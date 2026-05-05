Los 15 mejores juegos espaciales para todos los viajeros cósmicos en 2025

El cosmos es inmenso, misterioso y infinitamente fascinante, al igual que los los mejores juegos espaciales que jamás hayan aparecido en nuestras pantallas. Al fin y al cabo, es en esas infinitas posibilidades donde a menudo descubrimos las experiencias más mágicas que se nos quedan grabadas en la memoria durante años, porque aquí podemos ser y hacer cualquier cosa.

¿Quieres sobrevivir, fundar colonias y forjar alianzas en algún planeta alienígena salvaje? De nada. ¿O tal vez prefieres comandar una flota de naves espaciales, entrar en combate y ganar batallas espaciales para tu imperio? ¡A que sí, capitán! ¿O quizá quieres ser un aventurero galáctico, dirigir tu propia tripulación y enfrentarte con valentía a las misiones más alucinantes? Solo tienes que decirlo.

Sin embargo, todo lo bueno se acaba, y tarde o temprano volvemos a ponernos en marcha, en busca de nuevas experiencias. Afortunadamente, al igual que nuestro propio universo, La biblioteca de juegos espaciales no deja de crecer . No importa cuánta experiencia tengas ni qué tipo de juegos prefieras, puede que tu próxima aventura espacial favorita te esté esperando a la vuelta de la esquina.

Como navegar por todo ese contenido y encontrar lo que buscas puede ser todo un rollo, he llenado una nave espacial con recomendaciones a escala galáctica y te la he enviado. Llegará en breve más abajo, donde encontrarás las mejores selecciones, breves reseñas sobre lo que las hace destacar y, por si estás listo para lanzarte de cabeza, algunas ofertas de juegos geniales para que te pongas en marcha. ¡Allá vamos!

Selección destacada: los mejores juegos espaciales

Probablemente te resulte difícil pensar en un género de videojuegos que no pueda tener una temática espacial. Sin embargo, esto también significa que hay un montón de opciones entre las que elegir, lo que complica mucho más encontrar lo que buscas. Pero no te preocupes, porque te he traído lo mejor de lo mejor, y puedes consultar la selección aquí mismo:

Mass Effect: Edición Legendaria (2021) – Una emocionante trilogía de juegos de rol en un solo paquete. Conviértete en la clave para la supervivencia de toda la vida consciente de nuestra galaxia. Outer Wilds (2019) – Sumérgete en una aventura mágica sobre la curiosidad, los misterios del cosmos y las malvaviscos asados. No Man’s Sky (2016) – Explora, sobrevive, lucha y comercia en un universo infinito con infinitas posibilidades. Destiny 2 (2017) – Aunque en esencia es un juego de disparos en primera persona, ofrece una combinación única de géneros que se puede disfrutar tanto en solitario como en equipo. Starfield (2023) – Embárcate en una gran aventura de rol y exploración espacial en una Vía Láctea del siglo XXIV de mundo abierto.

Ten en cuenta que esto no es más que un pequeño adelanto de la lista completa. He seleccionado, probado y analizado 15 títulos de videojuegos en total, de las que quiero hablaros hoy, así que seguid leyendo para sacar el máximo partido a lo que este artículo tiene que ofrecer.

Los 15 mejores juegos espaciales que todo aficionado al espacio debería probary

Hay muchos elementos necesarios para que un juego espacial sea realmente genial. Por ejemplo, siempre me fascinan las tramas profundas, los mundos diversos, los elementos únicos y la atmósfera envolvente. Al mismo tiempo, también busco siempre la libertad que ofrecen estos juegos, tanto en la exploración como a la hora de crear mi propia historia. Y en lo que respecta a los retos, siempre me encantará que me sorprendan, ya sea con un combate, un rompecabezas o un dilema moral.

Aunque, como es lógico, algunos requisitos pueden variar según el género del juego, las variaciones suelen elaborarse a partir de ingredientes similares. La verdadera pregunta es qué plato tan bueno se puede preparar con ellos. Por eso, a continuación encontrarás los mejores platos que los chefs de los juegos espaciales han logrado preparar jamás. ¡Buen provecho!

1. Mass Effect: Edición Legendaria

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, PS4, Xbox One 2021 BioWare

Quizá sea un poco parcial con respecto a esta elección, ya que el Mass Effect Esta trilogía ocupa un lugar muy especial en mi corazón, pero eso no significa que esta elección sea errónea. Podría decirse que es la mejor trilogía de la historia de los videojuegos, y estas obras maestras siguen siendo el referente por excelencia para cualquier juego de rol espacial.

Este viaje lleno de acción, combinado con una historia increíble y algunas decisiones difíciles, te sumerge en una emocionante aventura espacial que no olvidarás. Las decisiones que tomes se reflejarán en todos los juegos, afectando no solo a ti y a tu tripulación, sino también a toda la vida consciente de la galaxia.

Aunque los juegos originales puedan parecer un poco anticuados, Mass Effect: Edición Legendaria nos ofrece la trilogía remasterizada con todos los contenidos descargables incluidos. Por el precio de un solo juego, obtienes aproximadamente 60–140 horas con un contenido impresionante que no te decepcionará. Por lo tanto, si te gustan los juegos de rol espaciales, la trilogía de Mass Effect es imprescindible.

2. Outer Wilds

Plataformas Año de estreno Desarrolladores PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2019 Mobius Digital, Annapurna Interactive

A primera vista, Outer Wilds Puede parecer bastante superficial, pero no te dejes engañar. De hecho, prepárate para sorprenderte, porque esta creación única no solo es más profunda que el océano, sino que, de hecho, es una de las mejores juegos independientespor ahí.

Eres un joven explorador espacial que se ve envuelto en la resolución de los misterios cósmicos de un sistema solar atrapado en un bucle temporal sin fin. Se trata de un juego con una historia muy cuidada, repleto de maravillosos rompecabezas en un mundo en constante evolución. La mayoría de quienes lo han jugado te dirían que se disfruta más si te lanzas a la aventura sin saber nada de antemano, y estoy totalmente de acuerdo.

Con unMetascore of 85 y un Steam Puntuación del jugador: 96, Outer Wilds ha recibido elogios en todo el mundo. Aunque la duración media del juego ronda las 17-30 horas, la duración de tu aventura depende únicamente de ti, pero cada minuto que le dediques merecerá la pena. Es una experiencia única y, por su módico precio, vale la pena probarlo aunque no se te den bien los rompecabezas.

3. No Man’s Sky

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2016 Hola, juegos

No Man’s Sky tuvo un comienzo muy difícil, ya que no logró cumplir muchas de sus grandes promesas allá por 2016. Sin embargo, aunque en su momento pudiera haber fracasado, desde entonces ha protagonizado uno de los mayores resurgimientos de la historia de los videojuegos, recuperando su valor y su prestigio.

Es generalmente reconocido como uno de los mejores juegos de simulación, No Man’s Sky utiliza IA generativa para crear una aventura sin fin para sus jugadores. Lo que hagas a partir de ahí depende de ti. Explora miles de millones de planetas diferentes, sobrevive a los entornos hostiles y construye tu propia base. Vuela en tu nave, comercia con otros aventureros y participa en combates espaciales. Sigue una historia envolvente y diviértete con tus amigos. Al igual que el mundo del juego, las posibilidades son ilimitadas.

4. Destiny 2: La forma definitiva

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S 2017 Bungie

Métete en la piel de uno de los Guardianes, la clase más poderosa de guerreros de la Tierra, dotados de una fuerza misteriosa conocida simplemente como «Luz». Junto con otros jugadores, tendrás la misión de proteger la última ciudad segura de la humanidad, lo que te llevará a emprender grandiosas aventuras por diversos mundos alienígenas.

Sin duda, uno de los mejores Juegos de disparos en primera persona con elementos de MMO, Destiny 2 es una combinación única, perfecta para jugar en solitario o con amigos. Podrás pasar fácilmente horas y horas disfrutando de una campaña fantástica, mazmorras, incursiones, «Nightfall», la creación de objetos e incluso enfrentándote a otros jugadores en el modo PVP.

Sosteniendo unMetascore of 85 y, en general, muy positiva Steam calificación basada en 615,000 Según las críticas, el juego es realmente excelente en lo que hace. Y lo mejor de todo es que la versión básica Destiny 2 Es un juego gratuito, así que podrás disfrutar de una experiencia completa de primera mano sin tener que pagar nada. Y si, después de recorrer todo ese contenido, te quedas con ganas de más, te esperan un montón de DLC igual de buenos.

5. Starfield

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, Xbox Series X/S 2023 Bethesda Game Studios

Si mezclaras Skyrim con Fallout 4 y lo enviaras al espacio, obtendrías Starfield – the la última aventura de los mundialmente famosos Bethesda Game Studios. Con su difícil comienzo y su posterior resurgimiento, además de muchos de los elementos del juego, este RPG de acción se parece mucho a No Man’s Sky. Del mismo modo, a pesar de sus problemas de rendimiento al principio, sin duda lo consideraría uno de los mejores juegos de mundo abiertopor ahí.

Esta impresionante experiencia centrada en el modo para un jugador tiene todo lo que un explorador espacial como yo —y probablemente como tú— podría desear. Personaliza tu personaje y embárcate en montones de misiones, o construye tu nave y pílotala hasta más de 1.000 planetas y lunas donde podrás crear prósperas colonias. O, ya sabes, convertirte en un pirata despiadado y enfrentarte a la ley. Al igual que en esta Vía Láctea del siglo XXIV, tan abierta y sin límites, la elección es tuya.

6. Los Guardianes de la Galaxia de Marvel

Plataformas Año de estreno Desarrolladores PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2021 Eidos-Montréal, Marvel Entertainment

Aunque procede de una de las editoriales de cómics más conocidas del mundo, «Guardianes de la Galaxia» de Marvel pasó, sorprendentemente, totalmente desapercibido. De hecho, creo que, a pesar de haber ganado el premio a la «Mejor narrativa», acabó siendo uno de los videojuegos más injustamente infravalorados de la historia. Déjame explicarte por qué:

Da igual si eres fan de Marvel o no sabes nada del tema: si te apetece una divertidísima aventura de acción espacial para un jugador, este juego es para ti. Es cierto que el combate, aunque divertido, puede resultar un poco repetitivo, y que no puedes explorar libremente este universo, por muy interesante que parezca. Sin embargo, todo lo demás es casi perfecto.

La historia te mantendrá en vilo de principio a fin. En el papel de Star-Lord, liderarás a los Jardineros… perdón, a los Guardianes de la Galaxia, mientras estos nuevos compañeros de equipo encuentran su química y superan sus propios límites, salvando a la galaxia de una amenaza colosal por el camino.

Este viaje hará que todos, incluido tú, rían, lloren y se sacudan la cabeza al ritmo de una de las mejores bandas sonoras que jamás haya tenido un videojuego. Ah, y por si el juego te parece demasiado lineal, no te preocupes, porque, como capitán de esta tripulación, te esperan un montón de opciones.

7. Kerbal Space Program

Plataformas Año de estreno Desarrolladores PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S 2015 Squad, Flying Tiger Entertainment, S.A.

¿Alguna vez has soñado con tener y gestionar tu propia estación espacial? ¿Quizás siempre has querido hacer descubrimientos astronómicos, construir cohetes y, literalmente, apuntar a las estrellas? Pues bien, entonces… Kerbal Space Program (KSP) es justo lo que necesitas.

Aunque este simulador espacial se limita a un sistema solar ficticio, no es en absoluto corto, y puedes estar seguro de que te pasarás fácilmente cientos de horas jugando. A diferencia de otros juegos de esta lista, en los que construir tu nave suele consistir principalmente en hacerla rápida, potente y molona, aquí tienes que tenerlo todo en cuenta. La aerodinámica, el peso y la estabilidad son solo algunos de los factores que determinarán si tu creación llegará a otro planeta o no conseguirá salir de la órbita.

En definitiva, si te gustan los juegos realistas que realmente te hacen pensar, esta elección es obvia. KSPposee unMetascore of 88y es una opción sólida10 on Steamcon más de100,000 las opiniones de los usuarios, que, en mi opinión, lo dicen todo.

8. Star Wars: Caballeros de la Antigua República

Plataformas Año de estreno Desarrolladores PC, Xbox, Xbox 360, Xbox One, dispositivos móviles 2003 BioWare, Aspyr

Este juego de rol estratégico, que data de los inicios de la época dorada de BioWare, es bastante más antiguo que el resto de títulos de esta lista. De hecho, es tan antiguo que, en Estados Unidos, ya podría comprar cerveza legalmente. Pero no te equivoques: hay buenas razones por las que hablo de Star Wars: Caballeros de la Antigua República (KOTOR)hoy.

Cuando se estrenó por primera vez allá por 2003, este juego fue revolucionario, tanto como juego de rol como título de Star Wars. Ambientado miles de años antes de las películas, SUCIO ofreció a los jugadores la oportunidad de contar su propia historia en este fascinante universo.

La historia no solo es rica, sino que también se ramifica a medida que nuestras elecciones la van moldeando a lo largo de todo el juego. El impacto de nuestras decisiones se nota tanto en los diálogos como en las relaciones con los compañeros y en la jugabilidad. Y, por supuesto, los personajes que creamos son totalmente nuestros: puede que el césped sea más verde en el Lado Oscuro, y eso es algo que tendrás que descubrir por ti mismo.

Este juego fue mi introducción a los juegos de rol y, a día de hoy, sigue siendo uno de mis mejores recuerdos como jugador. Si no te importan los gráficos anticuados y una trama que tarda un poco en arrancar, no puedo recomendártelo lo suficiente, sobre todo porque es muy barato.

9. Niño

Plataformas Año de estreno Desarrolladores PC, PS4, Xbox One, Switch 2016 id Software, Panic Button Games

¿Alguna vez te has preguntado cómo es ser el jefe de un juego? ¿Te gustaría descubrirlo y hacerlo en Marte? Si tu respuesta es sí, entonces no podrías encontrar un juego más perfecto para vivir esa experiencia.

La primera entrega del «soft reboot» de esta franquicia clásica de todos los tiempos, Hijo se mantiene fiel a sus raíces como FPS brutal y trepidante, al tiempo que renueva toda la experiencia con gráficos y una jugabilidad modernos.

Métete en la piel de un guerrero ancestral conocido únicamente como el «Doom Slayer» cuando despierta en el año 2149 en Marte. Se han llevado a cabo experimentos de lo más inmorales, se ha abierto un portal al infierno y la invasión demoníaca está en marcha. Ahora, depende de ti, y solo de ti, detenerla.

Prepárate para arrasar con tus enemigos mientras corres por el campo de batalla, haciendo uso de todas las armas a tu alcance, todo ello al ritmo de música metal progresiva que te dará más energía que un pack de Red Bull. Si te gustan los juegos de disparos en primera persona, Hijo es fundamental.

10. The Outer Worlds: Edición «Spacer’s Choice»

Plataformas Año de estreno Desarrolladores PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2019 Obsidian Entertainment, Virtuos

The Outer Worlds es un RPG increíble creado por uno de los grandes del género de todos los tiempos, Obsidian Entertainment. No debe confundirse con Outer Wilds, que también salió a la venta en 2019, este juego aclamado por la crítica se parece mucho más a Fallout: New Vegas, salvo que se desarrolla en el espacio.

El juego se desarrolla en una colonia retrofuturista controlada por las grandes corporaciones, situada en los confines de la galaxia. La narrativa es maravillosamente divertida, llena de sátira y humor negro. Sin embargo, también deja mucho margen para que el jugador construya su propia historia, ya que lo que dices y las decisiones que tomas tienen un impacto real en el desarrollo de la trama.

Aunque, para ser un juego de rol, este título se queda un poco corto, al menos ofrece 25 horas de jugabilidad si no intentas llegar al final a toda prisa. Dependiendo de si buscas una experiencia más prolongada o no, esto podría ser, de hecho, una ventaja. En este mundo tan ajetreado, a menudo resulta difícil encontrar cientos de horas para un solo juego. Por lo tanto, The Outer Worlds ofrece todo lo que podrías buscar en un juego espacial retrofuturista sin llegar a cansar.

11. FTL: Más rápido que la luz

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, móvil 2012 Juegos de subconjuntos

Si nos basamos únicamente en el aspecto, FTL: Más rápido que la luz Puede parecer un juego sencillo con el que pasar un par de tardes divertidas antes de que, inevitablemente, te acabes aburriendo. Pero no te dejes engañar, porque detrás de esa apariencia simplista se esconde una auténtica joya de los juegos roguelike de estrategia en tiempo real.

Prepárate para pilotar una nave espacial y surcar las estrellas con información crucial para la Federación, mientras te persigue la flota rebelde. Para alcanzar tu objetivo y completar tu misión, deberás gestionar tu nave —incluida la tripulación, las armas y todos los sistemas—, salir airoso de los combates en tiempo real y hacer frente con éxito a diversos acontecimientos aleatorios.

Al igual que en todas las mejores Juegos roguelike, no hay segundas oportunidades. Si tu nave es destruida y tu tripulación muere, fracasas y debes empezar de nuevo. Sin embargo, si te apetece afrontar ese reto, no hay mejor opción.

12. Dead Space

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, PS5, Xbox Series X/S 2023 Motive Studio

En mi opinión, pocas cosas dan tanto miedo como los juegos de terror y supervivencia ambientados en el espacio. Pero, aunque hay un gran potencial para crear juegos de este tipo, no es tan fácil como parece. Afortunadamente, Dead Space Lo has clavado.

En esta impecable nueva versión de la 2008 En este clásico, el jugador asume el papel de Isaac Clarke. Como ingeniero, llegas para realizar reparaciones en una enorme nave minera, pero te encuentras con que está completamente invadida por horribles criaturas parecidas a zombis. Antes de poder escapar, debes encontrar a tu novia desaparecida y descubrir la verdad que se esconde tras el brote, todo ello mientras intentas mantener la cordura.

Aunque incorpora muchos elementos de acción en su jugabilidad, Dead Space sigue siendo, en esencia, un juego de terror y supervivencia. La narrativa, magníficamente escrita, te mantendrá en vilo hasta el final y te hará sentir aliviado de que todo haya sido solo un juego. Para escapar de esta pesadilla, hará falta mucho más que coger la primera arma que encuentres y disparar a todo lo que se mueva. ¿Te sientes preparado?

13. Warhammer 40.000: Space Marine 2

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, PS5, Xbox Series X/S 2024 Saber Interactive

La última entrega de la Warhammer 40.000 La franquicia nos aleja del típico papel de estratega. Al igual que su predecesora, Space Marine 2 nos sumerge de lleno en el corazón de la acción bélica del sombrío futuro del 41.º milenio, y no podría ser más divertido.

Prepárate para descubrir este mundo sombrío a través de los ojos de un Ultramarino mientras te adentras en las batallas más épicas y cinematográficas en la piel del legendario capitán Titus. Este intenso juego de acción en tercera persona ofrece una historia maravillosa y una jugabilidad tremendamente satisfactoria que podrás disfrutar en solitario o con hasta dos amigos. Y si, después de salvar a la humanidad, aún te quedas con ganas de más, el modo PVP es una auténtica pasada que no te decepcionará.

En pocas palabras, el destino de la humanidad y de toda la galaxia está en tus manos. ¿Te sientes con ánimos de héroe hoy? ¿Estás listo para responder a la llamada del Emperador y demostrar de lo que son capaces los mejores del Imperio?

14. Helldivers 2

Plataformas Año de estreno Desarrollador PC, PS5 2024 Arrowhead Game Studios

¿Te encantan películas como «Soldados del espacio», «Terminator» y «La guerra de los mundos»? ¿Estás buscando una forma de pasártelo en grande con hasta tres amigos o con otros jugadores? Pues no busques más, porque tengo justo lo que necesitas.

Un juego de disparos cooperativo en tercera persona, Helldivers 2tiene lugar en el siglo XXII. Cien años después de la victoria en la Primera Guerra Galáctica, Super Earth se enfrenta una vez más a amenazas nuevas y otras muy antiguas. Ahora, vuelve a recurrir a sus soldados de élite, los Helldivers, para que demuestren su lealtad inquebrantable a su planeta y protejan su hogar.

Aunque la historia es escasa, el juego resulta muy envolvente y divertido. El juego retrata de forma satírica a Super Earth, un planeta marcadamente fascista, cuyos ciudadanos están dispuestos a darlo todo por su hogar. La comunidad online hace un gran trabajo interpretando a estos patriotas, lo que hace que la mayoría de las interacciones sean muy divertidas.

La jugabilidad es igual de impresionante. Mientras llevas la libertad y la democracia a los enemigos, te conviertes en uno de los soldados de élite que se adentra en las zonas de combate más infernales, donde solo la táctica y el trabajo en equipo pueden ayudarte a llevar la gloria a la Super Tierra. En resumen, mis amigos y yo le hemos dedicado al menos cien horas a este juego, y nos lo hemos pasado de maravilla. Yo diría que ha sido una gran inversión.

15. Stellaris

Plataformas Año de estreno Desarrolladores PC, PS4, Xbox One 2016 Paradox Development Studio, Tantalus Media

¿Te parece demasiado insignificante ser un héroe o pilotar una sola nave espacial? Quizás prefieras encargarte de forjar el futuro de toda la galaxia. Si eso te parece bien, entonces Stellaris es justo lo que estás buscando.

Este juego de estrategia a gran escala combina exploración, diplomacia y guerra, a la vez que ofrece una gran libertad de personalización y una rejugabilidad infinita. Podrás ponerte al mando de una civilización espacial que podría llegar a convertirse en el imperio más grandioso que jamás se haya visto.

Si te gusta adentrarte en el mundo de la estrategia y no puedes resistirte a una buena historia de ciencia ficción, Stellaris te ofrece una experiencia verdaderamente única y envolvente que probablemente no encontrarás en ningún otro sitio. Y por si necesitas un aliciente más, este juego cuenta con el cariño sincero de sus creadores y recibe actualizaciones y expansiones periódicas, por lo que siempre habrá algo por lo que volver.

Los mejores juegos espaciales cooperativos

Aunque hay historias que se disfrutan más jugando en solitario, en otras ocasiones no hay nada como embarcarse en una alocada aventura de ciencia ficción con los amigos. Por suerte, cuando se trata de los mejores juegos cooperativos, esta selección inspirada en el espacio te ofrece algunas opciones estupendas entre las que elegir.

Si buscas una forma relajada de pasar el rato con tus amigos, yo optaría por No Man’s Sky. El juego te permite formar grupos de hasta 4 jugadores para que puedas salir a explorar el cosmos, construir bases geniales y, quizá, realizar algunas misiones por el camino.

para que puedas salir a explorar el cosmos, construir bases geniales y, quizá, realizar algunas misiones por el camino. Si buscas una experiencia en primera persona más intensa para compartir con tus amigos, la opción más obvia es Destiny 2. El modo multijugador es el eje central de este juego. Esto significa que todas las experiencias cooperativas y competitivas, incluida la campaña —la mayor parte de la cual es para hasta 3 jugadores , se desarrolla en el mismo mundo.

, se desarrolla en el mismo mundo. Luego tenemosWarhammer 40.000: Space Marine 2. Aunque este juego se centra principalmente en la historia, se puede jugar íntegramente en hasta Modo cooperativo para tres jugadores . Además, una vez que hayas salvado la galaxia, podrás demostrar tus habilidades en el modo PVP de «Eternal War».

. Además, una vez que hayas salvado la galaxia, podrás demostrar tus habilidades en el modo PVP de «Eternal War». Para quienes busquen un shooter más táctico, uno de los mejores juegos espaciales cooperativos es Helldivers 2. De hecho, este juego se basa totalmente en el trabajo en equipo y, según mi experiencia, es infinitamente más divertido con un equipo de hasta 4 jugadores .

. Y por último, pero no por ello menos importante: Stellaris. Si lo que te motiva es la gran estrategia y conoces a gente que piensa igual, puedes crear una galaxia compartida para hasta 32 jugadores. Una guerra galáctica de tal magnitud es realmente un espectáculo digno de contemplar.

Preguntas frecuentes

¿Hay algún buen juego de rol ambientado en el espacio?

Sí, hay muchos juegos de rol espaciales geniales, como Mass Effect: Edición Legendaria, Starfield, Star Wars: Caballeros de la Antigua República, yThe Outer Worlds.

¿Cuál es el MMO espacial número uno?

Destiny 2 Probablemente sea el mejor MMO espacial que puedas encontrar, sobre todo si te gustan los juegos de disparos en primera persona.

¿Cuál es el mejor juego de aventuras espaciales?

No Man’s Sky Probablemente sea el mejor juego de aventuras espaciales que existe, ya que su modelo «sandbox» permite al jugador ir a cualquier parte y hacer de todo.