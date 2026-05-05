Los 14 mejores juegos de vampiros para los noctámbulos sedientos de sangre en 2026

¿Buscas el los mejores juegos de vampiros No es precisamente una tarea fácil. Me adentré en lo más profundo de la noche más oscura y desenterré algunos de los títulos más sangrientos que logran captar de verdad el peligro, el misterio y la atmósfera de estos mundos de oscuridad y todo lo que encierran.

Sea cual sea tu afición, la diversión te espera. En este artículo, vamos a repasar los mejores juegos de vampiros. Ah, y si ves algo que te llame tanto la atención que no puedas apartar la mirada, ten por seguro que también incluiré enlaces a algunas ofertas interesantes que te permitirán ponerte manos a la obra de inmediato.

Nuestra selección de los mejores juegos de vampiros

Está bastante claro que, para ser buenos, los juegos de vampiros deben ser capaces de despertar un cierto tipo de emoción en sus jugadores.

Te he buscado algunos títulos que seguro que te van a encantar. Aquí tienes una breve lista con mis favoritos:

Vampiro: La Mascarada – Bloodlines (2004) – Sumérgete en las intrigas políticas de los vampiros, los dilemas morales y los enfrentamientos sangrientos mientras exploras el lado oscuro de Los Ángeles del siglo XXI. Vampiro: La Mascarada – Bloodlines 2 (2025) – Adéntrate en un Seattle oscuro y reinventado, donde antiguos clanes se enfrentan por el poder y cada decisión determina tu ascenso en la sangrienta jerarquía vampírica. Las increíbles aventuras de Van Helsing (2013) – Métete en la piel del hijo del legendario Van Helsing y adéntrate en un mundo gótico-noir para librarlo de todo mal.

Como corresponde a este tema, Te he traído 13 títulos en total, Y además hay un montón de detalles que quiero contarte sobre los que ya he mencionado. Sigue leyendo para ver la lista completa y conocer todos los detalles más jugosos.

Los 14 mejores juegos de vampiros: sumérgete en estos clásicos

Desde los juegos de rol góticos hasta los títulos de acción trepidante, estos son los mejores juegos de vampiros que plasman la inmortalidad, el poder y el ansia que lo impulsa todo. ¿Listo para sumergirte en la noche? Empecemos.

1. Vampiro: La Mascarada – Bloodlines [El mejor juego de rol de vampiros jamás creado]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas PC Año de estreno 2004 Creador/es Troika Games Duración media de la partida unas 40 horas

Vampiro: La Mascarada – Bloodlines (VTMB)es un muyjuego de terror especial. Tras haber pasado por todo tipo de dificultades durante su desarrollo, este ambicioso juego se vio obligado a salir al mercado antes de que los desarrolladores pudieran terminarlo.

Y no solo eso, sino que además tuvo que competir por el protagonismo con algunos de los títulos más importantes de la época. Sin embargo, gracias a su brillantez, VTMB consiguió reunir a un grupo de fans muy comprometidos que acabaron creando parches para el juego, y en gran medida, esa es la razón por la que hoy hablamos de él.

Ahora, más de dos décadas después, VTMB sigue siendo, sin duda, el mejor juego de vampiros creado hasta la fecha. Con un guion que pocos juegos han logrado igualar y una magnífica una combinación de juego de rol y acción, tanto en primera como en tercera persona, realmente te hace sentir como un vampiro moderno.

Déjate llevar por el lado más oscuro del Los Ángeles de principios del siglo XXI, repleto de personajes intrigantes, un humor negro magistral, decisiones difíciles, intrigas vampíricas y un poco de acción sobrenatural. Puede que los gráficos parezcan un poco anticuados, pero pronto te olvidarás de ello porque el juego es sencillamente genial.

La amplia personalización de los personajes te permite adaptar tus habilidades y tu estilo de juego, lo que hace que cada partida sea diferente. El juego admite diversos enfoques para casi cualquier situación, y el sistema de diálogos te hace sentir que lo que dices realmente importa.

Una de laslos mejores juegos de mundo abierto, VTMB encaja a la perfección en la descripción de «obra maestra imperfecta». Pero, aun así, es una obra maestra, y no deberías dejarla pasar.

Mi veredicto: Vampiro: La Mascarada – Bloodlines sigue siendo un juego de rol único en su género. Su guion, su atmósfera y la libertad de elección lo convierten en la experiencia definitiva sobre vampiros que todo aficionado al género debería vivir al menos una vez.

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2. Vampiro: La Mascarada – Bloodlines 2 [La secuela de vampiros más esperada]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,8/10

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Plataformas PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC Año de estreno 2025 Creador/es Paradox Interactive, The Chinese Room, Hardsuit Labs, Inc. Duración media de la partida Unas 15 horas

Vampiro: La Mascarada – Bloodlines 2 te sumerge en los oscuros bajos fondos de Seattle, donde Cada decisión determina tu destino como vampiro. Te enfrentarás a intrigas políticas, luchas de poder y habilidades sobrenaturales en un mundo plagado de peligros.

La jugabilidad es una atractiva mezcla de sigilo, combate brutal y diálogos intensos, lo que te ofrece un montón de formas de abordar cada situación. Sí, a veces puede resultar un poco lento, pero la construcción del mundo y la profundidad de los personajes son de primera categoría, lo que te mantiene enganchado.

Visualmente,El juego capta a la perfección el inquietante ambiente vampírico con una iluminación tenebrosa y una banda sonora impresionante. Puede que no alcance el nivel de perfección de los juegos AAA, pero lo compensa con esa atmósfera oscura y envolvente que te atrapa de inmediato.

Mi veredicto: Vampiro: La Mascarada – Bloodlines 2 Parece que va a revivir la serie con el mismo tono oscuro, las intrincadas intrigas políticas y la narrativa impulsada por el jugador que convirtieron al original en un clásico inolvidable.

★ La secuela de vampiros más esperada Vampiro: La Mascarada – Bloodlines 2 para PC Compra en Eneba

3. Las increíbles aventuras de Van Helsing [El mejor juego de rol de acción para cazadores de vampiros]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,6/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2013 Creador/es Neocore Games Duración media de la partida Unas 13 horas

¿Te gusta más cazar vampiros que ser uno? Pues es hora de que te conviertas en el hijo del legendario Abraham Van Helsing y te pongas en la piel de un cazador de vampiros entusiasta, aunque sin experiencia.

Las increíbles aventuras de Van Helsing es una pasada. Es el primer juego de una juego de rol de acción y aventura una trilogía que te sumerge en un mundo gótico repleto de monstruos, magia y locura steampunk.

El combate es trepidante y gratificante, y los árboles de habilidades ofrecen muchas opciones de personalización, por lo que enfrentarse a hordas de criaturas sobrenaturales con armas de fuego, espadas y habilidades devastadoras nunca resulta aburrido.

El juego también cuenta con un guion sorprendentemente bueno. Puede que no sea nada revolucionario, pero gracias a su humor mordaz, sus diálogos ingeniosos, su tono irónico y algunas referencias acertadas a la cultura pop, tiene un encanto especial.

Este título, que podría describirse como un juego para un solo jugador de tono más desenfadado Diablo, da lugar a 20 horas de una jugabilidad de calidad, pero la trilogía al completo puede superar fácilmente esa cifra 50 horas. Sibuenos juegos de rol si eso es lo tuyo, entonces Las increíbles aventuras de Van Helsing No te lo puedes perder.

Mi veredicto: Las increíbles aventuras de Van Helsing captura a la perfección la emoción de la caza de vampiros con combates trepidantes y mucho encanto. Es elegante y tiene un ritmo trepidante, lo que lo convierte en un juego imprescindible para cualquier amante de la acción gótica y el humor.

★ El mejor juego de rol de acción para cazadores de vampiros Las increíbles aventuras de Van Helsing: Final Cut para PC Compra en Eneba

4. V Rising [El mejor juego de rol de supervivencia con vampiros]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas PC, PS5 Año de estreno 2022 Creador/es Stunlock Studios Duración media de la partida ~90 horas

V Risinges un perfectouna combinación única de supervivencia, RPG de acción y modo multijugador estilos de juego. Envuelto en la temática vampírica, que te sumerge de forma misteriosa, este es uno de los los mejores juegos indie y, en general, los títulos más interesantes de los últimos tiempos.

Tu aventura comienza cuando despiertas como un vampiro debilitado que lucha por sobrevivir. A partir de ahí, tendrás que recuperar tu poder cazando para alimentarte, explorando mazmorras, fabricando armas y construyendo tu propio castillo gótico, que será tu base de operaciones para las batallas que se avecinan.

Por supuesto, en este mundo abierto lleno de peligros, crear objetos y sobrevivir no será suficiente, ya que tendrás que enfrentarte a todo tipo de retos, desde el sol abrasador que puede quemarte hasta poderosos jefes finales, casi al estilo de «Dark Souls», que pondrán a prueba tus habilidades; y todo ello se puede afrontar en solitario o en modo cooperativo. La historia principal dura aproximadamente 30-40 horas para completar.

Pero supongamos que estos desafíos te quedan pequeños. Pues bien, en ese caso, más vale que te conectes a Internet y te enfrentes a hasta 60 vampiros de todo el mundo. Forma equipo en clanes y participa en PvE, asaltar los castillos de otros jugadores o incluso enfrentarte cara a cara en PvP batallas: el potencial es ilimitado.

En general, no creo que haya ningún otro juego que se le parezca V Rising, y solo por eso ya merece la pena prestarle atención. Si a esto le sumamos que, en realidad, es un juego con temática de vampiros realmente divertido, tenemos ante nosotros un título que no te puedes perder.

Mi veredicto: V Rising es la fantasía de ser un vampiro que reconstruye su poder partiendo de cero. Esto un juego cooperativo increíble es adictivo y rebosa libertad; una auténtica delicia para los jugadores a los que les encantan los juegos de supervivencia con un toque de fantasía oscura.

★ El mejor juego de rol de supervivencia con vampiros V Rising para PC Compra en Eneba

5. Legacy of Kain: Soul Reaver 1 y 2 remasterizados [La mejor aventura clásica de vampiros, renovada]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,4/10

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2024 Creador/es Aspyr Duración media de la partida Unas 20 horas

Partiendo de la base de la 1996clásicoBlood Omen: El legado de Kain, elSoul Reaver juegos, que salieron a la venta en 1999 and 2001, respectivamente, fueron bastante innovadoras en su momento.

La historia te pone en la piel de Raziel, un antiguo lugarteniente vampiro traicionado por su amo, Kain, y asesinado a causa de ello. Tras resucitar como un espectro devorador de almas, te embarcas en un viaje de venganza y en una batalla contra el propio destino.

Aunque la historia era realmente apasionante, lo que más me gustó de estos juegos fue la jugabilidad. Es ese punto ideal en el una mezcla de combate, resolución de acertijos y exploración. Pero lo mejor de todo fue la mecánica de transformación, hasta entonces totalmente inédita, que permitía alternar entre el reino material y el espectral.

Así que, en lo que respecta a la revitalización de estos juegos clásicos, tengo que decir que Legacy of Kain: Soul Reaver 1 y 2 remasterizados Ha funcionado a la perfección. Todo sigue siendo tan increíble como lo era hace tantos años, solo que ahora funciona con mayor fluidez y tiene un aspecto mucho mejor.

Los juegos siguen ofreciéndote esas mismas 30 horas de alegría, y todos los cambios que se produjeron fueron para mejor. Si alguna vez has querido echarle un vistazo a estos auténticos clásicos de la serie Kain, nunca ha habido un mejor momento para hacerlo.

Mi veredicto: Legacy of Kain: Soul Reaver 1 y 2 remasterizados revive un clásico atemporal con unos gráficos más fluidos y un diseño más pulido. Sigue siendo una de las mejores aventuras de vampiros con una trama bien construida que se han creado jamás.

★ La mejor aventura clásica de vampiros, ahora renovada Legacy of Kain: Soul Reaver 1 y 2 remasterizados para PC Compra en Eneba

6. Castlevania: Lords of Shadow [La mejor experiencia de Castlevania moderna]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,2/10

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Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Año de estreno 2010 Creador/es MercurySteam Duración media de la partida Unas 18 horas

Durante mucho tiempo, cada vez que alguien mencionaba el el mayorCastlevaniajuegos, la mayoría pensaría en los legendarios juegos de plataformas de acción de desplazamiento lateral por los que era conocida esta franquicia. Sin embargo, las cosas cambiaron en 2010 con el lanzamiento de Castlevania: Lords of Shadow.

Al relanzar la franquicia, los desarrolladores decidieron dar el salto al mundo 3D, y el resultado fue bastante sorprendente, en el buen sentido. Los Señores de las Sombras nos trajo una aventura oscura, emotiva y llena de acción que ofrecía combates intensos, paisajes impresionantes y una historia apasionante. En esencia, supuso una nueva perspectiva sobre el clásico Castlevania.

El juego te pone en la piel de Gabriel Belmont, un guerrero sagrado que lucha por recuperar a su amor perdido, solo para descubrir un destino mucho más grande y retorcido. El mundo es de una belleza inquietante, y el combate es fluido, divertido y brutal. Hay juegos de plataformas, resolución de acertijos y combates contra jefes colosales que te hacen sentir diminuta, pero en el buen sentido. Si me preguntas, así es como todas grandes juegos medievalesdebería ser.

Esta aventura me llevó por 20 horas, y como91% de los críticos en Steam Estoy de acuerdo, ha sido tiempo bien empleado. Ah, y si alguna vez has querido tener la oportunidad de jugar en el papel del mismísimo Drácula, quizá te interese prolongar esta aventura hasta el segundo juego también.

Mi veredicto: Castlevania: Lords of Shadow es una versión emotiva y cinematográfica de la legendaria serie. Es oscura, ambiciosa y una experiencia imprescindible para los aficionados a la acción fantástica épica.

★ La mejor experiencia de Castlevania moderna Castlevania: Lords of Shadow – Ultimate Edition para PC Compra en Eneba

7. Vampiro [El mejor juego de rol de vampiros centrado en la historia]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2018 Creador/es Dontnod Entertainment Duración media de la partida ~29 horas

Vampirono es solo unjuego de rol de acción – es uno de los los juegos más infravalorados en un Londres sombrío y evocador. Encarnas al Dr. Jonathan Reid, un hombre de ciencia convertido en vampiro. La ciudad se está muriendo a causa de la gripe española, y tú tienes el poder de salvarla o condenarla. Cada decisión cuenta mientras luchas por encontrar el equilibrio entre cumplir el juramento hipocrático y satisfacer tu recién descubierta sed de sangre.

El combate del juego es rápido, brutal y táctico. Puedes luchar como un monstruo, utilizando garras, carreras en las sombras y habilidades para drenar sangre. Sin embargo, aquí está el giro: matar a los PNJ te hace más fuerte, pero cada uno tiene su historia, sus relaciones y sus secretos. Cada muerte transforma el mundo, y yo me debatía ante cada decisión.

Además, alistarse al lado de la bestia no solo cambia el mundo que te rodea, sino que también te lleva por un camino mucho más oscuro. En otras palabras, si tu objetivo es conseguir el «mejor final», prepárate para vivir momentos muy intensos al estilo de Souls, porque el combate va a ser duro.

Pero independientemente de cómo decidas jugar, Vampiro merece totalmente la pena. Después de haber gastado unos 25 horas En este sentido, puedo decir que este sorprendente título de AA es probablemente el mejor juego reciente sobre vampiros que se puede encontrar.

Mi veredicto: Vampiroes uno de losLos mejores juegos en los que eres el villano, que combina las decisiones morales y el terror mejor que la mayoría de los juegos del mercado. Su atmósfera cruda y sus decisiones difíciles lo convierten en una opción destacada para cualquier amante de los juegos de rol de vampiros con una trama sólida.

★ El mejor juego de rol de vampiros con una trama apasionante Vampyr para PC Compra en Eneba

8. BloodRayne [El mejor clásico de vampiros del género hack-and-slash]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,9/10

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Plataformas PC, PS2, PS4, PS5, Xbox, Xbox One, Xbox Series X/S, GameCube, Switch Año de estreno 2002 Creador/es Realidad terminal Duración media de la partida Unas 7 horas

BloodRayne es una auténtica carnicería con estilo y temática vampírica. Es todo lo que me encantaba de la principios de la década de 2000 – Acción trepidante, violencia extrema y un protagonista rudo que no se anda con rodeos.

Juegas en el papel de Rayne, una dhampir mitad vampiro, mitad humana, que se abre paso entre nazis y horrores sobrenaturales con sus espadas gemelas, sus acrobacias con las armas y una sed de sangre insaciable. Es casi como tener a Blade en el universo de Wolfenstein: pocas cosas podrían ser tan geniales como esto.

¿El combate? Increíblemente satisfactorio. Puedes ralentizar el tiempo, dar la vuelta a los enemigos y lanzar brutales golpes finales. Beber sangre en plena batalla para curarte nunca pasa de moda. Y la historia, aunque no sea la más profunda que hay, es increíblemente emocionante.

Corte terminal, que salió a la venta para PC en 2020, yRenovado versión, que salió a la venta para consolas en 2021, son las remasterizaciones que nos permiten disfrutar como es debido de este clásico hoy en día. Mejoran todos los aspectos, añadiendo compatibilidad con pantalla panorámica, una fluidez de fotogramas mayor y una iluminación mejorada. Sigue pareciendo un principios de la década de 2000 juego, pero creo que eso forma parte de su encanto.

Me llevó más o menos 10 horas de superar, y aunque no es precisamente el juego más largo, este clásico de culto es de esos a los que siempre vuelves una y otra vez. Si te gusta Acción trepidante y sangrienta con un protagonista espectacular, juega a este juego. Vale mucho la pena.

Mi veredicto: BloodRayne es puro caos con estilo de principio a fin. Con su combate trepidante, su carácter y su sangrienta violencia, es uno de los juegos de vampiros de acción más emblemáticos que se han creado jamás.

★ El mejor clásico de vampiros del género «hack-and-slash» BloodRayne: Terminal Cut para PC Compra en Eneba

9. Castlevania Colección Lord’s [La mejor colección de vampiros retro]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,7/10

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch Año de estreno 2024 Creador/es Konami Duración media de la partida ~35 horas

Si la últimaCastlevania los juegos no te hacen sentir esa magia como los los reyes de los juegos de Metroidvania Si ya no estás acostumbrado a ello, quizá sea el momento de volver a los orígenes. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo?, te preguntarás. Fácil: Castlevania Colección Lord’s.

Acabo de terminarla y, sinceramente, me ha dejado boquiabierto. Esta recopilación es como una carta de amor a los fans de la serie y, aunque últimamente ha habido otras de la vieja escuela… Castlevania Aunque hay otras colecciones que también están llegando a las estanterías, esta se lleva sin duda la palma.

Reúne tres de los mejores juegos de la serie: El amanecer del dolor, Retrato de una ruina, yOrden de Ecclesia. La historia es tan buena como la recordamos la mayoría, mientras que la Metroidvania La exploración te mantendrá enganchado durante horas. ¿Y el combate? Pura diversión. Te abrirás paso a golpes entre monstruos y resolverás rompecabezas complicados con una gran sonrisa en la cara.

La remasterización es una maravilla, con funciones actualizadas como guardados rápidos y opciones de rebobinado que facilitan el juego, al tiempo que mejoran los gráficos y conservan la misma jugabilidad satisfactoria de siempre. Y, como extra, el modo «Haunted Castle Revisited» aporta un toque nostálgico perfecto para los fans de toda la vida.

En definitiva, con un 95% valoración positiva on Steam… está claro que estos juegos han envejecido como el buen vino. Tanto si te apetece jugar a juegos de plataformas clásicos con exploraciones en profundidad, jefes finales complicados y una atmósfera impresionante, como si simplemente quieres enfrentarte al mismísimo Conde Drácula, con el Colección Lord’s.

Mi veredicto: Castlevania Colección Lord’s recrea a la perfección la época dorada de los videojuegos de vampiros. Es un juego que despierta la nostalgia y la mejor forma de disfrutar de lo mejor de la serie.

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10. Supervivientes vampiros [El mejor juego casual de vampiros para divertirse sin límites]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, dispositivos móviles Año de estreno 2021 Creador/es Poncle Duración media de la partida ~35 horas

Cuando mi amigo finalmente me convenció para que lo probara, no me esperaba juegos comoSupervivientes vampiros No esperaba que me enganchara tanto, pero aquí estamos. Parece sencillo —gráficos pixelados, vista cenital, sin botón de ataque—, pero no te dejes engañar. Este juego es puro caos, en el mejor sentido de la palabra.

Apenas hay trasfondo y no hay historia, pero el juego es increíblemente adictivo. Eliges uno de los personajes jugables, te adentras en una horda interminable de monstruos y ves cómo los ataques automáticos se convierten en un espectáculo de luces y destrucción que llena toda la pantalla. Cada sesión dura unos 30 minutos (si es que sobrevives), y, de alguna manera, no dejaba de decirme a mí mismo: «solo una más», hasta que, una vez más, acabé acostándome a las 3 de la madrugada.

On Steam, Supervivientes vampirostiene más de200 000 opiniones con una cifra asombrosa 98 % de valoraciones positivas. A la gente le encanta por una razón. La progresión de tipo roguelite mantiene el interés, con nuevos personajes, armas y sinergias alucinantes que se desbloquean a medida que avanzas. Es uno de los juegos más satisfactorios que recuerdo de los últimos tiempos. ¿Y por solo unos pocos euros? Es una ganga.

Mi veredicto: Supervivientes vampiros demuestra que una mecánica de juego sencilla puede resultar tremendamente adictiva. Es caótico, uno de los mejores juegos de vampiros sin grandes apuestas en los que pasar horas y horas.

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11. Vampiro: La Mascarada – Redención [El mejor juego de rol clásico de vampiros góticos]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,3/10

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Plataformas PC Año de estreno 2000 Creador/es Nihilistic Software Duración media de la partida Unas 18 horas

Entré enVampiro: La Mascarada – Redención por pura curiosidad, que no me dejaba en paz después de jugar Líneas de sangre. Pero aunque esperaba solo una novela gótica molona RPG, lo que me encontré fue algo mucho más ambicioso.

El juego te sumerge en el papel de Christof, un caballero medieval que se convierte en vampiro y se ve envuelto en una guerra entre clanes que se prolonga durante siglos. Lo que más me cautivó fue el escenario: empiezas en la Praga medieval y acabas en la Nueva York actual, viendo cómo el mundo cambia a tu alrededor mientras tu vida de no muerto se prolonga.

La historia es fantástica, con traiciones, intrigas políticas y un romance oscuro. Las mecánicas de juego de rol son muy completas y te permiten moldear las habilidades de Christof y la composición de su grupo.

Por otro lado, el combate puede resultar un poco torpe. Se desarrolla en tiempo real, pero se nota algo rígido, y la IA puede resultar frustrante en ocasiones. Sin embargo, eso es de esperar teniendo en cuenta lo ambicioso que era el juego para la época en que se creó.

Aun así, si eres capaz de pasar por alto sus imperfecciones, es un un juego de rol único y con una historia cautivadora que sigue ocupando un lugar especial en la historia de los juegos de vampiros. Solo por la atmósfera que crea ya merece la pena hincarle el diente.

Mi veredicto: Vampiro: La Mascarada – Redención tiene algunos defectos, pero es inolvidable por su envergadura y su tono. Su trama oscura y su atmósfera gótica la convierten en un auténtico clásico de culto.

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12. Buffy, la cazavampiros: Chaos Bleeds [Mejor adaptación de un videojuego con licencia de vampiros]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,2/10

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Plataformas PlayStation 2, Xbox, GameCube Año de estreno 2003 Creador/es Eurocom Duración media de la partida Unas 9 horas

Para un juego basado en una serie de televisión, Buffy, la cazavampiros: Chaos Bleeds acierta mucho más de lo que cabría esperar. Es una juego de lucha en tercera persona Ambientada en el universo de Buffy, repleta de combates trepidantes, humor negro y una historia que parece que podría haber formado parte de la serie.

En el juego no solo juegas como Buffy, sino que puedes alternar entre seis personajes, entre los que se incluyen Willow, Xander, Spike y Faith. Como cada uno de ellos tiene un estilo de juego único, esto aporta muchísima variedad a la experiencia de juego.

El combate tiene una profundidad sorprendente. Dar puñetazos, patadas y acabar con los vampiros con estacas de madera es una pasada. La magia y las armas a distancia le dan más variedad, y los movimientos finales son brutales. Los niveles son muy variados, desde cementerios hasta ferias de mal agüero, y el diseño de los enemigos es fiel a la serie.

Por supuesto, es un juego de principios de la década de 2000, así que, como es lógico, es un poco cutre. La cámara puede resultar bastante molesta, y algunas secciones de plataformas parecen un poco anticuadas. Ah, y probablemente lo peor de todo: solo salió a la venta para consolas. Aun así, para ser un juego con licencia, capta a la perfección el espíritu de la serie. Si tienes la oportunidad y eres fan de Buffy o simplemente te encantan los juegos de lucha a la antigua usanza, sin duda merece la pena darle una oportunidad.

Mi veredicto: Buffy, la cazavampiros: Chaos Bleeds capta a la perfección el espíritu de la serie con una jugabilidad divertida y un guion ingenioso. Es uno de los pocos juegos basados en una franquicia que realmente se merece el cariño de los fans.

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13. Darkwatch [El mejor FPS de vampiros infravalorado]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas PS2, Xbox Año de estreno 2005 Creador/es High Moon Studios Duración media de la partida ~6 horas

Darkwatch es uno de esos juegos que merecía mucho más reconocimiento del que recibió. Es una mezcla alocada de terror sobrenatural y el Salvaje Oeste en un Juego de disparos en primera persona, donde encarnas a Jericho Cross, un forajido convertido en cazador de vampiros. El juego te sumerge en un mundo crudo y empapado de sangre, repleto de vaqueros no muertos, horrores demoníacos y paisajes malditos. Imagínate Red Dead RedemptioncumpleNiño pero con vampiros.

Los tiroteos son rápidos y brutales, y aunque se nota un poco anticuados, resultan muy divertidos si logras pasar de eso. Tu arsenal principal estará compuesto por revólveres, escopetas y una ballesta que dispara proyectiles explosivos, además de tus poderes vampíricos.

De manera similar aVampiro, el juego también cuenta con un sistema de moralidad. Puedes dejarte llevar por tus instintos vampíricos o luchar por conservar tu humanidad, lo que determinará el desarrollo de la historia y tus habilidades. Mi única crítica real es que creo que se toma a sí mismo demasiado en serio.

Pero aquí está el problema: Darkwatch nunca salió para PC. Era un PS2 and Exclusiva de Xbox, lo cual es una pena, porque habría sido perfecto en PC. Aun así, si alguna vez tienes la oportunidad de jugarlo, ya sea en una de esas viejas consolas o incluso en un emulador, te recomiendo que lo hagas. No te arrepentirás.

Mi veredicto: Darkwatch es una joya infravalorada que fusiona el Lejano Oeste con el caos de los vampiros. Es breve, tiene mucho estilo y sigue siendo uno de los conceptos de FPS más geniales de su época.

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14. Code Vein [El mejor RPG de vampiros al estilo Souls]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,9/10

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Plataformas PC, PS4, PS5 Año de estreno 2019 Creador/es BANDAI NAMCO Studios Duración media de la partida ~30 horas

Code Vein es lo que ocurre cuando Dark Souls se fusiona con el anime y, sinceramente, funciona de maravilla. Juegas en el papel de un Revenant, un guerrero parecido a un vampiro en un mundo en ruinas, luchando contra monstruos grotescos y descubriendo una historia sorprendentemente emotiva.

Al más puro estilo de los juegos tipo Souls, el combate resulta muy satisfactorio, aunque un poco más fácil gracias a los compañeros controlados por la IA. El mundo es precioso, las mazmorras son interesantes y los jefes suponen todo un reto.

Sin embargo, donde más destaca es en la personalización. No solo te permite ajustar un montón de detalles a la hora de crear personajes, sino que también cuenta con algo conocido como «Códigos de sangre», que funcionan como un conjunto de habilidades, potenciadores de estadísticas y estilos de combate que puedes cambiar en cualquier momento.

Puede que algunas partes del juego resulten un poco repetitivas, pero me lo pasé muy bien durante más de 30 horas, así que, en mi opinión, el juego mereció la pena. Si RPG de estilo Souls con temática de vampiros Suena interesante, creo que a ti también te gustará.

Mi veredicto: Code Vein es una mezcla entre la estética del anime y el combate al estilo Souls. Es conmovedor, divertido y perfecto para los jugadores a los que les encantan los retos con estilo.

★ El mejor RPG de vampiros al estilo Souls Code Vein para PC Compra en Eneba

Próximos juegos de vampiros para saciar tu sed de sangre

El 2026 se perfila como un gran año para los aficionados a los vampiros, con nuevos videojuegos que ofrecen mundos oscuros, combates intensos e historias apasionantes. Estos son los principales títulos que están por llegar y que no te puedes perder:

La sangre del caminante del alba (2026) – Ambientado en un imperio en decadencia gobernado por vampiros, este juego de rol de mundo abierto combina duelos épicos con tramas de gran profundidad. Imagínate CastlevaniacumpleDark Souls.

– Ambientado en un imperio en decadencia gobernado por vampiros, este juego de rol de mundo abierto combina duelos épicos con tramas de gran profundidad. Imagínate CastlevaniacumpleDark Souls. Los Duskbloods (2026) – Dirige a un equipo de vampiros rebeldes en un elegante juego de rol de acción repleto de traiciones y combates trepidantes. Si te encantan las historias de vampiros crudas y realistas, este juego es para ti.

– Dirige a un equipo de vampiros rebeldes en un elegante juego de rol de acción repleto de traiciones y combates trepidantes. Si te encantan las historias de vampiros crudas y realistas, este juego es para ti. Resident Evil: Requiem (2026) – Una vuelta al survival horror con un toque vampírico. Prepárate para entornos inquietantes, munición limitada y esas criaturas aterradoras que solo Resident Evilpuede ofrecer.

Estos próximos juegos de vampiros sin duda traerán la oscuridad en 2026, ofreciendo nuevas emociones a todos los aficionados al género.

Mi opinión general sobre los mejores juegos de vampiros

Los juegos de vampiros tienen algo que ofrecer a todo tipo de jugadores, tanto si te apetece acción trepidante, historias profundas o incluso retos de supervivencia. Desde los clásicos juegos de rol hasta las modernas aventuras llenas de acción, no faltan experiencias que te harán latir el corazón con fuerza.

Para los amantes de los juegos de rol → Vampiro: La Mascarada – Bloodlines . Una obra maestra que combina una narrativa rica con un desarrollo minucioso de los personajes en el oscuro mundo de la política vampírica.

. Una obra maestra que combina una narrativa rica con un desarrollo minucioso de los personajes en el oscuro mundo de la política vampírica. Para los amantes de la acción → V Rising . Es unun fantástico juego de rol de acción donde recuperarás tus poderes de vampiro, construirás tu castillo gótico y dominarás el mundo abierto en modo cooperativo.

. Es unun fantástico juego de rol de acción donde recuperarás tus poderes de vampiro, construirás tu castillo gótico y dominarás el mundo abierto en modo cooperativo. Para los narradores de historias oscuras → Vampiro . Una pesadilla moral ambientada en un Londres asolado por la peste, donde cada decisión es crucial para encontrar el equilibrio entre tu humanidad y tu nueva sed vampírica.

. Una pesadilla moral ambientada en un Londres asolado por la peste, donde cada decisión es crucial para encontrar el equilibrio entre tu humanidad y tu nueva sed vampírica. Para los aficionados al combate trepidante → BloodRayne. Este elegante juego de acción ofrece una carnicería desmesurada en la que encarnas a un semivampiro que se abre paso luchando contra soldados nazis y horrores sobrenaturales.

Sean cuales sean tus gustos, estos juegos de vampiros sacan a relucir el lado oscuro de la mejor manera posible, ofreciendo desde historias envolventes hasta una jugabilidad trepidante.

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