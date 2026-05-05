Los mejores juegos de plataformas: 15 de los mejores títulos del género

Jugué allos mejores juegos de plataformas crecí con ellos y son una de las principales razones por las que me enamoré de los videojuegos. Todavía conservo esos recuerdos dulces y difusos de cuando jugaba a Crash Nitro Kart Arcade GP en una antigua sala de juegos. La verdad es que, para muchos de nosotros, los juegos de plataformas fueron los primeros a los que jugamos y muchos nos iniciamos en el mundo de los videojuegos gracias a títulos como Super Mario and Donkey Kong.

Ya se trate de clásicos en 2D o de mundos cinematográficos en 3D muy cuidados, los juegos de plataformas son un género que nunca pasa de moda. Lo más sorprendente es cómo estos juegos logran equilibrar la sencillez con la profundidad. Uno cree que solo se trata de saltar de plataforma en plataforma, pero hoy en día lo combinan todo de muchas formas: una trama llena de giros, un diseño de niveles complejo o un jefe final que pone a prueba tu paciencia. Los juegos de plataformas han evolucionado sin dejar de ser fieles a sus raíces.

Te lo agradezco de verdad sencillez y diversión pura que ofrece este género. Por eso, he elaborado una lista con los mejores juegos de plataformas. He incluido juegos nuevos y clásicos por descubrir y quizá descubrir cosas nuevas. Este género está repleto de tantos títulos buenos que no importa demasiado si eres nuevo en él o no. Probablemente encontrarás algo especial, así que sigue leyendo.

Por cierto, también voy a incluir algunos enlaces a ofertas geniales de videojuegos, por si te apetece lanzarte a por ellos cuanto antes.

Los mejores juegos de plataformas de todos los tiempos

Hablemos de los juegos de plataformas, esos que nos tienen saltando, explorando y disfrutando de ese equilibrio perfecto entre desafío y diversión. No ha sido fácil, ya que el género de los juegos de plataformas abarca varias décadas, pero lo hemos conseguido, amigos.

Estos son solo los 7 principales candidatos pero hay 15 juegos en toda la lista, así que no te pierdas nada. Voy a entrar en más detalles interesantes sobre por qué el juego ha obtenido esa puntuación, cómo son la jugabilidad y los gráficos, y mucho más.

¿Qué hace que un juego de plataformas sea excelente?

Cuando hablamos de juegos de plataformas, hay algunos aspectos que marcan la diferencia entre los buenos y los legendarios. Esto es lo que, en mi opinión, hace que un juego de plataformas destaque de verdad:

Diseño de niveles: Lo importante es la fluidez. Los mejores juegos te guían de forma natural sin parecer demasiado lineales. En cada rincón hay algo emocionante por descubrir.

Controles estrictos: Nada arruina más la diversión que una mecánica de juego torpe. Los grandes juegos de plataformas hacen que cada salto, cada esquiva y cada ataque se sientan intuitivos y precisos.

Progresión de la dificultad: Los mejores juegos empiezan de forma sencilla, enseñándote lo básico, y luego van aumentando el nivel de dificultad poco a poco (Hollow Knight(¿a alguien le suena?). Te mantiene enganchado sin agobiarte. Un juego no sería divertido si fuera demasiado difícil, y tampoco lo es si resulta demasiado fácil. Cuando los desarrolladores logran ese equilibrio, crean un juego fantástico que resulta gratificante y emocionante.

Imágenes y banda sonora: Seamos realistas: unos gráficos y una banda sonora excelentes mejoran la experiencia. Juegos como Ori y la voluntad de los duendes No son solo juegos; son obras de arte.

Creo que Los juegos de plataformas aprovechan ese amor instintivo por la exploración y el dominio. Tanto si has venido por el desafío como si solo quieres disfrutar de unos gráficos impresionantes, los mejores juegos cumplen en todos los aspectos. Pasemos a nuestra lista y veamos qué juegos han sabido plasmar estos elementos y han arrasado.

1. Astro Bot [El mejor ejemplo de los juegos de plataformas de nueva generación]]

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Desarrollador ⭐ 9,9/10 2024 PS5 Equipo ASOBI

Astro Bot ganó el premio al Juego del Año 2024 porque es una carta de amor a los videojuegos que combina nostalgia, creatividad y pura diversión. El juego90 niveles repartidos por seis galaxias ofrecen un equilibrio perfecto entre desafío y encanto, con un nivel de dificultad adaptado tanto a los jugadores ocasionales como a los aficionados más acérrimos. Se han esforzado mucho por crear un juego que también puedan disfrutar las familias. El equipo habló de crear un juego que les encantara a los niños.

Lo que hace que Astro Bot destaque es su un uso brillante del mando DualSense. Túsentir cada superficie a través deretroalimentación háptica y gatillos adaptativos, como escurrir el agua de una esponja o agarrarse a unas enredaderas. El los elementos visuales también sirven. Tan impecable y moderno. Con su jugabilidad de plataformas tan divertida y su ingenioso diseño, este juego te sorprenderá de muchas maneras. Es el tipo de juego de plataformas que incluso quienes no son aficionados al género disfrutarán.

2. Celeste [Mejor recorrido emocional en un juego de plataformas]]

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Desarrollador ⭐ 9,7/10 2018 PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Maddy crea juegos

«Celeste» me ha impactado profundamente, pero de la mejor manera posible. Este juego trata de llegar a la cima de una montaña Y de luchar contra tus propios demonios. Juegas en el papel de Madeline escalando la montaña Celeste mientras enfrentarse a la ansiedad, la duda y el miedo. Todo esto se integra con gran ingenio en su narrativa y su mecánica. Lo que más llama la atención es cómo cada parte del juego refleja el recorrido emocional de Madeline.

Es uno de esos pocos juegos de plataformas que te cautiva con su alma, no solo con su jugabilidad. El los controles son estrictosy elvarias niveles de dificultadsignificar Cualquiera puede disfrutar de su historia. Tanto los principiantes como los speedrunners más experimentados son bienvenidos. Además, el impresionante arte pixelado ¿Y esa banda sonora? Es para chuparse los dedos. Si necesitas más pruebas, echa un vistazo a sus más de 100 000 reseñas en Steam y a la acogida abrumadoramente positiva que ha tenido.

3. Hollow Knight [El mejor juego de plataformas basado en la exploración]]

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Desarrollador ⭐ 9,6/10 2017 PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Equipo Cherry

Una obra maestra visual de juegos al estilo Souls, Hollow Knight me sumergió en el oscuro y fascinante mundo de Hallownest y ya no me soltó. Eres un caballero misterioso explorar un reino subterráneo en ruinas lleno de secretos, peligros y intensas batallas.

¿Qué lo distingue? La exploración. ElEl mapa es enorme, ycada una nueva habilidad desbloquea caminos ocultos, que recompensa la curiosidad. Añádele un ambiente inquietante una banda sonora preciosa y un diseño artístico dibujado a mano, y queda claro por qué es uno de los mejores juegos de plataformas que hay. No es de extrañar que el juego haya vendido más de 3 millones de copias en todas las plataformas. Si te gusta mundos llenos de tradición and jefes difíciles Entonces, Hollow Knight es tu billete de oro.

4. Ori y la voluntad de los duendes [Mejor diseño artístico]

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Desarrollador ⭐ 9,5/10 2020 PC, Xbox One, Nintendo Switch Moon Studios

«Ori y la voluntad de los duendes» es uno de esos juegos de plataformas que, sinceramente, no puedo dejar de recomendar. La historia te atrapa inmediatamente comoOri se embarca en un viaje desgarrador para salvar a su mejor amigo, Ku. Lo que lo distingue, en mi opinión, son los imágenes espectaculares. Dan más la sensación de ser un cuadro en movimiento que un videojuego.

Cada salto y cada zancada por este mundo místico es pura alegría. El controles estrictoshacer que eljuegos de plataformassentirintuitivo y gratificante.Tiene ununa banda sonora impresionante que encaja con su atmósfera etérea de dreamcore. Tieneuna progresión fluida de la dificultady ununa comunidad de speedrunning en pleno auge. Pero veamos las estadísticas que respaldan todo este revuelo. Este juego cuenta con una puntuación media en Metacritic de 90+ en todas las plataformas y cuenta con críticas abrumadoramente positivas en Steam. Es fácil ver por qué se trata de un Imprescindible.

5. Sonic X: Shadow Generations [La mejor experiencia nostálgica]]

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Desarrollador ⭐ 9,4/10 2024 PC, PS5, Xbox Series X Sonic Team

Si eresnew to Juegos de Sonic o simplemente sientes curiosidad por la historia de Shadow, Sonic X: Shadow Generationses unel punto de partida ideal. En él, Shadow the Hedgehog se enfrenta a su viejo enemigo en un viaje que recorre niveles emblemáticos de la serie. Lo mejor es cómo… alterna entre plataformas en 3D y la acción clásica de desplazamiento lateral. Así tienes lo mejor de ambos mundos.

Te encantará el controles fluidos y una mecánica de juego divertida igualControl del caos. Te permitedetener el tiempo y descubrir caminos ocultos. Elmundo centralhace quefácil de recorrer mientras se acostumbra a las nuevas habilidades. Además, el DLC añade un nivel épico vinculado al La película de Sonic el Erizo 3¡Hay algo más para quienes quieran profundizar más! Este es, sin duda, uno de los mejores juegos de plataformas de 2024. Y ni te cuento lo impresionantes que son los gráficos. Son una pasada.

6. Crash Bandicoot: La trilogía N. Sane [La mejor remasterización nostálgica]]

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Desarrollador ⭐ 8,9/10 2017 PC, PS4, Xbox One, Switch Blizzard Albany

Si eres como yo y… crecí jugando a Crash Bandicoot, Esta remasterización es como un cálido abrazo. La trilogía «Crash Bandicoot: La trilogía N. Sane» recoge los tres juegos emblemáticos y los mejora con imágenes impresionantes, y mantiene el la misma mecánica rigurosa que nos hizo enfadarnos y reír a partes iguales. Es pura nostalgia, pero con un toque moderno. Justo lo que se espera de una remasterización.

Cada uno de los Más de 100 niveles que combinan diversión y desafío. Salta por encima de abismos que desafían a la muerte o esquiva rocas al estilo Indiana Jones. El Las contrarreloj son un auténtico suplicio, pero no pude evitarlo. Es el el tipo de juego al que jugarás durante horas, y luego pasa el mando a tus amigos para que les toque a ellos fracasar (o triunfar, si tienen suerte). Más de 10 millones de copias vendidas lo dicen todo: Crash Bandicoot sigue siendo el rey. Esta trilogía le da el protagonismo que se merece en las consolas modernas.

7. Super Mario Galaxy [La mejor diversión que desafía la gravedad]]

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Desarrollador ⭐ 9,1/10 2007 Nintendo Wii, Switch Nintendo

«Super Mario Galaxy» es un clásico en este tipo de listas, y con razón. Mario salta por todo el mundo. Explora el cosmos mientras persigue a Bowser para salvar a la princesa Peach. No te olvides de esquivar a los enemigos y de recoger los potenciadores. Su mecánica de juego, que desafía la gravedad, revolucionó nuestra forma de concebir los juegos de plataformas en un espacio tridimensional.

La forma en que el juego juega con el espacio y la gravedad resulta revolucionaria, incluso años después. Cada planeta ofrece ofrece mecánicas únicas y mantiene la jugabilidad siempre fresca. Con un97 en Metascore and numerosos premios al Juego del Año, es imposible no recomendarlo. Si te lo perdiste en 2007, la versión para Switch es la forma perfecta de ponerse al día.

8. Portal 2 [La experiencia más alucinante]

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Desarrollador ⭐ 9,5/10 2011 PC, PS3, Xbox 360, Switch Vigilancia

Portal 2 No es solo uno de los mejores juegos de plataformas de todos los tiempos. Es uno de los mejores juegos que se han creado jamás, y es fácil entender por qué. Aunque no es el más largo, ya que solo dura unas Entre 13 y 14 horas para completarlo Si no tienes prisa, este juego es un viaje alucinante por el mundo de la ciencia, el sarcasmo y algunos de los rompecabezas más ingeniosos a los que he jugado nunca.

El juego te atrapa desde el momento en que entras en esas cámaras de pruebas. La mecánica de los portales es única, sin duda, pero también se trata de burlar a una IA sarcástica mientras te lanzan a toda velocidad por abismos imposibles. El guion es, además, una auténtica obra maestra. Solo con los diálogos, te ríes en un momento y, dos frases después, te pones a cuestionar el sentido de la existencia.

Y cuando crees que lo tienes todo controlado y empiezas a sentirte cómodo, el juego te da un giro inesperado, cambiando todo de una forma que no te esperabas. Así que, tanto si te encantan los juegos de plataformas, los rompecabezas o simplemente buscas algo diferente, este te cautivará. Es tan ingenioso como peculiar.

9. Gris [Mejor Narrativa Artística]]

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Desarrollador ⭐ 9/10 2018 PC, Switch, PS4 Nomadic Studio

¿Sabes esos juegos que te siguen acompañando mucho tiempo después de haberlos jugado? Gris es una de esas joyas poco comunes. Lo importante es la jugabilidad y es una experiencia profundamente personal. Es toda una montaña rusa de emociones. Juegas en el papel de una joven que está pasando por un duelo en un mundo que parece una acuarela viviente. Cada instante parece diseñado para llegar directamente al corazón. Ábrete paso a través de los rompecabezas, las secuencias de plataformas o la tranquila belleza de la historia que se va desarrollando.

Lo que me dejó boquiabierto fue cómo Gris cuenta una historia tan profunda sin decir una sola palabra. Todo está en los gráficos, la música y la forma en que interactúas con el mundo. El juego es corto, dura unas 5 horas. Pero esas horas son inolvidables. Gris ha recibido críticas abrumadoramente positivas en Steam y es a menudo considerada una obra maestra. Si buscas algo único No se trata solo de la jugabilidad; tienes que darle una oportunidad a este juego.

10. El camino del loto verde azulado [Las mejores mecánicas creativas]]

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Desarrollador ⭐ 8,9/10 2024 PC, PS5, Xbox Series X/S Squid Shock Studios

«Path of the Teal Lotus» me llamó la atención por sus gráficos dibujados a mano y su fantasiosa historia de inspiración japonesa. En el juego encarnas a un personaje misterioso. Tú recorre paisajes de ensueño, resuelve acertijos y domina los saltos con elegancia. Es uno de esos juegos independientes que da en el clavo: A simple vista parece sencillo, pero tiene mucha profundidad.

Este juegodestaca por su mecánica de plataformas, que combina movimientos precisos con unos gráficos espectaculares. Elsistema de habilidades únicas te permite transformarte en objetos como un ventilador o una linterna para superar los retos. Además, cuenta con excelentes críticas en Steam por su rejugabilidad y diseño creativo. ¿Buscas un juego en el que cada salto resulte satisfactorio? Este es el tuyo.

11. En el interior [El mejor juego de puzles atmosférico]]

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Desarrollador ⭐ 8,8/10 2016 PC, PS4, Xbox One, Switch Playdead

El interior es inolvidable. Es un viaje retorcido y cinematográfico que te deja la cabeza a mil de la mejor manera posible. Juegas en el papel de un niño que se abre paso a duras penas por un paisaje distópico repleto de imágenes inquietantes y amenazas extrañas y tenebrosas. Sus puzles basados en el movimiento y la física resultan naturales, pero te mantienen constantemente en vilo. Cada escena tiene esa tensión inquietante, como si algo… de verdad Algo malo está a punto de pasar.

¿Por qué deberías jugarlo? Porque «Inside» cuenta una historia sin palabras, basándose en su entornos de pesadilla y revelaciones inquietantes te engancha. El diseño visual y sonoro es impecable. won Cuatro premios BAFTA a los videojuegos, incluyendo los logros artísticos. Si te gustan los juegos que son breve, impactante y francamente inquietante, Lo que hay dentro es lo importante.

12. Shovel Knight: Treasure Trove [La mejor elección indie de estilo retro]]

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Desarrollador ⭐ 8,7/10 2014 PC, PS4, Xbox One, Switch Juegos del Club Náutico

Este juego es el El mejor homenaje a la época dorada de los juegos de plataformas. En él, te metes en la piel de un caballero armado con una pala. Te enfrentarás a jefes finales extravagantes y te abrirás camino a través de mundos de pixel art magníficamente diseñados. Esta colección no es solo un juego. Es un paquete completo con varias campañas. Cada campaña cuenta con personajes, habilidades y estilos de juego únicos que hacen que la experiencia resulte completa.

Lo que hace que Shovel Knight destaque es su rejugabilidad, que marca la pauta en el género. Hay tesoros por descubrir, elementos de retos de speedrun, niveles secretos y sorpresas ocultas para los perfeccionistas. El juego vendió más de 2,5 millones copias en todo el mundo. Un gran triunfo para los juegos de plataformas retro. A esto hay que añadir el aclamado por la crítica la banda sonora chiptune y la jugabilidad dinámica forma… y ya tienes un clásico moderno que todo jugador necesita.

13. Super Meat Boy [El mejor rival para los más exigentes]]

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Desarrollador ⭐ 8,6/10 2010 PC, PS4, Xbox 360, Switch Team Meat

Hablemos del dolor y la gloria. Super Meat Boy es la prueba definitiva de tus habilidades en los juegos de plataformas. Juegas como un cubo de carne que intenta salvar a su novia del malvado Dr. Fetus. Suena raro, ¿verdad? Pero créeme, es adictivo. El juego te pone obstáculos en el camino y te reta para conquistarlos.

Los controles son más precisos que en cualquier otro juego, al menos eso es lo que dice todo el mundo. Cada nivel parece un rompecabezas brutal pero superarlo te da esa dulce sensación de victoria. No es de extrañar que tenga una puntuación de 90 en Metacritic y inspiró toda una oleada de juegos de plataformas tremendamente difíciles. Ah, y el temas imprescindibles de la banda sonoratambién.

14. Bob Esponja: El batido cósmico [La mejor opción para toda la familia]]

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Desarrollador ⭐ 8,5/10 2023 PC, PS4, Xbox One, Switch Lámpara morada

Si creciste viendo Bob Esponja, te encantará The Cosmic Shake. Es como meterte de lleno en un episodio de la serie, pero con el control en tus manos. Guias a Bob Esponja a través de dimensiones extravagantes, resolviendo acertijos y enfrentándose a enemigos estrafalarios. Cada nivel es una nueva aventura: desde salones de vaqueros hasta batallas de karaoke submarinas.

The Aquí la creatividad se sale de lo común y es ideal para jugadores de todas las edades. Los jugadores ocasionales disfrutarán de las risas, mientras que los que les gusta completarlo todo tendrán mucho que explorar con objetos coleccionables ocultos. Ya se está ganando el corazón de los jugadores en Steam con valoraciones «muy positivas». En serio, si quieres un juego de plataformas divertido y desenfadado, este es el juego que tienes que hacerte con él.

15. Planet of Lana [La mejor aventura cinematográfica independiente]]

Nuestra puntuación Año de lanzamiento Plataformas Desarrollador ⭐ 8,4/10 2023 PC, Xbox One y Series X Lámpara morada

«Planet of Lana» es como sumergirse directamente en una película de Studio Ghibli en la que puedes jugar. Tú guías a Lana y a Mui. Te adentras en un fascinante mundo alienígena lleno derompecabezas ingeniosos y paisajes impresionantes. No es solo un juego bonito. Aquí hay verdadera emoción y el narración emotiva te llega de otra manera.

Lo que realmente hace que este juego destaque es el vínculo entre Lana y Mui. Cada reto me resulta natural y te sorprenderás sonriendo mientras resuelven juntos cada nivel. La comunidad de los videojuegos independientes está encantada. Ya ha acumulado 2 millones de descargas y críticas muy favorables por parte de los fans. ¿Está injustamente infravalorada? Dímelo tú.

La evolución de los videojuegos de plataformas

Para mí, los juegos de plataformas son la prueba de que los videojuegos no tienen por qué ser llamativos ni excesivamente complicados. Siempre que logren equilibrar el desafío, la diversión y la historia a su manera, suelen ganarse nuestro corazón. Ha sido una bendición descubrir subgéneros que han abierto nuevos caminos más allá de la visión clásica de lo que es un juego de plataformas.

Clásicos en 2D : Empezando por joyas como Super Mario Bros. … lo importante era calcular bien los saltos, esquivar a los enemigos y buscar la partida perfecta. Ese formato sencillo y gratificante nos tenía enganchados todo el tiempo.

: Empezando por joyas como … lo importante era calcular bien los saltos, esquivar a los enemigos y buscar la partida perfecta. Ese formato sencillo y gratificante nos tenía enganchados todo el tiempo. El salto al 3D : Juegos como Crash Bandicoot le dio un giro radical al género, presentando mundos exuberantes y minuciosamente recreados en los que el movimiento parecía cobrar vida (casi como en un juego de rol). Ya no se trataba solo de saltar. Era el momento de lanzarse de lleno a la exploración.

: Juegos como le dio un giro radical al género, presentando mundos exuberantes y minuciosamente recreados en los que el movimiento parecía cobrar vida (casi como en un juego de rol). Ya no se trataba solo de saltar. Era el momento de lanzarse de lleno a la exploración. La nostalgia se une a la innovación : Los juegos de plataformas modernos como Hollow Knight , toma ese desafío de la vieja escuela y combínalo con una narrativa emotiva y diseños elaborados. Innovaciones como esta te hacen sentir y pensar MÁS mientras juegas.

: Los juegos de plataformas modernos como , toma ese desafío de la vieja escuela y combínalo con una narrativa emotiva y diseños elaborados. Innovaciones como esta te hacen sentir y pensar MÁS mientras juegas. Mejoras impulsadas por la tecnología: Hoy en día, los juegos de plataformas superan los límites de los videojuegos con unos gráficos impresionantes, una mecánica precisa y mundos envolventes. Piensa en Celeste. Consiguió combinar a la perfección una dificultad desmoralizante con una historia entrañable.

Me pregunto cómo evolucionarán los juegos de plataformas en los próximos años. Será interesante ver cómo podrían converger con la realidad virtual con el paso del tiempo.

Subgéneros populares en los juegos de plataformas

Los juegos de plataformas han evolucionado mucho, y los subgéneros han supuesto un auténtico punto de inflexión. Estos son mis favoritos:

Juegos de plataformas y puzles : Si aún no has probado En el interior or Gris , te lo estás perdiendo. Estos juegos combinan retos ingeniosos con una atmósfera profundamente emotiva. Es como resolver acertijos mientras te invaden todo tipo de emociones.

: Si aún no has probado or , te lo estás perdiendo. Estos juegos combinan retos ingeniosos con una atmósfera profundamente emotiva. Es como resolver acertijos mientras te invaden todo tipo de emociones. Metroidvania mágico : Juegos como Ori y la voluntad de los duendes son un sueño para los exploradores. Constantemente descubres nuevas habilidades, desbloqueas zonas secretas y vas uniendo mundos enormes e interconectados. Cada descubrimiento se siente como una recompensa merecida.

: Juegos como son un sueño para los exploradores. Constantemente descubres nuevas habilidades, desbloqueas zonas secretas y vas uniendo mundos enormes e interconectados. Cada descubrimiento se siente como una recompensa merecida. La emoción de correr y disparar : Cuando quiero pura adrenalina, me decanto por juegos como Astro Bot . La acción trepidante, los jefes finales emblemáticos y ese aire retro hacen que estos juegos sean una pasada, incluso cuando me paso el rato gritando a la pantalla.

: Cuando quiero pura adrenalina, me decanto por juegos como . La acción trepidante, los jefes finales emblemáticos y ese aire retro hacen que estos juegos sean una pasada, incluso cuando me paso el rato gritando a la pantalla. Aventuras basadas en la narrativa: Algunos juegos de plataformas, como Hollow Knight, fusionan subgéneros. Te ofrecen historias épicas, una exploración a gran escala y desafíos exigentes, todo ello en un paquete muy completo.

Sea cual sea tu estilo de juego, seguro que hay algún juego de plataformas que te va a encantar. ¿Cuál es tu favorito?

Reflexiones finales

Los juegos de plataformas son atemporales. Saltar por las alturas emocionales de Celeste o las inquietantes profundidades de Hollow KnightEstos juegos te ponen a prueba en lo que realmente importa: tus reflejos, tu mente y, a veces, tu alma. Son la combinación perfecta de desafío, creatividad y nostalgia.

No hay nada como superar un salto complicado o descubrir un secreto oculto. Son esos momentos de pura satisfacción los que hacen que los juegos de plataformas sean únicos en su género. Si a eso le sumamos la trama —oscura y misteriosa en En el interior, deliciosamente peculiar en Super Mario Galaxy… y hay juegos que te siguen acompañando mucho después de que terminen los créditos.

No puedes perder con este género. Al fin y al cabo, los videojuegos consisten en divertirse y sumergirse en un mundo digital. Y este género cumple ambas cosas a la perfección. Siempre vuelvo a este género cuando quiero vivir una experiencia auténtica, llena de nostalgia y recuerdos de la infancia. Si buscas algo que jugar que sea tan ingenioso como divertido, estos juegos son justo lo que necesitas.

Como siempre, que disfrutéis del juego.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles se consideran los mejores videojuegos clásicos de plataformas?

Si me preguntas,Super Mario Bros., Sonic el Erizo, yDonkey Kong Country son juegos imprescindibles.

¿Pueden los videojuegos de plataformas ser educativos?

¡Por supuesto! Juegos como Portal introducir la resolución de problemas sin dejar de lado la diversión.

¿Hay algún juego de plataformas cooperativo disponible?

Por supuesto.Se necesitan dos and Rayman Legends son experiencias cooperativas increíbles.

¿Qué plataformas ofrecen más juegos de plataformas?

Yo diría quePC, Nintendo Switch, yPlayStation están repletas de juegos de plataformas increíbles.

¿Qué juegos de plataformas son adecuados para principiantes?

Try Gris or Super Mario Galaxy.