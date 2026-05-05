Los 11 mejores juegos de pantalla dividida para PS5 con los que vivir aventuras compartidas en 2026

Si quieres sumergirte en unas fantásticas experiencias cooperativas, no busques más: aquí te he reunido los mejores juegos para PS5 con pantalla dividida.

Estos títulos son auténticas joyas de primer nivel en su género: juegos impresionantes, diseñados para funcionar a la perfección con dos o más jugadores y que se ejecutan de maravilla en la PS5, ideal para jugar en pantalla dividida o en modo cooperativo desde el sofá.

He incluido juegos de diversos géneros, desde complejos juegos de rol con tramas muy elaboradas hasta juegos para jugar en grupo pensados para partidas cooperativas informales. Todos estos juegos admiten el modo cooperativo local, en el que se juega juntos en la misma consola, la misma televisión y la misma habitación. Así que ten por seguro que, sean cuales sean tus preferencias en cuanto a videojuegos, no te irás de mi lista con las manos vacías.

Ahora, carga esos DualSense ¡Prepara los mandos y prepárate para jugar a unos juegos increíbles!

Nuestra selección de los mejores juegos para PS5 con pantalla dividida

¿Solo tienes una pantalla para jugar en modo multijugador? ¡No hay problema! Para aquellos que solo queréis descubrir los mejores juegos de PS5 con pantalla dividida, echad un vistazo a las recomendaciones de nuestro equipo, que estamos seguros de que os encantarán:

Ficción dividida (2025) – Un RPG cooperativo increíblemente divertido que ofrece dos mundos diferentes para que los jugadores los exploren, además de una historia apasionante y a menudo hilarante que fusiona elementos de ciencia ficción y fantasía. La mecánica de juego está perfectamente diseñada para el modo multijugador de dos personas, con montones de acertijos ambientales que pondrán a prueba hasta el límite vuestro trabajo en equipo y vuestra inteligencia conjunta. Demasiado cocido (2016) – Te permite cocinar con hasta tres jugadores más y llevar todo un restaurante, desde cortar los ingredientes hasta atender a clientes impacientes y hambrientos. Este juego pone a prueba tu paciencia y tu capacidad de comunicación, permitiéndote experimentar una pequeña parte de lo que viven los cocineros de verdad en las horas punta de los fines de semana. Se necesitan dos (2021) – Otra joya de Hazelight Studios exclusiva para dos jugadores que funciona a la perfección en una pantalla compartida, en la que podrás explorar mundos memorables repletos de giros divertidos y momentos complicados. Ganó el premio al Juego del Año en 2021 por sus innovadoras mecánicas multijugador, además de varios otros galardones.

¿Buscas algo diferente? ¿Juegos cooperativos con otros estilos de juego, temáticas o gráficos? ¡No te preocupes! Sigue leyendo para descubrir otros siete juegos de PS5 que he seleccionado y que quedarán de maravilla en pantalla dividida.

Los 11 mejores juegos de PS5 para jugar en pantalla dividida con amigos y familiares

A continuación, te presento los diez mejores juegos multijugador locales que recomiendo encarecidamente a los amantes del modo cooperativo local que tengan una PS5. Todos los juegos de esta lista admiten el modo de pantalla dividida para dos jugadores, ideal para sesiones de juego en dúo. Algunos también admiten de 3 a 4 jugadores, perfectos para partidas cooperativas locales más numerosas.

También encontrarás mis opiniones sobre cada juego, todas las características que los hacen destacar como títulos para pantalla dividida y por qué TÚ, en concreto, deberías hacerte con ellos, en función de tus necesidades de juego cooperativo o las de tus compañeros de juego.

1. Split Fiction [Mejor aventura cooperativa en dos mundos]

Nuestra puntuación 10

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Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2, GeForce Now Año de lanzamiento 2025 Desarrollador Hazelight Studios Editor Electronic Arts Duración media de la partida ~12 horas Puntuación en Metacritic 91 Las mejores características Un innovador modo cooperativo en dos mundos, una historia divertidísima y sorpresas constantes

El primero de mi lista es, sin duda, uno de los mejores lanzamientos de 2025 hasta la fecha y un juego imprescindible para los amantes del modo cooperativo local – Ficción dividida. Este juego lleno de acción os permite a ti y a otro amigo vivir la experiencia de dos mundos distintos en los que el propio entorno se ve afectado por vuestras acciones. Hazelight Studios es conocido desde hace tiempo por su uso de mecánicas cooperativas innovadoras y un ingenioso diseño de puzles, ¿pero este juego? Sin duda, supone una mejora con respecto a todos sus anteriores títulos, que ya eran increíbles.

No importa cuál de las dos opciones prefieras juegos multijugador locales de ciencia ficción o fantasía, porque enFicción dividida, podrás disfrutar de la lo mejor de ambos mundos. Se trata de una aventura peculiar en todos los sentidos, en la que las acciones que se llevan a cabo en un lado de la pantalla repercuten directamente en el otro, lo que a menudo da lugar a secuencias impredecibles y, en muchos casos, hilarantes.

Aunque no diría que su dificultad sea precisamente «extrema» ni nada por el estilo, tanto tú como tu compañero tendréis que adaptaros rápidamente a medida que la situación se complique inevitablemente. Es bastante estratégico; eso es lo mínimo que cabe esperar de un juego de gran juegos cooperativos adictivos como Split Fiction, sobre todo de otros títulos de Hazelight. Aquí seguro que pasar horas divirtiéndonos un montón simplemente jugando con las mecánicas cooperativas.

Me gustó mucho el diálogos ingeniosos y divertidos también en este juego. Es muy evidente que la historia está pensada específicamente para que participen dos jugadores (hay muchas bromas entre las dos protagonistas, Zoe y Mio), y eso se nota ya desde la primera hora de juego.

Mi veredicto: Ficción divididaEs, sin duda, un título increíble que pone de manifiesto el enorme potencial del mercado, aún sin explotar en su mayor parte, de los juegos en pantalla dividida, y una recomendación de primer nivel para cualquiera que quiera disfrutar de excelentes juegos multijugador locales. ¡No hay más que decir!

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2. Overcooked [El mejor simulador de caos en fiestas]

Nuestra puntuación 9.9

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Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series X/S, Google Stadia Año de lanzamiento 2016 Desarrollador Ghost Town Games Editor Team17 Duración media de la partida unas 8 horas Puntuación en Metacritic 78 Las mejores características Entornos exigentes y gran rejugabilidad

Demasiado cocidoes el juego ideal para ti y tus amigos gamers si os apetece meteros de lleno en una cocina de alto riesgo y ritmo trepidante juego de simulación eso haría que Gordon Ramsay se sintiera orgulloso. Aquí, lo más probable es que os gritéis unos a otros, intentando gestionar los ingredientes, cocinar y emplatar, todo ello mientras la propia cocina intenta ponerte trabas.

Tanto los controles como la mecánica de juego básica son sencillos y fáciles de aprender, pero la locura de lidiar con volcanes en erupción y plataformas en movimiento puede pillarte desprevenido. Como alguien a quien le gusta lo frenético títulos cooperativos como Demasiado cocido, puedo decir sin lugar a dudas que te reirás, gritarás o incluso llorarás junto a tus amigos en medio de toda esa locura, y celebraréis cada plato que salga bien, sobre todo si has venido esto a punto de fallar.

Aunque se trata principalmente de un juego informal para fiestas, este modo cooperativo local os ofrecerá a ti y a tus amigos un montón de recuerdos compartidos mientras superáis juntos cocinas cada vez más difíciles, gracias al poder de la amistad. Bueno, eso, o podéis culparos mutuamente de cualquier percance sin importancia y sabotear a vuestros compañeros de equipo, al estilo de «Hell’s Kitchen», solo por diversión.

Para aquellos que solo os decantáis por los mejores juegos multijugador locales con un gran valor de rejugabilidad, Demasiado cocidose convertirá en tu favorito al instante. Ofrece innumerables horas de travesuras en la cocina, a la vez divertidísimas y llenas de tensión donde tendrás que desenvolverte en entornos que cambian constantemente y, de vez en cuando, arreglar los desastres que cometen los torpes cocineros de tu equipo.

Mi veredicto: Demasiado cocido es una auténtica locura multijugador que pone a prueba tus amistades y tus reflejos. Es la elección perfecta para cualquiera que disfrute con el caos, el trabajo en equipo y un poco de sabotaje amistoso en la cocina

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3. It Takes Two [Mejor experiencia cooperativa basada en la historia]

Nuestra puntuación 9.7

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Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Año de lanzamiento 2021 Desarrollador Hazelight Studios Editor Electronic Arts Duración media de la partida 12-14 horas Puntuación en Metacritic 88 Las mejores características Mecánicas cooperativas innovadoras, una jugabilidad en constante evolución y una historia conmovedora

Se necesitan doses un juego multijugador local de acción y aventuras que… repleto de mecánicas únicas (algo habitual en Hazelight Studios W), donde cada nueva sección del mundo introduce alguna novedad pensada específicamente para el modo de dos jugadores. En un momento puedes estar manipulando la gravedad para resolver un acertijo, y al siguiente ya te encuentras en medio de una trepidante persecución.

Este es un juego completo diseñado desde cero para dos personas, así que es imprescindible si quieres disfrutar de una experiencia cooperativa totalmente integrada. En este juego, podrás pilotar un avioncito, balancearte en lianas, recorrer la guarida de una ardilla gigante y participar en un montón de minijuegos extravagantes. Sin duda, es uno de los mejores juegos de PS5 juegos cooperativos que también se pueden jugar en Xbox para vivir una historia inolvidable juntos.

Aunque hay bastantes juegos cooperativos impresionantes como Se necesitan dos, lo que lo convierte en un candidato al Juego del Año es que reinventa constantemente su jugabilidad mientras integrando a la perfección el desarrollo de la historia en cada nivel – algo que muchos otros juegos no logran igualar…

Lo he jugado yo mismo y es uno de esos títulos que nunca dejan de emocionar y que te mantienen en vilo. El La mecánica de juego centrada en los rompecabezas hace que el modo cooperativo resulte siempre novedoso y variado mientras sigues el conmovedor camino hacia la reconciliación de los protagonistas.

Dada su historia tan sana, que gira en torno a una pareja casada que no se quiere mucho (al menos al principio), esta sería mi La recomendación n.º 1 para parejas de gamers que busquen vivir una gran aventura juntos. Disfrutaréis de muchos momentos para estrechar lazos, de risas y quizá de alguna que otra lágrima mientras ayudáis a Cody y May a redescubrir lo mucho que se quieren.

Mi veredicto:Se necesitan dosestablece el estándar de referencia en cuanto a la narrativa cooperativa. Cada nivel resulta novedoso y tremendamente creativo, ideal para parejas o amigos que buscan un juego tan emotivo como entretenido.

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4. Borderlands [El mejor clásico cooperativo de los shooters con botín]

Nuestra puntuación 9.6

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Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 3/4/5, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Switch Año de lanzamiento 2019 Desarrollador Gearbox Software, Blind Squirrel Games Editor 2K Games (a través de Gearbox Publishing) Duración media de la partida ~ 16-18 horas Puntuación en Metacritic 76 Las mejores características Millones de armas extravagantes, una historia divertidísima y una mecánica de RPG muy elaborada

Borderlands, concretamente el Borderlands 1: Edición GOTY, es otra obra maestra galardonada que merece la pena volver a jugar si buscas diversión en modo cooperativo en pantalla dividida para PlayStation 5. Se trata del querido clásico que puso el Borderlands serie en el mapa, con Elementos profundos de rol combinados con un frenético juego de disparos en primera persona con armas extravagantes. Un montón de armas extravagantes. 17 750 000 variaciones de armas diferentes, para ser exactos.

Por supuesto, aparte de su arsenal increíblemente extenso, no es un Borderlands Un título sin todas esas bromas divertidas, pero con una historia sencillamente desternillante, salpicada de momentos intensos muy bien dosificados. Por otro lado, la mecánica de juego es bastante completa e implica elegir a un Cazador del Refugio único con sus diferentes árboles de habilidades que se adaptan a múltiples estilos de juego. Como probablemente ya habrás notado, la enorme variedades lo que hace que este juego sea tanto un título multijugador en pantalla dividida de primer nivel como un juego para un solo jugador emblemático.

Juegos de «looter-shooter» fenomenales como Borderlands suelen aprovecharse del ciclo adictivo de buscar un equipo cada vez mejor, pero Borderlands hace que todo el esfuerzo resulte mucho más llevadero gracias a su el característico estilo artístico al estilo de los cómics de la serie y su amplio elenco de personajes inolvidables.

Mi veredicto: Borderlands sigue siendo el juego de disparos y saqueo por excelencia para jugar con amigos. Entre los millones de armas y su humor descabellado, es el tipo de caos cooperativo en el que nunca te cansas de jugar.

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5. Plants vs. Zombies: La batalla por Neighborville [El mejor shooter por equipos desenfadado]

Nuestra puntuación 9.4

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Plataformas Microsoft Windows, Nintendo Switch, Xbox Cloud Gaming, PlayStation 4/5, Xbox One Año de lanzamiento 2019 Desarrollador PopCap Games, QLOC Editor PopCap Games Duración media de la partida unas 5 horas Puntuación en Metacritic 77 Las mejores características Clases de personajes extravagantes, un montón de modos de juego y diversión desenfadada

Plantas contra Zombis: La batalla por Neighborville trae toda la diversión llena de colorido y matanzas de hordas de zombis del juego original de defensa de torres a un emocionante formato de shooter en tercera persona donde puedes elegir de qué bando estar —las plantas, tan monas pero engañosamente letales, o los zombis, tan divertidamente torpes y difíciles de matar— y dar rienda suelta a tu locura.

Independientemente de la facción que elijas, tendrás varios personajes entre los que elegir y habilidades espectaculares por descubrir para cada uno. Hay un personaje para cada tipo de jugador, tanto si te gusta lanzar verduras de hoja verde desde lejos como si prefieres devorar a los enemigos, de raíz a la cabeza, en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo.

A diferencia de lo que ocurre en el clásico PvZ el modo para un jugador, al que probablemente ya hayas jugado al menos una vez, en La batalla por Neighborville«El modo multijugador en pantalla dividida y el modo cooperativo» is la única jugada. Utilizando la misma pantalla, debes Afrontad los objetivos junto a vuestro compañero de modo cooperativo y cubrid las espaldas el uno al otro. Si estás jugando en un televisor para videojuegos de gama alta… los gráficos llamativos y los tiempos de respuesta rápidos realzan el caos de la mejor manera posible.

El juego también incluye a un montón de modos diferentes, desde mapas multijugador basados en objetivos, perfectos para divertirse en pantalla dividida, hasta zonas de exploración libre donde podrás completar misiones y descubrir secretos. Es un juego desenfadado, lleno de acción y la elección perfecta para pasar un rato divertido y desternillante con un amigo a tu lado.

Mi veredicto: La batalla por Neighborville convierte las traviesas batallas en el jardín en una diversión hilarante y trepidante. Es perfecto para los jugadores que buscan un caos colorido, mecánicas sencillas y un sinfín de motivos para reírse con los amigos.

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6. Borderlands 4 [El mejor shooter de saqueo cooperativo de la nueva era]

Nuestra puntuación 9.2

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Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch Año de lanzamiento 2025 Desarrollador Gearbox Software Editor 2K Games (perteneciente a Take-Two Interactive) Duración media de la partida ~25-30 horas Puntuación en Metacritic 77 Las mejores características Movimientos mejorados (gancho de agarre, planeo, doble salto) y una mayor personalización de armas y configuraciones

Borderlands 4 lleva el caos al máximo, ofreciendo a los fans todo lo que siempre les ha encantado de la serie y añadiendo aún más. Caja de cambios se ha volcado por completo en esta propuesta; presentan un nuevo y enorme planeta repleto de zonas explorables, arenas de jefes y personajes impredecibles.

Este juego sigue conservando ese característico estilo artístico «cel-shading» y ese humor negro, pero esta vez, todo parece más grande y mucho más impactante. Cada misión parece una pequeña historia en sí misma, con misiones secundarias absurdas que premian constantemente la curiosidad y la cooperación.

La mecánica de juego sigue siendo tremendamente adictiva. Elegirás a tu Cazador del Refugio —cada uno con clases distintas y árboles de habilidades personalizables— y te lanzarás a la caza de la próxima arma de nivel divino. Los tiroteos son más trepidantes, los movimientos se perciben con mayor fluidez y, ¿el arsenal? Aún más alucinante que antes. – Piensa en armas que evolucionan en pleno combate o que alteran la realidad para infligir daño adicional.

Borderlands 4 es donde más destaca el modo cooperativo local. HayPS5, solo tienes que coger dos mandos, configurar un segundo perfil de usuario y, en el menú del juego, conectar el segundo mando y pulsar “Únete a Splitscreen.” Tu amigo elige su cuenta, acepta los términos y ya estáis listos para sumergiros juntos en el caos.

Mi veredicto: Borderlands 4 es el paraíso definitivo para los adictos al botín y los amantes del caos. Es trepidante, tiene mucho estilo y se puede jugar una y otra vez; sin duda, una experiencia imprescindible para los aficionados al modo cooperativo que viven por el caos a toda velocidad y la emoción de conseguir el botín perfecto.

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7. Cuphead [El mejor desafío retro para dúos incondicionales]

Nuestra puntuación 9.1

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Plataformas Microsoft Windows, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4/5 Año de lanzamiento 2017 Desarrollador Estudio MDHR Editor Estudio MDHR Duración media de la partida ~10-14 horas Puntuación en Metacritic 86 Las mejores características Animación al estilo de los dibujos animados de los años 30, combates contra jefes finales exigentes y una dificultad gratificante

Si a ti y a tu amigo os encanta la euforia de superar juegos cooperativos difíciles, entonces Cuphead lo tuyo. Este juego es todo un espectáculo visual, recreando tan a la perfección ese clásico estilo de animación de los años 30 con «mangueras de goma» que te parecerá que las imágenes del juego pertenecen a una serie de Disney perdida hace tiempo o a un episodio de Betty Boop.

Pero no te dejes engañar por el estilo artístico caricaturesco, ya que este juego de «correr y disparar» con una sucesión de jefes finales es de lo más difícil de superar. Es decir, es tan difícil que hasta un periodista especializado en videojuegos de toda la vida tuvo serias dificultades para superar el tutorial.

Aunque yo diría que lo que hace que esto un juego de plataformas épico Lo que convierte a este juego en una leyenda del género no es solo su brutal dificultad, sino lo gratificantes que resultan cada combate contra un jefe y cada nivel. Sin duda tiene ese encanto típico de los «soulslike» que te hace querer seguir mejorando, ansioso por volver a sufrir más castigos solo por ese único instante de victoria.

Una de las cosas que más me gustan de Cuphead es que en realidad no necesitas un portátil para juegos de primera categoría ni siquiera necesitas un ordenador. De hecho, ni siquiera hace falta que sea uno medianamente bueno, ya que no se trata en absoluto de un juego AAA que consuma muchos recursos. Jugar a este modo cooperativo local en la PS5 gracias a la retrocompatibilidad resultará increíblemente fluido, quizá incluso un poco exagerado.

Mi veredicto: Cuphead es una dura prueba de paciencia y habilidad disfrazada de encantadora serie de dibujos animados. Para las parejas a las que les apasionan las victorias reñidas y los combates contra jefes al estilo clásico, es todo un clásico instantáneo.

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8. A Way Out [Mejor experiencia cinematográfica para dos jugadores]

Nuestra puntuación 9

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Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2018 Desarrollador Hazelight Studios Editor Electronic Arts Duración media de la partida ~6-8 horas Puntuación en Metacritic 78 Las mejores características Una historia de gran intensidad y una jugabilidad asimétrica y apasionante

Siguiendo con la tendencia de Hazelight Studios de destacar en la producción de algunos de los Los mejores juegos en pantalla dividida para Xbox y las consolas PlayStation es Una salida. Este juego os sumerge de lleno a ti y a tu compañero de juego en una aventura cinematográfica de fuga de la cárcel protagonizada por Leo y Vincent, dos reclusos con personalidades muy diferentes que se ven obligados a trabajar juntos. Y déjame decirte que su aventura es salvaje.

Al igual que todos los demás éxitos de Hazelight, Una salida is diseñado exclusivamente para dos jugadores, tanto si jugáis codo con codo en la misma pantalla como si lo hacéis online. Cada momento, desde resolver acertijos hasta sobrevivir a las secuencias de persecución, pondrá a prueba vuestro trabajo en equipo y la confianza mutua.

Y, por supuesto, aquí encontrarás un montón de ideas novedosas y mecánicas multijugador por descubrir, algunas de las cuales te permiten descubrir formas diferentes y creativas de superar ciertos obstáculos. Por lo tanto,Una salida No será en absoluto una experiencia lineal, sobre todo si se tiene en cuenta que la historia tiene dos finales, ambos de gran impacto emocional, que os harán a ti y a tu pareja seguir hablando de vuestras decisiones mucho después de que terminen los créditos.

Mi veredicto: Una salida captura a la perfección la esencia del trabajo en equipo gracias a su apasionante historia y a su modo de juego en pantalla dividida. Es un juego imprescindible para cualquiera que busque una aventura cooperativa llena de tensión, confianza y momentos inolvidables.

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9. Baldur’s Gate 3 [El mejor juego de rol para quienes disfrutan de la narrativa en modo cooperativo]

Nuestra puntuación 8.9

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Plataformas Microsoft Windows, PlayStation 5, macOS, Xbox Series X/S Año de lanzamiento 2023 Desarrollador Larian Studios Editor Larian Studios Duración media de la partida ~100 horas Puntuación en Metacritic 96 Las mejores características Una historia basada en el universo de DND, un amplio mundo abierto, un sinfín de opciones de personalización de personajes y de diálogo

¿Buscas juegos de rol al estilo DND con una fuerte componente narrativa? Eso es justo lo mío. En ese sentido, Baldur’s Gate 3 va a la cabeza, ya que lo considero uno de los los mejores juegos cooperativos jugar si a ti y a tu grupo os gusta mucho grandes aventuras con mucha trama, diálogos y combates.

En este maravilloso juego, tú y otro amigo podéis crear vuestros personajes desde cero, con…Hay un montón de opciones de raza, clase, hechizos, habilidades, configuración de estadísticas y trasfondo entre las que elegir. Una vez que estés satisfecho con tus magníficos (o extravagantes) personajes personalizados, podrás sumergirte en un mundo abierto de temática fantástica repleto de personajes complejos y memorables, y de batallas estratégicas.

Aunque soy un gran aficionado a los juegos de rol y he jugado a todo tipo de ellos, no creo que sea exagerado decir que Baldur’s Gate 3 ¿Es un RPG para un solo jugador único en su género?, pero ¿en modo cooperativo local? Se convierte en algo totalmente diferente, aunque sigue siendo Una experiencia tremendamente divertida que no te puedes perder bajo ningún concepto si te gustan los juegos multijugador con una narrativa sólida, sobre todo si eres un fanático de D&D y te gustaría vivir todas las aventuras del juego de mesa en formato videojuego con un amigo.

Mi veredicto: Baldur’s Gate 3 Es perfecto para los aficionados a D&D que buscan una narrativa profunda junto a un compañero. Se trata de una aventura épica, basada en las decisiones del jugador, que valora tanto la cooperación como el caos.

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10. Disney Speedstorm [El mejor juego de carreras de karts multiplataforma]

Nuestra puntuación 8.7

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Plataformas Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S, Android, iOS Año de lanzamiento 2023 Desarrolladores Gameloft, Gameloft S.E. Editor El juego del loft Duración media de la partida unas 20 horas Puntuación en Metacritic 74 Las mejores características Personajes y canciones emblemáticos inspirados en las propiedades intelectuales de Disney

Si sientes que te estás perdiendo algo a Mario Kart-como juego deportivo para la PS5 Desafía a tus amigos y crea rivalidades entre generaciones con, no te preocupes, hay una alternativa. Me refiero, por supuesto, a Disney Speedstorm, que es unun juego multiplataforma excepcional que te ofrece toda la diversión de las carreras de karts a toda velocidad y llenas de acción que puedas imaginar en la PlayStation 5.

Aquí podrás corre en varios circuitos muy bien diseñados, inspirados en las películas clásicas de Disney, con personajes emblemáticos sacados directamente de franquicias populares. ¿Te apetece jugar como el capitán Jack Sparrow, que compite en carreras a bordo de su «Perla Negra» en miniatura? ¿Y qué tal Sulley, el adorable tonto de un solo ojo de «Monsters, Inc.»? La lista de personajes de este juego es enorme y… aún La lista no deja de crecer, con personajes de Disney, Pixar e incluso Kingdom Hearts, así que siempre encontrarás a alguien nuevo con quien jugar.

Me gustaMario Kart, Disney Speedstorm is un juego de carreras multijugador accesible, con controles sencillos, potenciadores alocados y suficiente profundidad como para que quieras volver a jugar una y otra vez. En resumen, es una elección fantástica si lo que buscas son partidas relajadas en pantalla dividida para PS5, lo suficientemente sencillas como para que los principiantes se animen a jugar, pero que al mismo tiempo satisfagan a los veteranos competitivos a los que les gusta tomarse las carreras un poco too En serio.

Sea como sea, este juego es pura magia Disney, plasmada en un trepidante juego de carreras de karts al que tú y tus amigos no os cansaréis de jugar. Además, Disney Speedstorm es totalmente gratuito, lo que lo convierte en la opción perfecta y económica para jugar en pantalla dividida.

Mi veredicto: Disney Speedstorm toma lo mejor de Mario Kart y les da un Disney con un toque especial. Es accesible y lleno de energía, perfecto para corredores ocasionales o de competición que buscan diversión pura en compañía de caras conocidas.

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11. Resident Evil: Revelations 2 [La mejor experiencia de terror en modo cooperativo]

Nuestra puntuación 8.6

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Plataformas Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 3/4/5, PlayStation Vita, Xbox 360, Xbox One Año de lanzamiento 2015 Desarrolladores Capcom, Frima Studio Editor Capcom Duración media de la partida unas 10 horas Puntuación en Metacritic 75 Las mejores características Imágenes inquietantes y combates cooperativos de terror que te ponen los pelos de punta

A veces simplemente te apetece pasar un rato de lo más espeluznante con un amigo, y eso es exactamente lo que Resident Evil: Revelations 2 te atrapa. Este es un poco más… una experiencia de terror tradicional en comparación con algunos de los títulos de la serie más cargados de acción, pero sigue siendo una elección genial para el modo cooperativo en pantalla dividida en PlayStation. Alternarás entre dos parejas de personajes: Claire Redfield y Moira Burton, y luego Barry Burton y una misteriosa niña llamada Natalia Korda.

Sin duda, es uno de los Los mejores juegos en pantalla dividida para los aficionados al terror, si no the lo mejor. ¿Qué es lo que hace que Apocalipsis 2 lo que hace que este modo multijugador cooperativo sea tan increíble, al menos para mí, es su una visión poco convencional, pero brillante, del trabajo en equipo. En lugar de que ambos jugadores se dediquen simplemente a disparar sin parar, uno de los personajes suele ser el especialista en combate, el que cuenta con toda la potencia de fuego, mientras que el otro se encarga del apoyo. Esto significa que tú y tu compañero tenercooperar, compensando las debilidades de cada uno y sacando partido de los puntos fuertes de cada uno.

Es tenso, tiene mucho ambiente y, si estás jugando en un monitor para videojuegos de gama alta, cada encuentro espeluznante y cada susto repentino impactan aún más: unas imágenes más nítidas y unos negros más profundos hacen que el terror resulte mucho más real. Esto es el título ideal si buscas un juego de terror y supervivencia verdaderamente colaborativo eso hará que tus partidas cooperativas nocturnas en el sofá sean un poco más emocionante.

Mi veredicto:Apocalipsis 2 Combina el miedo y la estrategia, lo que convierte cada partida cooperativa en una experiencia llena de tensión y emoción. Busca a un amigo, apaga las luces y prepárate para un trabajo en equipo realmente espeluznante.

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Mi opinión general sobre los mejores juegos de pantalla dividida para PS5

En lo que respecta a los juegos en pantalla dividida, hay opciones para todos los gustos. Los mejores PS5 Los juegos cooperativos demuestran que jugar con alguien a tu lado nunca pasa de moda. Esto es lo que te recomendaría:

Para los jugadores a los que les gusta la trama → Se necesitan dos. Una aventura cooperativa entrañable y llena de ingenio que os hará reír y trabajar en equipo a ti y a tu compañero en situaciones de lo más alocadas.

→ Una aventura cooperativa entrañable y llena de ingenio que os hará reír y trabajar en equipo a ti y a tu compañero en situaciones de lo más alocadas. Para los amantes de la diversión desenfrenada → Demasiado cocido. Pura locura multijugador donde el trabajo en equipo y el caos van de la mano. Perfecto para los jugadores a los que les gusta gritar, reírse y mantener a duras penas el orden en la cocina.

→ Pura locura multijugador donde el trabajo en equipo y el caos van de la mano. Perfecto para los jugadores a los que les gusta gritar, reírse y mantener a duras penas el orden en la cocina. Para los aficionados a los juegos de disparos → Borderlands. El mejor juego de «looter-shooter» para dúos que buscan acción trepidante y millones de armas alucinantes con las que experimentar.

→ El mejor juego de «looter-shooter» para dúos que buscan acción trepidante y millones de armas alucinantes con las que experimentar. Para los amantes del terror → Resident Evil: Revelations 2. Una experiencia cooperativa llena de tensión y atmósfera que convierte cada susto repentino en un momento compartido de pánico y triunfo.

→ Una experiencia cooperativa llena de tensión y atmósfera que convierte cada susto repentino en un momento compartido de pánico y triunfo. Para los aficionados a las carreras → Disney Speedstorm. Un trepidante juego de carreras de karts en el que lo más importante son las rivalidades amistosas, las coloridas pistas y el caos multiplataforma con los amigos.

Sea cual sea tu estilo, estos juegos nos recuerdan por qué el modo multijugador local sigue siendo una de las mejores formas de jugar: caótico, íntimo y infinitamente divertido.

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