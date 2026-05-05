Los 17 mejores juegos lovecraftianos para jugar en 2026: una selección de terror cósmico que te hará perder la cordura

Los aficionados al terror que te deja sin aliento acabarán, como es lógico, echando un vistazo a los mejores juegos inspirados en Lovecraft. Estas increíbles obras captan la esencia del terror cósmico de H. P. Lovecraft – ciudades que parecen cobrar vida con horrores ocultos, misterios que minan la cordura y monstruos que te hacen cuestionar la realidad en sí misma.

Son el tipo de juegos que te hacen mirar con nerviosismo hacia los rincones oscuros de tu habitación y te hacen murmurar «no pasa nada, es normal» cuando te topas con algo que, desde luego, no lo es.

Tanto si te apetece un juego de rol de acción gótico, como una novela policíaca de desarrollo pausado, o una pesadilla repleta de texto que es como si te hubieras despertado en medio de una pesadillaSi es lo tuyo, estos juegos de terror sobrenatural te encantarán.

¿Así que quieres sentir el terror cósmico mientras juegas a los mejores títulos del género lovecraftiano? Buena suerte.

Nuestra selección de videojuegos inspirados en Lovecraft

Aunque todos los juegos de esta lista encarnan el espíritu del horror cósmico, estos tres destacan por su combinación de historia, atmósfera e innovación en la jugabilidad.

Draga (2023) – Esta aventura en un barco de pesca, aparentemente tranquila, se convierte en una pesadilla cuando un mal ancestral acecha bajo las olas. Su atmósfera inquietante y la creciente sensación de pavor la convierten en un juego imprescindible. La llamada de Cthulhu (2018) – Sumérgete en Darkwater Island en el papel de un investigador privado que se enfrenta a horrores alucinantes. Entre los videojuegos del Mito de Cthulhu, este captura a la perfección la atmósfera y el terror cósmico de la creación más emblemática de Lovecraft. Bloodborne (2015) – La arquitectura gótica, el combate trepidante y las pesadillas cósmicas se dan cita en este RPG de acción. En tu papel de cazador en Yharnam, descubrirás verdades sobrenaturales que harán añicos tanto tu cordura como tu percepción. Su intrincada mitología y sus impresionantes efectos visuales lo convierten en una experiencia inolvidable.

Estas selecciones ponen de relieve la diversidad de los videojuegos inspirados en Lovecraft, cada uno con su propia atmósfera de inquietud. Sigue leyendo para descubrir la lista completa de experiencias que ningún aficionado al terror cósmico debería perderse.

Los 17 mejores juegos lovecraftianos inspirados en el mito de H. P. Lovecraft

Aquí tienes algunos de los mejores juegos lovecraftianos que te llevarán al límite. Desde juegos de rol de detectives hasta aventuras roguelike y títulos de terror narrativo, estos juegos te sumergirán en un terror cósmico absoluto.

Prepárate para enfrentarte a criaturas sobrenaturales, misterios desconcertantes y experiencias de terror inolvidables mientras recorremos esta lista exhaustiva.

1. Draga [El mejor juego de Lovecraft para disfrutar del terror psicológico lovecraftiano]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Tipo de juego Pesca/Aventura/Terror Plataformas PC, Switch, PS4, PS5 Año de estreno 2023 Creador/es Black Salt Games, Team17 Duración media de la partida 20-25 horas Ideal para Exploración atmosférica y terror psicológico Nivel de dificultad 4/10

Como primer juego de esta completa lista, Dragacomienza como unjuego de simulación tranquilo, en el que te invita a capitanear un barco de arrastre por aguas envueltas en niebla y a explorar islas aisladas a un ritmo pausado. Al principio, todo son mañanas tranquilas, olas suaves y el simple placer de pescar.

Pero cuanto más te adentras en el juego, más se va revelando su lado más oscuro: un secreto inquietante y aterrador que acecha en las profundidades del océano. La pesca se convierte en una juego de terror y supervivencia intenso vivirás una experiencia extraña, ya que aparecerán unos extraños monstruos con tentáculos y Las mecánicas del horror cósmico provocan una sutil sensación de paranoia.

Para más información Si puedes, limítate a pescar durante el día. Aunque por la noche puedas hacer capturas poco comunes, también te encontrarás con una compañía mucho más extraña de lo que esperabas.

Por el camino, vas a Mejora tu barco, pesca más de 125 especies de peces y explora islas cada vez más recónditas, cada uno más inquietante que el anterior. El estilo artístico del juego combina entornos naturalistas con distorsiones inquietantes, lo que intensifica el miedo creciente sin recurrir nunca a los sustos repentinos.

Mi veredicto: Draga combina a la perfección la tranquilidad de la pesca con un terror cósmico que se va infiltrando poco a poco. Es un juego de desarrollo lento que recompensa a los jugadores que disfrutan de la tensión que se les echa encima sigilosamente, convirtiendo cada travesía en una apuesta con el mal ancestral que yace justo bajo las olas

Valerie V.

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¡Me ha encantado este juego, es imprescindible! Los gráficos son impresionantes y la historia es apasionante.

★ El mejor juego de Lovecraft para disfrutar del terror psicológico lovecraftiano Dredge para PC Compra en Eneba

2. La llamada de Cthulhu [El mejor juego de Lovecraft para descubrir el mito de Cthulhu desde una nueva perspectiva]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,7/10

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Tipo de juego Juego de rol y terror de detectives Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2018 Creador/es Black Salt Games, Team17 Duración media de la partida 15-20 horas Ideal para Investigaciones basadas en la narrativa Nivel de dificultad 5,5/10

La llamada de Cthulhu combina el relato clásico de Lovecraft con un un juego de detectives apasionante que sumerge a los jugadores en la isla de Darkwater en el papel de un investigador privado encargado de resolver un brutal asesinato. Al principio, se trata de una observación minuciosa, reuniendo las pistas, y recorrer las lúgubres calles de la ciudad.

Pero cuanto más se indaga, más se desmorona la realidad: cada descubrimiento socava la cordura, y las alucinaciones y la creciente paranoia difuminan lo que es real. La exploración y el sigilo son fundamentales en esteun juego de disparos en primera persona muy adictivo, animándote a analizar cada detalle antes de dar un paso, mientras que tus decisiones determinan múltiples finales alternativos.

Para más información Tómate tu tiempo con las pistas y los interrogatorios: las prisas pueden provocar una pérdida de cordura y, a veces, la paciencia es lo único que te impide ver lo que realmente se esconde entre las sombras.

Las imágenes empapadas por la lluvia, la banda sonora opresiva y la sutil narración ambiental se combinan para amplificar la sensación de terror cósmico, haciendo que la investigación cobre vida y resulte aterradora. A lo largo del camino, vivirás una una adaptación fiel del mito de Lovecraft, en la que se entremezclan la investigación policial y el terror escalofriante.

Mi veredicto: La llamada de Cthulhu Combina la mecánica de juego basada en la investigación con la tensión psicológica, ofreciendo una auténtica lección magistral de terror cósmico impulsado por la trama. Es ideal para aquellos jugadores a los que les gusta desentrañar misterios mientras sienten cómo la locura se va apoderando de ellos de forma gradual y inquietante.

Nicolás el canguro

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Este juego encaja con varios de los géneros que me gustan en los videojuegos: misterio y puzles, la importancia de las decisiones y la narrativa lovecraftiana. Los puzles están planteados de tal manera que, aunque falles en uno, puedes seguir avanzando en la historia por un camino diferente, lo que refuerza la idea de que las decisiones importan.

★ El mejor juego de Lovecraft para descubrir el mito de Cthulhu desde una nueva perspectiva La llamada de Cthulhu para PC Compra en Eneba

3. Bloodborne [El mejor juego de Lovecraft para disfrutar de combates intensos y sumergirse en el horror cósmico]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Tipo de juego RPG de acción/Terror gótico Plataformas PS4 Año de estreno 2015 Creador/es FromSoftware, Sony Interactive Entertainment Duración media de la partida 40-60 horas Ideal para Combates intensos y una inmersión en el horror cósmico Nivel de dificultad 9,5/10

Bloodborne te pone en la piel de un cazador en Yharnam, una ciudad asolada por una misteriosa enfermedad de transmisión sanguínea. En las primeras cacerías te enfrentarás a hombres lobo y amenazas menores, pero pronto te las verás con monstruos grotescos, abominaciones sobrenaturales que representan lo mejor del «horror corporal» en los videojuegos, y horrores cósmicos que te dejarán sin aliento.

Estoun juego tipo Soulslike increíble ofertascombates trepidantes, un diseño de niveles complejo y una narrativa enigmática que fomentan la exploración minuciosa, al tiempo que mantienen cada encuentro lleno de tensión e imprevisible.

Para más información Adopta una actitud agresiva en el combate y aprende los patrones del enemigo: la indecisión puede ser mortal, pero un riesgo calculado suele reportar las mejores recompensas.

La propia ciudad —con su arquitectura gótica, sus calles opresivas y su inquietante diseño sonoro— refuerza ese miedo creciente, creando un mundo que castiga los errores y pone nerviosos incluso a los jugadores más experimentados. Sus sutiles momentos que te vuelven loco y tradición en capas asegurarse de que el horror se perciba como algo personal y constante, sin recurrir nunca a sustos fáciles.

Mi veredicto: Bloodbornees unun fantástico juego de rol de acción que ofrece una auténtica lección magistral de terror gótico y cósmico, combinando acción trepidante con un mundo ricamente recreado. Perfecto para los jugadores que buscan combates exigentes, una narrativa oscura y el un terror lento y insidioso de una ciudad que esconde secretos que es mejor no desenterrar.

Daniel Pérez

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Puedo decir que Bloodborne es una experiencia que nunca olvidaré, ya que sus mecánicas de combate, especialmente sus armas principales transformables, me ayudaron a adaptarme a cada situación, y seguiré con mucho gusto mi aventura para descubrir todo lo que Bloodborne tiene que ofrecer.

★ El mejor juego de Lovecraft para disfrutar de combates intensos y sumergirse en el horror cósmico Bloodborne para PS4 / PS5 Compra en Eneba

4. La ciudad que se hunde [El mejor juego de Lovecraft para misterios policíacos en un mundo abierto]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Tipo de juego Juego de detectives y terror de mundo abierto Plataformas PC, PS4, Xbox One, Switch Año de estreno 2018 Creador/es Frogwares, Bigben Interactive Duración media de la partida 25-30 horas Ideal para Jugabilidad de investigación e inmersión narrativa Nivel de dificultad 6/10

La ciudad que se hundees elun juego de mundo abierto increíble que destaca entre los juegos de terror de investigación, sumergiendo a los jugadores en una ciudad sumergida al borde de la locura, donde Asumes el papel de un investigador privado que se enfrenta a casos extraños mientras tu propia cordura se va desmoronando. La exploración es fundamental: sin que nadie te lleve de la mano ni puntos de referencia, cada callejón, cada edificio en ruinas y cada calle empapada por la lluvia premian la curiosidad y la observación atenta. Las pistas revelan conspiraciones retorcidas, criaturas grotescas y la realidad de la ciudad, que se va desmoronando poco a poco, mientras que la geometría no euclidiana del juego distorsiona tu percepción del espacio y el clima opresivo crea un una atmósfera asfixiante y envolvente.

Las investigaciones no tienen un final predeterminado, lo que te permite desentrañar los misterios a tu propio ritmo, mientras que el sistema de cordura hace que cada descubrimiento resulte arriesgado: algunas verdades pueden arrojar luz sobre el caso, mientras que otras pueden acercarte al colapso.

Para más información Toma nota de las pistas y fíjate en los patrones que surgen en las conversaciones. Las prisas pueden hacer que pierdas la cabeza y te pasen por alto conexiones clave, pero una observación atenta suele revelar secretos que están a la vista de todos.

Mi veredicto: La ciudad que se hunde es perfecto para los jugadores a los que les gusta desentrañar misterios bajo una presión cósmica constante. Su atmósfera escalofriante, sus investigaciones abiertas y su sutil tensión, basada en la cordura, ofrecen una experiencia gratificante y genuinamente lovecraftiana que perdura mucho tiempo después de dejar el mando.

Morboth

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La ciudad que se hunde es el terror lovecraftiano en su forma más pura y desenfrenada, presentado en un elocuente juego de rol de mundo abierto que combina opciones de diálogo divergentes, tramas ramificadas, un gratificante sistema de subida de nivel y, por si fuera poco, una buena dosis de misiones secundarias interesantes.

★ El mejor juego de Lovecraft para misterios policíacos en un mundo abierto La ciudad que se hunde para PC Compra en Eneba

5. Leer [El mejor juego de Lovecraft para disfrutar del terror psicológico y las historias existenciales]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,9/10

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Tipo de juego Terror de ciencia ficción / Thriller filosófico Plataformas Ordenador personal, PlayStation 4 Año de estreno 2015 Creador/es Frictional Games Duración media de la partida 10-15 horas Ideal para Terror psicológico y narrativa existencial Nivel de dificultad 2,5/10

Leeres elun juego de terror increíble que sitúa a los jugadores en una instalación de investigación submarina en ruinas donde la conciencia y la identidad humanas se someten a pruebas aterradoras. Al principio, todo son pasillos silenciosos y luces parpadeantes, pero el el horror surge de lo existencial: enfrentarse a lo que realmente significa ser humano y lidiar con las inquietantes creaciones que ha dejado tras de sí una instalación en ruinas.

La tensión existencial alcanza aquí su punto álgido, ya que SOMA te obliga a enfrentarte a verdades incómodas sobre la conciencia y la identidad. La exploración es fundamental, ya que cada habitación revela oscuros secretos sobre el mundo y tu propia identidad.

El combate pasa a un segundo plano frente a la tensión, la atmósfera y la historia, permitiendo que el sonido, la iluminación y el entorno vayan minando poco a poco tu sensación de seguridad al tiempo que se va acumulando el terror. TEl juego invita a los jugadores a cuestionarse la realidad, la identidad y la fragilidad de la conciencia, creando una experiencia en la que el miedo surge tanto del conocimiento como de los monstruos.

Para más información Muévete con cuidado y presta atención a las señales sonoras – LeerLa tensión suele provenir de lo que se oye más que de lo que se ve, y la más mínima observación puede evitar que te entre el pánico sin motivo.

Mi veredicto: SOMA es ideal para los aficionados al terror cósmico que disfrutan de las historias introspectivas. Ofrece un viaje inquietante y que invita a la reflexión a las profundidades del miedo y la identidad, donde el pánico existencial perdura mucho más allá de la escena final.

Mog el Chiflado

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Jugué a este juego por primera vez cuando salió al mercado y me cautivó de verdad. Después de que lograran escanear el cerebro de una mosca e integrarlo en una simulación, volví enseguida a este juego. ¡Es buenísimo! 😀 😀 😀

★ El mejor juego de Lovecraft en cuanto a terror psicológico y narrativa existencial SOMA está disponible para PC Compra en Eneba

6. La llamada de Cthulhu: Los rincones oscuros de la Tierra [El mejor juego de Lovecraft para los auténticos aficionados al terror clásico]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Tipo de juego Juego de terror y aventura en primera persona Plataformas PC, Xbox Año de estreno 2005 Creador/es Headfirst Productions, Bethesda Softworks Duración media de la partida 12-15 horas Ideal para Los fans incondicionales de Lovecraft y los amantes del terror clásico Nivel de dificultad 7,5/10

La llamada de Cthulhu: La sombra sobre Innsmouth sumergirá a los jugadores en el clásico relato de Lovecraft, que combina la exploración en primera persona con una innovadora mecánica de locura. Al principio, todo son calles tranquilas y muelles en penumbra, pero cada suceso aterrador va distorsionando poco a poco la percepción: la vista se nubla, surgen alucinaciones y el contacto con la realidad se va desvaneciendo. El sigilo, la investigación y el combate son herramientas para lidiar con la atmósfera opresiva de la ciudad, donde PNJ distorsionados, edificios en ruinas, y unbanda sonora inquietante mantener la inquietud constante.

El juego premia la observación atenta y la paciencia, sumergiéndote por completo en los horrores de Innsmouth sin dejar de ser fiel a la historia original.

Para más información Muévete con cautela y presta atención a las señales del entorno. Ir con prisas o ignorar las pistas acelera la pérdida de cordura, mientras que una exploración minuciosa suele revelar caminos ocultos y refugios seguros en medio del terror.

Mi veredicto: Imprescindible para los amantes de la obra tradicional de Lovecraft, este juego combina el terror clásico con mecánicas innovadoras. Su mundo tenso y envolvente, junto con una mecánica de juego basada en la cordura, ofrecen un viaje fiel y escalofriante a través de uno de los relatos más emblemáticos del autor.

FullmoonFather

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Sigue siendo el juego con el ambiente lovecraftiano más espeluznante. 9/10. Llevaré la luz encendida durante días.

★ El mejor juego de Lovecraft para los auténticos aficionados al terror clásico La llamada de Cthulhu: Los rincones oscuros de la Tierra para PC Compra en Eneba

7. de la concha [El mejor juego de Lovecraft por su narrativa atmosférica y el misterio antártico]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Tipo de juego Aventura narrativa/Terror Plataformas Ordenador personal, Macintosh Año de estreno 2017 Creador/es Zoetrope Interactive, Iceberg Interactive Duración media de la partida 5-7 horas Ideal para Aficionados a las historias envolventes y a la exploración Nivel de dificultad 3/10

de la concha sitúa a los jugadores en una base antártica helada, inspirada en la obra de Lovecraft En las montañas de la locura. Despertarás en el papel de un científico sin recordar nada de tu expedición y deberás descubrir qué ha sido de tu equipo mientras exploras pistas enigmáticas sobre una antigua civilización no humana. Los paisajes helados, las inquietantes estructuras y las sutiles distorsiones visuales crean una sensación constante de terror. Las alucinaciones y los fenómenos extraños se intensifican a medida que investigas misteriosos dispositivos, con tensión derivada del ambiente en sí, más que del combate o de los sustos repentinos.

Resolución de acertijos y la observación atenta son fundamentales, ya que estimulan la curiosidad al tiempo que van desvelando poco a poco los oscuros secretos del recinto. Su ritmo pausado garantiza cada descubrimiento resulta inquietante y significativo.

Para más información Tómate tu tiempo para examinar cada objeto y cada anotación del diario. Si pasas por alto una pista, es posible que queden preguntas sin respuesta, mientras que las pistas más sutiles suelen guiarte hacia el siguiente descubrimiento.

Mi veredicto: «Conarium» es perfecto para los amantes del terror atmosférico y el sutil terror lovecraftiano, ya que ofrece un viaje pausado y evocador a través de un paisaje antártico desolado y sobrenatural.

zlelos7

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Una intensa experiencia de aventura con elementos de terror. Imprescindible para los amantes de Lovecraft.

★ El mejor juego de Lovecraft por su narrativa atmosférica y el misterio antártico Conarium para PC Compra en Eneba

8. Darkest Dungeon [El mejor juego de Lovecraft en cuanto a estrategia de RPG táctico y mecánicas de tensión]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Tipo de juego RPG/Estrategia por turnos Plataformas PC, PS4, Switch, Xbox One Año de estreno 2016 Creador/es Red Hook Studios Duración media de la partida Más de 50 horas Ideal para Los aficionados a los juegos de rol tácticos y los amantes del terror psicológico Nivel de dificultad 8,5/10

Darkest Dungeones unun RPG por turnos muy exigente donde el estrés puede ser tan letal como el combate. Reclutas a un grupo de héroes con sus propios defectos para explorar mazmorras repletas de monstruos, trampas y horrores sobrenaturales. La mecánica del medidor de cordura es fundamental aquí: el La mecánica del estrés refleja el peso psicológico del terror lovecraftiano – Los héroes pueden desarrollar fobias, sufrir ataques de pánico o incluso llegar a ser imposibles de controlar bajo una gran presión mental.

Estoun juego de estrategia extraordinario ofrece una estética gótica, una banda sonora opresiva y encuentros impredecibles en las mazmorras que aumentan la tensión, haciendo que cada expedición resulte arriesgada y llena de suspense.

El pensamiento estratégico, el cuidado de la cordura y la planificación de los recursos son tan importantes como la destreza en el combate, lo que pone de relieve que, en este mundo, la mente suele ser tan frágil como el cuerpo.

Para más información Equilibra tu equipo y ve rotando a los héroes con regularidad. Ignorar los niveles de estrés puede convertir rápidamente una expedición prometedora en una derrota devastadora, mientras que una preparación minuciosa ayuda a los héroes a sobrevivir a los horrores que acechan en cada pasillo.

Mi veredicto: Darkest Dungeon combina magistralmente la estrategia y el terror cósmico, ofreciendo un viaje atmosférico y exigente hacia la locura para aquellos jugadores que disfrutan con los retos y la tensión psicológica.

De Dylan

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Este juego es puro arte. Nunca antes me había sumergido de forma tan absoluta y frustrante en algo. Si no eres de los que aguantan bien, puede que este juego no te guste. Pero si eres capaz de superar la curva de aprendizaje… en mi opinión, es uno de los mejores juegos que se han creado jamás.

★ El mejor juego de Lovecraft en cuanto a estrategia de RPG táctico y mecánicas de tensión Darkest Dungeon para PC Compra en Eneba

9. Mar sin sol [El mejor juego de Lovecraft para una exploración marítima centrada en la historia]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Tipo de juego Roguelike/Exploración Plataformas PC, Mac, Linux Año de estreno 2015 Creador/es Failbetter Games Duración media de la partida 30-50 horas Ideal para Exploración basada en la historia y tensión al estilo de Lovecraft Nivel de dificultad 8/10

Mar sin soles unroguelike con una fuerte componente narrativa ambientado en el océano subterráneo del universo de Fallen London. Los jugadores capitanean un barco por aguas inexploradas, gestionando la cordura de la tripulación, los suministros y los encuentros con criaturas extrañas y, a menudo, aterradoras. El juego crea tensión mediante un texto denso y elaborado a mano, acontecimientos impredecibles y una narrativa que va surgiendo, creando un mundo en el que el terror cósmico está siempre presente.

Una geografía imposible, entidades monstruosas y decisiones moralmente ambiguas hacen que cada viaje resulte único y esté plagado de peligros. Su narrativa, oscuramente surrealista y complementada con imágenes inquietantes y una música evocadora, sumerge a los jugadores en las profundidades del misterioso océano, premiando la planificación cuidadosa y la curiosidad.

Para más información Presta mucha atención a las provisiones y a la moral de la tripulación. Incluso los pequeños errores pueden derivar en un desastre, mientras que una gestión y una exploración cuidadosas suelen revelar tesoros únicos y tramas narrativas ocultas.

Mi veredicto: «Sunless Sea» es perfecto para los jugadores a los que les gusta el terror intelectual y centrado en la narrativa, ya que ofrece un viaje escalofriante e impredecible a través de un océano subterráneo misterioso y peligroso.

Lesley

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Buena historia, las decisiones cuentan, la espeluznante niebla oscura da miedo y los cangrejos son enormes. Además, soy alérgico al marisco, así que esto me ha dado aún más miedo. Un juego genial, 10/10.

★ El mejor juego de Lovecraft para una exploración marítima centrada en la historia Sunless Sea para PC Compra en Eneba

10. El mundo del terror [El mejor juego de Lovecraft para disfrutar del terror retro y la angustia del género roguelite]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Tipo de juego RPG/Roguelite/Terror Plataformas PC, Switch, PS4, PS5 Año de estreno 2023 Creador/es Panstasz Duración media de la partida 15-25 horas Ideal para Los aficionados al terror retro y al terror lovecraftiano Nivel de dificultad 7/10

El mundo del terror es un juego de rol lo-fi de 1 bit inspirado tanto en Lovecraft como en Junji Ito. Los jugadores investigan misteriosas desapariciones en un pequeño pueblo japonés mientras se enfrentan a horrores cósmicos. El juego combina mecánicas roguelitecon ununa estética muy al estilo de MS Paint, creando una experiencia minimalista, pero a la vez profundamente inquietante.

Opciones en este juego de rol inmersivo son permanentes, la muerte es frecuente y Los eventos de la trama hacen que cada partida resulte novedosa, lo que mantiene una sensación constante de angustia.

Para más información Aborda cada misterio de forma metódica y toma nota de las pistas: precipitarse o pasar por alto los acontecimientos puede tener rápidamente consecuencias fatales, mientras que una observación minuciosa ayuda a desvelar los secretos más oscuros de la ciudad.

Encuentros por turnos, narración inquietante, y los acontecimientos impredecibles se combinan para hacer que cada investigación resulte tensa y angustiosa. Su estética retro acentúa la sensación de impotencia, mientras que las capas narrativas evocan tanto el horror cósmico como el terror inquietante de la obra de Ito.

Mi veredicto: «El mundo del terror» es perfecto para los aficionados a los juegos retro que buscan un terror cósmico y perturbador en un formato roguelite, ya que ofrece una pesadilla escalofriante e inolvidable en cada partida.

Mossclaw03

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Es un juego maravilloso. Sin duda, no es para todo el mundo, ya que se juega como uno de esos antiguos juegos de apuntar y hacer clic, pero el diseño artístico y la música lo llevan a otro nivel. El juego consigue crear un gran suspense y tiene muchísima rejugabilidad. Lo recomiendo encarecidamente.

★ El mejor juego de Lovecraft para disfrutar del terror retro y la angustia del roguelite El mundo del terror para PC Compra en Eneba

11. Eldritch [El mejor juego de Lovecraft para una aventura trepidante de mazmorras al estilo roguelike]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,8/10

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Tipo de juego Roguelike/En primera persona Plataformas PC Año de estreno 2013 Creador/es David Pittman Duración media de la partida 10-15 horas Ideal para Aficionados a los juegos minimalistas y trepidantes de exploración de mazmorras al estilo Lovecraft Nivel de dificultad 6/10

Eldritch es elun juego roguelike en primera persona increíble con unos gráficos pixelados y retro que esconden una aventura de mazmorras profundamente lovecraftiana. Los jugadores exploran niveles generados proceduralmente repletos de cultistas, monstruos y antiguas amenazas cósmicas. La supervivencia depende del sigilo, la estrategia y una gestión cuidadosa de los recursos, y la muerte permanente hace que haya mucho en juego.

Estética minimalista centran la atención en la jugabilidad y la atmósfera, mientras que El diseño de sonido intensifica la tensión y el miedo. Cada partida es impredecible, lo que hace que cada pasillo resulte peligroso y cada encuentro pueda ser mortal. Su estructura de tipo roguelike garantiza que no haya dos expediciones iguales, y el diseño compacto, Su diseño trepidante hace que la experiencia sea atractiva y que apetezca volver a jugar.

Para más información Muévete con cautela y planifica tus rutas: entrar a toda prisa en las habitaciones puede abrumarte rápidamente, mientras que observar los patrones del enemigo y gestionar los suministros aumenta considerablemente tus posibilidades de sobrevivir.

Mi veredicto: Eldritch es perfecto para los jugadores que buscan roguelikes lovecraftianos compactos y de alto riesgo. Su combinación de exploración procedural, acción de sigilo llena de tensión y gráficos retro ofrece un emocionante viaje, con gran rejugabilidad, al terror cósmico.

Lo siento, pero no puedo ayudarte con eso.

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Me ha encantado jugar a este juego por su atmósfera extraordinaria. Soy fan de los juegos con generación aleatoria, así que este juego es perfecto para mí. También debo mencionar su banda sonora excepcional: es un ambiente a la vez oscuro y relajante que te pone la piel de gallina. En mi opinión, este juego ocupa un lugar único en mi colección; destaca entre la masa gris de otros juegos. Creo que este juego está realmente infravalorado.

★ El mejor juego de Lovecraft para una aventura trepidante de mazmorras al estilo roguelike Eldritch para PC Compra en Eneba

12. Sherlock Holmes: El despertar [Las mejores investigaciones cósmicas de Lovecraft y Sherlock Holmes]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Tipo de juego Aventura narrativa/Misterio Plataformas PC, PS5, Xbox Series X/S Año de estreno 2023 Creador/es Frogwares Duración media de la partida 12-15 horas Ideal para Aficionados al misterio que buscan una investigación al estilo de Lovecraft Nivel de dificultad Una jugabilidad de investigación apasionante, terror cósmico y una narrativa rica. 4/10

Sherlock Holmes: El despertar combina la investigación policíaca clásica con el auténtico terror lovecraftiano en uno de los los mejores videojuegos basados en libros. Los jugadores se ponen en la piel de un joven Sherlock que investiga unas extrañas desapariciones, para acabar descubriendo una secta malvada y unos terrores cósmicos que desafían la razón. El juego hace hincapié en la observación minuciosa, las pistas del entorno y la deducción, mientras que las decisiones narrativas determinan el desenlace y aumentan la tensión.

Los gráficos envolventes, el audio inmersivo y las sutiles pistas visuales refuerzan la creciente sensación de inquietud a medida que Holmes se adentra en el mito. La historia combina la resolución de acertijos intelectuales con la inquietud psicológica, manteniendo el interés de los jugadores mientras se enfrentan a lo desconocido.

Para más información Tómate tu tiempo para examinar cada pista e interrogar a cada sospechoso. Pasar por alto detalles insignificantes puede llevarte a callejones sin salida, mientras que una deducción paciente suele descubrir conexiones que revelan la verdadera magnitud del horror.

Mi veredicto: «Sherlock Holmes: El despertar» es ideal para los aficionados al misterio que buscan investigaciones intelectuales impregnadas de terror cósmico, ya que ofrece una experiencia llena de tensión que invita a la reflexión y pone a prueba tanto el ingenio como la cordura.

tomate.nueces

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Una mezcla entre Sherlock Holmes y el mito de Cthulhu. Combina la resolución de problemas de un juego clásico de Holmes con un toque de Cthulhu.

★ La mejor investigación cósmica al estilo Lovecraft y Sherlock Holmes Sherlock Holmes: El despertar para PC Compra en Eneba

13. Lunas de locura [El mejor juego de Lovecraft de terror y ciencia ficción en Marte]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Tipo de juego Aventura de terror y ciencia ficción Plataformas PC, PS4, PS5, Xbox One Año de estreno 2019 Creador/es Rock Pocket Games, Funcom Duración media de la partida 10-12 horas Ideal para Aficionados al terror psicológico de ciencia ficción Nivel de dificultad 4,5/10

Lunas de locura combina el horror cósmico con un austero escenario de ciencia ficción en una remota base de investigación marciana. Los jugadores se meten en la piel de un ingeniero que investiga fenómenos extraños, solo para enfrentarse a una locura creciente, alucinaciones y el lento desmoronamiento de la realidad. La exploración, la resolución de acertijos y la narración a través del entorno ocupan un lugar central, mientras que el Los pasillos claustrofóbicos y el inquietante diseño de sonido van aumentando la tensión poco a poco.

Lo que empieza como un juego de ciencia ficción realista El misterio se va convirtiendo poco a poco en una auténtica pesadilla lovecraftiana, en la que la percepción se distorsiona y nada parece seguro. Las decisiones del jugador influyen en los acontecimientos y en la perspectiva, lo que intensifica la sensación de inmersión a medida que la realidad se va desmoronando.

Para más información Tómate tu tiempo para examinar cada pista e interrogar a cada sospechoso. Pasar por alto detalles insignificantes puede llevarte a callejones sin salida, mientras que una deducción paciente suele descubrir conexiones que revelan la verdadera magnitud del horror.

Mi veredicto: «Lunas de locura» es ideal para los jugadores que buscan un juego de terror psicológico de ciencia ficción que se transforma en un terror cósmico, y que ofrece un escalofriante descenso hacia la locura en la superficie de Marte.

Damon Hellstorm

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Un buen juego de terror. Se puede terminar en menos de 8 horas. Tardas más o menos la mitad del juego en darte cuenta de qué tipo de terror es realmente (bueno, si no lees ninguna guía ni reseña). Vale la pena el dinero.

★ El mejor juego de Lovecraft de terror y ciencia ficción ambientado en Marte Lunas de locura para PC Compra en Eneba

14. Amnesia: El descenso a la oscuridad [El mejor juego de Lovecraft de terror y supervivencia]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Tipo de juego Juego de terror y supervivencia en primera persona Plataformas PC Año de estreno 2010 Creador/es Frictional Games Duración media de la partida 10-12 horas Ideal para Los aficionados al terror intenso y atmosférico y a la resolución de acertijos Nivel de dificultad 6,5/10

Amnesia: El descenso a la oscuridad es una obra maestra del terror psicológico. Combina exploración, resolución de acertijos y tensión de infarto. Te despertarás en un castillo oscuro y siniestro sin recordar absolutamente nada de tu pasado, obligado a moverte entre las sombras mientras evitar a las criaturas siniestras y grotescas¡Por Dios!

A diferencia de las sagas de terror más tradicionales, el combate en Amnesiaes mínima –La supervivencia depende del uso inteligente de la luz, del camuflaje y del control de la cordura.

Es un juego que te mantiene en vilo en todo momento, con una atmósfera envolvente y una narración brillante. Cada sala está diseñada con esmero, con efectos de sonido y detalles ambientales que aumentan el suspense.

Para más información No te quedes quieto y vigila tu cordura: quedarte en la oscuridad o mirar fijamente a los monstruos solo empeorará las cosas rápidamente. Usa la luz de forma estratégica para mantener la cordura, pero no te expongas demasiado.

Veredicto final: Amnesia: El descenso a la oscuridad es uno de los juegos más evocadores y verdaderamente aterradores del género. Créeme, si buscas algo que se te meta bajo la piel, este podría ser el juego ideal.

Dr. Uranu

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Normalmente no suelo jugar a juegos de terror como este. Pero este juego es una auténtica pasada. Ha cambiado mi forma de ver este tipo de juegos. Y gracias a él me he animado a probar más títulos de terror.

★ El mejor juego de terror de supervivencia inspirado en Lovecraft Amnesia: El descenso a la oscuridad para PC Compra en Eneba

15. La oscuridad eterna: El réquiem de la cordura [El mejor juego de Lovecraft por su innovadora mecánica de cordura]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,6/10

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Tipo de juego Terror psicológico/Acción y aventura Plataformas GameCube Año de estreno 2002 Creador/es Silicon Knights Duración media de la partida 15-20 horas Ideal para Aficionados a las mecánicas innovadoras de cordura y al terror envolvente Nivel de dificultad 6/10

La oscuridad eternaes un una obra maestra del terror psicológico que manipula no solo la mente de tu personaje, sino también la tuya propia. ElMedidor de corduramide la estabilidad mental y, a medida que esta disminuye, aparecen las alucinaciones: muertes falsas, imágenes distorsionadas, sonidos fantasmas e incluso mensajes falsos del sistema que te hace cuestionar la realidad. Controlarás a varios personajes a lo largo de los siglos, desentrañando poco a poco una vasta conspiración relacionada con antiguas entidades cósmicas.

Exploración, acertijos y combate se filtran a través de la mecánica de cordura, lo que hace que cada encuentro sea impredecible y inquietante. Su mezcla de intriga histórica y terror cósmico sigue siendo una el referente en el diseño lovecraftiano, que sigue sin tener rival en cuanto a tensión y originalidad.

Para más información No temas a los efectos sobre la cordura: acéptalos. No son solo trucos, sino que son fundamentales para la experiencia, ya que te sumergen aún más en la inquietante atmósfera del juego.

Mi veredicto: La oscuridad eterna ofrece una experiencia lovecraftiana inolvidable, rompiendo la cuarta pared de una forma que sigue siendo tan atrevida y escalofriante hoy como lo fue en el momento de su lanzamiento.

canceloth

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Es un juego que está realmente infravalorado. Por su historia, el diseño de los niveles, la mecánica de juego, el doblaje y la atmósfera, es una obra maestra.

★ El mejor juego de Lovecraft por su innovadora mecánica de cordura La oscuridad eterna: El réquiem de la cordura para GameCube Compra en Amazon

16. La costa [El mejor juego de Lovecraft de terror atmosférico tipo «walking sim»]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Tipo de juego Aventura narrativa en primera persona Plataformas PC, Xbox Series X/S Año de estreno 2021 Creador/es Ares Dragonis Duración media de la partida 6-8 horas Ideal para Los aficionados a los simuladores de paseos atmosféricos y a la narrativa lovecraftiana Nivel de dificultad 3/10

La costa es una aventura en primera persona ambientada en una isla desolada gobernada por imponentes deidades lovecraftianas. En este juego, los dioses antiguos cobran protagonismo mientras recorres costas inquietantes y ruinas derruidas, reuniendo fragmentos de recuerdos ancestrales y catástrofes cósmicas. El juego se nutre de su atmósfera – Imágenes impresionantes, aunque inquietantes, acompañadas de un audio escalofriante provocar una sensación constante de angustia.

Los acertijos premian la curiosidad, mientras que los encuentros con seres incomprensibles recalcan el tema de la insignificancia cósmica de Lovecraft: la aterradora insignificancia de la humanidad ante lo desconocido. No se trata tanto de sobrevivir en el sentido tradicional, sino más bien de sentirse empequeñecido ante lo imposible.

Para más información Tómate tu tiempo para explorar cada rincón de la isla. Los detalles del entorno suelen esconder pistas tanto para resolver acertijos como para conocer la historia del lugar, por lo que la paciencia es la clave para desvelar sus secretos más oscuros.

Mi veredicto: «The Shore» es perfecta para quienes desean experimentar a partes iguales asombro y terror, sintiéndose insignificantes ante la inmensidad y la incomprensibilidad del horror cósmico.

Don Corleone

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El juego me ha gustado mucho tras varias actualizaciones. Si eres fan de H. P. Lovecraft, no te lo puedes perder.

★ El mejor juego de Lovecraft de terror atmosférico tipo «walking sim» The Shore para PC Compra en Eneba

17. Thumper [El mejor juego de Lovecraft para sentir el terror cósmico al ritmo de la música]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 7,8/10

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Tipo de juego Ritmo, Violencia / Acción Plataformas PC, PS4, Switch, realidad virtual Año de estreno 2016 Creador/es Babeo Duración media de la partida 5-10 horas Ideal para Aficionados a los juegos rítmicos lovecraftianos, trepidantes e intensos Nivel de dificultad 8,5/10

Thumper se autodenomina unjuego de «violencia rítmica», y no es una exageración. Juegas en el papel de un escarabajo metálico que se precipita por unas vías a través de paisajes abstractos y de pesadilla, donde las leyes de la realidad se deforman hasta adoptar formas grotescas. Cada compás exige precisión, cada error se paga caro, y cada jefe gigantesco al que te enfrentas parece un atisbo de algo sacado directamente del abismo.

El vLas imágenes son hipnóticas, pero a la vez profundamente inquietantes, una combinación implacable de velocidad y terror que no da tregua. La trepidante banda sonora no es solo ruido de fondo: es el alma del juego, que convierte cada momento en una sobrecarga sensorial de terror cósmico. Se trata de Lovecraft en formato de juego rítmico, una experiencia visceral en la que sobrevivir significa seguir el ritmo del vacío.

Para más información Los auriculares son imprescindibles: la música y los efectos de sonido son parte indisoluble de la jugabilidad, y la inmersión hace que el terror resulte aún más agobiante.

Mi veredicto: «Thumper» transmite una forma abstracta, pero a la vez primitiva, del terror lovecraftiano, poniendo a prueba tanto los reflejos como los nervios y la cordura.

Tenemos derecho a saberlo

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Nunca, jamás, me han gustado los juegos de ritmo. Ni uno solo. Pero este me ha encantado. No hay nada que se le parezca: ¡la jugabilidad, los gráficos y la música son de 10 sobre 10!

★ El mejor juego de Lovecraft para vivir el terror cósmico al ritmo de la música Thumper para PC Compra en Eneba

Los mejores juegos lovecraftianos por plataforma

Debes elegir el hardware adecuado para tu descenso a la locura, y esta tabla te ayuda a encontrar los mejores juegos lovecraftianos para tu configuración específica.

PC Los jugadores suelen optar por los títulos de supervivencia más exigentes; sin embargo, PlayStation 5 and Xbox Series X/S los aficionados tienen acceso a auténticas pesadillas de gran presupuesto. Creo que el Nintendo Switch es el rey del terror portátil, y Este desglose muestra exactamente en qué aspectos destaca cada título.

La consola que elijas influye en la inmersión, así que deberías elegir con cuidado antes de que comience el horror cósmico.

Plataforma Las mejores recomendaciones Por qué encaja en este sistema PC Amnesia: El descenso a la oscuridad, SOMA, Eldritch Estos títulos requieren precisión con el ratón y una configuración gráfica de alta calidad. PlayStation 5 Bloodborne, El mundo del terror, Lunas de locura El hardware de PlayStation hace que el terror gótico y el horror corporal se vean increíbles. Xbox Series X/S The Shore, Sherlock Holmes: El despertar La rápida carga y la resolución 4K facilitan el trabajo de investigación y la ampliación de la imagen. Nintendo Switch Dredge, Darkest Dungeon, Thumper La portabilidad encaja a la perfección con el ciclo de «una vuelta más» y el diseño estilizado. Clásico/Retro Oscuridad eterna, rincones oscuros de la Tierra Estas joyas clásicas marcan las reglas del género en lo que respecta a la cordura.

Cada plataforma es una puerta de entrada al abismo, y Deberías elegir el juego que mejor se adapte a tu plataforma favorita. Una fluidez de fotogramas constante mantiene la tensión al máximo en los momentos más terroríficos; además, un tamaño de pantalla adecuado te ayuda a detectar a los cultistas entre la niebla. Los mejores juegos de Lovecraft te esperan en cualquier dispositivo moderno.

La psicología del horror cósmico en los videojuegos

El terror cósmico funciona porque pone de relieve la insignificancia humana en un universo inmenso, y Los sistemas de cordura aprovechan la ansiedad real para que el mundo del juego resulte inestable para el jugadorLos jugadores suelen perder el control de su personaje, por lo que la tensión se convierte en una experiencia personal, y esta sensación de desesperanza hace que cada pequeña victoria parezca enorme en estas historias oscuras.

El miedo a lo desconocido siempre es más poderoso que cualquier monstruo que aparezca en la pantalla, porque obliga a la mente a imaginar algo peor para llenar los vacíos. A la mayoría de los aficionados les encanta este terror gradual, ya que perdura mucho más que un susto barato, y la pérdida de la capacidad de actuar genera un tipo de tensión único que solo los videojuegos pueden ofrecer en 2026.

Mi opinión general sobre los mejores juegos de Lovecraft

Para cualquiera que se adentre en el terror cósmico, estos juegos destacan por encima del resto por su narrativa, su atmósfera y sus interpretaciones únicas del universo de Lovecraft. Estos juegos de terror psicológico garantizan experiencias que perduran mucho después de haber dejado el mando. Tanto si prefieres el combate de los RPG góticos, el terror psicológico o los misterios de investigación, estas son las opciones definitivas.

Draga – Ideal para jugadores a los que les guste la exploración atmosférica que se vuelve siniestra, combinando la pesca con una creciente sensación de paranoia.

– Ideal para jugadores a los que les guste la exploración atmosférica que se vuelve siniestra, combinando la pesca con una creciente sensación de paranoia. La llamada de Cthulhu – Ideal para los aficionados a las investigaciones con un fuerte componente narrativo ambientadas en el Mito de Cthulhu.

– Ideal para los aficionados a las investigaciones con un fuerte componente narrativo ambientadas en el Mito de Cthulhu. Bloodborne – Ideal para los amantes de los juegos de rol de acción que buscan combates góticos y una inmersión total en el terror cósmico.

– Ideal para los amantes de los juegos de rol de acción que buscan combates góticos y una inmersión total en el terror cósmico. La ciudad que se hunde – Ideal para los aficionados a las novelas policíacas que buscan misterios en un mundo abierto llenos de tensión y suspense.

– Ideal para los aficionados a las novelas policíacas que buscan misterios en un mundo abierto llenos de tensión y suspense. Leer – Ideal para jugadores que buscan un juego de terror psicológico y una narrativa existencial sin sustos fáciles.

Estos cinco juegos captan la esencia misma del terror lovecraftiano: la fragilidad de la cordura, una mecánica de juego basada en el conocimiento prohibido que castiga la curiosidad y el terror de lo desconocido. Sea cual sea tu estilo de juego, cada uno de ellos te abre las puertas a un terror cósmico que perdurará mucho después de que aparezcan los créditos.

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