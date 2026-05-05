Los mejores juegos de Metroidvania para los auténticos aficionados al género

Los juegos de estilo Metroidvania tienen una forma especial de enganchar a los jugadores gracias a su combinación de exploración no lineal, mundos inmersivos, y combates exigentes. No hay nada comparable a la forma en que este género aborda los sistemas de progresión gratificantes. Los mejores títulos de Metroidvania hacen que cada nueva habilidad o mejora merezca la pena, y cada descubrimiento te acerca más a la verdad.

Dada la naturaleza enigmática de este género, es posible que no te des cuenta de lo que el juego tiene que ofrecer hasta que lleves varias horas jugando, lo que a veces puede llevar a la decepción. Por eso hemos elaborado esta guía definitiva para destacar veinte títulos imprescindibles del género Metroidvania que destacan por su excepcional calidad, ¡sin desvelar lo mejor! Nuestra selección se basa en una amplia experiencia personal, en los comentarios de la comunidad y en el reconocimiento de la crítica, lo que garantiza que recibas las recomendaciones más fiables y de mayor credibilidad.

Tanto si quieres iniciarte en el género como si buscas joyas ocultas, Eneba.com te ofrece una plataforma cómoda y de confianza para comprar estos juegos. Acompáñanos mientras exploramos las mejores opciones que definen el género Metroidvania.

Our Los mejores juegos del género Metroidvania

Los juegos de estilo Metroidvania ocupan un lugar especial en el corazón de grandes y pequeños juego de plataformas tanto a los jugadores como a los aficionados, ofreciendo una exploración emocionante, un diseño de niveles complejo y una gratificante sensación de progreso a medida que se desbloquean nuevas habilidades.

Estas son nuestras mejores recomendaciones, que realmente capturan la magia de este género tan querido.

Hollow Knight — Una inquietante exploración de un reino en decadencia repleto de secretos ancestrales. Nine Sols — Un desafiante juego de plataformas y acción en 2D que se centra en la precisión de los movimientos y el combate letal. Ori y la voluntad de los sabiosps —una conmovedora historia sobre el viaje de un joven espíritu a través de un bosque místico. Ultros — Un juego de rol original y lleno de acción, con un sistema de combate único y un variopinto elenco de personajes. Laika: Envejecida por la sangre — Un juego de plataformas y acción en 2D, oscuro y evocador.

Sigue leyendo para sumergirte en nuestra lista completa de juegos de Metroidvania, donde cada rincón esconde un secreto, cada enemigo pone a prueba tu destreza y cada nueva habilidad te abre nuevos retos que te harán volver una y otra vez.

¿Cómo hemos seleccionado los mejores juegos de estilo Metroidvania?

Para elaborar una clasificación de los mejores juegos de Metroidvania, hemos utilizado una metodología exhaustiva:

Dominio de los mapas: Nos centramos en un diseño de niveles complejo e interconectado.

Nos centramos en un diseño de niveles complejo e interconectado. Combate y desafío: La jugabilidad atractiva y una dificultad bien dosificada fueron fundamentales.

La jugabilidad atractiva y una dificultad bien dosificada fueron fundamentales. Rejugabilidad: Hemos seleccionado juegos que mejoran con cada partida y a los que merece la pena jugar una y otra vez.

Hemos seleccionado juegos que mejoran con cada partida y a los que merece la pena jugar una y otra vez. Aclamación de la crítica y los fans: Hemos tenido en cuenta las opiniones y los comentarios de la comunidad.

Los mejores juegos de Metroidvania de todos los tiempos

El género Metroidvania ha crecido enormemente en las últimas décadas, y algunos de estos juegos se han convertido en auténticos hitos de la historia de los videojuegos. Estas innovadoras aventuras han marcado nuestra forma de concebir la exploración, la progresión y la narración.

Pero, ¿qué nos ofrecen cada uno de estos juegos destacados? Vamos a descubrirlo.

1. Hollow Knight

Año de lanzamiento Desarrollador Plataformas 2017 Equipo Cherry PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One

Hollow Knight ha revitalizado por sí solo el género Metroidvania, dando lugar a un renacimiento moderno. Ambientado en el mundo de Hallownest, de una belleza inquietante, el juego ofrece una historia trágica a quienes estén dispuestos a descubrirla. Solo descubrirás la profundidad del pasado de Hallownest si aceptas los dolorosos desafíos y te adentras en sus rincones más oscuros. Por supuesto, Hollow Knight es famoso por sus jefes finales más difíciles, así que prepárate para un combate de lo más duro.

Con sus impresionantes ilustraciones dibujadas a mano y una banda sonora evocadora y melancólica, este juego es una obra maestra de su generación y un título imprescindible del género Metroidvania. Echa un vistazo a Hollow Knight ahora, sobre todo antes de que (por fin) se estrene su esperadísima secuela.

2. Nine Sols

Año de lanzamiento Desarrollador Plataformas Ediciones destacadas 2024 Red Candle Games PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Edición de lujo

De los creadores de los clásicos del cine de terror DevociónandDetención, Nine Sols cuenta con un sistema de combate único basado en la esquiva, inspirado en Sekiro.

Sumérgete en el mundo de New Kunlun, donde la mitología oriental y los elementos futuristas se fusionan para crear una estética «taopunk», y encarna al vengativo héroe Yi para derrotar a los poderosos gobernantes de este reino abandonado. Ideal para jugadores que prefieren disfrutar de una narrativa sustanciosa en lugar de descifrar una historia críptica, Nine Sols es sin duda uno de los mejores Metroidvanias a los que puedes recurrir en 2025.

3. Ori y la voluntad de los duendes

Año de lanzamiento Desarrollador Plataformas Ediciones destacadas 2020 Moon Studios PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S Edición de coleccionista

Los aficionados al género Metroidvania querrán sumergirse en el encantador mundo de Ori y la voluntad de los duendes, un juego de una belleza impresionante que continúa la saga de Ori, un pequeño espíritu guardián. Esta secuela perfecciona todo lo que hizo que su predecesor, Ori y el bosque ciego, un auténtico Metroidvania. Sus exuberantes gráficos pintados a mano y una historia profundamente emotiva lo convierten en un juego impresionante.

Tras la experiencia adquirida en el Bosque Ciego, la jugabilidad de plataformas de Ori sigue siendo espectacular, con unos controles precisos y sensibles que permiten superar sus memorables e intensas secuencias. Ori y la voluntad de los duendes hace que el recorrido sea divertido, ideal para un juego de estilo Metroidvania en el que te pasas la mitad del tiempo moviéndote.

4. Ultros

Año de lanzamiento Desarrollador Plataformas Ediciones destacadas 2024 Hadoque PC, PlayStation 4, PlayStation 5 Edición de lujo

Este juego te sumerge en una experiencia psicodélica única al estilo Metroidvania, en la que te despiertas abandonado en «El Sarcófago», un útero cósmico que alberga a un antiguo ser demoníaco. Atrapado en el bucle de un agujero negro, exploras «El Sarcófago» y te encuentras con sus habitantes para comprender cuál es tu papel. El juego ofrece combates cuerpo a cuerpo brutales contra formas de vida cósmicas, impulsados por una sensación de urgencia, en los que la precisión es fundamental.

A través de una rica tradición y una narrativa ambientada en el entorno, Ultros explora temas fundamentales como la salud mental, la vida, la muerte y los ciclos kármicos. Es ideal para aquellos jugadores a los que les gusta la exploración atmosférica y las historias que invitan a la reflexión.

5. Laika: Madurado en sangre

Año de lanzamiento Desarrollador Plataformas 2023 La banda del lavado de cerebro PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S

Sumérgete de cabeza en el brutal mundo de Laika: Envejecida por la sangre, donde el combate, las fases de plataformas y la desgarradora historia no se andan con rodeos. En el papel de Laika, una formidable guerrera coyote, recorrerás un páramo postapocalíptico en moto para enfrentarte al despiadado imperio de los Pájaros. La mecánica de movimiento y combate del juego están íntimamente entrelazadas, y no llegarás a ninguna parte si no dominas ambas. No hay ningún otro Metroidvania que te obligue a realizar esquivas aéreas con volteretas solo para recargar tu arma.

Más allá de la acción, la historia profundiza en temas como la venganza, la pérdida y la familia, tejiendo una narrativa desgarradora que te mantiene en vilo. Laika: Envejecida por la sangre ofrece un toque novedoso como uno de los mejores juegos del género Metroidvania.

6. La-Mulana 2

Año de lanzamiento Desarrollador Plataformas 2018 Nigoro, Playism Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4, Microsoft Windows, Mac OS clásico

La-Mulana 2 sin duda no es para todo el mundo. La famosa dificultad del juego incluye algunos de los rompecabezas más complejos y enigmáticos del género Metroidvania, lo que puede resultar abrumador para los jugadores que prefieren una jugabilidad sencilla. Sin embargo, para aquellos que disfrutan con los retos y buscan experiencias profundamente gratificantes, La-Mulana 2 es un tesoro escondido.

El juego premia la toma de notas precisa, el pensamiento crítico y la exploración minuciosa, lo que lo hace perfecto para los jugadores a los que les encantan los ejercicios de reflexión experimental. Si estás dispuesto a poner a prueba tus habilidades para resolver acertijos, La-Mulana 2 ofrecerá una experiencia inigualable que dejará un recuerdo imborrable.

7. Axiom Verge 2

Año de lanzamiento Desarrollador Plataformas Ediciones destacadas 2021 Thomas Happ Games PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Linux, Xbox Series X y Series S Edición de coleccionista

Este juego deja de centrarse en el combate y sumerge a los jugadores en una experiencia en la que la exploración, los acertijos y la historia ocupan un lugar protagonista. Axiom Verge 2 te invita a descubrir los misterios de su mundo de ciencia ficción, Kiengir, que podrás explorar en dos dimensiones paralelas.

Además, el juego destaca por su estética retro, con un estilo pixel art que rinde homenaje a un emblemático título de Metroid.

8. El príncipe de Persia: La corona perdida

Año de lanzamiento Desarrollador Plataformas Ediciones destacadas 2024 Ubisoft PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S Edición completa

El Príncipe de Persia: La corona perdida devuelve la serie a sus orígenes como juego de desplazamiento lateral. Inspirado en la mitología persa, encarnas a Sargon, un joven guerrero de los Inmortales, que debe aventurarse en el maldito Monte Qaf para rescatar al príncipe secuestrado.

Sargon es ágil y acrobático, algo que se refleja en el trepidante combate del juego. Utiliza múltiples armas y poderes temporales para atacar a tus enemigos con combos que recuerdan a un llamativo juego de lucha. ¿Quién iba a imaginar que el estudio responsable de Rayman La serie resucitaría una franquicia olvidada con uno de los mejores sistemas de combate del género Metroidvania

9. Bienestar animal

Año de lanzamiento Desarrollador Plataformas Ediciones destacadas 2024 Memoria compartida Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, Microsoft Windows Edición de coleccionista

Bienestar animal capta a la perfección su mundo surrealista y hostil, que te mantendrá desconcertado durante toda la partida. En este juego, controlas a una pequeña masa luminosa que se adentra en un laberinto surrealista repleto de misterios y secretos, que se extiende incluso más allá del propio juego y llega hasta Internet. Bienestar animal es un juego de Metroidvania imprescindible para los cazadores de secretos más empedernidos a los que les encantan los juegos de realidad alternativa (ARG) y colaborar con miles de jugadores con intereses similares.

¿Qué es lo que hace queBienestar animal Lo que lo hace tan único es su énfasis en los objetos multifuncionales y las interacciones con el entorno. Cada objeto que recojas se puede utilizar de diversas formas, que descubrirás por ti mismo a través de la experimentación, ya que el juego no te va a llevar de la mano en este proceso. Por último, el juego está pensado para jugarse varias veces, ya que cada partida desbloquea una nueva capa, desvelando su mundo con más sorpresas en cada partida.

10. Custodio de criptomonedas

Año de lanzamiento Desarrollador Plataformas 2024 Kyle Thompson Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox Series X y Series S

Custodio de criptomonedas es un encantador juego de estilo Metroidvania en el que encarnas a Pluto, un gato travieso que ha fallecido y ha sido condenado a ser el conserje del más allá para siempre. Renunciando a la complejidad, pero logrando al mismo tiempo ofrecer una experiencia agradable, Custodio de criptomonedas te permite hacer amistad con otros fantasmas para descubrir cómo era su vida en la Tierra. Aunque son un poco extravagantes, estas historias son conmovedoras y vale la pena descubrirlas. Custodio de criptomonedas es también uno de los pocos juegos isométricos del género Metroidvania, en un género dominado por la perspectiva de desplazamiento lateral.

11. Iconoclastas

Año de lanzamiento Desarrollador Plataformas Ediciones destacadas 2018 Joakim «Konjak» Sandberg Windows, macOS, Linux, PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch, Xbox One, Amazon Luna Edición de coleccionista

Desarrollado a lo largo de ocho años, Iconoclastas es un juego de estilo Metroidvania que destaca por sus gráficos de gran calidad y una narrativa muy bien elaborada. En este juego, te unirás a Robin, un mecánico renegado, en una misión para desvelar los secretos de un planeta moribundo, con un elenco de personajes entrañables que te ayudarán a lo largo de tu aventura.

A diferencia de otros grandes juegos del género Metroidvania, Iconoclastas hace especial hincapié en su narrativa a través de los diálogos y las escenas cinemáticas. El viaje de Robin es profundamente personal y explora temas como la fe, el sentido de la vida y el reto que supone ayudar a los demás en un mundo que lo desalienta.

12. Metroid Dread

Año de lanzamiento Desarrollador Plataformas Ediciones destacadas 2021 MercurySteam, Nintendo EPD Nintendo Switch Edición especial

Metroid Dread vuelve a su formato de desplazamiento lateral para demostrar a todos estos juegos por qué se merece que su nombre figure en el género. Controlarás a la emblemática cazadora de recompensas Samus Aran mientras investiga una misteriosa transmisión en el planeta ZDR1. El juego conserva la mecánica clásica de Metroid, incluyendo el apuntado libre, los ataques cuerpo a cuerpo y las mejoras que permiten acceder a nuevas zonas.

Metroid Dread también introduce mecánicas de sigilo, que obligan a los jugadores a evadir a los mortíferos robots EMMI escondiéndose, reduciendo el ruido y utilizando la Capa Fantasma. Como cabría esperar de la franquicia que fue pionera en este género, se trata de un juego difícil en cuanto a la navegación y con combates contra jefes finales de gran intensidad. Esta combinación de elementos hace que Metroid Dread un regreso triunfal que rinde homenaje a su legado y establece un nuevo estándar para los títulos del género Metroidvania.

13. Turbo Kid

Año de lanzamiento Desarrollador Plataformas Ediciones destacadas 2024 Outerminds S.A. Windows, Nintendo Switch Ediciones Retro y Deluxe

Turbo Kid es una aventura nostálgica al estilo Metroidvania con armas alucinantes, habilidades y gore pixelado. Monta en tu BMX para disparar y acuchillar a tus enemigos mientras descubres los secretos del Páramo. El juego cuenta con un sistema de movimiento único basado en la bicicleta, que te permite explorar el mundo sin perder el estilo. Los fans de la película de culto quedarán encantados con sus gráficos inspirados en el estilo retro de los 90 y su banda sonora chiptune. Es uno de los juegos más cortos de esta lista, ya que se ha eliminado todo lo superfluo para ofrecerte un juego Metroidvania único.

14. Aventuras de Minishoot

Año de lanzamiento Desarrollador Plataformas 2024 SoulGame Studio Microsoft Windows, macOS, sistemas operativos Mac

Aventuras de Minishoot es un «Frankenstein» de géneros, que combina mundo abierto exploración y combate de acción de disparos con doble joya para crear un Inspirado en Zelda Metroidvania. De alguna manera, todas estas ideas se combinan a la perfección para mantenerte enganchado durante horas. Volarás por un mundo bellamente diseñado a mano, abriéndote paso desde el resplandeciente mundo exterior hasta las cuevas más profundas, esquivando las oleadas de balas que te lanzan durante los combates contra los jefes. A medida que avances, mejorarás tu nave derrotando a los jefes de las mazmorras y comprando mejoras a tus amigos atrapados en cristales corrompidos.

15. Pseudoregalia

Año de lanzamiento Desarrollador Plataformas 2023 rittzler Windows

Insignias falsas es un juego surrealista del género Metroidvania en el que encarnas a Sybil, quien se ve arrastrada a un castillo distorsionado en el reino del sueño. Se trata principalmente de un juego de plataformas en 3D inspirado en *Super Mario 64* y, al igual que Mario, los movimientos de Sybil son fluidos y su control es muy intuitivo. El juego ofrece la acción clásica de Metroidvania en 3D, donde poco a poco irás adquiriendo nuevos movimientos para diversificar tus saltos. Con sus gráficos y sonido de inspiración retro, inspirados en las consolas de quinta generación, Insignias falsas ofrece una experiencia de plataformas breve pero satisfactoria con un gran valor de rejugabilidad.

16. Momodora: Despedida a la luz de la luna

Año de lanzamiento Desarrollador Plataformas 2024 Servicio de bombas Windows

Momodora: Despedida a la luz de la luna es la última entrega de la Momodora serie, que continúa la historia de Momodora III con el regreso de la protagonista, Momo Reinol. Momo puede realizar ataques cuerpo a cuerpo con una hoja de arce y ataques a distancia con un arco. Entre las nuevas características se incluyen un sistema de resistencia que limita las carreras y las esquivas, y un sistema de «sigilos» que te permite equipar efectos de juego únicos. En lo que respecta al género Metroidvania, este juego no reinventa la rueda, pero sigue siendo, sin embargo, un juego excelente.

17. Anima Flux

Año de lanzamiento Desarrollador Plataformas 2024 Anima Flux Windows, Mac, Linux, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch

Anima Flux es una versión única del género Metroidvania, con un modo cooperativo en el que dos soldados genéticamente mejorados, agentes especiales de un régimen dictatorial teocrático, unen fuerzas para abrirse paso luchando entre enjambres de mutantes en una desolada y distópica ciudad espacial. Todo lo que hayas visto antes en cualquier otro juego de Metroidvania, lo encontrarás aquí. Pero el hecho de que puedas jugar en modo cooperativo local con un amigo (o con un compañero controlado por la IA) hace que merezca con creces ser uno de los mejores juegos de Metroidvania. Tendréis que trabajar juntos y aprovechar el conjunto de movimientos distintivo de ambos personajes para conquistar este mundo desolador.

18. SteamWorld Dig 2

Año de lanzamiento Desarrollador Plataformas 2017 Juegos de imagen y forma PC, PlayStation 4, PlayStation Vita, Nintendo Switch, Nintendo 3DS, Xbox One, Stadia, Amazon Luna

SteamWorld Dig 2 es una secuela directa del primer título. Jugarás en el papel de Dorothy, un robot impulsado por vapor que busca a su amigo Rusty, desaparecido en el juego anterior. Pero Rusty puede esperar, ya que llevarás los tesoros que extraigas del subsuelo a vender en la ciudad para comprar mejoras. El juego combina a la perfección la exploración, las plataformas y la gestión de recursos, al tiempo que te tienta con zonas inaccesibles, creando un ciclo de juego satisfactorio que te hace volver una y otra vez para otra sesión de minería. ¡Explora nuestra selección en Eneba.com para encontrar tú también algún tesoro Metroidvania escondido!

19. ¡Guacamelee! 2

Año de lanzamiento Desarrollador Plataformas 2018 DrinkBox Studios Windows, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One

¡Guacamelee! 2 es un trepidante juego de estilo Metroidvania que continúa las aventuras de Juan Aguacate, un héroe luchador que debe salvar el Mexiverso de un Salvador corrupto y sus malvados aliados. En el papel de Juan, desatarás una serie de poderosos movimientos inspirados en la lucha libre para derrotar a los enemigos en trepidantes combates. Además, conseguirás potenciadores que te permitirán atravesar zonas antes bloqueadas, al tiempo que se convierten en emocionantes movimientos en el combate. La jugabilidad, llena de acción en cada momento, cautivará a cualquiera que adore los juegos de lucha trepidantes.

Además, ¡Guacamelee! 2 Es uno de los mejores juegos del estilo Metroidvania para varios jugadores, ya que permite un modo cooperativo local para cuatro jugadores en el que se puede entrar y salir en cualquier momento sin interrupciones. El mundo divertido y colorido de Guacamelee supone un agradable respiro frente a la atmósfera sombría que suele caracterizar al género.

Entender el género Metroidvania

Los juegos de Metroidvania son un subgénero del género de acción y aventura. Los orígenes de este género se remontan a dos series emblemáticas: Metroid and Castlevania. Metroid (1986), conocido por su exploración atmosférica, la búsqueda de objetos clave y las mejoras progresivas, sienta las bases para una experiencia de juego envolvente y no lineal. Castlevania: Sinfonía de la noche (1997) perfeccionó aún más la fórmula al combinar elementos de los juegos de rol con una estética gótica, creando un modelo que definió el género.

Los mejores juegos de Metroidvania cuentan con mapas que, al principio, están bloqueados, pero que poco a poco van desvelando un mundo extenso e interconectado, repleto de una enorme cantidad de secretos que solo cobran sentido una vez que los jugadores lo exploran a fondo. Volver sobre los propios pasos es un elemento fundamental, pero los mejores títulos lo hacen significativo y nada tedioso. La complejidad del combate y las fases de plataformas aumenta con cada mejora, lo que te permite superar cada obstáculo a medida que vas dominándolos.

En los juegos de Metroidvania, la exploración no es solo una función; es la experiencia principal la que impulsa la narrativa y la jugabilidad. Cada camino inaccesible encierra la promesa de nuevas habilidades y secretos. Cuando se hace bien, la expectación se traduce en un deseo palpable de explorar cada rincón, recompensando la perseverancia y la curiosidad con el progreso y una conexión más profunda con el mundo y la historia del juego.

Consejos para dominar los juegos de estilo Metroidvania

Para dominar los juegos de tipo Metroidvania hay que perfeccionar tres habilidades fundamentales: la exploración, la destreza en el combate y la resolución de acertijos:

1. Explora a fondo:

Explora cada rincón y marca tu mapa.

Vuelve con nuevas habilidades.

2.Maestro de combate:

Aprende los patrones de los enemigos y practica cómo esquivarlos.

Utiliza el cambio de armas y la creación de objetos.

3. Resuelve rompecabezas:

Fíjate en las pistas, experimenta.

Utiliza las herramientas y habilidades adquiridas.

Pon en práctica estos consejos y pasarás de ser un aventurero novato a convertirte en un explorador experto, listo para conquistar cualquier juego de estilo Metroidvania que se te presente.

Preguntas frecuentes

¿Son los juegos de Metroidvania adecuados para principiantes?

Sí. Aunque muchos juegos pueden resultar abrumadores para los jugadores noveles, los mejores «Metroidvania» facilitan la iniciación con buenos tutoriales. Así que no dejes que la fama de dificultad de los «Metroidvania» te asuste, ya que juegos como Shantae y la maldición del pirata, El Expreso de la Isla de Yoku, Gato Roboto, SteamWorld Dig 2, yBloodstained: Ritual de la noche ofrecen experiencias accesibles, perfectas para los principiantes.

¿Qué juegos de Metroidvania ofrecen la mejor experiencia de exploración?

Cuando se trata de explorar mundos ricos y detallados, algunos juegos del género Metroidvania destacan por su excepcional nivel de diseño y sus entornos envolventes. El juego de Team Cherry Hollow Knight te invita a adentrarte en cavernas oscuras y bellamente dibujadas a mano, repletas de secretos. Bienestar animal presenta un mundo surrealista y pixelado con acertijos de varias capas. Castlevania: Sinfonía de la noche ofrece un extenso castillo repleto de pasadizos secretos. Por último, SteamWorld Dig 2 combina la minería y los juegos de plataformas en un universo steampunk, donde excavas a través de túneles subterráneos para descubrir recursos y tesoros.

¿Cuánto tiempo se tarda en completar un juego de estilo Metroidvania?

Por lo general, se tarda entre 8 y 20 horas en completar un juego de estilo Metroidvania, dependiendo de la duración del juego y de lo a fondo que se explore. Algunos pueden llevar más tiempo si el objetivo es descubrir todos los secretos y completar todas las misiones secundarias. Estos juegos son no lineales, por lo que los jugadores tienden a perderse y a sentirse confundidos cuando el objetivo no se explica con claridad.

¿Puedo jugar a juegos de Metroidvania en consola?

Sí, puedes jugar a juegos de estilo Metroidvania en varias consolas. Son fantásticos en dispositivos portátiles como la Nintendo Switch, ya que puedes sumergirte en su mundo durante horas y horas.

¿Hay algún juego multijugador del estilo Metroidvania?

Sí, muchos juegos multijugador del género Metroidvania te permiten jugar tanto en modo local como en línea. Entre los títulos más destacados se encuentran Sal y Santuario, Bloodstained: La maldición de la luna 2, Anima Flux, y¡Guacamelee! Estos juegos ofrecen modos cooperativos locales, lo que te permite formar equipo con un amigo y explorar, luchar y resolver acertijos juntos, además de echarse la culpa mutuamente por cualquier cosa que salga mal.

¿Cuál es la diferencia entre «Metroidvania» y «Roguelike»?

Los juegos de tipo Metroidvania consisten en explorar un mundo amplio y fijo y conseguir nuevos poderes para llegar a lugares nuevos, mientras que los roguelike te sumergen cada vez en un mundo nuevo y aleatorio, y te obligan a empezar de cero si mueres.