Los 20 mejores juegos multijugador de supervivencia para jugar en 2026

Si alguna vez te has sumergido en algunos de los mejores juegos multijugador de supervivencia, sabrás que son mucho más que simples retos. Son aventuras trepidantes en las que cada decisión cuenta. He pasado horas reuniendo recursos, construyendo bases e intentando que los zombis u otros jugadores no me acabaran

Lo que hace que estos juegos sean tan adictivos es la combinación del trabajo en equipo con los amigos, la tensión constante y la libertad de explorar universos enormes. Desde construir tu refugio perfecto hasta abrirte paso a través de tierras hostiles o simplemente sobrevivir una noche más, estos 20 juegos demuestran que la supervivencia es dura, pero mucho más divertida en compañía.

Nuestra selección de los mejores juegos multijugador de supervivencia

¿Sabes cómo hay algunos juegos que te enganchan desde el principio y no te sueltan? Esa es la energía que transmiten estos cinco. Son el tipo de títulos multijugador que respetan tu tiempo, ponen a prueba tus habilidades y mantienen la intriga (sobre todo cuando juegas con amigos). He probado un montón de juegos, pero estos destacan por lo bien que combinan la artesanía, la aventura y la emoción de sobrevivir:

Ark: Supervivencia Evolucionada (2017) – Los dinosaurios y la supervivencia ya son una combinación letal, pero si a eso le sumas la construcción de bases y tribus online gigantescas, el resultado es el caos en estado puro, en el mejor sentido de la palabra. Tranquilidad (2018) – Probablemente sea el juego más duro de la lista. Empiezas sin nada, luchas por conseguir recursos y esperas que los siguientes jugadores con los que te encuentres no te asalten el campamento. Es brutal, pero por eso se ha convertido en una leyenda en PC. Minería, artesanía (2011) – Sigue siendo imbatible en cuanto a creatividad. Desde relajadas partidas cooperativas hasta desafíos con mods, Minería, artesanía es el lugar ideal para construir, hacer manualidades y explorar juntos.

No está mal para empezar, ¿verdad? Cada uno de estos juegos tiene su propio estilo (dinosaurios, zombis o un PvP brutal). Y créeme, la lista completa tiene aún más mundos que no te puedes perder. Sigue leyendo, porque los mejores juegos multijugador de supervivencia no se quedan aquí.

Los 20 mejores juegos multijugador de supervivencia: construye, lucha y sobrevive en equipo

Muy bien, aquí tienes la lista completa: veinte mundos que combinan la creación, el combate y el caos más absoluto cuando juegas con amigos. Algunos apuestan por el realismo, otros por la creatividad desenfrenada, pero todos son aventuras multijugador inolvidables. ¿Listo para ver qué títulos se han colado en la lista? Estos son los mejores juegos multijugador de supervivencia. ¿A cuántos de ellos has jugado?

1. Ark: Supervivencia Evolucionada [El mejor juego multijugador de supervivencia con temática de dinosaurios]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2017 Creador/es Studio Wildcard (desarrollador y editor) Duración media de la partida Entre 50 y más de 500 horas Puntuación en Metacritic 70

Lanzarse aArk: Supervivencia Evolucionada es como despertarse en medio de un el mundo prehistórico donde todo quiere matarte (o devorarte). Empiezas casi desnudo en una playa, luchando por reunir leña, piedras y bayas mientras raptores círculo cercano. En cuanto domines a tu primer dinosaurio o construyas tu primera base fortificada con tus amigos, el juego cobrará todo su sentido.

El núcleo del juego es sencillo, pero adictivo: reunir recursos, fabricar objetos, construir, y luego pon a prueba tus habilidades tanto contra el entorno como contra otros jugadores. La isla es enorme, está repleta de biomas que van desde exuberantes selvas hasta montañas nevadas, cada uno de ellos lleno de peligros, lo que hace que parezca uno de los los mejores juegos de mundo abierto.

Para más información En algunos de loslos mejores juegos de supervivenciaigualArkEl trabajo en equipo marca la diferencia, así que únete pronto a una tribu para compartir recursos, acelerar el avance y sobrevivir juntos a los ataques de los dinosaurios.

En un momento estás buscando comida y, al siguiente, estás huyendo para salvar la vida de un tiranosaurio rex. Esa constante imprevisibilidad es lo que hace que este título sea una aventura multijugador tan memorable.

Y, sinceramente, es donde más se luce cuando formas parte de una tribu. Se puede jugar en solitario, pero el esfuerzo es brutal. Con un grupo cooperativo, podéis repartiros las tareas, asaltar bases enemigas o simplemente pasar el rato montando dinosaurios gigantes.

He visto a gente crear ciudades enteras en Internet, con defensas, vallas e incluso ejércitos domesticados. Mods añade también «una locura» variedad, desde tecnología futurista hasta nuevos mapas, lo que mantiene el juego al día años después de su lanzamiento.

Veredicto final: Si estás buscando un juego de supervivencia multijugador que te sumerja en un mundo impredecible lleno de dinosaurios, creación de objetos y batallas brutales, este es el tuyo Es una propuesta fácil de disfrutar. Es un poco caótica, es una locura, pero con los amigos adecuados, resulta inolvidable.

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2. Tranquilidad [El mejor juego multijugador de supervivencia PvP hardcore]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One Año de estreno 2018 (lanzamiento completo) Creador/es Facepunch Studios (desarrollador y editor) Duración media de la partida Más de 100 horas Puntuación en Metacritic 69

Tranquilidad te sumerge en un mundo en el que no hay nada más que un rocky unantorcha. Sin tutoriales, sin que te lleven de la mano. Solo una lucha por sobrevivir contra el hambre, el frío y, sobre todo, contra los demás jugadores. Esa es la magia y la locura de Tranquilidad: la mayor amenaza nunca es el entorno, sino el tipo que se te acerca sigilosamente por detrás.

En esencia,Tranquilidadtrata sobrerecolección de recursos y construcción de bases, pero la sorpresa es que nada está a salvo. Cualquier estructura que construyas puede ser asaltada (y probablemente lo será). Pasarás horas construir defensas, colocar trampas y reforzar las murallas… solo para despertarme al día siguiente y descubrir que todo había desaparecido. Es duro, pero es lo que hace que las victorias sean tan gratificantes.

Para más información Si acabas de empezar, no te precipites a construir una base enorme desde el principio. Empieza poco a poco, mantente oculto y esconde el botín en varios lugares. En Tranquilidad, es más vale ser discreto que llamativo (Las bases grandes son, básicamente, invitaciones a incursiones).

Las imágenes son crudas y realistas, con bosques, desiertos, ymontañas nevadas todo ello se convierte en tu campo de batalla. Puede que pases una hora recogiendo madera y piedras tranquilamente y, de repente, un grupo de jugadores te tienda una emboscada para quedarse con tu botín. Esa imprevisibilidad es lo que hace que Tranquilidad Una aventura multijugador de supervivencia de lo más alocada. ¿Y la comunidad? Un auténtico caos. Algunos servidores están llenos de equipos cooperativos y amistosos que forman aldeas, mientras que otros son auténticos campos de batalla donde la confianza no vale nada.

Veredicto final: Tranquilidades uno de loslos mejores juegos multijugador si lo que buscas es tensión, traición y la emoción de luchar contra otros por cada pedacito de equipamiento. Es implacable, pero si tienes lo que hay que tener (y quizá un buen equipo), ningún juego te hará sentir más la emoción.

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3. Minería, artesanía [El mejor juego multijugador de supervivencia creativo]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2011 Creador/es Mojang Studios (desarrollador), Xbox Game Studios (editor) Duración media de la partida Horas y horas Puntuación en Metacritic 93

Minería, artesanía es uno de esos títulos que no necesita presentación. Es el sandbox una aventura de supervivencia que marcó a toda una generación de jugadores. Empiezas en un bloques mundo con nada más que tus manos, y a partir de ahí todo depende de lo que seas capaz de crear. Corta leña, extrae piedra, fabrica herramientas y, de repente, estarás construyendo un castillo o explorando cuevas llenas de peligros.

Lo que te mantiene enganchado es el libertad. Puedes jugar en modo relajado, pasando horas cultivando y decorando un acogedor pueblo, o subir el nivel de dificultad y ver cuánto aguantas frente a los creeper y los esqueletos. Lo mejor es que Minería, artesanía se adapta a tu estado de ánimo: puede ser relajante, tenso o francamente caótico.

Para más información En los juegos de supervivencia como Minería, artesanía, es fundamental superar la primera noche. Fabrica herramientas rápidamente, construye un refugio e ilumínalo para mantener a raya a las criaturas.

Y no nos olvidemos de la mods. Se conviertenMinería, artesanía en una variedad casi infinita de juegos, desde grandes aventuras de rol hasta paisajes de ciencia ficción que parecen una secuela perfecta. A esto hay que añadir que es totalmente en líneacon facilidadcooperativa… y ahí tienes un juego del que es prácticamente imposible cansarse. He perdido la cuenta de cuántas veces me he metido en un servidor de supervivencia con un grupo de amigos y he acabado quedándome despierto hasta muy tarde.



Veredicto final: Minería, artesanía es la aventura de supervivencia multijugador definitiva. Ya sea creando construcciones épicas, luchando contra monstruos o simplemente pasando el rato en un mundo infinito con amigos, sigue siendo uno de los mejores sitios para jugar.

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4. DayZ [El mejor juego multijugador de supervivencia realista]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2018 (lanzamiento completo) Creador/es Bohemia Interactive (desarrollador y editor) Duración media de la partida Entre 50 y más de 200 horas Puntuación en Metacritic 61

DayZ no es el tipo de juego de supervivencia al que te lanzas sin más; es una experiencia que exige paciencia y determinación. Te despiertas en un enorme postapocalíptico mundo, hambriento, enfermo y completamente desarmado. A partir de ahí, depende de ti buscar comida, cazar animales, curarte las heridas y evitar que te disparen nada más verte.

El ritmo eslento pero seguro, y ahí está el gancho. Cada paso se vive como una aventura, porque la muerte es definitiva y volver a empezar es brutal. Los escenarios son desoladores, pero están llenos de detalles: pueblos abandonados, bosques densos, yciudades en ruinas que explorarás con cautela, sin perder de vista las posibles amenazas.

Para más información No confíes en los desconocidos demasiado rápido. En DayZ… incluso un simple «hola» amistoso puede convertirse en una bala en la nuca. Limítate a jugar en modo cooperativo con gente que realmente conozcas y aguantarás mucho más tiempo.

Voy a ser sincero: la mayor parte del tiempo lo pasas haciendo decisiones difíciles. ¿Te arriesgas a ir al pueblo a por provisiones, sabiendo que puede haber alguien acampado allí? ¿O te quedas en el bosque, viviendo de lo que podáis fabricar? Esa tensión constante es lo que le da DayZ esa sensación única de inquietud y emoción.

Veredicto final: Si buscas una experiencia de supervivencia cruda que se parezca más a una simulación que a un juego convencional, DayZ sigue siendo incomparable. Sobrevivir aquí no es fácil, pero cuando tú y tu equipo lográis pasar la noche, la sensación es increíble.

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5. Valheim [El mejor juego multijugador de supervivencia vikinga]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 (lanzamiento en acceso anticipado) Creador/es Iron Gate Studio (desarrollador), Coffee Stain Publishing (editor) Duración media de la partida Entre 50 y más de 200 horas Puntuación en Metacritic 85

Valheim te sumerge de lleno en un La vida después de la muerte según los vikingos que parece una mezcla a partes iguales de aventura y simulador de supervivencia. Empiezas en medio de un bosque misterioso con poco más que herramientas básicas, y a partir de ahí tendrás que talar árboles, cazar, fabricar equipo y, con el tiempo, construir tu propia casa comunal. ¿El problema? Cada vez que te adentras más en el mapa, te encontrarás con enemigos más fuertes e incluso jefes finales aún más letales.

Lo que hace que Valheim Lo mejor es lo bien que sienta jugar con amigos. Jugar en solitario está bien durante un tiempo, pero esto es un cooperativa la experiencia es lo más importante. Derrotar a un troll gigantesco o navegar por mares tempestuosos en un barco vikingo de fabricación propia se vive de otra manera cuando estás en equipo. Por eso Valheim destaca entre los los mejores juegos de PvE.

Para más información Avanza más rápido derrotando a los jefes en orden; cada uno desbloquea nuevas recetas de fabricación y equipo imprescindible para los biomas más difíciles.

Visualmente, tiene ese toque único estilo low-polyque, de alguna manera, parece a la vez sencillo y épico al mismo tiempo. Y como es totalmente online, podéis uniros a servidores compartidos, explorar enormes mundos generados proceduralmente y construir juntos ciudades vikingas enteras. No cuesta entender por qué este juego se hizo tan popular en Reddit: a la gente le ha encantado su equilibrio entre la tranquila construcción de bases y las emocionantes batallas contra jefes finales.

Veredicto final: Pocos juegos de supervivencia captan el espíritu de la aventura como Valheim. Con su ambientación inspirada en los vikingos, sus épicas batallas contra jefes y la libertad de construir y navegar por mundos inmensos junto a tus amigos, es una saga de supervivencia que resulta verdaderamente inolvidable en el modo cooperativo.

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6. V Rising [El mejor juego multijugador de supervivencia con vampiros]



Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC Año de estreno 2022 (lanzamiento en acceso anticipado) Creador/es Stunlock Studios (desarrollador y editor) Duración media de la partida Entre 50 y más de 150 horas Puntuación en Metacritic 80

V Rising te pone en la piel (o en los colmillos) de un recién despertado vampiroen unfantasía oscura mundo. En lugar de empezar como un superviviente indefenso, desde el principio puedes hacer uso de poderes sangrientos, cazar humanos y, poco a poco, crear tu propio Imperio gótico. Es una versión refrescante del género de supervivencia, y se nota que está muy bien pulido desde el principio.

El ciclo de juego se basa en reunir recursos, construir una fortaleza y luchar contra los señores rivales en un entorno online abierto. El combate se inclina más hacia un juego de rol de acción, con esquivas, lanzamiento de hechizos y combinaciones de armas que hacen que cada combate resulte dinámico. Además, el juego premia las estrategias inteligentes: tendrás que defender tu base durante las incursiones, pero también atacar primero si quieres mantener el control de tu territorio.

Para más información No te limites a un solo estilo de juego. Prueba a drenar sangre de diferentes tipos a tus enemigos; te otorgan habilidades únicas que pueden cambiar por completo tu forma de luchar y sobrevivir.

Lo que también hace que V Rising lo que más destaca es la combinación de cooperativa and PvP. Puedes jugar con amigos para formar un clan, mejorar tu castillo y enfrentarte a jefes itinerantes, o convertirte en un auténtico depredador y dominar los servidores. En los comentarios de la comunidad en Reddit se suele destacar lo especial que resulta el ambiente Diablo se fusionó con un juego de supervivencia tipo sandbox, lo cual, sinceramente, es todo un acierto.

Veredicto final: V Rising convierte la supervivencia en una elegante saga de vampiros. Con su mezcla de construcción de bases, combates PvP brutales y la libertad de dirigir un clan en modo cooperativo, es un mundo de fantasía oscura que te clava los colmillos y no te suelta.

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7. Project Zomboid [El mejor juego multijugador de supervivencia con zombis]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC Año de estreno 2013 (lanzamiento en acceso anticipado) Creador/es The Indie Stone (desarrollador y editor) Duración media de la partida Más de 100 horas Puntuación en Metacritic N/A (críticas muy positivas en Steam)

Project Zomboid es el tipo de juego de supervivencia que no pierde el tiempo haciéndote creer que vas a salir con vida. Empieza, literalmente, con la frase: «Así es como moriste». A partir de ahí, te sumerges en un Kentucky postapocalípticolleno dezombis, y el reto consiste en ver cuánto tiempo eres capaz de aguantar antes de que llegue lo inevitable.

Lo que te atrapa es lo realista que resulta. No eres un superhéroe, solo eres un una persona normal intentando sobrevivir. Eso implica lidiar con el hambre, la sed, el agotamiento e incluso la depresión. Olvidarse de cerrar la puerta con llave o dejar una ventana abierta puede marcar la diferencia entre morir solo y aguantar una semana más.

Y cuando traes cooperativa, las cosas mejoran aún más. He tenido partidas en las que mi grupo se repartía las tareas: una persona intentaba crear una granja, otra salía a buscar provisiones y otra se quedaba atrás para defender nuestro refugio. Da la sensación de ser caótico, pero en el buen sentido, sobre todo cuando se juega en servidores online donde la comunidad comparte historias de supervivencia que son a partes iguales divertidísimas y trágicas.

Para más información No te limites a acumular comida enlatada; aprende a cocinar. Las comidas adecuadas mantienen a tu personaje más feliz, más sano y menos propenso a la depresión, lo que puede marcar la diferencia a la hora de sobrevivir una noche más.

Visualmente, es bastante sencillo, con su estilo isométrico, pero la profundidad que se esconde bajo la superficie es impresionante. Cada pequeño error cuenta, y cada decisión acertada se siente como una pequeña victoria. Es exigente, pero por eso es tan adictivo y, sin duda, uno de los los mejores juegos de zombis para los fans más acérrimos.

Veredicto final: Project Zomboid es un simulador de supervivencia en el que la tensión no da tregua. Entre la muerte permanente, los sistemas complejos y el modo cooperativo brutal, es un juego que te mantiene constantemente preguntándote cuánto tiempo podrás aguantar.

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8. Mal creado [El mejor juego multijugador de supervivencia postapocalíptico]



Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC Año de estreno 2018 Creador/es Entrada Interactive (desarrollador y editor) Duración media de la partida Entre 60 y más de 150 horas Puntuación en Metacritic N/A (críticas muy positivas en Steam)

Mal creado te sumerge en un ambiente sombrío mundo postapocalíptico donde la supervivencia está todo menos garantizada. El el ambiente es tenso: las tormentas pueden aparecer de la nada e inundar el terreno, mientras los mutantes deambulan por las calles y los bosques. Es como vivir en medio de un cataclismo constante, en el que hasta el propio clima parece estar en tu contra.

El proceso básico es el de siempre: tendrás que buscar comida, construir refugios y jugar con precaución mientras intentas sobrevivir. Pero Mal creado te mantiene en vilo con su imprevisibilidad. Un día despejado puede convertirse de repente en una tormenta eléctrica, lo que te obligará a defender tu campamento mientras la visibilidad se reduce casi a cero. Es un detalle bastante singular que lo distingue de otros juegos de supervivencia.

Para más información Presta atención a la superficie de los ríos y lagos. Las tormentas pueden hacer que el nivel del agua suba rápidamente, y lo que antes era un lugar seguro puede inundarse en un abrir y cerrar de ojos. Construye en un terreno más elevado siempre que puedas.

Y donde realmente destaca es en modo cooperativo online. Únete a tus amigos, aúna recursos y fortifica las bases para defenderse tanto de los ataques de mutantes como de los asaltantes humanos. El sistema permite enfrentamientos PvP muy intensos, y el hecho de que la pérdida de equipo sea tan grave hace que cada decisión cobre mayor importancia. No se trata de un juego de supervivencia casual de tipo «sandbox»; es duro, exigente y más adecuado para quienes disfrutan con los retos.

Veredicto final: Mal creado destaca por ser un juego de supervivencia crudo que combina peligros ambientales con amenazas mutantes y un intenso modo multijugador. Si te gustan los mundos cooperativos online crudos en los que cada decisión cuenta, este juego te mantendrá enganchado.

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9. Conan Exiles [El mejor juego multijugador de supervivencia de fantasía]



Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2018 Creador/es Funcom (desarrollador y editor) Duración media de la partida Entre 80 y más de 200 horas Puntuación en Metacritic 68

Conan Exiles te sumerge en las Tierras del Exilio, un desierto implacable donde la única forma de salir adelante es actuar con inteligencia y adaptarse rápidamente. Empiezas sin nada, obligado a rebuscar para sobrevivir mientras animales peligrosos and entornos hostiles Pon a prueba tus límites constantemente.

Lo que lo hace adictivo es la progresión vinculada a tu propio desarrollo. A medida que vivir más tiempo, túdesbloquear habilidades, forjaarmas más potentes, y convierte a tu personaje en alguien capaz de dominar este brutal mundo abierto. Nunca es un camino fácil; el mundo tiende a echar por tierra tus planes si te confías demasiado.

Para más información Construye tu base cerca de los recursos, pero sin que resulte demasiado evidente. Los lugares ocultos o elevados dificultan los ataques enemigos, al tiempo que te permiten acceder a la piedra, la madera y el agua que necesitarás al principio.

Y ahí es donde empieza lo divertido, con cooperativa. Unirse a los amigos para explorar, asaltar o construir fortalezas gigantescas le da un toque novedoso a toda la experiencia. Y si te gusta el PvP, los servidores pueden ponerse muy movidos: las alianzas cambian, se producen traiciones y una sola incursión a gran escala puede alterar el equilibrio de la noche a la mañana. Algunas comunidades incluso utilizan mods para añadir nuevas mazmorras o sistemas, lo que mantiene el interés de los veteranos.

Es un mundo duro, pero también es sorprendentemente flexible. ¿Quieres centrarte en la supervivencia en PvE? Adelante. ¿Prefieres un servidor donde reine el caos? También lo hay. Con tantas formas diferentes de abordarlo, Conan Exiles parece uno de los juegos de supervivencia más versátiles que hay.

Veredicto final: Conan Exiles es brutal, implacable y ofrece infinitas posibilidades de volver a jugar. Desde aventuras cooperativas hasta un PvP despiadado, es un mundo de supervivencia que recompensa la dedicación y castiga la debilidad.

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10. SCUM [El mejor juego multijugador de supervivencia con simulación realista]



Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas PC Año de estreno 2018 (Acceso anticipado) / Lanzamiento completo — 2025 Creador/es Gamepires y Croteam (desarrollador), Devolver Digital (editor) Duración media de la partida Entre 50 y más de 200 horas Puntuación en Metacritic N/A (Reseñas muy positivas en Steam)

SCUM es un juego de supervivencia convertido en una simulación extrema. En lugar de limitarse a preocuparse por el hambre y la sed, este título ofrece una visión totalmente realista con sistemas que controlan tu metabolismo, tus vitaminas e incluso tu peso corporal. Cada decisión (lo que comes, la distancia que corres, cuánto luchas) influye en tus estadísticas y puede determinar el resultado de una partida.

Visualmente, tiene un aspecto crudo y realista, con amplios escenarios llenos de pueblos abandonados, bosques, ybases militares. La atmósfera no se reduce a los zombis u otros supervivientes; se trata de cuánto tiempo puedes mantener tu cuerpo en funcionamiento cuando todo a tu alrededor intenta acabar con él.

Para más información No descuides las vitaminas y los minerales. Si los descuidas, tu personaje se debilitará rápidamente, y en SCUM, la debilidad es sinónimo de muerte. Equilibra tu dieta si quieres vivir mucho tiempo.

Donde destaca es en la combinación de cooperativasupervivencia y PvP tensión. Puedes jugar con amigos para buscar suministros, desarrollar a tu personaje y prepararte para los enfrentamientos (o lanzarte a servidores caóticos donde un solo paso en falso puede hacerte perder horas de progreso). Las comunidades de Reddit suelen destacar lo intensos que llegan a ser los tiroteos, ya que la resistencia y la mecánica de disparo están directamente ligadas a tu condición física.

La curva de aprendizaje puede resultar un poco pesada, pero si eres de los que les encanta sistemas complejos, este título te va a dejar sin aliento. No se trata tanto de divertirse de forma distendida como de esforzarse al máximo para dominar hasta el más mínimo detalle.Veredicto final: SCUM ofrece una combinación única de supervivencia y simulación en la que las pequeñas decisiones tienen consecuencias enormes. Para los aficionados a los sistemas complejos y al realismo descarnado, es uno de los títulos más ambiciosos del mercado.

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11. Don’t Starve Together [Mejor juego multijugador de supervivencia con el mejor diseño artístico]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2016 Creador/es Klei Entertainment (desarrollador y editor) Duración media de la partida Entre 40 y más de 200 horas Puntuación en Metacritic 79

Don’t Starve Together es un juego de supervivencia con un toque retorcido humor. En lugar de centrarse en un realismo crudo, te sumerge en un una pesadilla dibujada a mano donde las reglas son sencillas: actúa con inteligencia, gestionar recursos, yintenta no pasar hambre. El inquietante estilo artístico, parecido al de los dibujos animados (imagínate una mezcla entre Tim Burton y un simulador de supervivencia), hace que incluso los momentos más brutales resulten extrañamente divertidos de ver.

En esencia, se trata de recolectar comida, mantener la cordura a raya y experimentar con sistemas extraños mientras… cambian las estaciones. Los inviernos te congelan, los veranos te abrasan, y el enemigos derrotados Los enemigos con los que te topas (arañas gigantes, sabuesos o incluso monstruos de las sombras) hacen que cada partida sea impredecible. Es duro, pero el diseño siempre te anima a arriesgarte.

Para más información Prepárate siempre con antelación para el invierno. Haz acopio de comida, confecciona ropa de abrigo y monta tendederos antes de que llegue el frío. Las prisas de última hora suelen acabar en cadáveres congelados y una hoguera apagada.

¿Y lo mejor de todo?Cooperativa caos. Jugar con otros lo cambia todo: una persona puede estar cazando mientras otra mantiene el fuego encendido, y si alguien comete un error tonto, todo el grupo puede verse en apuros. Las comunidades suelen decir que aprender a adaptarse y a apoyarse mutuamente es lo que hace que el juego siga brillando a largo plazo.

Veredicto final: Don’t Starve Together Es implacable, pero curiosamente adictivo, y combina sistemas de supervivencia exigentes con una identidad artística llamativa. Es perfecto para cualquiera que busque un juego de supervivencia cooperativo con personalidad.

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12. Empyrion: Supervivencia galáctica [El mejor juego multijugador de supervivencia ambientado en el espacio]



Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas PC Año de estreno 2020 Creador/es Eleon Game Studios (desarrollador y editor) Duración media de la partida Entre 60 y más de 200 horas Puntuación en Metacritic N/A (críticas en Steam mayoritariamente positivas)

Empyrion – Supervivencia galáctica es lo que se obtiene si competiciones de supervivencia caja de arena espacial. Sufres un aterrizaje forzoso en un planeta extraño, y a partir de ahí, todo depende de cómo juegues tus cartas: rebuscar, construir y expandirte mientras te defiendes de las amenazas alienígenas. A diferencia de muchos juegos de supervivencia, este te ofrece la oportunidad de realmente construir barcos y bases que te parezcan enormes, entonces llévatelasen órbita.

Los entornos son precioso, pero duro. En un momento estás explorando selvas alienígenas y, al siguiente, te ves obligado a repeler drones o a enfrentarte a un tiroteo inesperado con PNJ hostiles. El clima, el oxígeno y los recursos te obligan constantemente a mantenerte alerta. Y cuando se añade el modo cooperativo, el caos adquiere una estructura: repartir tareas como la extracción de minerales, la defensa de la base o el pilotaje de naves espaciales hace que las sesiones largas sean más fluidas.

Para más información Céntrate desde el principiomovilidad. Una nave pequeña y resistente te da libertad para escapar, explorar y expandirte, mientras que centrarte demasiado pronto en una base puede dejarte en una situación vulnerable.

La comunidad suele señalar cómo mods mantener el interés, ya sea con planetas personalizados o nuevas armas. El apoyo constante de los desarrolladores a través de actualizaciones y parches también ha contribuido a que el juego siga siendo competitivo frente a otros títulos de supervivencia espacial (sí, incluso en comparación con No Man’s Sky). Es una de esas experiencias en las que la inmensidad del lugar puede resultar abrumadora, pero en el buen sentido: ¡siempre hay otro horizonte por descubrir!

Veredicto final: Empyrion – Supervivencia galáctica combina la supervivencia extrema con la emoción de la exploración espacial, lo que te ofrece un sinfín de posibilidades para experimentar. Para aficionados a la ciencia ficción Para quienes buscan tanto suspense como creatividad, esta es una obra destacada.

★ El mejor juego multijugador de supervivencia ambientado en el espacio Empyrion: Supervivencia galáctica Compra en Eneba

13. El lado oscuro [El mejor juego táctico multijugador de supervivencia]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas PC, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 Creador/es Bad Pixel (desarrollador y editor) Duración media de la partida Entre 50 y más de 150 horas Puntuación en Metacritic N/A (críticas en Steam mayoritariamente positivas)

El lado oscuro se inclina más hacia realismo táctico que una supervivencia caótica. En lugar de enfrentarte a mutantes o enemigos sobrenaturales, el juego se centra en un combate realista que hace hincapié en las armas, la resistencia y la percepción del entorno. Jugarás en un mapa enorme salpicado de bosques, pueblos, yzonas industriales abandonadas donde cada enfrentamiento puede dar un giro en cuestión de segundos.

Lo que realmente lo distingue es su enfoque de armas de fuego. La mecánica de las armas resulta realista y detallada, con opciones de personalización que realmente marcan la diferencia en los tiroteos, lo que hace que El lado oscurouno de loslos mejores juegos de disparos en primera persona. Los accesorios modifican el retroceso, las miras influyen en la precisión y los tipos de munición pueden marcar la diferencia entre acabar con alguien rápidamente o quedarse atascado recargando en el momento menos oportuno.

Para más información No corras a toda velocidad por todas partes. La gestión de la resistencia es cuestión de vida o muerte. Guarda tus fuerzas para los combates o las huidas rápidas, porque quedarte sin energía en medio de un tiroteo suele acabar con la pantalla de reaparición.

Aunque las zonas de PvP son intensas, también hay espacio para momentos más tranquilos (recolectar botín, viajar o prepararse para la siguiente partida). La economía y el sistema de intercambio del juego te permiten progresar más allá del combate constante, y el apoyo de los desarrolladores ha garantizado que las actualizaciones se publiquen de forma constante. Muchos hilos de Reddit destacan lo refrescante que resulta este ritmo más pausado en comparación con los títulos de supervivencia que se parecen más a un battle royale.

Veredicto final: El lado oscuro ofrece una experiencia de supervivencia con un toque de simulación militar. Si buscas una experiencia cruda y sin florituras en la que la paciencia y la precisión den sus frutos, este es un título al que merece la pena dedicarle muchas horas.

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14. State of Decay 2 [El mejor juego multijugador de supervivencia impulsado por la comunidad]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2018 (Edición Juggernaut 2020) Creador/es Undead Labs (desarrollador), Xbox Game Studios (editor) Duración media de la partida 40–120+ horas Puntuación en Metacritic 69

En lugar de limitarte a sobrevivir por tu cuenta, aquí te encargas de gestionar un comunidad de supervivientes. Cada decisión (a quién reclutar, qué recursos conseguir, cuándo trasladarse a una nueva base) tiene consecuencias reales. El equilibrio entre la supervivencia diaria and planificación a largo plazo hace que cada partida resulte emocionante y gratificante.

El tono es más realista que el de la mayoría de los juegos de zombis. Tendrás que recorrer los barrios en busca de comida y medicinas, conseguir vehículos para desplazarte entre zonas seguras y coordinarte con otros jugadores en el modo cooperativo para mantener alta la moral. Cada supervivienteincluyehabilidades únicas, y perder a alguien en una horda o en una misión fallida duele porque cambia para siempre tu grupo.

Para más información No subestimes la moral. Los supervivientes con baja moral rinden menos en las tareas e incluso pueden causar problemas dentro del campamento. Mantén alta la moral con recursos, descanso seguro y misiones exitosas.

Visualmente, no es el shooter de supervivencia más llamativo, pero la atmósfera funciona, sobre todo cuando cae la noche y el silencio se ve roto por los gemidos de los muertos vivientes. Muchos aficionados en Reddit destacan cómo la combinación de sistemas de gestión y combate le aporta más profundidad que el típico juego de zombis. Las actualizaciones y parches lanzados a lo largo de los años demuestran el apoyo constante de los desarrolladores, lo que ha mantenido viva a la comunidad.

Veredicto final:Equilibriosupervivencia with liderazgo es lo que hace que este título sea especial. No se trata solo de acabar con zombis, sino de guiar a una comunidad a través del apocalipsis, y ese giro hace que siga resultando novedoso incluso tras muchas horas de juego. Además, es una de las opciones más destacadas de la Los mejores juegos de supervivencia para Xbox gracias a su enfoque centrado en la comunidad.

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15. Fallout 76 [El mejor juego multijugador de supervivencia en un mundo posnuclear]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2018 Creador/es Bethesda Game Studios (desarrollador), Bethesda Softworks (editor) Duración media de la partida Entre 60 y más de 200 horas Puntuación en Metacritic 52

Salir de la cámara acorazada en Fallout 76 te sumerge en los Apalaches, unapáramo que cobra vida cada vez que juegas. El El mapa es enorme, repleto de facciones, acontecimientos aleatorios y criaturas mutantes que te mantendrán en vilo. La seguridad es frágil, y un solo paso en falso puede echar por tierra una hora de progreso.

El progreso está ligado a la recolección y la mejora. Aunque empiezas con restos, las misiones y los eventos de temporada suelen ofrecer recompensas gratuitas que te dan un pequeño empujón. Parte del mejor contenido proviene de ampliaciones and eventos de duración limitada que parecen historias secundarias sacadas de otra página de Consecuenciasde su historia, lo que hace que siga resultando actual incluso años después de su lanzamiento.

Para más información No acumules trastos; aprende qué cosas debes desechar. El peso de más te ralentiza, y el sistema de artesanía hace que casi todos los objetos rotos tengan más valor como materia prima que como trastos en tu inventario.

La combinación deSistemas de juegos de rol and mecánicas de supervivencia significa que tus decisiones tienen un efecto dominó en toda la experiencia. Las modificaciones y los cambios de equipamiento cobran sentido, y cada misión conlleva sus propios riesgos: radiación, emboscadas o incluso quedarte sin provisiones a mitad de camino. No está tan pulido como otros títulos del género, pero su ambición hace que siga destacando.

Veredicto final: Los Apalaches posnucleares son un lugar brutal, pero para los aficionados a los juegos de rol que buscan combinar la supervivencia con una franquicia legendaria, Fallout 76 es una apuesta que al final sale bien. Y para los jugadores de consola, también vale la pena destacar Fallout 76 ocupa un lugar entre los Los mejores juegos de supervivencia para PS5.

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16. Ícaro [El mejor juego multijugador de supervivencia por sesiones]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas PC Año de estreno 2021 Creador/es RocketWerkz (desarrollador y editor) Duración media de la partida Entre 20 y más de 100 horas Puntuación en Metacritic 70

Aterrizar en la superficie de Ícaro no es cuestión de perseverancia sin límites, sino de lo bien que sepas jugar dentro de unos límites estrictos plazos. En cada misión te envían a un planeta hostil donde las tormentas, la fauna salvaje y la escasez de oxígeno ponen a prueba constantemente tu capacidad de planificación. Cuando se agota el tiempo, o bien tienes éxito y regresas a la órbita, o bien fracasas y pierdes todo lo que has avanzado. Ese ciclo basado en sesiones lo hace muy diferente de otros títulos de supervivencia.

Visualmente, es impresionante, con bosques, cumbres heladas, ydesiertos que puede volverse mortal en un abrir y cerrar de ojos. El diseño te obliga a adaptarte: una parte de tu partida puede consistir en una tranquila recolección de recursos, y la siguiente puede ser una carrera desesperada para llegar a un refugio antes de que se desate una tormenta. Esa sensación de presión mantiene la ritmo ágil, por lo que ninguna gota es igual a otra.

Para más información No te confíes. Planifica siempre con antelación una ruta de retirada hacia tu nave de apoyo. Quedarse demasiado tiempo en una zona es la forma más rápida de echar a perder una misión.

RocketWerkzsigue insistiendoactualizaciones, con la incorporación de nuevos biomas y retos, e incluso hay eventos gratuitos los fines de semana que permiten a los nuevos jugadores probar el contenido antes de decidirse a comprarlo. Al echar un vistazo a la página web oficial, se aprecia lo activa que sigue estando la hoja de ruta de desarrollo, lo cual es una buena señal para los seguidores de toda la vida.

Veredicto final: Intensa, hermosa e implacable, Ícaro da en el clavo con la idea de carreras de supervivencia cortas pero intensas. Perfecto para los jugadores que buscan una experiencia intensa sin tener que dedicar semanas a una sola partida guardada.

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17. 7 días para morir [El mejor juego multijugador de supervivencia contra hordas de zombis]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2013 Creador/es The Fun Pimps (desarrollador y editor) Duración media de la partida Entre 100 y más de 300 horas Puntuación en Metacritic 68

ImagenMinería, artesanía mezclado con un apocalipsis zombi: esa es la forma más fácil de describirlo 7 días para morir. Es unsupervivencia en un mundo abierto una experiencia en la que cada sesión de juego gira en torno a la búsqueda de recursos, la fortificación y la preparación para lo inevitable: una ataque masivo de muertos vivientesque impacta cada siete noches.

El ciclo es sencillo, pero adictivo: saquea pueblos abandonados en busca de armas y provisiones, refuerza tus refugios y prueba diferentes trampas para mantener a raya a los muertos vivientes. Entornos destructibles hace que sea impredecible, y los zombis no se limitan a amontonarse en las puertas, sino que derriban paredes y derrumban edificios, por lo que nada parece estar completamente a salvo.

Para más información Utiliza los ajustes del juego para controlar el tamaño y la frecuencia de las hordas. Ajustar estos parámetros antes de guardar una nueva partida puede hacer que la experiencia resulte menos abrumadora para los principiantes o brutalmente intensa para los veteranos.

En PC, la escena del modding aporta una gran variedad, con modificaciones que pueden hacer que el juego parezca un título completamente nuevo. Los aficionados en Reddit suelen compararlo con Terraria en cómo fomenta la creatividad y los objetivos a largo plazo (aunque con mucha más tensión, ya que la muerte puede hacerte perder todo lo que has avanzado).

Veredicto final: La combinación de entornos destructibles, tensas noches de hordas y sistemas de supervivencia muy completos hace que 7 días para morir uno de los juegos de zombis con mayor rejugabilidad que hay. Cada partida se siente como un nuevo reto, con nuevas formas de sobrevivir (o fracasar).

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18. Sin salir [El mejor juego multijugador de supervivencia en un mundo en miniatura]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Plataformas PC, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Creador/es Obsidian Entertainment (desarrollador), Xbox Game Studios (editor) Duración media de la partida 30–120+ horas Puntuación en Metacritic 82

Reducido al tamaño de un ant, no estás atravesando páramos ni el espacio; estás atrapado en un patio trasero, donde las briznas de hierba se alzan como árboles y las hormigas se comportan como vecinos curiosos. Ese es el encanto de Sin salir: cada sesión de juego convierte lo cotidiano en algo peligroso y extraño.

El ciclo de supervivencia combina la recolección y la defensa con la exploración a lo largo de jardines, laberintos de setos, e inclusohormigueros subterráneos. Enfrentarse a oleadas de arañas y escarabajos a menudo parece una variante de la los mejores juegos de defensa de torres, simplemente en un patio trasero, y los hilos de Reddit están llenos de jugadores que admiten que han tenido que activar Modo Aracnofobia porque las arañas dan mucho miedo.

Para más información Construye tu base cerca de una fuente de agua desde el principio. Así reducirás el tiempo que pasas buscando recursos y tendrás un refugio más seguro al que recurrir cuando las arañas o los chinches se cuelen en la fiesta.

Es un juego que se disfruta más en modo cooperativo. Repartir las tareas (buscar comida, explorar túneles o mejorar el equipo) hace que las sesiones largas sean más llevaderas y le da a la aventura un ritmo divertido.

Los aficionados también comparan la creatividad de este juego con Terraria, ya que ambos juegos transformar entornos sencillos a lugares llenos de secretos y peligros. Y si solo sientes curiosidad, Obsidiana ha lanzado actualizaciones gratuitas que añaden biomas, equipamiento y contenido argumental a lo largo del tiempo.

Veredicto final: Convertir un patio trasero en una arena letal fue una idea audaz, pero Sin salir Lo clava. Es peculiar, llena de tensión y muy divertido para jugar con tus amigos.

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19. El bosque [El mejor juego multijugador de terror y supervivencia]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Plataformas Ordenador personal, PlayStation 4 Año de estreno 2018 Creador/es Endnight Games (desarrollador y editor) Duración media de la partida Entre 30 y más de 150 horas Puntuación en Metacritic 83

Accidente aéreo, bosque frondoso y caníbales Te observo desde la línea de árboles: esa es la situación, y no pierde el tiempo en meterte de lleno en juego de terror y supervivencia. El bosque combina una exploración llena de tensión con una inquietud psicológica, lo que te obliga a compaginar la gestión de recursos con el descubrimiento de el misterio de la desaparición de tu hijo.

Lo que lo hace destacar es el IA enemiga. Los caníbales no se limitan a abalanzarse sobre ti; te acechan, se retiran e incluso te engañan, creando una sensación de paranoia que pocos juegos de supervivencia logran transmitir. Muchos jugadores en Reddit destacan lo impredecibles que resultan estos encuentros. A veces te observan desde la distancia; otras, te atacan en masa sin previo aviso. Se trata tanto de miedo como de supervivencia.

Para más información Lleva siempre linternas o bengalas de repuesto antes de adentrarte en las cuevas. La oscuridad es lo que realmente mata ahí abajo, y la luz marca la diferencia entre encontrar pistas o que te sorprendan por sorpresa.

Las inquietantes cuevas esconden los secretos más oscuros del juego, y avanzar por ellas es como adentrarse en un mundo irreal, con mutantes grotescos y fragmentos de la historia que poco a poco van desvelando lo que realmente está sucediendo en la isla. Ya sea jugando en solitario o en modo cooperativo, la tensión nunca da tregua.

Veredicto final: Inquietante, evocadora e impredecible, El bosque es lo mejor del género de terror y supervivencia. Si te gustan las experiencias de supervivencia con auténtica tensión, este juego sigue estando a la altura incluso años después de su lanzamiento.

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20. Raft [El mejor juego multijugador de supervivencia en el océano]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Plataformas PC Año de estreno 2022 Creador/es Redbeet Interactive (desarrollador), Axolot Games (editor) Duración media de la partida Entre 50 y más de 150 horas Puntuación en Metacritic 75

Deambulando por un océano infinito Estar sobre un par de tablones de madera suena relajante… hasta que te das cuenta de que cada gota de agua y cada trozo de basura marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Raft te engancha desde el principio, haciendo que hasta la mejora más pequeña se sienta como un avance.

La mayoría de las sesiones comienzan con residuos de la pesca de las olas, reunir herramientas, yAmpliar tu base flotante mientras te defiendes del tiburón, siempre hambriento. El océano tampoco está vacío: hay islas que explorar, arrecifes en los que bucear y botines exclusivos que buscar, lo que te empuja a arriesgarte. Muchos jugadores en Reddit afirman que el modo cooperativo es donde el juego realmente destaca, ya que repartirse tareas como la navegación, la defensa y la búsqueda de recursos mantiene un ritmo constante y hace que las sesiones largas sean mucho más divertidas.

Para más información Da prioridad a construir cuanto antes un purificador de agua sencillo y una parrilla. Mantenerte hidratado y bien alimentado te permite centrarte en explorar y defenderse de los tiburones, en lugar de tener que luchar por la supervivencia básica, sobre todo durante las tormentas o cuando te alejas mucho de tu balsa.

The estilo visual caricaturesco lo hace parecer engañosamente acogedor, pero la tensión nunca desaparece: una tormenta fuerte o un transporte de recursos fallido pueden echar por tierra horas de progreso. Es esta mezcla de vagabundeo relajado y decisiones de alto riesgo lo que hace que la gente vuelva una y otra vez.

Veredicto final: Navegar por mares infinitos con nada más que tu balsa es a la vez relajante y angustioso. Si buscas una perspectiva diferente sobre la supervivencia, esta es una experiencia que no olvidarás. En PC, funciona a la perfección incluso en equipos modestos, pero si quieres disfrutar de la experiencia completa, echa un vistazo a la los mejores ordenadores para juegos para que tus sesiones salgan a la perfección.

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Mi opinión general sobre los mejores juegos multijugador de supervivencia

Tras echar un vistazo a la lista completa, hay tres títulos que destacan como imprescindibles. Minería, artesanía es atemporal; nunca se queda sin formas de sorprenderte. Valheim se gana su lugar por la pura emoción de navegar por mares tempestuosos y enfrentarse a gigantescos jefes vikingos. Y si lo que buscas es algo realmente intenso, Tranquilidad es la prueba definitiva de la determinación, donde cada enfrentamiento podría suponer perderlo todo (o lograr una remontada inolvidable).

Cada uno de estos juegos ofrece un tipo diferente de diversión: creatividad sin límites, aventuras cooperativas épicas y un caos despiadado en el modo multijugador. Si no sabes por dónde empezar, elige uno de estos tres y sumérgete en la acción; verás por qué se encuentran entre los videojuegos más divertidos de 2026.

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