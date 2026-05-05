Los 16 mejores juegos medievales que no te puedes perder en 2025: clásicos que nunca pasan de moda

Todos los mejores juegos medievales que existen tienen algunas cosas en común. Entre ellas se encuentran el predominio de las armas blancas, la arquitectura gótica, las sociedades jerárquicas con facciones nobiliarias y otros temas históricos propios de la Edad Media.

Sin embargo, un juego no tiene por qué ser fiel a la historia para considerarse un buen título medieval. Algunos de los mejores títulos medievales incorporan temas como la magia y criaturas fantásticas, sacrificando una representación fiel a la historia de la Edad Media a cambio de una experiencia de juego medieval con un marcado carácter fantástico.

Dicho esto, te voy a mostrar los mejores títulos que ofrece el género medieval. Tanto si prefieres juegos basados en hechos históricos reales o juegos de fantasía repletos de referencias medievales , esta lista te dará la lo mejor de ambos mundos y recomendarte títulos que realmente merecen tu tiempo y tu dinero.

¿Listo para sumergirte en un mundo de acero frío, política y guerra? ¡Vamos allá!

Nuestra selección de los mejores juegos medievales

Ya hay muchos juegos medievales de primera categoría en el mercado, pero si tuviera que recomendar solo los mejores títulos del género, esta sería mi selección:

Señores feudales (2024) – ofrece una fantástica combinación de combate estratégico en tiempo real y elementos de construcción de ciudades altamente personalizables, lo que lo convierte en el título perfecto para los aficionados a los juegos de estrategia medieval. Total War: Medieval II (2006) – un antiguo juego de estrategia medieval que sigue estando a la altura incluso frente a los títulos actuales y que es, sin duda, una apuesta segura para todos los amantes de los juegos históricos. Dinastía medieval (2020) – ofrece una experiencia única de construcción de ciudades en la que podrás explorar un vasto mundo abierto y recolectar recursos para los asentamientos que diriges. Kingdom Come: Deliverance 2 (2025) – una de las secuelas de videojuegos de rol más esperadas. Cuenta con unos gráficos espectaculares, un mundo abierto inmenso y un sistema de combate trepidante basado en la sincronización. A Plague Tale: Requiem (2022) – presenta una historia oscura, pero conmovedora, con personajes memorables, ambientada en la Francia medieval durante la Peste Negra y la Guerra de los Cien Años.

Ten en cuenta que mis elecciones favoritas son, en parte, subjetivas. De hecho, hay muchos otros juegos que merecerían estar en esta lista. Sin embargo, aún nos quedan ocho juegos más por analizar, así que estate atento: puede que tus favoritos estén entre ellos.

Los 16 mejores juegos medievales

¿A quién no le gustaría jugar a un juego en el que puedas conquistar territorios, gobernar un reino a tu antojo, luchar junto a grandes ejércitos o, simplemente, hacer pedazos tanto a monstruos como a humanos con todo tipo de armas de estilo medieval?

Gracias a su encanto atemporal, el género medieval no solo es popular en el mundo de los videojuegos. Teniendo en cuenta lo bien que combina con prácticamente cualquier otro concepto que se te ocurra, también es uno de los temas más emblemáticos en todos los demás medios de entretenimiento.

Soy un gran aficionado al género medieval y he jugado a montones de juegos medievales a lo largo de los años.

Y ahora, para ayudarte a decidir qué juegos vale la pena jugar si te apasiona la Edad Media, a continuación te presento una lista con los mejores títulos medievales de diferentes subgéneros que te recomiendo encarecidamente que pruebes cuanto antes.

1. Señores feudales

Plataformas Windows, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Desarrollador Magia eslava Duración media de la partida 16 horas

Señores feudaleses un juego de estrategia de construcción de ciudades que te permite gestionar tu propio territorio durante la Baja Edad Media en Franconia, Europa. Es ofrece una combinación magistral de mecánicas clásicas de los juegos de estrategia en tiempo real, sistemas de personalización detallados y combate táctico.

In Señores feudales, podrás convertir una pequeña aldea en un bullicioso centro de comercio y poder militar, luchar junto a tu milicia contra amenazas externas y dominar los territorios de otros nobles. Es sin duda uno de los los mejores juegos de estrategia para los aficionados a la Edad Media, sobre todo si te gusta Clash of Clansjuego al estilo de…

Lo recomiendo encarecidamente Señores feudales para aquellos que queráis disfrutar de un juego de estrategia sencillo, pero con un nivel de dificultad moderado, que premia la gestión eficiente de los recursos y las tácticas de combate precisas.

2. Medieval II: Total War

Plataformas Windows, macOS, Android, iOS Año de estreno 2006 Desarrollador The Creative Assembly Duración media de la partida 70 horas

The Guerra total medieval La serie ha sido una bendición para la franquicia Total War en su conjunto, ya que Medieval II: Total War el mejor título de los dos juegos. Es un clásico atemporal que te permite construir un imperio durante la Guerra de los Cien Años, con la ayuda de divertidas mecánicas de estrategia en tiempo real y un comunidad activa de modding.

AunqueMedieval: Total War era un juego de estrategia en tiempo real bastante bueno para su época, Medieval II: Total War ha subido el listón con creces y es uno de los Los mejores juegos de Total War incluso hoy en día, a pesar de que salió al mercado hace tiempo.

Es cierto que puede que los gráficos y la IA estén un poco desfasados en comparación con otros juegos de estrategia de esta lista, pero para eso están los mods, ¿no? Aunque, incluso sin mods para personalizar la experiencia, seguiría recomendando este juego a cualquier aficionado a la estrategia medieval que se precie. Es así de bueno.

3. Dinastía medieval

Plataformas Windows, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 Desarrollador Cubo de renderizado Duración media de la partida 53 horas

La vida de un plebeyo en la Edad Media no era precisamente un camino de rosas, y el juego inmersivo de mundo abiertoel mundo deDinastía medieval te permite vivirlo en primera persona, ya que desde el principio te pone en la piel de un humilde campesino. Por supuesto, con el tiempo podrás construir castillos y luchar junto a tus ejércitos, lo que hace que todo el esfuerzo merezca la pena.

Después de haber jugadoDinastía medieval En mi caso, sin duda es una experiencia que no olvidaré fácilmente. Para mí, fue básicamente como en la Edad Media Minería, artesaníadebido a la enorme cantidad de recursos que hay que recolectar y de objetos que hay que fabricar para avanzar.

Con el respaldo deunos gráficos increíbles y una mecánica de juego muy interesante En el que juegas como tu heredero cada vez que muere tu personaje, es sin duda un ejemplo brillante, a la altura de algunos de los mejores juegos medievales. Lo recomendaría no solo a los entendidos en juegos medievales, sino también a los aficionados a los juegos de supervivencia.

4. Kingdom Come: Deliverance II

Plataformas Windows, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Desarrollador Warhorse Studios Duración media de la partida 92 horas

Si lo que te gusta son los juegos para un jugador con una trama muy elaborada, entonces Kingdom Come: Deliverance II satisfará todas tus necesidades medievales y mucho más. Mientras que su precuela, Kingdom Come: Deliverance, se erige orgullosa entre las los mejores juegos de rolde todos los tiempos,Liberación II toma todo eso y lo mejora aún más, creando una secuela prácticamente perfecta.

Es realmente difícil no quedar impresionado por las mejoras que Warhorse Studios ha introducido en Kingdom Come: Deliverance II. Cuenta con unos gráficos impresionantes y un mundo abierto más detallado, lo que hace difícil creer que la serie haya visto la luz gracias a una campaña de financiación colectiva en Kickstarter. ¡Vaya, cuánto hemos avanzado!

Un salto de calidad tan notable sitúa, como es lógico, a este título entre los principales candidatos a los premios más prestigiosos del sector. Una completa Desglose de los nominados al Juego del Año 2025 demuestra lo reñida que está la competencia este año, pero este juego de rol consigue destacar con fuerza entre los principales contendientes.

Simplemente no hay muchos juegos que lleven el realismo a un nivel tan alto. Por ejemplo, el La mecánica de combate te hace sentir como un caballero imparable – o un borracho iluso, todo depende de lo bien que te entrenes. La verdad es que no es el tipo de juego en el que puedas hacer speedruns desde el primer nivel, y eso es precisamente lo que lo convierte en una experiencia tan gratificante.

5. A Plague Tale: Requiem

Plataformas Windows, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2022 Desarrollador Asobo Studio Duración media de la partida 20 horas

A Plague Tale: Requiem narra la historia de dos hermanos que se abren paso por el traicionero y pesadillesco infierno que era Francia en la Edad Media. Allí, todas las facciones están en guerra y la peste negra está en su apogeo, devastando el reino hasta el punto de dejarlo al borde de la destrucción.

Sin duda, es uno de los los mejores juegos con una buena historia Es uno de los mejores juegos a los que he jugado nunca, con una trama oscura y retorcida, pero a la vez conmovedora, que hace que sea difícil dejar de jugar de principio a fin. Por supuesto, no es solo la historia lo que hace que A Plague Tale: Requiem destaca por encima de todos los demás grandes juegos medievales. De lo contrario, no estaría en esta lista.

Además de su magnífica narrativa, A Plague Tale: Requiem ademáscuenta con uno de los gráficos más impresionantes de todos los títulos medievales actuales, lo que hace que sea un auténtico placer para la vista jugar, sobre todo en un ordenador de gama alta o en una consola.

6. DOOM: La Edad Media

Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2025 Desarrollador id Software Duración media de la partida 20 horas

Apuesto a que no te esperabas encontrar DOOM: La Edad Media en esta lista, pero, aunque no lo creas, encaja a la perfección en ella.

Aunque la mayoría de los el más grandeHijojuegos se sabe que se inclinan mucho por la ciencia ficción, esto precuela del reinicio suave de 2016 toma un giro ligeramente diferente. Sigue incluyendo muchos elementos futuristas, pero esta vez la otra parte de la receta son temas medievales profundamente góticos, y el resultado es sorprendentemente bueno.

Tú, en tu papel de Doom Slayer, luchas junto a tu facción para conquistar territorios en un mundo lleno de castillos, honor y, por supuesto, demonios. Aunque, en comparación con sus predecesores, este título es más estratégico, sigue siendo trepidante si lo comparamos con juegos como Crusader Kings III or Medieval II: Total War.

Pero quizá eso sea precisamente lo que le ha faltado a tu experiencia medieval. Si no te preocupa demasiado la precisión histórica, pruébalo y descúbrelo por ti mismo. Tengo la sensación de que te va a encantar.

7. Baldur’s Gate 3

Plataformas Windows, macOS, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Desarrollador Larian Studios Duración media de la partida 114 horas

Baldur’s Gate 3 es un juego de rol de alta fantasía con elementos medievales entretejidos en su trasfondo, al igual que casi todos los videojuegos basados en D&D que se han lanzado hasta la fecha. Aquí puedes jugar con personajes únicos ya creados o crear tu propio personaje con una historia, estadísticas, raza y habilidades personalizadas.

Si estás buscando un juego de rol fenomenal, con una narrativa muy cuidada, que te permite explorar un mundo abierto mágico en el que la muerte, los monstruos y la amenaza de la guerra acechan a cada paso, entoncesBaldur’s Gate 3 seguro que te dejará boquiabierto.

Una trama sólida no es el único punto fuerte de juegos impresionantes como Baldur’s Gate 3, pero, dado que este juego también cuenta con unos gráficos excepcionales, personajes memorables, múltiples mapas detallados y un combate por turnos basado en la estrategia que hace que volver a jugar sea un placer en lugar de una tarea tediosa.

Si estás dispuesto a dedicar decenas o incluso cientos de horas a un solo juego, entonces Baldur’s Gate 3 es un título magnífico que no te puedes perder.

8. The Witcher 3: La caza salvaje

Plataformas Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2015 Desarrollador CD Projekt RED Duración media de la partida 103 horas

Hablando de juegos de rol de fantasía medieval con tramas increíblemente ramificadas, también tenemos The Witcher 3: La caza salvaje – sin duda uno de los los mejores juegos para un jugador que se haya lanzado nunca tanto para PC como para consolas.

En este juego, te pones en la piel de Geralt —un brujo errante— en su lucha contra una gran variedad de monstruos despiadados y hombres mortales que tienen la mala suerte de interponerse en su búsqueda de su hija adoptiva. Este título es perfecto para los amantes de la Edad Media que buscan combates trepidantes en tercera persona que pongan a prueba su habilidad para esquivar, bloquear y parar golpes con eficacia.

Si eso no es suficiente para convencerte de que compres este juego lo antes posible, ten en cuenta que La Caza Salvajees un juego repleto de contenido que requiere cientos de horas para completarlo por completo. Además, incluye uno de los mejores contenidos descargables de la historia de los videojuegos, a saber, el Sangre y vinoun paquete de expansión que no hace más que aumentar el valor del ya de por sí fantástico juego base.

9. The Elder Scrolls V: Skyrim

Plataformas Windows, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2011 Desarrollador Bethesda Game Studios Duración media de la partida 109 horas

A continuación, tenemos Skyrim – un emblemático juego de rol de fantasía medieval que ha establecido el estándar de referencia para todos los títulos modernos de mundo abierto. Aquí puedes hacer prácticamente cualquier cosa que te propongas.

¿Quieres cazar dragones hasta llevarlos al borde de la extinción, convertirte en el líder de una facción grande y exclusiva, derrocar un imperio por tu cuenta o forjar armas divinas a la perfección? Puedes hacer todo eso en juegos atractivos como Skyrim, además de un montón de cosas geniales.

Skyrim es una obra maestra de la que, en mi opinión, todos los futuros RPG de mundo abierto deberían tomar ejemplo, teniendo en cuenta que es un éxito comercial rotundo y un título clásico muy querido del que los jugadores siguen hablando maravillas incluso hoy en día. Además, es uno de los juegos con más mods de todos los tiempos, lo que aumenta su rejugabilidad. No es de extrañar que varios jugadores hayan dedicado de alguna manera milesde horas jugando a este juego sin cansarme de él.

10. Crusader Kings III

Plataformas Windows, macOS, Linux, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 Desarrollador Paradox Development Studio Duración media de la partida 156 horas

El género medieval no es ajeno a los juegos de estrategia fenomenales, pero incluso entre la gran cantidad de títulos excelentes, Crusader Kings III destaca poruna cita ineludible tanto para los apasionados de la Edad Media como para los entendidos en juegos de estrategia.

A diferencia de la mayoría de los demás juegos de estrategia de esta lista, Crusader Kings IIIEl juego no se centra en batallas a gran escala ni en la creación de unidades de combate para la guerra (aunque también se puede hacer eso), sino en las intrigas políticas y en los planes magistrales a largo plazo.

¿Prefieres seducir a la esposa de un señor rival, secuestrar a herederos o crear una nueva religión para expandir tu imperio en lugar de ir a la guerra? Si es así, este juego es perfecto para ti, ya que solo las mentes ambiciosas prosperan en Crusader Kings III.

11. Elden Ring

Plataformas Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Desarrollador FromSoftware Duración media de la partida 100 horas

Elden Ring is el ejemplo perfecto de un juego con una temática oscura y lleno de acción que está muy bien hecho. Es, con diferencia, uno de los los mejores juegos del estilo Souls de todos los tiempos, lo cual es un gran elogio teniendo en cuenta la gran acogida que ha tenido entre la crítica casi todos los títulos de la Soulsborne es la serie.

Con castillos de estilo gótico, una amplia selección de armas blancas y una gran variedad de caballeros de fantasía a los que puedes acabar con la vida, Elden Ring es uno de los pocos juegos que, personalmente, me costaba dejar de jugar por mucho que los jefes me dieran una lección de habilidad.

Sin duda, este es el juego ideal si eres un gran aficionado a los juegos de rol medievales de fantasía como yo, aunque pueda resultar bastante complicado para los jugadores ocasionales.

12. Mount & Blade II: Bannerlord

Plataformas Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Desarrollador TaleWorlds Entertainment Duración media de la partida 84 horas

¿Prefieres luchar junto a tus tropas en lugar de limitarte a ordenarles que carguen al frente, lejos de toda la acción? No te preocupes, porque en Mount & Blade II: Bannerlord, podrás disfrutar dando de lo lindo o disparando a tus enemigos en el campo de batalla, al tiempo que das órdenes tácticas a tus ejércitos.

Son muy pocas las obras ambientadas en la Edad Media que pueden competir con Mount & Blade II: Bannerlord en lo que respecta a batallas épicas a gran escala y gran variedad de unidades, lo que lo convierte en el juego ideal si quieres meterte en la piel de un valiente comandante que carga en primera línea o de un estratega cerebral capaz de vencer a ejércitos más poderosos mediante el uso de tácticas y formaciones.

Puedes crear un personaje personalizado y empezar Mount & Blade II: Bannerlord como un don nadie, para luego iniciar una clásica historia de «de la pobreza a la riqueza» participando en torneos, realizando buenos intercambios, negociando con otras facciones, contratando unidades de combate más fuertes e incluso utilizando el matrimonio como herramienta política.

13. Chivalry 2

Plataformas Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Desarrollador Torn Banner Studios Duración media de la partida 45 horas

¿Te apetece un juego multijugador en primera persona en el que puedas elegir tu personaje entre cuatro clases principales —cada una con su propio estilo de juego— y demostrar tus habilidades? Este juego te tiene cubierto en ese aspecto, con su combate trepidante y basado en la habilidad, ideal para los adictos a la adrenalina que buscan la competición.

Caballería 2ofrece una buena selección de mapas divertidos, controles fluidos tanto para PC como para consolas, así como unos gráficos bastante buenos que hacen que todas esas secuencias de combate impresionantes y, a veces, un poco disparatadas, resulten muy entretenidas de ver.

En definitiva, diría que este título es una divertida versión de los juegos medievales multijugador que todo jugador competitivo debería tener en cuenta. Y esto vale doble si te gustan los juegos de temática histórica. ¿Te apetece aniquilar a otros jugadores mientras asedas castillos o incendias pueblos? ¡Prueba este juego y ya me darás las gracias más tarde!

14. Dragon’s Dogma 2

Plataformas Windows, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Desarrollador Capcom Duración media de la partida 56 horas

Dragon’s Dogma 2 es un juego de rol de mundo abierto con unos gráficos fantásticos y una trama clásica en la que el protagonista pasa de ser un don nadie a convertirse en un héroe. Aquí podrás crear tu propio personaje y sumergirte en un mundo vasto y peligroso, repleto de enemigos monstruosos, hermosas armas y armaduras que puedes saquear o intercambiar, así como innumerables castillos y pueblos de estilo medieval que explorar.

A pesar de su discreto lanzamiento, debido en gran medida a problemas de rendimiento que, de alguna manera, afectaron incluso a los ordenadores de gama alta, Dragon’s Dogma 2 Sigue siendo un juego de fantasía de ambientación medieval que te recomiendo, sobre todo si te gustan más los juegos de rol que los típicos juegos de estrategia medieval.

15. Wartales

Plataformas Windows, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de estreno 2021 Desarrollador Shiro Games Duración media de la partida 73 horas

Relatos de guerraes un firme candidato a convertirse en uno de los mejores títulos para los aficionados a los juegos medievales que buscan una buena experiencia para un solo jugador. Recomiendo encarecidamente que lo pruebes al menos una vez, sobre todo si te gusta crear y personalizar a tus personajes para prepararlos para aventuras largas y agotadoras.

In Relatos de guerra, tu misión consiste en liderar una banda de mercenarios en un mundo hostil e implacable que aún se está recuperando de una plaga devastadora.

Es rico enelementos estratégicos atractivos, funciones de personalización de unidades y la clásica mecánica por turnos que te resultará tan desafiante como divertido, sobre todo si no te importa jugar en niveles de dificultad más altos.

16. For Honor

Plataformas Año de lanzamiento PlayStation 4, Xbox One, GeForce Now, Microsoft Windows 2016

Si no estás satisfecho con lo competitivo o complicado que es Caballería 2Si te gusta el sistema de combate de este juego, solo hay otro que te recomendaría, y ese es Por el honor.Aquí se recomienda encarecidamente esforzarse al máximo memorizando combos, habilidades de los héroes y los momentos clave para contrarrestar, a menos que quieras que te den una paliza incluso en los rangos más bajos.

Pero no dejes que eso te desanime a la hora de probar este juego, ya que Por el honor tiene un una increíble campaña para un jugador que complementa a la perfección sus magníficos modos multijugador. Por no hablar de que también cuenta con un buen sistema de tutoriales en forma de «Pruebas del guerrero», que te dará una buena oportunidad de defenderse cuando finalmente decidas centrarte en el PVP.

Y al igual queCaballería 2, Por el honorAdemás, funciona de maravilla tanto en PC como en consolas, así que no te olvides de hacerte con él si te apetece pasar más tiempo jugando a juegos medievales competitivos.

Preguntas frecuentes

¿Qué juego medieval es recomendable?

Dinastía medieval es un magnífico juego medieval que combina la supervivencia, la construcción de ciudades y la simulación de la vida en un entorno detallado de mundo abierto.

¿Hay algún buen juego de mundo abierto ambientado en la época medieval?

Sí,Kingdom Come: Deliverance II es un magnífico juego medieval de mundo abierto que ofrece combates realistas, un mundo detallado y una rica historia.

¿Cuál es el mejor juego de construcción de ciudades medievales?

Señores feudales es el mejor juego de construcción de ciudades medievales, ya que ofrece un sistema de construcción detallado, una economía realista y una auténtica simulación de la vida medieval.