad estratégica que te hará volver una y otra vezPara más información.

Obstáculo ofrece un ritmo trepidante, reto con cartas tanto para los aficionados a los juegos de construcción de mazos como a los roguelike.

16. Farming Simulator 25

Puntuación en Metacritic Plataformas Año de estreno Desarrollador 80 PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Mac 2024 GIANTS Software

En Farming Simulator 25, tú Toma las riendas de tu propia granja, desde la siembra de cultivos hasta la gestión del ganado. Con unos gráficos impresionantes y una mecánica de gestión agrícola realista, el juego ofrece una una experiencia envolvente que hace que cada tarea resulte gratificante. Ya sea cosechando tus campos o manejando maquinaria pesada, cada momento te sumerge más en el mundo de la agricultura.

Optimizado para Mac, Farming Simulator 25 ofrece un funcionamiento fluido y horas de diversión interactiva Para los amantes de los juegos de simulación. Es la escapada perfecta al mundo de la agricultura, donde podrás construir, ampliar y ver cómo prospera tu granja.

17. Limbo e Inside

Puntuación en Metacritic Plataformas Año de estreno Desarrollador 86 PC, PS4, Xbox One, Switch, Mac, iOS 2010 (Limbo), 2016 (Inside) Playdead

Limbo and En el interiorentregaraventuras inquietantes y evocadoras, cada uno con un diseño único un viaje lleno de acertijos. Y Limbo, adéntrate en un mundo tenebroso lleno de peligros. En el interiorintensifica la tensión con una narrativa oscura y distópica. Ambos juegos ofrecen unos controles sencillos pero eficaces y una narrativa cautivadora y minimalista.

Disponibles para Mac a través de Steam o la Mac App Store, estos dos títulos son perfectos para los aficionados a juegos evocadores que invitan a la reflexión. Limbo andEn el interiorson imprescindibles para cualquiera que busque diversión apasionante y experiencias inolvidables.

18. Broforce

Puntuación en Metacritic Plataformas Año de estreno Desarrollador 83 PC, PS4, Switch, Mac 2015 Vidas gratis

Esto es puro, locura sin filtros en las películas de acción. Haz estallar cosas, salva el mundo, ríete como un loco. Tú y tu equipo de parodias de héroes de acción se ve llamado a salvar el mundo en misiones explosivas y exageradas. Cada personaje incluye armas y habilidades únicas, lo que hace que cada encuentro sea tan caótico como divertido.

El juego incluye entornos destructibles que aportan un plus de estrategia, lo que te permite remodelar el campo de batalla a tu favor… o provocar un caos imprevisto. La trepidante jugabilidad cooperativa garantiza una experiencia alocada y entretenida.

La optimización fluida y los tiempos de carga rápidos hacen que Broforce una opción perfecta para los jugadores que buscan diversión llena de acción.

19. Dead Cells: Mezcla de dolor

Puntuación en Metacritic Plataformas Año de estreno Desarrollador 89 PC, PS4, Switch, Xbox One, Mac 2018 Motion Twin

Dead Cells is La perfección del roguelike. Juegas en el papel de un guerrero misterioso que ha vuelto a la vida en una isla maldita y en constante cambio. Tu objetivo es escapar mientras luchas contra hordas de enemigos y descubres los secretos de la isla.

Este juego de estilo roguelike y Metroidvania incluye combate fluido y un variado arsenal de armas, lo que permite desarrollar estrategias únicas en cada partida. Gracias a los niveles generados proceduralmente, no hay dos partidas iguales, lo que hace que la experiencia sea siempre novedosa y estimulante.

Dead Cellscombinaimpresionantes gráficos en pixel art con controles sensibles, que ofrece una mecánica de juego adictiva que funciona a la perfección en Mac. Es un juego imprescindible para los aficionados a los roguelike y todo un ejemplo de jugabilidad adaptativa.

20. Terraria

Puntuación en Metacritic Plataformas Año de estreno Desarrollador 85 PC, PS4, Xbox One, Switch, Mac, iOS 2011 Re-Logic

In Terraria, te adentras en un mundo repleto de espacios infinitos para explorar, crear y luchar. Este juego para Mac es la combinación perfecta de diversión y creatividad. Tanto si eres excavar en busca de recursos o enfrentarse a jefes al estilo Minecraft, Hay un montón de cosas que hacer.

Con nuevas actualizaciones y contenido gratuito que se añaden constantemente, Terraria sigue sorprendiendo a los jugadores con nuevos retos y funciones. Es uno de los mejores juegos para Mac que puedes añadir a tu biblioteca de la Mac App Store. Si te gustan los juegos de mundo abierto, este te ofrece una experiencia única que te hará volver una y otra vez.

Juega en solitario o con amigos en un mundo inmenso en el que puedes elegir tu propio camino: construir, luchar o extraer minerales. Si buscas un juego con una gran rejugabilidad, Terraria debería estar en tu lista.

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21. Melvor Idle

Puntuación en Metacritic Plataformas Año de estreno Desarrollador 80 PC, Mac, iOS, Android 2021 Malcs

Melvor Idle es un divertido, juego de espera adictivo. Tanto si acabas de empezar como si eres un jugador experimentado, siempre hay algo nuevo entre lo que elegir. Los usuarios de Mac podrán Disfruta de la fluidez de este juego, que funciona de maravilla en el iMac y en otros dispositivos.

Lo que distingue a Melvor Idle es la forma en que combina el la profundidad de las mecánicas de los juegos de rol combinada con una mecánica de juego pasiva. Puedes automatizar tareas, gestionar habilidades y desbloquear montones de contenido nuevo a medida que avanzas. El diseño del juego ofrece un equilibrio perfecto entre el juego pasivo y los retos apasionantes.

Si buscas un juego para pasar el rato sin tener que estar conectándote constantemente, Melvor Idle es una opción excelente. A los aficionados a los juegos «idle», sobre todo a aquellos a los que les encanta la progresión, les encantará Melvor Idle.

Los mejores juegos multiplataforma para Mac

Los videojuegos para Mac permiten disfrutar de algunos de los mejores títulos multiplataforma, lo que garantiza una experiencia fluida en distintos dispositivos. Final Fantasy XIV destaca como uno de los mejores títulos, reconocido por su jugabilidad inmersiva de MMORPG y su amplio mundo.

With funcionalidad multiplataforma completa, los jugadores de Mac pueden unirse a sus amigos de PC y consola para sumergirse en misiones y batallas épicas en Eorzea. Este juego es un ejemplo perfecto del tipo de juegos que ofrecen Diversión sin límites en todas las plataformas.

Otra excelente opción es Fortnite, un auténtico fenómeno juego de batalla real que conecta a los jugadores de Mac, PC, consolas y dispositivos móviles. Gracias a sus frecuentes actualizaciones y modos creativos, Fortnite mantiene la experiencia fresca y atractiva. Se trata de un juego que funciona increíblemente bien en Mac, ya que ofrece…acciones y juego competitivo.

Para una experiencia multijugador más desenfadada, pero no por ello menos emocionante, «Among Us» ofrece juego multiplataforma, lo que facilita formar equipo con amigos en cualquier dispositivo. Ya sea en un Mac o en un iMac, te verás envuelto en divertidos engaños y trabajo en equipo mientras exploras el espacio.

Si te interesan los mejores juegos para Mac, estos títulos son imprescindibles, ya que garantizan que los juegos para Mac sigan destacando entre todas las plataformas. No te olvides de echar un vistazo a otras sugerencias en Eneba, Steam y la Mac App Store para encontrar aún más títulos que añadir a tu colección.

Preguntas frecuentes

¿Es Mac una buena opción para jugar?

Sí, sobre todo con los Mac modernos con Apple Silicon. Aunque la oferta de juegos es más reducida que en Windows, los videojuegos para Mac han mejorado considerablemente gracias a una mejor compatibilidad con el hardware y al creciente interés de los desarrolladores.

¿Se pueden jugar juegos de PC en un Mac?

Sí, mediante diversos métodos, entre los que se incluyen adaptaciones nativas para Mac y capas de compatibilidad como Vino, o servicios de juegos en la nube. Sin embargo, no todos los juegos de PC están disponibles para Mac.

¿Qué juegos de carreras hay disponibles para Mac?

Hay varios juegos de carreras excelentes que funcionan a la perfección en Mac, entre ellos Grid Autosport andEl arte del rally. Estos juegos de carreras de primera categoría ofrecen emociones a toda velocidad sin dejar de ofrecer un rendimiento óptimo en macOS.

¿Qué juegos de terror hay disponibles para Mac?

Los usuarios de Mac pueden disfrutar de varios de los mejores juegos de terror, entre los que se incluyen Resident Evil 4, Dead Space, yCapas de miedo. Estos títulos ofrecen experiencias envolventes optimizadas para el rendimiento de macOS.