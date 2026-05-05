Los 10 mejores juegos de mundo abierto para Switch para vivir aventuras sin fin en 2026

Si estás buscando el mejor juego de mundo abierto Interruptorjuegos, has venido al lugar adecuado. Tras una exhaustiva investigación, mucha experiencia y algunos gastos imprudentes, he jugado a un montón de juegos geniales en Nintendo plataformas, pero también me he topado con algunos fracasos que prometen mundos abiertos y, sin embargo, ofrecen mecánicas poco pulidas, historias insulsas o mapas vacíos.

Esta lista recoge los mejores juegos de mundo abierto InterruptorJuegos perfectos tanto en modo portátil como en modo televisor. Encontrarás exploración espacial, clásicas aventuras de espadas y magia, y emocionantes tiroteos: hay opciones para todas las edades y todos los jugadores. A pesar de la variedad de estilos de juego, cada título destaca por su exploración, con un toque y un escenario únicos. La aventura nos llama. ¡Vamos a lanzarnos a la aventura!

Nuestra selección de los mejores juegos de mundo abierto para Switch

Antes de pasar a la lista, aquí tienes un breve resumen de mis favoritos. Sin duda, estos son los mejores Nintendo Switch títulos de mundo abierto que destacan por su rendimiento, sus excelentes gráficos, su impresionante diseño de niveles y su experiencia de juego en general:

The Legend of Zelda: El aliento de lo salvaje (2017) – Podría decirse que es el mejor juego del género en Nintendo Switch. Una exploración sin límites, un sinfín de secretos por descubrir, un combate sencillo y satisfactorio, todo ello en un Hyrule impresionante y una nueva visión de la franquicia de Zelda. No Man’s Sky (2022) – Un juego de exploración espacial a gran escala en el que cada planeta es único. Descubre especies alienígenas, construye bases, intercambia recursos o conviértete en un pirata espacial: es libertad a escala galáctica, ahora perfectamente optimizado para jugar en dispositivos móviles. The Elder Scrolls V: Skyrim (2017) – Un legendario juego de rol de mundo abierto, Skyrim on Interruptorte permite explorar Tamriel, acabar con dragones y trazar tu propio camino. Con controles de movimiento, compatibilidad con Amiibo e innumerables misiones, es una aventura que puedes volver a jugar una y otra vez dondequiera que estés.

Pero, sinceramente, esto es solo una pequeña muestra de los juegos de mundo abierto en el Nintendo Switch. Hay un montón de juegos entre los que elegir, ¡así que echa un vistazo a la lista detallada que aparece a continuación para encontrar la mejor aventura de mundo abierto!

Los 10 mejores juegos de mundo abierto para Switch: mundos envolventes que explorar

Hay muchos estilos diferentes de juego en los títulos de mundo abierto. ¿Prefieres un juego de estilo medieval o de fantasía, con espadas y magia? ¿Una jugabilidad centrada en las armas de fuego? ¿O tal vez te apetece una mezcla de exploración de mundo abierto con una mecánica de combate única?

Aunque la historia y el desafío de estos juegos puedan variar, en esencia, la exploración y la «abertura» son componentes clave de la experiencia.

1. The Legend of Zelda: El aliento de lo salvaje [Mejor aventura de mundo abierto en general]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Plataformas Nintendo Switch Año de estreno 2017 Creador/es Nintendo EPD, Nintendo Duración media de la partida 60–120 horas Ideal para Jugadores a los que les encanta la libertad, la exploración y resolver acertijos

Probablemente el mejor juego de la Nintendo Switch, The Legend of Zelda: El aliento de lo salvaje (BoTW). Junto con el éxito de taquilla Nintendo Switchjuegos comoSuper Mario Odysseyy elLa franquicia Fire Emblem, BoTW es un título emblemático.

Gracias a la perspectiva en tercera persona, el combate y la exploración transmiten una sensación de asombro y diversión, con un mundo abierto «real» por descubrir.

Puedes ir, literalmente, a cualquier lugar que veas. ¿Has encontrado una montaña? Escálala. ¿Quieres explorar las aguas? ¡Zambúllete! La primera vez que jugué, sentí que no tenía límites y que tenía verdadera libertad para elegir mi camino.

El combate es sencillo, pero puede complicarse con algunos de los enemigos más difíciles, y la exploración es fantástica; encontrar Koroks ocultos y cofres con botín nuevo siempre resultaba muy satisfactorio.

No cumple con los aspectos propios de los «RPG» de otros juegos de rol de acción inmersivos, pero es un juego imprescindible al que hay que jugar al menos una vez si tienes un Nintendo Switch.

Mi veredicto: Una experiencia imprescindible para cualquier Interruptorpropietario – Una exploración impresionante, acertijos ingeniosos y una auténtica sensación de libertad que definieron el género moderno de mundo abierto.

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2. No Man’s Sky [La mejor experiencia de exploración espacial]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,8/10

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Plataformas Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2022 (Switch) Creador/es Hola, juegos Duración media de la partida Entre 50 y más de 200 horas Ideal para Jugadores a los que les encanta la exploración espacial, las mecánicas de supervivencia y la libertad sin límites

Olvídate del «mundo» abierto, ¿qué tal un juego de universo abierto?

No Man’s Sky te ofrece un universo aparentemente infinito para explorar. Gracias a la generación procedural, cada planeta cuenta con una gran variedad de formas de vida, recursos y entornos.

Con un universo tan vasto e infinito por explorar, el reto consiste en sobrevivir en los entornos a los que te ves abocada.

Cada mundo que encuentres será diferente; podrías aterrizar en un planeta totalmente oceánico, en planetas exóticos repletos de vida y criaturas extrañas, o en planetas rocosos y desiertos. Algunos incluso presentan entornos hostiles, como sustancias tóxicas, radiación o temperaturas gélidas, por lo que debes estar preparado antes de aterrizar.

Una situación complicada que te obliga a adaptarte sobre la marcha, pero perfecta para los aficionados a buenos juegos de supervivencia.

Lo que más me gustó de No Man’s Sky aunque lo que realmente importa es la «libertad» de jugar como uno quiera.

Mientras te embarcas en tu aventura espacial, podrás surcar el universo como comerciante, acabar con naves rebeldes como cazarrecompensas o, tal vez, pasarte al «lado oscuro» y convertirte en un pirata espacial.

Es cierto que el desarrollador cometió bastantes errores en el lanzamiento, pero ahora no hay ningún motivo para no probarlo No Man’s Sky.

Mi veredicto: Una aventura espacial de gran envergadura y en constante evolución que premia la curiosidad y la perseverancia, perfecta para los jugadores a los que les encanta la libertad y el descubrimiento sin límites.

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3. The Elder Scrolls V: Skyrim [El mejor RPG clásico para Switch]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Plataformas Nintendo Switch, PS3, PS4, PS5, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2017 (Switch) Creador/es Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks Duración media de la partida 80-200 horas Ideal para Los aficionados a los juegos de rol que disfrutan de la libertad, la narrativa y los mundos de fantasía llenos de detalles

Si hablamos de juegos de mundo abierto, es imposible no mencionar The Elder Scrolls V: Skyrim.

Asumirás el papel del «Dragonborn» tras escapar por los pelos de un ataque de dragón. Una vez que hayas escapado, te embarcarás en una aventura, pero, en realidad, podrás ir a donde te apetezca, aceptar misiones secundarias, conseguir habilidades y tesoros, y explorar.

Skyrim ofrece un escenario de fantasía con una gran variedad de armas cuerpo a cuerpo y a distancia, hechizos mágicos y poderes de Dragonborn con los que sembrar el caos más absoluto. Gran parte de la diversión reside en explorar el mundo, descubrir escondites, campamentos de bandidos y cavernas subterráneas.

Las mecánicas de juego únicas completan el conjunto, como el hecho de que subir de nivel requiera el uso de determinadas habilidades; por ejemplo, moverse sigilosamente aumenta la habilidad de Sigilo, o disparar con el arco aumenta la de Arquería.

Tendrás que esperar para subir de nivel, pero te sumerge por completo en el mundo. Es como si fueras mejorando cuanto más usas ciertas habilidades, adaptando la experiencia a tu estilo de juego preferido.

Mi veredicto: Sigue siendo uno de los mejores juegos de rol jamás creados: envolvente, de gran envergadura y con un sinfín de posibilidades de volver a jugarlo; ahora en formato portátil para vivir aventuras en cualquier lugar.

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4. Xenoblade Chronicles X [El mejor JRPG de ciencia ficción de mundo abierto]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 9,3/10

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Plataformas Nintendo Switch, Wii U Año de estreno 2025 Creador/es Monolith Soft, Nintendo Duración media de la partida 70-150 horas Ideal para Los aficionados a los JRPG a los que les encantan las historias profundas, los mapas enormes y los mechas personalizables

Xenoblade Chronicles X es una versión remasterizada y ampliada del lanzamiento original en la Wii U. Te ves sumergido en el mundo de «Mira», un vasto planeta en el que has aterrizado de emergencia y que pretendes convertir en el nuevo hogar de la humanidad.

Xenoblade Es, ante todo, una serie única que suele presentar a un grupo de personajes que se enfrentan a monstruos gigantescos con espadas y armas futuristas, así como con robots mecánicos gigantes llamados Skells.

A medida que avances, te ganarás el derecho a pilotar Skells y personalizarlos a tu gusto. Hay diferentes categorías de peso y una gran variedad de accesorios para armas con los que podrás dar rienda suelta a tus fantasías con mechas.

El sistema de combate en Xenoblade Chronicles X es una mezcla de estrategia en tiempo real y mecánica por turnos, similar a Final Fantasy. Así que si eres fan de grandes juegos de rol, sus personajes memorables, su amplio mundo y su jugabilidad gratificante hacen que merezca la pena probarlo.

Mi veredicto: Un juego de rol a gran escala y ambicioso, repleto de mechas, monstruos y exploración en profundidad, perfecto para los amantes de las grandes historias de ciencia ficción.

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5. The Legend of Zelda: Las lágrimas del reino [Mejor secuela y juego de exploración creativa]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Plataformas Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 Año de estreno 2023 Creador/es Nintendo EPD, Nintendo Duración media de la partida 80-150 horas Ideal para Jugadores creativos a los que les gusta explorar, crear objetos y resolver acertijos complejos

A continuación, tenemos la secuela de Libro de la semana, The Legend of Zelda: Las lágrimas del reino.

Es sorprendente cómo el mundo del juego resulta familiar y nuevo al mismo tiempo. Donde Lágrimas del Reino Sin embargo, lo que lo distingue es que lleva las cosas a nuevas alturas. Literalmente.

Con la catástrofe que supone el resurgimiento de Ganon, el cielo se derrumba y Hyrule sufre grandes cambios. Ahora hay «islas celestes» que explorar, lo que aporta una mayor dimensión vertical Libro de la semanase echaba mucho de menos.

Ahora Link cuenta con nuevas y poderosas habilidades que le permiten crear casi cualquier arma fusionando objetos, como una espada de setas; poderes similares a la telequinesis con Ultrahand; la habilidad «Ascender» para «nadar» rápidamente por los techos, y mucho más.

Además, puedes utilizar una fantástica variedad de vehículos y estructuras gracias a las nuevas habilidades. Incluso he construido motos, globos aerostáticos, coches e incluso aviones para surcar los cielos.

La historia es fantástica y conmovedora, pero lo divertido está en descubrir nuevas formas de moverse por Hyrule, crear construcciones ingeniosas y resolver acertijos ingeniosos que rivalizan con los mejores de nuestro Nintendo Switchjuegos de rompecabezaslista.

Mi veredicto: Una brillante continuación de Breath of the Wild que redefine la creatividad y la exploración: pura magia para los aventureros con imaginación.

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6. Red Dead Redemption [Un mundo abierto con temática de Best Western]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,7/10

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Plataformas Nintendo Switch, PS3, PS4, Xbox 360, PC Año de estreno 2023 (Switch) Creador/es Rockstar San Diego, Rockstar Games Duración media de la partida 40-80 horas Ideal para Amantes del western, las historias con profundidad y las aventuras envolventes en mundos abiertos

Red Dead Redemption Es un juego fantástico, sobre todo por sus personajes memorables y su intrincada historia. Pero también cuenta con una mecánica de combate fluida y llena de matices en un mundo inmenso por explorar, con ese característico toque del Oeste.

Pasea a caballo para atrapar a los malos con un lazo, participa en un duelo a la antigua usanza o acampa en plena naturaleza. Hay algo especial en hacer realidad mis fantasías de vaquero forajido, que RDR lo hace a la perfección.

¿Te consideras un cazador? Rastrea y caza más de 30 especies de animales con equipo especializado. ¿O qué tal una partida de póquer? Conviértete en el jugador más famoso del Oeste. Quizá prefieras la vida de vaquero y quieras pastorear ganado o domar caballos.

En pocas palabras,RDR te sumerge de lleno en la cruda época del Oeste con una historia apasionante y una mecánica de juego divertida que ningún otro uno de los mejores juegos de TPS que ofrece ese mismo sistema.

Mi veredicto: Una obra maestra del western inolvidable, con una narrativa apasionante, una atmósfera envolvente y una gran profundidad emocional: uno de los mejores mundos creados por Rockstar.

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7. Dragon’s Dogma: Dark Arisen [El mejor juego de rol fantástico de caza de monstruos]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Plataformas Nintendo Switch, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC Año de estreno 2019 (Switch) Creador/es Capcom Duración media de la partida 50–120 horas Ideal para Los amantes de los juegos de rol que buscan combates desafiantes, monstruos gigantes y una exploración gratificante

Dragon’s Dogma: Dark Arisen es un juego de caza de monstruos de estilo fantástico, al estilo de la Edad Media Monster Hunter Rise. Pero, en lugar de un punto central, tendrás un vasto mundo abierto por descubrir y viajarás mucho.

El juego te recompensa por volver sobre tus pasos y volver a visitar lugares en los que ya has estado. Encontrarás nuevas recompensas y cofres del tesoro, recursos valiosos, y te toparás con nuevos personajes y misiones.

Pero lo más destacado aquí son las mecánicas de combate únicas. Frente a monstruos gigantescos como cíclopes o grifos, puedes saltar sobre ellos y apuntar a partes concretas del cuerpo para infligir el máximo daño, como apuñalar a un cíclope en el ojo.

El combate es muy satisfactorio y único, la historia es genial, aunque un poco enrevesada, y hay mucho contenido al que jugar con todos los DLC incluidos.

Mi veredicto: Único, estimulante y lleno de personalidad: una joya oculta que premia el combate táctico y la exploración fantástica en profundidad.

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8. Grand Theft Auto: La trilogía [La mejor colección de juegos de crimen en mundo abierto]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,3/10

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Plataformas Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, dispositivos móviles Año de estreno 2021 (Switch) Creador/es Rockstar Games, Grove Street Games Duración media de la partida Entre 60 y más de 150 horas (en total) Ideal para Jugadores a los que les encantan las historias policíacas nostálgicas, la libertad y la jugabilidad caótica de los mundos abiertos

Grand Theft Auto: La trilogía es un paquete fenomenal que incluye tres de los juegos más emblemáticos de la serie: GTA III, GTA Vice City, yGrand Theft Auto: San Andreas. La verdad es que me sorprende un poco que el juego sea para la misma consola que Mario and Super Smash Bros.

La trilogía ofrece gráficos renovados y mecánicas mejoradas, y te permite sembrar el caos, conducir a toda velocidad por los mundos más emblemáticos, acabar con los policías antes de que te maten y cometer todo tipo de delitos.

Acepta misiones de los jefes de la mafia, construye tu imperio de la droga o ve a hacer ejercicio a San Andreas. Estos juegos son «icónicos» por una buena razón. Despertan la nostalgia por el carácter «arcade» de la franquicia y, como te llevas tres juegos por el precio de uno, merece la pena echarles un vistazo.

Mi veredicto: Tres mundos emblemáticos en un solo juego: nostálgicos, caóticos y infinitamente entretenidos para los aficionados al caos en mundos abiertos.

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9. The Witcher 3: La caza salvaje [El mejor juego de rol de mundo abierto con una trama destacada]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,8/10

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Plataformas Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2019 (Switch) Creador/es CD Projekt Red Duración media de la partida Entre 100 y más de 200 horas Ideal para Jugadores a los que les gustan las historias complejas, las decisiones morales y los vastos mundos de fantasía

The Witcher 3: La caza salvaje te sumerge en un mundo oscuro e implacable en la piel de Geralt de Rivia, un famoso y letal «cazador de monstruos» dotado de habilidades sobrenaturales gracias a unas mutaciones.

El escenario es el típico mundo de fantasía de la época medieval. Hay un montón de combates con espadas, magia y monstruos aterradores a los que hacer frente mientras recorres el mundo en busca de tu hija adoptiva, Ciri.

Hay muchísimo por explorar aquí: desde ruinas olvidadas y cavernas traicioneras hasta ciudades bulliciosas, pasando por una gran variedad de escenarios con atmósferas y entornos únicos. Como era de esperar, hay un montón de misiones secundarias, tesoros únicos que encontrar, secretos que desvelar y decisiones que tomar.

En general, una experiencia increíble en un mundo abierto, con una narrativa cautivadora y un sólido sistema de combate para enfrentarse a una gran variedad de enemigos y monstruos.

Mi veredicto: Una épica oscura y emotiva, repleta de detalles, opciones y personajes inolvidables: sin duda, una de las mejores experiencias de mundo abierto de la historia.

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10. Inmortales: El ascenso de Fenyx [El mejor juego de aventuras mitológicas]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,5/10

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Plataformas Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Año de estreno 2020 (Switch) Creador/es Ubisoft Quebec, Ubisoft Duración media de la partida 40-70 horas Ideal para Jugadores que buscan aventuras mitológicas desenfadadas con acertijos y humor

Por último, tenemos Inmortales: El ascenso de Fenyx, a Libro de la semana«clon», pero con un toque único; está ambientada en la antigua Grecia.

Pero tiene algunas características especiales, como el sistema de combate, que incluye tanto combates terrestres como aéreos. Hay un montón de armas que encontrar y desbloquear, muchas opciones de personalización y armaduras, y habilidades divinas para acabar con criaturas mitológicas como Medusa y el Minotauro.

Eres la última esperanza de los dioses para romper una maldición y derrotar al amenazante titán Tifón, pero por el camino te encontrarás con un montón de misiones secundarias, rompecabezas desafiantes y un vasto mundo que explorar, con regiones distintas y estilizadas.

Mi veredicto: Una joya encantadora y poco valorada, con una narrativa ingeniosa, acertijos divertidos y combates fluidos: la elección perfecta para los aficionados a las aventuras desenfadadas de mundo abierto.

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Mi valoración general sobre los mejores juegos de mundo abierto para Switch

Juegos de mundo abierto en la Nintendo Switch ofrecen algunas de las aventuras más variadas y memorables que se pueden vivir en una consola portátil. Tanto si te atraen los reinos fantásticos, los planetas futuristas o los paisajes del oeste, aquí hay algo para todo tipo de explorador. Estos títulos demuestran cómo la creatividad, la libertad y la inmersión pueden convivir a la perfección, incluso en un hardware limitado.

No importa cuáles sean tus gustos —magia, caos o misterio—: estos juegos de mundo abierto InterruptorLos videojuegos ofrecen experiencias inolvidables que premian la curiosidad y la creatividad. Cada uno de ellos aporta su propio estilo de libertad y una narrativa excelente. Si te apetece disfrutar de más grandes juegos, echa un vistazo a nuestra guía sobre los más vendidoInterruptorjuegos para ver cuáles son los títulos más populares que los jugadores no se cansan de jugar.

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