Los 8 mejores juegos con juego cruzado gratuitos de 2026 para todas las plataformas

Los mejores juegos gratuitos con juego cruzado de 2026 por fin han facilitado que grupos de amigos repartidos por diferentes plataformas puedan jugar juntos sin tener que gastar nada por adelantado. Tu amigo está en PlayStation 5, estás en PC, hay otro en Xbox… y encontrar un juego gratuito al que pudierais uniros todos solía ser realmente frustrante. Ya no es así.

El problema que resuelve esta guía es que no todos los juegos con juego cruzado gratuitos son iguales. Algunos solo permiten jugar entre determinadas plataformas, otros requieren suscripciones ocultas de las que no tenías conocimiento y otros son «gratuitos» solo de nombre.

Aquí encontrarás los mejores juegos multiplataforma gratuitos disponibles en este momento, las plataformas con las que es compatible cada uno y los aspectos que conviene tener en cuenta antes de descargarlos. Se incluyen todos los juegos multiplataforma gratuitos, junto con notas específicas para cada plataforma y todo lo que necesitas para empezar a jugar sin problemas.

Los 8 mejores juegos con juego cruzado gratuitos de 2026

Los mejores juegos con juego cruzado gratuitos que se enumeran a continuación son totalmente gratuitos tanto para descargar como para jugar, admiten el juego cruzado real entre múltiples plataformas y cuentan con una comunidad activa de jugadores a fecha de abril de 2026.

Hay algo que conviene señalar desde el principio: Los juegos gratuitos no requieren PS Plus, Xbox Game Pass, oNintendo Switch Online para jugar en modo multijugador online. Esa es una ventaja enorme frente a los títulos de pago y una de las razones de peso para empezar por aquí a la hora de buscar los mejores juegos multiplataforma gratuitos.

1. Fortnite

Plataformas PC, PS4/PS5, Xbox One/Series X|S, Switch/Switch 2, iOS, Android Juego multiplataforma Completa (todas las plataformas) Guardado cruzado Yes

Fortnite es el mejor juego gratuito con juego cruzado que obligó a todo el sector a tomarse en serio el emparejamiento entre plataformas. Epic Games ha creado aquí todo un ecosistema – Battle Royale, supervivencia LEGO, carreras, conciertos y modos de creación: todo gratis y con juego cruzado en todas las plataformas PC, PS4/PS5, Xbox, Interruptor, iOS, yAndroid.

Los jugadores de dispositivos móviles comparten el mismo grupo de emparejamiento que los de consola y PCjugadores, con guardado cruzado, que mantiene los aspectos estéticos y el progreso sincronizados en todas partes. Entre los juegos multijugador cruzados gratuitos con una compatibilidad de plataformas tan amplia, ninguno de los demás de esta lista se le acerca.

★ Los mejores juegos gratuitos con juego cruzado – Fortnite V-Bucks Compra en Eneba

2. Warframe

Plataformas PC, PS4/PS5, Xbox One/Series X|S, Switch, Switch 2, iOS, Android Juego multiplataforma Completa (todas las plataformas) Guardado cruzado Sí (a través de warframe.com, inscripción voluntaria)

Warframe se lanzó en 2013 y no ha dejado de crecer desde entonces; marzo de 2026 Interruptor 2 Su lanzamiento lo convirtió en uno de los mejores juegos gratuitos con crossplay, que ofrece compatibilidad total entre plataformas y guardado cruzado en todas las principales plataformas de forma simultánea. Más de 85 millones de jugadores, 13 años de actualizaciones gratuitas y un ciclo cooperativo que premia el juego en equipo lo consolida como la mejor opción entre los juegos multiplataforma gratuitos de esta lista.

La función «Cross-save» requiere una vinculación manual en warframe.com antes de cambiar de plataforma. Es una configuración que solo hay que hacer una vez, pero que pasa fácilmente desapercibida entre los juegos multijugador cruzados gratuitos que ofrecen tantas opciones de plataforma.

★ Los mejores juegos gratuitos con juego cruzado – Warframe Warframe Humble Pack (DLC) Compra en Eneba Paquete de créditos de 3 días para Warframe (DLC) Compra en Eneba

3. Apex Legends

Plataformas PC, PS4/PS5, Xbox One/Series X|S, Switch (hasta el 4 de agosto de 2026), Switch 2 Juego multiplataforma Completa (todas las plataformas) Guardado cruzado Yes

Apex Legends es uno de los battle royale de héroes más reñidos entre los mejores juegos gratuitos con juego cruzado de 2026, basado en un legendario sistema de ping que permite comunicarse incluso sin micrófono. Interruptor 1 El soporte técnico finaliza el 4 de agosto de 2026. Interruptor OLED and Un poco los jugadores deben actualizar a Interruptor 2 para continuar; el progreso y las compras se transfieren a través de la cuenta de EA.

Los tiroteos, los movimientos y la mecánica de escuadrones siguen estando entre los mejores del ámbito de los juegos multiplataforma gratuitos. Entre los juegos gratuitos con juego cruzado del género battle royale, Pico se gana su lugar solo por su calidad.

★ Los mejores juegos gratuitos con juego cruzado – Apex Legends Monedas de Apex Compra en Eneba

4. Marvel Rivals

Plataformas PC, PS4/PS5, Xbox Series X|S (Switch 2 en desarrollo) Juego multiplataforma Lleno en los modos casuales; el modo clasificatorio distingue al PC de la consola Guardado cruzado Sí (añadido en la temporada 4.5)

Marvel Rivals ha superado los 40 millones de descargas desde diciembre de 2024, lo que lo convierte en uno de los mejores juegos gratuitos con juego cruzado de más rápido crecimiento que se han lanzado jamás. Este shooter de héroes 6 contra 6 ofrece modos casuales en todas las plataformas con el mismo grupo de jugadores, mientras que las divisiones de las partidas clasificatorias PC los jugadores que utilizan teclado y ratón frente a los que usan mandos de consola: una comparación justa, dada la diferencia en la forma de interactuar con el juego.

La progresión cruzada llegó en la temporada 4.5, sincronizando héroes, objetos cosméticos y el progreso del pase de batalla a través de una cuenta vinculada NetEase Los rangos de ID. siguen siendo específicos de cada plataforma, pero se pueden llevar a cualquier parte; una configuración sólida que se encuentra entre los mejores juegos multiplataforma gratuitos lanzados en los últimos años.

★ Los mejores juegos gratuitos con juego cruzado – Marvel Rivals Celosías Compra en Eneba

5. Rocket League

Plataformas PC, PS4/PS5, Xbox One/Series X|S, Switch/Switch 2 Juego multiplataforma Completo (emparejamiento compartido a través de la cuenta de Epic) Guardado cruzado Sí (rangos, elementos cosméticos, objetos)

Rocket League En 2020 pasó a ser un juego gratuito y se convirtió en el referente de cómo los mejores juegos gratuitos con juego cruzado gestionan el emparejamiento entre plataformas. El nivel máximo de habilidad es sorprendentemente alto, y el panorama competitivo así lo refleja.

Un soloEpic Games La cuenta lo une todo en todas las plataformas compatibles, lo que lo convierte en uno de los juegos multiplataforma gratuitos más fluidos de esta lista. La función de guardado cruzado es totalmente automática, y los aspectos cosméticos, el rango y los objetos se sincronizan en todas partes, lo que marca el listón de cómo deberían funcionar los juegos multijugador gratuitos.

★ Los mejores juegos gratuitos con juego cruzado – Rocket League Rocket League en Xbox Compra en Eneba

6. Genshin Impact

Plataformas PC, PS4/PS5, Xbox Series X|S, iOS, Android (la versión para Switch sigue retrasada) Juego multiplataforma Completo, incluyendo de móvil a consola/PC Guardado cruzado Sí (automático, instantáneo)

Genshin Impact es uno de los pocos y mejores juegos gratuitos con juego cruzado en los que el modo cooperativo funciona realmente entre dispositivos móviles, consolas y PC en la misma sesión. Los jugadores solo tienen que estar en la misma región de servidor e intercambiar sus UID; no se requieren cuentas específicas de ninguna plataforma. La función de guardado cruzado es automática e instantánea. The Interruptor Esta versión sigue en fase de desarrollo a fecha de abril de 2026.

Entre los juegos multijugador de acceso gratuito disponibles para móviles, Genshin Impact es, con diferencia, la experiencia más completa; pasar de iOS to PS5 mantiene intactos todos los personajes y los puntos de progresión.

★ Los mejores juegos gratuitos con juego cruzado – Genshin Impact Genesis Crystals para PC y dispositivos móviles Compra en Eneba

7. Brawlhalla

Plataformas PC, PS4/PS5, Xbox One/Series X|S, Switch, iOS, Android Juego multiplataforma Completo (incluido el móvil) Guardado cruzado Yes

Brawlhalla ofrece compatibilidad total entre plataformas en todos los dispositivos compatibles, incluidos los móviles, lo que lo convierte en uno de los mejores juegos gratuitos con compatibilidad entre plataformas de esta lista, con mayor alcance. Más de 50 leyendas, una rotación semanal gratuita de leyendas y entre 10 000 y 20 000 jugadores activos diarios mantener unos tiempos de espera razonables y que el metajuego se renueve constantemente.

Para todos aquellos que busquen los mejores juegos multiplataforma gratuitos más allá del género de los shooters, Brawlhalla ¿Cuál es el mejor juego de lucha gratuito que hay?. Entre los juegos multijugador cruzados gratuitos compatibles con dispositivos móviles, pocos mantienen este nivel de coherencia entre plataformas.

★ Los mejores juegos gratuitos con juego cruzado – Brawlhalla Brawlhalla – Paquete Nightblade (DLC) Compra en Eneba

8. Las finales

Plataformas PC, PS5, Xbox Series X|S Juego multiplataforma Compatible con todas las plataformas Guardado cruzado Basado en cuentas

La final es un juego de disparos en un escenario destructible de los antiguos…Campo de batalladesarrolladores deEmbark Studios; cada partida es diferente, ya que los edificios se derrumban en tiempo real. El juego cruzado completo funciona en PC, PS5, yXbox Series X|S, lo que lo convierte en uno de los mejores juegos gratuitos con juego cruzado más llamativos de esta lista.

Con entre 13 000 y 16 000 jugadores diarios a fecha de abril de 2026, la comunidad es más reducida, pero está realmente comprometida. No es compatible con consolas de la generación anterior; entre los juegos multiplataforma gratuitos que requieren hardware de la generación actual, tEsta versión hace que merezca la pena actualizar.

★ Los mejores juegos gratuitos con juego cruzado – La final THE FINALS – Edición Deluxe del primer año (DLC) Compra en Eneba

Para más información Antes de descargar los mejores juegos gratuitos con juego cruzado, comprueba qué combinación de plataformas utiliza realmente tu grupo de amigos. Algunos títulos como Marvel Rivals restringir el juego cruzado en los modos clasificatorios, y otros como Warframe requiere que actives manualmente la función de guardado cruzado en la página web del desarrollador. Una comprobación rápida te ahorrará muchas molestias a la hora de jugar.

Juegos con juego cruzado gratuito frente a progresión cruzada: ¿en qué se diferencian?

Esta es una de las fuentes de confusión más habituales en el ámbito de los juegos con crossplay gratuito, y conviene tenerla clara antes de lanzarse a por un nuevo título.

El «crossplay» consiste en jugar juntos en tiempo real en diferentes plataformas. TuPS5 amigo y tu PC que tú y tu amigo estéis en la misma partida, en la misma sala, al mismo tiempo. Eso es todo.

Progresión cruzada (lo que a veces se denomina «guardado cruzado») se refiere al progreso, los desbloqueos y las compras de tu cuenta se transfiere a todas las plataformas cuando cambias de dispositivo.

Un juego puede tener una cosa sin la otra. Marvel Rivals es un buen ejemplo; El juego cruzado informal funciona en todas las plataformas, pero hasta que la temporada 4.5 introdujo la progresión cruzada, un jugador que se pasara de PC to PS5 tuve que empezar de cero. Ahora que la progresión cruzada ya está disponible, ambas funciones funcionan conjuntamente.

Warframe and Rocket League son los ejemplos más claros de los mejores juegos con crossplay gratuitos que cuentan con ambas cosas; Juego cruzado completo en todas las plataformas y guardado cruzado completo que sincroniza todo automáticamente. Ellos juegos multiplataforma más fluidos En esta lista figuran aquellos casos en los que ambas características están presentes.

Un matiz más: Las compras de cosméticos a veces están vinculadas a una plataforma concreta, incluso cuando existe la progresión cruzada. Path of Exile 2 sincroniza el progreso de los personajes en PC y la consola, pero los artículos cosméticos comprados en PlayStation no transfieras a PC. Siempre conviene leer la letra pequeña antes de invertir en una nueva plataforma.

¿Los juegos con cross-play gratuito requieren una suscripción a PS Plus o Xbox Game Pass?

La respuesta corta: no. Los juegos gratuitos no requieren PS Plus on PlayStation, Game Pass on Xbox, oNintendo Switch Online para jugar en modo multijugador online. Esta es una de las reglas más malinterpretadas en el mundo de los videojuegos y una de las mayores ventajas de los juegos con crossplay gratuito de esta lista.

La regla es muy clara: si el juego se puede descargar y jugar gratis (Fortnite, Apex Legends, Warframe, Marvel Rivals, Rocket League), No es necesario tener ninguna suscripción en ninguna consola para jugar en línea. Si el juego se ha comprado (incluso con descuento), vuelve a estar sujeto al requisito estándar de suscripción para jugar en línea en la consola.

Un ejemplo práctico: si tú y tu amigo descargáis Fortnite De forma gratuita, podéis jugar juntos en PS5 and PC sin que ninguno de los dos tenga que pagar PS Plus or Game Pass. El hecho de que sea un juego gratuito elimina por completo el muro de pago. Esto se aplica a todos los títulos de la lista anterior de los mejores juegos gratuitos con cross-play de 2026.

Una cosa que vale la pena destacar: Xbox Históricamente, ha habido algunos fallos por los que ciertos procesos de invitación a salas podían activar un mensaje solicitando una suscripción. Lo más seguro es invitar siempre a los amigos directamente a través del sistema del juego, en lugar de utilizar la red social de la plataforma. Los requisitos de suscripción también pueden cambiar, así que siempre vale la pena echar un vistazo rápido a la página oficial del juego antes de dar por hecho que la regla se aplica.

Juego cruzado en Nintendo Switch: lo que necesitas saber

Interruptor tiene menos títulos compatibles con el juego cruzado que PC, PS5, oXbox, y eso es a propósito. El juego cruzado lo implementan los desarrolladores en Interruptor, no en toda la plataforma Nintendocaracterística – Cada juego debe incorporar y mantener explícitamente la compatibilidad con esta función, lo que explica por qué la lista es más corta que en otras plataformas.

Juego gratuitoInterruptor Títulos con juego cruzado que funcionan bien a fecha de abril de 2026:

Fortnite

Warframe (ahora totalmente compatible con Interruptor 2 (con el lanzamiento previsto para marzo de 2026)

Apex Legends (el soporte para Switch 1 finalizará el 4 de agosto de 2026; los jugadores de Switch OLED y Lite deben Interruptor 2(continúa)

Rocket League

Brawlhalla

Un error común que conviene señalar: Stardew Valley and Hades suelen aparecer en las listas de títulos con juego cruzado. No son. Aunque pueden permitir guardar partidas en diferentes dispositivos o estar disponibles en varias plataformas, ninguno de ellos admite el modo multijugador en tiempo real entre diferentes plataformas. Divinity: Original Sin 2 A veces también se menciona como «juego cruzado», pero solo es compatible con PC, Mac y iPad.

Juegos gratuitos en Interruptorno requierenNintendo Switch Onlinepara jugar en línea; una ventaja económica significativa para los jugadores con un presupuesto ajustado que ya se reparten entre un grupo de amigos que utiliza varias plataformas. Entre los mejores juegos gratuitos con juego cruzado que ofrece el 2026 en Interruptor, Fortnite, Warframe, yRocket League son las tres opciones más fiables.

¿Qué hay de la igualdad entre PC y consolas en el juego cruzado?

El ratón y el teclado ofrecen mayor precisión en los juegos de disparos, mientras que los mandos cuentan con ajustes de asistencia al apuntado; la diferencia es real, pero su importancia varía considerablemente según el juego y el género. La solución estándar del sector es la búsqueda de parejas basada en los datos de entrada, que agrupa a los jugadores por método de control en lugar de por plataforma. La mayoría de los juegos gratuitos con juego cruzado más competitivos utilizan ahora este sistema.

Ejemplos prácticos: Marvel RivalsseparaPC y los jugadores de consola en el modo clasificatorio; Call of Duty permite a los jugadores de consola optar por el emparejamiento exclusivo para consolas; la mayoría de los títulos te permiten desactivar el juego cruzado si prefieres salas exclusivas para una plataforma, aunque esto suele implicar tiempos de espera más largos.

En los juegos cooperativos, el debate sobre la equidad prácticamente desaparece. En los juegos en los que todos forman parte del mismo equipo para enfrentarse a la IA o a los retos del entorno, el método de control deja de tener importancia.

Helldivers 2 es un claro ejemplo: En un juego cooperativo de exterminio de bichos, da igual si tu compañero de equipo está en PC or PS5. Los ajustes gráficos, como la resolución, la distancia de las sombras y el campo de visión, también pueden variar según la plataforma, algo que conviene tener en cuenta en partidas competitivas, pero que no tiene importancia en el modo cooperativo.

★ Los mejores juegos gratuitos con juego cruzado Colección Destiny Compra en Eneba

Más juegos con juego cruzado gratuitos que vale la pena probar en 2026

Estos juegos gratuitos con juego cruzado no han entrado en la lista principal, pero vale la pena conocerlos; cada uno de ellos ocupa un nicho específico dentro de los juegos gratuitos con juego cruzado.

Destiny 2 – PC, PS4/PS5, Xbox One/Serie X|S | Compatibilidad total entre plataformas, guardado cruzado

El juego básico es gratuito y cuenta con un amplio contenido PvE. Las incursiones y las mazmorras son donde Destiny 2 destaca por contar con una plantilla bien coordinada, y El «crossplay» total significa que no es necesario que todos tengan la misma consola para poder jugar juntos. ElDestiny 2: Colección Legacy merece la pena tenerlo en cuenta para los jugadores que estén dispuestos a adentrarse más en el contenido de pago.

Si estás buscando Destiny 2 servicios de cuentas, transportes o divisas, comprar enG2G como opción secundaria junto a Tejo.

Dead by Daylight – PC, PS4/PS5, Xbox One/Serie X|S, Interruptor, móvil | Disponible en todas las plataformas, guardado cruzado

Terror asimétrico con un asesino frente a cuatro supervivientes. Dead by Daylight cuenta con una de las ofertas de juego cruzado más amplias del sector de los videojuegos, incluyendo Interruptor y para móviles, lo que lo convierte en una opción ideal para grupos de amigos con diferentes plataformas que buscan algo que no sea un juego de disparos.

Path of Exile 2 – PC, PS5, Xbox Series X|S (no PS4) | Juego cruzado completo, guardado cruzado (solo el progreso del personaje; los elementos cosméticos están vinculados a la plataforma)

Un ARPG gratuito con gran cantidad de contenido, en acceso anticipado, que permite jugar en modo cooperativo con hasta 6 jugadores. PlayStation las compras de productos cosméticos no se transfieren a PC, así que tenlo en cuenta antes de gastar. Una gran variedad de contenido para aquellos jugadores que buscan un juego con crossplay gratuito y una gran cantidad de contenido de larga duración.

SMITE 2 – PC, PS5, Xbox Series X|S | Juego cruzado completo, progresión cruzada completa

Un MOBA en tercera persona rediseñado desde cero en Unreal Engine 5. Con una cifra estable de entre 4.600 y 7.000 jugadores diarios en abril de 2026, lo que lo convierte en uno de los juegos multijugador en línea gratuitos más especializados, pero fiables, del género MOBA.

Fall Guys – PC, PS4/PS5, Xbox One/Serie X|S, Interruptor| Completo (víaEpic Games cuenta), guardado cruzado (sincronización de elementos cosméticos y progreso)

Un caótico juego para jugar en grupo que es totalmente gratuito en todas las principales plataformas. ElÉpico El sistema de cuentas gestiona el juego entre plataformas de forma automática, y su fácil acceso lo convierte en uno de los mejores juegos multiplataforma gratuitos y más accesibles para jugar de forma ocasional o en familia.

Minería, artesanía – PC, PS4/PS5, Xbox One/Serie X|S, Interruptor | Juego cruzado completo, progresión cruzada completa

Minecraft no necesita presentación, y una de las principales razones por las que sigue siendo tan popular es que fomenta y permite guardar partidas y jugar en todas las plataformas; el contenido de pago también se transfiere. Sin embargo, la progresión cruzada solo está disponible mediante una suscripción de pago a Realms.

Para los jugadores que quieran disfrutar de la experiencia completa PC Minería, artesanía la experiencia de juego cruzado, además de lo que se ha tratado aquí, Minecraft: Edición Java y Bedrock es el siguiente paso lógico.

¿Quieres subir de nivel más rápido en los juegos con juego cruzado gratuito?

Los juegos con crossplay gratuito son fáciles de empezar a jugar, pero avanzar en los modos competitivos o desbloquear contenido premium lleva tiempo. Si quieres saltarte todo ese proceso, estos servicios asociados cubren los títulos más populares de esta lista:

Warframe – Platinum, paquetes premium y servicios de cuenta: Comprar enG2G

– Platinum, paquetes premium y servicios de cuenta: Comprar enG2G Apex Legends – Entrenamiento, potenciadores de insignias y potenciadores de rango: Comprar enSkycoach

– Entrenamiento, potenciadores de insignias y potenciadores de rango: Comprar enSkycoach Genshin Impact – Recargas de cuenta y servicios de Primogemas: Comprar enG2G

– Recargas de cuenta y servicios de Primogemas: Comprar enG2G Marvel Rivals – Mejora de rango y desbloqueo de héroes: Comprar enSkycoach

– Mejora de rango y desbloqueo de héroes: Comprar enSkycoach Fortnite – Servicios de cuentas y alternativas a los V-Bucks: Comprar enEl Dorado

Estos servicios son de terceros y son independientes de los desarrolladores del juego, por lo que te recomendamos que compruebes siempre las valoraciones de los vendedores y las políticas de la plataforma antes de realizar una compra.

¡Anímate! Tus amigos ya te están esperando

Los mejores juegos gratuitos con juego cruzado de 2026 son más accesibles que nunca – no es necesario suscribirse en PS5, Xbox, oInterruptor para cualquier juego gratuito, una biblioteca de títulos en constante crecimiento que incluye tanto el juego cruzado como el guardado cruzado, y una compatibilidad con plataformas que abarca casi todas las combinaciones de dispositivos que pueda tener tu grupo.

Infórmate sobre la diferencia entre el juego multiplataforma y la progresión multijugador antes de comprometerte; no son lo mismo, y algunos juegos solo cuentan con uno de ellos. Comprueba si tu combinación concreta de plataforma figura en la lista anterior, ya que la compatibilidad varía más de lo que la mayoría de los jugadores espera.

La selección de los mejores juegos con juego cruzado gratuito nunca ha sido tan amplia: las barreras entre plataformas están desapareciendo y tus amigos ya te están esperando en la sala de espera.

Preguntas frecuentes