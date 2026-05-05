Los 17 mejores juegos de rompecabezas que te harán exclamar «¡Ajá!»

Cada uno tiene sus propios criterios para evaluar cuáles son los mejores juegos de puzles. Hay quien prefiere resolverlos mediante la lógica y el razonamiento deductivo, otros se decantan por la creatividad y el pensamiento lateral, mientras que a algunos les gustan los retos basados en la observación minuciosa. Los mejores juegos de puzles suelen combinar varios de estos elementos para mantener a los jugadores enganchados de principio a fin.

Sea cual sea tu forma de jugar, los juegos de puzles ofrecen una satisfacción única que pocos géneros pueden igualar. Ese momento en el que todo encaja —cuando te das cuenta de la solución que llevabas tanto tiempo buscando— es lo que hace que los jugadores sigan volviendo. Es esa gratificante sensación de «¡Ahora lo pillo!» la que realmente define a los mejores juegos de puzles. .

Nuestra selección de los mejores juegos de rompecabezas

Hoy en día hay muchísimos juegos de puzles, y muchos de ellos son lo suficientemente buenos como para ser considerados los mejores. Pero entre los mejores se encuentran los más destacados:

Aunque estos juegos son mis favoritos para esta lista, todos los que aparecen aquí son auténticas joyas, así que sigue leyendo: ¡quizá encuentres el juego de puzles perfecto para ti!

Los 17 mejores juegos de puzles que no te puedes perder en 2026

Crear los mejores juegos de puzles es una delicada cuestión de equilibrio entre la dificultad y la accesibilidad. Si son demasiado difíciles, resultan frustrantes; si son demasiado fáciles, pierden su atractivo. Los mejores títulos fomentan diferentes formas de pensar al tiempo que ofrecen retos satisfactorios, combinando un diseño inteligente con una jugabilidad atractiva en una gran variedad de estilos.

1. Baba is You [El mejor juego de puzles por su creatividad transgresora]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas Ordenador personal, Linux, macOS, Switch, iOS, Android Año de estreno 2019 Creadores Hempuli Moda Para un jugador Duración media de la partida 6-10 horas Puntuación en Metacritic (todas las plataformas) 87

En resumen, Baba is You Básicamente, se trata de mover objetos para cumplir objetivos. Al principio, las reglas se limitan a «Baba is You» y «Flag is Win», así que lleva a Baba hasta la bandera para superar el nivel. Bastante sencillo, ¿no?

Disfruta de la sencillez mientras dure. El juego te enseñará rápidamente que las reglas casi nunca son inamovibles, y tendrás que convertirte en un experto en manipular las leyes de Baba is You para avanzar. Por ejemplo, puedes cambiar «Baba is You» por «Wall is You» para controlar las paredes de un nivel, o desactivar la colisión con las paredes modificando «Wall is Stop». Baba is You espera que no solo comprendas sus reglas, sino que las rompas por completo.

Es precisamente esa creatividad desbordante y ese flagrante desprecio por cualquier norma rígida lo que hace que Baba is You no solo uno de los mejores juegos de puzles, sino también uno de los los mejores juegos de estrategia, y posiblemente uno de los mejores juegos de los últimos tiempos. Si hay un solo juego de esta lista al que quiero que juegues, es este.

Mi veredicto: Pocos juegos de puzles se atreven a romper sus propias reglas con tanta audacia, y aún menos logran que resulte tan satisfactorio cuando por fin todo encaja.

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2. El caso del ídolo de oro [El mejor juego de puzles para resolver misterios mediante el razonamiento deductivo]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,8/10

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Plataformas PC, macOS, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4/5, iOS, Android Año de estreno 2022 Creadores Color Gray Games Moda Para un jugador Duración media de la partida 6-8 horas Puntuación en Metacritic (todas las plataformas) 89

¿Te interesan los objetos antiguos? The El caso del ídolo de oro quizá sea justo lo que necesitas.

El caso del ídolo de oro te lleva a perseguir al ídolo del título por todo Albion mientras este obra oscuros milagros y marca el curso de la historia. Estos se presentan en forma de distintos casos, cada uno con un misterio central que deberás resolver. Al observar las conversaciones y los escenarios, relacionar los detalles más insignificantes y conectar todos los elementos de una escena, podrás descifrar qué sucedió exactamente en cada caso, por muy absurda que pueda parecer la verdad. En serio, este juego realmente te hace sentir inteligente una vez que llegas al fondo de cada caso.

La guinda del pastel es El caso del ídolo de oro deliciosamenteun estilo artístico macabro y una banda sonora atmosférica que contribuyen a consolidar la identidad del juego como un rompecabezas que nunca olvidarás.

Mi veredicto: Cada caso parece una recompensa por haber reflexionado detenidamente, lo que convierte a este juego en una de las experiencias de rompecabezas detectivescos más gratificantes que existen.

★ EL MEJOR JUEGO DE ROMPECABEZAS PARA RESOLVER MISTERIOS MEDIANTE LA DEDUCCIÓN El caso del ídolo de oro Compra en Eneba

3. El regreso del Obra Dinn [El mejor juego de puzles por su profunda narrativa de investigación]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas PC, macOS, Switch, PS4, Xbox One Año de estreno 2018 Creadores Lucas Pope Moda Para un jugador Duración media de la partida 8-10 horas Puntuación en Metacritic (todas las plataformas) 89

In 1807, el barco desaparecido Obra Dinn llegó a Falmouth a la deriva, sin nadie a bordo. Qué inquietante. Pero, como inspector jefe de la división de seguros de la Compañía de las Indias Orientales, tu misión es dar cuenta de las sesenta personas que iban a bordo de ese barco malogrado. Así pues, el escenario está listo para El regreso del Obra Dinn, uno de loslos mejores juegos con una buena historiaen esta lista.

El regreso del Obra Dinn es un ejemplo brillante de unidad orgánica en el diseño de videojuegos. Todo, todo, desde el diseño de sonido hasta los gráficos retro (algo que no esperarías de los juegos de puzles modernos) y las interfaces de usuario, te sumerge por completo en el misterio del Obra Dinn. Pero ten cuidado de no ahogarte, porque, por muy atmosférico que sea el juego, en el fondo sigue siendo un misterio difícil de resolver. Incluso con la capacidad de ver los últimos momentos de cualquier cadáver, los detectives experimentados tendrán que esforzarse para establecer conexiones entre los datos disponibles y convertir las conjeturas en verdades.

Por desgracia, es una pena que solo se pueda jugar El regreso del Obra Dinn solo una vez. ¡Pero vaya aventura que va a ser!

Mi veredicto: Una auténtica obra maestra del diseño de investigación: este es el tipo de juego de puzles que te sigue rondando la cabeza mucho después de haber resuelto el misterio.

★ El regreso del Obra Dinn – UNA NARRACIÓN INVESTIGATIVA EN PROFUNDIDAD Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba Tarjetas regalo de Xbox Compra en Eneba

4. El Príncipe Azul [El mejor juego de puzles para descubrir una narrativa en capas]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,4/10

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Plataformas PC Año de estreno 2025 Creadores Dogubomb Moda Para un jugador Duración media de la partida 10-15 horas Puntuación en Metacritic (todas las plataformas) N/A

Si te gustan los juegos de puzles que van desvelando sus secretos poco a poco, El Príncipe Azul deberías tenerlo en cuenta.

A primera vista, el juego parece sencillo: estás explorando una mansión misteriosa, habitación por habitación, intentando llegar a una 46.ª sala oculta. ¿Cuál es el giro inesperado? La distribución de la casa cambia cada día. Cada partida te obliga a replantearte la ruta, a probar diferentes caminos y a tomar decisiones meditadas sobre qué salas desbloquear a continuación.

But El Príncipe Azul No se trata solo de orientarse. Cuanto más te adentres, más te darás cuenta de que todo está conectado. Las notas, los símbolos, las puertas cerradas y los detalles aparentemente insignificantes desempeñan un papel en un rompecabezas mucho más amplio. El avance no se consigue a base de fuerza bruta, sino de la observación, la deducción y esos momentos de satisfacción en los que, de repente, todo encaja.

¿Qué es lo que hace queEl Príncipe Azul Lo que destaca entre los mejores juegos de puzles es cómo combina estructurawith misterio. Respeta tu inteligencia, casi nunca te lleva de la mano y premia la curiosidad a cada paso. Si te gustan los rompecabezas que confían en que resolverás las cosas por ti mismo, no lo dudo: te lo recomiendo sin dudarlo.

Mi veredicto: Su estructura en constante cambio y sus secretos ocultos hacen que cada avance se sienta merecido, lo que recompensa la paciencia y la aguda capacidad de observación.

★ EL MEJOR JUEGO DE PUZLES PARA DESCUBRIR UNA NARRATIVA EN VARIAS CAPAS El Príncipe Azul Compra en Eneba

5. Block Blast [El mejor juego de puzles para jugar de forma ocasional en el móvil]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas iOS, Android Año de estreno 2022 Creadores Hungry Studio Moda Para un jugador Duración media de la partida Ilimitado Puntuación en Metacritic (todas las plataformas) N/A

Explosión de bloqueses un juego de puzles basado en una cuadrícula donde el objetivo es sencillo: arrastra bloques al tablero y elimina filas antes de que se te acabe el espacio. No hay temporizadores, ni vidas, ni niveles: solo un desafío que se va complicando sin fin, fácil de empezar a jugar y sorprendentemente difícil de dejar.

Lo que hace que los jugadores vuelvan una y otra vez es la tranquila satisfacción de eliminar varias filas a la vez. La dificultad va aumentando poco a poco y, aunque carece de la profundidad narrativa de otros juegos de esta lista, lo compensa con creces en cuanto a accesibilidad y rejugabilidad. Es el tipo de juego al que se puede jugar tanto en cinco minutos libres como en una hora.

Mi veredicto: El juego de rompecabezas más descargado del mundo por una buena razón: infinitamente sencillo, infinitamente rejugable y siempre a mano en tu bolsillo.

★ Block Blast – LO MEJOR PARA JUGAR DE FORMA OCASIONAL EN EL MÓVIL Tarjetas regalo de Google Play Compra en Eneba

6. El auge del ídolo dorado [El mejor juego de puzles con acertijos complejos basados en casos]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,8/10

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Plataformas PC, macOS, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4/5, iOS, Android Año de estreno 2024 Creadores Color Gray Games Moda Para un jugador Duración media de la partida 10-12 horas Puntuación en Metacritic (todas las plataformas) 85

If El caso del ídolo de oro y sus contenidos descargables no han sido suficientes para saciar tu apetito por los rompecabezas, tengo una gran noticia: El auge del ídolo dorado ¡Es el segundo juego de la serie!

Al igual que en el juego anterior, El auge del ídolo dorado trata sobre el ídolo del título, por así decirlo, así como sobre cómo esto podría afectar a la Años 70 y 80 sociedad. Aunque los tiempos han cambiado, la codicia humana y la creencia en lo místico no lo han hecho, por lo que, una vez más, tendrás que demostrar tanto tu razonamiento deductivo como tu capacidad de pensamiento lateral para desentrañar situaciones que parecen imposibles. Recuerda: puede que el ídolo sea un artefacto místico, pero todo lo que hace es muy real.

Como era de esperar,El auge del ídolo dorado tiene mucho en común con su predecesor, salvo algunas muyAgradecemos los cambios en la calidad de vida. Ten en cuenta que no es necesario haber jugado Casopara disfrutarAscenso, ¡aunque los amantes de los rompecabezas querrán tener ambos en su colección de todos modos!

Mi veredicto: Más grande, más densa y más compleja, esta secuela pone a prueba tus habilidades deductivas más que nunca con casos que exigen una gran atención al detalle.

★ EL MEJOR JUEGO DE ROMPECABEZAS CON ENIGMAS COMPLEJOS BASADOS EN CASOS El auge del ídolo dorado Compra en Eneba

7. Riven [El mejor juego de puzles para los amantes de los retos de exploración clásicos]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,7/10

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Plataformas PC, macOS, Switch, PS4/5, Xbox Series X/S Año de estreno 2024 Creadores Cyan Worlds Moda Para un jugador Duración media de la partida 15-20 horas Puntuación en Metacritic (todas las plataformas) 87

Riven es un juego inmersivo de exploración y puzles que te adentra en la historia de la serie Myst. En Riven, tendrás que salvar a la mujer de un amigo y evitar que su padre, que quiere conquistar el mundo, desmorone literalmente el tejido de la realidad. Así que, sin presión.

Cada una de las cinco islas que explorarás esconde acertijos complejos y engañosos que tendrás que resolver, y todos ellos te ayudarán a comprender cómo hacer las cosas en el mundo de Riven. No te confíes – Myst era famoso por su dificultad, y Riven ha elevado aún más el nivel de dificultad. Tendrás que esforzarte mucho para reunir pistas, resolver rompecabezas complejos y encajar toda la información que recopiles en un todo coherente. Por suerte, la nueva versión de 2024 ha incorporado algunas mejoras muy necesarias, ¡sobre todo la función de captura de pantalla y el bloc de notas!

Ten en cuenta que Riven: La secuela de Myst es el1997 versión. Si quieres la 2024 remake, simplemente se llama Riven. Tampoco es necesario que hayas jugado Myst para disfrutarRiven, ¡aunque seguro que a ti también te gustaría!

Mi veredicto: Un clásico que sigue suponiendo un reto para los jugadores actuales, con acertijos que se van desvelando poco a poco y que premian la perseverancia y la exploración minuciosa.

★ LOS MEJORES RETOS DE EXPLORACIÓN CLÁSICOS Riven (2024) Compra en Eneba Riven: La secuela de Myst Compra en Eneba

8. El Principio de Talos [El mejor juego de rompecabezas para acertijos filosóficos]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,4/10

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Plataformas Ordenador personal, Linux, macOS, Switch, PS4, Xbox One, iOS, Android Año de estreno 2014 Creadores Croteam Moda Para un jugador Duración media de la partida 12–20 horas Puntuación en Metacritic (todas las plataformas) 85

En este nuevo mundo en el que la inteligencia artificial se está convirtiendo rápidamente en una realidad, es importante que nos planteemos dos cuestiones fundamentales. A saber: ¿qué nos hace humanos? y ¿hasta qué punto podemos considerar humana a una máquina que se considera a sí misma humana?

A primera vista, El Principio de Talos es un sencillo juego de puzles en el que unos robots deben superar circuitos de obstáculos y recoger bloques. Estos bloques se utilizan luego para construir llaves, que te permiten conseguir más bloques, y así sucesivamente. Para ello, tendrás que superar las pruebas de Elohim, que incluyen una serie de obstáculos cada vez más difíciles. Entre tus enemigos se encuentran minas patrullantes, ametralladoras Gatling y muchos otros adversarios, cada uno de los cuales requiere una estrategia diferente para ser vencido.

Sin embargo, en la práctica, El Principio de Talos es un discurso filosófico sobre la fe, las creencias, el libre albedrío y la humanidad. Lo más destacable de todo esto es que, a pesar de las profundas cuestiones que plantea el juego, consigue ser filosófico sin resultar intelectualmente denso, y ¡y además es muy divertido!

Mi veredicto: Los rompecabezas ingeniosos, combinados con ideas que invitan a la reflexión, crean una experiencia que estimula tanto tu lógica como tu curiosidad.

★ LOS MEJORES ROMPECABEZAS FILOSÓFICOS El Principio de Talos Compra en Eneba El Principio de Talos: Reawakened Compra en Eneba

9. Portal 2 [Mejor juego de puzles por su innovadora mecánica de juego basada en la física]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,3/10

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Plataformas Ordenador personal, Linux, macOS, Switch, PS3, Xbox 360 Año de estreno 2011 Creadores Vigilancia Moda Para un jugador, multijugador Duración media de la partida 8-12 horas Puntuación en Metacritic (todas las plataformas) 95

Ninguna lista de juegos de puzles estaría completa sin mencionar el increíble juego de Valve Portal serie. AmbosPortal and Portal 2 No solo son unos juegos de puzles geniales, ¡sino que están entre los mejores juegos, sin más!

Portal 2 es un juego de plataformas y puzles que gira en torno a la creación y manipulación de portales. Tu pistola de portales cuenta con dos modos (azul y naranja) que te proporcionan una capacidad sin igual tanto para desplazarte como para manipular tu entorno. Aunque las aplicaciones básicas, como llegar a una plataforma inaccesible, se abordan desde el principio, Portal 2 te reta constantemente a pensar con originalidad y a sacar partido a tus portales de formas inesperadas e ingeniosas, como crear agujeros infinitos para lanzarte a alturas vertiginosas.

AunquePortal 2 no solo cuenta con un montón de acertijos que te mantendrán la mente en vilo, sino que también destaca por su narrativa. Con personajes encantadores y memorables como GLaDos, Wheatley y el Cubo Compañero Ponderado, te verás irremediablemente atraído hacia el mundo de Portal. Al fin y al cabo, los mejores sujetos de prueba son aquellos que se prestan a ello voluntariamente.

La diversión no acaba con la campaña para un jugador. Una vez que hayas dominado las salas de pruebas, prepárate para buscar a un amigo y enfrentarte a la campaña cooperativa para dos jugadores, que, en mi opinión, es incluso mejor que la historia individual. Y cuando hayas terminado con eso, ¡puedes pasarte por el taller de mods para descargar (y quizá incluso resolver) algunos niveles creados por los jugadores!

Mi veredicto: Un diseño de niveles brillante y unos personajes inolvidables convierten a este juego en un referente de lo que pueden llegar a ofrecer los juegos de puzles.

★ EL MEJOR JUEGO DE ROMPECABEZAS POR SU INNOVADORA MECÁNICA DE JUEGO BASADA EN LA FÍSICA Portal 2 Compra en Eneba

10. Outer Wilds [El mejor juego de puzles para la exploración espacial sin límites]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,2/10

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Plataformas PC, Switch, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2019 Creadores Mobius Digital Moda Para un jugador Duración media de la partida 15-20 horas Puntuación en Metacritic (todas las plataformas) 88

Outer Wilds No es solo un juego de puzles: es algo que tienes que vivir en primera persona.

Como nuevo astronauta de Outer Wilds Ventures, tienes total libertad para investigar el universo y a los misteriosos Nomai, una raza ahora desaparecida. El problema es que tu universo está atrapado en un bucle temporal de 22 minutos. Por suerte, de alguna manera vuelves a la vida al final de cada bucle, así que puedes investigar el universo y resolver el problema de la supernova a tu propio ritmo. Sin marcadores de objetivos, sin misiones pendientes, sin nada. Solo tú, los planetas, el espacio y ese sol enorme y furioso en el cielo.

Aunque la enorme libertad que Outer Wilds Las misiones que se les ofrecen a los jugadores pueden dar un poco de miedo al principio, pero créeme: el lento proceso de descubrir qué demonios se supone que tienes que hacer es gran parte de la diversión. Poco a poco, pieza a pieza, vida a vida, irás reuniendo suficientes pistas para reconstruir lo que les sucedió a los Nomai y, tal vez —solo tal vez—, también encontrarás la manera de salvar el universo.

Mi veredicto: El descubrimiento es el enigma aquí, y cada revelación se siente como algo personal, lo que la convierte en una de las experiencias más memorables de esta lista.

★ LA MEJOR EXPLORACIÓN ESPACIAL DE MUNDO ABIERTO Outer Wilds Compra en Eneba Outer Wilds: Edición Arqueólogo Compra en Eneba

11. La–Mulana 2 [Mejor juego de puzles de plataformas para jugadores expertos]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas PC, Switch, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2018 Creadores Rascarse Moda Para un jugador Duración media de la partida 25-40 horas Puntuación en Metacritic (todas las plataformas) 82

Cuando digo «arqueólogo», probablemente te hayas imaginado a Indiana Jones. ¡Pero lo que esa imagen no transmite es la enorme cantidad de trabajo que conlleva ser arqueólogo!

La–Mulana 2 es, tal vez, el definitivo Una prueba para tus habilidades en los juegos de plataformas y puzles al estilo Metroidvania. No solo tendrás que enfrentarte a temibles enemigos sacados directamente de la mitología, sino que también deberás reconstruir toda la información que puedas a partir de puzles y tablillas deliberadamente enigmáticos. En serio, este juego es muy difícil, y no hay absolutamente nada de qué avergonzarse por usar una guía, especialmente si llevas horas atascado. Si decides lanzarte por tu cuenta, ¡las capturas de pantalla y tomar notas minuciosas te serán de gran ayuda!

Pero aunqueLa–Mulana 2 Aunque es un reto, también resulta gratificante. Cada acertijo que se resuelve —ya sea simplemente descubrir cómo abrir un cofre o crear nuevos caminos para llegar a zonas inaccesibles— se consigue con esfuerzo, y cada pequeña victoria en este juego merece ser celebrada.

Mi veredicto: Es un juego tremendamente difícil, pero muy gratificante; una auténtica prueba de paciencia, memoria y capacidad para resolver problemas.

★ La-Mulana 2 – PLATAFORMAS Y PUZZLES EXTREMOS Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba Tarjetas regalo de Xbox Compra en Eneba

12. Zero Escape: The Nonary Games [El mejor juego de puzles para salas de escape con una historia bien desarrollada]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,6/10

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Plataformas PC, Nintendo DS, Nintendo 3DS Año de estreno 2017 Creadores Spike Chunsoft Moda Para un jugador Duración media de la partida 30-40 horas Puntuación en Metacritic (todas las plataformas) 86

Zero Escape: The Nonary Games es un paquete que incluye dos juegos: Nueve horas, nueve personas, nueve puertas(abreviado999) yLa última recompensa de la virtud (abreviadoVLR). El primer juego, en particular, me convenció de que las novelas visuales (y, por extensión, los videojuegos) podían considerarse arte. Por desgracia, mi director de tesis no estaba de acuerdo, pero cualquiera que busque un juego de puzles con una historia increíble disfrutará sin duda de estos fantásticos juegos.

999 and VLR trata sobre los «Juegos Nonarios», unos juegos mortales en los que el número 9 tiene un papel protagonista. Cuando no estés sumergido en la historia del juego, te esforzarás por resolver los numerosos, muchossalas de escape y secuencias (o morirás). Pero, aunque hay un montón de acertijos superficiales que resolver, también tendrás que reservar algo de capacidad intelectual para desentrañar el misterio de quién demonios está organizando estos juegos, así como sus motivaciones. Y no creas que esta novela visual es una de esas historias sin importancia en las que solo hay que responder «sí» o «no». Al fin y al cabo, cada elección tiene su lado oscuro, así que no te sorprendas si te sale el tiro por la culata más adelante en esta aventura que, literalmente, te hará devanarte los sesos.

Si te han gustado estos juegos, te alegrará saber que hay un tercer título que pone el broche final a la trilogía: El dilema del tiempo cero, oZTD.

Mi veredicto: Una trama compleja y unas ingeniosas secuencias de huida se combinan para crear una experiencia de puzles que te mantiene en vilo en todo momento.

★ Zero Escape: The Nonary Games – Salas de escape basadas en la historia Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba Tarjetas regalo de Xbox Compra en Eneba

13. Simulador de huida [El mejor juego de puzles para salas de escape multijugador]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Plataformas Ordenador personal, Linux, macOS Año de estreno 2021 Creadores Pine Studio Moda Para un jugador, multijugador Duración media de la partida 10-15 horas Puntuación en Metacritic (todas las plataformas) 81

Si te apetece una versión más íntima y relajada del género de las salas de escape, Simulador de huida seguro que te encantará.

A diferencia de las novelas visuales de la serie Zero Escape, Simulador de huida se centra exclusivamente en el aspecto de las salas de escape. La perspectiva en primera persona del juego te sumerge por completo en la experiencia de recorrer y resolver todas y cada una de las salas de acertijos. En lugar de limitarte a tocar los objetos interesantes de una sala de acertijos, ahora tendrás que moverte y buscar con cuidado en busca de pistas tanto obvias como no tan obvias. Ahora que estás dentro de la habitación, ya no están tan claras, ¿eh? Por suerte, no hay ningún peligro inminente de muerte en Simulador de huida, así que tienes todo el tiempo que necesites para encontrar la solución de cada habitación.

Simulador de huida También incluye un modo multijugador (los desarrolladores recomiendan que jueguen entre 2 y 3 personas, aunque las salas comunitarias tienen capacidad para hasta 10 personas a la vez), por si tú y tus amigos no podéis quedar para vivir una aventura real en una sala de escape. Una vez que hayas completado el juego básico, podrás sumergirte en los numerosos contenidos descargables (DLC) del juego para disfrutar de aún más contenido, ¡o lanzarte directamente a los rompecabezas gratuitos creados por los fans!

Mi veredicto: Una versión relajada pero cautivadora de las salas de escape que resulta aún más divertida cuando se disfruta con amigos.

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14. Desmontaje [El mejor juego de puzles para soluciones de destrucción creativa]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,4/10

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2022 Creadores Tuxedo Labs Moda Para un jugador Duración media de la partida 8-12 horas Puntuación en Metacritic (todas las plataformas) 78

Ambientado en un mundo de vóxeles casi totalmente destructible, Desmontajete plantea una pregunta muy sencilla: si tuvieras tiempo ilimitado para planearlo y una impresionante variedad de herramientas, ¿serías capaz de llevar a cabo el atraco perfecto?

La resolución creativa de problemas es fundamental para DesmontajesJugabilidad. No solo tendrás que trazar una ruta óptima utilizando tus armas, explosivos, cables y tablones, sino que también deberás asegurarte de disponer de tiempo suficiente para cumplir, como mínimo, los objetivos de cada fase. DesmontajeSimplemente te indica el nivel; tú decides cómo lo vas a recorrer.

Ningún juego basado en la destrucción estaría completo sin un modo sandbox, y DesmontajeAdemás, cuenta con un modo creativo por si te apetece dar rienda suelta a tu imaginación y hacer volar cosas por los aires. El potente motor físico también anima a los creadores de mods a añadir equipamiento e incluso vehículos al juego, ¡lo que te ofrece aún más formas de llevar a cabo el crimen perfecto!

Mi veredicto: La destrucción creativa se une a la resolución de problemas, lo que te da la libertad de abordar los objetivos de formas que pocos juegos de puzles permiten.

★ LAS MEJORES SOLUCIONES DE DESTRUCCIÓN CREATIVA Desmontaje Compra en Eneba Desmontaje: Edición Deluxe Compra en Eneba

15. Documentos, por favor [El mejor juego de puzles sobre la toma de decisiones morales]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,3/10

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Plataformas PC, Switch, PS4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de estreno 2018 Creadores Lucas Pope Moda Para un jugador Duración media de la partida 6-10 horas Puntuación en Metacritic (todas las plataformas) 85

In Documentos, por favor, te conviertes en un humilde guardia fronterizo de la gran nación de Arstotzka, un país comunista aislado que acaba de abrir sus fronteras con Grestin. La resolución de acertijos en Documentos, por favorconsiste en permitir o denegar la entrada a las numerosas personas, muchospersonas que inundarán tu oficina. Tendrás que ser rápido, decidido y preciso a la hora de realizar comprobaciones de antecedentes, escáneres de rayos X y revisar documentos antes de decidir si aceptas o rechazas a una persona que cruza la frontera.

Como único sustento de tu familia, su supervivencia depende literalmente de tu rendimiento. Un trabajo rápido y preciso te recompensa con créditos extra, mientras que un trabajo descuidado te acarrea recortes en el sueldo. El Estado también espera que todos los hombres mantengan a una familia, así que si pierdes a demasiados familiares por inanición, frío o enfermedad, tu cabeza acabará en la guillotina. ¡Gloria a Arstotzka!

Por último, pero no por ello menos importante, Documentos, por favorademás, ofrece una historia rica junto con sus tensas sesiones de inspección fronteriza. El mundo del juego está plagado de tensiones políticas y riesgos personales. Tendrás que plantearte preguntas importantes, como si debes seguir siendo leal a un Estado que no se preocupa por ti o si debes arriesgarlo todo por la oportunidad de cambiar el curso de la historia.

Mi veredicto: Una mecánica sencilla esconde decisiones difíciles, convirtiendo las tareas rutinarias en retos tensos y significativos.

★ EL MEJOR JUEGO DE ROMPECABEZAS PARA TOMAR DECISIONES MORALES Documentos, por favor Compra en Eneba

16. SUPERHOT [El mejor juego de puzles con puzles de acción que desafían el tiempo]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,2/10

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Plataformas Ordenador personal, Linux, macOS, Switch, PS4, Xbox One Año de estreno 2016 Creadores Equipo de SUPERHOT Moda Para un jugador Duración media de la partida 5-8 horas Puntuación en Metacritic (todas las plataformas) 83

Sin lugar a dudas,SUPERHOT es el juego de disparos más innovador al que he jugado en años.

SUPERHOTLa mecánica principal es el «bullet time»: el tiempo transcurre a paso de tortuga a menos que tú mismo te muevas. Sí, básicamente es Matrix. Aprovechar esto es fundamental para resolver SUPERHOTmuchos niveles, en los que normalmente te ves envuelto en situaciones de peligro mortal y te ves superado en número y armamento a cada paso. Sin embargo, gracias al «bullet time», puedes sacar a relucir tu personaje favorito de Keanu Reeves, atravesar una descarga de escopeta sin sufrir ningún daño, darle un puñetazo en la cara a un tipo de rojo, robarle el arma y usarlo para manchar el suelo de sangre. ¿Exagerado? Quizás. ¿Impresionante? ¡Claro que sí!

Con tanta actividad, uno podría pensar que SUPERHOT se aleja del enfoque narrativo habitual de los juegos de puzles. Te alegrará saber que estás equivocado, aunque es muy difícil hablar de la historia sin desvelar nada. Solo ten en cuenta que sabremos cuándo seas uno de los nuestros.

Mi veredicto: La manipulación del tiempo convierte cada encuentro en un rompecabezas, combinando acción y estrategia de una forma que sigue resultando novedosa.

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17. Phasmophobia [El mejor juego de puzles para cazar fantasmas en modo cooperativo]

Nuestra puntuación Enebameter 7/10

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2020 Creadores Kinetic Games Moda Para un jugador, multijugador Duración media de la partida 20-40 horas Puntuación en Metacritic (todas las plataformas) 78

Si prefieres que tus novelas de misterio tengan más en juego, Phasmophobia quizá sea el juego de puzles ideal para ti.

Como su nombre indica, Phasmophobia trata sobre los fantasmas y el miedo a los fantasmas. Tendrás que armarte de valor y enfrentarte al terror de frente, ya que el real Los chicos del exorcismo cuentan contigo y con tu equipo de hasta cuatro becarios mal pagados para descubrir qué tipo de fantasma ronda el lugar. Solo dispondrás de las herramientas básicas del oficio: incienso y rosarios para ahuyentar a los fantasmas, receptores de imagen y sonido para documentar la actividad fantasmal, y cajas de espíritus para hacerles a tus enemigos espectrales las preguntas más importantes de la vida: ¿son pizza o son la abuela?

Los aspirantes a cazafantasmas necesitarán valor, pensamiento lógico, estrategia y decisión para sobrevivir a los numerosos intentos del fantasma de asustarlos y matarlos, así como para confirmar la identidad del fantasma mediante el uso de pruebas concretas o peculiaridades en su comportamiento.

Mi veredicto: La tensión y el trabajo en equipo son el motor de cada investigación, lo que hace que cada caza de fantasmas exitosa se sienta como un verdadero logro.

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