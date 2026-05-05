Los 15 mejores juegos de Need for Speed de 2026

¿Te has preguntado alguna vez cuál es el mejor juego de Need for Speed? Bueno, al ser una de las series más reconocidas y consolidadas, NFS ha lanzado un montón de títulos emblemáticos.

Muchos jugadores han acumulado cientos de horas de juego en su intento por conseguir el coche deportivo de sus sueños o convertirse en el piloto más buscado de Los más buscados. Aunque el primer juego de velocidad de la serie salió a la venta en 1994, ya por aquel entonces sorprendió a los jugadores con gráficos avanzados y una física realista de los coches .

¿Acabas de empezar a seguir la serie y no quieres perderte los mejores juegos de carreras? Entonces, nuestra selección de los mejores Necesidad de velocidad¡Los juegos están hechos para ti!

Nuestra selección de los mejores juegos de Need for Speed

Antes de pasar a la lista completa de los mejores juegos, hemos seleccionado varios títulos destacados que sin duda merecen tu atención. Aquí tienes los 15 mejoresNecesidad de velocidad Juegos que destacan sobre los demás de la serie:

Need for Speed: Most Wanted (2005) — Carreras callejeras de estilo arcade con la policía, un mundo abierto y un sistema de «lista negra». El modo carrera cuenta con 15 rivales a los que debes derrotar en tu camino hacia el éxito. Need for Speed: Hot Pursuit (2010) — Persecuciones policiales trepidantes, emociones fuertes y altas velocidades. La característica más destacada del juego es la posibilidad de elegir si quieres jugar como policía o como piloto. Need for Speed: Rivals (2013) — Uno de los primeros juegos de NFS con un mundo abierto. Cuenta con modo multijugador, así como con cambios dinámicos de rol entre policías y corredores.

Estos son solo algunos de los títulos destacados de esta lista, ¡así que no dejes de seguir leyendo para descubrir más!

Los 15 mejores juegos de Need for Speeden 2026

La mayor parte de la serie se centra en las carreras ilegales callejeras y en los intentos de los protagonistas por evitar que la policía los atrape. Sin embargo, en ocasiones los desarrolladores se han desviado de la trama principal, como en el juego Shift, donde se introdujo un modo de carreras en circuitos profesionales.

Una reseña detallada de los mejores juegos de la serie te ayudará a elegir uno que te resulte interesante. A pesar de que el último juego de la serie salió a la venta ya en 2022, los desarrolladores insisten en que el proyecto NFS no está cerrado, y es posible que pronto nos esperen nuevas aventuras de carreras. Vamos directamente al grano.

1. Need for Speed: Most Wanted [El mejor juego de carreras de coches con persecuciones policiales]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas PC, PS2, Xbox, Xbox 360, GameCube, PSP Año de estreno 2005 Enfoque en la jugabilidad Carreras callejeras con un sistema de progresión estructurado Relación con la policía Persecuciones policiales trepidantes Duración media de la partida 15-20 horas (modo carrera) Puntuación en Metacritic 84

Need for Speed: Most Wanted no es solo un juego de carreras, sino un clásico de culto que sigue considerándose un referente entre algunos de los los mejores juegos de carreras. Combina con éxito varios elementos clave: un mundo abierto equilibrado, intensas persecuciones policiales y un sistema de progresión muy bien diseñado.

El objetivo principal del juego es llegar a lo más alto de la «Lista negra» de los mejores pilotos de carreras callejeras de la ciudad. También se puede considerar uno de los juegos más intensos de toda la serie: el desarrollador ha logrado el equilibrio perfecto entre el estilo arcade y el realismo. Esto es lo que te puede gustar:

Cualquier carrera puede convertirse de repente en una emocionante escena de acción con helicópteros, barricadas y vehículos del SWAT.

Hay disponibles coches legendarios, entre los que se incluyen el BMW M3 GTR, que se convirtió en el símbolo de la serie.

La ciudad está llena de rampas, rincones recónditos donde esconderse de la policía y circuitos pintorescos.

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2. Need for Speed: Hot Pursuit [El mejor juego de carreras arcade]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas PC, PS3, Xbox 360, Wii, Switch (para la versión remasterizada) Año de estreno 2010 Enfoque en la jugabilidad Carreras al estilo arcade Relación con la policía Persecuciones dinámicas con herramientas como pulsos electromagnéticos, bandas de clavos y controles de carretera Duración media de la partida Entre 12 y 15 horas (modo historia; más tiempo en el modo multijugador) Puntuación en Metacritic 88

Se trata de un auténtico simulador de adrenalina que ha devuelto la serie a sus orígenes. El juego cuenta con un sistema de persecución dinámico en el que las unidades policiales disponen de capacidades ampliadas, desde púas hasta controles de carretera. Este juego ocupa espacio, pero en el buen sentido. Aquí encontrarás un auténtico juego de carreras de mundo abierto, en el que cada circuito del condado de Seacrest está cuidadosamente diseñado.

Una de las novedades es la incorporación del sistema Autolog, que permite a los jugadores comparar sus resultados y retar a otros. Gracias a esta mecánica, la competición va más allá de las carreras habituales del modo historia. Esto es lo que podrás disfrutar durante el juego:

Jugabilidad al estilo de Burnout Paradise: cada choque es realmente espectacular y las persecuciones son trepidantes

Los coches se comportan de forma realista, pero los controles siguen siendo sencillos y precisos

Vehículos exóticos: el mundo del juego cuenta con un montón de supercoches de élite, entre los que se incluyen el Bugatti Veyron, Lamborghini Murciélago, yMcLaren F1 (sí, sí y sí)

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3. Need for Speed: Rivals [La mejor experiencia multijugador de Need for Speed]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,8/10

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Plataformas PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Año de estreno 2013 Enfoque en la jugabilidad Carreras en un mundo abierto con una integración perfecta entre los modos para un jugador y multijugador Relación con la policía Los jugadores pueden elegir entre ser pilotos o policías Duración media de la partida Entre 18 y 25 horas (campañas dobles + modo multijugador) Puntuación en Metacritic 80

Need for Speed: Rivals supuso un auténtico punto de inflexión para la serie, al combinar un juego de carreras de mundo abierto con un modo multijugador dinámico en el que otros jugadores podían unirse a tu carrera sin interrupciones. Este juego destaca en la lista de los mejores juegos de mundo abierto gracias a la facilidad con la que se puede cambiar entre ser piloto y policía. Cada bando cuenta con sus propias características y mecánicas únicas para enfrentarse a los adversarios.

El juego introdujo el sistema AllDrive, que eliminó las barreras entre el modo para un jugador y el modo online. Los jugadores pueden competir entre sí en tiempo real sin pantallas de carga.

Lo que me gustó:

La posibilidad de unirte al instante a carreras con amigos o de fastidiar a otros jugadores que intentan llegar a la meta en su carrera

Diversos elementos policiales, como helicópteros, barreras de púas y dispositivos EMP, que dificultan considerablemente la participación de los pilotos

Un amplio garaje, desde clásicos tuneados hasta potentes supercoches

★ La mejor experiencia multijugador de Need for Speed Need for Speed: Rivals para PC Compra en Eneba

4. Need for Speed: Payback [El mejor juego con una trama sólida al estilo «Fast & Furious»]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,4/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2017 Enfoque en la jugabilidad Carreras con una historia central y escenas de gran impacto visual Relación con la policía Persecuciones policiales programadas durante misiones específicas Duración media de la partida Entre 20 y 25 horas (historia principal; más de 35 para completarlo al 100 %) Puntuación en Metacritic 61

Need for Speed: Payback se aleja de las clásicas carreras callejeras y se centra en una trama que recuerda a las películas de «Fast & Furious». Aquí no hay competiciones habituales: cada carrera parece una escena de una superproducción, con saltos, persecuciones y choques épicos. El juego incorporó un sistema de personalización muy completo, que permite a los jugadores construir el coche de sus sueños, partiendo de una carrocería oxidada y llegando a crear un hiperdeportivo en toda regla. La mecánica de juego combina carreras de aceleración, carreras todoterreno y carreras de derrapes, lo que ofrece una experiencia de conducción única. Sin embargo, el producto final recibió críticas dispares debido al sistema de cajas de botín de pago que incluía en su lanzamiento, pero tras las actualizaciones, el juego mejoró notablemente.

Características:

Una trama dinámica, algo que no suele verse en los videojuegos de carreras

El tuning no solo modifica el aspecto del coche, sino también sus características técnicas

Un mundo abierto de gran belleza: vastos desiertos, cañones interminables y, por supuesto, una ciudad nocturna fascinante

★ El mejor juego con una trama envolvente al estilo «Fast & Furious» Need for Speed: Payback en Xbox Compra en Eneba

5. Need for Speed: The Run [El mejor juego de carreras con cinemáticas]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas PC, PS3, Xbox 360, Wii, Nintendo DS Año de estreno 2011 Enfoque en la jugabilidad Carrera de campo a través con un recorrido narrativo desde San Francisco hasta Nueva York Relación con la policía Encuentros con la policía guionizados e integrados en la trama Duración media de la partida 6-8 horas (historia principal; experiencia breve y cinematográfica) Puntuación en Metacritic 68

Need for Speed: The Run No se trata solo de carreras: es un auténtico viaje a través de Estados Unidos, desde San Francisco hasta Nueva York. A diferencia de otros juegos de la serie, no se puede explorar libremente el mundo, pero cada tramo del circuito es único. Te encontrarás con montañas nevadas y las desoladas autopistas estadounidenses. Una de las novedades del juego es que, por primera vez, se han añadido momentos en los que el protagonista puede salir del coche.

La mecánica de carrera también se ha actualizado: en este caso, no solo es importante adelantar al rival, sino también esquivar los distintos obstáculos que hay en la pista. Entre ellos se incluyen los vehículos que circulan en sentido contrario y los desprendimientos naturales.

Lo que te encantará:

Las escenas cinemáticas aportan tensión y crean un efecto cinematográfico, lo que las convierte en algo interesante para ver en tu tiempo libre

Escenas de persecución trepidantes que rivalizan con los éxitos de taquilla de Hollywood

Impresionantes paisajes naturales de América

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6. Need for Speed Heat [La mejor personalización de coches de la serie]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,8/10

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Plataformas PC, PS4, Xbox One Año de estreno 2019 Enfoque en la jugabilidad Carreras de doble modalidad durante el día y carreras callejeras ilegales por la noche Relación con la policía Presencia policial intensiva por la noche, con un aumento de la tensión Duración media de la partida Entre 20 y 30 horas (historia principal + exploración) Puntuación en Metacritic 72

El juego supuso un auténtico regreso de la serie a las carreras callejeras clásicas, pero con gráficos modernos y una mecánica avanzada, teniendo en cuenta la física realista. Entre sus características, destaco el cambio dinámico entre el día y la noche: las competiciones legales se celebran durante el día, mientras que las carreras ilegales tienen lugar por la noche, donde además tendrás que lidiar con la policía. También me gustó la personalización de los coches; es una de las más detalladas y completas de toda la serie. El modo de mundo abierto te permite explorar Palm City sin ningún tipo de limitación.

Lo interesante del juego:

Emocionantes persecuciones policiales nocturnas: cuanto más tiempo corras, más agresivamente responderá la policía

Se puede ajustar cada uno de los aspectos del coche

Los llamativos efectos de neón y los gráficos crean un ambiente único

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7. Need for Speed: Porsche Unleashed [El mejor juego de NFS dedicado a una marca de coches]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas PC, PS1 Año de estreno 2000 Enfoque en la jugabilidad Descubre la historia de Porsche a través de una experiencia de carreras al estilo de los simuladores Relación con la policía Mínimo Duración media de la partida Entre 12 y 15 horas (modo carrera; más tiempo si se quiere completar la colección de coches) Puntuación en Metacritic 78

Need for Speed: Porsche Unleashed es uno de los títulos más singulares de la serie, dedicado por completo a los emblemáticos modelos de Porsche. Aquí no hay persecuciones policiales ni carreras callejeras: lo principal es la conducción y la historia de la marca. Podrás ponerte al volante de diversos coches, desde modelos clásicos de los años 50 hasta supercoches modernos.

Lo que te gustará:

Una oportunidad única para descubrir la evolución de la marca Porsche

Algunos coches son bastante difíciles de manejar, y los errores en la pista pueden salir muy caros

Incluso después de tantos años, el juego sigue siendo igual de interesante

★ El mejor juego de NFS dedicado a una marca de coches Need for Speed: Porsche Unleashed Compra en Amazon

8. Need for Speed: Hot Pursuit 2 [El mejor juego clásico de carreras arcade]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,2/10

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Plataformas PC, PS2, Xbox, GameCube Año de estreno 2002 Enfoque en la jugabilidad Carreras arcade Relación con la policía Lo más destacado: los jugadores pueden elegir entre escapar de la policía como corredores o jugar en el papel de los agentes Duración media de la partida 10-12 horas (desarrollo profesional) Puntuación en Metacritic 89

Need for Speed: Hot Pursuit 2 es uno de los mejores juegos de carreras arcade de principios de la década de 2000. Lo más destacado son la acción pura, las persecuciones espectaculares y las altas velocidades. El juego cuenta con un sistema único de persecución policial. No hay mecánicas complejas ni un mundo abierto como en otros juegos, pero la velocidad pura y la adrenalina lo hacen increíblemente divertido.

Lo que nos gustó:

La policía recurre a todos los medios posibles para detener a los corredores

Los coches se conducen con suavidad, lo cual es perfecto para los juegos de carreras arcade

Circuitos de verano, cielos al atardecer y carreteras perfectas para correr: ¿qué más se puede pedir para una experiencia de juego emocionante?

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9. Need for Speed: Shift [El mejor juego de carreras realista de la serie]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Plataformas PC, PS3, Xbox 360, PlayStation Portable, dispositivos móviles (iOS, Android) Año de estreno 2009 Enfoque en la jugabilidad Juego de carreras de simulación centrado en una física de conducción realista Relación con la policía Ninguno Duración media de la partida 10-15 horas (modo carrera) Puntuación en Metacritic 83

Need for Speed: Shift supuso un cambio radical con respecto a las carreras callejeras y las persecuciones policiales, ya que ofrecía un estilo de juego más realista, similar al de los simuladores de carreras. En lugar de la libertad de movimiento y las persecuciones por la ciudad, se ofrece a los jugadores la posibilidad de participar en carreras profesionales en circuitos. Además, esta versión está disponible para jugar en tu dispositivo móvil.

Lo que me gustó:

Una física realista que transmite el peso y la inercia del coche

Los daños en los coches más realistas de toda la serie

Las carreras se celebran en circuitos de renombre

★ El mejor juego de carreras realista de la serie Need for Speed: Shift para PC Compra en Eneba

10. Need for Speed: Underground [El mejor juego de carreras callejeras con tuning]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,8/10

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Plataformas PC, PS2, Xbox, GameCube, GBA Año de estreno 2003 Enfoque en la jugabilidad Carreras callejeras urbanas con una amplia personalización de los coches Relación con la policía Ninguno Duración media de la partida 12-15 horas (modo carrera) Puntuación en Metacritic 85

Un juego emblemático, posiblemente el mejor de la saga Need for Speed, que sigue siendo relevante incluso años después de su lanzamiento. En él se introdujo por primera vez la completa mecánica de personalización de coches. La personalización te permite modificar no solo el aspecto del coche, sino también sus especificaciones técnicas. El juego se centra por completo en las carreras clandestinas, incluyendo carreras de aceleración y de derrapes.

Lo que me gustó:

Detalles, kits de carrocería, luces de neón, vinilos, tuning de todas las piezas del coche: todo lo necesario para personalizarlo

Las brillantes luces de la ciudad por la noche, los coches elegantes y la banda sonora que aún resuena en mi mente

«Underground» sentó las bases para los futuros éxitos de la serie

★ El mejor juego de carreras callejeras con tuning Need for Speed: Underground Compra en Amazon

11. Need for Speed 2: Shift 2 Unleashed [Mejor compromiso con el realismo en la serie NFS]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,4/10

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Plataformas PC, PS3, Xbox 360 Año de estreno 2011 Enfoque en la jugabilidad Simulación de carreras en circuito con física avanzada Relación con la policía Ninguno Duración media de la partida Entre 15 y 20 horas (a tiempo parcial; más si se trabaja al 100 %) Puntuación en Metacritic N/A

El simulador de carreras más extremo de la saga NFS. Need for Speed Turno 2: Desatados Este juego cambia las persecuciones en mundo abierto por una IA agresiva y una curva de aprendizaje que castiga al jugador ocasional. Pero si te gustan los retos, se convertirá en tu fuente de inspiración. Ofrece una personalización muy detallada, una cámara en el casco para una mayor inmersión y se centra en circuitos del mundo real.

Lo que me gustó:

Realismo brutal, sobre todo con la cámara del casco y el desenfoque de movimiento

Conducción realista, no apta para los débiles de corazón

Una auténtica prueba de habilidad al volante, muy lejos de la sensación de los juegos de arcade

★ La mayor fidelidad al realismo de la serie NFS Need for Speed: Shift 2 Unleashed para PC Compra en Eneba

12. Need for Speed: Unbound [Los mejores gráficos de la serie NFS]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,1/10

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Plataformas PC, PS5, Xbox Series X|S Año de estreno 2022 Enfoque en la jugabilidad Carreras callejeras con efectos estilizados y sistema de apuestas Relación con la policía Persecuciones a gran velocidad y frecuentes con un aumento progresivo de la tensión Duración media de la partida Entre 18 y 25 horas (campaña; más de 35 horas con el contenido adicional) Puntuación en Metacritic 77

Need for Speed: Unbound Da vida al graffiti con efectos de cel-shading y llamativas superposiciones de animación que rebosan personalidad. Es una nueva generación de NFS. Mezcla, en cierto modo, la estética del hip-hop con una mecánica sólida. Y bueno, la historia es un poco olvidable, PERO el manejo de los coches es algo que nunca has experimentado ni visto en la serie. Además, prepárate para unos gráficos espectaculares.

Lo que me gustó:

Un estilo visual atrevido que realmente funciona en movimiento

Las apuestas de alto riesgo antes de las carreras aumentan la tensión

Lista de coches modernos y pulido de última generación

★ Los mejores gráficos de la serie NFS Need for Speed: Unbound para Xbox Compra en Eneba

13. Need for Speed: High Stakes [Un clásico muy infravalorado]

Nuestra puntuación Enebameter 7/10

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Plataformas PC, PS1 Año de estreno 1999 Enfoque en la jugabilidad Carreras al estilo arcade con un sólido sistema de carrera y de riesgo Relación con la policía Sí. Actividades deportivas en circuitos exigentes Duración media de la partida 10-12 horas (trayectoria profesional + retos) Puntuación en Metacritic 86

Una joya olvidada que aportaba emoción: si destrozabas el coche, tenías que pagar. ¡High Stakes introdujo sistemas de daños y un modo carrera en el que había dinero en juego! Probablemente, este título sea más intenso que sus predecesores. Las persecuciones policiales eran implacables y los gráficos eran impresionantes para la época.

Lo que me gustó:

Las carreras me parecían algo personal porque eran coches de verdad y había mucho en juego

Uno de los primeros juegos en dar importancia a los daños en los vehículos

Un equilibrio perfecto entre diversión arcade y desafío

★ Un clásico muy infravalorado Need for Speed: High Stakes Compra en Amazon

14. Need for Speed: Sin límites [El mejor juego de NFS para móviles]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 6,7/10

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Plataformas iOS, Android Año de estreno 2015 Enfoque en la jugabilidad Carreras callejeras de corta duración y mejoras para los coches Relación con la policía Persecuciones esporádicas, eventos especiales Duración media de la partida Entre 20 y 30 horas (servicio móvil en directo continuo; sin fecha de finalización fija) Puntuación en Metacritic 67

Necesidad de velocidadNo Limits es mucho más que un juego gratuito diseñado solo para sacar dinero (y lo digo en serio). Es un juego de carreras sorprendentemente bien hecho, pensado para dispositivos móviles. Si te apetece algo informal y emocionante, aquí lo tienes. Las carreras son cortas y las mejoras requieren mucho esfuerzo, pero resultan muy satisfactorias. Está pensado para dar un subidón de adrenalina sobre la marcha, y EA lo mantiene vivo con contenido nuevo.

Probablemente este sea el juego ideal para los fans de NFS que pasan mucho tiempo fuera de casa. El hecho de que no tengas una consola no significa que no puedas disfrutar de la emoción de las carreras.

Lo que me gustó:

La auténtica experiencia de NFS en tu bolsillo

Gráficos impresionantes para un juego para móvil

Tuning y organización de eventos de calidad

★ La mejor forma de recargar saldo para juegos y aplicaciones de Apple Tarjetas regalo de Apple Compra en Eneba

15. Need for Speed: Carbon [Las mejores carreras por cañones y una jugabilidad centrada en el equipo]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 6,5/10

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Plataformas PC, PS2, PS3, Xbox, Xbox 360, GameCube, Wii, PSP Año de estreno 2006 Enfoque en la jugabilidad Carreras callejeras por territorios con mecánicos de equipo y duelos en el cañón Relación con la policía Sí, a través de actividades intensas que se intensifican a medida que aumenta la temperatura Duración media de la partida 12-18 horas (modo carrera + carreras secundarias) Puntuación en Metacritic 77

Need for Speed: Carbon Amplió el panorama de las carreras clandestinas al introducir una dinámica basada en equipos y el emocionante modo «Canyon Duel». Los jugadores podían reclutar compañeros de equipo con habilidades específicas. Era necesario conseguir ventajas durante las carreras. El escenario del juego pasa de las calles urbanas a las carreteras de los cañones, lo que garantiza una experiencia de conducción increíble.

Lo que me gustó:

Los emocionantes «Canyon Duels»

Mecánicas estratégicas de tripulación que aportan profundidad a las carreras

Amplias opciones de personalización que mejoraron tanto la estética como el rendimiento

★ El regalo perfecto para los gamers Tarjetas regalo de Xbox Compra en Eneba

Juegos de Need for Speed: títulos con la mejor mecánica de conducción

A los jugadores no les gustan los controles imprecisos. Así que hablemos de la sensación que transmite el juego. Need for Speed: Heat ofrece un manejo preciso y ágil, perfecto para los jugadores aficionados al drift, mientras que Sin límites se inclina más hacia el estilo arcade. Es divertido, pero no a todo el mundo le gusta. Por otro lado, Hot Pursuit Remasterizado es puro caos a toda velocidad con la precisión justa para mantenerte enganchado.

La conducción es clave, y este análisis lo deja claro: algunos títulos premian el control, otros premian la audacia. A la hora de elegir entre los mejores juegos de Need for Speed, comprueba siempre cómo se conducen. Explora la lista de clasificación y encuentra el juego con la conducción que más te guste.

Juegos de NFS: La evolución de las persecuciones policiales

Al principio, los policías de Need for Speed eran como un fondo de pantalla: ruidosos, llamativos y fáciles de ignorar. En Persecución a toda velocidad (1998), oías una sirena y les dejabas atrás en treinta segundos. Sin sudar ni una gota. Sin nada en juego. Y todo era pura diversión. Pero entonces llegó Los más buscados (2005) y todo cambió.

De repente, ya no era una carrera a menos que esquivaras barricadas o te abrieras paso entre las bandas de clavos como un malabarista callejero. Había que ser astuto y un poco temerario. Por Hot Pursuit (2010) and Rival… los policías iban armados. Dispositivos EMP, arietes eléctricos. Estabas huyendo de un equipo de asalto coordinado, equipado con artilugios y con ganas de vengarse.

Y luegoCalor subió el listón. Durante el día, las carreras eran limpias. ¿Pero por la noche? Ahí es cuando las cosas se ponían peligrosas. Cuanto más corrías, más se calentaba el ambiente. La policía no cejaba en su empeño. Apenas terminabas un sprint, te perseguían como si hubieras robado la luna. Así es como se intensificó el caos:

Nivel de picante 1 : Un coche, unas luces, solo calentando motores.

: Un coche, unas luces, solo calentando motores. Nivel de picante 2 : Empiezan a pedir refuerzos. Aparecen controles de carretera.

: Empiezan a pedir refuerzos. Aparecen controles de carretera. Nivel de picante 3 : Helicópteros. Barreras de púas. Las calles se vuelven agobiantes.

: Helicópteros. Barreras de púas. Las calles se vuelven agobiantes. Nivel de picante 4 : Sacan los Corvette. Embesten. Les da igual.

: Sacan los Corvette. Embesten. Les da igual. Nivel de picante 5: Rinocerontes blindados, IA agresiva y una auténtica guerra callejera. La lucha no conoce límites.

Es entonces cuando Need for Speed cobra más vida.

¿Hasta qué punto llega realmente la personalización en cada juego de NFS?

No todos los juegos de NFS están a la altura de la cultura de los mods. Underground 2 marcan la pauta con una personalización visual completa, mientras que Venganza introdujo la búsqueda de piezas y la mecánica de botín. Es un tema controvertido y complejo. Calor lo ha reunido todo con una interfaz de usuario moderna y una libertad estética desbordante. Si te gustan las decoraciones, los colores del humo de los neumáticos y los ajustes de la ECU, esta función es clave. Y punto.

Cada uno de los títulos más destacados de la franquicia Need for Speed aborda la personalización de forma diferente. Algunos profundizan en ella, mientras que otros solo la tocan por encima. Echa un vistazo a la lista para ver qué juegos te permiten crear tu propio coche a tu gusto.

Orden de lanzamiento de los juegos de Need for Speed

Desde el lanzamiento del primer juego, han salido al mercado 26 entregas de NFS. A continuación se enumeran las principales entregas por orden de lanzamiento.

No. Título Fecha de lanzamiento 1 La necesidad de velocidad 31 de agosto de 1994 2 Need for Speed II 31 de marzo de 1997 3 Need for Speed: V-Rally 3 de julio de 1997 4 Need for Speed III: Persecución a toda velocidad 25 de marzo de 1998 5 Need for Speed: High Stakes 1 de marzo de 1999 6 Need for Speed: Porsche Unleashed 29 de febrero de 2000 7 Need for Speed: Hot Pursuit 2 2 de octubre de 2002 8 Need for Speed: Underground 17 de noviembre de 2003 9 Need for Speed: Underground 2 15 de noviembre de 2004 10 Need for Speed: Most Wanted 15 de noviembre de 2005 11 Need for Speed: Carbon 31 de octubre de 2006 12 Need for Speed: ProStreet 14 de noviembre de 2007 13 Need for Speed: Undercover 18 de noviembre de 2008 14 Need for Speed: Shift 15 de septiembre de 2009 15 Need for Speed: Nitro 3 de noviembre de 2009 16 Need for Speed: World 27 de julio de 2010 17 Need for Speed: Hot Pursuit (2010) 16 de noviembre de 2010 18 Turno 2: Desatados 29 de marzo de 2011 19 Need for Speed: The Run 15 de noviembre de 2011 20 Need for Speed: Most Wanted (2012) 30 de octubre de 2012 21 Need for Speed: Rivals 15 de noviembre de 2013 22 Need for Speed: Sin límites 30 de septiembre de 2015 23 Need for Speed (2015) 3 de noviembre de 2015 24 Need for Speed: Payback 10 de noviembre de 2017 25 Need for Speed: Heat 8 de noviembre de 2019 26 Need for Speed: Unbound 2 de diciembre de 2022

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