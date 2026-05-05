Los 13 mejores juegos de rol para PS5 en 2026: te esperan aventuras épicas

Lo mejorPS5 Los juegos de rol no dejan de demostrarme lo mucho que… PlayStation 5 que aún tiene que ofrecer. Cada uno de ellos te sumerge en un mundo creado para largas noches de combate, decisiones y exploración.

He dedicado 42 horas a revisar actualizaciones, probar juegos y comparar opiniones con otros jugadores para encontrar títulos que sigan resultando emocionantes en 2026.

Prepárate para una mezcla de Final Fantasy Clásicos y atrevidos experimentos en el género de los RPG de acción. Cada título de esta selección te da una razón para seguir jugando. Encontremos la próxima aventura que se adapte a tu estilo y te evite perder el tiempo.

Nuestra selección de los mejores juegos de rol para PS5

Estos tres partidos demuestran por qué el PlayStation 5 es una auténtica maravilla para cualquier aficionado a los juegos de rol. Cada uno ofrece una atmósfera diferente y combina ingeniosas mecánicas de combate con historias que perduran mucho después de dejar el mando.

God of War: Ragnarök (2022) – Una oscura saga nórdica repleta de importantes mejoras en el sistema de combate y un viaje entre padre e hijo que te llega al corazón. Sus impresionantes mundos y su mecánica de juego precisa lo convierten en un juego de rol de acción imprescindible. Cyberpunk 2077 (2022) – Un mundo abierto de neón diseñado para ofrecer infinitas posibilidades. Las últimas actualizaciones han convertido a Night City en un auténtico parque de atracciones en el que cada misión resulta nueva, incluso para los que vuelven. PS4 jugadores que saltan hacia PS5. Baldur’s Gate 3 (2023) – Opciones de personalización de personajes muy completas, combates tácticos por turnos y decisiones que realmente influyen en la historia. Es la legendaria experiencia de los juegos de mesa renacida para PlayStation.

Sigue desplazándote para descubrir todos los títulos que se han ganado un puesto en nuestra lista completa de los mejores PS5 Los juegos de rol y decide qué aventura te va a ocupar las próximas horas.

Los 13 mejores juegos de rol para PS5 que todo jugador debería probar

He clasificado estos juegos según lo divertidos que son, la calidad de su historia, el nivel de pulido del sistema de combate en general y lo que sigue dando que hablar en la comunidad este año. ¿A cuántos de ellos has jugado?

1. God of War: Ragnarök [El mejor RPG de acción cinematográfico para PS5]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Tipo de juego Acción y aventura, RPG Plataformas PlayStation 5 Año de estreno 2022 Creador/es Santa Monica Studio / Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida ~25 horas de historia principal / ~60 horas si se quiere completar todo Lo que me gustó Combates intensos, una narrativa emotiva y unos impresionantes mundos nórdicos

Desde el primer fotograma, God of War: Ragnarök me cautiva con una narración cinematográfica que parece cobrar vida. La toma única y fluida de la cámara me sumerge por completo a un mundo impregnado de mitología nórdica, mientras que el sistema de combate premia tanto la estrategia como los reflejos. El viaje de Kratos y Atreus resulta muy conmovedor, con un desarrollo de los personajes que rivaliza con el de las grandes superproducciones cinematográficas.

Jugar a este juego es pura adrenalina. Me encanta cómo cada golpe de hacha y cada esquiva se perciben con fuerza y determinación. La variedad de enemigos me mantiene alerta, y el árbol de habilidades, junto con las opciones de personalización de los personajes, me permiten adaptar mi estilo de juego.

Algunas batallas contra jefes pueden resultar exigentes, pero eso forma parte de la emoción. Las opciones de accesibilidad son muy completas, así que, aunque no seas un veterano de la saga Souls, podrás disfrutar del juego.

Por qué lo elegimos Cada fotograma, cada combate y cada decisión parecen estar pensados al detalle para PlayStation 5. Los jugadores disfrutan de una experiencia de RPG cinematográfica con una inmersión increíble.

Los gráficos son impresionantes en PS5, con cada montaña nevada y cada aldea en llamas representadas con un detalle impresionante. La banda sonora da en el clavo, acentuando la tensión tanto en los combates como en los momentos de calma. Los efectos visuales, como las runas mágicas que brillan en plena batalla y los ataques cinematográficos a cámara lenta, hacen que el mundo cobre vida.

Mi veredicto: God of War: Ragnarök es la cumbre de RPG de acción con una narrativa central, ideal para cualquiera que disfrute de una buena historia, unos gráficos impresionantes y combates que se perciban como significativos.

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¿Qué opinan los jugadores?

gamerrrOdin134

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El combate resulta increíblemente satisfactorio y las batallas contra los jefes son de las mejores a las que me he enfrentado nunca. Todos los reinos tienen un aspecto impresionante y no podía soltar el mando.

2. Cyberpunk 2077 [La mejor aventura de rol de mundo abierto para PS5]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,8/10

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Tipo de juego RPG de acción de mundo abierto Plataformas PlayStation 5 Año de estreno 2022 Creador/es CD PROJEKT RED Duración media de la partida ~25 horas de historia principal / ~100 horas para completarlo todo Lo que me gustó Un mundo envolvente, tramas variadas y opciones de personalización

Cyberpunk 2077 te sumerge en un mundo abierto, extenso y bañado por luces de neón lleno de caos y oportunidades.

La historia te sumerge en Night City, donde las decisiones realmente importan y las opciones de personalización de tu personaje van desde implantes cibernéticos hasta especializaciones de combate. Cada callejón esconde secretos, y cada elección de diálogo puede cambiar tu rumbo. Si estás buscando juegos comoCyberpunk 2077, este marca la pauta.

He pasado horas explorando y luchando de formas que solo yo podía imaginar. El sistema de combate es muy satisfactorio, tanto si prefieres las armas de fuego como el sigilo o los poderes basados en los implantes. Las misiones me permiten experimentar sin sentirme castigado por mis enfoques creativos. Lo más sorprendente es que siguen apareciendo algunos errores incluso en PS5, pero las actualizaciones lo han mejorado mucho en general.

Por qué lo elegimos La magnitud y la libertad de Night City no tienen parangón en PlayStation 5, lo que garantiza a los jugadores una aventura tan emocionante como personalizable.

La ciudad en sí es un auténtico espectáculo visual, con calles iluminadas por luces de neón, rascacielos imponentes y un clima cambiante, sobre todo si juegas con un monitor para juegos inmersivos. La banda sonora combina synthwave y ritmos trepidantes que crean el ambiente perfecto. Los efectos de iluminación, como los reflejos de neón y las chispas de los combates, realzan la atmósfera de este RPG de acción.

Mi veredicto:Cyberpunk 2077es queRPG de mundo abierto con gran profundidad donde cada decisión cuenta, ideal para los jugadores a los que les encanta la personalización detallada y pasar horas explorando.

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¿Qué opinan los jugadores?

Neon_Samurai

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Night City es increíblemente envolvente. Los giros de la trama me mantuvieron enganchado y la variedad de configuraciones hizo que cada partida fuera diferente.

3. Baldur’s Gate 3 [El mejor juego de rol para PS5 basado en las decisiones del jugador]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,7/10

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Tipo de juego Juego de rol por turnos Plataformas PlayStation 5 Año de estreno 2023 Creador/es Larian Studios Duración media de la partida ~75 horas de historia principal / ~150 horas para completarlo todo Lo que me gustó Creación de personajes en profundidad, narrativa interactiva, combate táctico

Baldur’s Gate 3 establece un nuevo estándar para juegos de rol por turnos con una libertad sin precedentes para el jugador. Cada decisión deja huella en la historia y en el mundo.

El juego combina el combate táctico con una rica narrativa de fantasía, lo cual es un sueño hecho realidad para los aficionados a las series clásicas de juegos de rol que quieren sentir que cada decisión cuenta. La gestión del grupo, la creación de personajes y las ramificaciones de la historia garantizan que nunca jugarás dos veces de la misma manera.

Cuando juego, siento como si estuviera viviendo mi propia aventura. La accesibilidad es excelente para quienes se inician en la mecánica por turnos, mientras que los jugadores veteranos de los juegos de rol pueden sumergirse en decisiones tácticas complejas. Los aficionados que quieran más juegos comoBaldur’s Gate 3 encontrarán el mismo nivel de creatividad y libertad en títulos similares.

Por qué lo elegimos La combinación de la libertad de acción del jugador, el combate táctico y una narrativa rica lo convierte en un juego de rol destacado en PlayStation 5.

Mi veredicto:Baldur’s Gate 3 es el RPG definitivo basado en las decisiones, ideal para PS5 jugadores que buscan una estrategia profunda y tramas con múltiples ramificaciones.

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¿Qué opinan los jugadores?

Lanzador de dados 90

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Cada decisión parece tener sentido. El combate táctico y las tramas con múltiples ramificaciones me mantuvieron enganchado durante cientos de horas.

4. Horizon: El Oeste Prohibido [La mejor experiencia de exploración en mundo abierto para PS5]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Tipo de juego Juego de rol de acción y aventura Plataformas PlayStation 5 Año de estreno 2022 Creador/es Guerrilla Games / Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida ~30 horas de historia principal / ~60 horas si se quiere completar todo Lo que me gustó Combates entre criaturas mecánicas, un mundo abierto exuberante y una historia apasionante

Horizon: El Oeste Prohibido combina la exploración con emocionantes combates contra bestias robóticas gigantes. El viaje de Aloy está repleto de momentos gratificantes que hacen que cada enfrentamiento sea memorable, lo que hace que Horizonteentre loslos mejores juegos de roldisponible enPlayStation 5.

Me encanta cómo El sistema de combate combina estrategia y acción. Esquivar, apuntar y aprovechar el entorno hacen que cada combate sea trepidante. Algunos jefes pueden resultar repetitivos, pero la variedad de armas y opciones de personajes mantiene el juego fresco. Incluso los jugadores ocasionales pueden disfrutar de él gracias a sus mecánicas intuitivas y a los tutoriales opcionales.

Por qué lo elegimos Al combinar un diseño de mundo abierto a gran escala con un emocionante sistema de combate, este juego saca el máximo partido a PS5 hardware para una aventura de rol de acción inmersiva.

En cuanto al aspecto gráfico, el juego destaca por PS5 with detalles vivos y un efecto de partículas impresionanteLas bestias mecánicas tienen un aspecto increíble, y la iluminación durante el amanecer o en los momentos de tormenta aporta profundidad al mundo de fantasía. ¿Y la banda sonora? Realza a la perfección tanto la tensión como el triunfo.

Mi veredicto: Horizon: El Oeste Prohibido Es un juego imprescindible para los jugadores que buscan mundos espectaculares y un sistema de combate que recompensa la creatividad.

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5. Elden Ring [El mejor RPG de mundo abierto al estilo Souls para PS5]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,4/10

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PlayStation 5 Año de estreno 2022 Creador/es FromSoftware / Bandai Namco Entertainment Duración media de la partida ~50 horas de historia principal / ~130 horas para completarlo todo Lo que me gustó Un mundo inmenso, libertad de movimiento, combates exigentes

Elden Ring toma el sistema de combate inspirado en la serie Souls y lo traslada a un mundo abierto sin interrupciones, lo que ofrece a los jugadores la libertad de explorar a su propio ritmo. Los aficionados a juegos comoElden Ring disfrutarán de esa misma sensación de descubrimiento y libertad. La historia es misteriosa y oscura, mientras que el mundo invita a explorarlo sin los molestos indicadores de misiones.

Jugarlo resulta crudo e intenso. Cada duelo exige sincronización y precisión, y Las opciones de personaje me permiten personalizar las configuraciones para estilos de combate cuerpo a cuerpo, mágico o híbrido. Algunas zonas pueden parecer tremendamente difíciles, pero eso forma parte del desafío de los Souls. He pasado días explorando y dominando las mecánicas, y créeme, cada victoria es realmente satisfactoria.

Por qué lo elegimos Su enorme mundo abierto y su exigente sistema de combate son perfectos para PS5 jugadores que buscan libertad y una experiencia de juego inmersiva.

En cuanto al aspecto gráfico,el estilo combina el realismo con un toque artístico; ofrece paisajes oscuros e inquietantes y vistas épicas. La banda sonora es minimalista, pero está perfectamente sincronizada para crear tensión y asombro. Los diseños de los jefes destacan por sus efectos imaginativos, lo que hace que cada enfrentamiento resulte épico.

Mi veredicto:Elden Ring es un legendario juego de rol de acción, perfecto para los jugadores más exigentes que buscan un mundo vasto y lleno de retos que conquistar.

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6. Like a Dragon: Infinite Wealth [El mejor JRPG moderno para PS5]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,2/10

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Tipo de juego JRPG por turnos Plataformas PlayStation 5 Año de estreno 2024 Creador/es Ryu ga Gotoku Studio / SEGA Duración media de la partida ~60 horas de historia principal / ~100 horas para completarlo todo Lo que me gustó Humor absurdo, combates por turnos de gran profundidad y actividades secundarias variadas

Como un dragón: Riqueza infinita conmueve y divierte a partes iguales. El sistema de combate por turnos es complejo, pero accesible. Todos los jugadores tienen la oportunidad de elaborar estrategias y probar cosas nuevas.

Además, El mundo está repleto de actividades secundarias peculiares y personajes inolvidables. Los aficionados a las historias de fantasía que disfrutan tanto de la comedia como del drama encontrarán un sinfín de diversión explorando este universo lleno de vida, al igual que los jugadores que prefieren juegos inmersivos para un solo jugador basado en una historia.

Pasé horas explorando las opciones de los personajes, elaborando estrategias únicas para las batallas y, al mismo tiempo, perdiéndome en misiones secundarias absurdas. La historia logra encontrar el equilibrio entre la comedia y los momentos emotivos, aunque algunos contenidos secundarios pueden resultar repetitivos. Aun así, la jugabilidad es realmente buena y lo suficientemente flexible como para satisfacer tanto a los aficionados ocasionales como a los más empedernidos de los juegos de rol.

Por qué lo elegimos Su combinación de combate por turnos, actividades originales y una narrativa cautivadora da lugar a una aventura diseñada especialmente para PlayStation 5.

En cuanto al aspecto gráfico, el PS5 Esta actualización da vida a cada callejón iluminado con luces de neón y a cada calle abarrotada. Los modelos de los personajes son expresivos, y los efectos de iluminación realzan tanto los momentos cómicos como los dramáticos. La banda sonora se adapta perfectamente al ambiente, lo que hace que mis días de exploración sean dinámicos y llenos de vida.

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7. Final Fantasy VII: Rebirth [El mejor juego de rol para PS5: un clásico reinventado]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PlayStation 5 Año de estreno 2024 Creador/es Square Enix Duración media de la partida ~40 horas de historia principal / ~80 horas si se quiere completar todo Lo que me gustó Un mundo más amplio, combate híbrido, desarrollo de los personajes

Final Fantasy VII: Rebirth eamplía el universo clásico para convertirlo en un mundo impresionante, sin perder la esencia de la historia. El sistema de combate combina una acción trepidante con una profundidad táctica que te permite experimentar con las opciones de los personajes y las composiciones de los equipos, lo que le da un toque de juegos de acción y espadas junto con la estrategia tradicional de los juegos de rol.

Jugarlo es toda una experiencia. He pasado 17 horas recorriendo ciudades laberínticas y tierras salvajes, personalizando mis personajes y luchando contra enemigos al estilo de Monster Hunter. La acción se desarrolla con fluidez en PS5, aunque algunos problemas de ritmo en las primeras zonas pueden ralentizar un poco el juego. Aun así, el juego ofrece tanto acción de gran calidad como momentos de estrategia que satisfacen a los puristas de los juegos de rol.

Por qué lo elegimos Combina una narrativa cinematográfica con combates dinámicos que te ofrecen una PlayStation 5 Un juego de rol que transmite nostalgia y, al mismo tiempo, resulta novedoso.

Las imágenes son preciosas, con entornos fotorrealistas y efectos mágicos que hacen que los hechizos resulten impactantes. La banda sonora es emblemática, pero renovada, y las escenas cinemáticas aportan un gran impacto visual. Los efectos de luz, sombra y partículas realzan cada combate, lo que hace que el mundo cobre vida.

Mi veredicto: Final Fantasy VII: Rebirth es la combinación perfecta entre el encanto de las series clásicas y la emoción de los juegos de rol de acción modernos.

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8. Demon’s Souls [El mejor RPG al estilo Souls para PS5]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,9/10

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PlayStation 5 Año de estreno 2020 Creador/es FromSoftware / SIE Japan Studio / Bluepoint Games Duración media de la partida ~15 horas de historia principal / ~30 horas si se quiere completar todo Lo que me gustó Gráficos impresionantes, combates trepidantes, un mundo lleno de atmósfera

Demon’s Souls vuelve con ununa renovación visual de última generación que reinventa un legendario juego de rol para PS5, forjándose una identidad muy diferente a la de los JRPG tradicionales y sigue figurando entre los juegos de rol más influyentes de la historia. Su sistema de combate, exigente pero gratificante, pone a prueba cada decisión, mientras que sus mundos llenos de atmósfera sumergen a los jugadores en una fantasía gótica y oscura.

Jugarlo resulta muy intenso. He muerto un montón de veces a manos de jefes traicioneros y trampas del entorno, y, sin embargo, cada logro es una sensación increíble. El juego es muy difícil y su accesibilidad está limitada por su diseño, lo que puede resultar frustrante para algunos, pero eso forma parte del encanto de los Souls. Personalizar las configuraciones de los personajes y experimentar con las armas hace que el combate nunca resulte aburrido.

Por qué lo elegimos Su perfecta combinación de combates exigentes y fidelidad visual lo convierte en una experiencia de rol de referencia en PlayStation 5.

En cuanto al aspecto gráfico,Demon’s Souls deslumbraPS5, con una iluminación impresionante, texturas realistas y un audio envolvente que intensifica la tensión. Los efectos de partículas durante el lanzamiento de hechizos y los enfrentamientos contra jefes crean momentos cinematográficos memorables que no se te olvidarán.

Mi veredicto:Demon’s Souls es un juego imprescindible para Almas los aficionados que buscan aventuras de alto riesgo y un mundo de fantasía maravillosamente oscuro.

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9. Final Fantasy XVI [El mejor JRPG de acción para PS5]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,8/10

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Tipo de juego Juego de rol de acción Plataformas PlayStation 5 Año de estreno 2023 Creador/es Square Enix Duración media de la partida ~25 horas de historia principal / ~60 horas si se quiere completar todo Lo que me gustó Combates cinematográficos de Eikon, una narrativa madura y un sistema de combate fluido

Final Fantasy XVI lleva la serie hacia una narrativa madura y con gran carga política al tiempo que se renueva el sistema de combate para convertirlo en una experiencia trepidante y llena de acción. La historia explora el conflicto y el legado en un detallado mundo de fantasía que parece vivo y interactivo.

He pasado días probando configuraciones y experimentando con combinaciones. Los combates son emocionantes y tienen una gran capacidad de respuesta, con la misma intensidad que se encuentra en grandes juegos de lucha, pero con la profundidad de los juegos de rol añadida, aunque hay quien echará de menos las tácticas por turnos.

El juego combina el espectáculo con la profundidad de los juegos de rol, lo que ofrece ambas cosas elementos de aventura en solitario y no lineales. Hay un montón de contenido secundario. Ofrece a los jugadores ocasionales y a los más empedernidos mucho que explorar.

Por qué lo elegimos Su combinación de combates trepidantes y una narrativa rica saca el máximo partido a PlayStation 5 rendimiento. Es una experiencia de juego de rol realmente intensa y apasionante.

Visualmente, el juego es impresionante en PS5, con modelos de personajes detallados y paisajes impresionantes. La banda sonora aumenta la tensión, mientras que los ángulos cinematográficos durante el combate dan vida al mundo. Todas las escenas cinemáticas resultan dinámicas y están muy bien pulidas.

Mi veredicto: Final Fantasy XVI es ideal para los jugadores que buscan combates de rol de acción con una historia madura y apasionante.

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10. Diablo IV [El mejor RPG de PS5 centrado en el botín]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Tipo de juego RPG de acción, basado en el botín Plataformas PlayStation 5 Año de estreno 2023 Creador/es Blizzard Entertainment Duración media de la partida ~20 horas de historia principal / ~70 horas para completar todo Lo que me gustó Botín adictivo, mundo compartido, clases flexibles

Diablo IV vuelve a las raíces góticas de la franquicia con un un mundo abierto repleto de mazmorras y con un sistema de botín increíble. El sistema de combate es trepidante y satisfactorio, perfecto tanto para jugar en solitario como para formar equipo con otros jugadores en línea.

Jugarlo es adictivo. Me he pasado la mayor parte del tiempo explorando, subiendo de nivel y probando configuraciones. El mundo parece peligroso, pero a la vez atractivo, aunque algunos jefes pueden resultar repetitivos.

La variedad de opciones de personajes y estilos de combate garantiza que tanto los jugadores ocasionales como los más exigentes tengan mucha libertad para experimentar, aunque esto esté muy lejos de juegos de disparos en primera persona tradicionales diseñado para el tiro de precisión.

Por qué lo elegimos Su combinación de botín adictivo, combates intensos y un amplio mundo abierto garantiza una apasionante aventura de rol optimizada para PlayStation 5.

En cuanto al aspecto gráfico,Diablo IV queda genial en PS5, con entornos detallados y una iluminación atmosférica que hacen que cada exploración de mazmorras sea intensa. La banda sonora aporta tensión y emoción a cada encuentro, lo que encaja a la perfección con el ambiente de fantasía.

Mi veredicto: Diablo IV es perfecto para los jugadores a los que les encanta buscar botines y vivir aventuras épicas, ya sea en modo cooperativo o en solitario.

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11. The Witcher 3: Wild Hunt – Edición Completa [El mejor juego de rol de mundo abierto con una trama destacada para PS5]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Tipo de juego Juego de rol de acción y aventura Plataformas PlayStation 5 Año de estreno 2022 (lanzamiento para PS5 de nueva generación) Creador/es CD PROJEKT SA Duración media de la partida ~40 horas de historia principal / ~100 horas para completar todo Lo que me gustó Una historia profunda, un mundo abierto y decisiones con peso

The Witcher 3: Wild Hunt Edición Completa marca la pauta en los juegos de rol de mundo abierto. Cada rincón de su mundo de fantasía parece cobrar vida: imagínate pueblos bulliciosos y bosques plagados de monstruos. La historia es rica y está repleta de misiones secundarias que podrían funcionar perfectamente como relatos independientes.

Jugarlo es una auténtica delicia. He probado las diferentes opciones de personajes y me he preparado para batallas épicas, y el sistema de combate, aunque exigente, resulta muy gratificante, lo que lo sitúa a la altura de los los mejores juegos de TPS en cuanto a la inmersión en tercera persona.

Algunas misiones pueden resultar abrumadoras por su enorme envergadura, pero eso no hace más que aumentar la emoción de la exploración. La accesibilidad es buena, lo que permite que tanto los principiantes como los veteranos disfruten de la experiencia.

Por qué lo elegimos Su profunda trama y sus misiones secundarias, elaboradas con gran esmero, lo convierten en un juego de rol imprescindible en PlayStation 5.

En cuanto al aspecto gráfico,PS5 da vida al mundo con paisajes exuberantes, un clima dinámico y modelos de personajes muy detallados. Los diseños de los monstruos y los efectos de los hechizos destacan, y la banda sonora complementa a la perfección tanto las batallas épicas como los momentos de tranquilidad.

Mi veredicto:The Witcher 3 es ideal para los jugadores que buscan un juego de rol de mundo abierto, amplio y con una historia rica, que ofrezca horas de exploración y aventura.

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12. Persona 5 Royal [El mejor RPG por turnos con estilo para PS5]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,3/10

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Tipo de juego JRPG por turnos, simulación social Plataformas PlayStation 5 Año de estreno 2022 (versión para PS5) Creador/es ATLUS / SEGA Duración media de la partida ~80 horas de historia principal / ~120 horas para completarlo todo Lo que me gustó Gráficos elegantes, personajes cautivadores, mecánicas de la vida cotidiana

Persona 5 Royal es una experiencia de RPG por turnos sin igual; combina la simulación de la vida cotidiana con la exploración de mazmorras en un mundo de fantasía lleno de estilo. La historia gira en torno a un grupo de personajes inolvidables que compaginan la vida escolar, las amistades y misteriosas aventuras.

Me encargué de gestionar horarios, entablé relaciones y me adentré en mazmorras. A partir de esas experiencias, puedo confirmar que el sistema de combate resulta estratégico, lo que significa que, si quieres tener éxito, debes dar prioridad a una planificación bien meditada antes que a la fuerza bruta. En algunos de los primeros capítulos se nota cierta lentitud en el ritmo, pero la combinación de la rutina diaria y la exploración de mazmorras es lo que mantiene el interés.

Por qué lo elegimos La combinación perfecta de simulación social, combate por turnos y una presentación elegante lo convierte en un RPG destacado en PlayStation 5.

Visualmente, el juego destaca por sus colores vivos, el elegante diseño de los personajes y los efectos dinámicos de las batallas. La banda sonora es inolvidable, ya que encaja a la perfección tanto con las interacciones cotidianas como con las intensas luchas en las mazmorras.

Mi veredicto: Persona 5 Royal Es para aquellos jugadores que buscan un juego de rol elegante y centrado en los personajes, que combine la estrategia con la vida cotidiana en un mundo atractivo y cautivador.

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13. Disco Elysium – The Final Cut [Mejor juego de rol narrativo para PS5]

Nuestra puntuación Puntuación: 8,0/10

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Tipo de juego Juego de rol narrativo Plataformas PlayStation 5 Año de estreno 2019 Creador/es ZA/UM Duración media de la partida ~20 horas de historia principal / ~30 horas si se quiere completar todo Lo que me gustó Diálogos profundos, un sistema de habilidades único, desenlaces con ramificaciones

Disco Elysium – The Final Cut redefine lo que puede ser un juego de rol al eliminar por completo el combate tradicional. Se trata de un sistema de diálogo revolucionario en el que las opciones y habilidades de los personajes influyen en cada interacción, lo que da lugar a una novela policíaca profundamente personal y con un fuerte trasfondo político.

Cuando juego, siento como si me adentrara en mi propia mente. Dediqué innumerables horas a lidiar con conversaciones complejas, a tomar decisiones moralmente difíciles y a dar forma a la identidad del protagonista.

La mecánica del juego prima la reflexión sobre la acción, lo que quizá no sea del agrado de todos, pero su profundidad y su capacidad para volver a jugar son difíciles de igualard. La accesibilidad es excelente para los aficionados a los juegos de rol basados en texto, mientras que a los veteranos les encantará experimentar con las interacciones entre habilidades.

Por qué lo elegimos Su innovadora mecánica narrativa y su mundo ricamente descrito ofrecen una experiencia de juego de rol verdaderamente única, optimizada para PlayStation 5.

En cuanto al aspecto gráfico, el PS5 Esta versión destaca por sus entornos de estilo pictórico y una banda sonora que intensifica la atmósfera noir. Los efectos visuales que acompañan a las interacciones mentales y a las opciones de diálogo aportan un toque único a la experiencia.

Mi veredicto: Disco Elysium – The Final Cut es perfecto para los jugadores que buscan un juego de rol realmente profundo y centrado en la historia, en el que las decisiones y los diálogos dan lugar a una aventura memorable y personal.

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Mi valoración general de los mejores juegos de rol para PS5

Si te estás iniciando en PS5 En los juegos de rol, el mejor punto de partida depende del tipo de jugador que seas.

Para los recién llegados → Como un dragón: Riqueza infinita . Es un juego accesible, con combates por turnos, actividades secundarias originales y una historia que combina humor y drama, por lo que cada exploración resulta realmente divertida.

. Es un juego accesible, con combates por turnos, actividades secundarias originales y una historia que combina humor y drama, por lo que cada exploración resulta realmente divertida. Para los aficionados a los juegos de rol centrados en la historia → The Witcher 3: Wild Hunt Edición Completa . Su rica historia y sus opciones de personajes envolventes te permiten sumergirte en el juego durante días, lo que te lleva a descubrir misiones que resultan significativas y vivas.

. Su rica historia y sus opciones de personajes envolventes te permiten sumergirte en el juego durante días, lo que te lleva a descubrir misiones que resultan significativas y vivas. Para los amantes de la acción → Final Fantasy XVI . El trepidante sistema de combate y el mundo tan bien logrado te ofrecerán emocionantes batallas y una aventura llena de acción sin que el ritmo decaiga en ningún momento.

. El trepidante sistema de combate y el mundo tan bien logrado te ofrecerán emocionantes batallas y una aventura llena de acción sin que el ritmo decaiga en ningún momento. Para jugadores sociales o estratégicos → Persona 5 Royal . Al combinar la exploración de mazmorras por turnos con la simulación social y unos personajes inolvidables, te mantiene enganchado tanto a la vida cotidiana como a las aventuras fantásticas.

. Al combinar la exploración de mazmorras por turnos con la simulación social y unos personajes inolvidables, te mantiene enganchado tanto a la vida cotidiana como a las aventuras fantásticas. Para los exploradores más intrépidos → Elden Ring. Su enorme mundo abierto y su aventura no lineal te permiten recorrerlo libremente mientras pones a prueba tu habilidad y tu paciencia.

Sea cual sea tu estilo, el PS5 La biblioteca tiene algo para todos los gustos, desde juegos de rol de acción hasta épicas historias con gran profundidad narrativa, pasando por aventuras extravagantes basadas en las decisiones del jugador.

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