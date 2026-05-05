Los 10 mejores juegos de PvE que no te puedes perder en 2026

Algunos de loslos mejores juegos de PvEofrecen un tipo diferente de emoción, en la que el verdadero reto reside en enemigos controlados por la IA muy difíciles, no rivales sudorosos. Estos juegos te permiten Explora mundos llenos de detalles, avanza a tu propio ritmo y disfruta de misiones cooperativas o partidas en solitario sin presión.

Desde la creación de tu personaje hasta el dominio del combate, tal y como ocurre en franquicias emblemáticas como Warcraft, los juegos PvE te ofrecen la oportunidad de sumergirte en sistemas complejos y batallas gratificantes.

También encontrarás formas interesantes de romper la rutina. Algunos títulos te enganchan con historias muy ricas campañas, mientras que otros mantienen el interés con mejoras de equipamiento o misiones secundarias que realmente merecen la pena mejor botín.

Si estás buscando algo inmersivo and sin estrés, esta lista tiene lo que necesitas. Desde sagas que abarcan toda la galaxia como La Antigua República Si lo que buscas es fantasía realista, las siguientes recomendaciones te vendrán muy bien.

Nuestra selección de los mejores juegos de PvE

Vamos al grano. Estos son los Modo PvE Temas que no me canso de escuchar:

Helldivers 2 (2024) – Un juego de disparos por equipos con misiones caóticas y mejores recompensas. Deep Rock Galactic (2020) – enanos espaciales, cuevas y acción sin descanso. Space Marine 2 (2024) – Acción cuerpo a cuerpo brutal en el Viejo Un universo «grimdark» a escala republicana.

Eso es solo la punta del iceberg. Estas recomendaciones son adictivas en el buen sentido: y la lista completa que viene a continuación es aún más completa. Así que no te vayas todavía.

PS: «Helldivers 2» está ahora mismo en oferta, así que, si te pica la curiosidad, este es el momento perfecto para probarlo.

Los 10 mejores juegos de PvE

Desde abrirte paso por mazmorras tenebrosas hasta enfrentarte a enemigos feroces, ¿cuántos de estos los mejores juegos de PvE ¿Los has probado? Cada título tiene su propio estilo, lo que garantiza horas de juego apasionante. Si te gustan las intensas batallas cooperativas o las historias para un jugador con gran profundidad, entre estos títulos encontrarás el que más te conviene. los mejores juegos de PvE.

1. Helldivers 2 [El mejor juego de PvE para disfrutar del caos cooperativo táctico]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas PC, PlayStation 4, PlayStation 5 Año de estreno 2024 Desarrollador Arrowhead Game Studios Ideal para Aficionados al modo cooperativo, amantes de la estrategia, fans de la ciencia ficción

Helldivers 2 te sumerge de lleno en el caos acción cooperativa, donde cada misión exige rapidez mental, un trabajo en equipo impecable y muchas risas por el camino. Juegas en el papel de un Helldiver, miembro de un escuadrón de élite enviado a proteger a la humanidad de las implacables amenazas alienígenas que acechan por toda la galaxia.

La esencia del juego reside en coordinación. El éxito no se consigue con hazañas de lobos solitarios, sino manteniéndonos unidos, estando alerta y sabiendo cuándo pedir ayuda a “Estrategias«… herramientas de apoyo táctico que van desde lanzamientos de suministros hasta devastadores ataques aéreos. Claro, las cosas pueden torcerse rápidamente, pero la mitad de la diversión reside en los momentos inesperados: llamadas de pánico, salvamentos de última hora o, seamos sinceros, acabar accidentalmente con todo tu escuadrón por un disparo fallido de láser orbital».

El estilo de esta es puro realismo crudo ciencia ficción. Hablamos de armaduras gastadas, enjambres alienígenas y potencia de fuego de alta tecnología repartidos por planetas infestados de bichos. Algunas armas son ruidosas y descaradas, mientras que otras exigen delicadeza, lo que te ofrece una gran variedad de equipamientos.

Cadamisión te ofrece algo diferente, desde configuraciones de defensa de bases hasta enfrentamientos contra jefes a gran escala. Cuantas más misiones se completen, más cambia el universo. Es un ciclo que hace que todo parezca vivo, con un interés real ligado al rendimiento de la comunidad.

Para los jugadores de PvE, Helldivers 2 da en el clavo. Es una mezcla de reto and una comedia inesperada, repleto deprofundidad estratégica. También es uno de los más destacados Juegos de TPS si te encanta esa intensidad de los combates cuerpo a cuerpo. Si te gustan los tiroteos en equipo en los que cada partida es diferente, este juego te enganchará.

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2. Deep Rock Galactic [El mejor juego de PvE para la exploración en equipo]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas PC, PlayStation, Xbox Año de estreno 2018 Desarrollador Ghost Ship Games Duración media de la partida 30-50 horas

Deep Rock Galactic te sumerge a ti y a tu escuadrón de enanos espaciales en unas cuevas salvajes generadas proceduralmente y repletas de peligro, botín,anderrores el tamaño de los camiones. Esto no es el típico juego de minería. Cada misión te sumerge en una mezcla de búsqueda de recursos, tiroteos para acabar con bichos, objetivos impredecibles y la necesidad constante de confiar en tu tripulación para salir con vida. El juego… sistema de clases aporta una gran profundidad, con ingenieros, artilleros, perforadores y exploradores cada uno de ellos aporta algo esencial. La comunicación y la coordinación son lo que te mantiene con vida.

El estilo visual apuesta por ciencia ficción estilizada, con una mezcla de minerales luminosos, terrenos inestables, túneles alienígenas cambiantes y flora bioluminiscente que hacen que cada cueva parezca un territorio inexplorado. Si a eso le sumamos entorno aleatorio y los retos en constante evolución, y ahí tienes un ciclo que no deja de dar frutos. Siempre hay algo nuevo que descubrir o sobre lo que animar a tu equipo. Y, sinceramente, el la personalidad de los enanos es la mitad de la diversión: comentarios sarcásticos, tragones de cerveza en el centro y bromas constantes con tus amigos haz que el tiempo de inactividad sea igual de entretenido.

For Modo PvE Amigos, este juego es una mina de oro (literalmente). Se sitúa sin duda entre los los mejores juegos cooperativos, gracias a lo mucho que depende del buen trabajo en equipo.

Está repleto de mejor botín, una variada selección de misiones y un modo cooperativo que nunca pasa de moda. El tipos de enemigos cambian las cosas en cada partida, lo que hace que cada partida sea impredecible y llena de tensión. Si te gustan los juegos que te permiten jugar Inteligente y animado cuando estás con amigos, Deep Rock Galactic es difícil de superar.

★ El mejor juego de PvE para la exploración en equipo Deep Rock Galactic Compra en Eneba

3. Warhammer 40.000: Space Marine 2 [El mejor juego de PvE para combates cuerpo a cuerpo brutales]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas PC, PlayStation, Xbox Año de estreno 2024 Desarrollador Saber Interactive Duración media de la partida 20-30 horas

Warhammer 40.000: Space Marine 2 te permite ponerte la armadura de combate de una máquina de matar genéticamente modificada y arrasar con todo lo que se te ponga por delante. Aquí no hay lugar para el sigilo: te lanzas a la batalla con un espada sierraPor un lado, imagina una mezcla entre «Star Wars» y la guerra cuerpo a cuerpo más brutal; este juego convierte cada combate en una pelea cinematográfica. La mecánica principal del juego se basa en la acción trepidante y brutal La refriega y el combate a distancia, ambientado en enormes campos de batalla que reflejan la magnitud y el caos de la Warhammeruniverso.

Las imágenes impactan de lleno con realismo crudo, desde las pesadas armaduras hasta los campos de batalla empapados de sangre. Cada golpe y cada disparo tienen peso. Es el tipo de impacto que hace que tus armas parezcan instrumentos de destrucción, no solo herramientas.

The Modo PvEofrece misiones intensas en las que adaptarse a oleadas de enemigos y saber cuándo avanzar o retroceder marca la diferencia.

Aunque se centra en la acción en solitario, también ofrece una experiencia muy satisfactoria de luchar codo con codo con tus amigosfrente a enemigos muy superiores.

Esto no es unJuego PvP, pero eso es precisamente lo que lo hace destacar para los aficionados al PvE. Da en el clavo en eso fantasía de poderde ser un ejército de un solo hombre, con armas que parecen devastadoras y un movimiento que mantiene la fluidez. Si a eso le sumamos una historia arraigada en la rica tradición de Warhammer, el resultado es una experiencia que combina formas interesantes de jugar con una energía pura y explosiva. Y sí, cuanto más te adentras, mejor es el botín.

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4. Elden Ring: Nightrein [El mejor juego de PvE para los amantes de los retos extremos]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC, PlayStation 4, Xbox One Año de estreno 2025 Desarrollador General Arcade / FromSoftware Inc. Duración media de la partida 50-100 horas

Elden Ring te sumerge en un mundo abierto que premia la exploración audaz (al igual que muchos de los los mejores juegos de rol (por ahí), combates que requieren paciencia y un gusto por lo desconocido. Ambientada en la hermosa Las Tierras Intermedias, permite a los jugadores labrarse su propio camino a través de ruinas imponentes, bosques ancestrales y mazmorras malditas; al igual que el los mejores juegos de mundo abierto que premian la curiosidad.

Se trata de desentrañar secretos que el universo se niega a revelar fácilmente; todo hay que ganárselo. La mecánica de juego te mantiene alerta, combinando precisos golpes de espada con poderosa magia, mientras que los enemigos ponen a prueba tus reflejos y tu resistencia. Es exigente y difícil, pero cada victoria se siente merecida e inolvidable.

El estilo visual se inclina hacia lo melancólico fantasía, repleto de ruinas derruidas, paisajes tormentosos y vestigios de antiguas civilizaciones que hacen que el juego cobre vida. La filosofía de diseño característica de FromSoftware brilla aquí y da lugar a lugares que transmiten una sensación a la vez peligrosa y sagrada.

Te enfrentarás a jefes gigantescos que te acelerarán el corazón, y los personajes con los que te cruces, ya sean aliados o enemigos, están llenos de misterio y significado. Y para aquellos a los que les atrae la rutina de subir de nivel, esto juego es una auténtica lección magistral sobre cómo hacer que el sufrimiento resulte gratificante. Este gran atractivo es la razón por la que aparece en la Desglose de los nominados al premio «Best Player’s Voice» de los Game Awards 2025, consolidándose como uno de los favoritos indiscutibles de los fans.

Si eres de los que… jugador a quien le gusten las batallas difíciles como las de juegos al estilo Souls, adentrándote en la rica tradición y trazando tu propia aventura, «Elden Ring» es un juego imprescindible. Es unPvE Un camino en el que el éxito lleva tiempo, pero cada paso merece la pena.

★ El mejor juego de PvE para los amantes de los retos extremos Elden Ring: Nightrein Compra en Eneba

5. Sea of Thieves [El mejor juego de PvE para interpretar a piratas y navegar por mar abierto]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas PC, PlayStation, Xbox Año de estreno 2018 Desarrollador Microsoft Studios Ideal para Fans de los piratas, amantes del modo cooperativo, exploradores

Sea of Thieves es un mundo compartido aventura pirata donde no hay dos viajes iguales. Este juego te pone al timón (literalmente) y te permite trazar tu propio rumbo a través de sus mares resplandecientes y caóticos. Navegarás en barcos, descubrirás tesoros enterrados, te enfrentarás a monstruos marinos y tendrás que lidiar con algún que otro sabotaje. La diversión reside en el libertad to elige tu propio camino, sin un guion fijo ni reglas estrictas, por lo que cada sesión resulta fresca y abierta a lo que tú quieras hacer.

El estilo artístico es intencionadamente juguetón, con islas bañadas por el sol, inquietantes bancos de niebla y naufragios que esperan ser explorados. Los jugadores que vuelven una y otra vez se dan cuenta de que se trata de algo más que de recoger botín. Se trata de crear historias inolvidables junto a tu tripulación. Desde enfrentarse a flotas fantasma hasta transportar suministros bajo el fuego enemigo, siempre hay un nuevo desafío esperándote más allá del horizonte. PvP También surgen momentos inesperados, a menudo cuando menos te lo esperas, lo que añade tensión y sorpresa a cada viaje.

Las ocasionales disputas en el modo PvP hacen que los mares sean impredecibles. Para aficionados, este juego destaca por la creatividad de los jugadores and narración dinámica. El caos del PvP, aunque poco frecuente, le da un toque especial a una exploración que, por lo demás, se centra en el PvE. Si quieres jugar a un juego de piratas en el que lo importante es la aventura, el caos está garantizado y cada miembro de la tripulación cuenta, este es un título que no te puedes perder.

★ El mejor juego de PvE para vivir la experiencia de ser un pirata y surcar los mares Sea of Thieves Compra en Eneba

6. Destiny 2 [El mejor juego de PvE para vivir aventuras espaciales en busca de botín]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Google Stadia Año de estreno 2022 Desarrollador Bungie Características únicas Una historia cinematográfica, contenido de incursiones y mazmorras, y un sistema de disparos muy pulido

Destiny 2 combina lo mejor de la narrativa de ciencia ficción, los combates trepidantes y la progresión al estilo de los MMO en un universo gigantesco y en constante evolución. Como Guardián, tu misión es defender humanidaden contra deamenazas extraterrestres, dioses oscuros y facciones rivales. El juego ofrece una enorme variedad de actividades; misiones de la historia, asaltos, eventos y algunas de las incursiones más complejas que existen. Es la combinación de escenas de tiroteos and magia espacial eso es lo que da al combate su identidad.

Las imágenes destacan por su gran escala. Enormes naves alienígenas se ciernen sobre los horizontes de las ciudades y los planetas resuenan de energía, y cada zona parece un mundo inmersivo que no puedes pasar por alto. Jugadores Aquí encontrarás tanto espectáculo como estrategia, sobre todo en las incursiones y en el contenido de alto nivel, donde la comunicación y la ejecución son fundamentales.

Y aunque PvP competitivo Aunque el PvP está disponible y los aficionados a este modo siguen teniendo su ración, el corazón de «Destiny 2» reside en el PvE, donde el trabajo en equipo es fundamental. Reunir al equipo para completar una mazmorra o una actividad de final de juego parece ser el objetivo principal, no solo un extra.

Si vas a jugar en PC, asegúrate de tener uno de los los mejores portátiles para juegos para que tus noches de raid sean más fluidas.

With actualizaciones periódicas Con la incorporación de contenido nuevo y mejores botines, el juego no deja de ofrecerte nuevas razones para volver a jugar y equiparte. Desde misiones en solitario hasta incursiones para seis jugadores, este es un shooter que respeta tu tiempo y te da motivos para volver una y otra vez. Si te gusta este estilo, echa un vistazo a otros juegos como Destinytambién.

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7. Cyberpunk 2077 [El mejor juego de PvE para disfrutar de un caos futurista con una trama apasionante]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Google Stadia Año de estreno 2023 Desarrollador CD Projekt RED Duración media de la partida 40-100 horas

Cyberpunk 2077 te permite sumergirte en Night City, una metrópolis caótica y colorida llena de historias y peligros. Jugarás en el papel de V, un mercenario que debe enfrentarse a tramas complejas y bandas poderosas, e interactuar con personajes inolvidables que marcan el rumbo de tu aventura.

El combate combina munición, sigilo y habilidades cibernéticas para que los enfrentamientos sean siempre nuevos y exigentes. Cada decisión influye en el desarrollo de tu historia, por lo que tu experiencia siempre será única.

El aspecto del juego es impresionante, lleno de luces de neón brillantes, rascacielos imponentes y un ciclo dinámico de día y noche que hace que el mundo parezca vivo e impredecible. Jugarlo en una de las los mejores monitores para videojuegos realmente da vida al caos de Night City.

For jugadores Para los amantes del PvE, el juego ofrece misiones complejas y enemigos formidables que exigen tanto planificación como reflejos rápidos. Desde colarse por rincones secretos hasta enfrentarse a fuerzas hostiles, Night City ofrece una experiencia emocionante y profundamente envolvente.

«Cyberpunk 2077» es ideal para cualquiera a quien le guste PvE basado en la narrativa acción combinada con un estilo crudo futurista ambiente.

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8. Warframe [El mejor juego de PvE para subir de nivel a toda velocidad y conseguir equipo]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch Año de estreno 2015 Desarrollador Digital Extremes Ideal para Amantes de la acción, aficionados a la ciencia ficción, jugadores a los juegos cooperativos

Warframe es una persona llena de energía juego en línea en el que controlas a poderosos guerreros blindados, conocidos como Warframes. El juego se centra en movimientos trepidantes, combinados con disparos y combate cuerpo a cuerpo, lo que ofrece una experiencia fluida y emocionante.

Te va a encantar el misiones que tienen lugar en distintos planetas, cada uno repleto de enemigos y desafíos únicos. Lo que lo hace emocionante es que tu progreso depende de desbloquear nuevos Warframes, armas y habilidades que te permiten adaptar tu estilo de juego.

Warframe te va a impresionar con diseños futuristas y entornos amplios que invitan a la exploración. Te enfrentarás a una gran variedad de objetivos, desde simples derribos hasta intensas batallas contra jefes, y puedes elegir entre jugar en solitario o formar equipo con otros. Frecuentes actualizaciones añadir contenido nuevo que resulte útil tanto para las primeras misiones como para las opciones del final del juego a medida que este evoluciona con el tiempo.

Los aficionados al PvE sabrán apreciar el equilibrio de combate dinámico and personalización avanzada, que fomenta la creatividad y premia la destreza.

★ El mejor juego de PvE para subir de nivel a toda velocidad y conseguir equipo Paquete de bonificaciones de Warframe Compra en Eneba

9. V Rising [El mejor juego de PvE para la supervivencia de vampiros y la construcción de castillos]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Plataformas PC, PlayStation 5 Año de estreno 2024 Desarrollador Stunlock Studios Características únicas Supervivencia de vampiros: intensas batallas contra jefes

V Risingpresenta unun mundo de fantasía oscura en el que juegas como un vampiro luchando por sobrevivir. Tu principal tareas estás construyendo tu castillo, cazando criaturas peligrosas para alimentarte de su sangre y luchando contra enemigos controlados por la IA. La jugabilidad combina supervivencia and RPG elementos que exigen una gestión inteligente de los recursos y un combate estratégico, lo que lo sitúa a la altura de los los mejores juegos de supervivenciaes un ordenador.

El juegoestilo artístico gótico crea una atmósfera inquietante pero hermosa. Se fomenta la exploración, pero los jugadores deben gestionar cuidadosamente los recursos y enfrentarse a jefes finales exigentes para hacerse más fuertes. El mundo abierto pone a prueba constantemente tu capacidad de adaptación y planificación.

Este juego encantará a los jugadores que disfrutan de mecánicas de supervivencia complejas, intensas batallas contra jefes y entornos de fantasía oscura envolventes que mantienen a los jugadores enganchados durante largas sesiones.

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10. Age of Empires IV [El mejor juego de PvE de estrategia histórica y asedios]

Nuestra puntuación Enebameter 7/10

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Plataformas PC, Xbox Año de estreno 2021 Desarrollador Xbox Game Studios Ideal para Aficionados a los juegos de estrategia, amantes de la historia, jugadores competitivos

Age of Empires IV te sumerge de lleno en el caos de la guerra medieval, pero con un portapapeles y un complejo de dios. Estás creando civilizaciones enteras desde cero. Tendrás que reunir todo lo que puedas y ser más astuto que una IA que realmente se defiende. No es el tipo de juego en el que puedas relajarte. Cada civilización se juega de forma diferente, así que siempre estás aprendiendo y descubriendo cómo convertir las debilidades en ventajas.

Y tiene un aspecto impresionante. Alejar la vista sobre un enorme campo de batalla y ver cómo tus planes se hacen realidad (o se desmoronan) es increíblemente satisfactorio. No paras de hacer malabarismos entre impulsar tu economía, entrenar ejércitos, decidir en quién confiar y a quién aplastar. Nada se queda quieto por mucho tiempo, y si te relajas demasiado, la IA te arrollará.

Para los aficionados al PvE, esta es simplemente una de las los mejores juegos de guerra que se haya creado jamás. Es el tipo de juego al que te pones a jugar «solo una partida» y, de repente, son las tres de la madrugada y estás buscando en Google tácticas de asedio. Si te mueres de ganas de jugar a un juego de estrategia que realmente ponga a prueba tu ingenio, «Age of Empires IV» cumple con todas las expectativas.

★ El mejor juego de PvE de estrategia histórica y asedios Age of Empires IV Compra en Eneba

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