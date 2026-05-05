Los 10 mejores juegos MOBA de 2026 para disfrutar de la acción competitiva

Los mejores juegos MOBA te sumergen en carriles estrechos, rotaciones vertiginosas y combates que castigan cada error. Llevo años en estas arenas, y son a partes iguales una obsesión y una lección de humildad.

Cada partida borra el tablero. Selecciones, contramedidas, ritmo. Una sola incursión imprudente y el mapa pasa a manos del equipo contrario. Ganes o pierdas, vuelves a la cola.

En la élite, los profesionales convierten el caos en una ejecución impecable. Últimos golpes, habilidades esquivadas, posicionamiento perfecto y un dominio constante del mapa. Si buscas partidas que sigan proporcionándote esa emoción junto a amigos o rivales, aquí tienes mi lista.

Nuestra selección de los mejores juegos MOBA

He jugado a casi todos los MOBA que merecen la pena mencionar, desde los experimentos más extravagantes hasta los grandes títulos que han definido el género. Tras miles de partidas, discusiones y demasiados momentos de «gg, vamos a la siguiente», hay tres juegos que destacan por encima del resto:

Dota 2 (2013) – Brutal, brillante y no le importa si eres nuevo. Dota espera que comprendas su lógica y te castiga hasta que lo consigas. Esa precisión y complejidad siguen convirtiéndolo en el MOBA más gratificante de dominar. League of Legends (2009) – El juego más pulido que hay. Riot ha conseguido que la mecánica sea más ágil y fluida sin perder profundidad. Ofrece actualizaciones constantes, una variedad infinita de héroes y la interfaz más elegante del sector. Es el MOBA al que vuelvo cuando busco pura adrenalina. Smite (2014) – Esto es lo que realmente me ha sorprendido. El combate en tercera persona no debería funcionar en un MOBA, pero aquí sí lo hace. El movimiento de la cámara convierte cada enfrentamiento en una pelea en la que la puntería y la percepción lo deciden todo. A veces resulta un poco torpe, pero ningún otro MOBA transmite tanta vitalidad en el movimiento.

He elegido estas tres porque cada una representa una vertiente diferente del género: Dotaen cuanto a la estrategia,Liga para el ritmo, y Smite por su capacidad de inmersión. He probado muchos otros títulos, pero estos son los que sigo reservando para más adelante.

Los 10 mejores juegos MOBA para disfrutar de una experiencia de juego en equipo totalmente estratégica

Los mejores juegos MOBA llevan al límite la habilidad, la paciencia y el trabajo en equipo. Los he probado todos (los equilibrados, los desequilibrados, los desastres de gran belleza), y estos diez son los que más destacan. Premian tanto la inteligencia como la destreza, y aun así te hacen volver a unirte a una partida tras cada derrota devastadora.

1. Dota 2 [El mejor MOBA competitivo y estratégico]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas PC (Steam) Año de estreno 2013 Desarrollador Vigilancia

Dota 2 No es solo un juego: es un campo de batalla donde se enfrentan la estrategia, la habilidad y la pura terquedad. Eliges entre 126 héroes, cada uno con habilidades únicas, y sumérgete en la intensa jugabilidad de los MOBA. ¿Suena fácil? Pues no lo es. Las partidas son brutales, que requiere trabajo en equipo, rápidos reflejos, y la capacidad de mantener la calma cuando tu supuesto llevarempieza a lanzar.

El diseño del juego lo mantiene siempre fresco, con actualizaciones constantes, una mecánica de juego compleja y un deportesuna escena que domina el mundo de los videojuegos competitivos. ¿Lo que más me gusta? Cuando el equipo enemigo acumula recursos más rápido y tiene buena rotaciónAunque nos adelantaron, al final les ganamos final del partido. A diferencia de otros juegos, un solo error significa ver cómo se desmorona toda la partida mientras finges que aún puedes ganar.

Por qué lo elegimos ¡Dota 2 cuenta con una enorme plantilla de héroes, una estrategia muy profunda y una jugabilidad competitiva; además, las actualizaciones constantes lo mantienen siempre al día, y es uno de los títulos de esports más importantes de la historia!

Si te encantan las batallas de alto riesgo y la emoción de burlar a tus oponentes, bienvenido a uno de los juegos MOBA más populares del momento, donde cada partida es una guerra y la victoria nunca está asegurada.

Mi veredicto: Dota 2 es el MOBA estratégico definitivo, que ofrece una amplia variedad de héroes, una jugabilidad intensa basada en el trabajo en equipo y un panorama competitivo en constante evolución que premia la habilidad, la estrategia y la perseverancia.

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2. League of Legends [El mejor MOBA de estrategia para jugadores exigentes]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas PC, macOS Año de estreno 2009 Desarrollador Riot Games

Este título existe desde 2009, arruinando amistades y egos desde entonces. Lo tiene todo: más de 160 campeones, una mecánica de juego profunda y un panorama competitivo que lo sitúa entre algunos de los juegos de esports más populares del mundo.

La mecánica del juego es sencilla: carriles de empuje, fijarse objetivos, y reza para que tus compañeros de equipo entiendan lo que es un sala¡Es que sí! Con un sistema de clasificación que te hace dudar de tu cordura y un chat tóxico que sin duda debería ser objeto de estudio en psicología, LoL ofrece un caos puro y sin filtros envuelto en una mecánica de juego estratégica.

Por qué lo elegimos League of Legends ofrece una amplia variedad de campeones con estilos de juego únicos, una mecánica de juego MOBA trepidante y altamente estratégica, y un sistema de clasificación que mantiene la competición en su punto álgido.

¿Qué es lo que me hace volver? Es la emoción de superar a alguien con una técnica impecable, solo para que me elimine al instante un asesino a sueldo No me lo esperaba. Se basa en los juegos de estrategia en tiempo real que son fijo, calculado, y de alguna manera convencerte de que quizá, solo quizá, el próximo juego sea mejor.

Mi veredicto: League of Legends es un MOBA trepidante y muy estratégico que combina una amplia variedad de campeones, un juego competitivo intenso y un sistema de clasificación que hace que cada partida sea emocionante e impredecible.

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3. Smite [El mejor MOBA de acción y mitología]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2014 Desarrollador Hi-Rez Studios

Toma el estilo MOBA y le da la vuelta a la cámara, literalmente. En lugar de la habitual vista cenital, este juego de arena de batalla multijugador online te sitúa en una perspectiva en tercera persona, lo que hace que cada combate resulte más envolvente, y que cada error se sienta mucho más personal.

El combate es rápido, intenso y está lleno de momentos impredecibles, lo suficiente como para mantener a un jugador como yo enganchado durante horas. Además, combina elementos del los mejores juegos de rol con configuraciones personalizables, lo que hace que cada partida resulte novedosa.

Smite no solo ofrece una experiencia de juego al estilo MOBA, sino que te sumerge en un campo de batalla mitológico donde cada combate parece una pelea a vida o muerte entre dioses. Y, créeme, cuando digo esto, es tan caótico como parece.

Por qué lo elegimos Smite ofrece una perspectiva única de MOBA en tercera persona que garantiza combates envolventes, una jugabilidad llena de acción con un toque mitológico y configuraciones al estilo de los juegos de rol para que cada partida sea dinámica. Además, el «Paquete «Ultimate God»» desbloquea a todos los dioses de forma permanente.

Para aquellos que quieran profundizar en la lista de personajes divinos, el Paquete «Ultimate God» supone un cambio radical, ya que desbloquea todos los dioses actuales y futuros, garantizándote el acceso a todas las deidades sin tener que pasar por el tedioso proceso de subir de nivel.

Mi veredicto: Smite ofrece una experiencia MOBA única y llena de acción gracias a su perspectiva en tercera persona, sus batallas mitológicas y sus configuraciones al estilo de los juegos de rol, lo que garantiza tanto combates intensos como una profundidad estratégica infinita.

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4. Héroes del Tormenta [El mejor MOBA cooperativo por equipos]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC Año de estreno 2015 Desarrollador Blizzard Entertainment

Este juego es la apuesta de Blizzard por el género de los juegos de arena de batalla multijugador en línea y, sinceramente, no tenía por qué ser tan bueno. Tomó lo mejor de los juegos MOBA y se preguntó: «¿Y si quitáramos…?» dar el último golpe, XP compartido, y hacer que los partidos fueran realmente divertidos en lugar de una prueba de resistencia?

¿El resultado? Un juego gratuito en el que el trabajo en equipo realmente importa, lo que podría explicar por qué nunca gozó de la misma popularidad que sus competidores, más tóxicos.

Esto no es solo otro MOBA: es uno de los los mejores juegos de estrategia disfrazado de juego de lucha. Puede que Blizzard lo haya abandonado, pero yo desde luego no, porque una vez que pruebas un juego en el que el trabajo en equipo es lo que realmente te hace ganar, es difícil volver atrás.

Por qué lo elegimos «Héroes del Tormenta» ofrece una jugabilidad centrada en el trabajo en equipo, con experiencia compartida y sin necesidad de dar el último golpe, además de partidas trepidantes que anteponen la diversión a la frustración. También incluye personajes emblemáticos de Blizzard procedentes de múltiples franquicias.

Y si vas a la batalla, ¿por qué no hacerlo con estilo? El Montura del Tigre Dorado es una de las mejores recompensas cosméticas que solía estar disponible en el paquete de inicio, pero que ahora es totalmente exclusiva.

Mi veredicto: Héroes del Tormenta destaca por ser un MOBA accesible y centrado en el trabajo en equipo que hace hincapié en la cooperación, el progreso compartido y la diversión, lo que convierte cada partida en una experiencia estratégica a la par que entretenida.

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5. Mobile Legends: Bang Bang [El mejor MOBA para móvil]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas iOS, Android Año de estreno 2016 Desarrollador Mensual

Este juego es la prueba de que no hace falta un ordenador de gama alta para disfrutar de los juegos MOBA. En lugar de combinaciones de teclas complejas y mecánicas que requieren 100 clics por minuto, te ofrece un juego multijugador de arena de batalla en línea optimizado y diseñado para pantallas táctiles.

Sin duda lo incluiría en la los mejores juegos para móvilcategoría, contrepidantecoincidencias,controles sencillos, y unmodo por clasificación eso te va a destrozar la autoestima.

¿Qué es lo que lo hace destacar? Bueno, está influenciado por estrategia en tiempo real, conjuego basado en objetivos que premia la toma de decisiones inteligentes frente a los enfrentamientos sin sentido. Las partidas son rápidas: duran menos de 25 minutos, lo que lo hace ideal para cuando quiero echar una partida (o cinco) sin tener que comprometerme a una maratón de MOBA de una hora. Para los jugadores de regiones con restricciones o problemas de conexión, usar un VPN paraMobile Legends puede ayudar a que el juego funcione con fluidez.

Por qué lo elegimos Mobile Legends: Bang Bang está diseñado específicamente para dispositivos móviles, sin necesidad de ordenador. Ofrece partidas rápidas de menos de 25 minutos (perfectas para jugar sobre la marcha), una amplia selección de héroes con estilos de juego muy variados y controles fluidos optimizados para pantallas táctiles.

¿Y la lista de héroes? Es enorme. Tanto si te gustan los asesinos, los tanques o los de apoyo, hay un personaje que se adapta a tu estilo de juego. Los controles para móvil llevan un tiempo acostumbrarse, pero en cuanto empieces a ganar, te olvidarás de que alguna vez necesitaste un ratón y un teclado.

Mi veredicto: Mobile Legends: Bang Bang es un MOBA para móviles muy accesible que combina partidas trepidantes, una amplia plantilla de héroes y controles táctiles intuitivos, lo que permite disfrutar de una experiencia de juego estratégica desde cualquier lugar.

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6. Arena of Valor [El mejor MOBA de acción trepidante para móvil]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas iOS, Android, Nintendo Switch Año de estreno 2016 Desarrollador Tencent Games

Sabes que un juego está haciendo algo bien cuando, sin que la mitad de la comunidad de jugadores se dé cuenta, acaba dominando el mundo. Arena of Valor, anteriormenteEl golpe de los reyes y una adaptación internacional de Honor of Kings, es precisamente eso: un MOBA tan gigantesco que hace que la mayoría de los demás parezcan proyectos secundarios.

¿Podría estar entre los mejores juegos MOBA que hay? ¡Sí! Con más de 100 millones de jugadores activos diariosy más500 millones Con millones de descargas en todo el mundo, no es solo un juego, es todo un fenómeno cultural. Tanto si te lanzas a las partidas clasificatorias como si simplemente finges saber lo que haces, cada partida es rápida, espectacular y lo suficientemente frustrante como para que vuelvas a por más: ese tipo de intensidad en la que los jugadores suelen mirar a la el mejor protocolo VPN para jugar para mantener una conexión estable en los momentos decisivos.

Por qué lo elegimos Arena of Valor es uno de los MOBA más jugados del mundo. Ofrece partidas trepidantes, perfectas para jugar en el móvil, controles fluidos, unos gráficos elegantes y una jugabilidad sorprendentemente profunda para ser un título para móviles.

Como jugador de PC, no esperaba disfrutar tanto de un MOBA para móvil, pero aquí estoy, sudando la gota gorda con los tiempos de recarga y echándole la culpa de todo a mis compañeros de equipo (otra vez). Una vez que te engancha, buena suerte para escapar… a menos, claro está, que te guste ganar, en cuyo caso, nos vemos en la próxima partida.

Mi veredicto: Arena of Valor ofrece una acción MOBA para móviles trepidante y visualmente impactante, con una jugabilidad profunda, una enorme comunidad de jugadores y una intensidad competitiva que rivaliza con la de muchos MOBA para PC.

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7. League of Legends: Wild Rift [La mejor versión para móviles de un MOBA clásico]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas iOS, Android Año de estreno 2020 Desarrollador Riot Games

Si alguna vez has querido jugar League of Legends pero no pude soportar la intensidad de la versión para PC, Wild Rift es tu billete dorado. Riot Games ha conseguido, de alguna manera, plasmar el encanto caótico del juego original en un formato adaptado a los dispositivos móviles – y es increíblemente bueno. Wild Rift ofrece partidas ágiles (de unos 15 a 20 minutos) sin sacrificar la profundidad estratégica ni la emoción de lograr un tiro decisivo que dé la victoria.

Los controles resultan intuitivos, los gráficos son espectaculares y la selección de campeones ya cuenta con muchos de los favoritos de los fans. Aunque el meta difiere del de la versión para ordenador, es igual de complejo, lo que ofrece a los jugadores más exigentes un desafío al que enfrentarse sin dejar de ser accesible para los principiantes. Además, el emparejamiento es rápido y la progresión resulta justa, sin obligarte a gastar ni un céntimo.

Por qué lo elegimos «League of Legends: Wild Rift» no es más que la versión para móviles de LoL, pero da la sensación de ser un juego de primera categoría. Ofrece partidas trepidantes, controles fluidos, unos gráficos impecables y una gran profundidad estratégica para los veteranos de los MOBA.

Lo que realmente vende Wild Rift is lo pulido que resulta. No se trata simplemente de una versión móvil simplificada, sino de un juego con personalidad propia, con ajustes específicos para jugar en el móvil. Si te apetece jugar a un MOBA y tienes un teléfono con una batería que aguante un poco, Wild Rift quizá se convierta en tu próxima adicción.

Mi veredicto: League of Legends: Wild Rift logra trasladar con éxito la profundidad estratégica y la emoción de LoL a los dispositivos móviles, ofreciendo partidas rápidas y pulidas con controles intuitivos y una amplia selección de campeones.

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8. Pokémon UNITE [El mejor MOBA de Pokémon]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas Nintendo Switch, iOS, Android Año de estreno 2021 Desarrollador TiMi Studio Group / The Pokémon Company

Pokémon UNITE es lo que pasa cuando coges una de las sagas más queridas del mundo y la lanzas al caos trepidante y competitivo de un MOBA. Y, por extraño que parezca… funciona. En lugar de matar creeps y destruir torres, Tu objetivo es sumar puntos lanzando energía a las porterías enemigas. – imagínate una mezcla entre el baloncesto y las batallas de Pokémon; y, de alguna manera, esa combinación resulta adictiva.

Cada Pokémon cuenta con habilidades y estilos de juego únicos, y evoluciona durante la partida a medida que subes de nivel. Tanto si te deslizas por el campo como Talonflame como si te conviertes en un auténtico tanque con Snorlax, aquí hay opciones para todo tipo de jugadores. Las partidas tienen una duración máxima de 10 minutos, lo que lo hace perfecto para momentos breves de diversión – o maratones interminables, si eres como yo y te obsesionas.

Por qué lo elegimos Pokémon UNITE es Pokémon + MOBA = diversión adictiva. Ofrece partidas rápidas de 10 minutos aptas para principiantes, una plantilla de Pokémon emblemática y bien equilibrada, y un sistema de puntuación único.

El juego se inclina más hacia lo casual que hacia lo hardcore, pero sigue habiendo mucho margen para la habilidad, el trabajo en equipo y la estrategia. Además, el acabado visual, las actualizaciones constantes y los eventos periódicos hacen que el juego nunca pierda su atractivo. Es uno de los mejores MOBA para móviles que hay, sobre todo si creciste grándole a la pantalla de una Game Boy.

Mi veredicto: Pokémon UNITE combina el encanto de Pokémon con la jugabilidad rápida y estratégica de los MOBA, ofreciendo partidas breves y adictivas, un sistema de puntuación único y una experiencia accesible para principiantes, pero que requiere habilidad.

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9. Honor of Kings [El mejor MOBA inspirado en la mitología]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Plataformas iOS, Android Año de estreno 2015 Desarrollador Tencent Games

Honor of Kings es un gigante de los MOBA para móviles que arrasó en China —y, con más de 100 millones de jugadores diarios, no es solo una forma de hablar—. Aunque comparte el ADN con Arena of Valor, los dos se han distanciado: AoV es la versión global, pero Honor of Kings por fin se lanza a nivel internacional como una experiencia independiente.

El juego ofrece gráficos espectaculares, un rendimiento fluido y una jugabilidad muy pulida que se adapta a la perfección a los usuarios de dispositivos móviles. Sus partidas trepidantes y su enorme elenco de héroes (basados en la mitología y la historia chinas) lo hacen destacar entre una multitud de imitaciones.

Por qué lo elegimos Honor of Kings nos ofrece héroes inspirados en la mitología con habilidades únicas, trepidantes combates MOBA para móviles y unos gráficos impresionantes. Además, cuenta con un soporte técnico cada vez más amplio a nivel mundial y actualizaciones frecuentes.

Dicho esto, es posible que a los jugadores occidentales les resulte un poco extraña la historia y que la interfaz de usuario les resulte un poco abrumadora al principio. Además, el emparejamiento puede resultar brutal si acabas de empezar. Aun así, para los aficionados a los MOBA que juegan sobre la marcha y buscan una estrategia profunda y emociones fuertes en menos de 20 minutos, este juego da en el clavo.

Mi veredicto: Honor of Kings ofrece trepidantes combates MOBA para móviles inspirados en la mitología, con una amplia selección de héroes, una jugabilidad pulida y profundidad estratégica tanto para jugadores noveles como para los más experimentados.

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10. SUPERVIVE [El mejor MOBA sin carriles]

Nuestra puntuación Enebameter 7/10

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Plataformas PC Año de estreno 2024 Desarrollador Theorycraft Games

SUPERVIVE es como un resumen de lo más destacado de las peleas en equipo que tú mismo controlas. Vista cenital, desplazamiento con las teclas WASD, rondas cortas. Te lanzas al campo de batalla, eliminas a los enemigos de los campamentos para ganar poder y luego te ves envuelto en escaramuzas entre tres equipos en las que los tiempos de recarga, la distribución en el campo de batalla y la capacidad de centrarse en un objetivo concreto lo deciden todo.

El mapa te lleva directamente a los combates sin perder tiempo, y las configuraciones son importantes. El equipo y las mejoras optimizan las composiciones de inclinación, desde la inmersión hasta el desprendimiento, con solo unas pocas compras. A primera vista parece fácil de jugar, pero el nivel de dificultad es muy alto: los tiempos de los enemigos, los marcadores de terreno y la acumulación de habilidades definitivas convierten las selecciones más sencillas en derrotas totales.

Por qué lo elegimos Ofrece la auténtica profundidad de los MOBA en partidas de la duración de un Battle Royale. El juego en equipo es fundamental, las configuraciones son clave y el ritmo te mantiene inmerso en combates emocionantes en lugar de en tareas rutinarias. El lanzamiento de la versión 1.0 ha consolidado un ciclo equilibrado con un emparejamiento mejorado y un sistema de progresión más claro.

Mi recorrido: fui alternando entre «engage» y «peel». Nuestras mejores victorias se debieron a un PvE inicial agresivo y a las compras en el arsenal; las dudas nos costaron caro. Un solo fallo al reincorporarse y un trío itinerante arrasó con el lobby. Partida tras partida, el ciclo se mantuvo constante: planificar, asaltar, convertir. Nada de partidas interminables de 45 minutos, solo rondas decisivas que premian las decisiones acertadas y una ejecución impecable.

Mi veredicto: SUPERVIVE ofrece una acción MOBA trepidante y sin carriles, con rondas intensas, un juego en equipo significativo y configuraciones estratégicas, lo que convierte cada enfrentamiento en una experiencia de alto riesgo en la que prima la habilidad.

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MOBA frente a Battle Royale

Elegir entre un MOBA y el los mejores juegos de battle royale Es como elegir a tu amigo favorito. Los MOBA exigen trabajo en equipo estratégico, dominio de los héroes y control de los objetivos, mientras que los battle royale llevan al límite los instintos de supervivencia, los reflejos rápidos y la capacidad de adaptación.

Los similares a los MOBALeague of Legends and Dota 2 premian el profundo conocimiento del juego y la coordinación, y exigen dominar las habilidades de los personajes y trabajar en equipo. La victoria depende de decisiones tomadas en fracciones de segundo, de una ejecución precisa y del dominio del mapa.

Juegos de batalla real como Fortnite and Apex Legends, lanza a los jugadores a campos de batalla impredecibles y cada vez más reducidos. El éxito no depende solo de la puntería. Se trata de gestionar los recursos, posicionarse bien y saber cuándo entrar en combate o salir corriendo para salvar la vida.

Ambos géneros cuentan con un panorama de deportes electrónicos muy activo y una base de seguidores fieles, pero la elección de uno u otro depende de si te gustan las estrategias calculadas y basadas en el trabajo en equipo o el caos de las partidas a vida o muerte en las que solo queda un superviviente.

Mi opinión general sobre los mejores juegos MOBA

Los jugadores de MOBA buscan diferentes tipos de satisfacciones. A continuación te sugiero por dónde empezar con los mejores juegos de MOBA, según cómo te guste ganar:

Para los estrategas macro > Dota 2 . Una economía implacable, un mapa despiadado, el juego con más profundidad en cuanto a objetos y visión que existe.

> . Una economía implacable, un mapa despiadado, el juego con más profundidad en cuanto a objetos y visión que existe. Para los amantes del ritmo > League of Legends . Rotaciones más rápidas, combates trepidantes y actualizaciones constantes que mantienen el meta en constante evolución.

> . Rotaciones más rápidas, combates trepidantes y actualizaciones constantes que mantienen el meta en constante evolución. Para los que buscan la acción > Smite . Los disparos de precisión en tercera persona, el posicionamiento y las fintas lo deciden todo.

> . Los disparos de precisión en tercera persona, el posicionamiento y las fintas lo deciden todo. Para los aficionados al bricolaje en equipo > Héroes del Tormenta . La XP compartida y los objetivos del mapa exigen una coordinación real; es más importante interpretar bien la situación que acumular estadísticas.

> . La XP compartida y los objetivos del mapa exigen una coordinación real; es más importante interpretar bien la situación que acumular estadísticas. Para las brigadas móviles > Mobile Legends: Bang Bang. Combates de entre cinco y diez minutos, equipaciones atractivas, una enorme variedad de jugadores y colas instantáneas.

Elige el que mejor se adapte a tus hábitos y luego prueba el resto. Cada uno de ellos te ayuda a perfeccionar un conjunto de habilidades diferente y, en conjunto, demuestran por qué este género sigue cautivándome.

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