La lista definitiva de los 10 mejores juegos de simulación para PC de 2026

Los mejores juegos de simulación para PC ofrecen a los jugadores una gran variedad de experiencias realistas. Puedes convertirte en un limpiar con una hidrolimpiadora, hacer de médico en una clínica, abrir tu propio zoológico o convertirte en el dueño de una granja. Los simuladores son uno de los géneros de videojuegos más populares, con cientos de miles de títulos de este tipo. Sin embargo, los proyectos que realmente merecen la pena no son tantos.

Si estás buscando los mejores juegos de simulación para PC, estoy aquí para ayudarte a elegir. A continuación, he recopilado Los 10 mejores títulos que merecen tu atención.

Nuestra selección de los mejores juegos de simulación para PC

Algunos juegos te entretienen; los mejores juegos de simulación para PC prácticamente te acogen. Te entregan las llaves, los planos y el volante, y luego dejan que el caos (o la perfección) se desarrolle. Conoce los tres titanes que han puesto el listón altísimo en cuanto a realismo y mecánica.

Euro Truck Simulator 2 (2012) – Un auténtico simulador de la vida de un camionero de larga distancia. Gráficos realistas, carreteras europeas reales y un montón de botones y pedales en la cabina del conductor que tendrás que aprender a manejar. Cities: Skylines (2015) – Un simulador de construcción de ciudades en el que tu ciudad se construye, se desarrolla y sobrevive a diversos desastres naturales. La mecánica del juego es sencilla en algunos aspectos, pero recuerda: la ciudad no te perdonará ni un solo error. Assetto Corsa EVO (2025) – Un simulador de carreras de última generación con una física de los coches alucinante y vehículos hiperdetallados. Prepárate para arrasar en los circuitos y dominar cada curva con el desafío de conducción definitivo.

Puede que esos tres sean pesos pesados, pero el género de la simulación tiene muchas más sorpresas reservadas. Sigue leyendo para descubrir el resto de los mejores juegos de simulación para PC que dan vida a todos los mundos imaginables.

Los 10 mejores juegos de simulación para PC para los amantes del ultrarrealismo

Los juegos modernos de simulación para PC abarcan una amplia variedad de géneros. Muchos de ellos ofrecen una experiencia de juego relajada en la que simplemente puedes disfrutar de todo lo que ocurre y pasar el rato. Otros, en cambio, exigen una inmersión total: hay que aprender cómo funciona una máquina concreta y cómo actuar en diferentes situaciones.

Los juegos de simulación no suelen tener un «final» clásico. Puedes jugar sin parar, evolucionando, mejorando y explorando constantemente. ¿A cuáles de estos mejores juegos de simulación para PC has jugado ya?

1. Euro Truck Simulator 2 [Ideal para el transporte por carretera de larga distancia y el ambiente de la carretera]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas Windows, macOS, Linux Año de estreno 2012 Creador/es SCS Software Duración media de la partida ~44,5 horas Puntuación en Metacritic 79 Características únicas Transporte de larga distancia, rutas realistas, gestión de camiones

Euro Truck Simulator 2 es uno de los simuladores de conducción de camiones más conocidos, en el que tendrás que transportar mercancías entre ciudades europeas. Cuenta con física realista de los camiones, diversas rutas y tipos de carga, y una fantástica lista de reproducción que te sumerge en el día a día de un camionero.

Otra característica interesante es la fatiga del conductor. No puedes conducir sin parar; tendrás que pensar en tu personaje y descansar un poco.

Una razón más para incluir este título en la lista de los el mejor juego para PC Lo que destaca de los simuladores es su gráficos, que buscan el realismo. Paisajes y ciudades reconocibles, condiciones meteorológicas cambiantes y una cabina de conducción detallada con multitud de botones y pedales.

Todo enEuro Truck Simulator 2 está diseñado para crear una experiencia inmersiva. Este juego es un ejemplo perfecto de cómo un simulador bien concebido puede resultar relajante y atractivo al mismo tiempo.

Mi veredicto: Los aficionados a los simuladores apreciarán su profundidad, el apoyo constante de los desarrolladores y una enorme comunidad de modders. Es una opción ideal para quienes valoran una experiencia de juego tranquila y realista.

★ Ideal para el transporte por carretera de larga distancia y el ambiente de la carretera Euro Truck Simulator 2 Compra en Eneba

2. Cities: Skylines [Lo mejor para la construcción de ciudades y la simulación económica en profundidad]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,8/10

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Plataformas Windows, macOS, Linux, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch Año de estreno 2015 Creador/es Colossal Order, Paradox Interactive Duración media de la partida ~30-50 horas Puntuación en Metacritic 85 Características únicas Urbanismo, planificación económica, gestión de infraestructuras

Cities: Skylines es el simulador de construcción de ciudades de referencia, en el que tienes el control total sobre el desarrollo de tu ciudad. Todo empieza con la construcción de la primera carretera en tu primer asentamiento. A partir de ahí, tienes total libertad para actuar. Recuerda que la ciudad no te perdonará a ti, su alcalde, ningún error.

Desde el trazado de las calles hasta unas políticas fiscales adecuadas y el cuidado del medio ambiente, aquí todo cuenta. Al mismo tiempo, tienes total libertad creativa: diseña la ciudad como más te guste. Además, los gráficos no son demasiado exigentes. Podrás ejecutarlo sin problemas en un PC o en un equipo de gama media, portátil para juegos de alto rendimiento.

El estilo visual es limpio y moderno, con animaciones fluidas y detalles adaptables. La ciudad cobra vida ante tus ojos. Los coches circulan por las calles, los ciudadanos se dirigen al trabajo y no dejan de construirse nuevos barrios.

En los foros y en las reseñas, los usuarios valoran especialmente la posibilidad de personalizarlo todo, fdesde las calles más pequeñas hasta las zonas más grandes. Por eso este título suele figurar entre los los mejores juegos de construcción. Es un espacio de juego sin límites para todos los amantes de la arquitectura, la planificación y el análisis constante.

Mi veredicto: Si te gustan los simuladores complejos pero intuitivos centrados en la logística, la gestión de recursos y la creatividad visual, Cities: Skylines te enganchará sin duda. Es perfecto para dar rienda suelta a tus ambiciones de construir ciudades sin salir de casa.

★ Ideal para la construcción de ciudades y la simulación económica en profundidad Cities: Skylines Compra en Eneba

3. Assetto Corsa EVO [Lo mejor para una simulación realista de carreras GT]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,7/10

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Plataformas Windows Año de estreno 2025 Creador/es KUNOS Simulaciones, 505 Games Duración media de la partida unas 8 horas Puntuación en Metacritic N/A Características únicas Motor físico avanzado, mundo abierto con un circuito de Nürburgring escaneado con láser, sistema meteorológico dinámico y amplias opciones de personalización de los coches

Assetto Corsa EVO es unsimulador de carreras de primera categoría eso aporta un nivel de realismo sin precedentes. La física de los coches es impecable, y cada circuito parece sacado directamente del mundo real. Este juego te permite sumergirte en los detalles y te hace sentir como un auténtico profesional de las carreras.

La jugabilidad es de lo más intensa – cada giro y cada cambio de marcha se perciben con una precisión increíble. El juego te permite ajustar hasta el más mínimo detalle de tu coche para adaptarlo a tu estilo de conducción, y con una IA avanzada que te pone a prueba en cada carrera, siempre estarás en vilo. Es todo un reto, pero eso es precisamente lo que hace que las victorias sean tan gratificantes.

Visualmente,Assetto Corsa EVOes una fiesta. Los circuitos son impresionantes, los coches están increíblemente detallados y la iluminación y las sombras les dan vida a todo. Si lo que buscas es una experiencia de carreras de alta fidelidad, este juego lo tiene todo.

Mi veredicto:Para cualquiera que se tome en serio las carreras, Assetto Corsa EVO Es un juego imprescindible. Ofrece la combinación perfecta de realismo, una conducción precisa y una rejugabilidad increíble. Si te apasiona la emoción de las carreras, este juego te tendrá enganchado.

★ Lo mejor para una simulación realista de carreras GT Assetto Corsa EVO Compra en Eneba

4. RimWorld [Lo mejor para la gestión de colonias y la narración emergente]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2018 Creador/es Ludeon Studios Duración media de la partida ~60-80 horas Puntuación en Metacritic PC: 87/100 XONE: 92/100 Características únicas Supervivencia de la colonia, acontecimientos aleatorios, narrativa generada por IA

RimWorldes uno de loslos mejores juegos para jugar en solitario en el género de los simuladores de colonias. Aquí se hace hincapié en la historia humana de la supervivencia en un planeta salvaje. El juego utiliza la generación procedural para cada nueva partida. Como resultado, cada nueva partida es una nueva aventura para ti.

El eje central de la trama es un narrador basado en inteligencia artificial. Se encarga de dar forma a la historia, desde las incursiones hasta las enfermedades y los colapsos psicológicos de tus personajes.

Los gráficos son estilizados, en 2D, pero funcional y expresivo: cada personaje, elemento y objeto del mapa tiene su importancia desde el punto de vista mecánico. Controlas a un grupo de colonos, cada uno con su propia personalidad, rasgos y habilidades.

Durante el juego, construirás una base, gestionarás recursos, desarrollarás la agricultura y te ocuparás de los aspectos sociales de tu asentamiento. Se trata de una simulación del comportamiento, la supervivencia y la aleatoriedad.

En Reddit,RimWorld se conoce como un «simulador del caos», en el que cualquier error u omisión puede acarrear consecuencias tragicómicas. Lo que convierte al juego en un clásico son sus mecánicas complejas y la infinidad de historias y desenlaces posibles.

Mi veredicto: Si te gustan los juegos de mundo abierto con elementos de gestión, acontecimientos inesperados y un enfoque en la supervivencia, RimWorld te ofrecerá decenas de horas de juego impredecible, en el que cada decisión cuenta.

★ Ideal para la gestión de colonias y la narración de historias emergentes RimWorld Compra en Eneba

5. Microsoft Flight Simulator [Ideal para vuelos fotorrealistas y exploración global]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,4/10

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Plataformas DOS, Windows, Mac OS, Xbox Series X/S Año de estreno 1982-2024 Creador/es subLOGIC Corporation, Bruce Artwick Organization, Aces Game Studio, The Coalition, Dovetail Games, Asobo Studio, Microsoft, Xbox Game Studios, Dovetail Games Duración media de la partida Varía mucho Puntuación en Metacritic 91 Características únicas Una Tierra fotorrealista, aviones reales, condiciones meteorológicas en tiempo real y seguridad

Microsoft Flight Simulator es el referente en el género de los simuladores de vuelo. Recrea casi todo el planeta utilizando datos satelitales y tecnología en la nube. La última actualización salió en 2024, lo que lo convierte en el simulador de vuelo más avanzado hasta la fecha.

El juego simula el tiempo en tiempo real, el tráfico e incluso las condiciones meteorológicas, recopilando datos de servicios meteorológicos reales. Puedes despegar desde cualquier lugar del planeta, desde los grandes aeropuertos de las megaciudades hasta las islas salvajes más remotas.

Cada avión del juego está detallado hasta el más mínimo detalle: la cabina, los paneles de control, los sonidos de los motores y la aerodinámica. Todo es exactamente igual que en un avión real.

Los jugadores de Reddit y Metacritic lo describen como una «maravilla visual» y una «auténtica escuela de pilotos». No es solo un juego precioso, sino también un simulador de vuelo realista y exigente. Al mismo tiempo, cuenta con diversos ajustes que te permiten adaptar la experiencia tanto a principiantes como a pilotos experimentados.

El título también figura entre los los mejores juegos multijugador. Puedes volar junto a otros jugadores, chatear y organizar competiciones.

Mi veredicto: Microsoft Flight Simulator es el paraíso definitivo para los soñadores del cielo y los amantes del realismo. Añade un monitor para juegos de alta calidad Añádele eso a la mezcla y, de repente, tu escritorio parece la cabina de un avión a 30 000 pies de altura.

★ Ideal para vuelos fotorrealistas y exploración global Microsoft Flight Simulator Compra en Eneba

6. PowerWash Simulator [Ideal para una experiencia de juego relajante y una mecánica de limpieza muy satisfactoria]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,3/10

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Plataformas Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Meta Quest (2, Pro, 3) Año de estreno 2022 Creador/es FuturLab, Square Enix Collective Duración media de la partida ~47 horas Puntuación en Metacritic 75 Características únicas Limpieza a presión, jugabilidad relajante, avance en las misiones

PowerWash Simulator es un simulador relajante en el que te pones a las mandos de una hidrolimpiadora y lo limpias todo, desde bicicletas hasta edificios y furgonetas. Elige el el mejor televisor para videojuegos compruébalo por ti mismo si quieres jugar no solo en el ordenador, sino también en una consola.

La mecánica del juego gira en torno a un ciclo sencillo: sucio → limpio, y eso es precisamente lo que hace que el juego resulte increíblemente meditativo.

Visualmente,PowerWash Simulator es sencillo pero agradable: el diseño es limpio 3D En este estilo, la suciedad se adhiere a las superficies de forma realista, y el proceso de limpieza proporciona una satisfacción tanto visual como psicológica. Casi no hay música, solo el hipnótico sonido del agua y tu propio ritmo de trabajo. Ideal para relajarse.

Y también es uno de los juegos cooperativos populares. Puedes limpiar junto a hasta 4 amigos. Y aquí lo importante es divertirse, no solo relajarse tranquilamente.

En Reddit, al juego se le conoce como «la terapia perfecta tras un día duro». No hay cronómetros, penalizaciones ni enemigos. Solo tú y unas superficies sucias que esperan a que les prestes atención.

Mi veredicto: PowerWash Simulator es perfecto para quienes buscan una experiencia relajante y sin prisas, para los jugadores que disfrutan de una jugabilidad meditativa, del modo cooperativo con amigos y de la satisfacción de ver cómo avanza el juego.

★ Ideal para disfrutar de una experiencia de juego relajante y de una mecánica de limpieza muy satisfactoria PowerWash Simulator Compra en Eneba

7. Two Point Hospital [Lo mejor para un juego de gestión hospitalaria divertido y estratégico]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,2/10

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Plataformas Windows, Linux, macOS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Año de estreno 2018 Creador/es Two Point Studios, SEGA Duración media de la partida ~20-30 horas Puntuación en Metacritic 83 Características únicas Edificio del hospital, gestión del personal, diagnósticos divertidos

Two Point Hospital es un simulador de gestión hospitalaria divertido y lleno de ingenio. Además de temas médicos serios y términos complejos, te encontrarás con enfermedades extrañas, tratamientos absurdos y un personal con mucho carácter. Todo esto crea una atmósfera de ligero absurdo.

Toda la mecánica del juego gira en torno a la gestión del hospital. Contratas a médicos, construyes consultas, compras nuevo equipamiento y gestionas el flujo de pacientes. A pesar del tono irónico general, la simulación de la logística y la eficiencia se toma muy en serio. La ubicación adecuada de los elementos del hospital y las rutas es fundamental. Cualquier error provocará el caos y aglomeraciones de pacientes descontentos.

En Reddit y Metacritic, los jugadores elogian el juego por su humor acertado, su diseño bien pensado y su rejugabilidad; cada nuevo nivel te plantea nuevos retos.

Mi veredicto: A los aficionados a los simuladores les encantará la combinación de un ambiente desenfadado con una gestión seria. Two Point Hospital es la opción perfecta si buscas algo divertido pero a la vez inteligente, con una buena dosis de desafío.

★ Lo mejor en gestión hospitalaria divertida y estratégica Two Point Hospital Compra en Eneba

8. Farming Simulator [Lo mejor para la simulación realista de la agricultura y la maquinaria agrícola]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas Microsoft Windows, macOS, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Android, iOS, Windows Phone, PlayStation Vita, Nintendo 3DS, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de estreno 2008-2024 Creador/es Giants Software, Focus Home Interactive Duración media de la partida Varía mucho Puntuación en Metacritic 75 Características únicas Trabajos en el campo, maquinaria agrícola, cultivos realistas

Este juego es unun simulador agrícola realista y detallado en el que gestionas todo el ciclo de vida de una gran granja. Desde la siembra y la cosecha hasta la cría de animales y la venta de productos. Cuenta con una amplia selección de maquinaria y herramientas agrícolas. Las estaciones del año y la economía de mercado también se recrean de forma realista.

Los gráficos son muy realistas y presentan gran cantidad de detalles tanto en el equipamiento como en los campos. Experimentarás todos los aspectos de la gestión de tu propia granja. Antes de sembrar, tendrás que preparar el suelo.

Se necesitan diferentes máquinas para la preparación del suelo, la siembra y la cosecha. Cada máquina tiene sus propias características. Necesitan repostar y mantenimiento, igual que en la vida real.

También es importante gestionar bien las finanzas. Tienes que aprender a priorizar en qué gastas el dinero para no acabar en números rojos enseguida. Farming Simulator además ofrece un modo multijugador multiplataforma, lo que lo convierte en uno de los los mejores juegos multiplataforma para disfrutar con los amigos en distintos dispositivos.

Los jugadores en los foros dicen que Farming Simulator No es solo un juego, sino todo un mundo virtual en el que da gusto perderse mientras se aprende y se mejoran las habilidades agrícolas. Además, casi todos los años hay una actualización con nuevas mecánicas.

Mi veredicto: Si te gustan los simuladores a gran escala, con una gestión detallada y un ritmo de juego pausado, Farming Simulator te permitirá sumergirte durante horas en la vida rural.

★ [Lo mejor para la simulación realista de la vida en el campo y la maquinaria agrícola Farming Simulator Compra en Eneba

9. Los Sims 4 [Lo mejor para la simulación de la vida y la interacción social]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,9/10

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Plataformas Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S Año de estreno 2014 Creador/es The Sims Studio (Maxis), Electronic Arts Duración media de la partida ~100–200 horas Puntuación en Metacritic 70 Características únicas Simulación de la vida cotidiana, interacción social, diseño de interiores

Los Sims 4 es la continuación del popular simulador de vida de EA Games. Aquí puedes crear un personaje, forjar su destino, construir una casa e incluso establecer relaciones sociales. El juego ofrece una amplia personalización de los personajes y emociones dinámicas. Las interacciones entre los personajes también se recrean de forma realista.

Hasta ahora se han lanzado muchos contenidos descargables que hacen que la jugabilidad sea aún más realista. El estilo visual es luminoso y estilizado, con animaciones detalladas y una gran variedad de objetos tanto de interior como de exterior.

Los Sims 4 combina la libertad creativa con tareas cotidianas realistas, como la vida profesional, las aficiones y las relaciones personales. Los usuarios de Reddit y Metacritic dicen que el juego es un mundo abierto sin límites que te permite experimentar y dar vida a cualquier situación de la vida real.

Mi veredicto: Si te gustan los simuladores con elementos de estrategia social y un enfoque creativo, Los Sims 4 ofrece infinitas posibilidades para expresarse. Además, cuenta con una jugabilidad divertida que nunca aburre.

★ Lo mejor para la simulación de la vida y la interacción social Los Sims 4 Compra en Eneba

10. Planet Zoo [Lo mejor para el diseño de zoológicos y la simulación del cuidado de animales]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,7/10

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Plataformas Windows Año de estreno 2019 Creador/es Frontier Developments Duración media de la partida ~50–100 horas Puntuación en Metacritic 81 Características únicas Construcción de zoológicos, cuidado de animales, gestión ecológica

Planet Zoo es un simulador de zoológico muy completo. En él, construyes tu parque desde cero en plena naturaleza y luego asumes el papel de director general.

El juego ofrece una simulación realista de animales, un ecosistema avanzado y un diseño detallado de los recintos. Debes cuidar de tus animales y crear un entorno cómodo para ellos.

Los jugadores también se encargan de gestionar el personal y las finanzas, y de estar atentos a las necesidades de los visitantes. En Planet Zoo En los foros, el juego es elogiado por combinar la creatividad con por su gestión integral, así como por su enfoque ecológico y su atención al detalle.

Mi veredicto: Si te gustan los simuladores centrados en la naturaleza, el cuidado de animales y la gestión empresarial, Planet Zoo es una opción ideal para disfrutar de muchas horas de juego apasionante.

★ Lo mejor para el diseño de zoológicos y la simulación del cuidado de animales Planet Zoo Compra en Eneba

Mi veredicto general

Si nos adentramos en las mejores experiencias de simulación, hay un juego para cada tipo de jugador. Esto es lo que recomendaría:

Para los aficionados a las carreras → Assetto Corsa EVO . Un simulador de carreras realista que te permite vivir la emoción de los circuitos de mundo abierto y una física de vehículos avanzada.

. Un simulador de carreras realista que te permite vivir la emoción de los circuitos de mundo abierto y una física de vehículos avanzada. Para los amantes de los juegos de construcción de ciudades → Cities: Skylines . Un juego que ofrece una creatividad sin límites y la libertad de diseñar tu ciudad ideal, repleto de planificación estratégica y retos del mundo real.

. Un juego que ofrece una creatividad sin límites y la libertad de diseñar tu ciudad ideal, repleto de planificación estratégica y retos del mundo real. Para los aficionados a la aviación → Microsoft Flight Simulator . Un simulador de vuelo increíblemente detallado que te permite surcar los cielos de todo el mundo, experimentando las condiciones meteorológicas y la dinámica de vuelo reales.

. Un simulador de vuelo increíblemente detallado que te permite surcar los cielos de todo el mundo, experimentando las condiciones meteorológicas y la dinámica de vuelo reales. Para quienes buscan relajarse → PowerWash Simulator. Un juego relajante y gratificante en el que hay que limpiar la suciedad de diversos objetos, lo que proporciona una experiencia divertida y terapéutica.

¡Sea cual sea tu afición, aquí encontrarás un juego de simulación que te mantendrá enganchado durante horas!

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