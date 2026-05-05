Los 10 mejores juegos de Zelda, clasificados: títulos imprescindibles

Dejemos una cosa clara: La leyenda de Zelda es una de las mejores series de videojuegos de todos los tiempos. Pero, ¿qué la hace tan inolvidable? ¿Es el narración épica ¿De Nintendo? El música y estilo artístico emblemáticos¿O tal vez sea el una sensación de asombro mientras exploras tierras mágicas y resuelves acertijos, y salvar el mundo (¿otra vez)? Sinceramente, es todo eso y mucho más.

Cada juego de Zelda te transporta a un mundo que ya conoces y te encanta — pueblos tranquilos, mazmorras ocultas, melodías mágicas, y, por supuesto, nuestro héroe, Link. Con tantos títulos a lo largo de casi cuatro décadas, es difícil decir cuál es el mejor. Para mí, todo empezó con La Ocarina del Tiempo en la Nintendo 64, pero ¿sigue siendo el mejor de todos los tiempos? Tras muchos años explorando Hyrule, he elaborado esta guía para ayudarte Descubre tu próxima aventura de Zelda.

Si eres nuevo en la serie, prepárate. Da igual por dónde empieces, pronto comprenderás por qué se considera que Zelda es la serie de aventuras definitiva. ¡Empecemos!

Nuestras mejores recomendaciones para La leyenda de Zelda

Empecemos con una breve descripción general de la ¡No te los puedes perder! Estos títulos representan la cumbre de la serie y demuestran por qué La leyenda de Zelda sigue siendo el referente por excelencia de los juegos de acción y aventura.

Breath of the Wild (2017) – Una obra maestra revolucionaria de mundo abierto en la que se puede escalar cualquier montaña y cada sendero conduce a una aventura. Vive la auténtica libertad en un Hyrule de impresionante belleza. Ecos de sabiduría (2024) – Una combinación magistral de tradición e innovación. Haz uso de la magia ancestral y descubre cómo tus decisiones tienen repercusiones en el Hyrule del pasado y del presente. El despertar de Link (2019) – Los sueños cobran vida en esta preciosa versión renovada de un clásico. Descubre los misterios de la isla de Koholint en una aventura llena de encanto. Lágrimas del Reino (2023) – Desde cuevas subterráneas hasta islas flotantes, rediseña Hyrule con nuevos e increíbles poderes y una creatividad sin límites. La Ocarina del Tiempo (1998) – La leyenda que cambió para siempre el mundo de los videojuegos. Viaja en el tiempo, domina canciones mágicas y vive la aventura que cautivó a toda una generación.

Estos juegos destacan por su impacto, diseño e innovación, lo que los convierte en imprescindibles para cualquier fan de Zelda. Sigue leyendo para descubrir un análisis detallado de cada juego y encontrar tu punto de partida en una de las mejores series de videojuegos.

Los 10 mejores juegos de Zelda, clasificados

La leyenda de Zelda No es solo un juego. Es una aventura inolvidable que te sumerge en un mundo de magia, misterio y aventuras épicas. Cada juego aporta algo nuevo, pero la esencia sigue siendo la misma: siempre te pones en la piel de Link y te embarcas en un viaje que nunca olvidarás.

¿Qué es lo que hace que la serie Zelda destaque? A diferencia de otros juegos con complicados árboles de habilidades o interminables horas de subir de nivel, Zelda apuesta por la sencillez. De eso se trata explorar, resolver acertijos y superar una misión tras otra. El combate es fluido, los controles son fáciles de dominar y la jugabilidad es siempre muy divertida. Pero no te dejes engañar por su sencillez; bajo la superficie se esconde una profundidad sorprendente que te mantendrá enganchado.

Tanto si estás navegando por las ventosas islas de Wind Waker o sumergirte en el enorme mundo abierto de Breath of the Wild, una cosa es segura: la serie de Zelda nunca pasa de moda. ¿Listo para sumergirte en los legendarios juegos que dieron origen a esta serie? un nombre muy conocido¿Empezamos?

1. La leyenda de Zelda: Breath of the Wild

Plataformas Año de estreno Desarrollador Nintendo Switch, Wii U 2017 Nintendo

No hay ninguna lista de losClasificación de los mejores juegos de Zelda no estaría completa sin Breath of the Wild. Estouna aventura épicaha redefinido elFórmula de Zelda, presentando un juego de mundo abierto una experiencia sin precedentes en Los juegos de Zelda de Nintendo antes. A medida que guías a Link por un mundo vasto y devastado, vas forjando tu propio viaje, descubriendo ruinas olvidadas, resolviendo rompecabezas ingeniosos, y luchando contra las fuerzas de El desastre de Ganon.

A diferencia de otroslos juegos principales de la saga Zelda, BOTW elimina las ayudas, lo que te da total libertad para explorar. Ya sea escalando montañas, recorrer Hyrule, o probar soluciones creativas de combate, el ciclo de juego hace que cada momento resulte nuevo. Es una la experiencia definitiva de ZeldaqueFans de Zelda tanto los veteranos como los recién llegados pueden disfrutar.

Por qué te encantará:

Un mundo abierto de enormes dimensiones donde todas las montañas se pueden escalar

Una mecánica de juego que premia la experimentación y el pensamiento creativo

A un estilo artístico impresionante eso hace que Hyrule cobre vida

eso hace que Hyrule cobre vida Difícil, pero gratificante combate

combate Ganador de numerosos premios al Juego del Año

2. La leyenda de Zelda: Ecos de la sabiduría

Plataformas Año de estreno Desarrollador Nintendo Switch 2024 Nintendo

Comosecuela directa to Lágrimas del Reino, Ecos de sabiduríasaldosel Zelda clásico diseño de mazmorras con mecánicas modernas de mundo abierto. Por primera vez, la princesa Zelda ocupa un lugar protagonista como la personaje principal jugable, que ofrece una nueva perspectiva sobre el La aventura de Zelda.

Este juego presenta rompecabezas con límite de tiempo, lo que te permite dar forma tanto al Hyrule del pasado como al del presente. El ciclo de juego fomenta la resolución creativa de problemas, mientras que su mundo oscuro la historia se adentra en profundidad en la historia de Zelda. Con mecánicas de combate perfeccionadas y nuevas habilidades mágicas, Ecos de sabiduría se encuentra entre los mejores Juegos de rolen elLa franquicia de Zelda.

Por qué te encantará:

A la combinación perfecta of el Zelda clásico y la libertad de un mundo abierto

of y la libertad de un mundo abierto A sistema de personalización avanzada para armas y habilidades

para armas y habilidades Imágenes espectaculares que dan vida a la antigua Hyrule

que dan vida a la antigua Hyrule Una historia apasionante que se entrelaza con la El mito de Zelda

Rompecabezas innovadores basados en manipulación del tiempo

Contenido adicional una exploración gratificante

Plataformas Año de estreno Desarrollador Nintendo Switch 2019 Nintendo/Grezzo

A Enlace al pasado puede haber influido los últimos juegos de Zelda, peroEl despertar de Link amplió los límites de Game Boy narración. Esto Remake de *El despertar de Link* conserva la magia del original y, al mismo tiempo, la realza con un encantador imágenes de aspecto caricaturesco and mejoras en la calidad de vida.

En la isla de Koholint, Link se embarca en una La aventura de Zelda único en su género, una mezcla de narración fantasiosa with temas melancólicos. Con sudiseño compacto de la mazmorra, rompecabezas desafiantes, yun ciclo de juego perfeccionado, este es elun juego de aventuras perfecto tanto para los veteranos como para los recién llegados.

Por qué te encantará:

Gráficos adorables al estilo diorama

Clásico jugabilidad de Zelda con vista cenital en su máxima expresión

en su máxima expresión A una historia memorable que sorprende y deleita

que sorprende y deleita Mazmorras desafiantes con mecánicas únicas

con mecánicas únicas Manejo fluido y un combate satisfactorio

4. La leyenda de Zelda: Lágrimas del Reino

Plataformas Año de estreno Desarrollador Nintendo Switch 2023 Nintendo

Partiendo deBreath of the Wild, Lágrimas del Reino amplía Hyrule con islas flotantes en el cielo y cavernas subterráneas profundas. De LinkHabilidad «Ultrahand» permite a los jugadores construir vehículos, puentes e incluso máquinas de combate, lo que lo convierte en uno de los más juegos innovadores de Zeldajamás.

With combate mejorado, mazmorras más grandes, y unel universo de Zelda ampliado, Lágrimas del Reino se consolida como un un partido genial en la serie. El diseño de videojuegos fomenta la experimentación, impulsando el Fórmula de Zelda a nuevas cotas.

Por qué te encantará:

Crea lo que quieras utilizando las nuevas habilidades de Link

utilizando las nuevas habilidades de Link Explora tres capas : el cielo, la superficie y las profundidades

: el cielo, la superficie y las profundidades Mazmorras aún más complejas queBOTW

queBOTW Una historia de Zelda más rica y profunda

Opciones de combate creativas, incluida la fusión de armas

5. La leyenda de Zelda: La Ocarina del Tiempo

Plataformas Año de estreno Desarrollador Nintendo 64, 3DS 1998 Nintendo

Few juegos de gran éxito en la historia han tenido el impacto de La Ocarina del Tiempo. Elel primer juego de Zelda en 3D, introdujo mazmorras de misiones maestras, a una historia de viajes en el tiempo, y ununa mecánica de juego adictivaque definióotros juegos de Zelda.

Explorar Hyrule Field por primera vez sigue siendo un momento inolvidable, y Fans de Zelda sigue alabando su una aventura épica. De laInspirado en «Twilight Realm» Templo de las Sombras al Al estilo de «Dark World» En la era de Adult Link, cada zona está llena de intriga.

Por qué te encantará:

Una combinación perfecta de historia y jugabilidad

Mazmorras que premian la exploración

Una banda sonora emblemática

Mecánicas de viaje en el tiempo que aportan un matiz emocional

6. La leyenda de Zelda: Wind Waker

Plataformas Año de estreno Desarrollador GameCube, Wii U 2002 Nintendo

¿Te acuerdas de cuando todo el mundo pensaba que los gráficos de dibujos animados iban a arruinar a Zelda? Wind Waker les demostró de manera espectacular que estaban equivocados. Veinte años después, su los gráficos con estilo cel-shading lucen mejor que nunca, mientras que otros juegos más realistas de la misma época se notan un poco anticuados. Pero la verdadera belleza de *Wind Waker* no es solo superficial, sino que reside en cómo el juego reinterpreta todo lo que nos encanta de Zelda.

Cambiar los ondulados campos de Hyrule por un vasto océano fue una decisión audaz que dio sus frutos de manera brillante. Cada travesía por el Gran Mar resulta épica, con islas que surgen en el horizonte como promesas de aventura. El juego’s estilo artístico expresivo permite que Link muestre más personalidad que nunca, mientras que el Su sofisticado sistema de combate hace que cada choque de espadas resulte fluido y espectacular. A lo largo de toda la obra se desarrolla una historia sobre cómo encontrar la esperanza en un mundo sumido en la desesperanza, narrada con humor y sensibilidad a partes iguales.

Por qué te encantará:

Un estilo artístico atemporal con sombreado cel que mejora con el tiempo

que mejora con el tiempo Un vasto mundo oceánico lleno de secretos y sorpresas

Algunos de el más la animación de personajes más expresiva de la historia

El equilibrio perfecto entre la navegación y la aventura

Un elenco de personajes inolvidables

Un sistema de combate que te hace sentir como un héroe de capa y espada

7. La leyenda de Zelda: La máscara de Majora

Plataformas Año de estreno Desarrollador Nintendo 64, 3DS 2000 Nintendo

A más oscura y emotiva abordar la serie de Zelda, La máscara de Majora nos acompaña a Link en su carrera contrarreloj para detener el Evitar que la Luna se estrelle hacia Termina. Con su ciclo único de tres días, transformaciones de máscaras, yatmósfera inquietante, este es uno de los más juegos experimentales de Zeldaque se haya hecho jamás.

Por qué te encantará:

A una historia oscura y emotiva a diferencia de cualquier otro juego de Zelda

a diferencia de cualquier otro juego de Zelda Mecánicas basadas en el tiempo que aportan urgencia y profundidad

que aportan urgencia y profundidad Transformaciones de máscaras únicas modificar la jugabilidad

modificar la jugabilidad Un mundo misterioso y surrealista para explorar

para explorar Mazmorras desafiantes y misiones secundarias

8. La leyenda de Zelda: Princesa del Crepúsculo

Plataformas Año de estreno Desarrollador GameCube, Wii, Wii U 2006 Nintendo

If Wind Waker fue la aventura alegre y optimista de Zelda, Princesa del Crepúsculo es su etapa adolescente llena de altibajos —y lo digo en el mejor sentido posible—. Esto una visión más sombría de Hyrule se adentra en la fantasía gótica, con Link transformándose en lobo y explorando un reino envuelto en un crepúsculo eterno. El resultado es familiar y novedoso como un cuento de hadas muy querido, contada con un toque novedoso.

La mecánica de la transformación en lobo podría haber sido solo un truco. Sin embargo, cambia radicalmente la forma en que ves e interactúas con Hyrule. Colaborar con Midna, tu misteriosa compañera, crea algunos de los rompecabezas más gratificantes de la serie. Las mazmorras son desafíos enormes y complejos que parecen auténticas maravillas arquitectónicas. Desde hacer snowboard en una cima helada hasta luchar a caballo por el Campo de Hyrule, cada escena resulta épica sin perder ese encanto característico de Zelda.

Por qué te encantará:

Precioso estilo artístico gótico eso es lo que lo distingue

eso es lo que lo distingue Juego en dos mundos con una mecánica única basada en los lobos

con una mecánica única basada en los lobos Algunos de los las mejores mazmorras de la serie

Una narración épica en el que hay mucho en juego

en el que hay mucho en juego Un personaje secundario memorable en Midna

Sistema de combate perfeccionado con un movimiento especial

9. La leyenda de Zelda: Un vínculo con el pasado

Plataformas Año de estreno Desarrollador SNES 1991 Nintendo

A veces, los clásicos son clásicos por algo. Un vínculo con el pasado perfeccionó la fórmula de Zelda en 2D tan bien que los juegos siguen imitándola hoy en día. Su Las mecánicas del Mundo de la Luz y la Oscuridad influyeron en todo, desde La Ocarina del Tiempo en los juegos de rol modernos, que muestra cómo un pequeño cambio puede dar lugar a infinitas posibilidades.

Lo que hace que este juego sea atemporal no es solo su diseño innovador, sino que es el un ritmo perfecto. Cada pantalla esconde un secreto, cada mazmorra aporta nuevos objetos e ideas, y la curva de dificultad es perfecta. The El pixel art sigue siendo precioso hoy, lo que demuestra que es sólido la visión artística supera al fotorrealismosiempre.

Por qué te encantará:

Perfecto equilibrio entre la exploración y el desafío

Innovador mecánica de dos mundos

Arte pixelado atemporal eso sigue teniendo muy buen aspecto

eso sigue teniendo muy buen aspecto Inolvidable música y diseño de sonido

Influyente diseño de mazmorras

Secretos y misiones secundarias que dan recompensas

10. La leyenda de Zelda: Skyward Sword

Plataformas Año de estreno Desarrollador Wii, Nintendo Switch 2011 Nintendo

La Espada Celestial cuenta la primera historia de la cronología de Zelda, y tiene un aire mítico muy apropiado. Ambientada en un mundo de islas flotantes Por encima de las nubes, traspasa los límites con controles de movimiento y una experiencia más narrativa centrada en los personajes. Aunque a algunos les parecieron controvertidos los controles, la remasterización en HD demuestra que, en el fondo, se trata de un juego brillante.

Esto esZelda en su faceta más experimental, convirtiendo cada golpe de espada en un rompecabezas y cada vuelo entre las nubes en una aventura. La relación entre Link y Zelda se percibe más personal que nunca, mientras que la historia del origen de laEspada Maestra aporta profundidad a todo el la mitología de la serie.

Por qué te encantará:

Un precioso estilo artístico inspirado en la pintura impresionista

Los orígenes que enriquece toda la serie

que enriquece toda la serie Creativo diseño de mazmorras con mecánicas únicas

Fuerte desarrollo de los personajes

Innovador sistema de combate

Inolvidablecombates contra jefes

Preguntas frecuentes

¿Debería jugar a todos los juegos de Zelda?

No, no es necesario jugar a todos los juegos de Zelda para disfrutar de la serie. Cada juego está diseñado para funcionar de forma independiente, aunque jugar a varios títulos te permitirá apreciar mejor los temas y elementos recurrentes.

¿Hay una versión para PC de Zelda?

No, los juegos de «La leyenda de Zelda» son exclusivos de Nintendo y no están disponibles oficialmente para PC.

¿Zelda es un juego exclusivo de Nintendo?

Sí, «La leyenda de Zelda» es un juego desarrollado y publicado en exclusiva por Nintendo.

¿Qué juego se parece más a Zelda?

Juegos comoImmortals: El ascenso de Fenyx, Okami, yTúnica capturan el espíritu de Zelda al tiempo que aportan sus propios toques personales. Estos juegos comparten el enfoque de Zelda en la exploración, la resolución de acertijos y la aventura.

¿Por qué se llama Zelda a Zelda?

En los videojuegos, todas las princesas de Hyrule se llaman Zelda. La serie recibe su nombre de Zelda Fitzgerald, esposa del escritor F. Scott Fitzgerald.