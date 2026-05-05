Los 18 mejores juegos de rol de mundo abierto de 2026

Los mejores juegos de rol de mundo abierto se convierten poco a poco en un segundo hogar con cada minuto que pasas jugando, porque resulta realmente reconfortante volver a un mundo moldeado por tus propias decisiones. He dedicado innumerables horas a estos juegos, desde dar forma a la historia en Baldur’s Gate 3, luchando por el poder en Dune: El despertar, y explorando Cyberpunk 2077sus calles iluminadas con luces de neón.

En esta guía, voy a compartir algunos juegos de mundo abierto —tanto clásicos atemporales como éxitos recientes— que no te puedes perder en 2026. También incluiré algunas menciones especiales, así que, si se me ha pasado algo por alto en mi lista de los mejores juegos de rol de 2026, es probable que lo haya incluido allí.

Los mejores juegos de rol de mundo abierto de un vistazo

Aunque también he incluido las puntuaciones de Metacritic en las secciones correspondientes a cada juego, mi valoración se basa en diversos factores relacionados con mi experiencia al jugar. Entre ellos se incluyen los gráficos, la historia, la presencia o ausencia de errores o fallos que rompan la inmersión, el rendimiento general y, lo más importante, lo divertido que resulta jugar.

Juego PUNTUACIÓN PLATAFORMA Baldur’s Gate 3 10 PlayStation 5, Linux, PC, Xbox Series X/S, Mac Elden Ring 10 PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S The Witcher 3: La caza salvaje 10 PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch Dragon’s Dogma 2 9 PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S Kingdom Come: Deliverance 2 9 PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S The Elder Scrolls IV: Oblivion Remasterizado 9 PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S Monster Hunter Wilds 9.5 PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S Starfield 9 PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S Dune: El despertar 9.5 PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S Cyberpunk 2077 9 PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch 2, PC, Xbox One, Xbox Series X/S Red Dead Redemption 2 10 PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S The Legend of Zelda: El aliento de lo salvaje 9.5 Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Wii U Fallout 4 8.5 PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch 2, PC, Xbox One, Xbox Series X/S The Outer Worlds 2 8.5 PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S Declarado 8 PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S The Elder Scrolls V: Skyrim 9 PC, PlayStation 3/4/5, Xbox 360/One/Series X/S, Nintendo Switch Fallout: New Vegas 8.5 PlayStation 3, PC, Xbox 360/One/Series X/S Horizon Zero Dawn 8.5 PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Nuestras mejores recomendaciones de juegos de rol de mundo abierto

En los últimos años, los juegos de mundo abierto han conquistado el panorama de los videojuegos. Ofrecen a los jugadores una libertad increíble para explorar mundos enormes repletos de aventuras. He probado muchos juegos y he recopilado las opiniones de amigos y compañeros. Estos son los mejores juegos de rol de mundo abierto y los mejores juegos de tipo «sandbox» que destacan.

Baldur’s Gate 3 (2023) – Un revolucionario juego de rol de mundo abierto en el que cada decisión redefine tu aventura a través de una narrativa profunda y combates tácticos. Ah, y ahora mismo está en oferta, así que no te lo pierdas. Elden Ring (2022) – Una obra maestra del diseño de mundos abiertos que combina combates trepidantes con una exploración impresionante en un mundo que premia la curiosidad. Es magnífico, es aterrador y, sí, además está rebajado. The Witcher 3: La caza salvaje (2015) – Un innovador juego de rol de mundo abierto que combina una narrativa rica con decisiones significativas en un reino de fantasía lleno de vida. Por cierto, también está en oferta. ¡A por él! Dragon’s Dogma 2 (2024) – Dragones, combates intensos y un enorme mundo abierto por conquistar. Se trata de un juego de rol único que te atrapará como pocos. Kingdom Come: Deliverance 2 (2025) – Sumérgete en la dura vida del mundo medieval con un juego de rol ultrarrealista que no dejará indiferente a ningún amante de las aventuras históricas.

¿Te parece impresionante? Hay mucho más donde eso vino. Desplázate hacia abajo y prepárate para descubrir los mejores juegos de rol de mundo abierto.

Los 18 mejores juegos de rol de mundo abierto: viajes épicos sin límites

Los mejores juegos de rol de mundo abierto han evolucionado y ahora ofrecen historias ricas y estilos de juego variados. Elden Ring ofrece la posibilidad de explorar, mientras que Cyberpunk 2077 te lleva a una animada Night City, y Starfield te lleva a través de un vasto cosmos. Cada juego tiene su propio mundo único que disfrutar. ¿Cuál de estas aventuras inolvidables has completado o aún tienes pensado explorar?

1. Baldur’s Gate 3 [El mejor juego de rol de mundo abierto por su libertad narrativa y su profundidad basada en las consecuencias]

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Metacritic 96% Disponibilidad Steam, GOG, PlayStation Store, Xbox Store, GeForce NOW, (móvil a través de la nube), Eneba Año 2023 Desarrollador / Editor Larian Studios Lo que me encanta de ello Una narrativa profunda e interactiva, la libertad de D&D, decisiones con peso y compañeros cinematográficos

Si te encantan los juegos de rol de mundo abierto, Baldur’s Gate 3 es uno de esos juegos que entiende lo que hace especial a este género. En esencia, es un Aventura por turnos inspirada en D&D donde cada decisión cuenta. Esto incluye acciones sencillas, como elegir opciones de diálogo o luchar contra enemigos. También abarca tareas más complejas, como explorar el vasto mundo.

El combate me pareció táctico y muy variado: siempre hay otra forma de abordar una batalla. Puedes usar hechizos, el sigilo y el entorno para burlar a tus enemigos. ¿Y los gráficos? Impresionantes. Cada lugar, desde las inquietantes mazmorras hasta los frondosos bosques, parece haber sido diseñado con un propósito claro.

¿Qué distingueBaldur’s Gate 3 además de haber ganado el premio al Juego del Año 2025, es hasta qué punto tus decisiones influyen en el desarrollo del juego. La historia reacciona a todo lo que haces, lo que hace que cada partida sea única. Además, el guion es excelente. Cuenta con personajes memorables, humor negro y giros argumentales que te mantendrán en vilo.

Por qué lo elegimos Son muy pocos los juegos de rol que te permiten moldear el mundo con tanta profundidad, con decisiones que realmente importan y una narrativa que rivaliza con lo mejor del género.

Este juego es un sueño para los amantes de los mundos abiertos. Ofrece libertad para explorar y tiene sus raíces en D&D. Estas características aportan estrategia y opciones para el jugador, algo que pocos juegos pueden igualar. Si te encantan los RPG de mundo abierto con historias ricas en las que puedes forjar tu propio camino, lo recordarás Baldur’s Gate 3. Y si estás buscando otros RPG destacados juegos comoBaldur’s Gate 3 Si buscas algo en lo que sumergirte después, hay varias opciones interesantes que captan un espíritu similar de narración y exploración.

★ El mejor RPG de mundo abierto por su libertad narrativa y su profundidad basada en las consecuencias Baldur’s Gate 3 Compra en Eneba

2. Elden Ring [El mejor juego de rol de mundo abierto para vivir aventuras impresionantes y superar retos]

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Metacritic 96% Disponibilidad Steam, PlayStation Store, Xbox Store, GeForce NOW, (dispositivos móviles a través de la nube), Eneba Año 2022 Desarrollador / Editor FromSoftware / Bandai Namco Lo que me encanta de ello Un mundo abierto enorme, combates brutales, una historia llena de misterio y libertad para explorar

Desde el momento en que pones un pie en las Tierras Intermedias, te ves envuelto en este mundo impresionante que parece cobrar vida de una forma con la que la mayoría de los videojuegos solo pueden soñar. Cada golpe de espada, cada esquiva, cada hechizo cuenta, porque el combate se basa en la sincronización y la estrategia. Los gráficos son también absolutamente preciosos: desde el resplandor dorado del Árbol de la Tierra hasta el páramo de pesadilla de Caelid, cada zona tiene su propio ambiente, sus propios secretos y sus propios peligros acechando a la vuelta de la esquina. Para aquellos que buscan un RPG similar juegos comoElden Ring… pocos alcanzan este nivel de narración y desafío en materia medioambiental.

¿Qué es lo que hace queElden Ring uno de los aspectos que lo sitúan en mi «Monte Rushmore» de los juegos de mundo abierto es cómo aborda la exploración. Solo estás tú, tu curiosidad y un mundo que te recompensa por salirte de los caminos trillados. Te toparás con mazmorras ocultas, te enfrentarás a jefes que al principio parecen imposibles de vencer (hasta que ya no lo son) y descubrirás una historia tan profunda como misteriosa. Es más que simplemente sobrevivir, pero dominar el mundo y labrarte tu propio camino en él.

Por qué lo elegimos Una experiencia de juego brutal, hermosa y absolutamente inolvidable, algo que todo jugador debe vivir al menos una vez.

Para los aficionados a los juegos de rol de mundo abierto que, por alguna razón, aún no hayan jugado a este título, este es el juego que estaban esperando. Elden Ring, Como juego, te respeta como jugador. Te colarás en unas ruinas inquietantes iluminadas por llamas fantasmales y acabarás luchando contra un dragón que no te esperabas. Y si mueres (y créeme, lo will (morir), nunca da la sensación de ser algo fácil. Es justo y, de hecho, te anima a prestar atención a tu siguiente intento.

★ El mejor juego de rol de mundo abierto para vivir aventuras y retos impresionantes Elden Ring Compra en Eneba

3. The Witcher 3: La caza salvaje [El mejor juego de rol de mundo abierto para vivir emocionantes aventuras narrativas]

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Metacritic 93% Disponibilidad Steam, GOG, Epic Games Store, PlayStation Store, Xbox Store, GeForce NOW, Amazon Luna, (móvil a través de la nube), Eneba Año 2015 Desarrollador / Editor CD PROJEKT RED Lo que me encanta de ello Una narrativa rica, misiones secundarias interesantes, caza de monstruos, un mundo en constante evolución

He pasado cientos de horas jugando a juegos de rol de mundo abierto, desde Assassin’s Creed to Genshin Impact. Aun así,The Witcher 3: La caza salvaje destaca como una de mis mejores experiencias en el género. En el juego encarnas a Geralt de Rivia, un experto cazador de monstruos. Cuenta con dos espadas, una voz ronca y un corazón sorprendentemente tierno para el amor. Para los jugadores que busquen algo similar Los mejores juegos de rol con opciones románticasEste título pone el listón muy alto gracias a las profundas relaciones entre los personajes y a sus conmovedoras tramas.

Puede que te lleve un tiempo dominar el combate, pero parece que tiene un propósito. Esquivarás, bloquearás y lanzarás hechizos. Además, te prepararás para las batallas estudiando los puntos débiles de los monstruos y elaborando pociones.

He jugado enPS5, y puedo decir que el juego tiene un aspecto increíble. Cada lugar, desde los pantanos devastados por la guerra de Velen hasta el encanto de cuento de hadas de Toussaint, cuenta su propia historia. Los impresionantes gráficos y la intensa atmósfera demuestran que los creadores han prestado mucha atención a los detalles a la hora de construir este mundo.

Por qué lo elegimos Una narrativa que cala más hondo que cualquier espada, en la que incluso las misiones secundarias más insignificantes ofrecen una historia mucho más profunda de lo que parece a simple vista.

Lo que realmente me cautivó la primera vez que jugué al juego fue una historia centrada en los personajes. Cuenta con misiones en varios niveles y decisiones morales que le aportan una profundidad interesante. Los personajes parecían personas reales con problemas, motivos y pasados auténticos. Además, cuando tomas una decisión, tú sentir it.

A veces, las consecuencias no se notan hasta horas más tarde, pero golpean con fuerza. Para los aficionados a los juegos de rol que buscan personajes profundos, decisiones reales y un mundo lleno de vida, The Witcher 3 es perfecto. Permite you Da forma a tu historia, y eso es lo que la hace inolvidable.

★ El mejor juego de rol de mundo abierto para vivir emocionantes aventuras narrativas The Witcher 3: La caza salvaje Compra en Eneba

4. Dragon’s Dogma 2 [El mejor juego de rol de mundo abierto para disfrutar de combates dinámicos y crear grupos de forma creativa]

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Metacritic 86% Disponibilidad Steam, PlayStation Store, Xbox Store, GeForce NOW, (dispositivos móviles a través de la nube), Eneba Año 2024 Desarrollador / Editor Capcom Lo que me encanta de ello Compañeros del sistema de peones, combate dinámico, escalada de monstruos gigantes

Dragon’s Dogma 2 cuenta con un sistema de clases más elaborado que en el primer juego. Puedes elegir entre lanzar una lluvia de flechas como arquero, lanzar hechizos como mago o sembrar el caos como el nuevo embaucador. El embaucador utiliza ilusiones para enfrentar a los enemigos entre sí.

El sistema de peones destaca como la característica más singular del juego. Tu compañero de IA personalizado aprende de tu estilo de juego. A continuación, se adentra en los mundos de otros jugadores para recabar información y botín, antes de volver contigo más sabio que antes. Es un ingenioso giro al modo multijugador que da vida a tu grupo. Aunque la IA pueda resultar un poco extraña, como cuando un peón se cae por un precipicio en plena batalla, siempre resulta divertidísimo.

Los jugadores a los que les gusten los sistemas de RPG complejos y los mundos extensos quizá quieran echar un vistazo al Desierto Carmesíreseña del juego, que ofrece otra visión de la aventura y el combate en un mundo abierto.

Por qué lo elegimos Tu grupo es tu arma, el mundo es tu enemigo y cada paso es una lucha por la supervivencia.

Las noches son letales, y las limitadas opciones de desplazamiento rápido hacen que el peligro aceche por todas partes. Los lobos pueden arrastrarte al bosque. Si te adentras en la zona equivocada demasiado pronto, tendrás que correr para salvar la vida. Da la sensación de ser un poco inestable, y a veces parece que la cámara se pone en tu contra, pero, a pesar de todo eso, sigue siendo uno de los los mejores juegos de rolpor ahí.

Prepárate para un reto y quizá tengas que esperar a que salgan uno o dos parches.

★ El mejor RPG de mundo abierto para disfrutar de combates dinámicos y crear grupos de forma creativa Dragon’s Dogma 2 Compra en Eneba

5. Kingdom Come: Deliverance 2 [El mejor juego de rol de mundo abierto por su realismo medieval envolvente]

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Metacritic 88% Disponibilidad Steam, PlayStation Store, Xbox Store, GeForce NOW (previsto), (móvil a través de la nube), Eneba Año 2025 Desarrollador / Editor Warhorse Studios / Deep Silver Lo que me encanta de ello Simulación medieval realista, narrativa creíble, combate basado en habilidades

Kingdom Come: Deliverance 2 me ha tenido ocupado por las tardes durante semanas. Si te gustan los juegos que… me parece una preciosa recreación de la época medieval, puede que este sea el juego perfecto para ti. En él encarnas a Henry, el hijo de un herrero que intenta sobrevivir en la Bohemia del siglo XV, y sobrevivir no es nada fácil. El combate es una dura prueba de sincronización, resistencia y precisión. Los jugadores pronto se dan cuenta de que lo fundamental son los golpes contundentes. Un solo movimiento en falso puede costarte la vida.

Las escenas son impresionantes, con la luz del sol filtrándose entre los frondosos árboles y las armaduras brillando con un realismo asombroso, lo que hace que la ciudad medieval del juego parezca cobrar vida. Cada sistema exigía verdadera habilidad: fallé al forzar cerraduras más veces de las que me gustaría admitir. Todo esto contribuye a que el mundo parezca vivo de una forma que pocos juegos de rol logran. Los PNJ recuerdan tus fechorías, los habitantes del pueblo reaccionan a tu olor y a lo que oyen, y las misiones se desarrollan con consecuencias.

Por qué lo elegimos Podrás vivir de primera mano la Edad Media: con todo lo que ello conlleva, desde el polvo hasta los moratones.

Si te gustan los juegos de mundo abierto y buscas un RPG envolvente con temática medieval, historias profundas y consecuencias reales, Kingdom Come: Deliverance 2 satisfará tus necesidades. Es una visita obligada para los aficionados que deseen explorar el panorama de juegos de mundo abierto.

★ El mejor juego de rol de mundo abierto por su realismo medieval envolvente Kingdom Come: Deliverance 2 Compra en Eneba

6. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remasterizado [El mejor RPG de mundo abierto: el renacimiento de un clásico atemporal]

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Metacritic 85% Disponibilidad Steam, Tienda Xbox, Game Pass, Xbox Cloud Gaming (móvil), Eneba Año 2025 Desarrollador / Editor Bethesda Lo que me encanta de ello La clásica libertad de un mundo abierto, gremios y misiones emergentes

Oblivion Remasterizado es como redescubrir tu libro favorito con una mirada nueva. Se trata del mismo y querido juego de mundo abierto e impredecible que recuerdas de 2006. La diferencia ahora es que Todo tiene un aspecto increíble con Unreal Engine 5. Los desarrolladores han renovado por completo los gráficos, la iluminación, las sombras y los paisajes lejanos. Ahora, los bosques de Cyrodiil brillan con intensidad y los distintos rincones de sus ciudades rebosan vida. Sin embargo, los personajes no jugables siguen teniendo un aspecto ridículamente espantoso.

¿Qué es lo que hace queOblivion Remasterizado Lo mejor es la absoluta libertad que te ofrece. Puedes seguir la misión principal o dar rienda suelta a tus propias ideas descabelladas. Su sistema de creación de hechizos sigue siendo uno de los más destacados entre los RPG modernos, ya que te permite crear efectos absurdos, como hacer que los enemigos huyan a velocidad supersónica. Aunque siguen presentes algunas de las viejas peculiaridades, como el ajuste de nivel y las repetitivas puertas de Oblivion, las mejoras en la experiencia de juego, como la carrera a toda velocidad y una interfaz de usuario optimizada, hacen que disfrutar de la jugabilidad sea mucho más agradable.

Por qué lo elegimos Es un regreso clásico, pero más fluido e igual de mágico. Eso sí, no te dejes engañar por el «Remastered» del título, porque, para la mayoría de los jugadores, se parece mucho más a un remake.

Bethesda no lo solucionó todo en el The Elder Scrolls IV, pero lo han pulido lo suficiente como para que siga siendo divertido y jugable. El peculiar encanto del original permanece intacto. Además, cuenta con De Skyrim un espíritu aventurero con sistemas de RPG más profundos y algunas de las mejores misiones escritas por Bethesda. Si te gustan los RPG de mundo abierto con sorpresas y decisiones significativas, Oblivion Remasterizado merece la pena descubrirlo. Es caótico, creativo y está lleno de nostalgia.

★ El mejor RPG de mundo abierto: el renacimiento de un clásico atemporal The Elder Scrolls IV: Oblivion Remasterizado Compra en Eneba

7. Monster Hunter Wilds [El mejor juego de rol de mundo abierto para batallas ecológicas cooperativas]

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Metacritic 90% Disponibilidad Steam, PlayStation Store, Xbox Store, GeForce NOW, (dispositivos móviles a través de la nube), Eneba Año 2025 Desarrollador / Editor Capcom Lo que me encanta de ello Ecosistemas gigantescos, caza cooperativa, monstruos en constante evolución

Después de pasar horas explorando mundos enormes y participando en trepidantes batallas cooperativas, creía saber qué esperar de un juego de Monster Hunter, pero este me ha sorprendido gratamente.

La mecánica principal del juego sigue consistiendo en derrotar a monstruos gigantes, pero ahora los bucles son más fluidos. Ya no tienes que volver al pueblo después de cada cacería, y todo lo que necesitas para fabricar objetos, cocinar y reponer fuerzas lo tienes ahí mismo, en plena naturaleza.

El cambio entre zonas es impresionante. Lo que más me dejó boquiabierto fue el ecosistema reactivo: el tiempo cambia, los monstruos emigran y el terreno se transforma a tu alrededor. Aquí, el entorno desempeña un papel fundamental en el combate. ¿Luchar en un desierto que se convierte en una tormenta eléctrica y luego en un campo en flor? Es una locura.

Por qué lo elegimos ¿Qué podría ser más desafiante que luchar contra bestias colosales en mundos que cobran vida?

Hay quien dice que el juego no es muy exigente. Pero si lo que buscas es aventura, exploración y jugar con amigos, Wilds ofrece una experiencia cooperativa divertida y llena de vida. Recrea a la perfección el espíritu de Monster Hunter y es fácil de disfrutar.

★ El mejor juego de rol de mundo abierto para batallas ecológicas cooperativas Monster Hunter Wilds Compra en Eneba

8. Starfield [El mapa más grande de un juego de rol de mundo abierto]

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Metacritic 83% Disponibilidad Steam, Tienda Xbox, Game Pass, Xbox Cloud Gaming (móvil), Eneba Año 2023 Desarrollador / Editor Bethesda Game Studios Lo que me encanta de ello Exploración espacial, construcción naval, libertad a gran escala

Si estás familiarizado con cualquiera de los Skyrim or Consecuenciasserie,Starfield Es como adentrarse en un territorio conocido, solo que esta vez, en un futuro lejano de ciencia ficción dentro de un juego de mundo abierto.

En esencia, se trata de la clásica acción de los RPG de Bethesda. Podrás saquear bases abandonadas, interactuar con personajes no jugables y convertir poco a poco tu nave inicial en un crucero espacial. Pero ¿dónde Starfield destaca por su enorme alcance, con más de 1.000 planetas que puedes explorar a tu antojo, cada uno con sus propias historias ocultas y misiones secundarias.

Por qué lo elegimos Una galaxia de historias en la que tú eres un explorador incansable es algo más que emocionante. Entre otras cosas juegos de ciencia ficción inmersivos, Starfield destaca por ofrecer una exploración sin límites y una narrativa de gran profundidad.

Las líneas de misiones de las facciones parecen algunas de Bethesda«Es el mejor guion que ha tenido en años, sobre todo la trama de la Flota Carmesí, que te permite sumergirte de lleno en un mundo al estilo de *Firefly*. Las ciudades son impresionantes. Nueva Atlantis, Neon y Akila se perciben como centros urbanos vivos y diferenciados. Si te gustan los juegos de rol de mundo abierto, Starfield te ofrece la profundidad, la libertad y la maravilla que buscas… ¡pero en el espacio!

★ El mapa más grande de un juego de rol de mundo abierto Starfield Compra en Eneba

9. Dune: El despertar [El mejor juego de rol de mundo abierto para una supervivencia en un desierto inhóspito con intriga]

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Metacritic 78% Disponibilidad Steam, GeForce NOW (móvil a través de la nube), Eneba Año 2025 Desarrollador / Editor Funcom Lo que me encanta de ello MMO de supervivencia en Arrakis, gusanos de arena y política entre facciones

Como gran aficionado y consumidor de todo tipo de Dune dados los medios de comunicación, será difícil hacer una reseña de esto sin ningún tipo de sesgo personal. Dune: El despertar parece un juego centrado en la política, ambientado en una dura pesadilla de supervivencia en el desierto. Las tramas son las típicas de la búsqueda de recursos, la fabricación y la construcción, pero con un toque brutal Dune giro. Para los jugadores que se adentran en los juegos de rol con juego de supervivenciaelementos, elDune: El despertar El título destaca por su intensa dinámica política impulsada por los jugadores y su mundo implacable.

Dune: El despertar Me llama la atención por dos razones: su interesante profundidad política y una historia que se aleja de los libros, las películas y las series de televisión. Al jugar a Dune, tienes que urdir intrigas para sobrevivir. Únete a facciones, comercia con especias (el recurso más valioso) y manipula a los consejos para ganar poder.

Este juego de mundo abierto parece realmente vivo, con una política que depende de los jugadores, donde los gremios se enfrentan por el territorio y las alianzas cambian como los vientos del desierto. Su mundo abierto es inmenso y opresivo, con imponentes formaciones rocosas, cuevas ocultas y barcos naufragados que podrás saquear solo si consigues sobrevivir al viaje.

Por qué lo elegimos Pocos juegos combinan la supervivencia, la exploración y las luchas de poder con tanta naturalidad.

Para los aficionados a los juegos de rol de mundo abierto, esta es una combinación única de supervivencia cruda y apuestas altas, ya que Arrakis es un lugar brutal que no perdona los errores.

★ El mejor juego de rol de mundo abierto de supervivencia en un desierto inhóspito con intrigas Dune: El despertar Compra en Eneba

10. Cyberpunk 2077 [El RPG de mundo abierto mejor valorado]

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Metacritic 86% Disponibilidad Steam, GOG, Epic Games Store, PlayStation Store, Nintendo eShop, Xbox Store, GeForce NOW, Amazon Luna (lanzamiento limitado), (dispositivos móviles a través de la nube), Eneba Año 2020 Desarrollador / Editor CD PROJEKT RED Lo que me encanta de ello Una ciudad envolvente, una narrativa sólida, variedad en la construcción y un ambiente de ciencia ficción

Cyberpunk 2077 Aunque daba la sensación de estar poco pulido cuando salió al mercado en 2020, tras las actualizaciones, el juego se ha convertido sin duda en uno de los RPG de mundo abierto más envolventes que se han creado jamás. Este mundo distópico con temática neón por fin está a la altura de las expectativas del «parque de atracciones futurista» que se prometió inicialmente a los jugadores.

Cyberpunk 2077es un superun juego de rol de acción genial. Juegas en el papel de V, un mercenario. Te abres camino en los bajos fondos del mundo del crimen mediante tiroteos, piratería informática y mejoras cibernéticas. Los árboles de habilidades me permitieron crear una configuración de «net runner» que me resultaba totalmente propia, desde un «net runner» frágil pero letal hasta un tanque cibernético imparable.

Lo que más me gusta de Cyberpunk 2077 es la propia Night City. Es una metrópolis impresionante, repleta de historias por descubrir en cada callejón. El guion brilla con especial intensidad en las misiones secundarias, cuya profundidad emocional parece rivalizar con la de la historia principal.

Por qué lo elegimos Déjate llevar por una ciudad enorme donde cada luz de neón esconde una historia y cada decisión da forma a tu leyenda.

Para los amantes de los mundos abiertos, Night City ahora parece cobrar vida. La IA renovada, las persecuciones policiales mejoradas y los eventos dinámicos hacen que la exploración resulte gratificante. Si buscas un juego de rol con estilo y una de las ciudades más impresionantes del mundo de los videojuegos, Cyberpunk 2077 por fin merece la pena dedicarle tiempo.

★ El RPG de mundo abierto mejor valorado Cyberpunk 2077 Compra en Eneba

11. Red Dead Redemption 2 [Mejor juego de rol de mundo abierto por la excelencia de su narrativa occidental]

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Metacritic 97% Disponibilidad Steam, Epic Games Store, Rockstar Launcher, PlayStation Store, Xbox Store, (en dispositivos móviles solo a través de la nube con Xbox Remote o PS Remote), Eneba Año 2018 Desarrollador / Editor Rockstar Games Lo que me encanta de ello Un mundo ultrarrealista, una historia conmovedora, una inmersión sin igual

Si alguna vez has soñado con vivir como un forajido en los últimos días de la frontera americana, Red Dead Redemption 2 te ayuda a sumergirte en esa fantasía.

En la piel del protagonista, Arthur Morgan, vivirás una experiencia de juego con una de las mecánicas de mundo abierto más realistas que se han creado jamás. Podrás disfrutar de una experiencia de caza en la que tendrás que seguir el rastro de las presas y abatirlas de un solo golpe; los caballos necesitan que los cepilles y les des de comer, y tus compañeros de campamento reaccionarán según lo mucho que contribuyas.

Cuando jugué, el combate me pareció intenso y meditado; cada disparo tenía peso, y el sistema «Dead Eye» te permitía ralentizar el tiempo para disfrutar de tiroteos espectaculares. El estilo visual es sencillamente impresionante, desde las montañas nevadas hasta los pantanosos bayous, todo ello diseñado con una atención obsesiva por los detalles.

La profundidad emocional es impecable. A medida que la historia de la banda de Van der Linde se desarrolla en el Salvaje Oeste, abarca la tragedia, la lealtad y el cambio. La trayectoria personal de Arthur se erige como uno de los mejores arcos narrativos de personajes de la historia de los videojuegos.

Por qué lo elegimos Caza, lucha y sobrevive en el el juego de western más realista con un mundo abierto enorme en el que te encantará perderte.

Para los aficionados a los mundos abiertos, este es el juego de mundo abierto definitivo: puedes elegir entre ser un pistolero honorable que ayuda a los habitantes del pueblo o un despiadado forajido que asalta trenes; la decisión es tuya. El ritmo pausado puede poner a prueba la paciencia de algunos jugadores, pero quienes se dejen llevar por él descubrirán una experiencia sin igual.

★ El mejor juego de rol de mundo abierto por la excelencia de su narrativa occidental Red Dead Redemption 2 Compra en Eneba

12. The Legend of Zelda: El aliento de lo salvaje [Juego de rol de mundo abierto para Switch]

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Metacritic 97% Disponibilidad Nintendo eShop (solo para Switch), Eneba Año 2017 Desarrollador / Editor Nintendo Lo que me encanta de ello Total libertad de exploración, jugabilidad basada en la física, soluciones emergentes

Hay pocos juegos tan ilimitados y únicos como The Legend of Zelda: El aliento de lo salvaje, incluso cuando hablamos de los juegos de rol y los de mundo abierto. El juego realmente parece cobrar vida, ya que rebosa belleza y misterio por dondequiera que mires. Cada zona está repleta de secretos que esperan ser descubiertos, y siempre resulta increíblemente emocionante ir en su búsqueda.

Sin embargo, lo que más destaca es su libertad. Puedes explorar prácticamente todo, aceptando misiones secundarias, buscando recursos valiosos o simplemente dejándote llevar por este mundo inmenso. Escala montañas, planea sobre valles, resuelve acertijos y construye las cosas más alocadas, ya sea para recorrer el mundo, luchar contra enemigos o simplemente por diversión.

Por qué lo elegimos Es una aventura de rol con un aire de cuento de hadas que ofrece una libertad casi ilimitada para explorar e interactuar con el mundo como mejor te parezca.

Aunque ya tenga unos cuantos años, Breath of the Wild Sin duda, sigue siendo un título imprescindible para Switch. Si te encantan los RPG de mundo abierto, no hay excusa que valga para dejar de jugarlo.

★ Juego de rol de mundo abierto para Switch The Legend of Zelda: El aliento de lo salvaje Compra en Eneba

13. Fallout 4: Edición Juego del Año [El mejor juego de rol de mundo abierto postapocalíptico]

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Metacritic 88% Disponibilidad Steam, GOG, Epic Games Store, PlayStation Store, Xbox Store, Game Pass, Xbox Cloud Gaming (móvil), GeForce NOW, Eneba Año 2015 Desarrollador / Editor Bethesda Lo que me encanta de ello Juego de mundo abierto tipo sandbox, construcción de bases y ciclo de exploración

Para los aficionados a los juegos de rol de mundo abierto a los que les encanta el ambiente de las distopías postapocalípticas, sería difícil encontrar un juego más perfecto que Fallout 4. Aunque se desarrolla en un páramo total, el mundo del juego no solo es inmenso, sino que está realmente lleno de vida, repleto de lugares interesantes que explorar, desde ciudades en ruinas hasta bóvedas subterráneas.

Combate, conConsecuenciasEl característico sistema V.A.T.S. del juego es muy divertido, y las opciones de personalización de las armas, los asentamientos e incluso tu propio personaje le aportan una gran profundidad. La historia principal es realmente buena, pero es increíblemente fácil distraerse, ya sea construyendo asentamientos, ayudando a la gente o embarcándose en tus propias misiones.

Por qué lo elegimos Es un mundo postapocalíptico muy envolvente, lleno tanto de peligros como de diversas oportunidades, todo lo cual puede dar lugar a resultados muy interesantes.

Fallout 4es realmente una aventura que te hace sentir como si realmente formaras parte de su mundo en ruinas. Si te encantan los escenarios postapocalípticos, pero prefieres no tener que vivir en uno en la vida real, esto es lo más parecido que hay sin cruzar esa línea y, sinceramente, es perfecto.

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14. The Outer Worlds 2 [El mejor juego de rol de mundo abierto para disfrutar de una ingeniosa aventura de ciencia ficción]

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Metacritic 83% Disponibilidad Steam, Tienda Xbox, Game Pass, Xbox Cloud Gaming (móvil), Eneba Año 2025 Desarrollador / Editor Obsidiana Lo que me encanta de ello Humor, libertad de elección del jugador, diálogos con ramificaciones, sátira de los juegos de rol espaciales

The Outer Worlds 2 Es, sin duda, una auténtica joya tanto entre los juegos de rol como entre los de mundo abierto. Puede que no sea tan ilimitado como otras opciones de esta lista, pero precisamente ese enfoque un poco más concreto es lo que hace que destaquen las mejores partes de este juego.

La acción se desarrolla en una enorme colonia cósmica de estilo retrofuturista situada en un sistema solar lejano, en los confines del espacio explorado. El mundo abierto del juego es una mezcla de control corporativo implacable y aventura espacial, todo ello envuelto con maestría en una sátira ingeniosamente escrita.

Hay muchísimo por explorar y entre lo que elegir, con decisiones que influyen tanto en tu historia como en tus compañeros y en toda la colonia. Cada planeta que visites te depara nuevas sorpresas. Además, mejora el primer juego en varios aspectos, con un mayor énfasis en el juego de rol (una vez que elijas tus habilidades, no podrás cambiarlas).

Por qué lo elegimos The The Outer Worlds 2es un juego de rol satírico y retrofuturista que da en el clavo y es perfecto si alguna vez has querido…Consecuencias el ambiente y añádele un toque de viajes espaciales.

The Outer Worlds 2 ofrece un equilibrio magnífico entre la libertad y una narrativa envolvente, lo cual resulta increíblemente satisfactorio. Y aunque quizá no sea perfecto, es una experiencia muy divertida que merece la pena vivir, sobre todo para los jugadores a los que les gustan los juegos de rol que se centran en el aspecto interpretativo.

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15. Declarado [El mejor juego de rol de mundo abierto para una experiencia de fantasía inmersiva en primera persona]

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Metacritic 88% Disponibilidad Steam, Tienda Xbox, Game Pass, Xbox Cloud Gaming (móvil), Eneba Año 2025 Desarrollador / Editor Obsidiana Lo que me encanta de ello Juego de rol de fantasía en primera persona, combates mágicos, un mundo con una rica mitología

Declarado es el tipo de juego que te recuerda por qué te enamoraste de los juegos de mundo abierto en primer lugar. Esta aventura de fantasía en primera persona combina ObsidianaLa legendaria narrativa del juego, combinada con combates trepidantes y zonas vibrantes y diseñadas a mano.

Este juego de mundo abierto está repleto de numerosas regiones densas e interconectadas, cada una de ellas llena de secretos, misiones secundarias y acertijos ambientales que recompensan la exploración. Si estás buscando juegos de fantasía que cautivan con la construcción de mundos y el descubrimiento, Declarado se sitúa sin problemas entre la élite.

Una de las cosas que hace único a Declarado is la profundidad de la magia y la historia. Desde la formación de agujeros negros hasta decidir el destino de pueblos enteros, Declarado te permite dejar tu huella. Mis opciones de diálogo realmente importaban; vi cómo cambiaba el destino de todo un pueblo a raíz de una sola conversación.

Por qué lo elegimos Obsidian se ha arriesgado a lo grande con una historia muy elaborada y una magia que parece cobrar vida.

En un género repleto de juegos de rol de mundo abierto que a menudo parecen superficiales o innecesariamente complejos, Avowed logra un equilibrio que funciona. No reinventa el género de los juegos de rol, pero para los aficionados a Pilares, Skyrim, The Outer Worlds, o inclusoHogwarts Legacy… vale la pena echarle un vistazo…

★ El mejor juego de rol de mundo abierto para una experiencia de fantasía inmersiva en primera persona Declarado Compra en Eneba

16. The Elder Scrolls V: Skyrim [El mejor juego de rol de mundo abierto por la libertad de elección del jugador]

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Metacritic 94% Disponibilidad Steam, GOG, Epic Games Store, PlayStation Store, Xbox Store, Game Pass, GeForce NOW, (móvil a través de la nube), Eneba Año 2011 Desarrollador / Editor Bethesda Lo que me encanta de ello Rejugabilidad infinita, libertad para interpretar cualquier papel, dragones gigantes

¿No pensabas que iba a pasar esto por alto, verdad? Skyrim quizá ya tenga la edad suficiente para conducir, pero gracias a años de actualizaciones sigue siendo tan jugable como siempre. Como es habitual, asumes el papel de un prisionero, pero esta vez tu ejecución no se detiene porque un emperador te pida ayuda (como en El olvido) pero gracias a un enorme dragón.

La enorme bestia empieza a incendiar el pueblo en el que te encuentras, sumiendo todo en el caos y dándote la oportunidad de escapar. A partir de ahí, tienes total libertad para ir a cualquier sitio y hacer prácticamente lo que quieras, ya sea para robar todo lo que no esté clavado al suelo o para convertirte en un temible cazador de monstruos.

Bethesda se ha labrado, con razón, una gran reputación por ofrecer a los jugadores enormes mundos abiertos, y De Skyrim es difícilmente igualable: aunque el tamaño del mapa, de unas 14-15 millas cuadradas, es reducido para los estándares actuales, está repleto de un contenido que podría decirse que es mucho mayor que el de los títulos de mundo abierto contemporáneos. En resumen, si ves algo, probablemente encontrarás la manera de llegar hasta allí.

Por qué lo elegimos El mundo deSkyrim sigue luciendo magnífico en todo su esplendor invernal, pero fue precisamente la enorme variedad de opciones que ofrece al jugador lo que le valió múltiples premios.

Bethesda los juegos también son conocidos por sus fallos, lo cual Skyrim no es inmune a ello. Sin embargo, la buena noticia es que suele ser divertido (como ver a los PNJ dar vueltas sobre sí mismos sin motivo alguno) en lugar de arruinar la partida. Tampoco hay nada que impida Skyrim de ganar múltiples premios al Juego del Año. Viaja a las heladas montañas y compruébalo por ti mismo; te garantizo que lo pasarás en grande.

★ El mejor juego de rol de mundo abierto en cuanto a libertad de elección del jugador The Elder Scrolls V: Skyrim Compra en Eneba

17. Fallout: New Vegas [RPG de mundo abierto con la mejor historia]

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Metacritic 84% Disponibilidad Steam, GOG, Epic Games Store, Tienda de Xbox, Game Pass, GeForce NOW, (móvil a través de la nube), Eneba Año 2010 Desarrollador / Editor Obsidian / Bethesda Lo que me encanta de ello La mejor narrativa de los juegos de rol, opciones de facciones y finales alternativos

Obsidiana se hizo un nombre en el mundo de los juegos de rol con dos Neverwinter Nightsjuegos, peroNew Vegas fue su primer juego de rol de mundo abierto. Le encargaron el Consecuenciaslas riendas deBethesda, Obsidian creó un spin-off independiente atractivo, aunque un poco rudimentario.

New Vegas hereda mucho de su predecesor, Fallout 3, incluyendo la estructura general y el aspecto, lo que llevó a que algunas críticas iniciales lo calificaran más como una expansión que como un juego propiamente dicho. Sin embargo, si eres como yo y eres capaz de ir más allá de las similitudes superficiales, entonces encontrarás un juego de rol con una historia muy rica y un montón de De Obsidiancaracterísticas distintivas, incluyendo una narrativa ramificada y decisiones del jugador que tienen un peso real.

Asumes el papel de un mensajero cuyo único trabajo es entregar un paquete en New Vegas. Por supuesto, las cosas no salen según lo previsto. Te verás envuelto en misiones relacionadas con la República de Nueva California —militarista, pero benévola— y la Legión de César —esclavista, pero eficiente—, y la mayoría de los caminos te llevarán a un posible enfrentamiento con el señor feudal de New Vegas, Mr. House.

Por qué lo elegimos Aunque al principio da la sensación de ser una versión inferior Fallout 3, pronto queda claro New Vegas tiene un guion mejor que ese juego. Imprescindible para los aficionados a los juegos de rol con una narrativa profunda.

New Vegas era algo así como elConsecuencias el «hermano pequeño» de la serie en el momento de su estreno, pero gracias a la segunda temporada de la Consecuencias La serie de televisión (que lo utilizó como escenario) ha vuelto a poner el juego en el punto de mira. Te recomiendo que te adentres en el Mojave digital para descubrir por ti mismo por qué merece la pena jugar a este juego.

★ RPG de mundo abierto con la mejor historia Fallout: New Vegas Compra en Eneba

18. Horizon Zero Dawn [El mejor juego de rol de mundo abierto en cuanto a diseño de criaturas]

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Metacritic 89% Disponibilidad Steam, Epic Games Store, PlayStation Store, PlayStation Plus (rotaciones), Eneba Año 2017 Desarrollador / Editor Guerrilla Games / Sony Lo que me encanta de ello Dinosaurios robóticos, un protagonista carismático, un mundo abierto precioso

Mira, si la frase «dinosaurios robot» no te convence para jugar a este juego, entonces no sé qué lo hará. Ambientado en una Tierra del futuro gobernada por máquinas con aspecto animal, tú controlas a Aloy en su misión para descubrir el secreto de las bestias robóticas. Horizon Zero Dawn Ha dado lugar a múltiples secuelas, spin-offs y contenidos descargables, pero el juego original sigue estando a la altura. Si eres fan de los RPG de acción con una historia que realmente te engancha, no dudo en recomendarte este juego.

El mundo en sí mismo también merece la pena ser explorado. Hay muchos juegos que ofrecen un mundo abierto, pero no logran incluir mucho contenido en él. Esto no es un problema en Horizon Zero Dawn ya que siempre hay alguna máquina a la que cazar o alguna zona que explorar, y todo tiene un aspecto magnífico.

Aparte del entorno, el combate resulta muy satisfactorio y me gusta especialmente la variedad de armas que se pueden usar. Estas van desde distintos arcos hasta el «Cañón Devastador», de nombre tan sugerente, que dispara un proyectil de gran poder destructivo. En octubre de 2024 se lanzó una versión remasterizada, pero, sinceramente, los gráficos originales siguen estando muy bien.

Por qué lo elegimos Podrás luchar contra dinosaurios mecánicos gigantes y animales robóticos con un diseño genial. ¡No hay más que decir!

Aunque hay juegos más recientes de la serie, el original se gana un puesto en esta lista por ser el primero en ofrecer todo lo que ofrece. Cuenta con combates intensos, un mundo abierto precioso, una progresión al estilo RPG y, ¿he mencionado los dinosaurios robot? ¡Hay un montón de ellos!

★ El mejor RPG de mundo abierto en cuanto a diseño de criaturas Horizon Zero Dawn Compra en Eneba

Resumen y menciones especiales

Ahí lo tienes: 18 excelentes juegos de rol de mundo abierto que abarcan desde los galardonados (Elden Ring, Baldur’s Gate 3) hasta la aclamada por la crítica (Fallout 4, The Legend of Zelda: El aliento de lo salvaje) y todo lo demás. Bueno, casi todo; es que en una lista no cabe todo.

Si echo en falta algún título concreto en la lista de los mejores juegos de rol de 2025/2026, ya sea porque se haya lanzado recientemente o porque simplemente siga siendo divertido de jugar, no te preocupes. Tengo algunas recomendaciones más para ti.

Si te gustan los juegos de ciencia ficción y ambientados en el espacio con mundo abierto, No Man’s Sky sigue mejorando cada vez más gracias a sus actualizaciones gratuitas y constantes. Hytale puede que aún se encuentre en fase de acceso anticipado, pero ya ofrece una versión más centrada en los juegos de rol de De Minecraft generación procedural en un mundo abierto.

¿Te apetece algo nuevo? Desierto Carmesícombina un juego de rol de fantasía de mundo abierto para un solo jugador con mecánicas de MMO, mientras que te recomiendo «The Seven Deadly Sins: Origin», inspirado en el anime, si lo que buscas es un juego de rol de mundo abierto gratuito.

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